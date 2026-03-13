Как изкуственият интелект променя търсенето на потенциални клиенти: пълно разяснение

Идентифицирането и проучването на потенциални клиенти е жизненоважно за търсенето на нови клиенти.

Но наистина ли е необходимо вашият екип по продажбите да прави всичко това ръчно?

Не. Не и с изкуствен интелект в картинката.

Това, което преди отнемаше часове наред преглеждане на профили в LinkedIn и анализиране на записи от разговори, сега се случва автоматично – и то с по-ясни прозрения и по-добро времево съгласуване.

В тази връзка, нека видим как изкуственият интелект помага при търсенето на потенциални клиенти (+ как да извлечете максимална полза от него)!

Какво е проучване на потенциални клиенти с изкуствен интелект?

Проучването на пазара с помощта на изкуствен интелект използва технологии като машинно обучение (ML), обработка на естествен език (NLP), предсказуема аналитика и генеративен изкуствен интелект, за да идентифицира, приоритизира и се свърже с потенциални клиенти.

Вместо търговските представители ръчно да проучват потенциалните клиенти и да ги класират според вероятността за реализация, AI инструментите анализират данни (например CRM данни, посещения на уебсайта, активност в социалните медии, информация от инструменти за автоматизация на маркетинга ), за да открият автоматично най-подходящите потенциални клиенти.

Ето какво прави това възможно:

Модели за машинно обучение: Моделите за машинно обучение анализират както исторически, така и данни в реално време, за да разпознават модели, като например размера на компаниите или ролите на купувачите, които често водят до сключени сделки. С течение на времето системата научава как изглежда един висококачествен потенциален клиент за вашия бизнес и автоматично намира подобни потенциални клиенти

Обработка на естествен език: NLP позволява на алгоритмите да разбират и интерпретират човешкия език. Например, компаниите използват NLP, за да анализират съдържанието на публикациите в LinkedIn профилите на потенциалните клиенти и да извличат полезна информация

Предсказуема аналитика: Предсказуемата аналитика комбинира данни от множество точки на контакт, за да генерира динамична оценка на всеки потенциален клиент. Това помага на търговските представители незабавно да определят приоритетите си кои клиенти да контактуват първо и да насочат усилията си към потенциалните клиенти, които статистически имат най-голяма вероятност да се превърнат в реални клиенти

Генеративен ИИ: Той позволява персонализация в голям мащаб. След като бъдат идентифицирани най-добрите потенциални клиенти, GenAI може да създаде първоначални варианти на съобщения за контакт, имейли или сценарии за разговори, прецизно съобразени с характеристиките на всеки потенциален клиент

Предимства на използването на изкуствен интелект при търсенето на потенциални клиенти

Технологиите за изкуствен интелект ускоряват процеса на проучване на потенциални клиенти – което е чудесно. Но това е само върхът на айсберга.

Използването на инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, предлага няколко ключови предимства:

Повишава производителността: ИИ автоматизира повтарящи се задачи като ръчно проучване, въвеждане на данни, преглед на профили и създаване на списъци. Това освобождава търговските представители, за да се фокусират върху най-важното – изграждането на взаимоотношения с клиентите и сключването на сделки

Генерира потенциални клиенти с по-високо качество: Екипите използват изкуствен интелект, за да филтрират потенциалните клиенти въз основа на сигнали за намерения и фирмени данни, които съответстват на вашия профил на идеалния клиент (ICP). Това гарантира, че ще взаимодействате само с фирми, които действително имат нужда и бюджет за вашия продукт

По-интелигентно приоритизиране на потенциалните клиенти: AI моделите класират и оценяват квалифицираните потенциални клиенти, като анализират фактори като темповете на растеж на компанията, наемането на персонал, трафика на уебсайта или скорошно финансиране. Потенциалните клиенти, които показват по-силни сигнали, се поставят по-напред в списъка, което помага на търговските представители да решат с кого да се свържат първо

Персонализирани продажбени контакти: С инструментите за проучване на потенциални клиенти, базирани на изкуствен интелект, можете да анализирате скорошната активност на потенциалния клиент (като промоция или публично интервю), за да съставите персонализирани съобщения. Колкото по-релевантен е контактът, толкова по-висок е процентът на отговорите

Намалени разходи за привличане на клиенти: Като се насочват към потенциални клиенти с висока вероятност за успех, компаниите харчат по-малко средства за широкомащабни маркетингови кампании и за потенциални клиенти, към които се обръщат без предварителна връзка

Предоставя пазарна информация в реално време: AI инструментите постоянно сканират публични потоци от данни – споменавания в новините, актуализации за финансиране, тенденции при наемането на персонал и социална активност – за да откриват променящите се пазарни тенденции. Това позволява на ръководителите на продажбите да се възползват от подходящи възможности, преди конкурентите дори да ги забележат

