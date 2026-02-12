25 nejlepších nápadů na výzvy pro umění s využitím umělé inteligence, které podnítí vaši kreativitu

Umělá inteligence má jednoduché krédo: Čím lepší vstup, tím lepší výstup. 🎯
V terminologii umělé inteligence se vstup nazývá podnět a výstup je vygenerovaný výsledek. Dnes umělci a designéři, ať už profesionálové nebo amatéři, využívají podněty pro umění vytvořené umělou inteligencí k vytváření úchvatného vizuálního umění.
Generátory uměleckých děl poháněné umělou inteligencí otevřely nové cesty uměleckého vyjádření. Vzhledem k tomu, že umění generované umělou inteligencí se po celém světě stává stále populárnějším, je na čase, abyste se k tomuto trendu přidali.
Nástroje jako Midjourney, Stable Diffusion a DALL-E 2 umožňují každému snadno experimentovat s generátory umění založenými na umělé inteligenci. Přinášejí působivé výsledky – a to mnohem rychleji než většina počítačových aplikací pro umělce.
Všechno ale začíná tím, že víte, jak napsat perfektní zadání. 🎨
Co jsou podněty pro umění vytvořené umělou inteligencí?
Podněty pro umění vytvořené umělou inteligencí jsou pokyny zadávané do generátoru umění poháněného umělou inteligencí, který mu umožňuje vytvářet umělecká díla a obrázky. Představte si, že dáváte pokyny umělci, jenže v tomto případě je tím umělcem sofistikovaný počítačový program.
Dobrý podnět pro umění vytvořené umělou inteligencí je jasný, konkrétní, podrobný a především nápaditý. ! 🤖
Proč potřebujete dobrý podnět pro AI?
Při tvorbě obsahu – textu nebo obrázků – se generátory obsahu využívající umělou inteligenci spoléhají na své pochopení zadání. Poté porovnávají specifika zadání s datovým souborem, na kterém byly vycvičeny. Vstupní údaje nebo zadání proto hrají v tomto procesu klíčovou roli.
Samozřejmě neexistuje žádný standardní postup pro psaní dobrého podnětu. Možná budete potřebovat několik pokusů, než model vykouzlí obrázek, který dokonale odpovídá tomu, co máte na mysli. Tento proces pokusů a omylů vám pomůže pochopit, jak různé prvky v podnětu ovlivňují generované umělecké dílo.
25 nejlepších příkladů podnětů pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence pro generování obrázků
Sestavili jsme sbírku podnětů, které vytvoří podmanivé obrázky prakticky v jakémkoli generátoru umění poháněném umělou inteligencí.
1. Futuristické městské scenérie
„Vytvořte obrázek městské krajiny zachycující rušnou, futuristickou metropoli s tyčícími se mrakodrapy s jedinečnými, složitými designy. Zachyťte pulzující, high-tech městské prostředí s holografickými billboardy osvětlujícími panorama města a ulice pod nimi.“
2. Živé barvy a přechody
„Vygenerujte obrázek plný zářivých barev a přechodů, který tvoří abstraktní a vizuálně působivou kompozici. Barvy by se měly prolínat a vyzařovat pocit pohybu a energie.“
3. Surreálné krajiny
„Vytvořte surrealistický obraz krajiny s plovoucími ostrovy, převrácenými horami a netradiční flórou. Zahrňte do něj snovou atmosféru, která posouvá hranice reality. Vyčarujte scénu s fantazijními a nadpozemskými prvky.“
4. Portréty
„Vytvořte portrétní snímek, který v detailním záběru zachycuje výraz, rysy a emoce dané osoby. Pozadí nechte neutrální, aby vynikla přítomnost dané osoby. Vyzdvihněte hloubku a osobnost subjektu a vytvořte poutavý a dobře komponovaný portrét.“
5. Nebeská tělesa
„Vygenerujte obrázek s nebeskými tělesy v nekonečném vesmíru. Zahrňte planety, hvězdy a galaxie, abyste vytvořili fascinující kosmickou scénu.“
6. Hluboké, temné lesy
„Vytvořte obrázek hlubokého, temného lesa s prastarými, vznešenými stromy. Zachyťte tajemnou atmosféru s pokroucenými větvemi, které vrhají děsivé stíny na lesní půdu. Vyvolejte pocit osamělosti a záhadnosti.“
7. Geografické rysy
„Vygenerujte obrázek zachycující rozmanité geografické prvky, včetně tyčících se hor, klikatých řek, rozlehlých pouští a bujných údolí. Terén, na jehož základě se obrázky vytvářejí, je rozmanitý a představuje přírodní krásy Země ve všech jejích podobách.“
8. Podmořská krajina
„Vytvořte obrázek podmořské krajiny zachycující krásu hlubin oceánu. Zahrňte korálové útesy, exotické ryby a vodní rostliny, přičemž sluneční světlo prosvítající vodou vytvoří dramatické osvětlení a hru barev.“
9. Sportovní události
„Vytvořte obrázek zachycující atmosféru sportovní události v přeplněném stadionu. Zobrazte energii, vzrušení a soutěživost, zatímco sportovci se věnují svým sportům. Scéna je plná akce a zachycuje podstatu vzrušující sportovní události.“
