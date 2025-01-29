10 nejlepších alternativ k Unbounce pro vytváření vstupních stránek v roce 2025

Unbounce je přední platforma pro tvorbu vstupních stránek založená na umělé inteligenci, která je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním, možnostmi přizpůsobení a nulovými požadavky na kódování.
Unbounce se snadno integruje s nástroji třetích stran, jako jsou CDP, řešení pro e-mailový marketing a analytické platformy, například Google Analytics. Unbounce však neuspokojí všechny obchodní požadavky.
Uživatelé pociťují potřebu hledat alternativy také kvůli nedostatku funkcí pro mobilní zařízení.
Pomocí tohoto průvodce prozkoumejte 10 nejlepších alternativ k Unbounce a seznamte se s jejich funkcemi, podpůrnou infrastrukturou a cenovými modely, abyste našli ideální řešení pro své konkrétní potřeby.
Co byste měli hledat v alternativách k Unbounce?
Než se podíváme na alternativy Unbounce, pojďme se podívat na některé nezbytné funkce nástroje pro tvorbu vstupních stránek:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Jednoduché a intuitivní rozhraní pomáhá i začínajícím uživatelům orientovat se v nástroji.
- Šablony a motivy: Nástroj by měl mít širokou škálu přizpůsobitelných motivů a šablon přizpůsobených pro různé účely.
- Mobilní responzivita: Nástroj by měl vyhovovat rostoucí mobilní uživatelské základně s klíčovou mobilní responzivitou.
- A/B testování: Hledejte nástroj, který vylepší vaši vstupní stránku testováním různých verzí a výběrem té nejlepší.
- Funkce AI: Ideální je nástroj, který využívá AI pro optimální tvorbu obsahu a poutavé výzvy k akci (CTA).
- Integrace s analytickými a reportovacími nástroji: Nástroj by měl shromažďovat informace prostřednictvím integrace s analytickými a reportovacími nástroji.
10 nejlepších alternativ k Unbounce pro rok 2024
Nyní, když víme, jak posoudit ideální nástroj, pojďme se podívat na nejlepší alternativy Unbounce v roce 2024.
1. Instapage
Instapage je nástroj umělé inteligence pro vytváření vstupních stránek, který se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Mnoho marketérů oceňuje jeho schopnost vytvářet vysoce konverzní vstupní stránky dynamickým přidělováním reklamního provozu na vstupní stránky na základě zájmů uživatelů, protože to výrazně pomáhá s CRO (optimalizací konverzního poměru).
Nejlepší funkce Instapage
- Integrujte stránky a zážitky AMP pro lepší zapojení uživatelů.
- Využívejte umělou inteligenci k snadnému vytváření poutavého obsahu
- Implementujte funkci exit intent, abyste minimalizovali opuštění stránky.
- Umožněte spolupráci více uživatelů pro vyšší efektivitu týmu
- Zajistěte soulad s GDPR pro ochranu osobních údajů
Omezení Instapage
- Drahé pro malé a střední podniky
- Vyskakovací okna pro generování potenciálních zákazníků jsou ve všech plánech velmi jednoduchá.
Ceny Instapage
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Build: 199 $/měsíc, fakturováno ročně
- Convert: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Instapage
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
2. Landingi
Landingi pomáhá digitálním marketérům vytvářet vysoce výkonné vstupní stránky. Disponuje jedním z nejintuitivnějších editorů typu drag-and-drop, rozmanitou knihovnou šablon (více než 400) a nástroji pro sledování událostí, které slouží k analýze vzorců chování.
Obsahuje také více než 170 integrací, díky čemuž je jeho zavedení jednoduché pro organizace různých velikostí a vertikál.
Nejlepší funkce Landingi
- Získejte přístup k knihovně přizpůsobitelných šablon pro personalizované návrhy.
- Zlepšete zapojení uživatelů pomocí intuitivních vyskakovacích oken a překryvů.
