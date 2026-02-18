Топ 15+ Grok AI подсказки и как да ги използвате

Повечето от нас изпробвахме Grok AI по същия начин, по който изпробвахме всеки друг чатбот: зададохме бърз въпрос, прегледахме отговора и продължихме напред. Но Grok вече не е просто поредният бот.

За една година той привлече близо 687 милиона посещения в интернет, тихо се изкачвайки в топ класацията на инструментите, за които вашият екип действително говори. В същото време той все още има около 24 пъти по-малко уникални посетители от ChatGPT, което означава, че повечето хора едва докосват повърхността на това, което Grok AI подсказките могат да направят за реалната работа.

Тази статия запълва тази празнина, като обсъжда как да превърнете Grok в надежден партньор за задълбочени проучвания, планиране и дори генериране на изображения с подсказки, които предоставят точното форматиране на резултатите, от което се нуждаят вашите проекти.

Какво прави една подсказка за Grok добра?

Когато подсказките на Grok AI работят, това е защото те казват на модела какво искате, защо го искате и какво очаквате да видите в края.

1. Яснота и конкретност

Най-добрите подсказки се четат като кратки творчески брифинги. Grok е подходящ за проучвания, но е необходимо да:

Определете времеви диапазони, региони, показатели и дори кои конкуренти да включите.

Уточнете академични срещу общи уеб източници

Поискайте цитати, проверки за надеждност и прозрачност.

Понякога е необходимо да проверите важната информация ръчно. Въпреки това, колкото по-ясно е вашето запитване, толкова по-добре ще използвате Grok.

2. Контекст и дефиниране на ролите

Grok се държи много по-различно, когато знае кой се преструва, че е: академичен помощник, технически анализатор, експерт по съответствие или маркетинг стратег.

Ролята и контекстът показват на модела какъв подход да приложи към един и същ въпрос, така че отговорът да е подходящ за вашия екип.

3. Спецификация на формата на резултатите

Всяка ефективна подсказка завършва с указания към Grok как да структурира резултата – доклад, списък за проверка, сравнителна таблица, пътна карта с етапи. Най-ефективните подсказки за проучвания винаги определят формат, който можете да вмъкнете директно в документ или задача.

4. Проследяване с уточняващи въпроси

Помислете за първия отговор като за чернова. Задавайте последващи въпроси, стеснявайте обхвата и коригирайте недоразуменията. Това бързо общуване превръща общия отговор в нещо, основано на вашите реални примери и данни.

🧠 Знаете ли, че: Размерът на глобалния пазар за инженерство на подсказки се оценява на 222,1 милиона долара през 2023 г. и се очаква да достигне 2,06 милиарда долара до 2030 г., като расте с CAGR от 32,8%.

Подсказки, които можете да използвате с Grok

Тук Grok AI подсказките преминават от теорията към нещо, което можете да копирате така, както е, или да промените според вашите спецификации. В следващите няколко части ще разгледаме как да пишете ефективни подсказки и ще споделим готови примери за пет специализации в индустрията.

Забележка: Ще използваме базовата/безплатната версия на Grok AI, за да изпълним нашите примерни подсказки и да ви дадем представа за това как работят. Въпреки това, платените планове SuperGrok и SuperGrok Heavy би трябвало да осигуряват още по-добри резултати и предложения.

1. Създаване на съдържание и социални медии

За съдържание и социални медии Grok работи най-добре, когато го третирате като творчески партньор, а не като генератор на календар. Пропуснете „направи ми план за съдържание“ и създайте няколко блока с подсказки, които можете да използвате повторно и да включите във всяка тема.

Започнете с идеи:

Дайте ми пет гледни точки, които оспорват общоприетото мнение в [вашата индустрия] относно [тема] Превърнете тази идея в три формата: видеоклип, публикация в LinkedIn и образователна карусела

След това добавете промени в перспективата и акценти:

Пренапишете тази тема през погледа на начинаещ, експерт и скептик, като включите по един силен акцент за всеки от тях Коя е най-неочакваната или недооценена идея, скрита в тази тема?

