Hry zaměřené na time management: Úvod

Výzkumy ukázaly, že téměř 49 % pracovníků se dnes cítí méně produktivní než před pandemií. Zároveň 71 % vedoucích pracovníků pociťuje tlak na zlepšení produktivity týmu.
Je vůbec možné překonat tento paradox produktivity?
Na nejzákladnější úrovni můžete například použít šablony denního plánovače nebo nastavit seznamy priorit pro tým.
Místo tradičních strategií pro zvýšení produktivity však můžete zvážit hraní her zaměřených na time management s týmem. Zní to zábavněji, že? A výsledky vás překvapí.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších her zaměřených na time management, které zábavnou a interaktivní formou zlepšují schopnosti týmu v oblasti time managementu. Jdeme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Problém: 49 % zaměstnanců se po pandemii cítí méně produktivní a 71 % vedoucích pracovníků je pod tlakem, aby zlepšili produktivitu týmu.
- Řešení: Hry zaměřené na time management nabízejí zábavný a interaktivní způsob, jak zlepšit dovednosti v oblasti time managementu, alokace zdrojů a týmové práce.
- Výhody her zaměřených na time management: Zlepšete soustředění a produktivitu procvičováním stanovování priorit úkolů a správy zdrojů. Zlepšete týmovou práci, řešení problémů a schopnost kritického myšlení. Snižte stres a zároveň podpořte lepší vnímání času a organizaci.
- Oblíbené hry: Co jsem dělal včera (Nejlepší pro propojení činností s výkonem): Porovnejte denní úkoly s výkonnostními cíli Circadian Rhythm (Nejlepší pro identifikaci hodin s nejvyšší produktivitou): Zmapujte si úroveň energie v průběhu dne Time Squared (Nejlepší pro odhalení ztrát času): Vizualizujte produktivní a neproduktivní čas Big Picture Challenge (Nejlepší pro sladění cílů): Řešte hádanky, abyste zdůraznili důležitost jasných cílů Aktivita s majonézovou sklenicí (Nejlepší pro stanovení priorit): Naučte se soustředit se nejprve na důležité úkoly Stuha života (Nejlepší pro zhodnocení času): Vizualizujte, jak málo času zbývá na smysluplnou práci 86 400 dolarů (Nejlepší pro moudré využívání času): Vztáhněte každodenní sekundy k efektivnímu utrácení peněz
- Nástroje jako ClickUp nabízejí plánování založené na umělé inteligenci, sledování času a Ganttovy diagramy, které týmům pomáhají lépe spravovat čas a optimalizovat pracovní postupy.
- ClickUp kombinuje nástroje pro řízení projektů, sledování času a spolupráci, aby zefektivnil celkovou produktivitu vašeho týmu.
Co jsou hry zaměřené na time management?
Hra zaměřená na time management je žánr, ve kterém hráči využívají kritické myšlení a komunikační dovednosti k dokončení úkolů v daném časovém limitu.
Hráči zvládají více úkolů v určitém časovém rámci a spravují omezené zdroje, aby dosáhli co nejvyššího skóre. Je to skvělý způsob, jak rozvíjet a zlepšovat dovednosti v oblasti time managementu bez zbytečného stresu.
Hraní her zaměřených na time management vám pomůže:
- Lépe spravujte své pracovní hodiny a dokončujte úkoly rychleji.
- Získejte lepší přehled o tom, jak trávíte svůj čas a jak zvládáte své pracovní úkoly.
- Spolupracujte se svým týmem a procvičujte efektivní plánování zdrojů.
- Snižte svou úroveň stresu zábavným způsobem.
Ať už chcete dodržet termíny nebo se pustit do nových výzev, hraní jedné nebo dvou her vám pomůže mnohem lépe pochopit, jak efektivně spravovat čas.
Výhody používání her zaměřených na time management ve vaší každodenní rutině
Není žádným tajemstvím, že v dnešní době je schopnost soustředit se na minimum. V práci se lidé neustále potýkají s rozptýlením v podobě oznámení z aplikací, telefonních hovorů, e-mailových upozornění, občasných návštěv u vodního chladiče za účelem drbání a podobně.
