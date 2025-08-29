10-те най-добри инструмента за измерване на гласовата сила за проследяване на видимостта на марката

Дори и най-добрият продукт няма значение, ако вашата целева аудитория не знае за него. Без видимост вашата марка може да бъде и невидима.

Тук подходящите инструменти за измерване на гласовото присъствие успешно ви помагат да измерите видимостта на вашата марка, да сравните собствената си марка с конкурентите и да проследите колко от онлайн разговорите всъщност принадлежат на вашата марка.

В тази статия ще разгледаме най-добрите инструменти за измерване на гласовото присъствие в дигиталните канали и подобряване на дигиталните маркетингови стратегии, маркетинговата ефективност и пазарния дял на вашата марка.

Ето едно сравнение на най-добрите инструменти за измерване на гласовата сила, което ще ви помогне да изберете този, който отговаря на вашите нужди за наблюдение и отчитане на марката:

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* Рейтинги ClickUp Цялостно управление на кампании за популяризиране за агенции и вътрешни маркетингови екипи от всякакъв мащаб. Планиране на кампании, документи, календар, табла, AI асистент, над 200 интеграции Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Измерване на дела на търсенето с SEO и PPC данни за големи агенции и предприятия Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads impression share, анализ на трафика Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 139,95 $/месец. G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Споменаване Сигнали в реално време за марката и проследяване на кампании за PR агенции и големи предприятия Споменавания в различни платформи, анализ на настроенията, персонализирани известия, инструменти за публикуване Няма безплатен план или пробен период; Платени планове от 49 $/месец на потребител G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Мониторинг на марката в реално време и анализ на настроенията за големи маркетингови агенции и предприятия Споменавания, откриване на настроения, информация за влиятелни лица, сигнали за ключови думи Налична е безплатна пробна версия; Платени планове, започващи от 199 $/месец на потребител. G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Прецизно проследяване на гласовото присъствие с булево търсене за средни и големи компании Булево търсене, настроения по региони/канали, проследяване на влиятелни лица, отчети за гласове Налична е безплатна пробна версия; Платени планове, започващи от 29 $/месец на потребител. G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Медиен и гласов анализ на корпоративно ниво за агенции AI анализ на гласа, новини + социално покритие, персонализирани табла, проследяване на кампании Персонализирани цени G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Конкурентно сравнение в социалните медии за агенции за маркетинг в социалните медии Проследяване на марката, сравнителен анализ, унифицирани табла, настроения, отчети за дял на впечатленията Налична е безплатна пробна версия; Платени планове, започващи от 199 $/месец на потребител. G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Проследяване в реално време на интереса на обществеността към търсене за отделни лица и малки екипи Тенденции в реално време, регионални проучвания, сравнения на марки във времето Безплатно G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Подробна конкурентна информация и пазарни проучвания за големи, ориентирани към потребителите марки Социално слушане, идентифициране на влиятелни лица, проследяване на тенденции, мониторинг на репутацията, възвръщаемост на инвестициите в кампании Персонализирани цени G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Планиране на социални медии и проследяване на споменавания на марката за средни компании и агенции Календар за съдържание, управление на пощенската кутия, социално слушане, анализи, интеграция с Canva и Drive. Налична е безплатна пробна версия; Платени планове, започващи от 149 $/потребител/месец. G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Марката е глас, а продуктът е сувенир.

Най-добрите инструменти за дял на гласа проследяват споменаванията на марката с контекст , за да ви покажат дали вашата марка набира популярност, как се представя вашата марка в сравнение с другите в вашата сфера и какви са показателите за гласа в целия спектър от маркетингови канали, включително резултатите от търсене и платената реклама.

Ето как да изберете подходящия инструмент за измерване на гласовото присъствие. Трябва да търсите определени основни функции:

Проследява споменаванията в SERP, социалните медии, блоговете и новинарските сайтове за пълно покритие на гласа .

Предоставя анализ на гласовете в реално време , за да забележите промените в видимостта, когато те се случват.

