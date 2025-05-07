10 alternativ k Tempo pro sledování času a produktivity v roce 2025

Představte si následující scénář: odhadli jste, že dokončení úkolu vám zabere hodinu. Jakmile jste však začali pracovat, narazili jste na několik problémů a dokončení úkolu vám zabralo asi dvě hodiny.
V takových situacích se stává náročné spravovat čas a stanovit termín pro klienta. Právě v takových případech přicházejí na řadu nástroje pro správu času, jako je Tempo.
Software pro sledování času usnadňuje zaznamenávání fakturovatelných hodin a pomáhá vám zlepšit osobní produktivitu.
Ať už jste samostatný freelancer nebo zaměstnanec s pracovní dobou od 9 do 5, je důležité určit, kolik času zabere každý úkol. Pokud víte, jak dlouho trvá dokončení konkrétního úkolu, můžete odhadnout potřebné úsilí a stanovit realistické termíny, což vám pomůže dosáhnout vyšší úspěšnosti.
Tempo vám s tím sice může pomoci, ale jeho časové rozvrhy mají určitá omezení, například:
- Nemožnost kontrolovat nečinnost zaměstnanců
- Mobilní aplikace postrádá intuitivní funkce a neumožňuje plánovat pracovní směny pro zaměstnance.
- Neschopnost získat pokročilé zprávy o produktivitě zaměstnanců, které jsou pro řízení jakéhokoli projektu zásadní.
Pokud hledáte alternativu k Tempo, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ.
Co byste měli hledat v alternativách k Tempo Timesheet?
Tempo je nástroj pro sledování času, který je součástí cloudové platformy Atlassian. Zahrnuje různé služby, včetně Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker a Tempo Timesheets.
Ačkoli je Tempo skvělé pro sledování času a provádění jednoduchých úkolů v rámci řízení projektů, některé alternativy vám mohou pomoci jít ještě dál. Musíte najít alternativu, která nabízí všechny základní funkce Tempo a ještě něco navíc. Mezi klíčové funkce, které musíte hledat v alternativách Tempo, patří:
- Snadné sledování času: Pokud pracujete na více projektech, ruční spouštění a pozastavování časovače pokaždé, když přepínáte mezi úkoly nebo schůzkami, může bránit produktivitě. Ale se správným nástrojem pro sledování času můžete zaznamenávat, spravovat a sčítat čas, který strávíte všemi svými úkoly, aniž byste to museli dělat ručně.
- Funkce pro řízení projektů: Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj disponuje efektivními funkcemi pro řízení projektů, jako je vytváření úkolů, přiřazování úkolů a správa závislostí. Tyto funkce jsou klíčové pro udržení organizace vašeho týmu a pokrok v projektech.
- Funkce pro spolupráci: Silný tým je produktivní a správný nástroj může podpořit hladkou spolupráci. Patří sem brainstorming, používání chatu k získání rychlých odpovědí, sdílení souborů nebo přidávání poznámek, které pomáhají ostatním členům týmu získat přehled o projektu.
- Vzorce: Ujistěte se, že nástroj pro správu času umožňuje rychle vypočítat a použít vzorce pro sledování času, včetně týdenních odpracovaných hodin, odhadů nákladů a dalších údajů.
- Tagy a filtry: Pomocí tagů, poznámek nebo jiných filtrů byste měli být schopni snadno najít důležité datové body, které vám pomohou kategorizovat časové záznamy pro vaše projekty a týmy v platformě.
10 nejlepších alternativ k Tempo
Nyní, když víte, jaké funkce hledat, pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ k Tempo pro sledování času a zvýšení produktivity.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní produktivní software, který vám pomůže sjednotit všechny vaše aktivity do jedné aplikace. To zahrnuje sledování času stráveného na konkrétním úkolu, správu časových rozvrhů, přidělování úkolů a správu dalších činností souvisejících s řízením projektů.
Díky robustním funkcím pro správu produktů a možnostem spolupráce je tento nástroj výkonnou alternativou k Tempo nebo Toggl a mohou jej používat týmy všech velikostí.
Funkce ClickUp Project Time Tracking vám navíc pomůže se sledováním času pro každou činnost v projektu. To vám umožní nastavit přesné odhady, přidávat poznámky a prohlížet podrobné zprávy o vašem čase.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte čas z jakéhokoli zařízení, okna, aplikace nebo úkolu pomocí globálního časovače.
- Provádějte více úkolů najednou a zaznamenávejte čas pouze pro své pracovní činnosti pomocí časovačů start/stop a automatického zaznamenávání času.
- Vytvářejte úkoly, přiřazujte je členům týmu, nastavujte závislosti a sledujte pokrok vizuálně pomocí kanbanových tabulek, Ganttových diagramů a zobrazení seznamu.