V sázce je soustředění a produktivita.
Zadejte: Hry na správu času.
Potěší vás, že i rekreační hry jsou cenné pro zlepšení dovedností v oblasti time managementu a efektivního řízení zdrojů.
Tyto hry pomáhají změnit myšlení vašeho týmu – umožňují lidem transformovat jejich způsob práce a adekvátně využívat svůj čas, včetně času mimo práci.
Nezapomeňme na adrenalinový zážitek z dosažení nejvyššího skóre!
Hraní her zaměřených na time management má i další výhody:
- Hry zaměřené na řízení zdrojů vám pomohou procvičit efektivní rozdělování omezených zdrojů, delegování úkolů a dodržování termínů.
- Hraní videoher v týmu pomáhá zlepšit týmovou spolupráci.
- Vy a váš tým zdokonalíte své schopnosti řešení problémů a kritického myšlení.
- Tím, že vás nutí procvičovat zvládání rutinních činností v určitém časovém rámci, zlepšují vaše dovednosti v oblasti time managementu.
- Týmy zlepšují svou schopnost stanovovat priority úkolů, rozdělovat čas a delegovat důležité úkoly.
- Hráči se naučí být organizovaní v reálných situacích a zvládat různé úkoly bez námahy.
Společným jmenovatelem vysoce produktivních týmů je aktivita zaměřená na time management (více o tom později).
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění na úkoly. Vytvořte si vlastní systém řízení času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Populární typy her zaměřených na time management
Některé z nejpopulárnějších her zaměřených na time management napodobují situace z reálného života, díky čemuž vás nutí rychle přemýšlet a pracovat produktivně.
Hry zaměřené na time management mohou být dvou druhů – online nebo offline.
Online hry jsou hry pro více hráčů, ve kterých se účastníte v týmech, abyste dosáhli stanoveného cíle. Zahrnují vše od výzev v restauracích a zemědělství až po populární videohry jako Clash of Clans, Game Dev Story a Youtuber Life.
Offline hry zaměřené na time management jsou zábavné aktivity, které můžete organizovat se svými týmy kdekoli, aniž byste potřebovali speciální videohry.
Podívejme se na příklady offline her zaměřených na time management a zjistěme, jak vás (a váš tým) naučí moudře využívat čas.
10 nejlepších her na správu času, které můžete hrát se svým týmem
Zde je 10 bezplatných her zaměřených na time management, které mohou váš tým naučit pracovat chytřeji a dosahovat lepších výsledků a pomohou mu uspět při příštím hodnocení výkonu:
Hra č. 1: Co jsem dělal včera
Ideální pro: Porozumění souvislosti mezi výkonem a aktivitami
Pravidla hry:
- Požádejte hráče, aby si zapsali deset věcí, které včera udělali v práci, a seřadili je podle naléhavosti a důležitosti. Mohou použít seznamy úkolů ClickUp Task Checklists a snadno vytvořit seznam jednoduchých úkolů pomocí drag and drop.
- Poté je požádejte, aby napsali pět věcí, které očekávají, že uvidí ve svém příštím hodnocení výkonu.
- Porovnejte oba seznamy pro každého jednotlivce a odvoďte souvislosti mezi nimi.
Učení: Tato hra zaměřená na time management pomáhá hráčům zjistit, zda činnosti, kterým věnují čas, mají přímý vliv na jejich výkon. Pokud existuje rozdíl, mohou změnit směr a soustředit se na úkoly, které jim pomohou dosáhnout požadovaných výsledků.
Hra č. 2: Circadian Rhythm
Ideální pro: Určení nejlepšího času pro práci
Pravidla hry:
- Požádejte tým, aby si sepsal svůj denní režim v podobě časového rozvrhu, od okamžiku, kdy vstávají, až po okamžik, kdy jdou spát. Použijte ClickUp Calendar View – flexibilní kalendář, který vám umožní vizualizovat a sdílet svůj časový plán s ostatními.
- Poté je požádejte, aby si vedle toho zapsali hodiny a svou úroveň energie pro danou část dne.