- Sledujte chování uživatelů a optimalizujte jejich cesty pomocí nástrojů pro sledování událostí.
Omezení Landingi
- Mobilní responzivita je někdy trochu neohrabaná.
- Základní plán postrádá výkonné funkce, jako jsou vlastní fonty a ikony.
Ceny Landingi
- Zdarma: Omezené funkce
- Lite: 29 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
- Neomezený: 1000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Landingi
- G2: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
3. Hubspot Marketing Hub
Hubspot je komplexní marketingová platforma pro správu end-to-end inbound marketingu. Od vytváření atraktivních vstupních stránek až po pokročilé reportování, zvládne vše.
Na rozdíl od jiných nástrojů pro vytváření vstupních stránek, které fungují samostatně, HubSpot integruje vytváření vstupních stránek do komplexního ekosystému digitálního marketingu. Vstupní stránky Hubspot údajně zaručují soudržný a personalizovaný uživatelský zážitek během celého nákupního procesu.
Nejlepší funkce Hubspot Marketing Hub
- Zvyšte efektivitu pomocí komplexní platformy pro inbound marketing.
- Zefektivněte správu dat díky hladké integraci CRM.
- Sledujte efektivně své marketingové aktivity pomocí pokročilých analytických nástrojů a reportů.
Omezení Hubspot Marketing Hub
- Vyšší cena ve srovnání s jinými marketingovými nástroji
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Hubspot Marketing Hub
Pro jednotlivce a malé týmy
- Bezplatné nástroje: Omezené funkce
- Starter: Od 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: Od 890 $/měsíc na uživatele
Pro firmy a podniky
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5600 recenzí)
4. LeadPages
LeadPages nabízí různé sofistikované a snadno použitelné šablony vstupních stránek.
Navíc je známý svým měřičem potenciálních zákazníků, který vám umožňuje posoudit účinnost vaší stránky a poskytuje hodnocení pravděpodobnosti generování potenciálních zákazníků s existujícím nastavením.
Nejlepší funkce Leadpages
- Zaměřte se na generování potenciálních zákazníků pomocí optimalizované platformy.
- Využijte snadno použitelný editor typu drag-and-drop pro tvorbu vstupních stránek.
- Získejte přístup k integrovaným hlavním službám e-mailového marketingu a platformám CRM.
Omezení Leadpages
- Méně možností přizpůsobení ve srovnání s konkurencí
- Omezené pokročilé analytické a reportovací funkce
Ceny Leadpages
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Standard: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leadpages
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
5. GetResponse
GetResponse přichází s úžasným AI promptem, který v mžiku generuje vizuálně přitažlivé vstupní stránky.
Stačí přidat několik detailů, jako je název vaší firmy, popis a logo (loga se používají k načtení barev značky), a během několika sekund vytvoříte atraktivní a přizpůsobitelnou vstupní stránku.
Umožňuje vám také plynule přidávat data generovaná z vyhrazených vstupních stránek do seznamů a dále je využívat pro retargetingové kampaně.
Nejlepší funkce GetResponse
- Využijte funkce umělé inteligence k generování obsahu pro copywriting.
- Přizpůsobte si šablony vstupních stránek
- Využijte automatizovaný nástroj pro tvorbu prodejního trychtýře.
Omezení GetResponse
- Naučit se pracovat s pokročilými funkcemi může být pro nové uživatele náročné.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za poněkud nepřehledné.
Ceny GetResponse
- K dispozici je bezplatná zkušební verze .
- E-mailový marketing: 19 $/měsíc
- Marketingová automatizace: 59 $/měsíc
- E-commerce marketing: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
6. ActiveCampaign
Nástroj pro tvorbu vstupních stránek v ActiveCampaign vám umožňuje centrálně ukládat všechny vaše zdroje, což usnadňuje jejich přístupnost.
