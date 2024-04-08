Monday vs. Teamwork: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Výběr mezi nástroji pro správu projektů se často scvrkává na nalezení toho správného řešení pro potřeby vašeho týmu. Stejně jako dokonalé kancelářské prostory nebo osobní pracovní prostředí mohou výrazně ovlivnit produktivitu, stejně tak je důležité vybrat správnou platformu, jako je Monday vs. Teamwork.
Při hledání dokonalého softwaru pro správu projektů potřebujete víc než jen seznam nejlepších programů a alternativ. Průvodci přímým srovnáním vám poskytnou podrobný a podrobný rozbor toho, proč je jeden program lepší než druhý. Náš průvodce Monday vs. Teamwork se podrobně zabývá funkcemi, výhodami a nevýhodami a srovnávacími výhodami.
Poté se budeme zabývat třetí možností – systémem pro správu projektů, který ztělesňuje dokonalé uspořádání pracovního stolu s tím správným pocitem „Goldilocks“.
Co je Monday?
Monday.com, také nazývaný Monday, je populární řešení pro správu projektů. Uživatelé mohou být pozváni do různých projektů a administrátoři mohou vytvářet vlastní projektové panely nebo používat standardní modely, aby všichni mohli pracovat.
Monday.com usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi interními týmy, týmy klientů a dodavatelů a týmy s různými nezávislými pracovníky. Nabízí robustní úrovně přístupu, více zobrazení a komplexní nástroje pro vytváření pracovních postupů, které zahrnují co nejvíce automatizace, aby se zefektivnily opakující se projekty.
Monday.com se prezentuje jako kompletní „pracovní operační systém“ a ne pouze jako platforma pro správu projektů, a je tak více než jen alternativou pro týmovou spolupráci.
Obsahuje tabule, zobrazení, řídicí panely a nástroje pro správce, takže každá společnost může spravovat projekty podle svého preferovaného stylu. Cloudová platforma také podporuje plně přizpůsobitelné možnosti automatizace a stovky integrací s nástroji na podnikové úrovni, jako jsou Trello, Shopify a Mailchimp.
Funkce Monday
Monday je robustnější platforma než mnoho jejích konkurentů. Nabízí jemné přizpůsobení, více funkcí, vylepšené zobrazení a větší komplexnost. Ačkoli zvládnutí všech funkcí Monday je často dlouhá cesta, Monday nabízí dostatek funkcí, díky nimž mohou jeho uživatelé okamžitě využívat významné výhody. Mezi jeho hlavní funkce patří správa úkolů, uživatelsky přívětivé rozhraní a automatizace.
Správa úkolů
Týmy i jednotlivci mohou nastavit opakující se úkoly, které se spouštějí automaticky jako součást předem naplánovaného pracovního postupu. Počáteční zobrazení v tabulce umožňuje správcům a projektovým manažerům přidávat sloupce s podrobnostmi, poli, termíny a dalšími funkcemi. Tato pole lze poté nastavit tak, aby se automaticky aktualizovala v závislosti na postupu úkolů k dokončení.
Jednotliví uživatelé si mohou uspořádat pole tak, aby měli potřebné informace na první pohled, a nemusí pro práci přepínat mezi několika záložkami a okny.
Každý úkol je samostatný záznam, který může obsahovat všechny zdroje a podrobnosti, které pracovníci potřebují. Úkoly však lze také použít jako šablonu pro budoucí projekty nebo jako data v robustních zprávách.
Snadno použitelné rozhraní
Monday je zároveň neuvěřitelně komplexní a snadno použitelný, a to díky velmi intuitivnímu rozhraní. Noví zaměstnanci, kteří platformu nikdy nepoužívali, možná nebudou znát všechny odpovědi, ale rychle se zorientují v nástrojích a nových úkolech. Zkušenější nebo zvídavější uživatelé se mohou do platformy ponořit hlouběji, aby ji přizpůsobili svému stylu práce.