Повишава точността на данните: Успехът на вашите продажби зависи от качеството на данните ви. Системите за изкуствен интелект автоматично актуализират записите, попълват липсващата информация и проверяват данните за контакт, така че вашите търговски представители да не се налага да работят с остаряла информация

Прогнозира бъдещите тенденции в продажбите: Прогнозните модели анализират исторически данни, скоростта на сключване на сделки и покупателното поведение, за да оценят бъдещите резултати от продажбите с много по-голяма точност, отколкото традиционните методи за прогнозиране. Това дава на ръководителите по-ясна представа за продажбения поток и очакваните приходи

Ако сте начинаещи в използването на ИИ за продажби, ето едно кратко ръководство, което ви показва как тя се вписва във вашия ежедневен работен процес по продажбите. 👇

Ключови примери за използване на изкуствен интелект при търсенето на потенциални клиенти

Сега нека видим как професионалистите в продажбите използват изкуствения интелект, за да автоматизират ръчните задачи и да сключват сделки по-бързо.

⭐ Ще ви покажем как да използвате ClickUp AI за всеки от примерите.

1. Проучване на списъка с потенциални клиенти + поддържане на CRM

При традиционното генериране на лийдове търговските представители работеха като луди. Те трябваше ръчно да претърсват бази данни, за да идентифицират потенциални клиенти, да събират релевантна информация за тях и да поддържат списъка, за да избегнат остарялата информация.

Благодарение на инструментите за проучване на потенциални клиенти с изкуствен интелект, целият този процес вече протича на автопилот:

Намерете потенциални клиенти: Прегледайте LinkedIn, сайтовете за работа, новинарските емисии и публичните бази данни, за да идентифицирате потенциални клиенти, които отговарят на вашия ICP (сектор, размер, длъжност)

Създайте списък: Събирайте автоматично подробна информация за потенциалните клиенти, включително ключови лица, отговорни за вземането на решения, размер на компанията, проверени имейл адреси, директни телефонни номера, актуални новини за компанията и др.

Поддържайте CRM в добро състояние: Автоматично обединявайте дублираните записи, маркирайте върнатите или невалидни имейли, актуализирайте длъжностите при промяна на работата и премахвайте остарелите потенциални клиенти

📌 Пример: Имате нужда от списък с местни SaaS компании, за да им предложите инструмент за управление на проекти? Помолете Brain да „Намери B2B SaaS компании с 10–50 служители в Торонто.“ За минути ще получите нужната ви информация. Използвайте ClickUp Brain като ваш помощник в продажбите – от идентифициране и откриване на клиенти с висок потенциал до обучение на екипа ви и изработване на стратегии за контакти

2. Написване и персонализиране на имейли

Вместо да изготвят всяко съобщение от нулата, търговските представители могат да използват AI инструменти, за да генерират чернови с висока конверсия въз основа на данните за клиентите.

Ето как:

Написване и редактиране на имейли за търсене на клиенти: Инструментите за писане на имейли с изкуствен интелект създават първоначални чернови въз основа на ролята на потенциалния клиент и вашата конкретна оферта. Вие просто ги преглеждате и натискате „Изпрати“

Хиперперсонализирайте вашето съобщение: Позволете на изкуствения интелект автоматично да адаптира всеки имейл към отрасъла на потенциалния клиент, неговите проблеми, информация за компанията, местоположение, последните новини и др.

Оптимизирайте: Тествайте A/B тестове на темите на писмата, маркирайте спам езика и получавайте предложения за най-подходящото време за изпращане въз основа на поведението на потенциалните клиенти

📌 Пример: Искате да се свържете с вицепрезидента по продажбите на финтех стартъп? Настройте агент в ClickUp, който да подготви първия чернови вариант за вас!

3. Оценяване и приоритизиране на потенциални клиенти

Ръчното оценяване на потенциалните клиенти често е твърде строго и пропуска фини сигнали, като например намерение за покупка или история на взаимодействията. Освен това статичните оценки бързо остаряват.

Оценяването на потенциални клиенти с помощта на изкуствен интелект е по-динамично:

Оценявайте потенциални клиенти в голям мащаб: Анализирайте огромни обеми данни мигновено, като присвоявате оценки въз основа на профила на компанията, поведението на клиентите и историческите данни за продажбите

Преоценявайте приоритетите си ежедневно: Непрекъснато следете активността, за да актуализирате оценките в реално време, като автоматично премествате най-обещаващите потенциални клиенти начело на списъка си

📌 Пример: Щом списъкът ви с потенциални клиенти е готов, помолете супер агента за квалифициране на потенциални клиенти да класифицира всеки потенциален клиент от 1 до 10.

