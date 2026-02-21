Най-добрите шаблони за потребителски профили в Xtensio, от които се нуждаете

Вашите екипи често създават продукти с неясна представа за клиента, което води до функции, които не отговарят напълно на очакванията.

Това се случва, когато всеки има малко по-различна представа за идеалния потребител, което води до несъгласувани решения и загуба на време в циклите на разработка. Персони се създават на случаен принцип в различни документи, бързо остаряват и се пренебрегват.

Повечето екипи създават потребителски персони веднъж, архивират ги и никога повече не ги разглеждат – само 29,6% от практикуващите използват персони в своите проекти, което противоречи на целта.

Това ръководство ви запознава с шаблоните за потребителски профили на Xtensio и техните ограничения, когато профилите са отделени от реалната ви работа.

Ще научите също как интегрираните шаблони на ClickUp свързват персоните с функции, спринтове и потребителски истории, така че те действително да влияят на решенията, вместо да събират прах.

Какво е шаблон за потребителски персонаж?

Шаблонът за потребителски персонаж представлява единен, структуриран документ, който съдържа фиктивно представяне на вашия идеален потребител. Той се базира на реални проучвания и данни за потребителите, а не на предположения. Продуктовите екипи, UX дизайнерите и маркетолозите използват тези шаблони, за да гарантират, че всички работят за една и съща личност.

Един добър шаблон предоставя последователни полета, така че всеки член на екипа да работи с един и същ потребителски профил.

Потребителски профил: Включва демографска информация като възраст, длъжност, местоположение и ниво на образование.

Цели, навици и мотивации : Определя какво иска да постигне потребителят и какво мотивира неговите решения. Определя какво иска да постигне потребителят и какво мотивира неговите решения.

Проблеми и неудовлетвореност: Изброява конкретните пречки, които им пречат да постигнат целите си чрез Изброява конкретните пречки, които им пречат да постигнат целите си чрез карти на потребителското преживяване.

Поведенчески модели: Описва предпочитаните от тях инструменти, стилове на комуникация и навици.

Предпочитани канали: Идентифицира откъде получават информация и взаимодействат с продуктите.

Как да попълните шаблон за потребителски профил

Да имате шаблон е чудесно начало, но той е безполезен, ако е пълен с предположения.

Персони, създадени на базата на стереотипи, а не на реални прозрения, водят екипите до създаването на погрешни решения. Следвайте този процес, за да създадете персона, подкрепена с данни, която точно отразява вашата целева аудитория.

Стъпка Какво да направите Защо е важно Първо съберете информация за потребителите Събирайте данни от интервюта с потребители, проучвания на клиенти, анализи на продукти и билети за поддръжка, преди да отворите някой шаблон. Персоните, създадени на базата на предположения, се провалят. Реалните данни гарантират точност и предотвратяват догадки. Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp ви помага да структурирате тази критична първа стъпка. Идентифицирайте модели и сегменти Групирайте потребителите въз основа на общи цели, поведение и проблеми, за да намерите различни групи. Разкрива значими сегменти вместо неясни, прекалено широки персони Попълнете демографските данни Присвойте реалистично име, възрастова група, длъжност и местоположение въз основа на моделите от проучванията. Основава персонажа на реалността и предотвратява карикатурите. Документирайте цели и мотивации Определете какво иска да постигне потребителят и какви резултати влияят на неговите решения. Фокусира се върху резултатите, които ги интересуват, а не само върху функциите, които използват. Улавяне на неудовлетвореността и проблемите Записвайте препятствия, оплаквания и повтарящи се проблеми от проучванията Изяснява проблемите, които вашият продукт трябва да реши. Добавете поведенчески контекст Включете предпочитани инструменти, стил на комуникация и модели на вземане на решения. Помага за проектирането на интуитивни и съобразени с реалните работни процеси преживявания. Включете цитат или сценарий Добавете кратък представителен цитат, който отразява тяхното мислене. Очовечава персонажа и улеснява екипите да се идентифицират с него и да го запомнят.

📖 Прочетете още: Методи за проучване на потребителите за подобряване на потребителското преживяване

Шаблони за потребителски профили в Xtensio

Когато имате нужда да създадете бързо добре изглеждащ персонаж, можете да се обърнете към инструмент като Xtensio.