Можете също да използвате прост шаблон за бързи връзки:

Дайте ми три гледни точки по тази тема, всяка с уловка, една ключова точка и просто призив за действие

Grok генерира съдържание в отговор на нашата подсказка

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира подсказките на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

2. Изследване и обобщаване

Grok блести, когато го третирате като младши анализатор, който работи по строги указания, а не като едноредова AI търсачка. Вие му давате източника, задачата и формата на резултата, а след това го оставяте да се справи с тежките задачи по анализа и обобщението.

За задълбочени изследвания или академични статии започнете, като поставите целия текст или ключовите връзки, а след това опишете какво е важно за вас. Например:

Извлечете ключови заключения, методология, ограничения и въпроси за бъдещето Отбележете къде данните изглеждат слаби или остарели Сравнете това с другите два източника, които споделям по-долу

Завършете всеки подсказък, като дефинирате структурата, от която се нуждаете. Това може да бъде:

Предоставете резюме, след което избройте заключенията с цитати Създайте кратка секция за критика и списък с отворени въпроси, които мога да превърна в задачи

🧠 Знаете ли, че: 45% от участниците в нашето проучване казват, че държат отворени раздели с информация, свързана с работата им, в продължение на седмици. За други 23% тези ценни раздели включват AI чат низове, пълни с контекст. По принцип, огромното мнозинство изнася паметта и контекста си в нестабилни раздели на браузъра. Повторете след нас: Разделите не са бази от знания. 👀 ClickUp BrainGPT променя правилата на играта. Това супер AI приложение ви позволява да търсите в работното си пространство, да взаимодействате с множество AI модели и дори да използвате гласови команди, за да извличате контекст от един интерфейс.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за стратегия за съдържание за маркетинг

3. Генериране на код и визуализация на данни

Дайте на Grok пълна техническа информация. Той работи най-добре, когато обясните задачата, както бихте го направили на младши разработчик, и я свържете с реални данни.

Вместо „напишете API“, опишете подробно заявката, библиотеките и крайните случаи. Например:

Напишете Node. js Express маршрут, който обработва POST към /api/users, валидира username и password, запазва в MongoDB с Mongoose, връща 201 при успех и 400 с съобщение за грешка при неуспех Създайте React компонент, който извиква /api/user/:id, показва състоянието на зареждане, обработва грешки и показва име, имейл и аватар, използвайки Material UI Напишете pytest единични тестове за тази функция [paste function], които обхващат щастливи пътища и крайни случаи

Можете също да помолите Grok да превърне резултатите в диаграми:

Използвайте този CSV [paste], предложете 2–3 полезни диаграми и напишете Python кода с Matplotlib, за да ги генерирате, както и кратък анализ на това, което показва всяка диаграма

4. Редактиране или генериране на изображения чрез модела за изображения на Grok

Едно от хубавите неща при генерирането на изображения с Grok е, че не се нуждаете от „инженерски език за подсказки “. От началната страница на чата изберете „Създаване на изображение“ и ще се отвори Imagine by Grok AI, където можете да генерирате изображения, използвайки прост и ясен език.

Когато пишете подсказка, мислете в четири части:

Тема

Промяната, която искате

Настроение

Стил

Например:

Продуктова снимка на многократна употреба бутилка за вода на бюро, по-ярко осветление, уютна атмосфера, мек студиен стил

След това можете да съберете редакциите на едно място. Помолете Grok да освети сцената, да смени фона и да добави текст върху изображението с едно-единствено искане, вместо с три отделни команди.

Можете да опитате нещо като „златна светлина с меки драматични сенки” за по-изтънчен вид.

💡 Съвет от професионалист: Когато тествате визуални указания, запазете най-добрите изображения и техните подсказки като бърз шаблон в ClickUp Docs. Можете да поставите снимки „преди“ и „след“ в един и същ документ и да ги прегледате с екипа си на едно място.

5. Основни или напреднали команди за Grok (инженерно ниво)

Това е моментът, в който можете да изберете експертен режим, за да използвате подсказката на Grok AI. В експертен режим Grok започва да действа като допълнителен мозък в техническия ви екип. Той позволява на модела да премине през междинни стъпки на разсъждение, преди да отговори, което е идеално за трудни инженерни проблеми.

