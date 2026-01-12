10 nejlepších online nástrojů pro spolupráci pro studenty v roce 2026

Spolupráce studentů: Je to jeden z nejlepších způsobů, jak se všichni zúčastnění mohou učit a rozvíjet – a o tom je koneckonců vzdělávání.
Jaké nástroje tedy existují pro podporu týmové práce mezi vašimi studenty? Je jich mnoho a vzhledem k tomu, že se dnes tolik děje online, ty nejlepší nástroje poskytují studentům online pracovní prostor, kde mohou tvořit a komunikovat, společně se zapojovat do výuky a spolupracovat na skupinových projektech v cloudu. ☁️
Mnoho online vzdělávacích nástrojů to vše zvládá – a ještě mnohem víc. Najděte si mezi níže uvedenými online nástroji pro spolupráci studentů tu ideální volbu pro vaši třídu.
Co jsou online nástroje pro spolupráci určené studentům?
Online nástroje pro spolupráci studentů zahrnují širokou škálu platforem a aplikací, které mohou plnit nejrůznější úkoly. Jedno mají všechny společné: poskytují studentům prostor pro tvorbu a sdílení s učiteli i spolužáky.
Zároveň některé z větších vzdělávacích platforem nabízejí toto a ještě více. Některé platformy jsou navrženy s ohledem na široké publikum – a obsahují nástroje pro správu úkolů, bezpečnou spolupráci, komunikaci, sdílení dokumentů a tak dále. Dobře se přizpůsobují potřebám vzdělávání.
Jiné platformy jsou zaměřeny konkrétně na vzdělávání, což znamená, že sice nabízejí obecné nástroje pro organizaci a komunikaci, ale zároveň poskytují i předem připravené plány výuky a analytické nástroje, které učitelům pomáhají měřit výkon studentů.
Na co byste se měli zaměřit při výběru online nástrojů pro spolupráci studentů?
Studenti a učitelé mají rozmanité potřeby, které se liší podle věkových skupin i jednotlivých tříd. Ať už potřebujete nástroj pro spolupráci studentů na podporu konkrétních studijních úkolů, nebo takový, který nejlépe vyhovuje určité věkové skupině, všechny nástroje by měly nabízet následující:
- Prostředí bez rušivých vlivů: Vyhněte se aplikacím, které neumožňují přizpůsobit oznámení, a místo toho hledejte aplikace a platformy, které studentům poskytnou prostředí bez rušivých vlivů , kde se mohou lépe soustředit na úkoly
- Dostupné ceny: Pedagogové, školské obvody i rodiče mají často omezený rozpočet, proto musí být vzdělávací nástroje cenově dostupné
- Inkluzivita: Nástroje pro spolupráci studentů by měly podporovat potřeby všech studentů, bez ohledu na jejich schopnosti nebo úroveň pokroku
- Integrace: Aplikace a platformy pro studenty by měly být také kompatibilní s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs a Sheets, aplikace Microsoftu a další.
- Funkce vyhledávání: Usnadněte pedagogům a studentům vyhledávání konkrétních informací, dokumentů a dalších nezbytných materiálů pomocí funkcí vyhledávání
- Úložiště v cloudu: Ať už se jedná o osobní nebo vzdálenou spolupráci, vyžaduje schopnost ukládat, sdílet a přistupovat k souborům v cloudu
10 nejlepších nástrojů pro spolupráci studentů
Jste připraveni najít ty správné nástroje pro spolupráci pro své studenty? Níže najdete pečlivě vybraný výběr aplikací a platforem, které studentům pomohou spolupracovat, soustředit se na úkoly a rozvíjet své dovednosti.
Máme také krátké video s našimi nejlepšími tipy, pokud se raději učíte vizuálně:
1. ClickUp
Pokud hledáte platformu, která vám pomůže vytvořit prostředí pro společné učení v rámci online kurzů a dalších úkolů, je ClickUp skvělou volbou. Stejně jako jejich vlastní digitální učebna vytváří ClickUp centrální prostor, kde si studenti mohou organizovat úkoly, písemné dokumenty, termíny, termíny odevzdání a další.