Uživatelé oceňují jeho hladký proces registrace. Nástroje také pomáhají s inline formuláři, bodováním potenciálních zákazníků a podmíněným obsahem.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Využijte vysoce přizpůsobitelné šablony vstupních stránek.
- Získejte komplexní knihovnu zdrojů pro nové uživatele, aby se mohli rychle zorientovat.
- Porozumějte výkonu vstupní stránky díky vylepšenému ovládacímu panelu a sledovaným metrikám.
Omezení ActiveCampaign
- Někteří uživatelé shledávají, že A/B testování na vstupních stránkách není dostačující.
- Žádné funkce související s umělou inteligencí
Ceny ActiveCampaign
- Lite: Od 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: Ceny začínají na 49 $/měsíc za uživatele
- Profesionální: Od 149 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
7. Wishpond
Wishpond je marketingová sada s rozsáhlými funkcemi pro generování potenciálních zákazníků a zapojení zákazníků.
Odlišuje se vysokorychlostními servery rozmístěnými po celém světě, které pomáhají rychlé načítání vstupních stránek.
Umožňuje také použití vlastních domén, subdomény Wishpond nebo záložky Facebook pro snadné doručení stránek.
Nejlepší funkce Wishpond
- Přidejte vyskakovací okna a uvítací rohože, abyste získali více návštěvníků.
- Vytvářejte rychle atraktivní stránky pomocí uživatelsky přívětivého editoru vstupních stránek s funkcí drag-and-drop.
- Využijte A/B testování jedním kliknutím
Omezení Wishpond
- Někteří uživatelé uvádějí, že zákaznická podpora je nedostatečná.
- Není k dispozici zkušební verze
Ceny Wishpond
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wishpond
- G2: 3,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 120 recenzí)
8. Brevo
Brevo, dříve známé jako SendInBlue, nabízí snadno použitelný nástroj pro tvorbu vstupních stránek s bohatými funkcemi.
Je známý integrací automatizace e-mailů a SMS na svých vstupních stránkách. Jakmile tedy získáte potenciální zákazníky, okamžitě se dostanou do seznamů pro retargeting.
Nejlepší funkce Brevo
- Využijte řadu funkcí pro personalizaci a segmentaci na vstupních stránkách.
- Pomocí intuitivního editoru vytvářejte e-mailové kampaně a zpravodaje.
- Vlastní vstupní stránky
- Přizpůsobte specifikace uchovávání protokolů pro ochranu osobních údajů
Omezení Brevo
- Bezplatný tarif neobsahuje funkce vstupní stránky.
- Nedostatečná podrobnost v reportingu a analytice
Ceny Brevo
- Zdarma: Neomezený počet kontaktů
- Starter: Od 25 $/měsíc na uživatele
- Business: Od 65 $/měsíc na uživatele
- BrevoPlus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1850 recenzí)
9. OptimizePress
OptimizePress se specializuje na vytváření vstupních stránek založených na WordPressu. Obsahuje stovky šablon vstupních stránek, které vám umožní přizpůsobit každý prvek na stránce.
Pro uživatele WordPressu se OptimizePress stává přirozeným rozšířením, protože vytváří pouze stránky kompatibilní s WordPressem.
Nejlepší funkce OptimizePress
- Vytvářejte neomezený počet vstupních stránek již od základního tarifu.
- Získejte jako nový uživatel prémiové marketingové školení v rámci programu Optimize University.
- Využijte vysoce responzivní funkci zákaznické podpory.
- Získejte 30denní záruku vrácení peněz bez rizika.
Omezení OptimizePress
- Bezplatný tarif neobsahuje nástroje pro tvorbu vstupních stránek.
- Nabízí pouze rozšíření specifická pro WordPress.