Сравнявайте пряко пазарния дял на вашата марка с този на конкурентите, за да получите по-добра представа за пазарния дял.

Предлага персонализирани табла за показатели като дял на импресии, настроения и данни за гласове.

Включва анализ на настроенията за оценка на тона на разговорите за марката в различните платформи.

👀 Интересен факт: Burger King някога е използвал географско таргетиране на ресторантите на McDonald’s, предлагайки купони за Whopper само когато потребителите са били в близост до ресторант на McDonald’s.

В списъка по-долу ще разгледаме някои специализирани инструменти, които ви помагат да изчислите дела на импресиите, да следите споменаванията на марката и да проследявате онлайн разговорите, за да получите ценна информация.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на маркетингови проекти с екипно сътрудничество)

Свържете работата на маркетинговия си екип с осезаеми резултати, като преминете към ClickUp

Ако вашите маркетингови усилия са добре планирани, но лошо изпълнени, гласът на вашата марка може да се изгуби, преди да достигне до целевата ви аудитория.

Разпределяйте задачи с крайни срокове, за да подобрите производителността с ClickUp Tasks

ClickUp помага на маркетинговите екипи, като предлага споделено пространство за планиране, изпълнение и проследяване на всяка част от кампанията в различни маркетингови канали.

Създавайте работни процеси с помощта на ClickUp Tasks , където задачите се разпределят между автори, редактори, дизайнери и SEO мениджъри.

Разделете големите маркетингови кампании на по-малки, изпълними задачи, като например възложете на един екип да изготви съдържанието за блога, а на друг – да подготви рекламите в Google Ads.

Маркирайте, планирайте и следете задачите, за да знае всеки за какво отговаря и кога е крайният срок.

Работете без затруднения и с по-добра видимост с помощта на ClickUp Tasks

Следете лесно напредъка и коригирайте целите си, когато е необходимо, с таблата за управление на ClickUp

Освен това, вместо да превключвате между таблици и съобщения, за да проверявате напредъка, можете да използвате таблата на ClickUp, за да създадете реални изгледи на ключови показатели за познаваемостта на марката и да получите по-задълбочени анализи.

Например, мениджърът на съдържание може да вгради таблото на Google Analytics, за да проследява органичния трафик от търсене или дела на импресиите от една кампания. Това улеснява свързването на работата на вашия екип с реалните резултати по отношение на трафика на уебсайта, споменаванията на марката и дела на гласа.

ClickUp е съвместим с инструменти като Google Analytics, HubSpot и платформи за социално слушане, което ви дава по-голяма гъвкавост при свързването на източници на данни, които са важни за стратегията ви за популяризиране на марката.

Ето визуално ръководство стъпка по стъпка за това как да създадете табло за управление на маркетингови проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте и управлявайте мултиканални маркетингови кампании с персонализирани работни потоци за задачи.

Проследявайте ефективността на кампаниите с помощта на табла в реално време с вградени аналитични инструменти.

ClickUp Chat и Сътрудничество между екипите с вградени инструменти като ClickUp Docs ClickUp Whiteboards , които ви помагат да обменяте идеи, да създавате и управлявате съдържание.

Автоматизирайте процесите, създавайте съдържание и извличайте информация от вашите данни с помощта на изкуствения интелект на ClickUp Brain

Разпределяйте задачи с зависимости и приоритети, за да гарантирате спазването на крайните срокове на кампаниите.

Интегрирайте с над 200 инструмента, включително Google Analytics, HubSpot и Slack, за да обедините данните за гласовото присъствие.

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка може да бъде трудна за екипи, които за първи път използват софтуер за управление на проекти.

Някои потребители съобщават, че мобилното представяне изостава от това на настолните компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един потребител на G2 отбелязва:

Като главен изпълнителен директор, управляващ множество медийни инициативи и академия за обучение, ClickUp се превърна в моята предпочитана платформа за синхронизиране на всичко. Използвам я за управление на редакционни работни процеси, автоматизиране на рутинни задачи, управление на CRM канали за контакти с клиенти и дори проследяване на напредъка в образователни курсове. Нейната гъвкавост е несравнима.

