10 nejlepších alternativ Lucidspark pro plynulou spolupráci

Představte si svět, ve kterém spolupráce není omezena stěnami kanceláře, ale nerušeně vzkvétá ve virtuálním prostoru – software pro vizuální spolupráci tento vysněný scénář proměňuje v realitu! Tyto nástroje přinesly zcela nový způsob spolupráce, ve kterém je proslulá tabule virtuální, nápady volně proudí a jediné, co potřebujete pro plodnou týmovou práci, je stabilní připojení k internetu. 🛜
V této oblasti vyniká Lucidspark, online platforma pro bílé tabule, která byla navržena tak, aby usnadňovala brainstorming, optimalizovala pracovní postupy a podporovala atmosféru týmové spolupráce.
Není překvapením, že Lucidspark není v této oblasti jediným hráčem. Existuje mnoho konkurenčních alternativ s funkcemi a schopnostmi, které mohou lépe vyhovovat potřebám vašeho týmu v oblasti spolupráce a řízení projektů.
V tomto článku vám pomůžeme prozkoumat vaše možnosti tím, že se podíváme na 10 skvělých alternativ Lucidsparku, které vašemu týmu umožní spojit se a realizovat své nejlepší nápady, bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí.
Co je Lucidspark?
Lucidspark je vizuální online platforma pro spolupráci, která uživatelům umožňuje vytvářet virtuální tabule, které lze upravovat v reálném čase. Členové týmu na různých místech se mohou přihlásit, přispívat do plátna a společně dolaďovat nápady, dokud nedosáhnou dokonalosti. 💯
Vizuální prvky nástroje, jako jsou digitální poznámkové lístky a diagramy, vám pomohou efektivněji zachytit a rozvíjet koncepty, což usnadňuje přeměnu vašich nápadů na proveditelné kroky nebo konkrétní úkoly.
Třešničkou na dortu je, že Lucidspark má funkci kolaborativní AI, která může podpořit váš proces tvorby nápadů. Jakmile zadáte relevantní klíčová slova, nástroj vygeneruje řadu návrhů a zobrazí je jako poznámkové lístky na vašem virtuálním plátně.
Platforma pro vizuální spolupráci může také zjednodušit a shrnout klíčové myšlenky, aby se váš tým mohl soustředit na cíl.
Co byste měli hledat v alternativách k Lucidsparku?
Navzdory svým nepopiratelným přednostem má Lucidspark také svá omezení. Osvojení si rozhraní platformy často vyžaduje značné množství času a úsilí. Navíc je známo, že se potýká s delšími dobami načítání, což může ovlivnit jeho funkčnost a bránit spolupráci týmu v reálném čase.
Pokud hledáte vhodnou alternativu k Lucidspark, ujistěte se, že má následující základní funkce:
- Snadné použití: Váš tým by měl být schopen vytvářet a upravovat sdílené plátno, aby mohl snadno spolupracovat.
- Nástroje pro spolupráci: Alternativa by měla podporovat plynulou spolupráci v reálném čase mezi členy týmu, bez ohledu na jejich fyzické umístění.
- Všestranné vizualizační prvky: Nástroj pro spolupráci při řízení projektů by měl obsahovat různé prvky pro kreslení a vytváření diagramů, které vám pomohou vizualizovat vaše nápady a usnadní řešení problémů.
- Funkce AI: Vaše alternativa k Lucidspark by měla využívat AI k podpoře spolupráce tím, že generuje, zjednodušuje a shrnuje nápady.
- Integrace: Nástroj by měl být integrován s dalšími systémy a aplikacemi, které pravidelně používáte, včetně platforem pro správu projektů a komunikaci, aby byla možná spolupráce v reálném čase.
10 nejlepších alternativ Lucidspark pro motivované týmy!
Od všestranných tabulek ClickUp přes zajímavý design Kinopio až po inteligentní plátno Freehand – každá alternativa Lucisparku na našem seznamu otevírá svět nových možností spolupráce.
Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro vaše potřeby v oblasti spolupráce, představíme vám 10 nejlepších alternativ k Lucidsparku spolu s jejich klíčovými funkcemi a nedostatky.