Prakticky každý může tento program používat. Po absolvování několika tutoriálů mohou i noví uživatelé dosáhnout střední úrovně znalostí programu.
V softwaru Kanban je snadné přepínat mezi různými zobrazeními (například časové osy, Ganttovy diagramy, Kanban tabule a další), komunikovat pomocí nástrojů v rámci platformy a vyhledávat dokumenty nebo úkoly.
Automatizace pro netechnické týmy
Netechnické týmy marketingových pracovníků, účetních, personalistů a všech ostatních mohou rychle nastavit automatizace typu „pokud toto, pak tamto“ bez nutnosti programování nebo přístupu na úrovni správce.
Mnoho robustních pracovních ekosystémů vyžaduje zapojení vývojáře nebo IT odborníka, aby bylo možné platformu přizpůsobit. Monday.com je však navržen tak, aby kdokoli mohl klikat, přetahovat a přeskupovat spouštěče a vytvářet tak automatizované pracovní postupy.
Uživatelé mají přístup k seznamu předkonfigurovaných automatizací, které vypadají jako příkazy ve formě vět s prázdnými poli. Zadáním časových období, položek, názvů integrovaných programů a dokonce i spolupracovníků do příslušných polí si uživatelé vytvoří automatické spouštěče a mohou pokračovat v práci bez dalšího přemýšlení.
V kombinaci s integracemi samotnými může Monday.com proměnit v výkonné centrum pro automatizaci velkých částí každého projektu. I ti, kteří hledají vylepšené funkce, mají v rámci platformy přístup k pokročilým funkcím a automatizacím na podnikové úrovni.
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 6 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 10 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 22 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás pro více informací
Co je Teamwork?
Teamwork je řešení pro správu projektů, které profesionálním týmům poskytuje nástroje pro spolupráci v reálném čase a správu úkolů. Uživatelé mohou pracovat tak, jak chtějí, s přizpůsobitelnými zobrazeními, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, tabulky a seznamy. Prostřednictvím různých zobrazení na řídicím panelu mohou profesionálové:
- Řiďte lidi koordinací a přidělováním úkolů, automatizací správy pracovní zátěže a sledováním dostupnosti.
- Spravujte projekty přidělováním úkolů a podúkolů, sledováním pokroku a využíváním milníků.
Teamwork je primárně určen pro organizace poskytující zákaznické služby. Správa klientů je tedy stejně důležitou součástí Teamwork jako správa projektů.
Uživatelé zde najdou přehledy zaměřené na jednotlivé klientské účty, kde mohou sledovat jejich rozpočty, ziskovost, čas strávený na účtu a fakturované vs. nefakturované hodiny strávené na účtu. Teamwork také koordinuje aktivity a komunikaci pro lepší správu účtů a klientské zkušenosti.
Členové týmu, vedoucí týmů a vedoucí pracovníci mohou každý interagovat s cloudovým ekosystémem pro správu projektů Teamwork způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich rolím a odpovědnostem.
Potřebujete přehled úkolů pro každodenní činnosti, nebo potřebujete vidět největší překážky ve vašem oddělení na konci čtvrtletí? Můžete generovat zprávy a používat přehledy, které vám poskytnou klíčové informace, které hledáte.
Funkce Teamwork
Teamwork je snadno použitelný nástroj pro správu projektů, který pokrývá všechny základní funkce správy práce pro klienty. Na online trhu, který je zaplaven různými řešeními pro správu projektů, je však důležité znát výjimečné funkce každé platformy. Zjistěte, zda tyto tři funkce splňují jedinečné potřeby vaší organizace.
Funkce pro sledování času
Pokud vaše společnost poskytuje služby zákazníkům, sledování času není jen součástí KPI efektivity, ale je nezbytnou součástí podnikání. Teamwork nabízí robustní sadu nástrojů pro sledování času, takže každá minuta je zohledněna.
