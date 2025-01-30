10 nejlepších nástrojů ASO pro optimalizaci hodnocení aplikací v roce 2025

S miliony aplikací dostupných v obchodech Google Play Store a App Store – a tisíci novými, které přibývají každý den – je nyní důležitější než kdy jindy vyniknout z davu. ✨
V marketingu aplikací přímo souvisí počet stažení s růstem. Bez viditelnosti není možné dosáhnout stažení, stejně jako není možné dosáhnout viditelnosti, pokud neupravíte záznam své aplikace tak, aby se umístila na vyšších pozicích a byla snadněji nalezitelná.
A právě zde přichází na řadu ASO neboli software pro optimalizaci obchodů s aplikacemi! ?
Vývojáři mobilních aplikací a marketingoví specialisté se spoléhají na nástroje ASO, aby zlepšili viditelnost a zvýšili počet stažení svých mobilních aplikací v obchodech s aplikacemi.
Je tu jen jeden problém: díky velkému množství nástrojů ASO je výběr toho správného obtížný.
V tomto definitivní průvodci výběrem nejlepšího nástroje pro ASO jsme zhodnotili nejlepší nástroje pro optimalizaci obchodů s aplikacemi, včetně jejich hodnocení, výhod, omezení a cen.
Co je ASO?
Optimalizace pro obchod s aplikacemi neboli ASO je proces zvyšování viditelnosti, hodnocení a počtu stažení aplikace v obchodech s aplikacemi, jako je App Store od Apple nebo Play Store od Google.
Nástroje ASO jsou softwarové programy určené ke zlepšení hodnocení mobilních aplikací v obchodech s aplikacemi pomocí strategií a doporučení pro vývojáře aplikací a marketingové pracovníky.
ASO se opírá o několik strategií, jako je optimalizace klíčových slov, atraktivní popisy, bohatý obrazový materiál, průzkum konkurence, A/B testování atd., které marketéři používají k dosažení lepšího umístění v obchodech s aplikacemi a zvýšení počtu stažení. ?
Nástroje pro optimalizaci obchodů s aplikacemi pomáhají oslovit širší publikum, přilákat uživatele s vysokým zájmem a komunikovat jedinečné prodejní argumenty aplikace jak obchodu s aplikacemi, tak jeho uživatelům, což v konečném důsledku vede ke zvýšení počtu stažení a transakcí.
Co byste měli hledat v nástrojích ASO?
Většina nástrojů ASO funguje na stejných principech: optimalizace klíčových slov, kategorizace, popis aplikace, obrázky a screenshoty a sledování výkonu. Dobrý nástroj ASO vám však pomůže dlouhodobě zlepšovat vaše hodnocení a počet stažení.
Výběr nejlepšího nástroje ASO je pro vaši marketingovou strategii aplikací zásadní. Při výběru dobrého nástroje ASO zvažte tyto aspekty:
- Výzkum klíčových slov : Využijte komplexní výzkum klíčových slov, který vám pomůže identifikovat optimální klíčová slova pro název a popis vaší aplikace.
- Analýza konkurence: Vyhodnoťte funkce nástroje pro sledování inteligence a získejte přehled o tom, jak si vaše aplikace vede v porovnání s podobnými mobilními aplikacemi v obchodě.
- Sledování výkonu: Hledejte funkce pro sledování výkonu, které ukazují dopad vaší strategie ASO na hodnocení a počet stažení.
- A/B testování: S nástrojem, který umožňuje A/B testování, můžete ověřit své hypotézy a zaměřit se na nejvýkonnější stránku aplikace, která zvyšuje počet stažení.
- Analýza uživatelských recenzí a hodnocení: Upřednostněte nástroje s robustními funkcemi pro analýzu sentimentu. Analyzujte kompilovaný datový soubor sami, aniž byste museli procházet hodnocení a recenze.
- Snadné použití: Vyberte si nástroj ASO s jednoduchým uživatelským rozhraním, abyste nemuseli trávit hodiny zkoumáním klíčových slov, A/B testováním nebo analýzou konkurence.
10 nejlepších nástrojů ASO, které můžete použít
Sestavili jsme seznam nejlépe hodnocených nástrojů ASO pro optimalizaci hodnocení aplikací v roce 2024. Každý nástroj má své specifické výhody, ale všechny jsou velmi účinné při optimalizaci výkonu v obchodech s aplikacemi.