1. ClickUp
ClickUp je vizuální platforma pro správu projektů s různými funkcemi, které umožňují spolupráci v reálném čase, usnadňují efektivní komunikaci a zvyšují produktivitu. 🤝
Oblíbený nástroj pro spolupráci této platformy, ClickUp Whiteboards, vám poskytuje nekonečné virtuální plátno, na kterém mohou členové vašeho týmu brainstormovat, sdílet nápady ve formě lepících poznámek a snadno vizualizovat jakékoli koncepty, bez ohledu na vaši úroveň kreativity.
Spolupracujte v reálném čase se svými kolegy a sledujte, kdo co přidává na společné digitální plátno.
Intuitivní editor nástroje s funkcí drag-and-drop usnadňuje propojování více prvků za účelem vykreslení souvislostí, pracovních postupů nebo plánů, což vám poskytne jasnější pohled na klíčové myšlenky týmu. Svým konceptům můžete také dodat další kontext přidáním obrázků, dokumentů a odkazů.
Díky vytváření úkolů a přidělování práce přímo z vaší tabule vám tato platforma umožňuje přejít od konceptu k akci během několika sekund.
ClickUp Mind Maps je další integrovaná funkce, která vám umožní přidat další vizuální prvek k vaší spolupráci, ať už se jedná o předběžné nápady nebo plánování projektů a úkolů.
Pomocí myšlenkových map rozložte složité myšlenky a procesy na jednodušší části a odhalte jejich vzájemné propojení. Nebo načrtněte pracovní postup svého projektu přidáním úkolů do mapy pomocí jednoduchého editoru typu drag-and-drop. Upravujte nebo odstraňujte úkoly a identifikujte jejich vzájemné závislosti, abyste měli vždy plnou kontrolu nad svým pracovním postupem. 🧠
Nejlepší funkce ClickUp
- Virtuální tabule pro spolupráci v reálném čase přidáváním poznámek, dokumentů, obrázků nebo přiřazováním úkolů
- Systém barevného kódování, který vám pomůže definovat naléhavost každého úkolu na tabuli.
- Rozsáhlá knihovna šablon tabule, díky které se vyhnete nepříjemnostem spojeným se začátkem práce s prázdným plátnem.
- Myšlenkové mapy pro plánování a organizaci projektů, úkolů a pracovních postupů
- Intuitivní editor s funkcí drag-and-drop pro snadnou manipulaci s prvky na tabulkách a myšlenkových mapách.
Omezení ClickUp
- Uživatelé obvykle potřebují čas, aby prozkoumali jeho rozmanité funkce.
- Rozhraní softwaru může být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte obchodní tým.
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Miro
Miro je kolaborativní pracovní prostor, který týmům umožňuje strategické plánování a vizualizaci v reálném čase na sdílené tabuli. Kromě funkcí bílé tabule obsahuje také nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který pomáhá rozložit složité koncepty na menší, snadněji srozumitelné části.
Tento nástroj vám umožní vizualizovat cíle a iniciativy vašeho týmu a sladit je s očekáváními zákazníků a celkovou strategií, a to vše na jedné nekonečné digitální ploše. Zobrazte cennou zpětnou vazbu od zákazníků na tabuli a vyvoďte důležité závěry, abyste lépe porozuměli potřebám a problémům uživatelů.
S Miro se nemusíte obávat, že budete začínat s prázdnou tabulí nebo že se budete muset přeskakovat mezi aplikacemi a ztrácet tak soustředění. Tento software obsahuje více než 2 500 hotových šablon a více než 100 integrací, které vám pomohou zefektivnit práci.
Nejlepší funkce Miro
- Nekonečné digitální plátno určené pro rozsáhlou spolupráci v reálném čase
- Diagramy a myšlenkové mapy pro snadnou vizualizaci dat a konstruktivní zpětnou vazbu
- Bezpečnostní opatření na podnikové úrovni pro vaše citlivá firemní data
- Více než 2 500 šablon, které vám pomohou nastartovat brainstorming nebo mapování procesů.
- Integruje se s více než 100 populárními aplikacemi, jako jsou Jira, Slack, Asana a Zoom.
Omezení Miro
- Občas dochází k problémům s výkonem kvůli přeplněným tabulkám.