4. Работа с възражения

AI помага на екипите по продажбите да се справят с отказите, като предоставя незабавни насоки и подходящи ресурси по време на взаимодействията с клиентите на живо:

Използвайте отговори, генерирани от ИИ: Получавайте незабавни предложения как да се справите с възражение. Вместо да търсите казус или ценова листа, ИИ извлича подходящия документ от вашата база от знания, за да състави отговор

Коучинг по продажбите в реално време: Инструментите за продажби, задвижвани от изкуствен интелект, извършват анализ на настроенията по време на разговорите на живо, като откриват тон или ключови думи, които сигнализират за колебание у потенциалния клиент, така че търговецът да може да реагира незабавно.

Анализ след разговора: След разговора мениджърите по продажбите могат да използват изкуствен интелект, за да прегледат стенограмите, като отбележат къде възраженията са били добре овладени и къде представителят се нуждае от допълнително обучение

📌 Пример: След продажбения разговор, вие качвате стенограмата от срещата в Brain, за да може той да анализира целия разговор, да подчертае ключовите теми, които са били обсъдени, да открие как настроението на потенциалния клиент се е променяло по време на разговора (какво го е провокирало или задоволило) и да провери дали представянето на търговския представител е било на ниво. Намерете и маркирайте критична информация за клиенти за секунди с помощта на ClickUp Brain

5. Подготовка за разговори

Макар че изкуственият интелект (все още) не може да се включи в разговора вместо вас, той може да ви предостави пълния контекст, от който се нуждаете, за да сте подготвени. Вече не е нужно ръчно да претърсвате стари бележки – изкуственият интелект обединява всичко за вас.

Освен това, инструментите за проучване на пазара, задвижвани от изкуствен интелект, ви помагат също така:

Обобщение на контекста: Вместо да се изисква от търговските представители да четат многостранична информация, инструментите за изкуствен интелект създават кратки обобщения за потенциалния клиент и информацията за неговата компания

Подчертайте важните теми за разговор: Това включва потенциални проблеми, характеристики на продукта, които могат да заинтересуват потенциалния клиент, или въпроси, които да зададете, за да разберете по-добре нуждите му

Прегледайте миналите взаимодействия: Ако потенциалният клиент е имал взаимодействия с компанията преди, AI инструментите могат да обобщят предишни имейли, срещи или разговори с отдела за поддръжка, за да не пропуснете никакви важни детайли

📌 Пример: Преди да проведат разговор, вашите търговски представители провеждат 10-минутна чат сесия с предварително конфигуриран Super Agent, за да се запознаят бързо с контекста. Те получават всички ключови точки относно конкретен потенциален клиент – текущия размер на компанията му, кой е провел последния разговор за установяване на контакт, предизвикателствата, пред които е изправен, всички тригери, които трябва да се избягват и т.н. Ето как изглежда работният процес в действие. 👇🏼

6. Последователности за последващи действия

AI автоматизира и оптимизира вашите последващи усилия за проучване на потенциални клиенти, като проследява как те взаимодействат с първоначалното ви обръщение. Ето как изглежда това на практика:

Създаване на последователности за последващи действия: Генерирайте последователности с множество точки на контакт, които включват имейли, съобщения в LinkedIn и напомняния за телефонни обаждания

Създаване на персонализирани съобщения: Използвайте изкуствения интелект, за да създавате автоматично и да персонализирате съобщенията за тези последователности. Например, ако потенциален клиент поиска повече информация по време на разговор, изкуственият интелект може да състави последващо имейл съобщение, което обобщава разговора и включва подходящи ресурси

Времеви график и адаптиране на последващите действия: Задействайте следващите стъпки въз основа на ангажираността на клиента (отваряне на имейли, кликове, липса на отговори)

📌 Пример: Ето пример за работния процес с три „супер агента“, които ви помагат да сравните каналите за последващи действия, да определите времето за последователностите, да поставите цели за всеки отговор и т.н.

7. Отчитане и прогнозиране

Традиционното отчитане на продажбите разчиташе на това членовете на екипа ръчно да въвеждат данни от CRM в таблици или да коригират стратегията за продажби въз основа на приблизителни оценки. Не е чудно, че изготвянето на един-единствен отчет отнемаше дни!

