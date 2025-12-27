Snagit и ClickUp Clips: кой инструмент за заснемане на екрана е по-добър?

Заснемането на екрана се появи в Xerox PARC през 70-те години на миналия век, когато инженерите се нуждаеха от бърз начин да покажат какво се случва на екрана на компютъра, без да се налага да водят някого до бюрото си.

Това просто „Нека ви покажа“ вече има различни, по-усъвършенствани версии под формата на инструменти за заснемане на екрана. От самостоятелни творци, които обясняват работни процеси, до малки предприятия, които документират процеси в различни часови зони, очакванията са по-високи.

В тази публикация в блога ще сравним два от най-добрите инструменти за заснемане на екрана: Snagit и ClickUp Clips, за да видим кой от тях е по-подходящ за вашата работа.

Ето едно бързо сравнение на двата инструмента за заснемане на екрана:

Аспект Snagit ClickUp Clips Основна цел Самостоятелно заснемане на екрана, добавяне на бележки и записване на видео за уроци и документация Вградено, бързо записване на екрана за комуникация в екипа, докладване на грешки и демонстрации на задачи в рамките на работните процеси по проектите. Опции за заснемане Снимки на екрана, заснемане при превъртане, видео на целия/част от екрана, прозорци на приложения Екран, текущ раздел, прозорец на приложение или само аудио; до 45 минути Разширени инструменти за редактиране Разширени анотации (текст, стрелки, подчертавания), основно подрязване на видео, шаблони, печати Основно подрязване; AI транскрипция с времеви отметки, гласови анотации AI възможности Няма роден Автоматично транскрибиране, търсене на транскрипти чрез ClickUp Brain, преобразуване в задачи Интеграции Ограничен; експортира към файлове/връзки, работи с всяка платформа Нативен за ClickUp (Документи, Чат, задачи); над 1000 приложения чрез екосистемата на ClickUp Споделяне/Сътрудничество Споделяне на файлове, връзки; липса на видимост на екипа Автоматично вграждане в задачи/коментари/чат; достъп за екипа, коментари с времева марка Цени Абонамент за 39 $/година (2025+); еднократни опции за стари версии ~63 $. Включено във всички планове на ClickUp (от безплатен до Enterprise) Платформи Windows, Mac; самостоятелно приложение Уеб-базиран в ClickUp; достъп от различни платформи Силни страни Превъзходна прецизност на анотациите, неограничено записване, интуитивен потребителски интерфейс за професионалисти Интеграция на работния процес, повишаване на производителността с AI, безплатно за PM екипи Ограничения Без AI, липсва контекст на екипа, допълнителни разходи за ъпгрейди Само видео (без разширени екранни снимки), ограничение от 45 минути, изисква акаунт в ClickUp

Какво е ClickUp?

Изпитайте конвергенцията с ClickUp Заменете самостоятелните инструменти с Converged AI Workspace на ClickUp.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти и производителност, която обединява широка гама от работни инструменти в едно единно работно пространство. Тя ви спестява разпиляването на работата, като ви предоставя задачи, документи, чат, бели дъски, автоматизация и много други.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, то вгражда AI възможности директно в ежедневните работни повърхности като задачи, документи, чатове и работни потоци, а не като добавка, за да се избегне превключването на контекста.

Ексклузивна информация за това как работи!

Функции на ClickUp

Нека разгледаме някои от отличните функции, които правят ClickUp отлична алтернатива на Snagit:

Функция № 1: Интуитивно записване на екрана

За екипи, които разчитат на ясна комуникация и гладко предаване на задачи, ClickUp Clips променя начина, по който заснемате, обяснявате и действате въз основа на информацията.

Можете да записвате екрана, камерата и аудиото си и незабавно да вграждате тези записи директно в задачите, документите, чатовете или коментарите в ClickUp, без да напускате работното си пространство.

Запишете екрана или гласа си, за да запознаете екипа си с важни актуализации или промени с ClickUp Clips

Ето как това помага:

Множество опции за запис: Заснемайте целия екран, едно прозорец или раздел на браузъра, заедно с опционален аудио запис.