Snadno sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a zjistěte, kolik zbývá z rozpočtu. Můžete se také ponořit do dat a odhalit úzká místa a neefektivnosti.
Kromě standardizovaných časových rozpisů a nativního sledování času poskytuje Teamwork uživatelům časové rozpočty pro každý projekt, takže vaše sledování vždy začíná správným způsobem.
Integrované možnosti reportování
Teamwork zjednodušuje reporting a analytiku díky vestavěným reportům. Ačkoli nabízí také mnoho vlastních polí a možností reportingu, jeho standardní možnosti pomáhají zaneprázdněným týmům v kontaktu s klienty získat dobrý výchozí bod pro pochopení provozního řízení a řízení pracovní zátěže.
Získejte přístup k přehledům o rozpočtech, využití personálu, metrikách klientů a dokončených úkolech. Kromě podrobných přehledů o výkonu, produktivitě a pracovní zátěži můžete jediným klepnutím generovat přehledy o stavu projektu a využití.
Nástroje pro správu lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů je důležitým způsobem, jak uvažovat o dostupnosti vašeho týmu. Pokud budete uvažovat o pracovní době a produktivitě svého týmu jako o zdrojích, můžete ještě přesněji upravovat pracovní zátěž, přidělovat úkoly a sledovat efektivitu.
Teamwork vám k tomu poskytuje nástroje, které sledují čas strávený různými typy úkolů a poskytují vám přehled o pracovní zátěži nebo dostupnosti každého zaměstnance. Můžete dokonce určit, kdy je třeba váš tým rozšířit, kdo je vhodný pro různé úkoly a kolik času budou různé projekty různým týmům zabírat.
Ceny Teamwork
- Zdarma pro až pět uživatelů
- Starter: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Podrobnosti na vyžádání
Monday vs. Teamwork: Porovnání funkcí
Teamwork a Monday mají mnoho společného. Oba nabízejí přizpůsobitelné pracovní prostory pro správu úkolů a projektů, které lze integrovat s dalšími oblíbenými obchodními nástroji. Oba nabízejí několik různých zobrazení, usnadňují komunikaci a mají prosperující komunity, které rády pracují v rámci těchto platforem.
Ale i přes společné funkce mají Teamwork a Monday.com své jedinečné silné a slabé stránky, pokud jde o nástroje pro správu projektů. Zvažte tyto tři funkce a to, co každá platforma přináší, v tomto srovnání Monday vs. Teamwork.
Zobrazení
Ganttovy diagramy, časové osy, seznamy a další zobrazení poskytují uživatelům jedinečný způsob, jak získat přehled o velkém množství informací na první pohled. Někteří profesionálové preferují práci výhradně v jednom zobrazení, zatímco jiní upřednostňují konkrétní zobrazení pro specifické úkoly nebo projekty. Monday.com nabízí více zobrazení, což vede k lepším výsledkům pro více pracovníků.
Monday
Monday nabízí více možností zobrazení. Zobrazení tabule na této platformě zahrnuje následující:
- Kalendář
- Tabulka
- Soubory
- Časová osa
- Mapa
- Kanbanová tabule
Tato komplexnější škála pohledů a více možností přizpůsobení vyhovuje širší škále pracovních stylů.
Teamwork
Teamwork nabízí čtyři různé pohledy, takže můžete vytvářet úkoly a spravovat projekty:
- Seznamy
- Kanbanové tabule
- Tabulky
- Ganttovy diagramy
Nabízí také filtrované zobrazení osobních úkolů, přehledy podle klientů a „vše“, ale tato další zobrazení fungují spíše jako přehledy podle podkategorií.
Zákaznická podpora
Podniky zaměřené na klienty musí být neustále v pohotovosti, aby udržovaly vztahy v dobré kondici, a to znamená, že potřebujete softwarová řešení, na která se můžete spolehnout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dokonale fungující systém se 100% dostupností a nulovou pravděpodobností chyb je nemožný, proto je důležité hodnotit platformy na základě jejich dostupných zdrojů v případě, že dojde k problémům. Oba nástroje nabízejí podporu, ale při srovnání Monday a Teamwork je jasným vítězem Monday.
