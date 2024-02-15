FigJam vs. Mural: Která kolaborativní tabule je nejlepší?

Trápí vás noční můry o zmeškaných termínech dodání nebo se snažíte dosáhnout maximální kreativity při týmových schůzkách? Potřebujete dobrý nástroj pro práci s tabulemi a vytváření vývojových diagramů.
Ať už potřebujete vytvořit složité plány organizace digitálních dvojčat, zvládnout automatizaci procesů na podnikové úrovni nebo jednoduše hledáte bezproblémový prostor pro brainstorming, výběr ideální tabule vám může zjednodušit život.
FigJam a Mural jsou oblíbené obchodní nástroje, na které se lidé v těchto případech spoléhají. A my vám pomůžeme vybrat ten vhodnější.
Tento blogový příspěvek však není jen o výběru správného nástroje pro práci s tabulemi, ale také o prozkoumání možností, které podporují spolupráci a podněcují inovativnost vašeho týmu.
Ponořte se s námi do hloubky a prozkoumejte jedinečné funkce těchto nástrojů, cenové modely a skutečné recenze uživatelů. Zjistěte, která platforma – FigJam nebo Mural – bude pro vás a váš tým nejlepší.
Co je FigJam?
FigJam je řešení společnosti Figma pro jednoduchou a efektivní týmovou tvorbu nápadů a spolupráci.
FigJam je špičková online tabule, která díky své jednoduchosti a snadnému použití patří mezi oblíbené nástroje pro vizuální spolupráci v reálném čase, zejména pro týmy pracující na dálku. Můžete jej použít k rozvíjení hrubých nápadů, objasnění a provádění složitých pracovních postupů, usnadnění týmových konverzací a přizpůsobení plánování projektů vašim očekáváním.
Intuitivní rozhraní FigJam vybízí všechny členy týmu, technické i netechnické, aby přispívali a sdíleli své nápady. Nezapomeňte – můžete si vybrat z více než 300 existujících šablon a začít navrhovat tabuli.
Funkce FigJam
FigJam nabízí více než jen prázdný, rozsáhlý prostor pro vaši fantazii. Zde jsou hlavní funkce tohoto nástroje:
1. Interaktivní poznámkové lístky
Virtuální poznámkové lístky FigJam dodávají vašim online schůzkám na kreativitě. Pomáhají zjednodušit spolupráci i mezifunkčním týmům.
S FigJamem můžete vy a váš tým zveřejňovat nápady, organizovat je a rozhodovat, co je nejdůležitější.
Při plánování projektů použijte poznámky k zmapování toho, co je třeba udělat, filtrujte nápady a úkoly podle naléhavosti nebo důležitosti a začněte je realizovat. Tyto kroky zajistí transparentnost základních pracovních procesů a všichni se budou cítit zapojeni.
2. Předem navržené šablony
Hotové šablony FigJam pomáhají týmům pracovat rychleji a lépe.
Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete použít hotová rozvržení pro věci jako:
- Zahájení projektu
- Mapování pracovních postupů
- Vedení schůzek
- Plánování časových os
Například šablony usnadňují nastavení struktury založené na metodologii vývoje s nízkým počtem kódů při spouštění nové funkce produktu.
Umožní vám rychle organizovat projekty a procesy, aniž byste museli začínat od nuly. Šablony pomáhají týmům zefektivnit jejich systémy a zlepšit způsob práce. Jsou skvělou funkcí FigJam, která šetří čas a úsilí.
3. Spolupráce v reálném čase
Funkce spolupráce v reálném čase umožňuje rozptýleným týmům spolupracovat bez zpoždění.
Tato funkce podtrhuje význam hybridních týmů a podporuje agilitu podnikových procesů tím, že umožňuje členům týmu okamžitě sdílet poznatky a aktualizace. Díky integrovanému zvuku, živému chatu a komentářům vytváří tato funkce interaktivní prostor pro aktivní účast. Emotikony a razítka dodávají lidský rozměr.
Když například pomocí FigJam spravujete projekty související s dodržováním předpisů nebo pořádáte webináře o školicí dokumentaci, každý účastník může aktivně přispívat a okamžitě získat přístup k nejaktuálnějším informacím.
4. Přizpůsobitelné nástroje pro bílé tabule
FigJam umožňuje každému týmu přizpůsobit tabuli svým konkrétním potřebám. Vytváří tak ideální prostor pro promýšlení plánů a nápadů.
Můžete si navrhnout jedinečný pracovní prostor, který bude přesně vyhovovat vašemu projektu. U složitých projektů můžete FigJam použít jako software pro organizaci digitálních dvojčat, abyste vizualizovali pracovní postupy, viděli rizika a sledovali pokrok strategických iniciativ.