📖 Прочетете също: Маркетингови инструменти за малки предприятия

2. Semrush (най-добър за комбиниране на SEO и PPC данни за измерване на дела на марката в търсенето)

чрез Semrush

Ако вашият екип се затруднява да разбере колко от търсенията в интернет са свързани с вашата марка, инструментите Keyword Gap и Market Explorer на Semrush ще ви покажат това за секунди.

Тези функции показват точно къде се намира вашата марка в резултатите от търсачките в сравнение с конкурентите, като посочват дори ключовите думи, по които се класират, и съдържанието, което стимулира споменаването на марката им.

Вместо просто да показва броя на посещенията, Semrush разбива дела на вашата марка в органичното търсене, PPC кампаниите и дори дела на импресиите в Google Ads.

Най-добрите функции на Semrush

Анализирайте дела на марката в органичното и платеното търсене, LLM и Google Shopping.

Сравнете SEO на вашата марка с тази на конкурентите, като използвате разликите в трафика, ключовите думи и обратните връзки.

Проследявайте данните за гласа на марката чрез настроения, SERP функции и генерирани от AI ключови думи.

Измервайте дела на впечатленията и тенденциите в ангажираността чрез Market Explorer и EyeOn.

Открийте припокривания в органичното търсене и PPC ключовите думи, за да съгласувате съобщенията в различните канали.

Ограничения на Semrush

Оценките за трафика могат да се различават от данните на GA4, особено за нишови сайтове.

За начинаещите кривата на обучение може да бъде стръмна поради огромния брой функции.

Цената може да се повиши с добавки като управление на съдържание и проекти в социалните медии.

Цени на Semrush

Pro : 139,95 $/месец на потребител

Guru : 249,95 $/месец на потребител

Бизнес: 499,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Semrush

G2 : 4,5/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Какво казват потребителите за Semrush

Този потребител на Capterra подчерта:

Използвам semrush най-вече за преглед на домейни и функции за ключови думи. То ми помага да оценявам бързо конкурентите и потенциалните клиенти, както и да проучвам теми на страниците.

Използвам semrush най-вече за преглед на домейни и функции за ключови думи. То ми помага да оценявам бързо конкурентите и потенциалните клиенти, както и да проучвам теми на страниците.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да докажете какво работи в кампаниите ви? Маркетинговите KPI, които трябва да проследявате, ви показват точно кои показатели са важни, за да можете да вземате по-интелигентни решения по-бързо, без да се ровите в таблици.

3. Mention (Най-доброто за наблюдение на марката в реално време в различни канали)

чрез Mention

Когато се появи скок в споменаванията на марката – положителни или отрицателни – скоростта е от значение.

Една от най-ценните функции на Mention са известията в реално време, които ви уведомяват в момента, в който вашата марка бъде спомената в социалните медии, блогове, форуми или новинарски сайтове.

Тази бързина дава предимство на вашия маркетинг екип и PR лидери, като им позволява да се възползват от внезапния интерес или да управляват потенциалните негативни реакции.

Споменете най-добрите функции

Проследявайте споменаванията на марката в социалните медии, блогове, форуми и новинарски източници в реално време.

Откривайте настроенията и емоциите зад споменаванията с помощта на анализ, базиран на изкуствен интелект.

Използвайте персонализирани сигнали и булево търсене, за да оптимизирате точността на мониторинга.

Публикувайте и планирайте публикации във Facebook, Instagram, LinkedIn и X от един контролен панел.

Анализирайте ангажираността, обхвата и влиянието на споменаванията с вградената социална аналитика.

Ограничения за споменаване

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за начинаещи потребители.

Анализът на настроенията може понякога да класифицира погрешно емоционалния тон.

Филтрирането на дублиращи се споменавания е непоследователно при по-високи нива на обем.