1. AppTweak
AppTweak je aplikace pro digitální marketing, která pomáhá vývojářům a marketérům optimalizovat viditelnost jejich aplikací v Apple App Store a Google Play.
Tento nástroj sleduje výkon aplikací v reálném čase na trzích s aplikacemi, což vám pomůže provádět pravidelné změny.
Snad nejužitečnější funkcí, ASO report, poskytuje vývojářům doporučení založená na datech a informace o zákaznících. Kromě toho je AppTweak mezi vývojáři oblíbený také díky snadno použitelnému rozhraní a pravidelným aktualizacím softwaru.
Nejlepší funkce AppTweak
- Získejte analýzu metadat, analýzu konkurence a sledování zpětných odkazů pomocí pokročilých reportů ASO.
- Najděte relevantní klíčová slova pro svou aplikaci pomocí funkce Apptweak pro vyhledávání a navrhování klíčových slov.
- Zkontrolujte objem vyhledávání pro každé klíčové slovo pomocí nástroje Apple Search Popularity.
- Vyhodnoťte barvy ikon svých konkurentů pomocí nástroje pro barvy ikon aplikací a zjistěte, zda tyto barvy můžete využít i vy.
- Vytvořte si vlastní přehledy výkonnosti pomocí integrace s nástroji BI a snadného exportu všech dat.
Omezení AppTweak
- Někteří uživatelé poukázali na problémy s kvalitou podpory.
- Omezená flexibilita v přizpůsobených přehledech
Ceny AppTweak
- Essential: 83 $/měsíc
- Grow: 274 $/měsíc
- Scale: 549 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AppTweak:
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
2. Sensor Tower
Sensor Tower je výkonný softwarový balík, na který se vývojáři aplikací spoléhají při studiu důležitých informací o konkurenci a porozumění globální ekonomice aplikací.
Díky podnikové analýze aplikací a informacím o trhu můžete porovnat výkonnost své aplikace s konkurencí v několika regionech.
Tento nástroj má také několik funkcí, jako je optimalizace klíčových slov, podrobná analýza konkurence a analýza trendů a výkonu.
Nejlepší funkce Sensor Tower
- Přesně měřte úspěch své strategie organického získávání uživatelů a svých konkurentů pomocí přesných informací o aplikacích.
- Identifikujte klíčová slova, která zvyšují počet stažení, a prozkoumejte potenciální klíčová slova, která můžete integrovat do názvu a popisu vaší aplikace.
- Ponořte se do názorů uživatelů prostřednictvím analýzy uživatelských recenzí a využití zpětné vazby pro zajištění kvality.
- Získejte denní údaje o prodeji a používání aplikací a výkonnosti konkurence.
- Prohlížejte si data na úrovni aplikací v App Store i Google Play pomocí App Profiles.
Omezení Sensor Tower
- Rozhraní není vizuálně přitažlivé a může způsobit zmatek.
- Uživatelský zážitek je třeba vylepšit
Ceny SensorTower
- Cenové informace nejsou veřejně dostupné.
Hodnocení a recenze SensorTower
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
3. AppFollow
AppFollow vyniká jako nejlepší volba pro organické získávání uživatelů pro Google Play Store a App Store. Tento nástroj vám pomůže analyzovat uživatelské recenze, názory a hodnocení aplikací v reálném čase.
Integrace s dalšími obchodními aplikacemi vám navíc umožní sledovat recenze a hodnocení uživatelů. Díky plynulému a jednoduchému uživatelskému rozhraní mohou marketingoví specialisté a vývojáři sledovat výkonnost svých aplikací a provádět změny, které jim zajistí náskok před konkurencí.
„Top Chart Rankings“ od AppFollow je bonusová funkce, díky které můžete sledovat, které aplikace a hry jsou v obchodech s aplikacemi nejoblíbenější.
Nejlepší funkce AppFollow
- Vyhodnoťte míru konverze pomocí benchmarků v oboru.
- Analyzujte optimalizační strategie a hodnocení aplikací svých konkurentů.
- Využijte funkci uživatelského sentimentu, abyste pochopili, co si vaši zákazníci o vaší aplikaci myslí.
- Odhalte slabiny ve výkonu vaší aplikace a rychle je opravte pomocí Store Performance Index.
- Měřte výsledky svých ASO aktivit pomocí ASO Dashboards a marketingových KPI – sledujte počet stažení, konverzní poměry a změny v pozicích klíčových slov.
