Nejlepší podcasty o inženýrství pro technologické profesionály v roce 2025

Pokud dnes pracujete v oblasti technologií nebo inženýrství, víte, jak důležité je pro vás neustálé vzdělávání. Procesy a technologie se neustále mění a zdokonalují, a pokud chcete zůstat konkurenceschopní, musíte držet krok se všemi novými vývojovými trendy ve svém oboru.
Technologické komunity jsou účinným zdrojem znalostí, ale od těchto platforem pravděpodobně nezískáte strukturovanou podporu. Většina těchto fór obsahuje mnoho roztříštěných informací, což znamená, že nekonečná práce s jejich tříděním za účelem nalezení relevantních znalostí připadne na vás.
Technologický podcast je naopak poutavějším a konzistentnějším zdrojem znalostí. Nejlepší na tom je, že nemusíte prohledávat několik fór, abyste získali praktické poznatky od odborníků z oboru, informace o nejnovějších trendech a praktické tajemství managementu, které vám pomohou zdokonalit své dovednosti.
Inženýři, studenti technických oborů a technologičtí nadšenci mají dnes přístup k různým informativním podcastům o technice, díky kterým si mohou upevnit své znalosti a získat cenné poznatky od předních odborníků.
Vybrat ty nejlepší podcasty o inženýrství může být náročné, proto jsme pro vás sestavili krátký seznam, který vám usnadní výběr.
Vzestup podcastů v oblasti techniky
Podcasty o inženýrství jsou snadno dostupným zdrojem znalostí a odborných informací, proto není divu, že jsou velmi oblíbené mezi studenty inženýrství i zkušenými odborníky v oboru.
Očekává se, že globální trh s podcasty dosáhne do roku 2032 hodnoty 133,9 miliardy dolarů a díky svému specializovanému obsahu k tomuto růstu přispějí i podcasty o inženýrství.
Podcasty jsou skvělým zdrojem informací pro inženýry, kteří se chtějí dále vzdělávat a posílit svůj profesní růst. Zde je několik důvodů:
Naučte se a začleňte osvědčené strategie
Než se podcasty staly populární, museli inženýři a studenti samostatně studovat nové programovací jazyky, analýzu dat a další techniky řešení problémů. Ačkoli je zkušenostní učení chvályhodné, jedná se o časově náročný proces založený na pokusech a omylech.
Podcasty zároveň nabízejí osvědčené strategie řešení problémů, protože moderátoři vedou rozhovory s vlivnými a zkušenými technologickými lídry, kteří diskutují o svých zkušenostech. Pokud se tyto strategie naučíte a začleníte do své práce, pravděpodobně dosáhnete svých cílů rychle a efektivně.
Získejte odborné rady 24 hodin denně
Inženýrské komunity jsou známé svou velkou podporou. Pokud se v příslušné komunitě podělíte o technologickou otázku, určitě se vám dostane odpovědí.
Členové těchto komunit jsou však rozptýleni v různých časových pásmech, takže jejich odpovědi na vaše dotazy mohou být zpožděné. Na druhou stranu jsou podcasty předem nahrané a snadno dostupné, kdykoli se vám to hodí.
V závislosti na typu překážky, se kterou se potýkáte, můžete najít relevantní podcast, poslechnout si návrhy odborníků a během několika minut získat odpověď na své otázky.
Tip pro profesionály: Vytvořte si soubor podcastů, do kterého budete zaznamenávat konkrétní příklady použití informativních podcastů. Přidejte časové značky pro oblasti, na které se zaměřujete, abyste k nim měli rychlý přístup, až budete příště mít podobné dotazy.
Někdy je snazší poslouchat než číst.
Ačkoli existuje spousta informativních blogů o inženýrství, někteří lidé dávají přednost získávání informací v audio formátu před psaným slovem.
Podcasty jsou také praktické, když děláte více věcí najednou. Ačkoli si možná budete chtít vyhradit čas na technicky zaměřené podcasty, jako jsou epizody o reverzním inženýrství hardwarových projektů, jiné podcasty zabývající se tématy, jako je umělá inteligence nebo plánování kariéry pro inženýry, můžete poslouchat na pozadí, zatímco vykonáváte své každodenní povinnosti.