Един добър основен подсказващ текст е такъв, който можете да използвате многократно за различни задачи, а не само веднъж. Например:

Вие сте инженер на ниво персонал. Имам нужда от помощ при проектирането и внедряването на следната система: [кратко описание]. Работете в четири етапа

Преформулирайте целта, входните данни, ограниченията и условията за неуспех с ваши собствени думи

Предложете три архитектури, сравнете компромисите (производителност, сложност, цена, надеждност, подходящи умения на екипа)

Изберете един и обмислете дизайна стъпка по стъпка в режим Think: потоци от данни, API, структури от данни, обработка на грешки и наблюдаемост

Изход: готов за производство код за основния път, основни тестове и кратък рисков дневник с отворени въпроси, които трябва да потвърдя с екипа си

💡 Съвет от професионалист: Запазете основна подсказка като тази в споделено пространство, за да може целият ви екип да използва един и същ процес, и я актуализирайте с малки промени, когато вашият стек или стандарти се променят.

Стъпка по стъпка: Как да създадете ефективни Grok подсказки

Преди да поставите голям текст в Grok, е добре да се забавите и да изградите заявката на слоеве. Ето една проста структура, която можете да използвате за повечето задачи.

Започнете с избора на подходящия режим: Използвайте Fast за бързи чернови, Expert или Heavy, когато се нуждаете от напреднали разсъждения или по-задълбочен анализ. Активирайте DeepSearch, когато се нуждаете от отговори, подкрепени от уеб.

Добавете подходящия контекст: Прикачете файлове, поставете данни или добавете текстово съдържание от Drive или OneDrive, за да не се налага Grok да гадае. Посочете какво представлява всеки файл и как искате да бъде използван.

Изберете подходяща персона: асистент по писане, юридически рецензент или персонализирана персона за проект насочва Grok към тона и дълбочината, които очаквате. асистент по писане, юридически рецензент или персонализирана персона за проект насочва Grok към тона и дълбочината, които очаквате.

Напишете ясна цел : Опишете целта в едно изречение, след което добавете всички важни ограничения. Посочете аудиторията, дължината, регионите или инструментите, които ви интересуват.

Завършете с точен формат на резултата: Поискайте раздели, точки, таблици или блокове с код, за да можете да поставите резултата директно в документи, презентации или задачи.

Чести грешки и капани при използването на Grok

Дори добре структурираните подсказки на Grok AI могат да пропуснат целта, ако начинът, по който работите с Grok, ви пречи. Тези три навика тихо ограничават качеството на всеки отговор.

Приемане на първия отговор

Първият отговор рядко е окончателният вариант. Разглеждайте го като отправна точка и помолете Grok да усъвършенства процеса си. Опитайте с последващи въпроси като:

„Тази част е полезна. Можете ли да разясните [конкретен момент]?“

„Какви са потенциалните недостатъци на този подход?“

„Можете ли да дадете конкретен пример за моята ситуация?“

Пренебрегване на вашия стил на учене

Ако обяснението не ви е ясно, кажете на Grok как се учите най-добре, за да може да адаптира резултатите според начина, по който работи мозъкът ви. Използвайте подсказки като:

„Аз съм визуален тип ученик. Можете ли да използвате диаграма или таблица?“

„Разделете това на прости стъпки, които мога да следвам“

„Обяснете с реални примери от софтуерни екипи“

Не се основавайте на предишни разговори

Да започвате отначало всеки път води до загуба на контекст и забавя разбирането. Позовавайте се на по-ранни чатове и резултати:

„Въз основа на последното ни проучване по [тема], ето какво опитах и какво се случи. Какво трябва да променя следващия път?”

Къде Grok се отличава и къде не успява

Grok може да бъде брилянтен в подходящия контекст и разочароващ в неподходящия. Полезно е да знаете къде моделът блести естествено и къде все още се нуждаете от предпазни мерки.

Предимства

Справя се добре със сложни въпроси, особено когато се нуждаете от многопластов анализ на правни, технически или продуктови теми .