Stejně jako v případě společného studijního deníku mohou studenti používat ClickUp Docs k psaní esejí, ukládání sylabů, pořizování poznámek a plnění úkolů v dokumentu, který lze sdílet. Pro skupinové projekty je Docs vynikajícím zdrojem pro brainstorming a spolupráci s ostatními spolužáky díky funkcím živé editace, které umožňují přispívat a komentovat úkoly v reálném čase. Pokud jde o učitele, použití ClickUp AI v rámci ClickUp Docs umožňuje během několika sekund generovat shrnutí, kvízové otázky, e-maily a další.
Virtuální tabule ClickUp jsou dalším skvělým nástrojem pro vizuální spolupráci při virtuálním učení a skupinové práci. Studenti se mohou spojit, aby kreslili, vizualizovali a sdíleli nápady pomocí lepících poznámek, karet s funkcí drag-and-drop a dalších vysoce vizuálních funkcí. ClickUp dokonce nabízí řadu šablon tabule, které studentům pomohou rychle se pustit do jejich projektů. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte úkoly, termíny odevzdání, projekty a dokumenty – vše na jednom místě
- Nechte studenty použít šablonu kontrolního seznamu pro plánování studia od ClickUp, aby si stanovili cíle, rozdělili úkoly nebo projekty na menší kroky, vytvořili studijní plán a sledovali svůj pokrok.
- Vytvářejte sdílené dokumenty a tabule pro skupinovou výuku nebo pro podporu týmové práce
- Používejte ClickUp pro prezenční výuku, hybridní výuku nebo jako nástroj pro spolupráci na dálku ve virtuálních třídách
- Využijte ClickUp AI k brainstormingu témat esejí, shrnutí rozsáhlého obsahu nebo rychlému vytváření studijních poznámek
- Pomocí Docs si vytvořte vlastní centrum pro výuku, které bude obsahovat sylaby, wiki stránky, šablony úkolů a další materiály
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp nabízí některé šablony určené pro vzdělávání, nenabízí předem připravené lekce jako některé jiné vzdělávací platformy
- Někteří studenti mohou mít potíže s přizpůsobením se mnoha výkonným funkcím ClickUp
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
2. Microsoft Teams
V obchodním světě je Microsoft Teams považován za jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci na trhu – a Microsoft Teams for Education kombinuje vše z Teams s několika funkcemi specifickými pro vzdělávání, které vylepšují zážitek z online výuky.
Začneme s aplikací Teams, která umožňuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím virtuálních učeben, kde můžete sdílet, upravovat a společně pracovat na dokumentech, tabulkách a dalších médiích. K dispozici jsou také personalizované nástroje určené k tomu, aby studentům pomohly rozvíjet dovednosti v oblasti čtení a psaní, veřejného vystupování a dalších oblastí.
Educational Insights poskytuje učitelům způsob, jak sledovat pokrok studentů – a pedagogové mohou také podporovat sociálně-emocionální učení pomocí funkcí navržených tak, aby děti zaujaly a oživily jejich emoce. Navíc mohou tuto bezplatnou online platformu využívat jak studenti, tak pedagogové, a to pomocí aktuální školní e-mailové adresy.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Sdílejte dokumenty, tabulky a další média a spolupracujte na nich
- Pomocí aplikace Teams můžete snadno organizovat schůzky a virtuální učebny
- Získejte informace o pokroku studentů pomocí nástroje Educational Insights
- Používejte Teams na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení
- Pomozte studentům rozvíjet sociální dovednosti, gramotnost, schopnost veřejného vystupování a další dovednosti
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Funguje nejlépe na zařízeních se systémem Windows; uživatelé Macu mají někdy potíže s připojením
- Množství oznámení může studenty rozptylovat
Ceny služby Microsoft Teams
- Zdarma s aktivní školní e-mailovou adresou
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 14 300 recenzí)
3. Slack
Díky Slacku můžete vytvořit centrum, kde mohou studenti a pedagogové komunikovat a spolupracovat. Kanály vám umožňují třídit diskuze podle třídy nebo tématu a studenti mohou pomocí přímých zpráv kontaktovat učitele i spolužáky. Je to také skvělý způsob, jak mohou pedagogové sdílet aktuální informace o událostech, bezpečnosti ve škole a dalších záležitostech.