Това е платформа за съвместна работа с документи, известна с визуалните си шаблони с функция „плъзгане и пускане”, които ви помагат да създавате „портфолиа”, които можете да споделяте, без да се нуждаете от дизайнер.

Разбирането на конкретните им предложения ви помага да изберете подходящата отправна точка. Ето нашето обобщение на най-добрите шаблони на Xtensio за проучване на потребителите.

1. Шаблон за потребителски персонажи от Xtensio

чрез Xtensio

Това е основният шаблон на Xtensio за създаване на базови персони от нулата, което го прави често срещан избор за екипите, работещи с продукти и UX. Този шаблон за потребителски персони предлага изключително визуално оформление с модулни секции, които можете да персонализирате, за да отговарят на вашите проучвания.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Раздел „Биография“: Включва място за име, снимка, ключови демографски данни и история на фона.

Плъзгачи за личност: Предлага визуални скали за отразяване на личностни черти, като интровертност срещу екстровертност или аналитичност срещу креативност.

Таблица с цели и неудовлетворености: Показва сравнение между това, което потребителят иска, и това, което го възпрепятства.

Афинитет към марки: Предоставя специална област за отбелязване на марки, инструменти или влиятелни лица, които персонажът следва или възхищава.

2. Шаблон за сравнение на потребителски профили от Xtensio

чрез Xtensio

Шаблонът за сравнение на потребителски персони ви помага да приоритизирате работата, като поставяте няколко персони една до друга за директно сравнение. Той е особено полезен, когато екипът ви трябва да реши на кой потребителски сегмент да се фокусира за предстоящо пускане на функция или продукт.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Паралелни колони: Показват ключовите характеристики на всеки персонаж в съответстващи редове за лесно преглеждане.

Формат за бързо сканиране: Позволява на заинтересованите страни да сравняват демографски данни, цели и проблемни точки с един поглед.

Подкрепа за приоритизиране: Помага на екипите да вземат информирани решения относно това кои нужди на персоните са най-важни и трябва да бъдат удовлетворени първо.

3. Шаблон за карта на пътуването на клиента, базиран на персони, от Xtensio

чрез Xtensio

Шаблонът за карта на пътуването на клиента, базиран на персона, от Xtension комбинира подробностите за персона с етапите на картата на пътуването на клиента, което е идеално за екипите по маркетинг и клиентско преживяване.

Това ви помага да съгласувате кампаниите и точките на контакт с начина, по който конкретен тип потребители преминават от осведоменост към лоялност.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Етапи на пътуването: Очертава потребителското преживяване през фазите на осведоменост, обмисляне, вземане на решение и задържане.

Картографиране на точките на допир: Идентифицира къде персонажът взаимодейства с вашата марка на всеки етап от своето пътуване.

Емоционално пътуване: Улавя как се чувства персонажът – разочарован, развълнуван или объркан – във всеки момент на контакт.

Проблеми на всеки етап: Подчертава конкретните неудобства, които възникват, докато потребителят преминава през своето пътуване.

4. Шаблон за карта на потребителската емпатия от Xtensio

чрез Xtensio

Шаблонът за карта на потребителската емпатия на Xtensio се фокусира върху разбирането на човека зад поведението. Вместо да картографира пътуването във времето, той се впуска в това, което потребителят мисли, чувства, вижда, чува, казва и прави. Този шаблон е идеален за продуктови екипи, UX дизайнери и изследователи, които искат по-дълбоко разбиране на мотивациите, преди да дефинират функции или съобщения.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Мисли и чувства: Улавя вътрешни мотивации, притеснения, стремежи и емоционални движещи сили.

Вижда: Документира средата на потребителя, влиянията, конкурентите и външните стимули, които формират възприятието.

Чува: Идентифицира съобщения от колеги, лидери, медии и индустрията, които влияят на решенията.

Казва и прави: Подчертава наблюдавани поведения, действия и изразени нагласи.

Неудобства и ползи: Определя неудобствата, които трябва да се премахнат, и желаните резултати, които трябва да се усилват.