- Noví uživatelé potřebují více času na osvojení si rozhraní.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
3. Sketchboard
Pokud hledáte platformu pro spolupráci s digitálními tabulemi, která vám také umožní sledovat pokrok a výkonnost týmu, Sketchboard může být ideální alternativou k Lucidspark.
Sketchboard zefektivňuje komunikaci tím, že minimalizuje potřebu rozsáhlé e-mailové korespondence, protože všichni členové týmu mohou současně pracovat na online tabuli. Díky tomu je pro všechny mnohem snazší pochopit společný cíl a pracovat na jeho dosažení. 🥅
Tento nástroj urychluje váš pokrok směrem k milníkům tím, že umožňuje mapování procesů ve spolupráci. Můžete si vybrat z více než 400 předem připravených tvarů skic s automatickými propojeními, abyste vizualizovali nápady nebo rozložili pracovní postupy.
Nejlepší funkce Sketchboardu
- Sledovací systém usnadňuje odpovědnost týmu
- Infinite Canvas vizualizuje abstraktní problémy a zlepšuje porozumění.
- Umožňuje převádět náčrtky a diagramy do vhodných týmových prezentací.
- Procesní mapovač pro usnadnění brainstormingových sezení
- Hladká integrace s Microsoft Teams, Slack a Webex pro zvýšení produktivity
Omezení nástroje Sketchboard
- Noví uživatelé často mají potíže se zorientovat v jeho rozsáhlých funkcích.
- Doba načítání se prodlužuje kvůli složitosti některých návrhů a importů.
Ceny Sketchboard
- Solo: 8 $/měsíc (jeden uživatel)
- Tým: 4,9 $/měsíc na uživatele (minimálně dva uživatelé)
- Podnikání: 9 $/měsíc na uživatele (minimálně pět uživatelů)
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen (25+ uživatelů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze nástrojů pro skicování
- G2: 4,2/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (2 recenze)
4. Mural
Mural je univerzální platforma pro spolupráci, která vám pomůže generovat a organizovat nápady, plánovat projekty a lépe porozumět vašemu publiku.
Jeho interaktivní tabule, nazývané murals, vám umožňují znázornit složité koncepty jako ikony a obrázky, což usnadňuje společné pochopení sdílených cílů a výzev. Podporují také poutavé konverzace tím, že umožňují členům týmu prezentovat své nápady pouhým připojením lepících poznámek na nekonečné plátno.
Mural se snaží eliminovat nutnost zdlouhavých hovorů se zainteresovanými stranami tím, že zobrazuje všechny relevantní nápady a informace na tabuli. Navíc bude mít váš tým možnost regulovat přístup a určovat, kdo má oprávnění pouze k prohlížení a kdo k úpravám. 👀
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Nekonečné plátno pro sdílení a generování nápadů, plánování projektů a shromažďování zpětné vazby.
- Nástroje pro mapování procesů, které rozkládají složité koncepty na menší části
- Funkce časovače, která pomáhá vašemu týmu soustředit se na naléhavé úkoly
- Systém řízení přístupu, který vašemu týmu pomáhá regulovat oprávnění
- Funkce umělé inteligence díky integraci s Microsoft 365 Copilot
Omezení nástroje Mural
- Uživatelé nahlásili problémy s funkcí „hlasování“.
- Ovládání jeho rozsáhlých funkcí vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny nástroje Mural
- Zdarma
- Team+: 9,99 $/měsíc na člena
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na člena
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
5. Kinopio
Kinopio je jedinečná alternativa k Lucidspark, která inspiruje k vytváření nápadů a řešení problémů tím, že odráží způsob, jakým funguje vaše mysl.
Tento nástroj začleňuje obrázky a text do karet na tabuli, což vám umožňuje efektivně znázornit nápady, navázat a zjednodušit souvislosti a získat odstup, abyste získali celkový přehled o svých brainstormingových cvičeních.
Všechny prvky na tabuli můžete snadno přesouvat pomocí drag-and-drop, až dosáhnete rozložení, které dokonale odráží váš myšlenkový proces.
Kinopio vám umožňuje vytvářet tabule od základu nebo si vybrat z hotových šablon ze tří kategorií: Život, Práce a škola a Produkt.