Ceny FigJam
- Starter: Zdarma
- Profesionální: 3 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
FigJam, známý svou snadnou použitelností a integrací s Figma, se snadno hodí do mnoha návrhových pracovních postupů. Týmy, které však hledají další funkce nebo jinou dynamiku spolupráce, mají na dosah ruky celou řadu alternativ k FigJam.
Jedním z nich je Mural.
Co je Mural?
Mural je komplexní digitální pracovní prostor pro vizuální spolupráci, který promění brainstormingové sezení v praktické výsledky.
Mural, známý pro automatizaci procesů na podnikové úrovni, je ideální pro zefektivnění rozsáhlých projektů a strategických iniciativ a pro hybridní a vzdálené týmy.
Umožňuje uživatelům sdílet plány na interaktivní ploše s funkcí drag-and-drop, přidávat komentáře a poznámky a přistupovat ke stovkám ikon a gifů pro zajímavé aktivity zaměřené na budování týmu.
Je univerzální a podporuje vše od dodržování předpisů až po virtuální akce v cloudovém prostředí.
Funkce Mural
Zde jsou nejdůležitější funkce Mural, které byste měli zvážit pro své potřeby plánování projektů:
1. Nástroje pro vizuální spolupráci
Mural je navržen s ohledem na přehlednost a efektivitu. Týmy mohou snadno vytvářet a sdílet vizuální obsah, od vývojových diagramů a poznámek z týmových schůzek až po kompletní projektové workflowy a interaktivní myšlenkové mapy.
Tato funkce je nezbytná pro plánování podnikových procesů a kapacit, kde se scházejí lidé z různých oborů, aby sdíleli své nápady.
Například při strategickém plánování mohou týmy vizuálně zmapovat své obchodní procesy, aby je lépe pochopily a sladily, a sdílet je s jinými týmy nebo lidmi. To vše bez ohrožení bezpečnosti souborů.
2. Pokročilé integrace
Žádná společnost nepracuje pouze s jedním nástrojem a Mural to ví! Proto se integruje s nástroji jako Microsoft Teams, Google Workspace, Webex a Zoom, čímž dále posiluje své možnosti spolupráce.
Tyto integrace zlepšují správu pracovních postupů a jsou klíčové pro automatizaci procesů na podnikové úrovni, protože zajišťují propojení všech nástrojů a dat.
Je to obzvláště užitečné pro týmy, které se spoléhají na technické zdroje a neustálé zlepšování svých operací.
3. Funkce pro dynamickou facilitaci
Díky funkcím, jako je hlasování, časovače a prezentační režim, Mural vylepšuje týmové schůzky a rozhodování. Tento přístup podporuje otevřenou komunikaci a kreativitu v rámci skupiny.
Můžete se soustředit a dodržovat harmonogram tím, že budete časovat aktivity týmu, zajistíte konzistentnost pro všechny účastníky, zabezpečíte důvěrné informace a uzamknete tabuli, abyste zabránili skupinové myšlení.
Funkce dynamické facilitace je ideální pro správu online schůzek, usnadnění vzdálených počítačových relací a zajištění efektivity řízení projektů.
4. Interaktivní ankety a hlasování
Mural zvyšuje zapojení týmu díky interaktivním funkcím pro hlasování a ankety. To je obzvláště užitečné při stanovování priorit úkolů nebo při přijímání klíčových rozhodnutí během strategických iniciativ.
Představte si tým, který diskutuje o různých funkcích nového softwaru pro správu asociací. Ankety Mural jim umožňují rychle hlasovat a vidět výsledky v reálném čase, což usnadňuje demokratický a efektivní rozhodovací proces.
Takový přístup podporuje rychlé zpracování a rovné příležitosti pro všechny zúčastněné.
Ceny Mural
- Zdarma: Zdarma
- Team+: 12 $/měsíc na člena
- Business: 17,99 $/měsíc na člena (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Ačkoli je Mural díky svým schopnostem silným kandidátem pro správu složitých projektů, týmy, které zkoumají různé nástroje, mohou stále hledat alternativy k Muralu, které odpovídají jejich jedinečným potřebám.
Jednou z alternativ je ClickUp, komplexní platforma pro správu projektů a vizuální spolupráci. Než se pustíme do ClickUp, věnujme pár minut přímému srovnání Mural a FigJam.
FigJam vs. Mural: Porovnání funkcí
Zde je stručné srovnání funkcí FigJam a Mural:
|Funkce
|FigJam
|Mural
|Vizuální spolupráce
|Ano
|Ano
|Šablony
|Předem navržené a intuitivní
|Rozsáhlé a přizpůsobitelné
|Spolupráce v reálném čase
|Ano
|Ano
|Integrace
|Omezeno na ekosystém Figma.
|Pokročilé, s více platformami
|Facilitační nástroje
|Kurzor v reálném čase, komentáře
|Ankety, hlasování, časovače
|Skicování a kreslení
|Ano
|Ano
|Organizace
|Jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní
|Flexibilní pracovní prostory, více rámců
|Cena
|Bezplatné a placené tarify
|Bezplatné a placené tarify
Integrační možnosti
Integrace s jinými nástroji je super schopností každého softwaru a Mural i FigJam tuto schopnost využívají odlišným způsobem.