- Připravené a plně přizpůsobitelné šablony pro analýzu času, které vám pomohou snadno začít s řízením projektů a sledováním času.
- Organizujte sledovaný čas, přidávejte poznámky a přesně zaznamenávejte, čemu jste věnovali svůj čas.
- Synchronizujte čas zaznamenaný v jiných nástrojích, jako jsou Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo a další, do ClickUp a získejte ucelený přehled o projektu.
- Zobrazte si svůj čas sledovaný podle dne, týdne, měsíce a dalších vlastních rozsahů, abyste získali podrobné časové rozvrhy pro jednotlivé úkoly, členy týmu nebo konkrétní projekty.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k bohatému souboru funkcí, které ClickUp nabízí, je třeba se s ním trochu seznámit.
- Některé zobrazení nemusí být dostupné na smartphonech a jiných zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Clockify
Clockify je oblíbený software pro sledování času určený pro malé firmy a týmy. Umožňuje spravovat pracovní výkazy, sledovat čas a odhadovat počet hodin strávených na jednotlivých projektech. I v rámci bezplatného tarifu můžete sledovat čas neomezeného počtu uživatelů a generovat přesné zprávy, které vám pomohou odhadnout rozpočet projektu a pochopit produktivitu každého člena týmu.
Nejlepší funkce Clockify
- Snadno sledujte čas pomocí časovačů start/stop na více zařízeních a platformách.
- Sledujte čas pro neomezený počet uživatelů a získejte základní funkce pro sledování času v rámci bezplatného tarifu, který je ideální pro týmy s omezeným rozpočtem.
- Získejte další funkce pro správu projektů, správu zdrojů, sledování fakturovatelných hodin a faktury díky přechodu na prémiové tarify.
Omezení aplikace Clockify
- Tento software je snadno použitelný pouze pro malé týmy, ale pro větší podniky může být složitý.
- Nelze používat offline a při integraci s nástroji jako Notion a dalšími CRM dochází k občasným selháním.
- Méně intuitivní rozhraní
Ceny Clockify
- Základní: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (161+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
3. Hubstaff
Hubstaff je komplexní software pro sledování času a správu pracovníků pro vzdálené týmy a agentury. Je skvělou alternativou k Clockify nebo Tempo, protože jde nad rámec jednoduchého softwaru pro sledování času a pomáhá vám spravovat čas, produktivitu, mzdy a faktury.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledujte čas pomocí automatických časovačů, ručních záznamů a detekce nečinnosti pro přesné kalkulace nákladů na projekty a fakturaci.
- Spravujte projekty, přidělujte úkoly a sledujte pokrok pomocí funkcí, jako jsou Kanban tabule, pracovní důkazy (screenshoty) a časové rozvrhy.
- Získejte komplexní funkce pro monitorování zaměstnanců, jako je sledování polohy GPS a automatizované nástroje pro výpočet mezd, které jsou ideální pro řízení týmů na dálku i v kanceláři.
Omezení Hubstaffu
- Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné, zejména v případě menších týmů.
- Bezplatný tarif má omezené funkce a omezuje počet uživatelů.
- Funkce monitorování zaměstnanců mohou vyvolat obavy o ochranu soukromí.
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc za jedno místo
- Grow: 9 $/měsíc za jedno místo
- Tým: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: 25 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1450 recenzí)
4. TimeCamp
TimeCamp je nástroj pro sledování času a produktivity zaměstnanců s bezplatným tarifem pro freelancery a malé týmy. Bezplatný tarif nabízí základní funkce, zatímco placené tarify poskytují další funkce pro rostoucí týmy, které potřebují nástroje pro reporting, rozpočtování a fakturaci.
Nejlepší funkce TimeCampu
- Snadno sledujte čas pomocí časovače, který spustíte a zastavíte jediným kliknutím.
- Nastavte klíčová slova, aby se sledování času provádělo automaticky, a propojte své záznamy o čase s příslušnými úkoly nebo projekty.
- Zkopírujte opakující se časové záznamy do svého časového rozvrhu pro rychlé vytváření reportů.
- Integrujte své záznamy o čase s dalšími nástroji pro řízení projektů a efektivně sledujte celkový čas strávený na projektu.
- Vytvářejte podrobné časové zprávy pro analýzu ziskovosti projektů a nástroje pro rozpočtování, abyste udrželi projekty finančně pod kontrolou.
Omezení TimeCamp
- Omezené možnosti přizpůsobení pro reporty a dashboardy ve srovnání s některými konkurenty
- Bezplatný tarif má omezené funkce a limituje počet uživatelů.