- Jako referenční bod použijte následující tabulku úrovní energie: A – Vysoce energický B – Na autopilotu C – Úroveň energie (75 %) D – Rozptýlený stav mysli E – Lenivý, hladový F – Vyčerpaný
- Každý člen týmu musí rozdělit svou pracovní dobu do hodinových bloků.
- Podníťte konverzaci a pomozte hráčům přemýšlet pomocí těchto otázek: V jakém časovém úseku jste nejaktivnější? V jakou denní dobu dokážete snadno dokončit úkoly? V jakou dobu dokážete dokončit složité a důležité úkoly? Kdy se během dne cítíte rozptýlení? V jakou dobu si chcete udělat přestávku?
- V jakém časovém úseku jste nejaktivnější?
- V jakou denní dobu dokážete snadno plnit úkoly?
- V jakou dobu jste schopni dokončit složité a důležité úkoly?
- Kdy se během dne cítíte rozptýlení?
- V kolik hodin si chcete udělat přestávku?
Učení: Zjistěte více o cirkadiánním rytmu týmu, identifikujte individuální pracovní vzorce jednotlivých členů a posuďte, kdy jsou lidé nejproduktivnější. Zlepšením sebeuvědomění můžete týmu pomoci zlepšit jeho dovednosti v oblasti time managementu.
Naučte se, jak si vyhradit čas na důležité úkoly, aby se věci skutečně dokonaly! Podívejte se na tento krátký a užitečný návod👇🏽
Hra č. 3: Time Squared
Ideální pro: Identifikaci činností, které zabírají čas, a naučení se, jak zvýšit produktivitu.
Pravidla hry:
- Dejte účastníkům tři stránky různých barev, na kterých je vytištěno 24 čtverců (kde 24 představuje hodiny v dni); ujistěte se, že se barvy neshodují.
- Na první stránce musí hráči vyplnit podrobnosti o svém denním režimu. Například 8 hodin spánku = 8 čtverečků, 3 hodiny jídla = 3 čtverečky atd.
Můžete dokonce použít tabuli ClickUp Whiteboard, aby všichni mohli společně mapovat nápady.
- Na druhé stránce je požádejte, aby napsali o svých neproduktivních činnostech, jako jsou přestávky na toaletu, přestávky na kávu, telefonování atd.
- Na třetí stránce je požádejte, aby sečetli vše a seřadili aktivity z prvních dvou stránek.
- Po spočítání znamenají prázdná políčka, která na konci zůstanou, jejich produktivní čas.
Učení: Tato jednoduchá hra zaměřená na time management pomáhá hráčům pochopit, jak produktivně tráví svůj čas a jak jej optimálně využívat.
Hra č. 4: Výzva „Celkový pohled“
Ideální pro: Naučit se, jak jasné cíle mohou týmům pomoci pracovat rychleji.
Pravidla hry:
- Dejte hráčům kousky skládačky, které mají poskládat – zatím jim neukazujte výsledný obrázek.
- Povězte týmu, aby spolupracoval a složil puzzle – aniž by měl tušení, jak bude hotové puzzle vypadat.
- Povzbuzujte je, aby úkoly dokončili co nejrychleji.
- Po třech minutách účastníky zastavte a zeptejte se jich, v čem spočívá náročnost této aktivity.
- Obvykle bude běžnou odpovědí neschopnost vidět kompletní puzzle.
- V tomto okamžiku odhalte kompletní obrázek a požádejte je, aby dokončili puzzle.
Učení: Tato hra zaměřená na time management zlepšuje schopnosti týmové práce, protože hráči pracují ve skupině. Zlepšuje také jejich schopnosti řešit problémy, rozhodovat se a stanovovat cíle. Největší výhodou této hry je, že všem ukazuje, jak důležité je mít jasně definované cíle, za kterými se tým může sjednotit. ClickUp Goal Tracking může týmům pomoci vytvořit sledovatelné cíle a držet se jasného časového plánu.
Hra č. 5: Aktivita s kelímkem od majonézy
Ideální pro: Pochopení, jak nejprve udělat ty nejdůležitější věci
Pravidla hry:
- Rozdělte účastníky do malých skupin.
- Dejte každé skupině prázdnou sklenici (například od majonézy), golfové míčky/kameny, štěrk a písek.