Извлича в реално време уеб и данни за новини, финанси и изследователски задачи, така че отговорите не изглеждат остарели.

Работи с текст, код и изображения, което улеснява съхранението на всичко в един разговор, вместо да се налага да използвате различни инструменти.

Запазва контекста при дълги чатове, така че можете да повтаряте една и съща идея, вместо да обяснявате проекта си отново всеки път.

Недостатъци

Все още има по-ниска степен на приемане и по-малко интеграции в сравнение с конкурентите, което се проявява като липсващи плъгини, работни процеси и документация.

Достъпът в реално време до онлайн източници може да доведе до пристрастност, остаряло съдържание или ниска надеждност, ако не изисквате активно цитати и проверки на източниците.

Строгото съгласуване с екосистемата X може да бъде ограничаващо, ако вашият екип работи на други платформи и се нуждае от неутрална инфраструктура.

Поддръжката за разработчици и предприятия все още не е на ниво, така че екипите, които изграждат сериозни системи около Grok, често се нуждаят от допълнителни инструменти за валидиране, мониторинг и архивиране.

Алтернатива на Grok за ежедневните работни процеси

Grok все още има какво да наваксва. Макар че гласовият му режим е впечатляващ, генерирането на изображения изглежда недоразвито. Сега, ако трябва да използвате един AI инструмент за писане, друг за генериране на изображения и още един за генериране или поправяне на код, това води до разрастване на AI. Това означава, че имате няколко AI инструмента, които не могат да комуникират помежду си, не са запознати с работата ви и натрупват абонаментни такси. Ето защо ви е необходима алтернатива на Grok, която може да съпътства (или понякога да замести) Grok във вашия набор от инструменти. Една такава алтернатива е ClickUp Brain, всеобхватен асистент, задвижван от изкуствен интелект, в рамките на платформата за управление на проекти ClickUp. ClickUp Brain е колекция от функции на изкуствен интелект, безпроблемно интегрирани в работната среда на ClickUp. Можете да го използвате точно там, където вече се намират вашите проекти, така че да може да извлича реалния контекст на проекта, задачите и коментарите във всеки отговор.

Изпробвайте подсказката, за да видите как ClickUp Brain работи с преглеждане и обобщаване на документи

Как ClickUp Brain подобрява използването на Grok самостоятелно

Ето как ClickUp Brain преодолява някои от ограниченията, с които ще се сблъскате при самостоятелните подсказки на Grok:

Дълбок контекст от реална работа: ClickUp Brain може да вижда вашите задачи, документи, коментари и статуси, така че отговорите отразяват приоритетите около крайните срокове.

Действия, присъщи на работния процес: Вместо да копирате отговорите обратно в инструментите, той може да създава задачи, да актуализира полета, да генерира подзадачи и да записва обобщения точно там, където работи вашият екип.

Помощ, съобразена с ролята: CSM, PM, инженери и лидери могат да използват една и съща AI, но да получават различни резултати – обобщения на състоянието, бележки за събрания, списъци за проверка на поправки на бъгове или обобщения за ръководството.

Търсене в различни инструменти с ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT извлича контекст от ClickUp и свързаните приложения (като Drive или Slack), така че можете да отговаряте на въпроси с пълна картина, вместо да жонглирате с множество AI раздели.

Намалено разпространение на AI : Един AI слой поддържа писане, планиране, анализ и работни потоци за поддръжка, така че не е необходимо да поддържате отделни инструменти от типа Grok за всяка функция. Един AI слой поддържа писане, планиране, анализ и работни потоци за поддръжка, така че не е необходимо да поддържате отделни инструменти от типа Grok за всяка функция.

Сигурност на корпоративно ниво: Всичко това работи на сигурната платформа на ClickUp (включително контроли, съобразени с GDPR, ISO, HIPAA и SOC 2), със строги ограничения за обучение и съхранение на данни от трети страни.

Използвайте подсказки, базирани на ролята, в ClickUp Brain, за да отговорите на специфичните нужди на вашата роля

Потребител на Reddit споделя своя опит с ClickUp:

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите.

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите.