Централизирано съхранение: Достъп до всички запазени записи в Clips Hub , за да можете да ги организирате, търсите и преглеждате отново.

Коментари с времеви отметки: Оставете коментари в точно определени моменти в клипа, за да може всеки да знае точно към коя част от видеото се отнася обратната връзка.

Полезни съвети: Създайте задача директно от клип, като свържете записите с конкретни действия и съхранявате обратната връзка и последващите действия на едно място.

Безпроблемно споделяне и вграждане: Вградете клипове в задачи, документи, чат или коментари или ги споделете външно чрез линк.

Гласови клипове за пояснения: Оставете гласови коментари в Clips, за да обясните бързо тънкостите или да дадете насоки.

💡 Професионален съвет: Маркирайте или етикетирайте клипове в Hub за повтарящи се процеси като въвеждане в работата, софтуерни уроци или актуализации на продукти.

Функция № 2: Транскрипции, задвижвани от AI

С активиран ClickUp Brain всеки клип, който записвате, се транскрибира автоматично. Това означава, че вашият екип може да чете по време на възпроизвеждането на клипа или бързо да прегледа транскрипта за ключови моменти, без да гледа отново цялото видео.

Достъп до транскрипти, генерирани от ClickUp Brain, за да не се налага да гледате отново клиповете

Можете да получите достъп до пълния транскрипт с времеви отметки в дясната странична лента, а с кликване върху фрагмент веднага преминавате към съответния момент в клипа, което прави навигацията безпроблемна.

Помолете ClickUp Brain да обобщи вашите клипове за бързи прозрения

Освен това, когато зададете въпрос на ClickUp Brain, той претърсва всички ваши транскрипти на клипове, за да намери отговори. Това превръща вашите записи в база от знания, която може да се търси, идеална за асинхронни екипи или при назначаване на нови членове.

Можете също така просто да помолите AI транскрипционния обобщител да ви даде обща представа за разговора.

Например, да предположим, че собственикът на малък бизнес записва презентация на нов табло за отчети на клиенти. Вместо да изпрати пълното видео на екипа, той копира ключови фрагменти от транскрипта, показващи кои показатели да се проверяват ежедневно.

Създател на съдържание, който преглежда урок, може също да подчертае точни инструкции от транскрипта, за да ги включи в чернова на блог или SOP.

📮 ClickUp Insight: 50% от участниците в нашето проучване посочват петък като най-продуктивния си ден. Това може да е феномен, характерен за съвременната работа. В петък обикновено има по-малко срещи, а това, в комбинация с натрупания през работната седмица контекст, може да означава по-малко прекъсвания и повече време за задълбочена, концентрирана работа. Искате да поддържате производителността от петък през цялата седмица? Възприемете асинхронните практики за комуникация с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата! Записвайте екрана си с ClickUp Clips, получавайте незабавни транскрипции чрез ClickUp Brain или помолете AI Notetaker на ClickUp да се включи и да обобщи за вас най-важните моменти от срещата!

Когато се нуждаете от синхронизация в реално време или хибридна комуникация на работното място, използвайте ClickUp Chat. Изпращайте съобщения, създавайте канали и организирайте теми директно в работното си пространство.

Изпращайте асинхронни актуализации на вашия екип, използвайки ClickUp Chat

Той съществува заедно със задачи, документи и клипове, така че:

Разговорите остават свързани с работата

Можете да превърнете чат съобщение в задача с едно кликване.

Вградените низове и директни съобщения правят асинхронните актуализации ясни.

Например, ако член на екипа гледа клип за промени в дизайна, но има допълнителен въпрос, той може да го зададе директно в чата.

Включете се в бързи аудио или видео разговори с екипа си, използвайки ClickUp SyncUps

А когато искате яснота лице в лице, ClickUp SyncUps са леки гласови + видео разговори, които можете да стартирате директно от чата или канала, без да прехвърляте екипа си в Zoom или Teams. С него можете:

Свържете се незабавно с екипа си по телефона

Споделете екрана си, ако визуалните елементи са полезни в момента.