Monday
Monday.com také nabízí rozsáhlou knihovnu průvodců, návodů a užitečných zdrojů. Komunita kolem Monday.com je velká, takže možná najdete odpověď na svou otázku nebo problém online.
Pokud však potřebujete pomoc s chybou, výpadkem nebo poruchou, můžete se obrátit přímo na zdroj: Monday.com nabízí nepřetržitou živou podporu.
Teamwork
Teamwork nabízí kanály zákaznické podpory, ale živá podpora není k dispozici nepřetržitě. Je k dispozici každý pracovní den od 7:00 do půlnoci IST (indického standardního času). To je o více než deset hodin dříve než východní standardní čas v New Yorku, takže se to nemusí shodovat s vašimi nejrušnějšími hodinami nebo nemusí být k dispozici v případě krize v pátek odpoledne.
Existuje však mnoho alternativních zdrojů. Mají robustní sérii průvodců a Teamwork Academy, kde můžete svůj tým vyškolit v používání platformy. Existuje také dostatek uživatelů, na které se můžete obrátit v profesionálních online fórech a požádat je o radu.
Šablony pro úkoly a projekty
Mít široce otevřený pracovní prostor je skvělá příležitost, ale může také ztěžovat rozjezd nových projektů. Monday i Teamwork nabízejí mnoho různých šablon. Tyto zdroje poskytují jednoduchý a užitečný výchozí bod i standardizované pracovní postupy. Ale jeden z nich to dělá lépe než druhý.
Monday
Monday nabízí ve svém centru zdrojů mnohem větší sbírku šablon, jejichž počet v současné době přesahuje 200. Tyto šablony mohou být velmi detailní, což z nich dělá skvělý zdroj pro profesionály, kteří nevědí, jak začít s úkolem v určité specializované oblasti, nebo hledají lepší postup. Jakmile se dostanete do centra šablon, najdete zde více než 19 kategorií, ve kterých můžete začít hledat.
Teamwork
Teamwork nabízí 26 bezplatných šablon, které uživatelé mohou otevřít ve svých panelech a dokončit úkoly. K dispozici jsou provozní šablony pro seznamy úkolů a správu úkolů, široká škála marketingových šablon a dokonce i technické šablony pro sledování chyb.
Šablony jsou sice velmi snadno použitelné a přizpůsobitelné, ale tato malá knihovna nenabízí tolik výchozích bodů, kolik by organizace mohly doufat.
Monday vs. Teamwork na Redditu
Pokud chcete upřímné a kritické názory na software, odpovědi najdete na Redditu.
Celkově je přijetí Monday.com pozitivní. Uživatelé zanechávají dlouhé recenze s nuancovanými závěry, jako je například závěr u/SpecialistTale7438: „Po ročním používání jejich služeb mohu upřímně říci, že to byla pozitivní zkušenost s několika výhradami.“
Existují stížnosti týkající se mobilní funkčnosti a snadnosti použití složitých funkcí. Většina uživatelů však oceňuje efektivitu, automatizaci a pokročilé možnosti, které usnadňují provádění složitých úkolů.
Teamwork má naopak jako alternativa k Monday mnohem vlažnější ohlas. Někteří uživatelé ho milují, jiní nenávidí. Další ho opouštějí, když po počáteční slevě začne platit běžná cena.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Monday vs. Teamwork
Pokud zvažujete Monday vs. Teamwork, ale zjistíte, že ani jeden z nich není vhodný pro váš způsob řízení projektů, nespokojte se s tím. Zvažte třetí možnost – ClickUp. ClickUp je bezplatný software pro řízení projektů, který má vše, co potřebujete k dobré práci.