Цени на Mention

Solo: 49 $/месец на потребител

Pro: 99 $/месец на потребител

Pro Plus: 179 $/месец на потребител

Компания: Индивидуални цени

Споменавания, оценки и рецензии

G2 : 4,3/5,0 (над 440 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 290 отзива)

Какво казват потребителите за Mention

Този потребител на G2 подчерта:

Обичам това, че Mention може да търси споменавания без марка в текстовете на статиите и да намира (иначе) скритите обратни връзки към моя уебсайт, което ми помага да проследявам усилията за популяризиране. То също така предоставя поглед върху уебсайтове, което понякога помага, когато има платена стена за статия, в която се говори за вашата марка.

Обичам това, че Mention може да търси споменавания без марка в текстовете на статиите и да намира (иначе) скритите обратни връзки към моя уебсайт, което ми помага да проследявам усилията за популяризиране. То също така предоставя поглед към уебсайтове, което понякога помага, когато има платена стена за статия, в която се говори за вашата марка.

✨ Бонус съвет ClickUp Brain, мощната изкуствена интелигенция, интегрирана в ClickUp, прави всичко – от търсене в интернет до анализ на споменаванията на марката за седмицата, до анализ на билетите за поддръжка, за да генерира обобщения на настроенията. Използвайте ClickUp Brain, за да получите информация и да анализирате настроенията към вашата марка от споменаванията в интернет

4. Brand24 (Най-добър за измерване на влиянието на марката и медийното въздействие)

чрез Brand24

Когато споменаванията на вашата марка се увеличат, лесно е да се възбудите от интереса на потребителите, но не всички споменавания имат еднаква тежест.

Influence Score на Brand24 ви помага да идентифицирате не само кой говори за вашата марка, но и колко влияние има той. Инструментът прави разграничение между туит от нишов създател с 200 последователи и споменаване от водещ технологичен журналист, което ви позволява да дадете приоритет на съдържанието, което наистина оказва влияние върху вашата марка.

С вградения анализ на настроенията и визуалните графики за дял на гласа е по-лесно да докладвате резултатите на заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Brand24

Идентифицирайте най-влиятелните лица, които споменават вашата марка в социалните медии, като използвате патентованата Influence Score .

Следете споменаванията на марката в социалните медии, форумите, блоговете и сайтовете за рецензии в реално време.

Проследявайте настроенията към марката и филтрирайте споменаванията по емоция или обхват.

Генерирайте визуални аналитични отчети, включително диаграми за дял на впечатленията и обхват.

Използвайте AI инструменти, за да откривате тенденции и аномалии, да генерирате прозрения и др.

Експортирайте данни за по-задълбочен анализ или отчети за заинтересованите страни.

Ограничения на Brand24

Разширените опции за филтриране са ограничени в по-ниските планове.

Класифицирането на настроенията понякога може да интерпретира погрешно сарказма или сленга.

Интеграциите със Slack и Teams изискват ръчна настройка.

Цени на Brand24

Индивидуален : 199 $/месец на потребител

Екип : 299 $/месец на потребител

Pro : 399 $/месец на потребител

Бизнес : 599 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Brand24

G2 : 4,6/5,0 (над 320 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 150 отзива)

Какво казват потребителите за Brand24

Този коментар в Reddit подчертава:

Brand24 ви позволява да проследявате всяка ключова дума в интернет, а допълнителните филтри са наистина полезни. Например, аз следя и определени влиятелни лица, когато споменават конкретна ключова дума.

Brand24 ви позволява да проследявате всяка ключова дума в интернет, а допълнителните филтри са наистина полезни. Например, аз следя и определени влиятелни лица, когато споменават конкретна ключова дума.

📮 ClickUp Insight: 24% от служителите казват, че повтарящите се задачи ги възпрепятстват да вършат значима работа, а други 24% смятат, че талантите им не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства заседнала и пренебрегната. 💔 ClickUp връща фокуса върху това, което е най-важно – работата с въздействие. Неговите AI агенти се грижат за рутинните задачи с прости, базирани на тригери автоматизации. Например, след като дадена задача бъде маркирана като изпълнена, AI може да възложи следващата, да изпрати навременни напомняния или да актуализира напредъка по проекта – без да са необходими ръчни стъпки. 💫 Реално въздействие: STANLEY Security намали времето за отчитане с над 50% благодарение на гъвкавите функции за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да отделят повече време за анализ и по-малко за форматиране.