Запишете сесията и я запазете в Clips Hub, заедно с транскрипции и AI обобщения.

Например, да предположим, че назначавате нов член на екипа. Можете да запишете клип с указания, да използвате чата, за да отговаряте асинхронно на въпроси, и да организирате кратко SyncUp за живи презентации.

🚀 Предимство на ClickUp: Изкажете вашите идеи, бележки, скриптове или инструкции и оставете Talk to Text в ClickUp да ги превърне в ясен, изчистен текст в реално време. Задвижвано от ClickUp BrainGPT, Talk to Text се превръща в пряк път към продуктивността. AI разбира контекста, прилага интелигентно форматиране и може автоматично да свързва @споменавания, задачи, документи или връзки въз основа на това, което казвате. Достъп до всички предишни транскрипти на вашите разговори с ClickUp BrainGPT Например, ако обмисляте сценарий за видео, докато преглеждате записите си в Clips, можете да превключите на Talk to Text, за да изразите мислите си по естествен начин. ClickUp незабавно превръща изречените от вас думи в организиран чернови вариант в редактора. Можете дори да включите @споменавания на съотборници, да маркирате задачи за последващи действия или да създадете план за следващия си урок.

Цени на ClickUp

Ето какво каза Алексис Валентин, ръководител на отдела за глобално бизнес развитие в Pigment:

Функционалността на ClickUp, като възможността да правите екранна снимка с приставката ClickUp и след това автоматично да я прикачвате към задача, ни улеснява ежедневието.

Функционалността на ClickUp, като възможността да правите екранна снимка с приставката ClickUp и след това автоматично да я прикачвате към задача, ни улеснява ежедневието.

Разгледайте и други инструменти за запис на екрана:

Какво е Snagit?

чрез Snagit

Snagit (сега част от Camtasia) е софтуер за заснемане и запис на екрана за Windows и macOS. Той разширява основните функции за заснемане на екрана с усъвършенствани инструменти за редактиране, анотиране и видео за създаване на визуално съдържание като уроци и документация.

Платформата заснема екранни снимки на цели екрани, конкретни области, прозорци или превъртащо се съдържание, като например дълги уеб страници. Потребителите могат да записват видеоклипове от екрана с аудио и уеб камера, а след това да ги редактират в различни формати, като GIF или MP4 файлове.

🧠 Интересен факт: Терминът „скринкаст“ е измислен през 2004 г., когато журналистът Джон Удел попита читателите си как да нарекат „това ново нещо, с което записваш екрана си като филм“. Потребителите Джоузеф Макдоналд и Дий Кули предложиха „скринкаст“ и Удел го прие публично в блога си. Оттогава думата е официална.

Функции на Snagit

Нека разгледаме някои от функциите, които насърчават асинхронното сътрудничество на работното място:

Функция № 1: Режими на заснемане

Заснемете точно това, от което се нуждаете, с Snagit ( източник )

Snagit ви дава голям контрол над това, което заснемате. Можете да заснемете целия екран, конкретна област, прозорец на приложение или дори дълги, превъртащи се страници като уеб статии или документи. Заснемането с превъртане е удобно, когато не искате да съединявате екранни снимки ръчно.

Той поддържа също така заснемане по време, няколко монитора, видимост на курсора и персонализирани настройки. По този начин, след като го настроите, повтарянето на същия тип заснемане е бързо и последователно.

Функция № 2: Редактиране на изображения и анотации

Превърнете екранните снимки в ясни обяснения, които можете да споделяте, с Snagit ( източник )

Редакторът на Snagit е мястото, където се проявява голяма част от неговата стойност. Получавате прости инструменти като стрелки, подчертавания, текст, стъпки и замъгляване. Това го прави полезен за превръщането на необработени екранни снимки в нещо, готово за презентация.

Функции като Smart Move помагат за преместване на елементи, докато Smart Redact може автоматично да скрие чувствителна информация като имейл адреси или номера.

