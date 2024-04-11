Vedení ESTJ: Klíčové vlastnosti a strategie pro úspěch

Martha Stewart je spisovatelka a podnikatelka.
Michelle Obama je právnička, autorka a bývalá první dáma Spojených států.
Dr. Laura Schlessinger je americká moderátorka rozhlasového pořadu a autorka.
Co mají tito lidé společného, přestože mají zcela odlišné cesty a kariéry? Všichni tři jsou neuvěřitelní lídři s vynikajícím stylem vedení a rozhodným a disciplinovaným přístupem.
A vše se vrací k jejich osobnostnímu typu – osobnostnímu typu ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, and Judging). ESTJ jsou přirození lídři, tvoří 17 % lídrů na světě – nejvyšší procento ze všech 16 osobnostních typů.
Ať už jste ESTJ nebo někdo, kdo chce porozumět a zlepšit své vedoucí schopnosti, tento blog vám poskytne znalosti potřebné k tomu, abyste se stali lepším vedoucím.
Porozumění vedení ESTJ
ESTJ znamená extraverze, smyslové vnímání, myšlení a soudnost. Lidé s osobností ESTJ jsou logičtí, asertivní, dodržují pravidla a jsou vůdčími osobnostmi. Nadace Myers-Briggs definuje ESTJ následovně:
„Praktický, realistický, věcný. Rozhodný, rychle přistupuje k realizaci rozhodnutí. Organizuje projekty a lidi, aby se věci dotáhly do konce, a soustředí se na dosažení výsledků co nejefektivnějším způsobem. Stará se o rutinní detaily. Má jasný soubor logických standardů, systematicky je dodržuje a chce, aby je dodržovali i ostatní. Je důrazný při realizaci svých plánů.“
Abychom lépe porozuměli ESTJ, musíme porozumět MBTI.
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) patří mezi nejoblíbenější nástroje pro hodnocení osobnosti. Klasifikuje lidi do 16 různých typů osobnosti (ESTJ je jedním z typů osobnosti) na základě následujících kritérií:
- Extraverze vs. introverze
- Senzorika vs. intuice
- Myšlení vs. cítění
- Posuzování vs. vnímání
Lidé s osobností ESTJ se často angažují v spolcích, asociacích, klubech a společnostech jako vedoucí pracovníci. Jako vedoucí se soustředí na úkoly, jsou transakční a dohlížejí na ostatní. Vědí, jak by věci měly fungovat, a jsou ochotni udělat vše pro to, aby tomu tak bylo. Nad vše ostatní si cení pořádku, organizace a struktury.
Osobnost ESTJ
Osobnostní typ ESTJ má čtyři rysy: extraverze, smyslové vnímání, myšlení a soudnost. Pojďme si je vysvětlit:
- Extraverze: Jsou společenští a rádi jsou středem pozornosti. Mají rádi rychlé tempo a rádi spolupracují s ostatními na nejlepších nápadech.
- Vnímání: Zaměřují se na realitu a věnují pozornost konkrétním faktům a praktickým nápadům.
- Myšlení: Jsou vyrovnaní, cení si především spravedlnosti a rozhodují se logicky.
- Posuzování: Respektují pravidla a termíny, poskytují podrobné pokyny a vytvářejí detailní plány.
Lidé typu ESTJ jsou velmi spolehliví a pracovití. Velmi respektují pravidla a autority a upřednostňují včasné dokončení své práce. Zde jsou některé další charakteristiky lidí s osobnostním typem ESTJ. Oni:
- Dávejte přesné a podrobné pokyny
- Spojte komunity a rodiny díky pochopení toho, co je správné a co špatné.
- Mějte mentorský přístup
- Vytvářejte plány a důsledně je dodržujte
- Zachovejte si vytrvalý přístup i ve stresových situacích a motivujte a inspirujte týmy.
- Oddaný tradicím, zákonům a normám
- Očekávejte, že ostatní budou dodržovat stejné zásady jako vy sami.
- Zřídka se ptejte na úkoly, které musí splnit.
- Kladou důraz na zachování status quo.
- Považován za tvrdohlavého a neústupného, někdy
- Předvídatelný, praktický, oddaný, upřímný a čestný
- Raději se pouštějte do náročných projektů
Ačkoli se jedná o klíčové charakteristiky lidí s osobnostním typem ESTJ, ne každý je má všechny. Někteří mohou mít pouze některé z těchto vlastností. Stejně tak mohou lidé s těmito vlastnostmi mít i některé opačné rysy.