- Najděte relevantní klíčová slova a automaticky je přeložte pro lokalizaci.
Omezení AppFollow
- Rozhraní není příliš intuitivní.
- 10denní bezplatná zkušební verze nestačí k úplnému prozkoumání produktu.
Ceny AppFollow
- Zdarma
- Essential: 142 $/měsíc
- Tým: 504 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AppFollow
- G2: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
4. AppFigures
AppFigures je vynikající nástroj, pokud máte více aplikací v obchodech Play Store a App Store. Nástroje pro analýzu aplikací a SEO vám umožňují sledovat počet stažení, příjmy a výkonnost na trhu.
Tyto nástroje ASO vám také umožňují sledovat trendová klíčová slova a použít je na stránkách vašich aplikací.
Tento nástroj také obsahuje modul, který vám umožní sledovat aktivitu konkurence a odhadovat výkonnost jejich aplikací ve srovnání s vaší.
Nejlepší funkce AppFigures
- Sledujte výkonnost stahování, výnosy a výkonnost všech svých aplikací v obchodě na jednom místě.
- Sledujte pozice klíčových slov a identifikujte nová klíčová slova.
- Sledujte aktivity konkurence analýzou jejich trendů stahování, příjmů, organických klíčových slov atd.
- Získejte cenné informace díky automatickému shromažďování a překladu recenzí.
Omezení AppFigures
- Může se stát, že se budete muset vypořádat s komplikovaným rozhraním, které vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Uživatelé hlásili problémy se správou reportů.
Ceny AppFigures
- Connect: 7,99 $/měsíc, fakturace ročně
- Monitor: 35,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Optimalizace: 119,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Grow: 349,99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Amplify: 1 449,99 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze AppFigures
- Nedostatek dat na recenzních platformách
5. SplitMetrics
SplitMetrics Optimize je mobilní platforma pro A/B testování. Pomocí tohoto nástroje můžete ověřovat nápady, koncepty a funkce. Nástroj poskytuje marketérům hladký způsob A/B testování na trzích iOS a Android a objevování prvků obsahu, které pomáhají získat více konverzí.
V kombinaci s App Radar vám Optimizes poskytuje výkonný nástroj pro řízení vašeho ASO workflow a zlepšení výkonu vaší aplikace v obchodě s aplikacemi.
Nejlepší funkce SplitMetrics
- Díky více než 30 různým experimentům můžete pomocí A/B testování vyzkoušet každý prvek stránky vaší aplikace v obchodě – název aplikace, ikonu, popis, klíčová slova, screenshoty a další.
- Sledujte, jak dlouho uživatelé sledují vaše propagační video nebo zda procházejí screenshoty pomocí heatmap.
- Získejte tipy od týmu SplitMetrics, jak optimalizovat svou stránku, abyste získali více stažení.
Omezení SplitMetrics
- Někteří uživatelé poukázali na nedostatek podpůrných zdrojů pro provádění experimentů.
- Týmy budou potřebovat pomoc vývojářů k vypracování zpráv.
Ceny SplitMetrics (App Radar)
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SplitMetrics
- Nedostatek recenzí
6. AppRadar
App Radar od SplitMetrics je užitečný nástroj pro začátečníky v oblasti ASO. Je snadné s ním začít a po registraci vám nabízí řadu funkcí, včetně auditu aktuální pozice vaší aplikace na trhu, individuální konzultace se zkušeným marketingovým specialistou na aplikace a strategie implementace s průvodcem.
App Radar vám pomůže optimalizovat výkon vašich aplikací v obchodech s aplikacemi díky kombinaci informací o trhu a doporučení klíčových slov.
Skvělou vlastností této aplikace je, že vám umožňuje automatizovat aktualizace sledováním výkonu aplikace. ?
Nejlepší funkce AppRadar
- Automatizujte pracovní postupy ASO a urychlete zavádění vylepšení.
- Najděte nejlepší klíčová slova pomocí Keyword Intelligence.
- Proveďte reverzní inženýrství klíčových slov vašich konkurentů.
- Reagujte na recenze a hodnocení bez námahy
Omezení AppRadar
- Méně funkcí a možností ve srovnání s jinými nástroji
Ceny AppRadar
- ASO: 69 $/měsíc
- Růst: 159 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AppRadar
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recenzí)
7. Storemaven
Storemaven je platforma ASO, která pomáhá vývojářům aplikací testovat a optimalizovat prvky stránek v obchodech s aplikacemi za účelem zvýšení konverzí.