Jste zklamáni omezeným počtem šablon pro řízení projektů v Teamwork a nezaujal vás ani stovky šablon v Monday? ClickUp jich má tisíce. Najdete zde šablony pro vývoj projektů, správu projektového portfolia, agilní projekty, zprávy o stavu projektů a vše ostatní, co máte na seznamu úkolů.
Chcete mít k dispozici všechny možné zobrazení a přizpůsobení, abyste si mohli vytvořit ideální pracovní prostředí až po barvu vlastních značek? ClickUp je od základu navržen tak, aby uživatelé mohli upravit každé pole, spouštěč a detail, aby fungoval přesně tak, jak potřebujete – a aby vaši kolegové mohli dělat totéž pro správu projektů podle svých představ.
Pokud uvažujete o ClickUp poprvé, seznamte se s těmito třemi nejvýkonnějšími funkcemi:
1. Funkce konkurence ClickUp: Řízení projektů
ClickUp je špičkový all-in-one pracovní prostor pro správu projektů pro jednotlivce, malé týmy i velké organizace. Dashboardy a zobrazení umožňují organizovat izolované úkoly nebo sekvenční úkoly v rámci velkého projektu do menších částí, což usnadňuje správu úkolů a zvyšuje produktivitu. Projektoví manažeři mohou vytvářet automatické pracovní postupy a projektové procesy, které zrychlují práci.
Možnosti správy projektů ClickUp však nabízejí více než jen seznamy úkolů a nástroje pro správu projektů. Zahrnují znalostní centra, funkce pro správu zdrojů, knihovny zdrojů a automatizace, takže veškerou práci lze provádět na jedné platformě.
Ukládejte dokumenty v průběhu jejich zpracování až do dokončení, prohlížejte si projekty napříč odděleními a po dokončení práce zkontrolujte data pomocí reportů a analytických nástrojů, abyste příště mohli dosáhnout ještě lepších výsledků.
2. Funkce konkurenčního produktu ClickUp: Úkoly
V ClickUp najdete snadno použitelné funkce pro úkoly pro každého člena týmu. Manažeři mohou plánovat a přidělovat úkoly v ClickUp a spolupracovníci mohou spolupracovat a plnit je. Každý uživatel může zobrazit stav úkolů, své individuální úkoly a pracovní vytížení ostatních členů týmu.
Uživatelé mohou zobrazit své seznamy úkolů a projekty v několika různých zobrazeních a úkoly lze přizpůsobit. Pomocí softwaru pro správu úkolů můžete přidávat popisy, procesní dokumenty, termíny a desítky dalších detailů.
3. Funkce konkurenčního produktu ClickUp: Kanbanové tabule
Všestranné zobrazení tabule Kanban v ClickUp je jednou z nejpopulárnějších funkcí, které ClickUp nabízí – a to z dobrého důvodu. Uživatelé mohou otevřít svůj dashboard se zobrazením tabule a zobrazit si všechny své úkoly, stav různých prvků projektu a to, na čem pracují ostatní. Úkoly lze přetahovat po celé tabuli a zobrazovat klíčové podrobnosti v intuitivním rozhraní, aniž byste museli otevírat všechny samostatné stránky.
Zvládněte více práce snadno s ClickUp
Vyhodnocení výhod a omezení Monday a Teamwork je důležité pro sladění specifických potřeb vašeho týmu. Nezapomeňte, že správná volba umožňuje efektivní pracovní postupy a vyšší produktivitu.
ClickUp vám poskytuje všechny nástroje a přizpůsobitelné funkce, které potřebujete k uspořádání svého virtuálního pracovního prostoru podle svých představ. Navíc je jeho používání zdarma, pokud se zaregistrujete do programu Free Forever Plan. Nastavte si svůj pracovní prostor ještě dnes a prozkoumejte všechny dostupné možnosti, zobrazení a automatizace, abyste si mohli svou práci užít.