Яснота, фокусирана върху човека: Помага на екипите да се фокусират върху реалния опит, а не върху предположения или повърхностни демографски данни.

📖 Прочетете още: Как да напишете доклад за тестване на използваемостта

Ограничения при използването на шаблони на Xtensio за потребителски персонажи

Създаването на визуално привлекателен персонаж в инструмент като Xtensio изглежда като победа, но радостта често е краткотрайна.

Най-голямото разочарование е, че персонажът вече е статичен файл, напълно отделен от мястото, където вашият екип действително извършва работата си. Това създава верижна реакция от проблеми, които подкопават самата цел на създаването на персонаж.

Това разрастване на контекста – когато екипите губят часове в търсене на информация, превключване между приложения и търсене на файлове в множество несвързани платформи.

Всъщност 62% от служителите казват, че прекарват прекалено много време всеки ден в търсене на информация, което принуждава екипа ви постоянно да превключва между инструмента за управление на проекти и документа с персони.

В действителност повечето хора просто спират да се позовават на профила, защото преминаването към отделен инструмент за управление на проекти изисква прекалено много усилия. Красивият документ, който сте създали, събира цифров прах, а екипът ви се връща към вземането на решения, основани на интуицията.

Ето основните ограничения, които трябва да имате предвид:

Самостоятелни документи: Персоните се намират в отделен инструмент, което създава разкъсване с работата по проекта и затруднява справянето с тях по време на Персоните се намират в отделен инструмент, което създава разкъсване с работата по проекта и затруднява справянето с тях по време на планирането на спринтовете или обсъждането на функциите.

Няма вградена интеграция с задачи или проекти: Не можете да свържете персона директно с функции, спринтове или потребителски истории, което изисква ръчно препращане, което рядко се прави.

Ограничено сътрудничество извън коментарите: Въпреки че е налице възможност за редактиране в реално време, няма Въпреки че е налице възможност за редактиране в реално време, няма вградено управление на работния процес за одобрение на персони, актуализации или проследяване на версии, свързани с вашите продуктови цикли.

Без AI помощ: Създаването е изцяло ръчно, без AI функции, които да ви помогнат да генерирате или усъвършенствате съдържанието на персоните въз основа на вашите проучвания.

Ограничения при споделянето: Въпреки че могат да се споделят чрез линкове, интегрирането на тези персони в по-широките ви инструменти за работна среда изисква да ги експортирате като PDF файлове или да копирате и поставите съдържанието им на друго място.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Шаблони за потребителски профили на ClickUp за екипи по продукти, UX и маркетинг

Вашите потребителски персони не трябва да бъдат забравени артефакти. Когато ги създавате там, където се извършва вашата работа, те се превръщат в живи документи, които направляват всяко решение.

Вместо да създавате персони в един инструмент и да управлявате проекти в друг, можете да свържете всичко в едно единно, конвергентно работно пространство чрез ClickUp.

1. Шаблон за потребителски профил от ClickUp

Получете безплатен шаблон Групирайте и управлявайте потребителските си профили на интерактивна Kanban табло, използвайки шаблона за потребителски профили на ClickUp.

Персоните са полезни само когато се намират там, където се извършва работата. Шаблонът за потребителски персонажи на ClickUp ви помага да документирате цели, поведение, проблемни точки и контекст във формат, който е лесен за актуализиране, споделяне със заинтересованите страни и справка по време на планиране, проектиране и доставка.

Използвайте го, за да превърнете разпръснатите бележки от проучвания в единен източник на информация, който вашият екип може да приложи на практика.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Интеграция с ClickUp Docs : Напишете подробни описания на персоните с богати опции за форматиране на заглавия, изображения и таблици, за да оживите вашите потребители. : Напишете подробни описания на персоните с богати опции за форматиране на заглавия, изображения и таблици, за да оживите вашите потребители.

Потребителски полета в ClickUp : Проследявайте и филтрирайте ключови атрибути на персоните, като длъжност, технически умения и основни цели, с структурирани данни. Проследявайте и филтрирайте ключови атрибути на персоните, като длъжност, технически умения и основни цели, с структурирани данни.