- Požádejte členy týmu, aby podle svého uvážení naplnili sklenici poskytnutými materiály.
- Poté jim ukažte správné pořadí – nejprve by měli naplnit golfové míčky/velké kameny, poté štěrk a nakonec písek. Pokud naplní nejprve písek, nebudou mít místo pro štěrk a kameny.
- Na závěr aktivity vysvětlete, co jednotlivé materiály představují: Sklenice = náš každodenní život Velké kameny/golfové míčky = prioritní úkoly, jako je zdraví, práce, rodina atd. Štěrk = méně důležité věci, jako je vlastnictví auta, plnění menších závazků atd. Písek = nedůležité věci
- Jar = náš každodenní život
- Velké kameny/golfové míčky = prioritní úkoly, jako je zdraví, práce, rodina atd.
- Štěrk = méně cenné věci, jako je vlastnictví auta, plnění menších závazků atd.
- Písek = nedůležité věci
Učení: Tato aktivita zaměřená na time management propojuje každodenní činnosti hráčů s materiály. Pomáhá jim pochopit, jak by měli vynakládat svou energii a čas na prioritní úkoly tím, že nejdříve řeší důležité věci!
Dalším způsobem, jak co nejlépe využít svůj čas (kromě osvědčených tipů pro správu času ), je použití nástroje jako ClickUp Brain, který se postará o vaše opakující se úkoly, takže se můžete soustředit na důležitější věci.
Můžete také brainstormovat s AI asistentem, abyste lépe stanovili priority svých úkolů. Nabízí užitečné návrhy založené na kontextu, které vycházejí z vašich cílů a stávajících úkolů.
Hra č. 6: Pikové eso
Ideální pro: Naučit se, jak dobré organizační schopnosti souvisí se schopnostmi time managementu.
Pravidla hry:
- Dejte dvěma účastníkům dva balíčky karet (neříkejte jim o rozdílu mezi balíčky).
- Jeden účastník by měl dostat zamíchaný a náhodně rozložený balíček karet.
- Druhý hráč musí získat sekvenčně uspořádaný balíček karet.
- Musí soutěžit a jako první najít pikové eso!
- Ten, kdo má sekvenční balíček, dosáhne cíle rychleji, což zdůrazňuje důležitost organizace.
Učení: Jedna z nejjednodušších karetních her, která zdůrazňuje, jak organizovaná práce přináší rychlejší a efektivnější výsledky.
Kromě karetních her můžete také využít ClickUp Notepad, který vám pomůže udržet pořádek.
Hra č. 7: Stuha života
Ideální pro: Měření času, který mají členové týmu k dispozici na dokončení úkolů
Pravidla hry:
- Vezměte si 100 cm dlouhou stuhu; uvědomte si, že jeden centimetr zde představuje jeden rok.
- Přestřihněte stuhu podle odhadované délky života člověka (obvykle mezi 75 a 85 lety).
- Poté ji upravte podle průměrného věku účastníků ve skupině.
- Pokračujte v omezování času věnovaného aktivitám, jako je čas strávený s rodinou, spánek, jídlo a další osobní povinnosti.
- Na konci vám zůstane krátký kousek stuhy, který symbolizuje zbývající čas na práci.
Poučení: Tato jednoduchá hra nám ukazuje, jak málo času máme na dokončení úkolů a dosažení cílů. V průměru máme všichni k dispozici pouze šest až sedm let. Pomáhá nám to uvědomit si, jak důležité je dobře hospodařit s časem. Týmy, které znají hodnotu času a rychlého rozhodování, používají ClickUp pro optimální správu času.
Hra č. 8: Jak dlouhá je minuta?
Ideální pro: Zjištění, jak různí lidé ve stejném týmu vnímají čas odlišně.
Pravidla hry:
- Shromážděte tým v místnosti bez hodin.
- Seberte členům týmu hodinky, telefony a notebooky.
- Požádejte členy týmu, aby vstali a zavřeli oči.
- Dejte jim pokyn, aby otevřeli oči, jakmile si budou myslet, že uplynulo 60 sekund.
Učení: Někteří hráči mohou otevřít oči ještě před uplynutím minuty, zatímco u jiných může dojít k opožděné reakci.