Vlastnosti vedení ESTJ
Díky všem výše uvedeným charakteristikám jsou lidé s osobností ESTJ dobrými vůdci. Jejich odhodlání dodržovat pravidla a respektovat autority jim pomáhá vyniknout v pozicích vedoucích a manažerských.
Díky své iniciativě, sebevědomí, rozhodnosti a přesvědčení jsou to lídři, kteří se nebojí udělat správnou věc a zajistit spravedlnost.
Jako vedoucí ESTJ zajišťují, aby byly vždy dodržovány standardy, očekávání byla jasná a konečný produkt odpovídal požadavkům. Také se řídí neuvěřitelně detailním stylem práce.
Tyto vlastnosti je však mohou také činit nepružnými a rigidními, protože si kladou mimořádně vysoké nároky na sebe i na všechny kolem sebe.
Stanovení vize a cílů
Jádrem vedení ESTJ je silný smysl pro vizi a účel. Vedoucí ESTJ jsou schopni jasně formulovat vizi pro své týmy a organizace a pomáhat ostatním dosahovat společných cílů.
Díky hlubokému porozumění poslání a hodnotám své organizace poskytují pevné vedení a mají jasnou vizi. Tato vize je obvykle nastavena v jasných, konkrétních a malých krocích. Své požadavky a očekávání formulují jasně.
ESTJ využívají při stanovování cílů dostupné zdroje, včetně softwaru pro strategické plánování a šablon, jako jsou šablony pro stanovování cílů a produktivitu, aby snížili časovou náročnost a zvýšili efektivitu.
Mohou však mít potíže s motivací svého týmu a zaměstnanců. Důvodem je, že stanovují malé a konkrétní cíle, které často nekomunikují širší souvislosti.
Navazování kontaktů s ostatními
Lídři ESTJ jsou velmi orientovaní na úkoly a organizovaní. Věří v dodržování termínů a včasné plnění úkolů. Také chtějí, aby všechny úkoly byly splněny na vysoké úrovni, a pokud práce členů týmu není na požadované úrovni, upozorní je na to.
Věří v otevřenou a transparentní komunikaci a upřednostňují jasný a konzistentní styl. To jim pomáhá navazovat autentické vztahy s členy týmu a zainteresovanými stranami.
Přímý přístup však může také způsobit, že vedoucí ESTJ budou na některé citlivé členy týmu působit jako autoritativní a panovační. Proto je nezbytné používat strategie a tipy pro řízení týmu, aby se případné problémy vyřešily okamžitě.
Rozvoj vedoucích schopností
Ačkoli lidé s osobností ESTJ již disponují mnoha silnými vedoucími schopnostmi, existují specifické dovednosti, které je třeba rozvíjet. Patří mezi ně:
Sdílení obecných cílů
Zatímco ESTJ oceňují menší, zvládnutelné úkoly a cíle, mnoho lidí oceňuje pravý opak. Znalost větší a konečné vize jim pomáhá podávat v práci nejlepší výkony.
Proto je při sdělování „co“ nezbytné sdělit také „proč. Informování týmu o tom, jak konkrétní úkol přispívá k dosažení větší vize, je motivuje k tomu, aby podali nejlepší výkon.
Poskytování adekvátní podpory a pochvaly
Naučit se chválit tým a poskytovat pozitivní zpětnou vazbu pomáhá motivovat členy týmu. Je velmi důležité poděkovat jim za jejich tvrdou práci a ocenit jejich nasazení.
Pokud nevíte, kde začít, zde je užitečný tip z nedávného článku časopisu Forbes: „Měli byste chválit proces, který vede k výkonu. Pokud existují jasná kritéria, můžete lidi chválit produktivněji. “
Porozumějte situaci ostatních
Lídři ESTJ mají sklon k odsuzování. Pokud tedy někdo nedosahuje jejich standardů, mohou být příliš kritičtí. Je však důležité pochopit jejich situaci a získat více informací, než si vytvoříte názor. To jim pomůže lépe se sblížit se svým týmem.
Silné a slabé stránky vedoucího typu ESTJ
Stejně jako každý jiný typ osobnosti mají i lídři ESTJ své silné a slabé stránky. Jejich pochopení pomáhá zlepšit vedení a překonat výzvy.