Свързване на задачи: Свържете документа с персонажите си директно с техническите спецификации, потребителските истории и дизайнерските задачи, за да се уверите, че контекстът е съобразен с работата.

Поддръжка на ClickUp Brain: Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате чернови на съдържание за вашата персона или да обобщите незабавно бележките си от проучвания, за да ускорите процеса на създаване.

2. Шаблон за профил на клиент от ClickUp

Получете безплатен шаблон Запишете ключовите характеристики на вашите потребители с този шаблон.

Докато персоните са измислени, профилите на клиентите документират вашите реални, съществуващи клиенти.

Шаблонът за профил на клиент от ClickUp предоставя на екипите по продажби, успех и акаунти последователен начин за проследяване на фирмени данни, сигнали за покупка, контекст на използване и история на взаимоотношенията, така че предаването на информация да е по-ясно и общуването да остава персонализирано.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Данни за акаунта: Следете името на компанията, размера, отрасъла и историята на взаимоотношенията.

Модели на покупки: Документирайте кои продукти са били закупени, колко често и средната стойност на поръчката.

Предпочитания за комуникация: Отбележете предпочитаните методи за контакт и регистрирайте историята на взаимодействията, за да персонализирате общуването.

Индикатори за жизнената стойност: Идентифицирайте ключови показатели като общия генериран приход и потенциалните рискове за задържане на клиенти.

💡Професионален съвет: Ускорете процеса на създаване на персони с ClickUp Brain, нашата вградена AI функция. Тя може да изготвя чернови на секции за персони, да обобщава проучвания и да предлага проблемни точки въз основа на вашите бележки. Това елиминира ръчната работа и ви позволява да се съсредоточите върху прозренията. Създавайте задачи като задачи с описания, използвайки ClickUp Brain.

3. Шаблон за бяла дъска „Карта на емпатията“ от ClickUp

Получете безплатен шаблон Стартирайте упражнение за картиране на емпатията с едно кликване с този шаблон.

Преди да финализирате персона, трябва да разберете какво преживяват потребителите в момента. Този шаблон за бяла дъска „Карта на емпатията“ от ClickUp предоставя на екипите споделено пространство, в което да записват какво казват, мислят, правят и чувстват потребителите, а след това да се съгласуват по най-важните теми, изведени от проучвания или семинари.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Платформа за съвместна работа: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака в реално време с лепящи се бележки и свързващи елементи.

Казва квадрант: Записвайте директни цитати и ключови фрази от интервюта с потребители.

Квадрант „Мисли“: Обсъдете какво може да мислят потребителите, но не казват на глас.

Квадрант „Чувства“: Идентифицирайте емоционални реакции като разочарование, объркване или вълнение.

4. Шаблон за план за проучване на потребителите от ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте структурирани, ефективни и задълбочени планове за проучване с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Добрите персони и решения за потребителското преживяване започват с план, който ясно определя какво се опитвате да научите и как ще го научите.

Ресурси като този Шаблон за план за проучване на потребителите от ClickUp ви помагат да определите цели, методи, критерии за набиране и графици, така че заинтересованите страни да се съгласят на ранен етап и резултатите от проучването да бъдат по-лесни за прилагане.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Цели на изследването: Ясно дефинирайте на кои въпроси трябва да отговорите с вашето проучване.

Методология: Очертайте подхода си, независимо дали става въпрос за интервюта с потребители, проучвания или тестове за използваемост.

Критерии за участниците: Посочете демографските характеристики и поведението на потребителите, които трябва да наемете.

График и резултати: Задайте ясни очаквания за това кога ще се проведе проучването и какви резултати ще постигнете.

🎥 Един от начините да се уверите, че вашите персони влияят на стратегическите решения за продуктите, е да ги включите в продуктовите брифинги. Гледайте това видео, за да научите как да създавате ефективни продуктови брифинги, които поставят нуждите на потребителите в центъра на вашия процес на планиране:

5. Шаблон за проучвания на потребители от ClickUp

Получете безплатен шаблон Анализирайте поведението и обратната връзка на потребителите с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Суровите проучвания стават ценни само когато са организирани в последователни доказателства и ясни изводи. Шаблонът за проучвания на потребители от ClickUp ви помага да регистрирате сесии, да записвате наблюдения и да синтезирате заключенията за всички участници, така че да се очертаят модели и екипите по продуктите да могат да приоритизират корекциите.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Проследяване на участниците: Водете дневник на участниците в проучването и съответните им демографски данни.