Nejlepší funkce Slacku
- Pomocí kanálů zaměřte diskuse na jednotlivé třídy nebo konkrétní témata
- Spolupracujte nebo pořádávejte relace na tabuli pomocí Canvases
- Sdílejte obsah prostřednictvím kanálů nebo přímých zpráv
- Využijte audiokonference Huddles pro výuku na dálku, spolupráci studentů a další účely
Omezení aplikace Slack
- I když můžete sdílet předem nahrané audio a video, neexistují žádné možnosti pro živé videokonference
- Orientace v pracovním prostoru s desítkami kanálů může být matoucí
Ceny služby Slack
- Zdarma
- Pro: 7,25 $ za uživatele a měsíc
- Business+: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Slacku
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 100 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 31 900 recenzí)
4. Kahoot!
Kahoot! je platforma, která je částečně nástrojem pro spolupráci a částečně nástrojem pro budování zapojení a gamifikuje proces učení. Pedagogové používají tuto aplikaci k vytváření vzdělávacích her, které pak mohou sdílet se studenty, kteří je mohou hrát individuálně nebo ve skupině. Je to skvělý způsob, jak udělat kvízy zábavnějšími, navázat na učební plán nebo poskytnout studentům něco, čím se mohou zabavit po skončení výuky.
Kahoot! – nejlepší funkce
- Vytvořte poutavou výukovou hru během několika minut, ať už od nuly, nebo pomocí šablony
- Propojte je s aplikací Microsoft Teams a pořádávejte živé kvízy Kahoot prostřednictvím videokonferencí
- Přehrávejte během živé výuky na míru vytvořené Kahooty nebo je zadejte studentům k vyplnění později
- Přizpůsobte si je pomocí snímků, vložených videí z YouTube, různých formátů otázek a dalších funkcí ?
Omezení Kahoot!
- Počet herních formátů je omezený
- Studenti mohou hledat online odpovědi na předem připravené otázky
- Nabídka je matoucí – k dispozici je nejméně 15 plánů pro učitele, školy, pracoviště, domácnosti, studium a další
Ceny Kahoot!
Cenové plány se liší podle toho, zda jste učitel, profesionál, student nebo skupina rodiny/přátel. K dispozici jsou také plány pro školní okrsky. Zde jsou počáteční náklady pro jednotlivé učitele nebo studenty:
- Kahoot!+ Premier: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Kahoot!+ Max: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kahoot!
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
5. Google Classroom
Google Classroom je plně vybavený online výukový nástroj, který je součástí Google Workspace for Education. Díky němu se mohou studenti a učitelé spojit prostřednictvím videokonference pro výuku na dálku – ale je užitečný i pro výuku ve třídě a spolupráci studentů.
Ať už se jedná o prezenční nebo distanční výuku, tato platforma vám umožní zvýšit zapojení studentů prostřednictvím personalizované a diferencované výuky, intuitivních šablon úkolů a integrace s dalšími oblíbenými nástroji v oblasti vzdělávacích technologií. K dispozici jsou analytické nástroje, které vám pomohou měřit a sledovat úspěchy studentů, a platforma také nabízí robustní sadu nástrojů pro učitele – např. třídní knihy, oznámení o úkolech a termínech, přizpůsobitelnou databázi komentářů a další.