📖 Прочетете също: Примери и шаблони за табло за управление на проекти

5. Awario

чрез Awario

Какво е по-лошо от липсата на споменавания на марката? Представете си, че забелязвате внезапен скок в споменаванията на марката, само за да откриете, че половината от тях нямат връзка с вашата марка. Ето тук Awario доказва своята стойност.

Усъвършенстваната функция за булево търсене ви позволява да контролирате точно какво проследявате и какво игнорирате. За екипи, които наблюдават разговорите за марката в силно конкурентни или шумни пространства, това ниво на контрол е от съществено значение.

Можете да зададете правила за проследяване на хаштагове на кампании, да филтрирате по настроения и да групирате статистически данни по местоположение или канал.

Най-добрите функции на Awario

Използвайте булево търсене, за да филтрирате и прецизирате онлайн споменаванията с точност.

Следете разговорите за марката в социалните мрежи, блоговете, форумите и новинарските издания.

Проследявайте нагласите към марката, демографските данни и тенденциите, базирани на местоположението.

Идентифицирайте влиятелните лица по обхват и ангажираност, за да оцените представянето на марката.

Създавайте бели етикети доклади за дял на гласа за конкуренти, кампании или региони.

Ограничения на Awario

Достъпът до исторически данни е ограничен в основните планове.

Точността на анализа на настроенията варира в зависимост от езика.

Няма вградени инструменти за публикуване или ангажираност

Цени на Awario

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Pro: 89 $/месец на потребител

Enterprise: 249 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Awario

G2 : 4,0/5,0 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,3/5,0 (45+ отзива)

Какво казват потребителите за Awario

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Едно от най-големите предимства на Awario е 360-градусовото наблюдение на социалните медии. Технологията им проследява всяко споменаване в множество социални медийни платформи като Twitter, Reddit, Meta и др.

Едно от най-големите предимства на Awario е 360-градусовото наблюдение на социалните медии. Технологията им проследява всяко споменаване в множество социални медийни платформи като Twitter, Reddit, Meta и др.

💡 Съвет от професионалист: Загубвате представа за графиците на кампаниите и очакванията на клиентите? Нашето ръководство за управление на маркетингови кампании ви показва как да планирате, изпълнявате и постигате резултати.

6. Meltwater (Най-доброто за анализ на гласовете на корпоративно ниво в новините и социалните медии)

чрез Meltwater

Докато повечето инструменти проследяват социалните медии, Meltwater отива по-далеч, като комбинира споменаванията на марката както от новинарски сайтове, така и от социални платформи.

Освен това, AI-базираният анализ на гласовото присъствие на Meltwater комбинира настроения, обхват и честота, за да покаже не само кой говори, но и колко е важно това. Можете да филтрирате по географско положение, тип медия, ниво на влияние или тагове на кампании, което улеснява измерването на споделянето и представянето на марката в различни региони и вертикали.

Например, по време на глобално представяне на продукт, дадена марка може да сравни споменаванията в социалните медии с традиционното медийно отразяване и да проследява в реално време кои маркетингови канали оказват влияние.

Най-добрите функции на Meltwater

Комбинирайте социалните медии, блоговете и новинарските сайтове в една система за мониторинг.

Използвайте AI-базиран гласов анализ, за да проследявате тона, обхвата и тенденциите във времето.

Филтрирайте по език, регион или тип медия, за да локализирате проследяването на нагласите към марката.

Сравнете пазарния дял на марката с този на конкурентите, като използвате персонализирани маркетингови табла.

Използвайте исторически данни за отчитане на дългосрочни тенденции и планиране на стратегии.

Ограничения на Meltwater

Цените са индивидуални и могат да бъдат скъпи за малки екипи.