Бележки за наблюдения: Записвайте сурови бележки и наблюдения от всяка потребителска сесия.

Маркиране на прозрения: Категоризирайте своите открития по тема или атрибут на персона, за да откривате лесно моделите.

Раздели за синтез: Създайте специални области, в които да обобщите ключовите модели, които се появяват при множество участници.

6. Шаблон за потребителски поток от ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте подробни потребителски пътувания от пристигането до конверсията, като използвате шаблона за мисловна карта на потребителския поток на ClickUp.

Потребителските потоци правят невидимото видимо: те показват как хората действително навигират в даден процес, къде се разклоняват решенията и къде възникват конфликти. Визуален шаблон като този Шаблон за потребителски поток от ClickUp ( базиран на бяла дъска) ви помага да картографирате пътя от начало до край, а след това да използвате тази карта, за да информирате за изискванията, промените в UX и плановете за тестване.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Препратки към екрана: Добавете визуални представяния на всеки интерфейс, за да улесните проследяването на потока.

Решения: Използвайте свързващи елементи, за да покажете къде потребителите правят избор, който ги води по различни пътища.

Пътища за изпълнение на задачи: Начертайте най-често срещаните – и най-разочароващи – пътища, по които потребителите достигат целите си.

Специфични за персона потоци: Създайте различни потребителски потоци за всеки от вашите персонажи, за да подчертаете тяхното уникално поведение.

7. Шаблон за картографиране на потребителски истории от ClickUp

Получете безплатен шаблон Начертайте пътя на потребителя с яснота и увереност, използвайки шаблона за картиране на потребителски истории на ClickUp.

Картите на историите помагат на екипите да приоритизират работата въз основа на пътуването на потребителя, а не само на плоско забавяне.

Шаблонът за картиране на потребителски истории на ClickUp предоставя визуална структура за организиране на дейности, подреждане на резултати и идентифициране на най-малката жизнеспособна версия, като същевременно поддържа съгласуваност между продукта, дизайна и инженерството.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Визуална структура на таблото: Използвайте ClickUp Whiteboard, за да създадете обща представа за пътя на потребителя.

Основа: Начертайте основните дейности на потребителите в горната част на таблото.

Walking skeleton: Идентифицирайте минималния набор от Идентифицирайте минималния набор от потребителски истории , необходими за създаването на жизнеспособен продукт.

Етикети за персони: Маркирайте историите според персоните, на които служат, което ви позволява да филтрирате картата и да се фокусирате върху конкретния потребителски опит.

8. Шаблон за потребителски истории от ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и управлявайте потребителските истории от целите до фазите на пускане с шаблона за потребителски истории на ClickUp.

Една история е полезна само когато е ясна, подлежаща на тестване и свързана с реален резултат за потребителя.

Този шаблон за потребителски истории от ClickUp помага на екипите да уловят намерението на потребителите в последователна структура, след което да приложат критерии за приемане и оценки, така че историите да са готови за планиране и изпълнение.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Референция за персона: Свържете всяка потребителска история директно с съответния документ за персона, за да получите пълния контекст.

Критерии за приемане: Определете конкретните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се счита историята за завършена.

Точки за истории: Използвайте персонализирано поле, за да присвоите оценки за усилията за по-добро планиране на спринтовете и проследяване на скоростта.

9. Шаблон „Задачи за изпълнение“ от ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте този шаблон, за да уловите мотивациите и целите на потребителите.

Персоните описват кои са потребителите, но JTBD улавя какво се опитват да постигнат и защо.

За да ви помогнем с това, направете упражнение за мислене с шаблона „Jobs to Be Done“ на ClickUp . Той помага на екипите да документират ситуацията, мотивацията, желаните резултати и алтернативите, така че решенията за продукта да останат фокусирани върху основната „задача“, а не само върху исканията за функции.