Въпреки това, чрез интегрирането на изкуствен интелект в процеса на продажбите, можете:

Анализирайте продажбените си канали: Като проучите историческите данни заедно с текущата активност, можете да откриете модели – например кои индустрии генерират най-много възможности или колко бързо потенциалните клиенти преминават през фунията

Генерирайте мигновени отчети: Включете резултатите на търговските представители, процентите на конверсия и скоростта на продажбения процес в споделяеми табла в реално време

Прогнозиране на продажбите: Анализирайте резултатите от минали сделки и текущите сигнали за ангажираност, за да оцените бъдещите приходи. Тези модели актуализират прогнозите автоматично с напредъка на сделките или появата на нови възможности в процеса на продажбите

📌 Пример: Когато мениджърите нямат време да анализират таблата с данни, те изискват от Brain да обобщи бързо текущите тенденции в продажбите, състоянието на ключовите показатели за ефективност (KPI) или всички рискове с висок приоритет, с които трябва да се справят незабавно. Това бързо обобщение на информацията в реално време спестява време, позволявайки на мениджърите да се фокусират повече върху стратегията. Вижте Brain в действие. 👇🏼

👀 Знаете ли? В началото на 20-ти век Джон Х. Патерсън революционизира продажбите, превръщайки ги в строга, базирана на сценарии система. Той обучаваше своите търговци с предварително написани сценарии за продажби, разпределяше им територии за обслужване, организираше тематични конкурси за продажби и следеше индивидуалните квоти. Това беше един от първите опити за научно управление на всеки етап от процеса на продажбите.

Как да внедрите изкуствен интелект в проучването на потенциални клиенти

AI ускорява и опростява търсенето на потенциални клиенти, но как всъщност да започнете? Това ръководство обхваща шест ключови стъпки за внедряване на инструменти за търсене на потенциални клиенти, задвижвани от AI.

⭐ Ще ви покажем и как ClickUp, универсалното приложение за работа, улеснява внедряването на изкуствен интелект.

Стъпка 1: Определете кои работни процеси биха били най-подходящи за изкуствен интелект

Започнете с преглед на настоящия цялостен процес на търсене на потенциални клиенти на вашия екип. Потърсете задачи, които отнемат много време, са повтарящи се или разчитат в голяма степен на ръчно проучване.

Типични примери включват:

Ръчно създаване на списъци с потенциални клиенти от електронни таблици

Търсене на информация за компании в LinkedIn

Оценяване на потенциалните клиенти въз основа на асимптоти

🦄 Как ClickUp помага

Нищо не може да се сравни с визуалното представяне на процесите в този случай.

Когато можете да видите всяка стъпка от работния процес по търсене на потенциални клиенти – от намирането на потенциални клиенти до последващите действия – е много по-лесно да откриете пречките и да решите какво да автоматизирате.

ClickUp Whiteboards предоставя неограничено дигитално платно за визуално изграждане и усъвършенстване на вашия работен процес по търсене на потенциални клиенти.

Начертайте съществуващия процес на проучване на потенциални клиенти, за да откриете възможности за автоматизация с помощта на ClickUp Whiteboards

Добавете фигури/текстови полета/лепящи се бележки, за да изобразите всеки етап, като например генериране на потенциални клиенти, приоритизиране, установяване на контакт и последващи действия. След това ги свържете с стрелки, за да покажете как един етап преминава в следващия.

Освен това сътрудничеството в реално време гарантира, че мениджърите по продажбите, SDR специалистите и оперативните екипи могат да добавят идеи, да коригират стъпките и да усъвършенстват процеса заедно по време на сесиите за планиране.

⭐ Бонус: След като сте начертали стратегията си, ви е необходимо структурирано място, където да управлявате постъпващите потенциални клиенти. Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp е готова за употреба рамка, която ви помага да проследявате потенциалните клиенти на всеки етап. Вземете безплатен шаблон Следете потенциалните клиенти през целия процес на проучване на пазара с шаблона за продажбена тръба на ClickUp Основни акценти на този шаблон: Предварително зареден с 30 персонализирани статуса като „Отпаднал“, „Изисква внимание“, „Подлежи на подновяване“, „Проследяване“ и „Квалифициран потенциален клиент“

Персонализирани полета като „Последно контактиран“, за да следите времето за взаимодействие

Гъвкави изгледи (списък, кутия, табло и др.) за лесно сортиране и филтриране на потенциални клиенти Този шаблон координира екипа ви, помага ви да откривате забавени сделки и повишава общата ефективност на продажбите.

Стъпка 2: Синхронизирайте CRM системата си с AI инструмента

Когато избирате инструмент за продажби с изкуствен интелект, проверете дали има вградена CRM интеграция. Това позволява на двете системи да обменят данни автоматично.

Когато вашите инструменти са синхронизирани, потенциалните клиенти, открити от изкуствения интелект, се добавят директно във вашата CRM система. По същия начин актуализациите в CRM системата – като например дейностите по установяване на контакт или напредъка по сделката – се отразяват в инструмента за изкуствен интелект.