Podcasty pomáhají začínajícím inženýrům udržet si náskok před konkurencí následujícím způsobem:
- Moderátoři technických podcastů jsou obvykle odborníci v dané oblasti, kteří vám pomohou držet krok s měnícími se trendy v globálním technologickém průmyslu.
- Podcasty poskytují okamžitou komunitu – představte si je jako soukromé prostory, kde můžete komunikovat s moderátory podcastů a hostujícími řečníky, nahlédnout do zákulisí a spojit se s ostatními posluchači.
- Podcasty o inženýrství jsou nákladově efektivní a na rozdíl od některých kurzů pro zvyšování kvalifikace vám nevyprázdní peněženku.
Nejlepší podcasty o inženýrství, které vám pomohou rozvíjet kariéru
Po poslechu desítek nejlepších podcastů o inženýrství jsme vybrali a sestavili seznam nejlepších podcastů, které jsou dnes k dispozici.
99 % neviditelné
První podcast na našem seznamu je 99% Invisible. Tento podcast, který moderuje bývalý řečník Ted Talk Roman Mars, přináší dosud neznámá překvapivá fakta nebo dosud neprozkoumané oblasti ve světě techniky. Podcast existuje již více než deset let a má téměř 500 milionů posluchačů na iTunes, Pandora, Stitcher a dalších platformách.
Můžete prozkoumat proces a sílu designu a architektury v osmi kategoriích, včetně historie, technologie, měst, objektů, zvuků a dalších. Každá epizoda se zabývá zajímavými tématy, pro která nemusíte být odborníkem v dané oblasti.
Podcast má také komunitu Discord, kde mohou posluchači diskutovat o nápadech a komunikovat mezi sebou.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači
Tyto podcasty mě nutí klást si důležité otázky o životě a našem světě!
Inženýrští hrdinové
Podcast Engineering Heroes, který v roce 2018 spustili Melanie a její manžel Dom, se zabýval především výzvami a budoucností technických oborů v moderní společnosti.
Tento podcast, který je momentálně mimo vysílání, pozval zkušené inženýry z různých odvětví a oblastí odbornosti, aby diskutovali o nejnovějších trendech a výzvách v inženýrství, měkkých dovednostech v inženýrství, frustracích, se kterými se většina inženýrů setkává, a různých způsobech řízení inženýrských týmů.
Ačkoli poslední epizoda podcastu Engineering Heroes byla odvysílána v květnu 2021, zůstává relevantní pro inženýry po celém světě díky upřímným diskusím o kritických aspektech inženýrské profese.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast se mi líbil! Osvěžující styl zaměřený na tiché osobnosti, které ve společnosti dosahují úspěchů.
Podcast Engineering Career Coach
Zkušení inženýři Anthony Fasano a Jeff Perry spustili podcast The Engineering Career Coach, když si uvědomili, že vysoká fluktuace v technologickém sektoru může být způsobena nedostatkem strukturovaného rámce pro profesní rozvoj ve většině technologických společností.
Podcast The Engineering Career Coach, který má přes 2,3 milionu diváků, si klade za cíl pomáhat studentům technických oborů neocenitelnými kariérními radami. Podcast má speciální sérii pro každou technickou kategorii a hosté v něm diskutují o svých poznatcích, strategiích a zkušenostech.
Moderátoři vybízejí posluchače, aby zasílali otázky, které pak s hosty diskutují v dalších epizodách podcastu.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast je přesně to, co inženýři právě teď potřebují. Díky široké škále témat týkajících se osobního a profesního rozvoje poskytuje potřebnou hodnotu pro budování a ovlivňování inženýrské komunity.
Podcast Engineering Leadership Podcast (ELC)
Podcast Engineering Leadership Podcast (ELC), který je součástí komunity ELC pro technologické lídry, každý týden zve úspěšné technologické lídry, aby se podělili o své zkušenosti a praktické lekce leadershipu. Podcast ELC, který moderuje Patrick Gallagher, je k dispozici na všech hlavních platformách pro podcasty, včetně Apple, Spotify a Google.