Интерфейсът може да изглежда сложен за екипи, които са свикнали с по-опростени инструменти.

Настройката изисква помощ при въвеждането, за да се конфигурират напълно проследяването и отчетите.

Цени на Meltwater

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,0/5,0 (над 90 рецензии)

Какво казват потребителите за Meltwater

Това е споделено в рецензия на G2:

Meltwater е чудесен инструмент, който използвам предимно за проследяване на социалните медии и споменавания в медиите. Възможността да проследявам споменавания, да планирам публикации в социалните медии и да разработвам целеви термини за търсене промени изцяло играта.

Meltwater е чудесен инструмент, който използвам предимно за проследяване на социалните медии и споменавания в медиите. Възможността да проследявам споменавания, да планирам публикации в социалните медии и да разработвам целеви термини за търсене промени изцяло играта.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за отчети за дигитален маркетинг за анализи, базирани на данни

7. Sprout Social (Най-доброто за сравнителен анализ на конкурентите в социалните медии)

чрез Sprout Social

Да предположим, че кампанията ви е получила 50 000 харесвания. Чудесно, но ако основният ви конкурент е получил 150 000 харесвания на същия ден, явно има още какво да се направи. Sprout Social ви помага да измервате гласовете в контекста, а не изолирано.

Инструментите за конкурентно сравнение на този софтуер за маркетингова аналитика ви помагат да проследявате представянето на вашата марка в сравнение с конкурентите, като предлагат информация в реално време за видимостта на марката, дела на впечатленията и нивата на ангажираност.

От анализ на настроенията до споделяеми отчети и инструменти за публикуване, Sprout Social е създаден, за да ви помогне да извлечете максимума от вашите маркетингови цели.

Най-добрите функции на Sprout Social

Сравнявайте представянето на марката с това на конкурентите в основните социални мрежи.

Проследявайте споменаванията на марката, тенденциите в ангажираността и настроенията в реално време.

Използвайте AI-базирани анализи за по-задълбочена оценка на ефективността.

Преглеждайте съдържанието, аудиторията и каналите с един поглед с помощта на унифицирани табла.

Автоматизирайте отчитането в социалните медии с готови за експортиране обобщения на данните за гласовото присъствие.

Следете въздействието на кампаниите, като използвате разбивки на импресиите и ангажираността.

Ограничения на Sprout Social

Премиум функции като сравнителен анализ на конкурентите са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Може да се окаже скъпо за малки екипи, които управляват множество профили.

Достъпът до исторически данни е ограничен в плановете за начинаещи.

Цени на Sprout Social

Стандартен : 199 $/месец на потребител

Професионална : 299 $/месец на потребител

Разширено : 399 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (над 530 отзива)

Какво казват потребителите за Sprout Social

В този отзив в G2 се казва:

Много лесно е да добавяте нови канали и да откривате ключови думи за наблюдение, много лесно е да филтрирате, за да получите точно правилното съдържание, интерфейсът за отговори и публикуване е доста интуитивен, а според моя опит поддръжката е стабилна.

Много лесно е да добавяте нови канали и да откривате ключови думи за наблюдение, много лесно е да филтрирате, за да получите точно правилното съдържание, интерфейсът за отговори и публикуване е доста интуитивен, а поддръжката е стабилна според моя опит.

💡 Съвет от професионалист: Не знаете какво да кажете, кога и къде? Създаването на ефективна маркетингова комуникационна стратегия ви помага да изработите послания, които наистина достигат до аудиторията и водят до конверсии.

8. Google Trends (най-доброто за проследяване на интереса на потребителите в реално време)

чрез Google

Когато вашата марка е в тенденция, Google Trends често е първото място, където ще забележите това.

Този безплатен инструмент за дял на гласа се свързва директно с резултатите от глобалните търсачки, за да покаже какво търси светът в дадения момент.

За разлика от инструментите, които разчитат на социално слушане или ръчно проследяване, Google Trends предлага базирана на търсене моментална снимка на видимостта на марката, потребителското търсене и пазарния шум в цялата търсеща екосистема на Google, включително YouTube.