10. Podnikání a obchod
„Vygenerujte obrázek zachycující obchodní a komerční scénu moderního města. Zobrazte tyčící se mrakodrapy, rušné ulice plné profesionálů a dynamický ruch prosperující obchodní čtvrti. Zobrazte lidi zapojené do schůzek, spěchající finanční čtvrtí a elektronické burzovní tabule zobrazující aktuální informace z akciového trhu.“
11. Historické události
„Vytvořte obrázek zachycující přistání na Měsíci, na kterém bude osamělý astronaut stojící na měsíčním povrchu. Ukažte modul Eagle z mise Apollo 11, který stojí poblíž.“
12. Vizualizujte noty
„Vygenerujte obrázek znázorňující noty v abstraktní a dynamické kompozici. Nechte noty tančit ve vzduchu a vytvářet symfonii tvarů a symbolů, které vyjadřují podstatu zvuku. Zobrazte noty vznášející se a proplétající se ve vzduchu, čímž vytvoříte vizuálně harmonickou kompozici.“
13. Národy a památky
„Vytvořte obrázek, který vystihuje podstatu Uzbekistánu. Ukažte složitou architekturu historických měst, jako jsou Samarkand a Buchara, a zdůrazněte kulturní bohatství regionu. Umístěte obrázek na pozadí suché krásy pouště Kyzylkum.“
14. Květiny a zahrady
„Vygenerujte obrázek malebné zahrady zdobené rozmanitými, zářivými květinami v plném květu. Zachyťte klid této scény s pečlivě upravenými květinovými záhony a klikatými cestičkami. Scéna by měla vyzařovat klid: kombinace pečlivě upravených květinových záhonů a klikatých cestiček.“
15. Abstraktní, mechanické zahrady
„Vytvořte surrealistický obraz abstraktní a mechanické zahrady, kde kovové květiny zdobené ozubenými koly slouží jako okvětní lístky a robotické popínavé rostliny šplhají po imaginárních konstrukcích.“
16. Klidné krajiny
„Vytvořte obrázek zachycující úchvatné krajiny Alp. Zobrazte tyčící se zasněžené vrcholky, svěží zelené louky a křišťálově čistá horská jezera. Nezapomeňte na malebné vesničky zasazené v údolích.“
17. Světové události
„Vytvořte obrázek znázorňující zasedání Organizace spojených národů, na kterém se sešli zástupci národů z celého světa, aby diskutovali a řešili naléhavé globální problémy. Zachyťte rozmanitost kultur, jazyků a pohledů v místnosti, symbolizující společné úsilí o podporu míru, spolupráce a porozumění v globálním měřítku.“
18. Realistické fotografie
„Vytvořte sérii realistických fotografií, které zachycují každodenní okamžiky autentickým a srozumitelným způsobem. Zobrazte scény z každodenního života lidí, upřímné výrazy a krásu skrytou v obyčejných detailech.“
19. Skutečné nebo historické postavy
„Vytvořte realistickou fotografii Malcolma X, vlivného vůdce hnutí za občanská práva. Zachyťte jeho charisma, odhodlání a oddanost spravedlnosti a rovnosti. Představte si okamžik, který odráží jeho charisma, odhodlání a oddanost boji za spravedlnost a rovnost.“
20. Vytvořte umělecké dílo
„Vytvořte akvarelovou olejomalbu v impresionistickém stylu, která zachycuje klidný rybník. Pomocí tahů štětcem prolínat barvy, zachytit hru světla a barev a vtisknout obrazu teplý lesk slunečních paprsků.“
21. Roční období
„Zachyťte krásu zimního období v jediné scéně a vyzkoušejte sezónní prvky a barevné palety, abyste vyjádřili harmonii přírodních cyklů.“
22. Čárové diagramy
„Vytvořte spojnicový graf znázorňující nárůst využívání čisté energie za posledních pět let. Nezapomeňte vytvořit dvě osy a označené datové body, aby byl patrný vzestupný trend ve využívání čisté energie.“
23. Snímky pro prezentaci
„Vytvořte prezentační snímek o prodejních příležitostech v konkrétní geografické oblasti. Zahrňte mapu s vyznačením klíčových regionů a stručné body popisující tržní potenciál, cílovou demografickou skupinu a oblasti s potenciálem růstu.“
24. Vizuálně vyjádřete emoce
„Vytvořte vizualizaci představující nesmírnou radost. Použijte zářivé barvy, jako jsou žlutá a oranžová, které se spojují v dynamické tvary, aby vyjádřily radost a oslavu. Pokuste se zachytit radost prostřednictvím barev a tvarů.“
25. Vytvářejte loga a emblémy
„Vytvořte návrhy emblémů pro prestižní vysokou školu s symboly, jako je štít, otevřená kniha a pero. Uspořádejte tyto prvky do vhodného barevného schématu a vytvořte dojem znalostí, tradice a osvícení.“
Používání podnětů pro umění s využitím umělé inteligence
Používání podnětů pro umění založených na umělé inteligenci má dvě hlavní výhody: Využití umělé inteligence k generování obrázků šetří čas a náklady. Další významnou výhodou je, že umělá inteligence nemá omezení, která mají lidé, jako jsou konkrétní dovednosti a omezené znalosti různých uměleckých stylů. 💫
Zde je několik skvělých výhod používání AI podnětů.