Tento nástroj klade důraz na A/B testování a analýzu chování uživatelů, na základě čehož poskytuje personalizovaná doporučení pro obchody s aplikacemi. Vědecký přístup Storemaven k organickému získávání uživatelů z něj činí oblíbený nástroj mezi vývojáři aplikací.
Nejlepší funkce Storemaven
- Zjistěte, kdo navštěvuje stránky vašich produktů, a vytvořte stránky podle toho s pomocí funkcí pro optimalizaci aplikací v celém funnelu.
- Získejte funkce pro A/B testování s průvodcem – od vytváření hypotéz a navrhování různých variant až po zvyšování přesnosti testů a analýzu výsledků.
- Získejte rozsáhlé informace o svých konkurentech.
- Storemaven nabízí personalizovaný strategický plán ASO pro vaši aplikaci.
- Navrhněte vlastní produktové stránky pro každou fázi nákupního procesu a zvyšte tak konverzi.
Omezení Storemaven
- Méně funkcí a možností ve srovnání s jinými nástroji
- Uživatelé mohou čelit strmější křivce učení ve srovnání s ostatními zde uvedenými nástroji.
Ceny Storemaven
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Storemaven
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
8. Mobilní akce
Mobile Action nabízí řadu funkcí ASO, které pomáhají marketérům podrobně prozkoumat klíčová slova, výsledky vyhledávání Google a zvýšit viditelnost mobilních aplikací. Obsahuje předinstalovanou rozsáhlou sadu klíčových slov, která vám pomůže sledovat potenciální klíčová slova pro vaši konkrétní aplikaci.
Funkce ASO vám také pomohou porovnat výkonnost vaší aplikace s konkurencí na globálních trzích.
Mobile Action navíc spojuje údaje o výkonu reklam a návratnosti investic s organickými zobrazeními a staženími.
Nejlepší funkce Mobile Action
- Získejte rychlý přehled o jakékoli aplikaci, včetně odhadů příjmů, počtu stažení, klíčových slov a dalších informací, jednoduše zadáním názvu aplikace do vyhledávacího pole.
- Podívejte se na klíčová slova konkurence, pro která se nezobrazujete ve výsledcích vyhledávání.
- Identifikujte klíčová slova, která nejlépe fungují pro vaši konkurenci, pomocí Keyword Spy.
- Objevte nejvýkonnější kreativní prostředky s pomocí centra prostředků.
Omezení mobilních akcí
- Uživatelé mohou mít potíže s osvojením si všech funkcí nástroje.
Ceny Mobile Action
- Zdarma
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze mobilních aplikací
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
9. TheTool
TheTool je výkonný nástroj ASO, který sleduje vše, co souvisí s ASO: organické a neorganické instalace, hodnocení klíčových slov, žebříčky nejoblíbenějších aplikací, hodnocení a recenze a další.
TheTool je nyní součástí AppRadar a většinu svých funkcí, včetně analýzy klíčových slov a přehledu o trhu, od AppRadar přebírá.
Užitečnou funkcí je skóre ASO, které vám umožní sledovat dopad vašich vylepšení prostřednictvím zjednodušeného rozhraní. Tento nástroj vám samozřejmě také poskytuje komplexní a podrobný analytický panel, který sleduje konkrétní metriky.
Nejlepší funkce nástroje
- Pomocí nástrojů pro klíčová slova aplikací provádějte výzkum klíčových slov, sledujte klíčová slova konkurence a porovnávejte s nimi své hodnocení.
- Zkontrolujte, jak dobře je vaše aplikace optimalizována pomocí ASO skóre.
- Snadno zobrazujte a měřte organický nárůst (vztah mezi organickými a neorganickými instalacemi).
- Sledujte své výsledky po celém světě na samostatném panelu a získejte vizuální srovnání svých marketingových cílů nebo KPI v různých zemích.
Omezení nástroje
- Méně funkcí než jiné nástroje ASO
- Méně doporučení a poznatků pro prosazování vylepšení
Ceny nástrojů
- ASO: 69 €/měsíc
- Růst: 159 €/měsíc
- Výkon: 490 €/měsíc
Hodnocení a recenze nástrojů
- Nedostatek recenzí
10. StoreMockups
Storemockups je intuitivní nástroj pro optimalizaci obchodu s aplikacemi, který pomáhá tvůrcům aplikací a marketérům vytvářet živé screenshoty aplikací pro iOS a Android.
