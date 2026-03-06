Топ 10 AI инструменти за управление на продажбите

С променящите се изисквания на клиентите и конкуренцията, ръководителите на продажбите са подложени на по-голям натиск от всякога.

Въведете: AI инструменти за продажби.

От автоматизиране на отчитането на тръбопровода и разкриване на рисковете при сключването на сделки до анализиране на представянето на търговските представители и подобряване на точността на прогнозите – тези инструменти улесняват живота ви.

По-нататък ще разгледаме най-добрите AI инструменти за управление на продажбите, включително основните им функции, ограничения и ценови планове, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

По-долу са факторите, които трябва да се вземат предвид при сравняване на AI инструменти за продажби:

Интегрира се с вашата CRM система: Синхронизира се с Salesforce, HubSpot или вашата система за регистриране, за да поддържа точността на данните за сделките и дейностите.

Генерира хипер-персонализирани контакти: Създава чернови на имейли и съобщения, използвайки етапа на сделката, минали взаимодействия и сигнали от купувачите в процеса на продажбите.

Междуфункционално сътрудничество: Улеснява комуникацията между екипите по продажби и маркетинг чрез синхронизиране на данните от кампаниите, източниците на потенциални клиенти и сигналите за ангажираност с дейността по продажбите.

Приоритизира действията с висока стойност: Оценява потенциалните клиенти и възможностите и показва най-добрите следващи стъпки въз основа на качеството на данните за сделката.

Автоматизира срещите и последващите действия: преписва разговори, извлича действия за изпълнение и изготвя обобщения автоматично.

Предоставя проактивна информация за тръбопровода: маркира рисковите сделки, прогнозира резултатите и ви предупреждава за промени в тръбопровода на ранен етап.

Поддържа многоканално проучване: Намира потенциални клиенти, обогатява контактите и стартира комуникация чрез имейл, телефон и социални мрежи – всички канали, които вашият екип по продажбите използва.

Контекстуална изкуствена интелигентност: Разбира етапите на сделката, състоянието на тръбопровода, CRM данните, миналите разговори и дейността на екипа.

AI агенти: Предлага AI агенти за продажби, които могат да проследяват забавени сделки, да подготвят търговските представители преди обажданията, да откриват рискове автоматично и да поддържат тръбопровода в движение без ръчен надзор от страна на търговските представители.

Ако сте начинаещ в използването на изкуствен интелект за екипи по продажбите, това видео е вашето ръководство за начинаещи с съвети и трикове за това как да започнете.

Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за продажби, които си заслужават времето ви 👇

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Задачи, задвижвани от изкуствен интелект, контекстуална интелигентност, автоматизация, табла за управление Екипи, които искат унифицирано изпълнение на продажбите за всички задачи, сделки и предавания Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия HubSpot Sales Hub Унифициран CRM, подготовка за срещи с AI, наръчници, прогнози Екипите по приходите изграждат централизирана, всеобхватна операционна система за продажби Безплатно; Платени планове от 20 $/месец на потребител Salesforce Einstein AI, Agentforce, корпоративна CRM, прогнозни анализи Предприятия за продажби, които се нуждаят от задълбочени прогнози и контрол, базирани на изкуствен интелект Персонализирани цени Clari Откриване на загуби на приходи, прогнозиране, сигнали за ангажираност Ръководни екипи, фокусирани върху прозрачността на приходите и прогнозиране, ориентирано към риска Персонализирани цени Gong Интелигентни обаждания, проследяване на методологията, коучинг прозрения Търговските екипи дават приоритет на коучинга, спазването на методологията и качеството на изпълнението Персонализирани цени Apollo AI Проучване, обогатяване, изходяща последователност, анализи Екипи, които искат контролирано, повтаряемо изходящо и създаване на тръбопровод Безплатно; Платени планове от 59 $/месец на потребител Безпроблемно. AI Откриване на потенциални клиенти, проверка, синхронизация с CRM Екипи, които стандартизират качеството на потенциалните клиенти и целевата аудитория сред търговските представители Безплатно; Персонализирано ценообразуване Клей Унифициране на данни, сигнали за намерения, приоритизиране на представителите GTM екипи, които се нуждаят от унифицирана информация за контактите и приоритизиране въз основа на намеренията Безплатно; Платени планове от 149 $/месец на потребител Outreach. io Оценка на състоянието на сделката, график на ангажираността, прогнози Екипи, управляващи сложни цикли на сделки и изпълнение, базирано на ангажираност Персонализирани цени Fireflies. ai Запис на разговори, QA, обобщения, анализ на настроенията Търговски организации, които се нуждаят от контрол на качеството на разговорите и видимост на разговорите в голям мащаб Безплатно; Платени планове от 18 $/месец на потребител

Нека прочетем най-добрите предложения, когато става въпрос за AI инструменти за ръководство на продажбите:

1. ClickUp (Най-доброто за цялостна автоматизация на работния процес в продажбите)

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява задачи, тръбопроводи, комуникация в екипа и AI инструменти на едно място.