Silné stránky stylu vedení ESTJ
Mezi silné stránky vedení ESTJ patří:
Efektivita
ESTJ jsou přirození lídři, kteří se věnují optimalizaci procesů a dosahování maximální efektivity a účinnosti. Jsou skvělí v zefektivňování operací, identifikaci neefektivit a implementaci strategických řešení pro zvýšení produktivity.
Díky své organizované mysli jsou schopni vytvářet jasně definované pracovní postupy, které zajišťují hladký průběh úkolů a splnění cílů v termínech. Navíc umí stanovit priority úkolů a rozhodovat mezi naléhavými a důležitými povinnostmi, což jim umožňuje rozumně rozdělovat zdroje.
Přesnost
Přesnost je charakteristickým rysem vedení ESTJ. Odráží závazek ESTJ činit dobře informovaná a přesná rozhodnutí. Vynikají ve shromažďování a analýze relevantních informací. Jejich rozhodování je založeno na shromážděných datech, což minimalizuje pravděpodobnost chyb.
Jejich oddanost důkladnosti a odmítání kompromisů v kvalitě rozhodnutí pomáhá budovat důvěru mezi členy týmu a zainteresovanými stranami.
Oddanost
Pro ESTJ je přirozené dávat do všeho, co dělají, 100 %. Ať už budují mezifunkční tým nebo se přímo pouštějí do řešení výzev, jsou neochvějně odhodláni dosáhnout optimálních výsledků.
Lidé se na ně mohou spolehnout, že budou dodržovat vizi a pravidla organizace a pomáhat ostatním v tom samém. Inspirují kulturu tvrdé práce, vytrvalosti a neustálého zlepšování.
Integrita
ESTJ pracují s pevným morálním kompasem a integritou. Respektují autoritu a doslova plní příkazy. Své činy vždy přizpůsobují hodnotám a udržují soulad mezi slovy a činy.
To pomáhá zajistit, aby organizace a tým měli vzájemný respekt a pocit povinnosti.
Silná vůle
ESTJ mají silnou vůli a schopnost neúnavně sledovat svůj cíl. Bez jasných důkazů se nevzdávají svých přesvědčení. Vůči výzvám se staví odhodlaně a překonávají je s přesvědčením.
Přímý a upřímný
Lídři ESTJ upřednostňují fakta a důkazy před abstraktními myšlenkami. Data proto považují za nesmírně důležitá. Jejich styl komunikace je také přímý a upřímný, což zaručuje nulovou nejednoznačnost.
Tato přímost pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém vzkvétá otevřenost a upřímnost. Jako vedoucí poskytují konstruktivní zpětnou vazbu a sdělují očekávání.
Organizátoři
Díky vrozenému talentu pro organizování se vedoucí pracovníci typu ENTJ snaží, aby jejich okolí bylo co nejvíce uspořádané a strukturované. Vynikají ve vytváření dobře definovaných systémů a procesů, od plánování projektů po koordinaci týmů.
Vytvářejí pořádek tím, že stanovují jasné role a pravidla a spravedlivě rozdělují úkoly. Organizovaný přístup pomáhá efektivně plnit úkoly, efektivně využívat zdroje a dosahovat přesných cílů.
Slabé stránky
Ačkoli výše uvedené silné stránky dělají z ESTJ fantastické vůdce, mohou představovat velké výzvy, pokud se na nich nebude pracovat. Mezi ně patří například:
Nepružný
ESTJ jsou lidé, kteří dodržují pravidla a jsou oddaní tradičnímu způsobu jednání. To je může činit rigidními a nepružnými. Když tedy někdo představí lepší nebo inovativní metody, může pro ně být obtížné je přijmout.
Tato rigidita může mít vliv na jejich schopnost být kreativní a otevření novým myšlenkám, protože mohou mít pocit, že vyzkoušení něčeho neprověřeného a nového může ohrozit jejich spolehlivost.
Perfekcionismus
Snaha ESTJ o dokonalost také vede k tendenci k perfekcionismu. To však může vést ke zvýšenému stresu, potenciálnímu vyhoření a neochotě delegovat úkoly.
Pro vytvoření zdravého pracovního prostředí je nezbytné najít rovnováhu mezi udržováním vysokých standardů a uznáním potřeby flexibility.
Soudný
Lídři ESTJ jsou poháněni silným smyslem pro hodnoty a přesvědčení. Často však zapomínají, že jejich přesvědčení nemusí být nutně přesvědčením jejich týmu. Proto mohou soudit lidi, kteří volí nekonvenční a nové způsoby dosahování výsledků.