Obrázky a screenshoty aplikací jsou známé svou účinností při zvyšování počtu stažení a tento nástroj vám poskytuje rozsáhlou databázi osvědčených šablon, které umožňují krásně prezentovat obrazovky aplikací.
Kombinujte tuto aplikaci s jiným nástrojem ASO a využijte tak celou škálu optimalizačních strategií.
Nejlepší funkce StoreMockups
- Vytvářejte vysoce kvalitní screenshoty svých aplikací, včetně 3D maket.
- Použijte vestavěné šablony pro výpisy produktových stránek.
- Proveďte A/B testování svých záznamů v obchodech s aplikacemi a vylepšete ASO na stránkách.
Omezení StoreMockups
- Uživatelé požadovali více možností přizpůsobení, jako jsou návrháři ikon pro jejich nabídky.
- Omezené funkce z hlediska ASO
Ceny StoreMockups
- Jednotlivec: 99 €/měsíc
- Startup: 199 €/měsíc
- Enterprise: 399 €/měsíc
Hodnocení a recenze StoreMockups
- Nedostatečné hodnocení
Další nástroje pro marketing aplikací
Všechny tyto nástroje jsou vynikající pro optimalizaci hodnocení aplikací a zvýšení počtu stažení.
Stále však budete potřebovat nástroj pro sledování a správu projektů, jako je Clickup, abyste mohli posílit své marketingové aktivity v oblasti aplikací a zefektivnit svůj marketingový pracovní postup.
Zefektivněte své marketingové aktivity v oblasti aplikací pomocí ClickUp.
Centrum pro správu práce ClickUp je určeno pro týmy všech velikostí a nabízí komplexní funkce pro implementaci technik řízení projektů, týmovou spolupráci a sběr zpětné vazby.
ClickUp pro marketingové týmy je obzvláště vhodný pro marketingové kampaně aplikací, protože jej můžete použít k plynulé spolupráci mezi týmy.
Ať už potřebujete vymyslet strategii nebo zdokumentovat pracovní postupy a nápady, nástroje jako ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards se vám budou hodit k zefektivnění vašich ASO pracovních postupů.
Týmy mohou organizovat nápady a priority v panelu ClickUp Dashboard, kde mají kompletní přehled o časových osách, přidělených úkolech a pokroku. Panel pomáhá kontextualizovat úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
Můžete také využít pomoc ClickUp AI k vytváření obsahu a generování nápadů na kampaně, obsahových briefů, popisů aplikací, návrhů nadpisů a dalších.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte plánování, strategii a řízení projektů do ClickUp a podpořte tak své úsilí v oblasti ASO.
- Pracujte v synchronizaci s autory obsahu, analytiky ASO a vývojáři v prostředí s vysokou mírou spolupráce.
- Začněte s intuitivní funkcí drag-and-drop v ClickUp Whiteboard.
- Vytvářejte nápady na nadpisy, popisy aplikací a další pomocí ClickUp AI Assistant.
Omezení ClickUp
- ClickUp není analytický nástroj. Možná budete potřebovat další marketingové nástroje pro A/B testování, analýzu zpětných odkazů, analýzu konkurence a výzkum klíčových slov.
- Žádná integrace sociálních médií ani možnost přímého publikování blogových příspěvků
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Usnadněte rychlejší stahování aplikací pomocí nejlepších nástrojů ASO
Zvýšení hodnocení vaší aplikace vyžaduje strategické plánování a jasné informace. Ať už chcete měřit výkonnost své aplikace ve srovnání s konkurencí nebo experimentovat s různými verzemi obsahu, abyste ovlivnili počet stažení, výhody nástrojů pro optimalizaci obchodu s aplikacemi jsou pozoruhodné.
Úspěšné strategie ASO však často zahrnují kombinaci funkčních prvků, které jsou hladce integrovány do jednoho systému. ??
Ačkoli se ClickUp nespecializuje na ASO, zvažte tento nástroj pro správu projektů, který může maximalizovat efektivitu, vylepšit váš obsah a zlepšit spolupráci mezi týmy.
Díky integraci nástroje ASO s ClickUp můžete efektivně zefektivnit marketingové aktivity své aplikace a dosáhnout více za méně času. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte účet ClickUp ZDARMA.