Няма нужда да превключвате между десетки инструменти, за да управлявате контактите си, да актуализирате CRM системата си или да се подготвяте за срещи.

В центъра на всичко това е ClickUp за екипи по продажбите. Нека видим как ви помага да изградите мащабируеми работни процеси на всеки етап от вашия цикъл на продажби.

Открийте рисковете за сделката, преди да се отразят на прогнозата ви, с помощта на ClickUp Brain.

Имате нужда от контекст, за да започнете деня си? ClickUp Brain, контекстуалният AI асистент, генерира обобщения на тръбопровода и прогнозни отчети. Винаги знаете къде се намират сделките, кои възможности се нуждаят от внимание и как вашият екип се справя с целите.

С един поглед можете да забележите рискове, пречки и клиенти с висок приоритет, което ви позволява да насочите усилията си там, където са най-необходими.

Получавайте незабавни обобщения и тенденции от ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp.

Освен това, ClickUp Brain ви помага с следните задачи:

Генерирайте незабавни обобщения на тръбопровода и прогнози

Идентифицирайте неактивните възможности, забавените последващи действия и пропуските в тръбопровода на ранен етап, за да можете да се намесите, преди те да повлияят на приходите.

Използвайте ClickUp Brain като AI писател, за да създавате персонализирани имейли за продажби, последващи действия след срещи и обобщения на сделки въз основа на контекста на акаунта и миналите взаимодействия.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain може да разкрие и информация от вашите продажбени разговори, като прави всеки препис достъпен за търсене. Трикът? Не забравяйте да поканите ClickUp AI Notetaker да се присъедини към вашите разговори и да ги записва и транскрибира автоматично за вас. Получете транскрипти с възможност за търсене с ClickUp AI Notetaker

Делегирайте повтарящите се работни процеси на ClickUp Agents.

ClickUp Agents действат като AI съотборници, които наблюдават работното ви пространство и предприемат действия автоматично въз основа на предварително определени правила и контекст.

Вместо да разчитате на търговските представители да помнят всяко проследяване, актуализация или предаване, агентите работят непрекъснато на заден план, което намалява ръчния надзор и подобрява хигиената на тръбопровода. Тези AI агенти ви помагат да:

Автоматично присвояване и приоритизиране на входящи потенциални клиенти: Насочвайте потенциалните клиенти с висока стойност към подходящия мениджър на клиентски сметки въз основа на критерии за ICP, територия или размер на сделката.

Задействайте последващи действия при забавени сделки: Откривайте неактивност или пропуснати задачи и автоматично създавайте напомняния или уведомявайте заинтересованите страни.

Осигурете последователност на тръбопровода: актуализирайте статуси, маркирайте сделки и поддържайте чисти CRM записи без ръчно въвеждане на данни.

Създавайте и разпространявайте актуализации на състоянието: Събирайте промените в сделките и промените в тръбопровода в обобщения, които могат да се споделят, за преглед от ръководството.

Отделете по-малко време за контрол на процесите и повече време за разработване на стратегия за приходи с ClickUp Agents.

📌 Пример: Когато чрез формуляр постъпи потенциален клиент с висока стойност, който отговаря на вашите ICP критерии, инструментът за автоматизация на продажбите го присвоява на вашия старши AE, маркира сделката във вашето работно пространство и уведомява вицепрезидента по продажбите в чата.

Намерете всяка сделка, информация или разговор незабавно с Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search позволява на ръководителите в продажбите да търсят в цялото си работно пространство и свързаните инструменти, използвайки естествен език.

Вместо да претърсвате ръчно записите в CRM, транскриптите на разговори, чат историите и документите, можете да зададете въпрос като „Кои сделки с предприятия са изложени на риск през това тримесечие?“ и да получите незабавни, богати на контекст отговори.

Той извлича информация от задачите в ClickUp, документи, коментари, транскрипти на разговори и интегрирани инструменти, за да покаже точните актуализации, решения и сигнали от купувачите, от които се нуждаете.