Най-добрите функции на Google Trends

Визуализирайте интереса към търсене в реално време в различни страни, региони и градове.

Сравнете дела на марката в търсенето спрямо конкурентите във времето.

Анализирайте търсенето на продукти, като наблюдавате сезонните и дългосрочните тенденции.

Открийте тенденциите в търсенията, пиковете в новините и нововъзникващите интереси.

Използвайте исторически данни, за да анализирате въздействието на минали кампании или да планирате бъдещи такива.

Ограничения на Google Trends

Липсва анализ на настроенията или специфични за гласа показатели.

Няма споменавания в социалните медии или за марката извън данните от търсенето

Няма API за персонализирана автоматизация или интеграция с таблото

Цени на Google Trends

Безплатно

Рейтинги и рецензии в Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (над 230 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 30 рецензии)

Какво казват потребителите за Google Trends

Това ревю в G2 подчертава:

Google Trends предоставя информация в реално време за това, което хората търсят по целия свят. Харесва ми колко лесно е да се сравняват термини за търсене, да се идентифицират нововъзникващи тенденции и да се проучват интересите по региони или периоди. Интерфейсът е изчистен, интерактивен и лесен за ползване дори за хора без опит в работата с данни.

Google Trends предоставя информация в реално време за това, което хората търсят по целия свят. Харесва ми колко лесно е да се сравняват термини за търсене, да се идентифицират нововъзникващи тенденции и да се проучват интересите по региони или периоди. Интерфейсът е изчистен, интерактивен и лесен за ползване дори за хора без опит с данни.

👀 Интересен факт: Adidas и Puma са основани от братя, които са се скарали – Адолф и Рудолф Даслер. Семейната им вражда се превърна в глобална война за пазара на маратонки.

9. Digimind (сега Onclusive Social) (Най-доброто за задълбочена конкурентна информация)

чрез Digimind

Когато марките се опитват да оценят присъствието си на пазара, данните се ограничават до харесвания, споменавания и брой последователи. Обаче, познаването на марката зависи и от начините, по които се представя.

Digimind (сега част от Onclusive Social) помага на компаниите да разшифроват тези слоеве, използвайки комбинация от инструменти за социално слушане и пазарна информация, които надхвърлят суетните показатели. С него можете да следите какво казват клиентите, конкурентите и цели индустрии в новините, блоговете, форумите и социалните платформи.

Но основната сила на платформата се крие в способността й да комбинира анализ на настроенията, проследяване на влиятелни лица, управление на репутацията и прогнозиране на тенденциите, за да предостави 360-градусова картина на видимостта на вашата марка.

Най-добрите функции на Digimind

Следете разговорите в социалните медии, блоговете, форумите и новинарските сайтове в реално време.

Анализирайте настроенията, най-влиятелните лица и тенденциите сред аудиторията, използвайки AI-базирани прозрения .

Проследявайте репутацията на марката и идентифицирайте ранните признаци на кризи

Сравнете въздействието на кампаниите, спечелените медии и дела на гласа спрямо конкурентите.

Създавайте персонализирани табла и експортирайте отчети в различни формати.

Ограничения на Digimind

Ценообразуването не е прозрачно и изисква индивидуална оферта.

Някои потребители съобщават за периодични забавяния при интеграцията с LinkedIn.

По-стръмна крива на обучение за потребители, които за първи път използват платформи за корпоративна социална интелигентност

Цени на Digimind

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Digimind

G2 : 4,5/5 (над 210 отзива)

Capterra: 4,4/5 (15+ отзива)

Какво казват потребителите за Digimind

В тази рецензия на Capterra се отбелязва:

Без Digimind е почти невъзможно да се следи научната литература. Горещо го препоръчвам.

Без Digimind е почти невъзможно да се следи научната литература. Горещо го препоръчвам.

10. Hootsuite (Най-доброто за сравнителен анализ на конкурентите и мащабируеми анализи на социалните медии)

чрез Hootsuite

Когато резултатите ви в социалните медии достигнат плато, често това не се дължи на лошото качество на съдържанието, а на факта, че не измервате правилните показатели.