Основни начини за използване на ClickUp Brain с подсказки в стила на Grok

Помолете да обобщите дълги задачи, билети или документи , така че заинтересованите страни да могат да разберат контекста в няколко реда.

Превърнете груба идея или бележка от среща в структуриран списък със задачи, подзадачи, отговорници и крайни срокове .

Пренапишете или адаптирайте съобщенията за различни аудитории: клиенти, мениджъри или вътрешни екипи.

Генерирайте актуализации на състоянието и обобщения на напредъка за спринтове, акаунти или проекти за секунди.

Създайте стандартизирани шаблони (ръководства за въвеждане, рамки за QBR, списъци за проверка на версии) от един добре изработен подсказващ текст.

Използвайте ClickUp BrainGPT, за да търсите в ClickUp + външни инструменти , след което изгответе отговор или план, използвайки всичко, което намери.

Добавете файлове или връзки и BrainGPT ще сравни версиите, ще извлече ключовите решения или ще открие рисковете .

Преобразувайте гласови бележки или бързи чатове в ClickUp BrainGPT в задачи в ClickUp, за да не се губят идеите в отделни AI инструменти.

По този начин Grok остава полезен за проучване и експериментиране, докато ClickUp Brain и ClickUp BrainGPT се занимават с ежедневните подсказки, които се нуждаят от реален контекст, собственост и последващи действия.

🌟 Бонус: Искате AI помощ, подобна на Grok, но с по-голяма възможност за персонализиране и многоетапни работни процеси? Ще харесате AI Super Agents на ClickUp. Super Agents са дълбоко интегрирани в платформата ClickUp, с достъп до задачите, документите, чатовете и свързаните приложения на вашето работно пространство. Можете да създавате, конфигурирате, персонализирате и контролирате Super Agents, включително техните разрешения, памет и инструментите/данните, до които имат достъп. Те са предназначени за съвместни, интуитивни и гъвкави взаимодействия в ClickUp, включително търсене на човешко одобрение за критични действия.

Научете повече тук

Създавайте по-умни AI подсказки с ClickUp

Ако има нещо, което трябва да запомните от всичко това, то е, че Grok е толкова силен, колкото и заданието, което му давате. Ясни роли, структурирани резултати и интелигентни последващи действия го превръщат от чат прозорец в надежден партньор за изследвания, кодиране и творческа работа.

Видяхме също така често срещани капани, по-умни стратегии за подобрение и области, в които Grok все още се нуждае от подкрепата на инструменти като ClickUp Brain и ClickUp BrainGPT, за да поддържа всичко свързано с реални проекти и хора.

Ако сте готови да намалите разрастването на AI и да изградите по-свързана система за работата на вашия екип, бихме се радвали да поговорим. Опитайте ClickUp безплатно, за да разгледате как би изглеждала тази настройка.

Често задавани въпроси (FAQ)

Подсказките на Grok AI са писмените инструкции, които давате на Grok за изпълнение на задача: проучване, писане, кодиране или анализ. Добрите подсказки определят целта, контекста и формата на резултата, така че екипите да могат да използват резултата в своя работен процес.

Бъдете конкретни относно аудиторията, ограниченията и структурата, която желаете. Споделете изходния материал, попитайте за стъпка по стъпка разсъжденията и винаги продължавайте с усъвършенствания. Третирайте първия отговор като чернова, която ще усъвършенствате, а не като окончателен отговор.

Да. Можете да опишете темата, желаната промяна, настроението и стила с прост език, а след това да добавите редакции като „освежете, променете фона и добавете заглавен текст“. Това е идеално за бързи визуализации на концепции и материали, готови за социални медии.

Стандартната подсказка решава една задача. Майсторската или разширената подсказка действа като шаблон за многократна употреба: тя определя роли, ограничения, стъпки на разсъждение и структура на резултатите, така че Grok да може да се справя с комплексна, многоетапна работа последователно в различни проекти и екипи.

Grok е чудесен за проучване, изготвяне на проекти и подкрепа при вземането на решения, но не трябва да замества човешката преценка. За работа с висок риск или регулирана работа, използвайте го, за да откриете варианти и идеи, а след това потвърдете фактите, данните и решенията с експерти в областта.