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Starter: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (590+ recenzí)
5. Productboard
Productboard je platforma pro správu produktů, která je ideální pro vývojové týmy a SaaS organizace. Ačkoli se nejedná o specializovaný nástroj pro sledování času, vyniká v oblasti řízení projektů, což z něj činí cennou volbu pro týmy, které upřednostňují zefektivněné pracovní postupy a vizuální organizaci.
Umožní vám plánovat vývojové projekty, využívat prioritizaci založenou na datech a sledovat čas, abyste mohli odhadnout náročnost a dobu potřebnou k dokončení.
Nejlepší funkce Productboard
- Organizujte projekty pomocí funkcí, jako jsou Kanban tabule, roadmapy a myšlenkové mapy. Tento vizuální přístup podporuje jasnou komunikaci a zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně.
- Upřednostňujte úkoly, sbírejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a efektivně iterujte pomocí funkcí, jako je vážení úkolů a komentáře v aplikaci.
- Hladce se propojuje s oblíbenými nástroji pro design a vývoj, díky čemuž zůstává váš pracovní postup centralizovaný a efektivní.
Omezení Productboardu
- Mechanismus fakturace jednotlivých tarifů není transparentní a několik uživatelů si stěžovalo, že aplikace automaticky účtuje poplatky na kartu bez řádného oznámení.
Ceny Productboard
- Essentials: 25 $/měsíc na jednoho tvůrce
- Pro: 75 $/měsíc na jednoho tvůrce
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální ceny
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 145 recenzí)
6. Harvest
Harvest je intuitivní software pro sledování času a fakturaci, který je ideální pro freelancery a agentury. Pomáhá vám sledovat čas strávený na jednotlivých projektech, generovat okamžité zprávy a hladce spravovat fakturaci a platby, což z něj činí ideální nástroj pro komplexní správu projektů.
Nejlepší funkce Harvest
- Sledujte čas pomocí jednoduchého a intuitivního řešení pro sledování času, které lze použít na počítači nebo v mobilní aplikaci a které nabízí také funkce pro sledování času offline.
- Vytvářejte komplexní časové zprávy pro analýzu ziskovosti projektů a vytvářejte profesionální faktury přímo v Harvest.
- Spravujte týmy, přidělujte projekty, sledujte pokrok a stanovujte rozpočty, abyste zajistili, že projekty budou finančně v pořádku.
Omezení Harvest
- Několik stížností týkajících se neschopnosti aplikace integrovat se nebo synchronizovat s jinými aplikacemi.
- Složité uživatelské rozhraní, které ztěžuje používání pro začínající uživatele
Ceny Harvest
- Zdarma
- Harvest Pro: 12 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (570+ recenzí)
7. Toggl Track
Toggl Track je nástroj pro sledování času známý svým jednoduchým a snadno použitelným uživatelským rozhraním. Umožňuje uživatelům snadno sledovat čas strávený různými úkoly a generovat podrobné zprávy a analýzy o stráveném čase, což jim pomáhá identifikovat oblasti, kde mohou zlepšit efektivitu a produktivitu.
Nejlepší na tomto nástroji pro sledování času je jeho jednoduchost a schopnost integrace s více než 100 nástroji, včetně GitLab, Notion, Adobe XD a dalších.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Sledujte čas pomocí jednoduchých časovačů start/stop, integrace desktopových a mobilních aplikací a rozšíření prohlížeče pro snadné zaznamenávání času.
- Snadno vytvářejte účty a faktury na základě fakturovatelných hodin a sdílejte je se svými klienty, abyste dostali zaplaceno včas.
- Vytvářejte přehledné zprávy, abyste mohli analyzovat produktivitu týmu, identifikovat časové trendy a sledovat průběh projektu v čase.
Omezení aplikace Toggl Track
- Bylo nahlášeno několik chyb v rozšíření pro stolní počítače.
- Nemožnost pozastavit relaci uprostřed, což může být pro některé uživatele nepříjemné.
Ceny Toggl
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
8. Replicon PSA
Replicon PSA je autonomní software pro automatizaci profesionálních služeb vyvinutý společností Deltek. Tento komplexní nástroj eliminuje ruční sledování času a umožňuje týmům získat přehled o jejich produktivitě a alokaci zdrojů v reálném čase. Je ideálním řešením pro velké agentury a podniky, které spravují složité projekty s rozsáhlými požadavky na zdroje a fakturaci.
Nejlepší funkce Replicon PSA
- Spravujte složité projekty pomocí funkcí, jako je správa zdrojů, závislosti úkolů, rozpočtování a sledování pokroku v reálném čase.
- Přesně sledujte čas pomocí funkcí, jako jsou časové rozvrhy, rozpočtování projektů a flexibilní možnosti fakturace pro různé potřeby klientů.