Hootsuite улеснява разкриването на причините, поради които някои публикации стават популярни, а други не, като предлага мощни аналитични инструменти и сравнение с конкурентите.

Този инструмент за социално слушане помага на екипите да сравняват своите резултати със средните за бранша, да проследяват най-подходящото време за публикуване и да забелязват тенденциите, преди те да достигнат своя пик.

Най-добрите функции на Hootsuite

Анализирайте представянето на конкурентите в Instagram, Facebook и X с инструменти за сравнителен анализ.

Проследявайте настроенията, ангажираността и растежа на аудиторията с персонализирани анализи.

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате надписи, хаштагове и идеи за публикации въз основа на актуалните тенденции.

Централизирайте съобщенията от всички платформи в единна пощенска кутия с правила за автоматизация.

Следете споменаванията на марката и настроенията на аудиторията в период от 7 до 30 дни, в зависимост от плана.

Ограничения на Hootsuite

Плановете могат бързо да станат скъпи за разрастващите се екипи

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение за използване на разширените аналитични функции.

Социалното слушане е ограничено в плановете от по-ниско ниво.

Цени на Hootsuite

Стандартен : 149 $/месец на потребител

Разширено : 399 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hootsuite

G2 : 4. 2/5 (над 6200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3800 отзива)

Какво казват потребителите за Hootsuite

В тази рецензия на G2 се споменава:

Обичам задълбочения анализ, който предоставя, което го прави много лесен за използване и ми позволява да публикувам на много места от едно място, без да се налага да влизам в много канали, и ми дава инструменти за слушане, които улесняват разбирането на настроенията на клиентите.

Обичам задълбочения анализ, който предоставя, което го прави много лесен за използване и ми позволява да публикувам на много места от едно място, без да се налага да влизам в много канали, и ми дава инструменти за слушане, които улесняват разбирането на настроенията на клиентите.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на Hootsuite

👀 Интересен факт: Лоялността към марката може да надделее над логиката. В слепи тестове много потребители предпочитат вкуса на Pepsi, но все пак избират Coca-Cola въз основа на възприятието за марката.

Ето четири допълнителни полезни инструмента, които допълват или разширяват възможностите на вече обсъдените инструменти за дял на гласа:

BrandMentions : Следи споменаванията на марката в блогове, форуми, новини и сайтове за рецензии и включва оценка на настроенията и влиянието.

Zignal Labs : Проследява настроенията, обхвата и дезинформацията за дадена марка в реално време по телевизията, радиото, онлайн новините и социалните медии.

Socialbakers (сега част от Emplifi) : Предлага задълбочени анализи на поведението на аудиторията, тенденциите в съдържанието и сравнителен анализ на конкурентите за маркетинговите екипи, които разработват дългосрочни стратегии за социалните медии.

📖 Прочетете също: KPI за познаваемостта на марката: Максимизиране на маркетинговия ефект

Станете тема на разговорите в града с ClickUp

Всеки маркетинг екип иска марката му да бъде на първо място в съзнанието на потребителите, но това е възможно само ако сте първи в разговора.

Инструментите за дял на гласа ви помагат да измервате това присъствие, да анализирате как хората говорят за вашата марка и да сравнявате видимостта си с тази на конкурентите, което в крайна сметка води до растеж на бизнеса.

Но повечето инструменти спират до слушане. Ето къде ClickUp се отличава. Чуйте го от думите на маркетинговия екип на ClickUp. 👇

ClickUp свързва вашата маркетингова стратегия с реалното й изпълнение: проследява не само какво казват хората, но и какво прави вашият екип по този повод.

Независимо дали става въпрос за задаване на актуализации на съдържанието, регистриране на последващи действия на влиятелни лица или вграждане на табла GA4, ClickUp предоставя на екипите пълния контекст зад цифрите.

Искате да реализирате кампаниите си с по-голяма информираност? Регистрирайте се в ClickUp още днес!