Това елиминира ръчното въвеждане на данни и гарантира, че вашите записи са винаги актуални на всички платформи.

🦄 Как ClickUp помага

За да бъде настройката проста и наистина без кодиране, ClickUp предлага над 1000 вградени интеграции.

Можете бързо да синхронизирате популярни CRM системи като Salesforce, HubSpot и Pipedrive, за да извлечете важни данни за клиентите. Не се изискват технически познания – просто ги активирайте, за да започнете.

Можете също да използвате API на ClickUp, за да се свържете със стари или собствени CRM системи.

Свържете безпроблемно ClickUp с любимите си маркетингови инструменти, за да синхронизирате данните от кампаниите и да автоматизирате работните процеси

Уморени сте да се занимавате с външни CRM системи? ClickUp CRM превръща работното ви пространство в пълноценен център за взаимоотношения с клиенти. Проследявайте контакти, компании, възможности и дейности на едно място, с помощта на персонализирани полета за атрибути като оценки на потенциални клиенти, следващи стъпки и анализи, генерирани от изкуствен интелект.

Създавайте и поддържайте списъци с потенциални клиенти, проследявайте резултатите от продажбите, наблюдавайте проектите за продажби и още много други с ClickUp CRM

За да започнете, импортирайте или мигрирайте данни от старата си CRM система чрез качване на CSV файлове или директни интеграции — ClickUp се занимава с тежките задачи по съпоставянето на полетата и избягването на дублирания.

Наличието на CRM функционалност в ClickUp също улеснява сътрудничеството. Търговските представители, мениджърите и оперативните екипи могат да имат достъп до една и съща информация, да актуализират записите и да проследяват дейностите по търсене на потенциални клиенти, без да се налага да превключват между различни инструменти.

Тъй като Brain има достъп до данните във вашето работно пространство, този контекстуален ИИ помага за анализиране, оценяване и приоритизиране на списъците с потенциални клиенти.

📌 Пример: Можете да дадете указания на Brain да: „Класифицирайте тези 50 потенциални клиенти от моя списък в HubSpot по скала от 1 до 10 въз основа на бюджета и скорошната активност“

„Подредете този лист по низходящ ред на приоритет, групиран по отраслови сегменти“ Това ви помага да се фокусирате върху подходящите потенциални клиенти, като същевременно запазвате пълен контрол върху критериите си за оценяване.

📮ClickUp Insight: 47% от хората разчитат на пивот таблици, табла и диаграми в електронни таблици, за да разберат работата си. Тези инструменти са безспорно мощни. Но дори и малка промяна: преместена колона, преименуван лист, допълнителен ред може да наруши вашите формули, диапазони или визуализации. Поддържането на точността на вашите отчети често означава преразглеждане на филтрите, обновяване на връзките и пренареждане на данните, за да се поддържа всичко в синхрон. ClickUp се откроява като алтернатива за екипи, които искат видимост в реално време без необходимост от поддръжка. Неговите табла без кодиране използват предварително създадени карти за диаграми, изчисления, проследяване на времето и информация за натоварването, която се извлича директно от текущи задачи, списъци и статуси. Това означава, че всичко се актуализира синхронизирано с работата!

Стъпка 3: Почистване и поддържане на данните за клиентите

Чистите данни за клиентите са в основата на ефективното проучване на пазара с изкуствен интелект. Без тях дори и най-умният изкуствен интелект ще ви дава безполезна информация.

За да поддържате актуален списък с потенциални клиенти, трябва да се съсредоточите върху три основни области:

Проверка: Редовно проверявайте дали имейл адресите са активни и телефонните номера са правилни, за да поддържате нисък процент на откази

Премахване на дублираните записи: Уверете се, че един и същ потенциален клиент не е включен в списъка няколко пъти. Това ще предпази екипа ви от изпращане на двойни съобщения и ще ви спести изглеждането на непрофесионализъм

Допълване: Попълнете липсващата информация във вашите записи. Ако имате име, но нямате длъжност или профил в LinkedIn, трябва да въведете тези данни, за да предоставите на изкуствения интелект достатъчно контекст за написването на персонализирано съобщение

🦄 Как ClickUp помага

ClickUp Brain е дълбоко интегриран във всяко работно пространство на ClickUp — което означава, че има отлично разбиране за всички ваши потенциални клиенти и задачи. Тъй като се синхронизира с вашите данни в реално време, той може автоматично да ви помогне да поддържате подреден списък с потенциални клиенти.

Добавете задачи от ClickUp към списъците си с крайни срокове, описания на задачите, прикачени файлове, отговорни лица и др.