Ceny OptimizePress
- Pouze nástroj pro tvorbu: 179 $/rok na uživatele
- Suite Starter: 299 $/rok na uživatele
- Suite Pro: 499 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze OptimizePress
- G2: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
10. OptinMonster
OptinMonster je nástroj pro tvorbu vstupních stránek vhodný pro začátečníky. Je známý jako bezproblémový a snadno použitelný nástroj pro tvorbu vstupních stránek. Stačí si vybrat předem připravenou šablonu, přizpůsobit ji jazyku vaší značky, otestovat ji a upravit.
Nabízí celou řadu typů formulářů, včetně vyskakovacích oken, plovoucích lišt, překryvů na celou obrazovku a vysouvacích oken, které zvyšují účinnost generování potenciálních zákazníků.
Poskytuje také funkce personalizace na stránce, které zlepšují uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce OptinMonster
- Získejte širokou škálu typů formulářů a uživatelské rozhraní
- Využijte geografické cílení a vytvářejte vstupní stránky.
- Využijte jejich segmentační engine pro hyperpersonalizované cílení.
- Využijte gamifikovaná kola pro gamifikační marketing
Omezení OptinMonster
- Některé funkce nejsou dostatečně responzivní při přístupu z mobilních zařízení.
- Bez funkcí umělé inteligence
Ceny OptinMonster
- Základní: 16 $/měsíc
- Plus: 32 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Growth: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze OptinMonster
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (70+ recenzí)
Další marketingové nástroje
Zatímco Unbounce a nástroje, o kterých jsme hovořili, se zaměřují na generování potenciálních zákazníků a konverze, nástroje typu „vše v jednom“, jako je ClickUp, vám pomohou zefektivnit vaše marketingové kampaně, umožní mezifunkční spolupráci, generují skvělý obsah s pomocí umělé inteligence a efektivně spravují projekty.
ClickUp
ClickUp vám pomůže vymyslet a realizovat marketingové kampaně, překonat výzvy spojené s prací v izolovaných týmech a zvýšit produktivitu.
Marketingová sada ClickUp vám poskytuje společné pracovní prostředí pro vytváření a sledování kampaní a dokonce i pro spolupráci s jinými týmy, abyste získali jejich postřehy a schválení.
Síla ClickUp přesahuje rámec řízení marketingových projektů. Je také nezbytným nástrojem pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu pro vaše obsahové marketingové kampaně. Ať už se jedná o text e-mailu, obsah vstupní stránky nebo blog, stačí zadat cíle do AI promptu ClickUp a můžete se ihned pustit do práce.
ClickUp také obsahuje úžasnou knihovnu šablon pro vytváření kalendářů obsahu, marketingových plánů a psaní obsahu, které zvýší vaši produktivitu a pomohou vám efektivně dosáhnout vašich marketingových cílů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte psaní obsahu během několika sekund tak, aby znělo profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji.
- Prozkoumejte projektové řízení s jejich bezplatným plánem
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů od ClickUp AI.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej optimalizovat pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku přímo v rámci platformy.
- Realizujte své nápady pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Spravujte kreativní briefy společně s ClickUp Docs
- Předávejte jasné pokyny a urychlete proces zpětné vazby k obsahu pomocí korektur.
Omezení ClickUp
- Nedostatek gamifikačních možností
- Někteří uživatelé považují funkci sledování času za nedostatečnou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Výběr toho nejlepšího: nástroj pro tvorbu vstupních stránek, který je pro vás ideální
Výběr správného nástroje pro tvorbu vstupních stránek je důležitý pro váš marketingový úspěch. Každá z alternativ Unbounce má své silné stránky, jako je například skvělá umělá inteligence Instapage nebo snadný editor Landingi.
Na závěr tohoto podrobného průzkumu nástrojů pro vstupní stránky je zřejmé, že nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, se staly spojencem v úsilí o růstový hacking díky své schopnosti využívat umělou inteligenci k vylepšení komplexní správy projektů.
ClickUp nabízí marketérům mnoho možností.
Zlepšete své marketingové aktivity a zvyšte produktivitu. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!?