Търсете във всичките си свързани приложения, инструменти и данни в Workspace, за да получите контекстуални отговори с помощта на Enterprise Search.

Този унифициран слой за търсене ви гарантира, че винаги разполагате с пълния контекст, преди да правите прогнози, да обучавате търговските представители или да се впускате в преговори за сделки с висок залог.

Проследявайте състоянието на тръбопровода, целите за приходите и напредъка на сделките на едно място.

Шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp предоставя на ръководителите в продажбите централизирана система за наблюдение на сделки, цели за приходи, производителност на продуктите и месечен напредък в продажбите. Той помага за премахване на пропуските в видимостта и гарантира, че винаги знаете къде се намират приходите.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp, за да оцените представянето на екипа си и да управлявате по-добре продажбения си процес.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Получете ясна картина на приходите, маржовете на печалбата и целите за различните продукти, сделки или периоди.

Проследявайте напредъка на сделките и състоянието на целите в реално време, за да идентифицирате успехите и рисковете на ранен етап.

Организирайте данните за продажбите по месеци, продукти или етап от тръбопровода за по-бързо отчитане и преглед.

Заменете ръчно попълваните таблици с структурирана система, която поддържа екипа ви в синхрон по отношение на производителността.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите му функции

Цени на ClickUp

таблица с цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 850 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

ClickUp обединява всички наши задачи, документи, цели и отчитане на времето в едно унифицирано работно пространство. Използваме го от 2018 г. и той е изключително гъвкав за управление както на вътрешни работни процеси, така и на клиентски проекти. Персонализираните изгледи (списък, табло, календар и др.) и подробните опции за автоматизация ни спестяват часове всяка седмица. Освен това, честите актуализации на функциите показват, че те се отнасят сериозно към подобряването на платформата.

2. HubSpot Sales Hub (най-добър за изграждане на операционна система за приходи)

чрез HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub е софтуер за управление на продажбите, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да управлявате единна и предвидима тръбопроводна система. Той централизира потенциалните клиенти, сделките, задачите и дейностите в едно работно пространство, като ви предоставя информация в реално време за това, което се случва в екипа.

Можете да организирате многоканални изходящи потоци, които комбинират автоматизирани имейли, задачи в LinkedIn и напомняния за обаждания. Получете AI помощ при подготовката на срещи, последващи действия и записване на бележки, като се уверите, че важната информация за сделката никога не се губи в пощенските кутии или CRM системите.

AI ви помага да изготвите дневния график на всеки търговски представител и да класифицирате потенциалните клиенти според вероятността за сключване на сделка. Можете също така лесно да идентифицирате рисковите възможности, да прогнозирате движението на тръбопровода и да генерирате готови за изпращане оферти.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Използвайте изкуствен интелект, за да подготвяте автоматично резюмета на срещи и чернови за последващи действия от регистри на разговори, история на имейли и синхронизация на календара с Google и Office 365.

Внедрете чат потоци и имейл агенти, задвижвани от изкуствен интелект, за да отговаряте на запитвания, да квалифицирате потенциални клиенти и да пренасочвате разговорите към срещи или CRM записи.

Създайте практични наръчници, които да предоставят на вашия екип най-добрите практики, тактики и стратегии за различните етапи на процеса на продажбите с помощта на AI инструментите за продуктивност на платформата.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Платформата става все по-скъпа с разрастването на екипа ви, като много от разширените функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на HubSpot Sales Hub

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 100 $/месец на потребител

Предприятие: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 490 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Sales Hub?

Един потребител на G2 казва:

Харесвам HubSpot Sales Hub най-много заради лекотата на употреба и това, че всичко е централизирано на едно място. Това прави управлението на сделките, проследяването на комуникацията, планирането на последващи действия и поддържането на видимост в целия процес на продажбите много лесно.

Харесвам HubSpot Sales Hub най-много заради лекотата на употреба и това, че всичко е централизирано на едно място. Това прави управлението на сделките, проследяването на комуникацията, планирането на последващи действия и поддържането на видимост в целия процес на продажбите много лесно.

3. Salesforce (най-доброто решение за корпоративна информация и прогнози, подпомагани от изкуствен интелект)

чрез Salesforce

С Einstein, интегрирания AI слой на Salesforce, и Agentforce, неговия агентски конструктор, можете да вградите AI агенти за продажби директно в прогнозирането, управлението на сделките и изпълнението. Той превръща CRM данните в оперативна информация в реално време през целия цикъл на продажбите.

Вашият екип по продажбите може да използва Einstein, за да подбира имейли, обобщения на разговори и последващи действия, обогатени с контекст за клиента. Той ви позволява да търсите във всеки разговор по продажбите, използвайки естествен език, и подчертава модели, като възражения срещу цените или споменавания на конкуренти, в целия процес.

С Agentforce можете да използвате AI инструменти, като използвате предварително дефинирани теми, действия и шаблони за квалифициране на потенциални клиенти и актуализиране на възможности.

Най-добрите функции на Salesforce

Добавете уникални ключови думи, които Einstein да отбелязва по време на разговори, като продукти на конкуренти, функции или всякакви споменавания, които са от решаващо значение за сключването на сделки.

Задействайте сигнали, когато ключов заинтересован от целевата сметка смени работата си или когато финансовият отчет на компанията споменава проблем, който вашият инструмент решава.

Следи напредъка на сделките, тенденциите от гласови и видео анализи, контекста от съответните имейли, с персонализирани отчети.

Ограничения на Salesforce

Широкият набор от функции и опции за конфигуриране може да ви се стори прекалено голям, а първоначалната настройка често изисква технически познания.

Цени на Salesforce

Einstein: Персонализирано ценообразуване

Flex кредити: 500 долара за 100 кредита

Разговори: 2 долара на разговор

Оценки и рецензии на Salesforce

G2: 4. 4/5 (93 100+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (380+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce?

Един потребител на G2 казва:

Salesforce Agentforce предоставя мощна, гъвкава платформа, която оптимизира взаимодействията с клиентите и автоматизира повтарящите се задачи. Много ми харесва как се интегрира безпроблемно с Salesforce CRM, което улеснява управлението на потенциални клиенти, случаи и запитвания на клиенти на едно място.

Salesforce Agentforce предоставя мощна, гъвкава платформа, която оптимизира взаимодействията с клиентите и автоматизира повтарящите се задачи. Много ми харесва как се интегрира безпроблемно с Salesforce CRM, което улеснява управлението на потенциални клиенти, случаи и запитвания на клиенти на едно място.

📮 ClickUp Insight: Когато бяха попитани какво би направило AI агентите наистина полезни, най-често даваният отговор не беше скорост или мощност. Почти 40% от анкетираните отговориха, че се нуждаят от агент с перфектно разбиране на контекста на тяхната работа. Това е логично, защото повечето AI агенти се провалят, когато не разбират защо са взети решенията или как трябва да протича работата. Тъй като супер агентите запазват контекста, помнят минали решения и работят непрекъснато, те са в състояние да действат с много по-голяма надеждност от агентите, които работят на базата на подсказки. Те работят въз основа на историята на работното пространство, остават активни с развитието на работата и работят в рамките на ясни граници на разрешения и одитни следи. Когато изкуственият интелект разбере работата и я изпълни безопасно, най-накрая ще почувствате, че работите с виртуален колега, на когото наистина можете да разчитате.

4. Clari (Най-доброто за координиране на приходите и прогнозиране, ориентирано към риска)

чрез Clari

Clari е платформа за координиране на приходите на предприятията. Можете да централизирате съответните материали по сделките, за да поддържате всички в синхрон и да ги държите в течение, което позволява по-гладко сътрудничество и предаване на задачи.

RevAI сканира целия ви работен поток, включително имейли, календарни покани, съобщения в Slack и актуализации в CRM, за да сравни това, което представителят казва, че се случва, с това, което показват данните.

За интелигентност в разговорите имате Copilot. Той транскрибира в реално време и генерира живи battlecards, които дават възможност на търговските представители да отговарят на възражения, да променят разговорите и да сключват по-силни сделки. Този AI инструмент също така улавя сигналите на купувачите и ги изпраща директно в системата, за да подобри прогнозите и инспекцията на тръбопровода.

AI-базираният инструмент за автоматизация Groove оптимизира проучването, ангажираността и последващите действия чрез автоматизиране на повтарящите се работни процеси в продажбите. Той помага на търговските представители да поддържат последователност в контактите си, като същевременно предоставя на ръководителите видимост върху дейността и резултатите по целия процес.

Най-добрите функции на Clari

Използвайте корпоративни AI агенти, които непрекъснато преглеждат възможностите, сигнализират рисковете, препоръчват следващите стъпки и автоматизират последващите действия, за да подобрят състоянието на тръбопровода и точността на прогнозите през целия цикъл на приходите.

Напишете изходящи имейли, като използвате контекста на възможността, ролята на купувача и сигналите за ангажираност, за да персонализирате по-добре проучването на потенциални клиенти.

Синхронизирайте промените в тръбопровода и динамично претегляйте сделките „Commit“ и „Best Case“ с помощта на машинно обучение (ML) за прогнози в реално време.

Ограничения на Clari

Някои потребители са отбелязали, че намирането на сделки от минали тримесечия или прегледът на резултатите от предишни периоди може да изисква допълнителни усилия.

Цени на Clari

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari

G2: 4. 6/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Clari?

Един потребител на G2 казва:

Използването на Clari за оптимизиране на прогнозите ми за продажбите беше изключително полезно. Получавам бърза информация за тримесечните си цели и сделките, които трябва да сключа, а начинът, по който Clari класифицира сделките по категория на прогнозите, прави всичко много по-лесно. Отчитането пред моя пряк мениджър стана много по-просто – просто актуализирам седмичната си прогноза и той веднага получава ясен обзор.

Използването на Clari за оптимизиране на прогнозите ми за продажбите беше изключително полезно. Получавам бърза информация за тримесечните си цели и сделките, които трябва да сключа, а начинът, по който Clari класифицира сделките по категория на прогнозите, прави всичко много по-лесно. Отчитането пред моя пряк мениджър стана много по-просто – просто актуализирам седмичната си прогноза и той веднага получава ясен обзор.

⭐ Бонус: Примери за AI агенти за всеки случай на употреба

5. Gong (Най-подходящ за мащабно коучинг и сключване на сделки въз основа на доказателства)

чрез Gong

Gong е платформа за анализ на приходите, която ви позволява да стартирате доказани последователности, да персонализирате стъпки и да автоматизирате последващи действия, за да поддържате движението на всяка сделка. Този AI инструмент за продажби предоставя информация за сметки, сделки и контакти, като просто задавате въпрос на AI асистента.

Освен това Gong Forecast анализира над 300 точки данни в своя Deal Likelihood Score (индекс за вероятност за сключване на сделка), за да предскаже кои сделки са с най-голяма вероятност да бъдат сключени.

С Gong Engage можете да проследявате всичко – от проучването на потенциални клиенти до процента на конверсия и ефективността на имейлите, както и да наблюдавате централизирано ефективността на вашите търговски представители.

Използвате ли конкретна методология за продажби като MEDDIC, SPIN или Challenger? Можете да я включите в Gong, за да може платформата непрекъснато да сканира всеки разговор, имейл и среща.

Най-добрите функции на Gong

Транскрибирайте разговорите с клиенти, за да извлечете ключови информации и да дадете на вашите екипи обща представа за това, което се случва по време на реалните разговори.

Идентифицирайте целите на клиентите, проблемните точки и динамиката на вземане на решения в различните региони и ги преведете на предпочитания от вас език.

Получавайте подробни, подкрепени с доказателства доклади, които обясняват тенденциите и основните причини, а не само обема на дейността.

Ограничения на Gong

Моделът за прогнозиране на платформата може да бъде твърде строг за екипи, които не работят стриктно по квоти, базирани на приходите.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,7/5 (над 6430 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (550+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Gong, е видимостта, която предоставя в продажбените разговори. Възможността да преглеждате разговори, да виждате ключови моменти и да разбирате какво всъщност се е случило в дадена сделка е изключително ценна. Записите на разговорите, транскрипциите и AI анализите улесняват откриването на модели около възражения, споменавания на конкуренти и следващи стъпки, без да се налага да преглеждате отново целите разговори.

Това, което най-много ми харесва в Gong, е видимостта, която предоставя в продажбените разговори. Възможността да преглеждате разговори, да виждате ключови моменти и да разбирате какво всъщност се е случило в дадена сделка е изключително ценна. Записите на разговорите, транскрипциите и AI анализите улесняват откриването на модели около възражения, споменавания на конкуренти и следващи стъпки, без да се налага да преглеждате отново целите разговори.

📚 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг за B2B екипи

6. Apollo AI (Най-доброто за контролирано генериране на тръбопровод и управление на изходящите потоци)

чрез Apollo AI

Apollo AI е платформа за продажбена информация, която ви дава контрол над създаването на тръбопровода, а не само над неговото затваряне. Можете да съхранявате и управлявате данни за потенциални клиенти, дейности и записи за сделки в едно работно пространство.

С помощта на AI PowerUps можете да извличате сигнали за намерения от уебсайтове на компании, промени в работата и публични данни, а след това да вмъкнете този контекст директно в изходящите последователности. То показва на представителите как точно да използват AI за автоматизиране на задачите при проучването на потенциални клиенти.

Инструментът предоставя също така анализи на разговори, карти за оценка и проследяване на ключови думи, които оценяват обажданията и съобщенията спрямо определени критерии.

Най-добрите функции на Apollo AI

Напишете пълни имейли или само конкретни части, които съответстват на тона и стила на вашата марка.

Прегледайте процента на отворени писма, процента на отговори и въздействието върху тръбопровода чрез табла за представяне в реално време.

Получете информация за контактите и акаунтите преди срещата, за да изясните контекста и да вземете по-информирано решение за посоката на продажбите.

Ограничения на Apollo AI

Интерфейсът може да изглежда прекалено сложен поради големия брой филтри и опции, което увеличава времето за запознаване с него.

Цени на Apollo AI

Лично: Безплатно

Базов пакет: 59 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Организация: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Apollo AI

G2: 4,7/5 (над 9330 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 380 отзива)

Какво казват реалните потребители за Apollo AI?

Един потребител на G2 казва:

Apollo се отличава с това, колко бързо превръща проучването в действие. Вместо да губите време в преминаване между инструменти за данни, обогатяване и общуване, всичко се намира в един работен поток. Възможността да филтрирате потенциалните клиенти по определени критерии и веднага да ги включите в последователности прави изходящите усилия по-бързи и по-фокусирани, особено за B2B екипите.

Apollo се отличава с това, колко бързо превръща проучването в действие. Вместо да губите време в преминаване между инструменти за данни, обогатяване и общуване, всичко се намира в един работен поток. Възможността да филтрирате потенциалните клиенти по определени критерии и веднага да ги включите в последователности прави изходящите усилия по-бързи и по-фокусирани, особено за B2B екипите.

👀 Знаете ли? Проучване, анализиращо хиляди B2B продажбени разговори, показва, че най-успешните търговски представители задават 11–14 въпроса на разговор, докато средностатистическите търговски представители задават много по-малко. Платформите за анализ на разговори използват този еталон, за да обучават търговските представители как да подобрят качеството на разговорите си.

7. Seamless. AI (Най-доброто за мащабируем контрол на качеството на потенциалните клиенти)

Seamless. AI е създаден предимно като платформа за продажбена информация в реално време и генериране на потенциални клиенти, която помага на екипите по продажбите да намират, проверяват и обогатяват контактните данни за мащабно общуване.

За SDR, той автоматизира проучването на потенциални клиенти, създаването на списъци и въвеждането на данни. Няма нужда да търсите ръчно контактни данни. Изкуственият интелект непрекъснато търси и проверява имейли, телефонни номера и информация за компаниите в реално време, така че представителите винаги работят с точни данни.

За ръководителите на продажбите и вицепрезидентите по продажбите стойността се крие в растежа на тръбопровода и прецизността на таргетирането. Той предоставя информация за B2B контакти в реално време, сигнали за намерения и обогатяване на CRM, за да могат вашите екипи да преследват висококачествени възможности и да поддържат постоянен поток от квалифицирани потенциални клиенти.

Безпроблемно. Най-добрите функции на AI

Изберете от библиотека с предварително създадени подсказки за задачи като контакти в LinkedIn и гласови съобщения, след което персонализирайте ключови полета като име на компанията или длъжност, преди да ги изпратите.

Записвайте, проверявайте и прехвърляйте данни за потенциални клиенти от социални медии и B2B уебсайтове директно във вашата CRM система в реално време чрез разширение за Chrome.

Използвайте инструменти за обаждания както за Twilio, така и за ръчно регистриране, за да сте сигурни, че всеки контакт е записван и е последователен.

Безпроблемно. Ограничения на изкуствения интелект

Някои потребители отбелязват, че кредитите могат да се изчерпят по-бързо от очакваното при създаването на обширни списъци и че качеството на резултатите не винаги е предвидимо предварително.

Безпроблемно. AI ценообразуване

Безплатно

Персонализирани цени

Безпроблемно. AI оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (5260+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Seamless AI?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Seamless. AI, е колко точни и изчерпателни са данните за контактите, особено при идентифицирането на лицата, вземащи решения, и квалифицираните потенциални клиенти. След повече от две години работа с платформата в различни компании, видях от първа ръка колко мощна е тя както за проучване на потенциални клиенти, така и за обогатяване на съществуващата ни база данни.

Това, което най-много ми харесва в Seamless. AI, е колко точни и изчерпателни са данните за контактите, особено при идентифицирането на лицата, вземащи решения, и квалифицираните потенциални клиенти. След повече от две години работа с платформата в различни компании, видях от първа ръка колко мощна е тя както за проучване на потенциални клиенти, така и за обогатяване на съществуващата ни база данни.

Ако оценявате AI агенти за продажби, ние сме направили предварителната работа за вас в този наръчник 👇

чрез Clay

Clay е AI платформа за данни за екипи за пускане на пазара (GTM), която ви позволява да импортирате милиони записи от вашата CRM система с едно кликване.

Например, ако данните за потенциалните клиенти са непълни или разпръснати в различни източници, инструментът използва идентификатори, като имейл адреси, за да обедини записите и да ги обогати в единен, каноничен профил.

Неговият AI двигател, Rhythm, поема сигнали от цялата технологична платформа (G2 intent, посещения на уебсайтове, отваряния на имейли и прегледи на DocuSign) и генерира единен, приоритизиран списък със задачи за всеки представител. Мислете за него като за ефективен AI изпълнителен асистент за ръководителите в продажбите.

А ако потенциален клиент с висока стойност изведнъж посети страницата с цените, Rhythm го премества незабавно начело на опашката. Инструментът разполага и с агент Conductor, който обяснява „защо“ зад всяка задача, помагайки ви да обучите представителите за конкретните намерения на купувача, които са предизвикали действието.

Най-добрите функции на Clay

Следете кои компании разглеждат вашия сайт, колко са ангажирани и колко често се връщат, и автоматично уведомявайте вашите търговски представители, за да могат да предприемат незабавни действия.

Възпроизвеждайте всеки работен процес за обогатяване с AI, включително обобщаване на казуси, клиенти на бизнеса, намиране на финансови отчети и др.

Потърсете специфичните, уникални характеристики на най-подходящите за вас клиенти, като използвате AI изследователските агенти на Clay, за да категоризирате или обобщите наличната информация.

Ограничения на глината

Обработката и синхронизацията на големи масиви от данни на платформата може да отнеме време, което забавя работните процеси по продажбите надолу по веригата.

Ценообразуване на глина

Безплатно

Стартово ниво: 149 $/месец

Explorer: 349 $/месец

Pro: 800 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Clay

G2: 4,8/5 (над 180 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Clay?

Един потребител на G2 казва:

Много ми харесва интерактивността и лекотата на използване на Clay. Той се интегрира с много от инструментите и източниците, които вече използвам, което го прави удобен за употреба. Много ценя и Sculptor и Sequencer, които са мощни инструменти за експериментиране с изходящи кампании, намиране на сходни контакти и генериране на текстове за контакти.

Много ми харесва интерактивността и лекотата на използване на Clay. Той се интегрира с много от инструментите и източниците, които вече използвам, което го прави удобен за употреба. Много ценя и Sculptor и Sequencer, които са мощни инструменти за експериментиране с изходящи кампании, намиране на сходни контакти и генериране на текстове за контакти.

9. Outreach. io (Най-доброто за реализация на приходи, базирана на изкуствен интелект)

чрез Outreach AI Agents

Outreach.io е AI система за управление на приходите, която работи въз основа на активността на търговските представители, ангажираността на купувачите и състоянието на тръбопровода, за да координира изпълнението на различните сметки.

Има AI агенти за почти всеки случай на употреба във вашия процес на продажби. Например, Research Agent комбинира данни от разговори от Outreach с данни за ангажираност от първа страна и публични данни от трети страни, за да изработи стратегии за увеличаване на приходите.

Агентът по приходите управлява задачите по проучване на пазара от името на търговските представители. Агентът идентифицира клиенти с висока степен на интерес, набавя нови контакти и създава подходящи съобщения с висока степен на конверсия, предназначени да увеличат процента на отговори.

Най-добрите функции на Outreach.io

Получавайте автоматични актуализации на полетата с възможности въз основа на ключови сигнали, открити по време на разговори и срещи с Deal Agent.

Получете кратко резюме, генерирано от изкуствен интелект, за последните дейности по сметката и отговори на най-важните въпроси.

Използвайте изкуствен интелект в реално време, за да откривате действия, обсъждани по време на разговори в реално време, и да ги добавяте към стенограмите от срещите.