Извличайте използваем текст от изображения с помощта на Snagit ( източник )

Snagit може да извлича редактируем текст от изображения с помощта на OCR. Можете да вземете текст директно от екранни снимки, което е полезно при копиране на данни от визуални елементи, сканирани документи или екрани на потребителски интерфейс.

В комбинация с шаблони и пакетна обработка, това улеснява повторното използване на заснетата информация в отчети или вътрешни документи.

Цени на Snagit

Индивидуални потребители: 39 $/година

Студенти/преподаватели: 20 $/година

Бизнес: 48 $/година на

🔍 Знаете ли? Един от първите емблематични скринкасти, създадени някога, беше за уеб приложението Backpack през 2005 г. Видеото беше толкова влиятелно, че помогна за възникването на съвременния стил на демонстрация на продукти, който все още се използва в SaaS маркетинга днес. То показа, че записването на екрана може буквално да определи идентичността на даден продукт.

Snagit и ClickUp Clips: сравнение на функциите

Когато сравнявате Snagit и ClickUp Clips, погледнете отвъд основните функции за запис и екранни снимки. Двата инструмента имат различен подход. ClickUp обединява записването на екрана в цялостна платформа за управление на работата, докато Snagit е самостоятелен инструмент за заснемане и редактиране.

За да улесним нещата, нека сравним функциите, които предлагат и двата инструмента.

Функция № 1: Заснемане и запис

ClickUp

ClickUp Clips се фокусира върху скоростта и контекста. Можете да записвате екрана си (с аудио) и клипът автоматично се прикачва към задача, документ или чат. Няма нужда да експортирате или качвате нищо; всичко се съхранява в Clips Hub и е готово за коментиране или превръщане в задачи за действие.

Snagit

Snagit предлага заснемане на цял екран, област, прозорец, превъртане, заснемане на изображения стъпка по стъпка, неограничена дължина на видеото и наслагване на уеб камера. Това ви дава по-голям контрол върху това, което искате да заснемете, което го прави подходящ за уроци и документация.

🏆 Победител: Равенство! ClickUp е по-бърз за асинхронни актуализации на екипа, а Snagit е по-добър за подробна, самостоятелна работа по заснемане. Зависи дали за вас е по-важен контекстът или дълбочината на заснемането.

Функция № 2: AI и сътрудничество

ClickUp

ClickUp Brain работи с клипове, задачи, документи и чат. Записите се транскрибират автоматично, могат да се търсят и лесно се намират по-късно.

Освен това можете да задавате въпроси на AI инструмента за транскрипция, да извличате информация от минали клипове и да поддържате разговорите в контекст с коментари и чат.

Snagit

Snagit прави нещата прости: не предлага транскрипция, обобщения или AI-базирано сътрудничество. Споделянето обикновено се извършва чрез експортиране на файлове или линкове, а обратната връзка се управлява другаде.

🏆 Победител: ClickUp! Това е така, защото неговите AI инструменти са интегрирани в начина, по който екипите вече работят.

Функция № 3: Интеграции и достъпност на платформата

ClickUp

ClickUp е създаден, за да бъде в центъра на вашата работа. Той се свързва с над 1000 инструмента като Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira и други. Тези интеграции ви позволяват да синхронизирате задачи, да задействате автоматизации и да поддържате разговори и актуализации, свързани директно с текущата работа.

Освен това платформата работи в уеб, на настолни компютри (Mac и Windows) и на мобилни устройства (iOS и Android).

Snagit

От друга страна, Snagit ви позволява да експортирате заснетите изображения в Google Drive, OneDrive, имейл или собствения Screencast на TechSmith. Това работи добре, ако целта ви е да споделите готовите визуализации, но не свързва работата ви с по-широка система.

Това е инструмент, предназначен предимно за настолни компютри, достъпен за Windows и Mac. Работи добре на съвременни машини и се интегрира добре с операционната система. Заснемането на мобилни устройства е възможно чрез iOS приложението на TechSmith, но то е по-скоро допълнение.