V dlouhodobém horizontu to může mít vliv na morálku týmu a spolupráci. Proto je důležité být otevřený různým názorům a metodám.
Odolávejte změnám
Další významnou výzvou pro vedoucí pracovníky ESTJ je odpor ke změnám. Upřednostňují stabilitu a zavedené rutiny před novými okolnostmi. To však může vést ke stagnaci a snížení produktivity.
Aby tuto výzvu překonali, musí se soustředit na rozvíjení přizpůsobivého myšlení, pochopit výhody změn a být flexibilní ve svých strategiích vedení.
Není vám příjemné vyjadřovat emoce
Vedoucí pracovníci ESTJ se často cítí nepříjemně, když mají vyjadřovat a zacházet s emocemi, protože upřednostňují logiku a objektivitu. To může způsobit, že působí přísně a lhostejně. Nízká emoční inteligence také vede k nedorozuměním a způsobuje, že věří, že vyjadřování emocí je slabost.
Je zásadní rozvíjet komunikační dovednosti, aby bylo možné řešit emocionální problémy v týmu a podporovat kulturu, která si cení racionality a emocionálního projevu.
Jak překonat výzvy a implementovat strategie vedení
Překonávání výzev je snazší s vhodnými nástroji, strategickým plánem a odolným přístupem. Zatímco mnohé z nich můžete zvládnout pomocí určitých změn v chování, k řešení jiných potřebujete nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp.
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. ClickUp vám pomáhá zůstat produktivní, spravovat více projektů, sledovat pokrok a dosahovat cílů včas – to vše na jedné platformě.
Zde je několik strategií vedení, které vám pomohou zvládnout vedení ESTJ:
Definujte vizi
Definování a sdělování vize je nezbytné pro zlepšení spolupráce a motivace týmu. Použijte ClickUp Goals k rozdělení úkolů podle priorit.
Umožňuje jim stanovit měřitelné a dosažitelné cíle, automatizovat sledování pokroku a dodržovat harmonogram, přičemž je mapuje zpět k vizi. Tato funkce jim umožňuje sdílet cíle s členy týmu a relevantními zainteresovanými stranami. Navíc mohou nastavit úkoly na denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní bázi.
Vycházejte vstříc ostatním
ESTJ tvoří přibližně 9 % populace. Na pracovišti tedy mohou spolupracovat s kolegy ESTJ, ale také s lidmi s jinými typy osobnosti.
ESTJ mají tendenci odmítat názory ostatních, pokud je považují za méně efektivní a nekompetentní. V dlouhodobém horizontu to vede k nedorozuměním a zášti. Proto je empatie a porozumění jiným názorům a stylům myšlení zásadní.
Uvědomte si, že lidé myslí a jednají různými způsoby. A ve většině případů stojí za to tyto názory pochopit a vyslechnout.
Komunikujte se svým týmem
Toto je rozšíření předchozího bodu. Zdravá komunikace je pro úspěch týmu zásadní. Ačkoli upřímná a přímá komunikace je silnou stránkou ESTJ, pro navázání kontaktu s týmem je zapotřebí více než jen to.
Právě v tom vám může pomoci ClickUp for Teams. Vedoucí pracovníci ESTJ mohou urychlit své projekty, využít automatizaci ke zvýšení efektivity a efektivně plánovat a stanovovat priority.
Pomocí funkce Chat View v ClickUp mohou sdílet aktualizace a hladce spolupracovat se svým týmem. Dále mohou pomocí nástroje ClickUp Whiteboard pořádat brainstormingové schůzky se svým týmem a porozumět jejich pohledu na věc.
Stanovte realistická očekávání
Lídři ESTJ udržují vysoké standardy kvality práce. Stanovují ambiciózní cíle pro sebe i své kolegy. Ačkoli se tato metoda může jevit jako vynikající způsob, jak zajistit kvalitní práci, vede také k zklamání.
Ovlivňuje to také jejich schopnost delegovat úkoly. Je důležité si uvědomit, že ne každý může podávat stejný výkon. Někteří lidé potřebují více času na osvojení si nové dovednosti, zatímco jiní méně.
Ustoupit o krok zpět a uvědomit si to jim může pomoci zlepšit se a být trpělivější k ostatním.