Nejlepší funkce Kinopio
- Karetní systém, který usnadňuje prostorové myšlení a vytváření nápadů
- Snadno použitelný editor s funkcí drag-and-drop pro přesouvání karet na tabuli
- Komentáře pro poskytování zpětné vazby bez zahlcení tabule
- Předem připravené šablony pro rychlejší tvorbu nápadů a řešení problémů
- Možnost exportovat určité karty jako soubory PDF
Omezení Kinopia
- Chybí hladká integrace s jinými podnikovými nástroji.
- Relativně málo možností designu
Ceny Kinopio
- Zdarma
- Neomezený: 6 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kinopio
- Product Hunt: 5/5 (35+ recenzí)
- AlternativeTo: 4. 8/5 (5+ recenzí)
6. Whimsical
Další vynikající platforma pro vizuální spolupráci na našem seznamu, tabule Whimsical, kombinuje vývojové diagramy, drátěné modely, myšlenkové mapy a dokumenty a vytváří tak jednotný ekosystém pro spolupráci. Můžete je použít k vytvoření jediného zdroje informací pro vaše projekty a marketingové kampaně a překlenout propast mezi nápadem a realizací, přičemž všechny zúčastněné strany budou neustále informovány.
Relativně novým přírůstkem do sady funkcí Whimsical je funkce Text-to-flowchart založená na technologii GPT. Umožňuje vám během několika sekund převést nápady do užitečných grafů pomocí přirozených jazykových příkazů.
Nejlepší funkce Whimsical
- Digitální tabule s vývojovými diagramy, drátovými modely, myšlenkovými mapami a dokumenty
- Wireframes jsou kompatibilní s mobilními a stolními zařízeními 📲
- Desítky šablon tabule pro různé případy použití
- Funkce převodu textu do vývojového diagramu založená na umělé inteligenci
- Funkce Collaborative Docs pro snadnou správu dokumentů
Fantaskní omezení
- Uživatelé bez zkušeností s designem mohou mít potíže s orientací ve funkcích a rozhraní.
- Bezplatná zkušební verze má poněkud omezené funkce.
Nesmyslné ceny
- Starter: Zdarma
- Výhoda: 10 $/měsíc za editora
- Organizace: 20 $/měsíc za editora
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Fantaskní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
7. Freehand
Freehand, nedávno získaný společností Miro, je digitální pracovní prostor, který umožňuje týmům spolupracovat na projektech, ať už v kanceláři nebo na dálku. Jeho cílem je uvolnit plnou produktivitu a tvůrčí potenciál vašeho týmu. 🎨
Vzdálená týmová práce, brainstorming a dokonce i budování týmu jsou snadné díky kolaborativní tabuli Freehand, známé jako Intelligent Canvas. Obsahuje přizpůsobitelné pracovní postupy, předem připravené šablony, stovky integrací, interaktivní objekty a možnosti správy úkolů, které vám umožní dokončit práci.
Freehand nabízí funkce pro tvorbu drátových modelů a vývojových diagramů, které jsou přístupné kdekoli a kdykoli. Můžete také doladit nápady se svými klienty tím, že jim poskytnete veřejný odkaz na myšlenkovou mapu a tabuli, na které pracujete.
Nejlepší funkce Freehand
- Digitální tabule, ke které mají přístup všichni zúčastnění kdykoli a odkudkoli.
- Sledovací systém, který pomáhá při správě úkolů
- Možnosti wireframů a vývojových diagramů, které umožňují nekonečnou spolupráci více hráčů
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, hotové šablony a chytré interaktivní objekty
Omezení ručního kreslení
- Zvyknout si na jeho robustní funkce může být náročné.
- Omezené barevné kódy pro lepící poznámky
Ceny Freehand
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Freehand
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (méně než 5 recenzí)
8. Microsoft Whiteboard
Microsoft nabízí jednu z nejlepších alternativ k Lucidsparku v podobě svého produktu Whiteboard. S až 60 dostupnými šablonami můžete snadno organizovat nápady svého týmu, shrnout myšlenky a urychlit proces tvorby nápadů.