Nejlepší funkce Google Classroom
- Využívejte soubory PDF a další materiály k vytváření poutavých interaktivních úkolů
- Pomozte studentům samostatně rozvíjet čtenářské dovednosti s aplikací Read Along
- Vytvářejte zprávy o originalitě, abyste odhalili plagiátorství a podpořili akademickou integritu
- Zefektivněte známkování, plánování výuky a každodenní úkoly díky funkcím, které šetří čas
Omezení služby Google Classroom
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní působí příliš jednoduše nebo nudně
- Mohly by se hodit vyhledávací nástroje a plánovací panel, které studentům pomohou spravovat úkoly a termíny
Ceny služby Google Classroom
- Základy vzdělávání: Bezplatná verze pro oprávněné instituce
- Vzdělávací tarif: 3 $ na studenta ročně
- Teaching and Learning Upgrade: 4 $ za licenci měsíčně
- Education Plus: 5 $ na studenta ročně
Hodnocení a recenze Google Classroom
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
6. Classcraft
Classcraft je inovativní platforma, která proměňuje učení v zážitek založený na hře. Žáci získávají body za splnění úkolů a zadání – a učitelé mohou body udělovat také za dobré chování a jako pozitivní posílení v jiných oblastech.
Classcraft aktivně podporuje spolupráci mezi studenty a dokonce jim poskytuje kreativní prostor, kde si mohou navrhnout vlastní profily a avatary, což pomáhá zvýšit jejich zapojení.
Nejlepší funkce Classcraftu
- Využijte systém odměn k motivaci k učení a pozitivnímu chování ✨
- Vytvářejte úkoly, které promění učební plány v poutavá vzdělávací dobrodružství
- Integrujte je s dalšími oblíbenými nástroji pro vzdělávání, jako jsou Google Classroom a Canvas
- Zůstaňte v kontaktu se studenty i rodiči pomocí komunikačních nástrojů platformy
- Využijte šablony navržené tak, aby splňovaly standardy CASEL, ISTE, PBIS a další standardy pro vzdělávání
Omezení Classcraftu
- Počáteční nastavení může být časově náročné, protože není k dispozici možnost importovat otázky
- Někteří učitelé uvádějí, že cena placených verzí je vysoká
Ceny Classcraft
- Základní verze pro učitele: Zdarma
- Premium pro učitele: 120 $ ročně
- Školy a školské obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Classcraft
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
7. Pear Deck
S Pear Deck můžete své stávající učební plány proměnit v multimediální výukové zážitky navržené tak, aby zaujaly studenty. Vytvářejte snímky, interaktivní prezentace, hodnocení, testové otázky a další.
Jednou z největších předností Pear Deck je, že se jedná o velmi uživatelsky přívětivou aplikaci, ke které lze přistupovat buď přímo v aplikaci, přes webový prohlížeč, nebo prostřednictvím jedné z mnoha integrací.
Nejlepší funkce Pear Deck
- Integrujte je s Google Classroom a dalšími oblíbenými vzdělávacími platformami
- Nahrávejte a sdílejte stávající lekce hladce přes Google Drive nebo Microsoft OneDrive
- Zapojte studenty do čtení úkolů pomocí imerzivního čtečky
- Vytvářejte lekce, ankety, kvízy, hodnocení a další
Omezení Pear Deck
- Individuální plány pro učitele jsou drahé
- Není vždy snadné provádět změny v prezentacích a snímcích po jejich nahrání do Pear Deck
Ceny Pear Deck
- Základní: Zdarma
- Individuální Premium: 149,99 $/rok
- Školy a školské obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Pear Deck
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,4/5 (40 recenzí)
8. Seesaw
Pokud hledáte nástroj pro spolupráci studentů, který je navržen tak, aby učil dovednosti 21. století a zároveň posiloval základní znalosti, Seesaw může být tím, co hledáte. Tato platforma poskytuje výukové zážitky, které jsou v souladu se standardními učebními osnovami, a nabízí také integrované hodnocení, automatické známkování a další nástroje, které učitelům pomáhají zefektivnit práci.
S aplikací Seesaw je snadné vytvářet zvukové, video a obrazovkové nahrávky pro výuku a studenti mohou používat obrázky a snadno nahrávat soubory, aby předvedli praktické učení a zvládnutí dovedností.