- Úspora času
S dobrým podnětem můžete vygenerovat obrázek během několika sekund namísto hodin, které by trvalo vytvoření originálního obrázku ručně. Vylepšování podnětu za účelem přizpůsobení výsledku vám zabere nanejvýš pár minut.
- Nákladová efektivita
Čas jsou peníze a díky levným nástrojům umělé inteligence, které nevyžadují programování, mohou firmy výrazně zvýšit produkci obsahu a zároveň snížit výrobní náklady. Podněty poskytují umělcům náskok v podobě počátečních nápadů a směru, místo aby museli donekonečna experimentovat, aby našli tvůrčí jiskru, což šetří peníze za zbytečně vynaložené materiály a čas
- Konzistence
Používání podnětů pro generátory obrázků s umělou inteligencí vám umožní dosáhnout konzistence. Jelikož generátory obrázků využívají textové pokyny a strojové učení, můžete vytvářet mnoho originálních návrhů, aniž byste museli slevovat z pokynů pro branding nebo preferovaných stylů
- Přístupnost
Odborníci také tvrdí, že nástroje umělé inteligence jako Midjourney, Dall-E a Stable Diffusion demokratizovaly tvorbu obsahu. Podněty jsou dostupné všem. K vytváření vizuálně přitažlivých obrázků tedy nemusíte být odborníkem na umění ani umělou inteligenci 👍🏼
- Všestrannost
Používání podnětů pro umění vytvořené umělou inteligencí vám také poskytuje bezkonkurenční všestrannost – umělá inteligence je skvělá v chápání a napodobování různých uměleckých stylů. To může umělce povzbudit k experimentování s různými styly a technikami
- Inovace
Generátory obrázků také povzbuzují umělce k nekonvenčnímu myšlení. Můžete prozkoumávat neznámá území a vytvářet ohromující, dosud nevídaná umělecká díla pomocí netradičních nápadů a kombinací. Nástroje pro umění založené na umělé inteligenci také pomáhají generovat podněty, které vám usnadní brainstorming a tvorbu inovativních uměleckých děl.
A konečně, generátory podnětů pro umění založené na umělé inteligenci mohou umělce motivovat k překračování vlastních hranic. Jak se umělci zabývají novými a náročnými podněty, zdokonalují své techniky a rozšiřují své dovednosti.
Časté výzvy a překážky při používání podnětů pro umění založených na umělé inteligenci
Vstup umělé inteligence do tvorby obsahu vyvolal mezi umělci a designéry diskuse a debaty. Kromě obav z porušování autorských práv, vlastnictví a sběru dat zůstává pro zkušené umělce znepokojující i znehodnocení lidské umělecké tvorby.
Častou nevýhodou používání podnětů pro AI je to, že jsou omezující. Protože generátory umění založené na AI fungují výhradně na základě těchto podnětů, není zde prostor pro experimentování s prvky a styly mimo rámec daného podnětu. Generátory obrázků založené na AI proto nemusí zachytit nuance a jemnosti, které jsou charakteristickým znakem dobrého umění. Umění generované AI také bývá šablonovité a postrádá osobní nádech.
Další výzvou je přílišná závislost na podnětech generovaných umělou inteligencí. Umělci by mohli mít potíže s nalezením rovnováhy mezi objemem produkce a dobrou kvalitou.