ELC má silnou komunitu s více než 9000 praktickými softwarovými inženýry, předními světovými manažery v oblasti inženýrství a lídry. Podcast je ideální pro nadšence, kteří se chtějí naučit základní a pokročilé inženýrské koncepty a strategie používané globálními lídry v oblasti inženýrství.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Pokračujte v tom! Skvělé rozhovory a velmi poučné.
Software Engineering Daily
Dalším vynikajícím podcastem, který si musíte přidat do svého seznamu, je podcast Software Engineering Daily. V každé epizodě diskutuje technologický lídr o softwarových řešeních, která mění svět a pohánějí neustále se vyvíjející technologickou revoluci a inženýrské inovace.
S hodnocením 4,4 na Apple Podcasts je Software Engineering Daily inspirativním podcastem o inženýrství. Provede vás fázemi kariéry renomovaných softwarových inženýrů a podělí se o mnoho praktických lekcí o tom, jak přistupují k vývoji produktů a řešení problémů.
Zajímavé je, že tento podcast přijímá také přihlášky od zkušených technologických profesionálů, kteří by chtěli hostovat v některé z epizod.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Jeden z nejlepších podcastů o softwarovém inženýrství, které jsou k dispozici.
The Backend Engineering Show s Husseinem Nasserem
Hussein Nasser, produktový inženýr ve společnosti Esri, spustil podcast Backend Engineering Show, ve kterém se věnuje všem tématům souvisejícím s vývojem backendu. Ve svém podnětném podcastu Nasser rozebírá backendovou architekturu populárních aplikací, sdílí tipy, jak se stát úspěšným backendovým inženýrem, a diskutuje o nejnovějších trendech v softwarovém inženýrství.
Tento podcast je cenným zdrojem informací pro začínající studenty technických oborů i profesionály a nabízí možnosti pro zdokonalení dovedností a opakování základních pojmů.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Říkáme to tak, jak to má být řečeno!
Nejlepší podcasty o stavebním inženýrství
Hledáte nejlepší podcast o stavebním inženýrství? Zde jsou naše doporučení:
The Civil Engineering Podcast: Anthony Fasano moderuje tento podcast o stavebním inženýrství, který sdílí příběhy o úspěších v inženýrství a kariérní rady od některých z nejúspěšnějších stavebních inženýrů na světě.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast rozhodně doporučuji všem, kteří se zabývají technickými obory nebo se o ně zajímají. Skvěle vyvažuje informace o technických a měkkých dovednostech s osobními příběhy.
ASCE Plot Points: Podcast ASCE o stavebním inženýrství Plot Points, který byl spuštěn v roce 2018, je určen pro nové generaci stavebních inženýrů a studenty inženýrství, kteří se chtějí dozvědět více o informativních příbězích ze stavebního inženýrství a měnících se technických trendech, které předefinovávají stavební inženýrství.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Pokladnice zdrojů pro profesionály v oblasti inženýrství
Engineering Change : Yvette E. Pearson zahájila podcast Engineering Change, aby předefinovala způsob vzdělávání stavebních inženýrů. Tento podcast se zaměřuje na vzdělávání moderních stavebních inženýrů v oblasti udržitelnějších a inkluzivnějších postupů ve stavebnictví.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Nemohu je dost doporučit, zejména komunitě technických konstruktérů.
Zajímá vás stavební inženýrství? Zde je několik stavebních certifikátů, o kterých byste měli vědět.
Přední podcasty o elektrotechnice a elektronice
Pokud jste elektrotechnik nebo elektronik a chcete si rozšířit své znalosti a rozvíjet svou kariéru, zde jsou nejlepší podcasty pro vás:
The Amp Hour Electronics Podcast : Tento podcast o elektronice od Davea Jonese a Chrise Gammella zábavnou formou vysvětluje nejnovější trendy a osvědčené postupy v měnících se trendech elektronického inženýrství.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Poslouchám je už roky. Pokud jste elektrotechnik a ještě jste se nepřihlásili k odběru, přicházíte o hodně.
Moore’s Lobby : V tomto podcastu, který vychází každé dva týdny, moderátor Daniel Bogdanoff sdílí některé z nejinspirativnějších příběhů a trendů souvisejících s globálním odvětvím elektronického inženýrství. Témata se mohou týkat čipového designu, umělé inteligence a všeho mezi tím.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast vám opravdu pomůže strávit čas s inženýry.