FigJam
FigJam těží z integrace do prostředí Figma a nabízí soudržný zážitek pro týmy zabývající se designem a prototypováním, které již ekosystém Figma používají.
Mural
Mural se může pochlubit širší škálou integrací s nástroji třetích stran, jako jsou Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github a Figma. Díky tomu je univerzální volbou pro týmy, které potřebují nástroj, který se hodí do jejich rozmanitého technologického prostředí.
Spolupráce
Když se projekty stávají agilními, spolupráce není jen funkcí, ale nutností.
Mural a FigJam přinášejí to nejlepší, aby týmy mohly hladce spolupracovat, ale podívejme se, jak přistupují ke spolupráci.
FigJam
FigJam nabízí uživatelsky orientovanou spolupráci zaměřenou na jednoduchost a okamžitost. Jeho nástroje pro spolupráci v reálném čase jsou intuitivní a umožňují členům týmu se zapojit a začít spolupracovat s minimálním nastavením.
Tato bezprostřednost je ideální pro týmy, které oceňují rychlou interakci a spontánní brainstorming.
Mural
Mural nabízí strukturovanější přístup ke spolupráci. Zahrnuje funkce pro úpravy v reálném čase a usnadnění práce, jako jsou hlasování a časovač, které mohou vést k organizovanější a soustředěnější komunikaci.
Pro týmy, které potřebují spravovat složité pracovní postupy a podrobné kolaborativní relace, je sada funkcí Muralu skutečným tahounem.
Obě nástroje mají své přednosti, ale Mural je ideální pro týmy, které vyžadují detailní a řízenou spolupráci, zatímco FigJam může být vítězem pro ty, kteří hledají jednoduchou a agilní týmovou práci.
Šablony
Šablony jsou základem pro efektivitu a konzistenci v digitálních pracovních prostorech a FigJam i Mural je nabízejí ve svých vlastních stylech.
FigJam
Šablony FigJam jsou zábavné a funkční, navržené tak, aby vám pomohly rychle a kreativně rozjet vaše projekty.
Obsahuje více než 300 předem navržených rozvržení, včetně sad wireframe, plánů vývoje produktů, šablon pro čtvrtletní plánování a návrhů ikon.
Jsou uživatelsky přívětivé a nevyžadují žádné dlouhé zaškolování.
Mural
Knihovna šablon Mural je robustní a rozmanitá a je navržena tak, aby vyhovovala různým složitým scénářům. Můžete si vybrat z agilních, brainstormingových, vzdělávacích a designových šablon.
Jsou obzvláště užitečné pro strukturované relace, které vyžadují vyšší úroveň detailů a přizpůsobení.
Pokud jde o šablony, Mural má možná navrch v případě komplexních, detailně orientovaných týmových sezení, zatímco FigJam vyniká pro ty, kteří hledají rychlé a přístupné nastavení.
FigJam vs. Mural: Kdo je vítězem?
Konečný verdikt? Váš tým musí rozhodnout, kdo zvítězí mezi Mural a FigJam. FigJam vítězí díky uživatelské přívětivosti a synergii designu. Hodí se pro rychlou, kreativní práci v rámci ekosystému Figma.
Mural vyniká podrobnou sadou nástrojů pro složité úkoly a různorodými integracemi. Je ideální pro vzdálené, mnohostranné týmové projekty.
Vyberte si FigJam pro jeho jednoduchost a Mural pro jeho komplexní funkce.
FigJam vs. Mural na Redditu
Reddit je plný uživatelských zkušeností a recenzí o FigJam a Mural. Redditoři, známí svými nefiltrovanými názory a praktickými postřehy, poskytují dostatek informací pro výběr mezi těmito dvěma nástroji pro spolupráci.
Na subredditech věnovaných produktivitě a designu sklízí FigJam chválu za své elegantní rozhraní a integraci s Figma, díky čemuž je oblíbený mezi designéry, kteří touží po plynulém přechodu od wireframů ke sdíleným tabulkám.
Naopak Mural sklízí chválu za svou komplexní sadu nástrojů a přizpůsobivost, díky čemuž je vhodný pro realizaci detailních projektů velkého rozsahu.
Redditor Smegjunkey zdůrazňuje účinnost nástroje Mural ve fázi objevování a poukazuje na jeho „neomezené množství tabulek a předdefinovaných šablon” jako na klíčové prvky pro vizuální vyjádření složitých myšlenek.