Tabuli lze zobrazit během konferencí a virtuálních schůzek, kde mohou zúčastnění v reálném čase přispívat na plátno. Nápady můžete vkládat pomocí barevných značek nebo přidáváním lepících poznámek. 📋
A to nejlepší? K přidávání poznámek na plátno nepotřebujete dotykovou obrazovku. Je kompatibilní s Windows 11, iOS a Surface Hub.
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard
- Spolupracující virtuální tabule, ke které máte přístup i na cestách
- Barevné značky a lepící poznámky pro ilustraci různých nápadů a témat
- Rozsáhlá knihovna šablon pro urychlení procesu tvorby nápadů
- Vhodné pro interaktivní prezentace v Microsoft Teams a schůzky se zainteresovanými stranami.
- Integrace s Copilotem, nástrojem umělé inteligence od Microsoftu
Omezení nástroje Microsoft Whiteboard
- Příležitostné poruchy, když se více uživatelů pokouší současně upravovat tabuli
- Omezená sada funkcí
Ceny Microsoft Whiteboard
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 10,62 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Microsoft Whiteboard
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
9. Jamboard
Jamboard, vyvinutý společností Google, je dynamický nástroj pro spolupráci, který má za cíl podnítit kreativitu vašeho týmu na digitálním plátně zvaném jam. Vizualizujte své nápady psaním a kreslením pomocí myši nebo trackpadu, nebo přetahováním a změnou velikosti obrázků stažených přímo z vyhledávače Google.
Pokud používáte tento nástroj na speciálním zařízení zvaném Jamboard, použijte přiložené stylusové pero k vytváření náčrtků, které technologie rozpoznávání obrazu tohoto nástroje převede na vybroušené obrázky.
Můžete vytvářet, upravovat a sdílet jamy ze svého zařízení Jamboard, mobilní aplikace nebo webového prohlížeče. A nemusíte se bát, že budete muset pokračovat tam, kde jste přestali na jiném zařízení – díky integraci Jamboardu s Google Drive se vaše jam session automaticky ukládá na všechna zařízení.
Nejlepší funkce Jamboard
- Umožňuje extrahovat obsah z jiných aplikací Google, jako jsou Drive, Sheets, Docs a Slides.
- Funkce rozpoznávání tvarů a rukopisu pro lepší čitelnost a přehlednost
- K dispozici na speciálních zařízeních Jamboard, v mobilních aplikacích a internetových prohlížečích.
- Automatická synchronizace mezi zařízeními díky integraci Google Drive
- Umožňuje až 50 uživatelům pracovat současně na jednom projektu.
Omezení Jamboardu
- Google ukončí provoz tohoto nástroje na konci roku 2024.
- Občas dochází k poruchám a má tendenci být pomalý.
Ceny Jamboard
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
10. Figma
Figma je vizuální platforma určená především pro designéry a produktové manažery, která jim umožňuje vytvářet digitální návrhy a prototypy a plynule na nich spolupracovat. Tato vizuální platforma nabízí bezplatnou šablonu koncepční mapy, která pomáhá vašemu týmu lépe porozumět myšlenkám a tématům.
Společné navrhování v reálném čase na tabuli je možné pouhým sdílením odkazu. Můžete sledovat změny a opravovat případné úpravy. Figma vám také umožňuje spravovat a kontrolovat oprávnění k prohlížení, komentování a úpravám.
Nejlepší funkce Figma
- Kontrolní systém pro regulaci práv na prohlížení, komentování a úpravy
- Historie verzí
- Prototypování a vektorová úprava
- Rozsáhlá knihovna šablon
Omezení Figma
- Ovládání aplikace Figma může novým uživatelům činit mírné potíže.
- Vrstvené funkce mohou představovat výzvu pro nezkušené členy týmu.
Ceny Figma
- Starter: Zdarma
- FigJam Professional: 3 $/měsíc za editora
- FigJam Organization: 5 $/měsíc za editora
- Podnik: 5 $/měsíc za editora
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
Spolupracujte jako nikdy předtím s ClickUp: nejlepší alternativou k Lucidspark
Chcete-li zajistit, aby váš tým fungoval jako dobře promazaný stroj, zaregistrujte se do ClickUp a změňte způsob, jakým spolupracujete!