Ето как:

Открийте дубликати и остарели потенциални клиенти: Дайте му проста команда като: „Провери списъка ми с потенциални клиенти за дубликати и контакти, с които не е имало взаимодействие през последните 60 дни.” Той сканира цялото ви работно пространство, за да маркира тези профили

Оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти: Помолете Brain да: „Оцени всички потенциални клиенти в списъка ми за проучване за второто тримесечие по скала от 1 до 5 въз основа на ангажираността през миналия месец“

Актуализирайте записите с AI Fields: Използвайте AI Fields, за да извличате подробности в реално време или да генерирате анализи на момента. Например, настройте поле, което автоматично да обобщава последните дейности на потенциалния клиент в LinkedIn, така че вашите търговски представители да разполагат с бърз „списък с полезни съвети“ преди всеки разговор

След това незабавно превърнете потенциалните клиенти с висок приоритет в задачи в ClickUp и ги възложете на съответните търговски представители, за да започнат контактите с тях.

В рамките на една задача можете да включите:

Крайни срокове , за да се гарантира, че контактите се осъществяват навреме

Описания на задачите с контекст за потенциалния клиент или компанията

Няколко отговорни лица , ако са включени повече от един член на екипа

Коментари и дискусионни теми за сътрудничество

Контролни списъци за проследяване на стъпки като проучване, установяване на контакти и последващи действия

Прикачени файлове като бележки за компанията, профили на потенциални клиенти или документи с предложения

Time Tracker, за да видите точно колко време вашите търговски представители прекарват в проучвания в сравнение с активното общуване

Това ниво на организация е огромно конкурентно предимство. Вашият екип няма да се налага да търси информация в различни приложения, защото всичко, от което се нуждае, за да сключи сделката, се намира точно в задачата.

🧠 Интересен факт: Терминът „elevator pitch“ (кратко представяне ) е получил името си от изобретателя от 19-ти век Елиша Отис, който през 1854 г. демонстрира своята спирачка за безопасност на асансьора на изложението „Crystal Palace“ в Ню Йорк, като се качи на платформата на голяма височина и след това преряза кабела. Устройството му я фиксира безопасно на място, което незабавно убеди скептичната публика и даде тласък на продажбите на асансьори.

Стъпка 4: Използвайте изкуствения интелект за обучение и подкрепа на екипите по продажбите

Създайте структурирана програма за обучение, за да подготвите търговските си представители и да ги снабдите с подходящия контекст и знания, преди да се включат в каквито и да било продажбени разговори.

За да направите това, уверете се, че:

Създайте ясни канали за комуникация за обратна връзка, разрешаване на запитвания и др.

Документирайте вашите стратегии за продажби и ги направете достъпни за всички

Централизирайте основните материали (документация за продукти, ценови планове, сравнения с конкурентите)

Анализирайте записите от минали разговори, за да откриете пропуски в представянето

Ролева игра за справяне с възражения, за да могат търговските представители да отговарят уверено

🦄 Как ClickUp помага

Колкото и важно да е обучението по продажби, то отнема много време. Няма как да наблюдавате всеки един търговец, непрекъснато да следите представянето му и да го насочвате в момента, в който се нуждае от помощ.

ClickUp Brain служи като постоянно на разположение треньор за търговските представители, предоставяйки незабавни насоки преди или по време на разговорите. За начало можете да помолите Brain да „обобщи контекста за Acme Corp — включи минали имейли, бележки от последната ни демонстрация и техните болезнени точки”, за да се подготвите за разговор за секунди.

По време на разговор търговските представители могат да общуват с Brain, за да получат бързо актуалните цени или съвети за справяне с възражения, вместо да оставят потенциалния клиент на изчакване.

Чат с ClickUp Brain, за да обобщите незабавно цялата информация за клиенти/потенциални клиенти

Повечето търговски представители прекарват разговорите в водене на бележки, вместо да се фокусират върху потенциалния клиент. Това води до пропуснати невербални сигнали, неудобни паузи и липса на истинска връзка.

ClickUp AI Notetaker автоматично записва и транскрибира вашите разговори, идентифицира конкретни действия и анализира настроенията на потенциалните клиенти. Той ви дава бързо обобщение за това дали разговорът е преминал добре или къде е зациклил.

Автоматично транскрибирайте разговорите за продажби, генерирайте задачи за действие и създавайте бележки с помощта на AI Meeting Notetaker

За обучение мениджърите могат да използват ClickUp Clips, за да записват екрана и гласа си. Това е идеално за показване на младшите служители как точно да се ориентират в сложна функция на продукта или за записване на кратък майсторски клас за справяне с конкретно възражение.