🌼 Защо ще харесате този шаблон

Описание на задачите: Ясно формулирайте какво се опитва да постигне потребителят в дадена ситуация, като използвате Ясно формулирайте какво се опитва да постигне потребителят в дадена ситуация, като използвате примери от работния процес.

Обстоятелства: Документирайте контекста на кога и защо възниква задачата.

Желани резултати: Определете как изглежда успехът от гледна точка на потребителя.

Конкурентни алтернативи: Идентифицирайте други решения, включително недигитални, които потребителите биха могли да „наемат“, за да изпълнят същата задача.

Какво да направите, след като създадете потребителска персона

Създаването на потребителска персона е само първата стъпка.

Ако искате да бъде нещо повече от красив документ, трябва активно да го интегрирате в ежедневните работни процеси на екипа си. В противен случай той бързо ще стане остарял и ще бъде игнориран.

Споделете с целия си екип: Персона е безполезна, ако е скрита в папка. Направете я лесно достъпна за всички в продуктовия, дизайнерския, инженерния, маркетинговия и поддръжния екип.

Свържете персоните с реалната работа: Прекратете превключването на контекста, като Прекратете превключването на контекста, като свържете работните потоци и документите с персоните директно с функционалните спецификации, потребителските истории и дизайнерските задачи. С ClickUp можете да свържете ClickUp Docs с ClickUp Tasks, така че контекстът на потребителя да е винаги на един клик разстояние.

Референтен персонаж при вземането на решения: Когато екипът ви обсъжда функции или приоритети, създайте си навик да питате: „На кой персонаж служи това?“ Това основава дискусиите на реалните нужди на потребителите, а не на лични мнения.

Планирайте редовни прегледи: Нуждите и поведението на потребителите се променят. Задайте Нуждите и поведението на потребителите се променят. Задайте повтаряща се задача в ClickUp за провеждане на UX одити , за да преглеждате и валидирате персоните си на всеки три месеца в сравнение с нови проучвания и обратна връзка от клиенти.

Поддържайте персоните актуални с AI: Вместо ръчно да преглеждате новите проучвания, използвайте ClickUp Brain, за да обобщите резултатите и да предложите актуализации на документите за персоните. Това улеснява поддържането на актуалността и точността на персоните.

Създайте потребителска история с ClickUp

Най-добрите потребителски персони са работни документи. Те оформят дебатите по пътната карта, влияят върху текстовете, насочват приоритизирането и тихо стоят зад всеки разговор от типа „защо създаваме това?“.

Но персоните остават полезни само когато са свързани с реалността. С промяната в поведението на клиентите, появата на нови сегменти и еволюцията на моделите на обратна връзка, вашите персони трябва да еволюират заедно с тях.

Ето къде се проявява разликата. Когато проучването на потребителите е съчетано с задачи, спецификации на функции, планове за спринтове и низове от обратна връзка, вашите персони престават да бъдат теоретични. Те стават оперативни.

Можете да свържете проучванията директно с инициативи, да проследявате кои проблеми се решават и да актуализирате сегментите с постъпването на нови данни. Вместо да гадаете какво се нуждаят потребителите ви, екипът ви работи с обща, видима източник на информация.

Готови ли сте да създадете персони, които се свързват директно с работата ви по продукта и се развиват заедно с вашите клиенти? Започнете безплатно с ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Повечето екипи се възползват от три до пет основни персони. Това е достатъчно, за да се улови значимото разнообразие на потребителите, без да се размива фокусът или да се затруднява приоритизирането.

Шаблонът за потребителски профил създава фиктивно представяне на идеалния потребител, което служи за насока при проектирането на продукта, докато шаблонът за клиентски профил документира реални, съществуващи клиенти, за да информира отдела по продажбите и управлението на сметките.

Да, ClickUp Brain може да изготвя чернови на секции за персони, да обобщава бележки от проучвания и да предлага проблемни точки или цели въз основа на вашите данни, което ускорява процеса на създаване.

Можете да споделяте ClickUp Docs и Whiteboards чрез публични линкове с достъп само за преглед. Можете също да ги експортирате като PDF файлове за заинтересованите страни, които предпочитат статични документи.