Buďte otevření inovacím
Inovace je jedinou konstantou na světě – je nezbytné být otevřený změnám. ESTJ se sice se změnami potýkají, ale pěstování přizpůsobivého myšlení jim může pomoci. K přijetí inovací jim mohou pomoci také nástroje jako ClickUp Brain.
ClickUp Brain, vůbec první umělá inteligence, která propojuje vaše projekty, dokumenty, lidi a znalosti společnosti, jim může pomoci zvýšit inovativnost a produktivitu.
Podporuje inovace vytvářením jedinečného obsahu, určováním dalších kroků pro jakýkoli projekt a poskytováním kontextových odpovědí.
Můžete také použít šablony, jako je šablona ClickUp pro správu inovativních nápadů. Šablona pomáhá spravovat více nových nápadů, organizovat je a sledovat je v reálném čase.
Rozvíjejte dovednosti v oblasti řešení konfliktů
Lidé typu ESTJ mají potíže s vyjadřováním emocí a porozuměním ostatním. To často vede ke konfliktům, když pracují v kolektivním prostředí. Aby tento problém vyřešili, mohou si s trochou praxe osvojit dovednosti řešení konfliktů.
Přijměte emoce a pochopte, že hrají nedílnou roli v našich životech. Rozvíjení emoční inteligence, podpora otevřené komunikace o pocitech a uznání důležitosti empatie jim umožňuje vytvořit vyvážený styl vedení.
Tyto dovednosti jim mohou pomoci projevit solidaritu s ostatními a najít rovnováhu mezi emocemi a logikou.
Rovnováha mezi prací a pohodou
Největší silou a slabostí ESTJ je jejich neochvějné odhodlání dosáhnout dokonalosti. I když jim to může pomoci uspět, může se to také stát důvodem, proč zanedbávají své vlastní blaho.
Efektivní time management, stanovení realistických pracovních očekávání a upřednostnění péče o sebe sama jsou klíčové pro udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Vedoucí pracovníci ESTJ mohou také zlepšit své vedoucí schopnosti tím, že si uvědomí důležitost osobního blahobytu.
Efektivní delegování
Mnoho lidí s osobnostním typem ESTJ má potíže s delegováním úkolů. Věří, že pokud něco dokážou, měli by to udělat sami. Pokud však dělají vše sami, může jim to bránit v dosažení úspěchu.
Jejich touha dosáhnout dokonalosti je může odradit od delegování úkolů, ale to je naprosto nezbytné. Použití pokročilého nástroje, jako je ClickUp Tasks, k organizaci a spolupráci na projektech zajistí, že delegování úkolů bude prioritou. Přiřazujte komentáře jako akční položky, vizualizujte svou práci v různých zobrazeních, držte se plánu s opakujícími se úkoly a mnoho dalšího s Tasks.
ClickUp také poskytuje více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, která si uživatelé mohou přizpůsobit podle svých preferencí. To jim umožňuje lepší přehled o silných stránkách a pokroku jejich týmu, což jim pomáhá efektivněji delegovat úkoly.
Využijte sílu vedení ESTJ s ClickUp
Lídři ESTJ se zaměřují na efektivitu, přesnost a integritu. Věří v pořádek, strukturu a tradice. Porozumění stylu vedení ESTJ jim pomáhá využít tyto silné stránky a vyniknout v profesním životě.
Nezapomeňte však, že typy osobnosti MBTI nejsou absolutní. Vaše osobnost může mít i jiné rysy a aspekty než ty, které jsou popsány v testu.
Využití nástrojů, jako je ClickUp, optimalizuje vaše strategie, zefektivňuje procesy a zajišťuje efektivní fungování vašeho týmu.
Ověřte si to sami a zaregistrujte se zdarma!
Často kladené otázky
Co je to typ vedení ESTJ?
Typ ESTJ je jedním z 16 typů osobnosti identifikovaných MBTI. Zkratka znamená extraverze, smyslové vnímání, myšlení a soudnost. Mezi běžné rysy typu vedení ESTJ patří společenskost, praktičnost, logické rozhodování a preference struktury.
Čím je ESTJ výjimečný?
ESTJ jsou známí svými silnými organizačními schopnostmi, efektivitou a odhodláním dosahovat vynikajících výsledků. Jsou to rození lídři díky své schopnosti stanovit jasné cíle, činit logická rozhodnutí a být spolehliví.
Jaké jsou slabé stránky ESTJ?
ESTJ jsou často perfekcionisté, kritičtí a odolní vůči změnám. Mohou také mít potíže s vyjadřováním emocí.