- Vytvářejte podrobné zprávy, abyste mohli analyzovat ziskovost projektů, identifikovat trendy ve využívání zdrojů a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Omezení Replicon PSA
- Strmější křivka učení ve srovnání s jednoduššími nástroji pro sledování času
- Generované zprávy mohou mít u některých stránek různé okraje, což vede k nutnosti ručního formátování předtím, než lze zprávu sdílet pro obchodní účely.
- Několik uživatelů si stěžovalo, že nemohou vidět komentáře k konkrétním položkám v reportu.
Ceny Replicon PSA
- Čas a docházka: 6 $/měsíc na uživatele
- Sledování času stráveného na projektech: 12 $/měsíc na uživatele
- PSA a PPM: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Replicon PSA
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
9. Paymo
Paymo je platforma pro správu projektů a fakturaci s integrovanými funkcemi pro sledování času. To umožňuje firmám sledovat, kolik času jejich týmy stráví konkrétní činností, sledovat fakturovatelné hodiny a automaticky je synchronizovat za účelem vystavení faktur klientům. Vzhledem k tomu, že se vše odehrává na jedné platformě, je snazší generovat přesné a transparentní faktury a sledovat fakturovatelný a nefakturovatelný čas.
Nejlepší funkce Paymo
- Spravujte projekty, přidělujte úkoly, sledujte pokrok a spolupracujte s členy týmu na centralizované platformě.
- Sledujte čas pomocí časovačů start/stop, nastavujte rozpočty pro projekty a sledujte náklady na projekty, abyste zajistili ziskovost.
- Vytvářejte profesionální faktury přímo v Paymo a přijímejte online platby pro hladký průběh fakturace.
Omezení Paymo
- Omezená funkčnost mobilní aplikace
- Stížnosti uživatelů na problémy s fakturací
- Rozhraní není intuitivní a složité uživatelské rozhraní ztěžuje orientaci v aplikaci.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 9,9 $/měsíc na uživatele
- Malá kancelář: 15,9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 450 recenzí)
10. Time Doctor
Time Doctor je software pro produktivitu a správu času, který pomáhá jednotlivcům i firmám sledovat, jak tráví svůj čas. Po instalaci aplikace na stolní počítač nebo mobilní zařízení bude běžet na pozadí a sledovat čas strávený v každé aplikaci nebo na každém webu.
Toto automatizované sledování času usnadňuje zaznamenávání skutečného času stráveného konkrétní činností a zároveň poskytuje přehled o rušivých faktorech, které lze řešit.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Sledujte čas pomocí funkcí, jako jsou automatické časovače, monitorování webových stránek a aplikací a detekce nečinnosti, a získejte tak ucelený přehled o činnosti týmu.
- Nastavte pracovní rozvrhy, sledujte přesčasy a podporujte soustředěnou práci pomocí funkcí, jako je blokování webových stránek a upozornění na produktivitu.
- Pomocí ovládacích prvků přístupu a nastavení oprávnění můžete každému uživateli umožnit nastavit pravidla, která určují, ke kterým aplikacím bude mít během pracovní doby přístup.
Omezení Time Doctor
- Několik uživatelů si stěžovalo na neustálé vyskakovací oznámení v aplikaci.
- Aplikace není uživatelsky přívětivá a má strmou křivku učení, zejména pro nové uživatele.
Ceny Time Doctor
- Základní: 7 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
Vyberte pro své týmy lepší alternativu k Tempo
Pokud se cítíte omezeni limity softwaru Tempo nebo jiného softwaru pro sledování času, na trhu je k dispozici několik řešení pro zvýšení produktivity a správu projektů. Náš seznam 10 nejlepších alternativ k Tempo vám pomůže najít ideální řešení pro váš tým.
Pokud však stále zvažujete výběr nástroje, ClickUp je ideální software pro správu projektů a sledování času. S ClickUp Time Management můžete zvládnout mnohem více a držet se svých cílů v oblasti time managementu.
Obsahuje aplikaci pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeč Chrome, která vám umožní spustit a zastavit měření času, když přecházíte mezi úkoly, nebo přidat podrobnosti o tom, jak jste svůj čas strávili.
Prohlížejte si své projekty v zobrazení Kalendář, Gantt, Časová osa nebo Pracovní vytížení, které vám pomohou plánovat časové osy projektů a spravovat čas.
Díky šablonám pro zaznamenávání času, které jsou připravené k okamžitému použití, můžete zvýšit svou efektivitu a zefektivnit své každodenní činnosti.
Kontaktujte náš tým nebo se zaregistrujte zdarma, abyste rychleji dosáhli svých cílů a co nejlépe využili svůj čas!