Díky této aktivitě zaměřené na time management můžete členům týmu pomoci pochopit, jak vnímají čas, a tyto poznatky využít k lepšímu pochopení času. S podrobným porozuměním tomu, jak trávit svůj čas, použijte ClickUp Mind Maps k lepší organizaci svých úkolů, projektů, nápadů a samozřejmě času:
Hra č. 9: Barevné bloky
Ideální pro: Zdůraznění důležitosti stanovení priorit
Pravidla hry:
- Sestavte na stole bloky různých barev
- Přiřaďte blokům číselné hodnoty podle jejich barvy (například červená = 1, modrá = 2, oranžová = 3 atd.).
- Požádejte hráče, aby za jednu minutu nasbírali co nejvíce bodů – ale pouze tak, že budou sbírat vždy jeden blok za druhým svou nedominantní rukou.
Učení: Stanovení priorit je základem úspěšného time managementu. Tato hra zaměřená na time management učí týmy řešit nejdříve ty nejdůležitější věci. Abyste si práci usnadnili, použijte Ganttovy diagramy ClickUp a spravujte priority, přičemž budete mít vždy dobrý přehled o postupu práce.
Hra č. 10: 86 400 dolarů
Ideální pro: Porozumění tomu, jak moudře využívat čas
Pravidla hry:
- Dejte každému členovi týmu prázdný list papíru.
- Řekněte jim, aby si představili, že mají k dispozici 86 400 dolarů, které mohou utratit během jednoho dne.
- Vysvětlete pravidlo: Uživatelé nemohou převést částku, kterou během dne neutratili – veškeré neutracené peníze propadají.
- Požádejte všechny, aby napsali, za co by tyto peníze utratili.
- Prodiskutujte, co každý napsal, a zeptejte se jich na důvody jejich odpovědí.
- Na závěr vysvětlete, jak souvisí částka 86 400 dolarů s 86 400 sekundami, které mají lidé k dispozici za jeden den.
Učení: Tato aktivita zaměřená na time management posiluje význam moudrého využívání času a ukazuje, že každá vteřina je příliš cenná na to, aby se promarnila.
Posilte svůj tým pomocí výkonných aplikací pro plánování práce a časově úsporných funkcí, jako je univerzální vyhledávání ClickUp, které urychlí jejich práci.
Tato funkce uživatelům šetří drahocenný čas, který by jinak strávili hledáním souborů, dokumentů atd.
Využijte čas ve svůj prospěch a zlepšete časové manažerské dovednosti svého týmu s ClickUp
V dnešním rychle se měnícím světě musí manažeři a týmy zvládat několik termínů najednou a neustále se držet stanovených cílů.
Bez organizovaného přístupu je to však velmi obtížné.
Správnými strategiemi pro správu času a několika dobře zvolenými nástroji pro správu času však můžete svou práci lépe organizovat a zvýšit svou produktivitu. Nejlepší způsob, jak začít se správou času, je sledovat, na co trávíte čas. Získejte zpět ztracený čas a stihněte více díky funkcím pro sledování času projektu v ClickUp.
Zaznamenávejte čas z počítače, smartphonu nebo webového prohlížeče a zjistěte, jak trávíte čas při jednotlivých úkolech. Přidejte k záznamům o čase osobní poznámky a uveďte, čemu přesně jste čas věnovali.
Když se zbavíte nudné práce s měřením času, bude snadné se znovu soustředit na nejdůležitější úkoly.
Globální časovač vám umožňuje spustit a zastavit čas z jakéhokoli zařízení a přecházet mezi úkoly. Tento nástroj také umožňuje zpětně přidávat čas a vytvářet záznamy podle časového rozsahu s ručním sledováním času.
Díky funkcím ClickUp pro sledování projektů a času mohou týmy snadno propojit sledovaný čas s úkoly, na kterých pracují v ClickUp. Pracujte chytřeji a využijte svůj čas v práci na maximum – nahraďte několik aplikací pro sledování času, správu projektů a dalších aplikací ve vašem technologickém stacku ClickUp – platformou vše v jednom pro vaše potřeby v oblasti produktivity. Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi.