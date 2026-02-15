10 най-добри алтернативи на Fyxer AI за 2026 г.

Повечето екипи не осъзнават, че техният асистент за електронна поща всъщност влошава работния им процес, като задържа съобщенията в едно приложение, докато задачите, документите и контекстът на проекта се намират на съвсем друго място. Проучване на Microsoft показва, че служителите превключват между приложенията почти 1200 пъти на ден, като губят пет пълни работни седмици годишно само за да се ориентират отново.

Това ръководство ви представя 10 алтернативи на Fyxer AI, от инструменти само за имейл като Shortwave и Superhuman до унифицирани работни пространства като ClickUp, които свързват пощенската ви кутия директно с работата, която трябва да бъде изпълнена.

Защо да търсите алтернативи на Fyxer AI

Използването на самостоятелен асистент за имейли може да ви се стори продуктивно в началото, но често създава нов проблем: фрагментиран работен процес. Имейлите ви се намират в един инструмент, задачите ви – в друг, а бележките от срещите ви – напълно на друго място. Вие постоянно преминавате от едно приложение в друго, само за да проследите една единствена кореспонденция, което води до разпръскване на контекста – проблем, при който екипите губят часове в търсене на информация, преминаване от едно приложение в друго и търсене на файлове в различни платформи, което прави важните детайли лесни за пропускане. Проучване на Gartner установи, че 47% от дигиталните работници се затрудняват да намерят информацията, необходима за ефективното изпълнение на работата си.

Тази разединеност е причината много екипи да започнат да търсят алтернативи на Fyxer AI. Основните проблеми обикновено се свеждат до няколко ключови неудовлетворености:

Ограничения при персонализирането: Отговорите, изготвени от AI, могат да изглеждат общи и да пропускат нюансите на вашия уникален стил на комуникация, което ви принуждава да отделяте допълнително време за редактирането им.

Проблеми с надеждността: Може да установите, че категоризацията на имейлите и качеството на черновите са непостоянни, което затруднява пълното доверие в AI.

Липса на контекст на работата: Е-мейл асистент, който вижда само вашата пощенска кутия, не може да разбере как дадено съобщение се отнася към конкретен проект, задача или цел на екипа. Все още трябва ръчно да свържете точките.

Пропуски в интеграцията: Ако работата на вашия екип не се ограничава само до Gmail или Outlook, специален асистент за електронна поща няма да се впише в по-голямата ви технологична платформа.

Най-доброто решение не винаги е друг инструмент, предназначен само за имейли. Много екипи намират по-голяма стойност в конвергентно работно пространство, което обединява имейли, задачи, документи и AI. Това позволява контекстът да преминава естествено от пощенската ви кутия директно към работа, която може да се изпълни.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Преди да разгледате конкретни алтернативи, е полезно да разберете по-широката картина на AI приложенията в управлението на производителността и работния процес. Това видео предоставя обзор на различни случаи на използване на AI, които могат да ви помогнат да оцените кои функции са най-важни за конкретните нужди на вашия екип.

Алтернативи на Fyxer AI на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Екипи, които искат управление на работата, задвижвано от AI, което свързва имейла с действие ClickUp Brain, AI обобщения, имейли в задачите, автоматизации, документи, табла Безплатно завинаги, платени планове за екипи; персонализиране за предприятия Shortwave Потребители на Gmail, които искат AI-базирана пощенска кутия AI пакетиране, обобщения на теми, търсене на естествен език Безплатен план; Pro ~8,50 $/потребител/месец, Business ~18 $/потребител/месец, Premier по поръчка Superhuman Ръководители и потребители, които изпращат голям брой имейли и дават приоритет на скоростта Разделена пощенска кутия, AI Instant Reply, работни процеси с приоритет на клавиатурата Стартово ниво 30 $/потребител/месец, Бизнес 40 $/потребител/месец, Предприятие по поръчка Missive Екипи, които се нуждаят от съвместна работа с вграден чат Задачи по имейл, вътрешен чат, съвместно изготвяне на проекти Starter 14 $/потребител/месец, Productive 18 $/потребител/месец, Business 26 $/потребител/месец, Enterprise по поръчка Microsoft Copilot Организации, които използват Microsoft 365 за имейл, документи и срещи Обобщения в Outlook, помощ при създаване на чернови, информация между приложенията Допълнение за 30 $/потребител/месец Gemini (Google Workspace) Потребители на Google Workspace, които искат вграден AI в Gmail и Docs Помощ при изготвяне на чернови, обобщения на имейл кореспонденция, контекст в цялото работно пространство Gemini Business 20 $/потребител/месец, Enterprise 30 $/потребител/месец Hiver Екипи, които управляват споделени Gmail пощенски кутии за поддръжка или операции Задачи, откриване на конфликти, SLA, анализи Lite 19 $/потребител/месец, Pro 49 $/потребител/месец, Elite 79 $/потребител/месец Gmelius Екипи, които искат работни процеси за имейли в стил Kanban в Gmail Kanban табла, последователности, автоматизация на работния процес Meli 19 $/потребител/месец, Growth 25 $/потребител/месец, Pro 40 $/потребител/месец, Enterprise по поръчка Spike Потребители, които предпочитат интерфейс за имейл с възможност за разговор Разговорно представяне, приоритетна пощенска кутия, вградени бележки и видео Безплатен план; Екип ~7,99 $/потребител/месец, Бизнес ~12,99 $/потребител/месец, Предприятие по поръчка SaneBox Лица, които искат AI филтриране на имейли, без да сменят клиенти Интелигентно филтриране, SaneBlackHole, ежедневен обзор Снек ~7 $/месец, Обяд ~12 $/месец, Вечеря ~36 $/месец

Най-добрите алтернативи на Fyxer AI, които можете да използвате

Не всеки AI инструмент за електронна поща е създаден за реално изпълнение. Много от тях ви помагат да съставяте или организирате съобщения, но в момента, в който работата се нуждае от отговорност, проследяване и видимост, започват да се появяват пропуски. Инструментите по-долу надхвърлят помощта за пощенската кутия, за да подкрепят начина, по който работата действително се движи между екипите.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат управление на работата с AI, което свързва имейлите с действията)

Автоматично създавайте задачи от чатове, документи и други чрез ClickUp AI.

Повечето асистенти за електронна поща са оптимизирани за едно нещо: да преминавате по-бързо през пощенската си кутия. Но по-голямата загуба на производителност обикновено се случва след прочитането на имейла, когато последващите действия се извършват в друг инструмент, решението се записва в документ, към който никой не поставя линк, а работата се проследява в табло за проекти, което няма никаква връзка с първоначалния разговор.

ClickUp решава този проблем, като третира имейла като начална точка на изпълнение, а не като край на комуникацията.

В Converged AI Workspace на ClickUp вашата пощенска кутия не стои „до“ вашата работа. Тя се свързва директно със задачите, документите, графиците и отчетите, така че важният контекст остава свързан с крайния резултат. Това означава по-малко копиране и поставяне, по-малко забравени задачи и по-малко моменти от типа „чакай, къде решихме това?“.

Търсете сред задачите, документите и чатовете си в ClickUp и задавайте въпроси на естествен език с ClickUp Brain.

Вместо да използвате AI за създаване на общи отговори в изолация, ClickUp Brain може да ви помогне да преминете от низове към действие с осведоменост за проекта. Можете да обобщите дълга верига от имейли в ключови решения, да извлечете следващите стъпки, да създадете задачи с отговорници и крайни срокове и да съставите отговор, който отразява това, което действително се случва в проекта, а не само това, което е написано в последното съобщение.

Вземайте по-умни и по-контекстуални решения за кампаниите си ClickUp Brain

И тъй като срещите създават толкова много последващи действия, колкото и имейлите, ClickUp AI Notetaker може автоматично да се включва в разговори, да записва транскрипти и да генерира обобщения и задачи за действие, които се намират точно до работата, така че „важните неща” не остават затворени в още едно приложение.

Получавайте автоматизирани бележки и обобщения с ClickUp AI Notetaker

Най-добрите функции на ClickUp

Изпращайте и получавайте имейли директно в задачите, така че разговорите да остават свързани с работата, към която се отнасят, а отговорите да се записват автоматично в нишката на задачата.

Превърнете имейл в изпълнима задача или коментар, като го препратите, така че последващите действия да бъдат възложени и проследими за секунди.

Обобщавайте имейл вериги, извличайте задачи за действие и изготвяйте отговори, използвайки AI, който работи в контекста на цялото ви работно пространство, а не само в пощенската ви кутия.

Записвайте автоматично срещите и генерирайте транскрипти с възможност за търсене, интелигентни обобщения и действия, които се свързват директно с задачи и проекти.

Търсете в историята на последните си имейли в Gmail директно от ClickUp, за да можете да намерите важния контекст, без да преминавате от един инструмент в друг.

Задействайте работни потоци от работа, свързана с имейли, като автоматично присвояване на задачи, актуализиране на статуси или пренасочване на заявки в момента, в който пристигнат.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Унифициран контекст: Всичко се намира в едно работно пространство, което означава, че AI предложенията се основават на цялата ви работна история, а не само на пощенската ви кутия.

AI, съобразена с контекста: ClickUp Brain свързва разговорите с проекти, показва свързани задачи и изготвя отговори в контекста на реалния проект.

Гъвкавост на работния процес: ClickUp се адаптира към процесите на вашия екип, независимо дали управлявате комуникацията с клиенти, вътрешни проекти или ClickUp се адаптира към процесите на вашия екип, независимо дали управлявате комуникацията с клиенти, вътрешни проекти или междуфункционални инициативи

Недостатъци:

Богатството на функции може да представлява крива на обучение за новите потребители.

Мобилното приложение се различава в някои аспекти от версията за настолни компютри.

Разширените функции може да изискват известно време за конфигуриране според вашия конкретен работен процес.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

📮 ClickUp Insight: Докато 34% от потребителите работят с пълно доверие в AI системите, малко по-голяма група (38%) поддържа подход „вярвай, но проверявай“. Самостоятелен инструмент, който не е запознат с контекста на вашата работа, често носи по-висок риск от генериране на неточни или незадоволителни отговори. Ето защо създадохме ClickUp Brain, AI, който свързва управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството в цялото ви работно пространство и интегрираните инструменти на трети страни. Получавайте контекстуални отговори без такса за превключване и се насладете на 2–3 пъти по-висока ефективност на работата, точно като нашите клиенти в Seequent.

2. Shortwave (най-подходящ за напреднали потребители на Gmail, които искат управление на пощенската кутия с AI)

чрез Shortwave

Ако основното ви разочарование е препълнената пощенска кутия в Gmail, Shortwave може да е решението. Това е пълна замяна на интерфейса на Gmail, преработен изцяло с AI в основата си. Това не е просто плъгин, а изцяло нов начин да използвате електронната си поща.

Неговата отличителна характеристика е „групирането“, което автоматично групира свързани имейли. Бюлетини, календарни покани и известия се подреждат в подредени пакети, оставяйки важните ви разговори на преден план. Това значително намалява визуалния хаос и ви помага да се съсредоточите върху това, което е важно – ключова цел на ефективното управление на имейли.

Shortwave предлага и търсене на естествен език, което ви позволява да задавате въпроси като „покажи ми имейлите от Сара относно бюджета за третото тримесечие“. За физически лица и малки екипи, които използват Gmail и искат по-интелигентна пощенска кутия, без да преминават към пълна работна платформа, това е целенасочено и мощно решение.

Най-добрите функции на Shortwave

Групиране с помощта на AI: Автоматично групира подобни имейли, намалявайки претоварването на пощенската кутия, без да се налага да настройвате сложни филтри.

Обобщения на вериги от съобщения: Предоставя обобщения, генерирани от AI, на дълги вериги от имейли, за да можете бързо да се запознаете с тях.

Търсене на естествен език: Позволява ви да намирате имейли, като задавате въпроси на обикновен английски, вместо да гадаете ключови думи.

Предимства и недостатъци на Shortwave

Предимства:

Дълбоко интегрирани с Gmail за безпроблемен работен процес

Интелигентното групиране и обобщенията ви помагат да обработвате имейлите по-бързо.

Проектирани за бързина с интерфейс, удобен за клавиатура

Недостатъци:

Работи само с Gmail, не с Outlook или други доставчици.

Функциите за сътрудничество в екип са ограничени.

Пълната функционалност на AI изисква платен абонамент.

Цени на Shortwave

Безплатен план Pro: 8,50 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Business: 18 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Premier: Персонализиран

Краткосрочни оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (60+ отзива) Capterra: Не е включен в списъка

3. Superhuman (най-подходящ за мениджъри и хора, които изпращат много имейли и за които скоростта е приоритет)

чрез Superhuman

Superhuman е създаден с една цел: скорост. Това е премиум клиент за електронна поща с дизайн, ориентиран към клавиатурата, който ви позволява да преминавате през пощенската си кутия, без да докосвате мишката. Ако сте мениджър или основател, който получава стотици имейли на ден, спестяването на време може да бъде значително.

Функцията Split Inbox автоматично категоризира вашите имейли в персонализирани потоци, като VIP, съобщения на екипа или бюлетини. Това ви позволява да обработвате всяка категория с подходящото ниво на внимание. Функцията AI Instant Reply също предлага пълни отговори, които можете да изпратите с едно натискане на клавиш.

Superhuman работи както с Gmail, така и с Outlook, което го прави по-гъвкав от някои други алтернативи. Това е инвестиция, но за тези, чието време е най-ценният им актив, повишената продуктивност може да оправдае разходите.

Най-добрите функции на Superhuman

Разделена пощенска кутия: Сегментира пощенската ви кутия в потоци, за да можете да се съсредоточите върху важните неща, без да се разсейвате.

AI Instant Reply: Предлага пълни отговори на имейли, които с времето научават вашия стил на писане.

Дизайн, ориентиран към клавиатурата: почти всяко действие има клавишно съкращение, което оптимизира интерфейса за максимална скорост.

Предимства и недостатъци на Superhuman

Предимства:

Потребителите отчитат значително подобрение във времето за обработка на имейли.

Поддържа както Gmail, така и Outlook акаунти.

Включва функции като проследяване на статуса на прочитане и напомняния за последващи действия.

Недостатъци:

За да започнете, е необходима индивидуална сесия за въвеждане в работата.

Няма безплатен план, който да може да се оцени.

Функциите за сътрудничество са ограничени, тъй като са предназначени за индивидуална употреба.

Свръхчовешка цена

Стартово ниво: 30 $/потребител/месецБизнес: 40 $/потребител/месецПредприятие: По избор

Оценки и рецензии на Superhuman

G2: 4,7/5 (над 14 000 рецензии) Capterra: 4,9/5 (над 2000 рецензии)

4. Missive (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от съвместна работа с вграден чат)

чрез Missive

Missive е предназначен за екипи, които си сътрудничат в комуникацията с клиенти. Той комбинира имейл, чат и основно управление на задачи в един интерфейс, така че можете да обсъждате и разпределяте имейли, без да напускате нишката.

Вместо да препращате имейли или да копирате колегите си, можете да използвате вътрешни коментари, които клиентите никога не виждат. Това елиминира класическия проблем „някой отговори ли на това?“, който тормози екипите, които използват традиционна електронна поща за споделени пощенски кутии като support@ или sales@.

Missive позволява и съвместно изготвяне на чернови, при което няколко души могат да работят едновременно върху един и същ имейл отговор. За екипи, които управляват всякакъв вид споделен комуникационен работен поток, той ефективно преодолява различията между имейла и екипното сътрудничество.

Най-добрите функции на Missive

Споделени пощенски кутии с задачи: Присвоявайте имейли на членовете на екипа като задачи и проследявайте техния статус.

Вътрешен чат заедно с имейл: Обсъждайте имейли с колегите си в странична разговор, който остава прикачен към нишката.

Съвместно изготвяне на чернови: Работете заедно върху отговорите по имейл в реално време.

Предимства и недостатъци на Missive

Предимства:

Поддържа разговорите проследими и пощенските кутии по-чисти, като елиминира вътрешното препращане на имейли.

Обединява имейла и чата на екипа в един инструмент

Въвежда организация от типа на център за помощ в всяка споделена пощенска кутия.

Недостатъци:

Представя крива на обучение за екипи, свикнали с традиционната електронна поща.

Мобилното приложение има по-ограничена функционалност от версията за настолни компютри.

Някои интеграции са достъпни само при планове от по-висок клас.

Цени на Missive

Стартово ниво: 14 $/потребител/месец Продуктивно ниво: 18 $/потребител/месец Бизнес ниво: 26 $/потребител/месец Корпоративно ниво: по избор

Оценки и рецензии за Missive

G2: 4,7/5 (над 200 отзива) Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Microsoft Copilot (най-подходящ за организации, които използват Microsoft 365)

чрез Microsoft Copilot

За организации, които вече използват екосистемата на Microsoft, Copilot предлага AI помощ, без да се добавя друг доставчик. AI е вграден в инструментите, които вече използвате, като Outlook, Teams и Word.

В Outlook Copilot може да обобщава дълги имейл вериги, да изготвя отговори и да ви помага да се подготвите за срещи, като извлича подходящи документи. Неговата истинска сила е в междуприложната му интелигентност. Той може да се позовава на календара ви, да извлича данни от Excel таблица или да включва съдържание от Word документ, когато ви помага да напишете имейл.

Тази дълбока интеграция прави Copilot мощен избор за корпоративни екипи, където Microsoft 365 е стандартът. Въпреки това, той изисква както абонамент за Microsoft 365, така и допълнителна лиценз за Copilot.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Обобщение на имейли в Outlook: Предоставя генерирани от AI обобщения на дълги вериги от съобщения, като подчертава ключовите моменти и действия, които трябва да се предприемат.

Помощ при изготвяне на чернови с контекст: Чернови на имейл отговори, базирани на вашия календар, последните документи и минала кореспонденция.

Интелигентност между приложенията: извлича релевантна информация от Teams, SharePoint и Excel при съставянето на имейли.

Предимства и недостатъци на Microsoft Copilot

Предимства:

Нативната интеграция означава, че не е необходимо да инсталирате или да се научавате да използвате нови приложения.

Предлага сигурност и съответствие на корпоративно ниво в екосистемата на Microsoft.

Предоставя широки AI възможности, които надхвърлят простото управление на имейли.

Недостатъци:

Изисква абонамент за Microsoft 365 и допълнителна лиценз за Copilot.

Възможностите на AI са ограничени до екосистемата на Microsoft.

Наличността на функциите може да варира в зависимост от плана за Microsoft 365.

Цени на Microsoft Copilot

Copilot за Microsoft 365: 30 USD/потребител/месец (допълнение)

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (100+ отзива) Capterra: Не е включен в списъка

6. Gemini (най-подходящ за потребители на Google Workspace, които искат вградена AI помощ)

чрез Gemini

Подобно на Microsoft Copilot, Gemini AI на Google се интегрира директно в Gmail и по-широкото Google Workspace. За екипи, изградени върху екосистемата на Google, той предоставя помощ за електронна поща, без да се налага да напускате инструментите, които използвате всеки ден.

В Gmail Gemini може да ви помогне да съставите имейли, да обобщите теми и да предложите отговори. Интеграцията се разширява и към други приложения на Google, като Google Meet за обобщения на срещи и Google Docs за съвместно писане. Това създава съгласувано AI преживяване във всички ваши инструменти на Google.

AI разбира вашите файлове в Google Drive, събития в календара и история на комуникацията, което прави предложенията му по-релевантни в контекста, отколкото това, което може да предложи самостоятелен инструмент.

Най-добрите функции на Gemini

Помощ при създаване на чернови в Gmail: Предлага допълнения, докато пишете, или генерира пълен чернови вариант въз основа на проста подсказка.

Обобщаване на низове: Обобщава дълги имейл разговори в ключови точки, за да ви помогне да се ориентирате бързо.

Интелигентност между работни пространства: Позовава се на вашите документи в Google Drive и събития в календара, когато ви помага да съставите съобщения.

Предимства и недостатъци на Gemini

Предимства:

Появява се директно в Google приложенията, които вече използвате, без да е необходима допълнителна инсталация.

Често се включва в плановете на Google Workspace, в зависимост от нивото на абонамента ви.

Осигурява последователно AI преживяване в имейли, документи и срещи.

Недостатъци:

Ограничено до екосистемата на Google Workspace

Възможностите на AI варират значително в зависимост от вашия план.

Някои функции все още са в процес на внедряване и може да не са достъпни за всички потребители.

Цени на Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 $/потребител/месец (допълнение) Gemini Enterprise: 30 $/потребител/месец (допълнение)

Оценки и рецензии за Gemini

G2: Не е посочен като самостоятелен продукт „Gemini for Workspace” Capterra: Не е посочен

7. Hiver (най-подходящ за екипи за поддръжка, които управляват споделени Gmail пощенски кутии)

чрез Hiver

Hiver превръща вашата Gmail пощенска кутия в център за поддръжка, без да налага на вашия екип да се научава да работи с нов интерфейс. Той е предназначен за екипи, които управляват споделени пощенски кутии като support@ или sales@ и които трябва да разпределят, проследяват и сътрудничат по имейли.

Hiver добавя функции като задаване на имейли, проследяване на статуса и откриване на конфликти директно в Gmail. Откриването на конфликти е особено полезно, тъй като ви предупреждава, ако член на екипа вече отговаря на имейл, като по този начин предотвратява дублирането на отговори.

За екипите за поддръжка и операции, които искат повече структура без сложността на пълна система за издаване на билети, Hiver е практичен избор.

Най-добрите функции на Hiver

Задаване и статус на имейли: Задавайте имейли на членовете на екипа и проследявайте техния статус (отворен, в очакване, затворен) в Gmail.

Откриване на конфликти: Уведомява ви, когато член на екипа разглежда или отговаря на същия имейл.

Проследяване и анализ на SLA: Задайте цели за времето за отговор и следете представянето на екипа си.

Предимства и недостатъци на Hiver

Предимства:

Работи в Gmail, което намалява времето за обучение на вашия екип.

Предоставя функции за помощна служба без сложността на пълна система за издаване на билети.

Бързо и лесно за настройка

Недостатъци:

Работи само с Gmail

По-малко подходящи за сложни работни процеси за поддръжка, които изискват усъвършенствано маршрутизиране.

Някои разширени функции са ограничени до планове от по-висок клас.

Цени на Hiver

Lite: 19 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Pro: 49 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Elite: 79 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hiver

G2: 4,6/5 (над 900 отзива) Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

8. Gmelius (най-подходящ за екипи, които искат управление на имейли в стил Kanban в Gmail)

чрез Gmelius

Gmelius внася концепциите за управление на проекти директно във вашата Gmail пощенска кутия. Той ви позволява да визуализирате вашите имейли на Kanban табло, да създавате автоматизирани последователности за контакти и да изграждате работни потоци за обработка на повтарящи се задачи.

Изгледът Kanban е отличителната функция, форма на визуализация на работния процес, която превръща вашите имейли в карти, които можете да плъзгате между колоните. Това е идеално за продажбени канали или опашки за поддръжка, където всеки имейл представлява етап в процеса.

За екипи, които мислят визуално и искат да приложат принципите на управлението на проекти към пощенската си кутия, Gmelius предлага уникален и мощен подход.

Най-добрите функции на Gmelius

Kanban табла за имейли: Визуализирайте и управлявайте работния си поток от имейли, като премествате картичките с имейли между персонализирани колони.

Поредици от имейли: Създавайте автоматизирани поредици от последващи действия за кампании за достигане до потенциални клиенти.

Автоматизация на работния процес: Създайте правила за автоматично присвояване, маркиране или преместване на имейли въз основа на определени от вас критерии.

Предимства и недостатъци на Gmelius

Предимства:

Визуалната Kanban табло ви позволява лесно да видите състоянието на работния си процес с един поглед.

Комбинира управлението на пощенската кутия и комуникацията в един инструмент.

Работи вградено в интерфейса на Gmail.

Недостатъци:

Поддържа само Gmail

Подходът Kanban може да се стори непознат на някои потребители.

Разширените функции за автоматизация са ограничени в плановете от по-ниско ниво.

Цени на Gmelius

Meli: 19 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Growth: 25 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Pro: 40 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Enterprise: по поръчка

Оценки и рецензии за Gmelius

G2: 4,4/5 (700+ отзива) Capterra: 4,4/5 (200+ отзива)

9. Spike (най-подходящ за потребители, които предпочитат разговорния имейл пред традиционните низове)

чрез Spike

Spike преосмисля имейла като чат разговор. Той показва съобщенията ви в разговорен формат, което може да направи комуникацията по-непосредствена и по-малко формална.

Приоритетната му пощенска кутия използва AI, за да показва важни съобщения, като филтрира ненужната информация като бюлетини и известия. Spike включва и вградени функции като съвместни бележки и видеоразговори, което намалява нуждата от отделни инструменти.

Spike работи с множество доставчици на електронна поща, което го прави по-гъвкав от алтернативите, които работят само с Gmail. За тези, които намират традиционните интерфейси за електронна поща за претрупани, той предлага наистина различно преживяване.

Най-добрите функции на Spike

Разговорно представяне на имейли: Показва съобщенията като чат балони за по-лесна и по-бърза комуникация.

Приоритетна пощенска кутия: Използва AI, за да идентифицира автоматично и да показва най-важните ви съобщения.

Вградени инструменти за сътрудничество: Включва бележки, задачи и видеоразговори в рамките на приложението.

Предимства и недостатъци на Spike

Предимства:

Интерфейсът, подобен на чат, може да намали тревожността, свързана с имейлите, и да увеличи скоростта на отговор.

Поддържа различни имейл акаунти, не само Gmail.

Консолидира комуникацията и основното сътрудничество в един инструмент

Недостатъци:

Разговорният изглед може да бъде объркващ за потребители, свикнали с традиционната електронна поща.

По-малко подходящи за официална бизнес кореспонденция

Някои функции работят по-добре в мобилното приложение, отколкото в настолната версия.

Скок в цените

Безплатен план Екип: 7,99 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Бизнес: 12,99 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно) Предприятие: По избор

Рейтинги и отзиви за Spike

G2: 4,6/5 (70+ отзива) Capterra: 4,4/5 (70+ отзива)

10. Sanebox (най-подходящ за лица, които искат AI филтриране на имейли, без да сменят клиенти)

чрез Sanebox

Sanebox работи тихо на заден план с вашия съществуващ имейл клиент, за да филтрира и организира вашите съобщения. Той анализира вашето поведение при работа с имейли, за да научи какво е важно за вас, и автоматично премества по-малко важните съобщения в отделни папки.

Най-известната му функция е SaneBlackHole, която ви позволява да блокирате даден изпращач с едно кликване. Просто плъзнете имейла в папката BlackHole и никога повече няма да виждате съобщения от този изпращач.

За лица, които искат управление на имейли с AI, без да приемат изцяло нов имейл клиент, Sanebox е леко и ефективно решение.

Най-добрите функции на Sanebox

AI филтриране на имейли: Запознава се с вашите навици при работа с имейли, за да сортира автоматично по-малко важните съобщения в отделни папки.

SaneBlackHole: Функция за отписване с едно кликване, която наистина работи.

Ежедневен обзор: Обединява по-малко важните ви имейли в един ежедневен обзор.

Предимства и недостатъци на Sanebox

Предимства:

Работи с всеки имейл клиент, включително Gmail, Outlook и Apple Mail.

Работи автоматично на заден план с минимална ежедневна взаимодействие

Ефективно намалява претрупването и шума в пощенската кутия

Недостатъци:

Предоставя само филтриране и не помага при изготвянето или обобщаването на имейли.

Изисква предоставяне на достъп на трета страна до вашата електронна поща.

AI понякога може да подреди неправилно важен имейл.

Цени на SaneBox

Закуска: ~7 $/месец Обяд: ~12 $/месец Вечеря: ~36 $/месец

Оценки и рецензии за SaneBox

G2: 4,6/5 (над 150 отзива) Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Изберете подходящия работен процес, а не само подходящия инструмент

Най-добрата алтернатива на Fyxer AI за вас зависи от това, което се опитвате да решите. Ако просто искате по-бърза или по-чиста пощенска кутия, може да ви е достатъчен специализиран имейл клиент като Shortwave или Superhuman. Ако вашият екип вече е интегриран в екосистемата на Microsoft или Google, Copilot или Gemini са логичният избор.

Въпреки това, най-големите печалби в производителността не идват само от по-бързото управление на имейлите. Те идват от премахването на разминаването между имейлите ви и реалната ви работа. Когато вашите комуникации, задачи, документи и проекти се намират на едно място, вашият AI става наистина интелигентен – ключово предимство на контекстуалния AI.

Целта не е просто празна пощенска кутия. Тя е да се гарантира, че всеки важен имейл води до правилното действие, проследявано на правилното място, с целия необходим контекст – сърцевината на автоматизацията на работния процес. За да изградите този наистина свързан работен процес, започнете безплатно с ClickUp. ✨

Често задавани въпроси

Fyxer AI е AI-базиран асистент за електронна поща за Gmail и Outlook, който помага за управлението на пощенската ви кутия. Той използва AI за сортиране на имейли, автоматично изготвяне на отговори и записване на бележки от срещи.

Fyxer AI е специализиран асистент за електронна поща, докато Microsoft Copilot е AI слой в целия пакет Microsoft 365. Copilot предлага по-широк контекст, като свързва електронната поща с календара, документите и Teams.

Да, конвергентно работно пространство като ClickUp замества самостоятелния асистент, като обработва имейлите в контекста на вашата работа. ClickUp Task Management и ClickUp Brain предоставят AI помощ, която се основава на цялата история на вашия проект.

Често срещаните ограничения включват общи отговори, изготвени от AI, непоследователна категоризация на имейлите и липса на интеграция с по-широкия контекст на вашата работа. Това означава, че все още трябва ръчно да свързвате имейлите с вашите проекти и задачи.