Geared Up : Zkušený technologický recenzent Andru Edwards a technologický novinář Todd Bishop společně moderují podcast Geared Up. Zábavné epizody představují nejnovější a nejzajímavější technologické gadgety. Moderátoři diskutují o různých funkcích nadějných spotřebitelských technologických produktů a pomáhají uživatelům činit informovaná rozhodnutí při nákupu technologií.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Geared Up poslouchám už od dob, kdy to byla rozhlasová show, a od té doby se hodně zlepšila.
The Electropages Podcast : Tento podcast každý týden přináší rozhovory s předními světovými odborníky na inženýrství, projektovými manažery a myšlenkovými lídry. Hosté se podělí o své znalosti z oblasti inženýrství a předpovědi ohledně nejnovějších trendů v elektronickém inženýrství. Poslechněte si zajímavé informace z oboru a diskuse o nejnovějších inovacích v oblasti materiálů.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Dlouhé rozhovory s předními odborníky z oboru jsou velmi zajímavým poslechem!
Pozoruhodné podcasty pro softwarové a počítačové inženýry
Pokud jste softwarový inženýr s kariérními cíli, tyto podcasty vám pomohou osvojit si nejnovější a nejžádanější inženýrské a manažerské dovednosti:
The Changelog : The Changelog zve technologické lídry, aby se ponořili do světa open-source softwaru. Tento podcast, který moderují Adam Stacoviak a Jerod Santo, je nejlépe hodnocený díky upřímným a srozumitelným interakcím mezi moderátory a hostujícími řečníky. Není divu, že podcast již překročil 500 epizod.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast je jediným zdrojem velmi relevantních aktualit z technologického ekosystému.
Dev Interrupted : Tento podcast si klade za cíl zlepšit zkušenosti vývojářů a zve renomované inženýry z technologických gigantů, jako jsou Atlassian a Drata, aby shromáždili praktické poznatky o technologiích softwarového inženýrství.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Nejvíce se mi líbí, že Conor přináší citlivost člověka, který předtím, než se začal věnovat technologiím, pracoval v jiném odvětví.
CodeNewbie : Tento podcast o softwarovém inženýrství, který má výstižný název, se zaměřuje na cestu špičkových softwarových inženýrů k programování. Je vhodný pro začátečníky a slouží jako průvodce pro budoucí studenty inženýrství a ty, kteří s programováním teprve začínají.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači
Tento podcast je skvělý, pokud se začínáte zajímat o programování, udělejte si laskavost... poslechněte si ho.
Pokud se vám tyto návrhy líbily, podívejte se také na naše doporučené podcasty o projektovém řízení a produktivitě!
Řízení inženýrských projektů s ClickUp
Poslech podcastů o inženýrství vám pomůže identifikovat nejdůležitější dovednosti, které dnes inženýr potřebuje. Jednou z těchto klíčových dovedností je projektové řízení.
Dnešní inženýři musí řídit více projektů, organizovat a analyzovat obrovské množství dat a spolupracovat s několika týmy napříč funkcemi.
Svou práci si můžete usnadnit pomocí softwaru pro řízení projektů, který vám umožní:
- Zjednodušte spolupráci s většími týmy
- Spravujte inženýrské projekty na jednom místě a zvyšte tak přehlednost týmu.
- Shromažďujte, organizujte a vizualizujte data
- Udržujte přizpůsobitelný panel pro správu projektů s rychlým přístupem ke všem zdrojům.
Pro všechny tyto účely a mnoho dalšího doporučujeme platformu pro správu projektů ClickUp.
Zde je několik způsobů, jak mohou inženýři využít ClickUp k rychlejší a chytřejší práci:
Efektivní plánování a řízení projektů
Bez ohledu na to, na jakou oblast inženýrství se specializujete, budete ve své práci určitě muset řídit velké a složité projekty.
V závislosti na projektu se možná budete muset zabývat plánováním projektu, správou zdrojů, správou dodavatelů, spuštěním projektu, rozpočtováním, sledováním výkonu a dalšími činnostmi.
Ať už používáte ClickUp pro řízení stavebního projektu nebo týmu vývojářů softwaru, ClickUp vám pomůže plánovat, sledovat a řídit každou fázi a pečlivě kontrolovat rozpočet a harmonogram.