🏆 Победител: ClickUp, заради широкия си набор от интеграции и гъвкавост на различни устройства и места.

ClickUp Clips срещу Snagit в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да разберем какво мислят реалните потребители за дебата ClickUp срещу Snagit. Въпреки че нямаше конкретни теми за двете платформи, събрахме някои индивидуални отзиви.

Потребителите на Snagit имат само добри думи за платформата:

Използвам Snag-it от векове (е, повече от две десетилетия) и той е страхотен в това, което прави, без да се опитва да прави прекалено много. Разбира се, има и други инструменти, които правят различни неща – важното е да се запази простотата (доколкото е възможно).

Използвам Snag-it от векове (е, повече от две десетилетия) и той е страхотен в това, което прави, без да се опитва да прави прекалено много.

Разбира се, има и други инструменти, които правят различни неща – важното е да се запази простотата (доколкото е възможно).

Един потребител смята, че цената му е неоправдана, след като първоначално е бил безплатен инструмент:

Макар да съм фен на Snagit (и Camtasia), не съм склонен да се подлагам на абонамент за продукт, за който дори едно кратко търсене в Google предлага голям набор от алтернативи, които са класически покупки или дори безплатни/с отворен код. Честно казано, в крайна сметка това е инструмент за заснемане на екрана с анотации и запис на видео. Предишната цена си струваше, но не си струва ефективното утрояване и таксата за непрекъснато ползване, която идва с абонамента.

Макар да съм фен на Snagit (и Camtasia), не съм склонен да се подлагам на абонамент за продукт, за който дори едно кратко търсене в Google предлага голям набор от алтернативи, които са класически покупки или дори безплатни/с отворен код. Честно казано, в крайна сметка това е инструмент за заснемане на екрана с анотации и запис на видео. Предишната цена си струваше, но не си струва ефективното утрояване и таксата за непрекъснато ползване, която идва с абонамента.

Един потребител на ClickUp сподели:

Здравейте, имам над 10 години опит в управлението на различни задачи/проекти/знаниеви бази. Изпробвал съм практически всички сериозни търговски инструменти на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което те рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а знаниевата база също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Здравейте, имам над 10 години опит в управлението на различни задачи/проекти/знаниеви бази. Изпробвал съм практически всички сериозни търговски инструменти на пазара. Това, което ми харесва в ClickUp, е основно това, което те рекламират: едно приложение за всичко. Много ми харесва нивото на персонализация на управлението на задачите, а знаниевата база също е доста солидна. Наскоро пуснаха значително подобрение на чата, така че заместваме и Slack.

Друг потребител смята, че то централизира информацията:

При правилна структура, той елиминира информационните силози между отделите. Така, когато информацията се актуализира и/или променя в един отдел, тъй като всички други отдели черпят информация от едно и също място, техните данни се актуализират едновременно, въпреки че може да ги разглеждат по напълно различен начин. ClickUp е абсолютно невероятна система. По отношение на съотношението цена-качество и лекота на използване, никога не съм виждал нещо, което да се доближава до нея.

При правилна структура, той елиминира информационните силози между отделите. Така, когато информацията се актуализира и/или променя в един отдел, тъй като всички други отдели черпят информация от едно и също място, техните данни се актуализират едновременно, въпреки че може да ги разглеждат по напълно различен начин.

ClickUp е абсолютно невероятна система. По отношение на съотношението цена-качество и лекота на използване, никога не съм виждал нещо, което да се доближава до нея.

Кой инструмент за заснемане на екрана е най-добър?

Решението е взето! 🏁

Snagit е отличен в това, за което е създаден. Ако основната ви цел е да създавате изпипани екранни снимки, подробни анотации или самостоятелни уроци с основни функции за редактиране, той осигурява последователност. Но когато разговорът премине към вземане на решения, последващи действия и сътрудничество, той се проваля.

С ClickUp Clips записите се съхраняват директно в задачите, документите и коментарите, заедно с AI транскрипти, обратна връзка с времеви отметки и възможност да превърнете моментите в последваща работа. И така, какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