Nejlepší funkce Seesaw
- Vytvářejte portfolia vedená studenty, která budují spojení mezi jednotlivými ročníky
- Propojte všechny dospělé osoby zapojené do individuálního pokroku každého studenta
- Integrujte je s Google Classroom, Canvas a dalšími oblíbenými nástroji pro studenty
- Nabízejte studentům textovou a zvukovou zpětnou vazbu i individuální konzultace
Omezení aplikace Seesaw
- Nejvhodnější pro mladší žáky – nevhodné pro žáky druhého stupně základní školy nebo střední školy
- Někteří uživatelé uvádějí, že Seesaw může být matoucí a jeho ovládání je těžkopádné
Ceny Seesaw
- Základní: Navždy zdarma
- Předplatné pro školy a školské obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Seesaw
- Capterra: 4,7/5 (více než 75 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
9. Miro
Ačkoli Miro není nástroj navržený speciálně pro vzdělávání, pedagogové mohou přesto využít jeho inovativní funkce. Miro se totiž zaměřuje především na vizualizaci. Studenti a učitelé jej mohou používat pro techniky brainstormingu, tvorbu myšlenkových map, projektové učení, správu úkolů, jako nástěnky, informační tabule a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Miro
- Vyučujte pomocí jednoduché a výkonné digitální tabule
- Podporujte týmovou práci pomocí nástrojů pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming
- Poskytněte studentům vizuální prostor pro sledování úkolů, zadání, termínů a dalších informací
- Integrujte je s Zoomem, Teams, Google Workspace a dalšími špičkovými platformami pro vzdálené schůzky
Omezení Miro
- Množství nástrojů a funkcí způsobuje strmou počáteční křivku učení
- Složité tabule se někdy načítají pomalu nebo mají problémy s výkonem
Ceny Miro
- Zdarma s omezenými funkcemi
- Základní balíček: 8 $ za člena měsíčně
- Pro firmy: 16 $ za člena měsíčně
- Pro firmy: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Miro
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
10. Nearpod
Nearpod je herní vzdělávací platforma navržená tak, aby pomáhala učitelům poskytovat poutavé zážitky z učení studentům v prezenčních, distančních i hybridních třídách. Gamifikace a skupinové aktivity podporují společné učení mezi studenty a učitelé mohou také přizpůsobovat aktivity a výuku jednotlivcům i malým skupinám.
Jednou z největších výhod, které Nearpod nabízí, je rozsáhlá knihovna předem připravených lekcí v souladu se standardy pro téměř všechny myslitelné předměty. ?
Nejlepší funkce Nearpod
- Vytvářejte interaktivní lekce pomocí PowerPointu, Google Slides, PDF nebo jiných médií
- Vyberte si z více než 22 000 přizpůsobitelných, hotových lekcí
- Sledujte porozumění a pokrok studentů pomocí analytických nástrojů
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Teams, Canvas a Google Classroom
Omezení Nearpod
- Ceny nejsou transparentní – abyste se dozvěděli více, budete si muset založit bezplatný účet
- Ačkoli Nearpod nabízí nástroje pro úpravy snímků, je snazší je vytvářet nebo upravovat pomocí aplikace jako PowerPoint nebo Google Slides.
Ceny Nearpod
- Stříbrná licence: Zdarma
- Zlatá licence: Zaregistrujte se a získejte podrobnosti
- Platinová licence: Zaregistrujte se a získejte podrobnosti
- Licence Premium Plus: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Nearpod
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
Pomozte studentům růst díky nejlepším online nástrojům pro spolupráci
Spolupráce je v dnešních učebnách zásadní – stejně jako připojení. Potřebujete nástroje, které studentům nejen pomohou učit se a rozvíjet se, ale také jim umožní tvořit, spojovat se a spolupracovat, ať už se účastní výuky osobně, nebo z domova.
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci studentů na současném trhu nabízí ClickUp studentům skvělý prostor pro společnou práci, komunikaci, sdílení a ukládání úkolů, správu termínů odevzdání a mnoho dalšího.