Zefektivněte inženýrské operace
Komplexní inženýrské šablony ClickUp pomáhají začínajícím i zkušeným inženýrům brainstormovat nové nápady, vyvíjet týmové plány a vytvářet plány vývoje aplikací.
Technické a produktové týmy používají předem připravené šablony k řízení pracovních zpoždění na jednom místě, identifikaci chyb, podávání žádostí prostřednictvím ticketů a generování podrobných zpráv o chybách.
Například šablona Agile Team Roadmap Template od ClickUp vám pomůže sdělit vaši produktovou strategii zainteresovaným stranám. Ať už teprve začínáte nebo máte zavedený proces, tato šablona vám a vašemu agilnímu týmu pomůže stanovit cíle, sledovat pokrok a udržovat pořádek – to vše na jednom místě.
Komunikujte a spolupracujte
Práce v týmu vyžaduje vysokou míru spolupráce a komunikace. ClickUp si je toho vědom a poskytuje nástroje, které potřebujete k efektivní práci.
Pomocí tabule ClickUp Whiteboards můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase na všem, od brainstormingu nápadů a vytváření myšlenkových map až po budování vývojových workflow nebo provádění sprint retro. Přidávejte poznámky a dokumenty a vytvářejte úkoly ClickUp přímo z tabule.
Členové týmu mohou pomocí komentářů a ClickUp Chat komunikovat o vydávání produktů, prioritách, potřebách vývoje produktů a stavu přidělených úkolů. Manažeři mohou tyto funkce také využít pro poskytování zpětné vazby k úkolům v reálném čase.
Sledujte a monitorujte pokrok
Porozumění a řízení rozsahu projektu může být často největší starostí inženýrského týmu. Když běží více projektů současně, je třeba řídit stovky úkolů a důležité detaily mohou uniknout pozornosti. Efektivní systém sledování vytváří přehlednost a týmy si mohou udržet soustředění a motivaci k dosažení vynikajících výsledků.
Právě v tomto ohledu přináší platforma pro správu softwarového týmu ClickUp větší přehlednost. Agilní týmy využívají nástroj Board View od ClickUp, aby měli přehled o všem, co se v rámci jednotlivých projektů děje. Kanban Board vizualizuje všechny úkoly podle aktuálního stavu projektu, což manažerům pomáhá mít vše pod kontrolou.
Pokud vedete inženýrský projekt, použijte software pro správu produktů ClickUp k vytváření nových úkolů, jejich přiřazování členům týmu a přidávání termínů dodání, stanovování priorit úkolů podle naléhavosti a sledování pokroku na jediném dashboardu, aniž byste museli slevit z kvality nebo kreativity.
Můžete také použít přizpůsobitelný dashboard ClickUp k vizualizaci a sdílení zpráv o pokroku se zainteresovanými stranami v reálném čase.
Komplexní software pro řízení inženýrských projektů
ClickUp je multifunkční nástroj pro řízení projektů pro agilní týmy. Umožňuje jim využít všechny fantastické příležitosti, které kariéra v inženýrství nabízí, aniž by se vyčerpali.
Vidíme, že inženýrské týmy používají ClickUp k několika účelům, jako je efektivní plánování zdrojů, reporting projektů a řízení produktivity, zlepšování obchodních procesů, správa rozpočtu, spolupráce týmů atd.
Pokud chcete zvýšit svou produktivitu nebo se stát efektivnějším inženýrem, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.
Často kladené otázky
Proč by inženýři měli poslouchat podcasty?
Každý současný i budoucí inženýr by měl poslouchat podcasty, aby získal praktické tipy a strategie a zůstal informován o měnících se trendech v oborech souvisejících s inženýrstvím.
Jaké jsou nejlepší podcasty, které by studenti měli poslouchat, aby si obohatili své zkušenosti ze studia technických oborů?
Mezi nejlepší podcasty pro studenty patří 99% Invisible, Software Engineering Daily a The Engineering Career Coach Podcast.
Který podcast o inženýrství je pro nadšence přínosný?
Mezi podcasty věnované nadšencům do techniky patří například Engineering Reimagined, Amp Hour, Software Engineering Daily a The Backend Engineering Show.