Udržet si svůj jedinečný tvůrčí hlas v popředí a zároveň se spoléhat na podněty od AI je další překážkou. Navzdory těmto výzvám se generátory obrázků pomalu stávají fantastickými nástroji pro tvorbu obsahu.
Zbývá už jen poslední překážka: vytvořit účinné podněty, které dokážou generovat relevantní, poutavý a užitečný obsah. 💡
Pojďme zjistit, jak na to.
Jak psát podněty pro generování obrázků pomocí umělé inteligence
Chcete-li napsat podnět, který bude fungovat, nezapomeňte uvést tyto podrobnosti: formát obrázku, ústřední téma, podrobnosti související s tématem, stylistické prvky nebo odkazy a podrobnosti související s celkovou kompozicí.
Zde je podrobný návod krok za krokem.
Začněte tím, že upřesníte, jaký druh umění chcete. Rozhodněte se, zda se jedná o fotografii, kresbu, skicu, olejomalbu nebo 3D vizualizaci. Poté jasně definujte hlavní téma díla. Může to být osoba, zvíře, předmět nebo abstraktní pojem.
Dále popište specifika hlavních prvků vašeho obrázku. Uveďte informace o barvách, tvarech, velikostech a texturách, abyste nástroji pomohli vygenerovat přesné detaily. Uveďte podrobnosti o umělecké formě a stylu, který máte na mysli, pomocí klíčových slov jako „abstraktní“, „minimalistický“, „expresionistický“ nebo „surrealistický“ k popisu estetiky.
Nakonec definujte kompozici co nejpodrobněji. Uveďte uměleckou školu, styl osvětlení, poměr stran, proporce a úhly kamery. Jinak se můžete zaměřit na pozadí a kontext.
Řekněme, že potřebujete obrázek vikinga na moderním pozadí. Podívejme se na jednotlivé kroky při psaní správného zadání pro tento příklad:
- Zadejte formát: Vygenerujte fotografii…
- Popište předmět: Vygenerujte fotografii vikingského válečníka…
- Přidejte podrobnosti: Vygenerujte fotografii vikingského válečníka držícího sekeru…
- Popište styl: Vygenerujte fotografii ve stylu pop artu, na které je zachycen vikingský válečník držící sekeru v černobílém celkovém záběru…
- Přidejte další podrobnosti: Vygenerujte fotografii ve stylu pop artu, na které je zachycen vikingský válečník držící sekeru v černobílém celkovém záběru, stojící před Times Square v New Yorku
Poté můžete přidávat další detaily a nuance, jako jsou podrobné popisy, a vytvářet tak podněty pro umělecká díla a design, včetně prvků jako konkrétní umělecké styly (např. pop art), umělecké školy nebo žánry, odkazy na ikony popkultury či textové prvky.
Čím jasnější a konkrétnější budou vaše zadání, tím detailnější a nuancovanější bude výsledný obrázek.
Použijte ClickUp k vytváření kreativních podnětů pro AI
Co kdybyste se dozvěděli, že s AI můžete pracovat rychleji pomocí… no, AI?
Naučit se psát podněty pro umění generované umělou inteligencí vyžaduje čas a praxi. Ale s generátorem podnětů pro umění od ClickUp získáte výkonný model umělé inteligence, který interpretuje vaše pokyny a vytváří podněty pro téměř jakýkoli bezplatný generátor umění generovaného umělou inteligencí.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon podnětů, díky nimž je jejich vytváření rychlejší a snazší. K dispozici jsou i hotové podněty. 👏🏼
Můžete zadat své nápady a preference a ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, vám navrhne témata, koncepty a prvky, které těmto nápadům odpovídají. Pomocí několika kliknutí můžete vytvořit kompletní podněty, které můžete zadat do svého generátoru obrázků s podporou AI.
A co víc? Můžete generovat obrázky pomocí AI přímo v ClickUp Brain.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte umění pomocí AI bez psaní podnětů! Ano, čtete správně. Proč psát, když můžete podnět místo toho diktovat pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX? Je to čtyřikrát rychlejší než psaní a zkracuje to čas potřebný k tomu, abyste svou vizi přenesli na plátno!
Co takhle oživit nápady během vašich brainstormingových sezení?
Při mapování svých myšlenek, nápadů a strategií na ClickUp Whiteboards můžete také zadat podnět v přirozeném jazyce a vygenerovat obrázek, který je vizuálně znázorní!
Ponořte se do světa rozmanitých témat, stylů a motivů. Od abstraktních zázraků po hyperrealistické portréty – každý si přijde na své. Každý podnět vám umožní vytvářet umění pomocí umělé inteligence a zároveň prozkoumávat neznámá území ve vašem uměleckém vyjádření.