Ограничения на Outreach.io

Платформата може да изглежда тромава при ежедневна употреба, а интеграциите, особено с инструменти като Nooks, според отзивите, не разполагат с контекстуална интелигентност.

Цени на Outreach.io

Персонализирани цени

Outreach. io оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Outreach.io?

Един потребител на G2 казва:

Шаблоните за имейли и телефонни обаждания са изключително полезни за масово изпращане на актуализации до моите клиенти. Моят екип за подкрепа и маркетинговите екипи могат да качват шаблони и цели за контакти (без да се прави игра на думи), а изпращането на тези персонализирани имейли е бързо и ефективно – особено полезно, като се има предвид, че управлявам стотици клиенти и трябва да действам бързо! Много лесно интегрирах това в моя работен процес.

Шаблоните за имейли и телефонни обаждания са изключително полезни за масово изпращане на актуализации до моите клиенти. Моят екип за подкрепа и маркетинговите екипи могат да качват шаблони и цели за контакти (без да се прави игра на думи), а изпращането на тези персонализирани имейли е бързо и ефективно – особено полезно, като се има предвид, че управлявам стотици клиенти и трябва да действам бързо! Много лесно интегрирах това в моя работен процес.

📚 Прочетете също: Как да автоматизирате процеса на продажбите с AI

10. Fireflies. ai (Най-доброто решение за контрол на качеството на разговорите в цялата компания и заснемане на сигнали от разговори)

Чрез автоматично присъединяване към срещи, Fireflies.ai, AI асистент за срещи, записва, транскрибира и обобщава всеки разговор.

Стратегическата му стойност се състои в автоматизираното осигуряване на качеството, което го прави конкретен пример за бизнес трансформация чрез AI конвергенция, където интелигентните продажби, коучингът и прогнозирането функционират като една система.

Можете да зададете критерии за това как изглежда висококачествена продажбена разговор: справяне с възражения, позициониране на конкурентите и дълбочина на откритията. След това инструментът сканира всеки разговор и отбелязва къде представителите се отклоняват, като присвоява оценки „Издържал“ или „Неиздържал“ въз основа на реалното поведение.

Fireflies. ai най-добри характеристики

Автоматизирайте срещите с AI SDR и рекрутери, които присъстват и говорят от ваше име.

Получавайте персонализирани обобщения след разговорите с изводи, действия и ключови решения.

Анализирайте тона и езика на разговора, за да идентифицирате настроенията на потенциалните клиенти и потенциалните рискове, свързани със сделката.

Ограничения на Fireflies.ai

В редки случаи е отбелязано, че фоновият шум и припокриващите се гласове понякога намаляват точността на транскрипцията.

Fireflies. ai ценообразуване

Лично: Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (720+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 280 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies AI?

Един потребител на G2 казва:

Обичам да използвам Fireflies.ai за записване на срещите си, защото ми спестява необходимостта да си водя бележки по време на тях, което ми спестява значително време и ми позволява да бъда по-концентриран и ангажиран в дискусиите. Получавам обобщение на срещата незабавно, което е с високо качество, което ми позволява да се уверя, че разполагам с всички ключови точки без забавяне.

Обичам да използвам Fireflies.ai за записване на срещите си, защото ми спестява необходимостта да си водя бележки по време на тях, което ми спестява значително време и ми позволява да бъда по-концентриран и ангажиран в дискусиите. Получавам обобщение на срещата незабавно, което е с високо качество, което ми позволява да се уверя, че разполагам с всички ключови точки без забавяне.

Повечето AI инструменти за управление на продажбите са извън вашия действителен работен процес.

Те анализират разговори. Оценяват сделки. Генерират прогнози. Изпращат отчети.

Но след като информацията е предоставена, изпълнението все още зависи от това дали вашият екип ще смени разделите, ще актуализира инструментите и ще действа ръчно според препоръките.

За съвременния ръководител на продажбите най-важното в момента е изкуственият интелект, който работи в работната среда, където действително се сключват сделките.

ClickUp внася интелигентност директно във вашите работни процеси, задачи и разговори. Получавате една платформа, в която AI агентите се занимават с рутинни работни процеси, като актуализиране на тръбопровода, разпределяне на потенциални клиенти и проследяване на задачи. ClickUp Brain се включва, за да обобщи сделките, да генерира автоматично отговори по имейл и да открие информация от вашето работно пространство за секунди.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и превърнете всеки контакт в приходи! ✅