⭐ Бонус: Дайте възможност на търговските представители да търсят в цялото работно пространство за секунди с помощта на Enterprise Search на ClickUp. Просто опишете какво ви трябва в лентата за търсене и Brain ще извлече файла от ClickUp или свързаните инструменти (като Google Drive или Slack). Няма повече ровене из документи или притесняване на колеги за ресурси. Търсете във всички свързани приложения, инструменти и данни в Workspace, за да получите контекстуални отговори с помощта на Enterprise Search

Стъпка 5: Създайте и автоматизирайте последователности за контакти

Започнете с това да решите колко точки на контакт ще включва вашата последователност и как ще бъдат разпределени те. Типичната последователност за проучване на потенциални клиенти може да изглежда по следния начин:

Ден 1: Въвеждащо имейл

Ден 3: Последващо имейл съобщение, което се позовава на първото съобщение

Ден 6: Заявка за връзка или съобщение в LinkedIn

Ден 9: Последващо имейл съобщение, базирано на стойността, с полезна информация или ресурси

Ден 14: Заключителен имейл за проверка

Уверете се, че всяка стъпка в последователността има ясна цел. Например, първото съобщение представя вашия продукт и причината за контакта. Второто съобщение пък се позовава на актуален проблем или прозрение в бранша.

Накрая, използвайте инструменти за търсене на потенциални клиенти с изкуствен интелект, за да генерирате идеи, създавате съдържание и автоматизирате повтарящи се задачи за последователностите за контакти.

🦄 Как ClickUp помага

Преди да автоматизирате контактите, се нуждаете от отлично съдържание за тях.

ClickUp Docs предоставя пространство за съвместна работа за изготвяне на подобно съдържание, с вграден ИИ, който ви помага да го усъвършенствате. Например, вместо да се взирате в празна страница, помолете Brain в Docs да „Изготви поредица от 3 имейла за вицепрезидент по операциите, фокусирана върху намаляване на загубите от запаси.“

А най-хубавото?

Можете да маркирате всеки параграф и да помолите Brain да „направи тона по-професионален“ или „да го съкрати за мобилни устройства“.

Той служи и като вграден редактор, който коригира правописа и граматиката незабавно, за да не изпрати вашият екип неудобна грешка на ценен потенциален клиент.

Продължавайте да усъвършенствате съдържанието си с ClickUp Brain в Docs

За да поддържате последователността на действията си, използвайте ClickUp Automations.

Това са работни потоци, базирани на правила, които следват рамката „тригер-условие-действие“. Това означава, че когато се случи конкретно събитие (тригерът) и то отговаря на вашите критерии (условието), ClickUp автоматично изпълнява задача (действието).

Например, когато статуса на потенциалния клиент се промени на „Квалифициран“, изпратете въвеждащо имейл и създайте задача за последваща връзка за търговския представител след три дни.

Можете да ги настроите лесно с помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане“ или да използвате AI Automation Builder, за да опишете какво искате на обикновен английски език. Тоест, просто напишете какво трябва да прави автоматизацията и Brain ще я създаде и внедри за вас!

Създавайте персонализирани тригери и действия за агенти в ClickUp, като следвате прости инструкции, които не изискват програмиране

За по-сложни и продължителни задачи използвайте ClickUp Super Agents.

Докато стандартните автоматизации следват прости правила от типа „ако това, то онова“, AI агентите наблюдават дейността на заден план и управляват целите работни потоци от начало до край.

Активирайте Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате напълно задачите/работните процеси

В ClickUp можете да използвате два вида агенти:

Готови агенти: Това са готови за употреба агенти, предназначени за често срещани задачи в продажбите, като например „Агент за проучване“, който непрекъснато следи LinkedIn профилите на вашите потенциални клиенти и актуализира вашата CRM система, когато те публикуват ново съдържание.

Персонализирани агенти: Можете да създадете агенти, съобразени с конкретните нужди на вашия бизнес. Например, можете да създадете „агент за поддържане на интереса“, който идентифицира потенциални клиенти, които не са проявили интерес през последните шест месеца, проучва новите инициативи на техните компании и изготвя поредица от действия за „възобновяване на интереса“, специално за тях.

⭐ Бонус: ClickUp Brain MAX, нашето супер AI приложение за настолни компютри, превъзхожда всеки друг AI инструмент за писане поради една причина — то съдържа всички AI модели! Лесно превключвайте между водещи модели на изкуствен интелект като ChatGPT (за изготвяне на имейли и отговори), Gemini (за писане на техническа документация), Claude (за проучвания и мозъчна атака) и др. А най-хубавото е, че не е нужно да плащате за всеки модел поотделно. С един абонамент получавате неограничен достъп до всички тези AI инструменти и можете да ги използвате максимално!