Díky široké škále funkcí, integrací a nástrojů pro spolupráci, jako je hlasování a komentáře, je Mural oblíbeným nástrojem týmů, které vyžadují strukturovanější přístup k brainstormingu a plánování.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k FigJam vs. Mural
Pokud stále váháte mezi jednoduchostí FigJam a komplexními funkcemi Mural, představíme vám nástroj, který v sobě spojuje to nejlepší z obou světů.
Seznamte se s ClickUp, dokonalým nástrojem pro spolupráci, díky kterému každý projekt najde cestu k úspěchu.
ClickUp není jen dalším přírůstkem do vaší digitální výbavy; je to komplexní platforma, která kombinuje rychlou a intuitivní spolupráci FigJam s hloubkou a všestranností Mural.
ClickUp si můžete představit jako kombinaci všech nezbytných pracovních nástrojů. Můžete se na něj spolehnout, že sjednotí váš pracovní postup do jedné platformy s funkcemi, jako jsou dynamické tabule, podrobné dokumentační možnosti, rozsáhlé nástroje pro mapování myšlenek a další.
Ale to není vše!
ClickUp Tasks také usnadňuje správu vašich projektů, takže se váš tým může soustředit na to, co je opravdu důležité.
Výsledek? Překročíte termíny, zjednodušíte svůj pracovní postup a zvýšíte produktivitu, a to vše v jediném uživatelsky přívětivém prostředí.
Všestranné nástroje ClickUp dále podporují metodiky designového myšlení a pomáhají při tvorbě nápadů a prototypů.
Je to ideální pomocník pro jakýkoli projekt, od akademických počinů až po komplexní obchodní plánování.
ClickUp Whiteboards
Tabule ClickUp jsou více než jen prostorem pro kreslení. Jsou to dynamické platformy bohaté na multimédia, které slouží k brainstormingu, vytváření strategií a vývoji agilních pracovních postupů. Jsou také ideální pro vytváření moodboardů, které oživí vizi vašeho týmu.
Můžete společně brainstormovat na nekonečném plátně, vkládat relevantní úkoly a projekty a mapovat pracovní postupy. Tabule se hladce integrují s dalšími funkcemi ClickUp, což vám umožňuje připojovat média, přidávat komentáře, přiřazovat úkoly a mnoho dalšího.
Ať už kreslíte diagramy, propojujete procesy nebo vkládáte obrázky a videa, bílé tabule ClickUp udržují všechny zapojené díky nástrojům pro úpravy v reálném čase. Výsledkem je sdílený kreativní prostor, kde mohou týmy inovovat, organizovat a rozvíjet projekty v dynamickém vizuálním formátu.
ClickUp Docs
Představte si dokumentační nástroj, který je tak univerzální, že vám nejen umožňuje vytvářet a sdílet nápady, ale také na nich spolupracovat v reálném čase. ClickUp Docs přesně to umí! Nabízí bohatou editaci textu, která podporuje všechny formy médií, vkládání a dokonce i kód.
Díky vylepšeným funkcím umělé inteligence vám ClickUp Docs pomáhá vytvářet obsah pro různé role a případy použití – od podrobných pokynů pro návrh až po podrobné akční plány pro spuštění nové funkce. Asistent pro psaní s umělou inteligencí ClickUp také nabízí návrhy na vylepšení tónu, kontroluje pravopis obsahu a shrnuje pro vás složité dokumenty.
Vznik nových nápadů a zdokonalování obsahu zvyšuje celkovou produktivitu a kreativitu.
Je to most mezi jednoduchostí aplikací pro pořizování poznámek a složitostí nástrojů pro správu projektů, který zajišťuje, že vaše dokumentace je stejně komplexní jako přístupná.
ClickUp Mind Maps
Rozluštěte složitost svých projektů pomocí myšlenkových map ClickUp.
Vizuální organizace a strategické plánování se používají k rozdělení nápadů, úkolů a projektů na srozumitelné, vzájemně propojené komponenty.
Ať už plánujete novou marketingovou strategii nebo organizujete milníky projektu, ClickUp Mind Maps vám poskytne jasnost a směr, který posune váš tým vpřed.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Jděte nad rámec obyčejné tabule
Obecné nástroje pro práci s tabulemi, jako jsou FigJam a Mural, mají své místo, ale proč se spokojit s omezeným řešením, když můžete mít přístup k all-in-one platformě pro správu projektů, organizaci úkolů a podpoření kreativity týmu?
ClickUp splňuje všechny požadavky – whiteboard, dokumentace, správa úkolů a další – v jednom výkonném pracovním prostoru.
Spojuje snadnost FigJam s komplexními funkcemi Mural v jednom flexibilním softwaru pro správu pracovních postupů s bohatými funkcemi.
Nepoužívejte jen tabuli – revolucionalizujte týmovou práci, jeden projekt po druhém. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!