Стъпка 6: Наблюдавайте резултатите и усъвършенствайте процеса

Настройването на вашите AI инструменти е само половината от работата. За да сте сигурни, че системата наистина работи, трябва постоянно да следите резултатите и да коригирате стратегията си.

Това налага използването на инструменти за анализ на данни с изкуствен интелект, за да проследявате ключови показатели като:

Процент на отпадане при квалификацията

Коефициенти на конверсия от контактите

Брой резервирани обаждания/срещи

Скорост на продажбите (средно време до сключване на сделката)

Процент на активиране (потенциални клиенти, предприели действие след демонстрацията)

Цена на възможност

Дневен обем на имейли и обаждания за идентифициране на служители с ниска производителност или пропуски в процесите

🦄 Как ClickUp помага

Таблата на ClickUp са напълно персонализируеми пространства, където можете да извличате данни от цялото си работно пространство, за да видите точно как се представя екипът ви.

Визуализирайте данните по свой начин, като използвате над 20 различни джаджи за таблото. Например, използвайте стълбчата диаграма, за да сравните обема на потенциалните клиенти в различни региони, или джаджа за изчисления, за да проследите общата стойност на сделката.

Следете показателите за ангажираност на партньорите, за да вземате решения, основани на данни, с таблата на ClickUp

Можете също така да създадете табла, базирани на роли – едно за мениджъра по продажбите, за да вижда напредъка на целия екип, и друго за отделните търговски представители, за да следят собствените си дневни цели.

⭐ Бонус: Съчетайте таблата си с AI Cards, за да анализирате незабавно статистиката на джаджите и да получавате предложения в реално време. Тези карти автоматично сканират данните ви, за да обяснят тенденциите и да предложат полезни идеи, така че никога да не губите време, взирайки се в графики. Например, AI Card може да сигнализира: „Процентът на отговорите на проучванията в Средния Запад е спаднал с 15% тази седмица; предлагам да актуализираме шаблона за имейл с новия казус.“ Обобщете постиженията, идентифицирайте препятствията или избройте следващите стъпки от вашите табла, като използвате AI карти в ClickUp Dashboards

Привличайте потенциални клиенти по интелигентен начин с ClickUp

Успехът на вашите усилия за проучване на потенциални клиенти зависи от множество фактори – качеството на лийдовете, навременния контакт, персонализацията, интелигентното справяне с възраженията, експертизата на търговските представители и др.

Чрез внедряването на изкуствен интелект можете да създадете изключително динамична, автоматизирана и интелигентна програма за продажби, която да управлява всички тези променливи в голям мащаб.

ClickUp, универсалното приложение за работа, предоставя централизирано работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, за управление на всеки етап – от картографиране на продажбените процеси и анализ на данните за клиентите до прогнозно оценяване на потенциалните клиенти, обучение на екипите по продажбите, автоматизирано общуване и проследяване на резултатите в реално време.

Често задавани въпроси (FAQ)

Използването на изкуствен интелект за търсене на потенциални клиенти означава да се възползвате от машинно обучение, предсказуема аналитика, GenAI и NLP, за да намирате и квалифицирате потенциални клиенти автоматично. Той сканира огромни масиви от данни, за да определи вашите идеални клиенти и да предскаже кой е готов да купи, като премахва ръчния труд от вашите продажбени дейности.

Чрез анализ на намеренията и поведението на купувачите, AI решенията за продажби ви гарантират, че ще се насочите към правилните хора в най-подходящия момент. Това повишава ефективността на изходящите ви комуникации, подобрява процента на отговорите и попълва вашия портфейл с възможности с по-високо качество.

ClickUp е мощен инструмент за продуктивност и управление на проекти с изкуствен интелект, който предлага вградена контекстуална AI помощ. Търговските екипи използват ClickUp буквално за всичко, свързано с привличането на клиенти – намиране на потенциални клиенти, сортиране и оценяване, поддържане на CRM записи, изготвяне на имейли за контакт, автоматизиране на програми за привличане на клиенти, обучение на търговски представители, проследяване на резултатите и др.

Да. ИИ извлича конкретни данни от профилите в LinkedIn и уебсайтовете на компаниите, за да състави персонализирани въвеждащи фрази и подходящи съобщения. Това ви позволява да изпратите хиляди имейли, които изглеждат като резултат от лично проучване, което значително увеличава шансовете ви да получите положителен отговор.

Започнете с картографиране на настоящия си процес, за да идентифицирате пречките. Синхронизирайте CRM системата си с платформа, задвижвана от изкуствен интелект, като ClickUp, автоматизирайте повтарящи се задачи като създаване на списъци с потенциални клиенти, обучете членовете на екипа си и използвайте прозренията, базирани на изкуствен интелект, за да усъвършенствате непрекъснато стратегията си за достигане до клиенти.