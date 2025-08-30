Как да автоматизирате набирането на персонал с помощта на изкуствен интелект за ефективно и безпристрастно наемане

Публикувайте обява за работа и изведнъж пощенската ви кутия ще се препълни. Сортирането на автобиографиите една по една отнема часове, забавя наемането и създава риск от пристрастност.

AI преглежда автобиографиите за секунди, отбелязва най-подходящите кандидати и освобождава специалистите по подбор на персонал, за да се фокусират върху реални разговори, а не върху документи. Какво печелите? По-бързо, по-справедливо и по-умно наемане на персонал.

Ето как да автоматизирате набирането на персонал с помощта на изкуствен интелект и най-накрая да направите процеса да работи за вас.

🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на набиране на персонал с изкуствен интелект е оценен на над 617 милиона долара през 2024 г. и се очаква да се удвои до 2033 г., достигайки над 1,1 милиарда долара. Това е стабилен ръст от 7,2% годишно, което показва колко бързо изкуственият интелект променя начина, по който компаниите намират таланти по целия свят.

⭐️ Представен шаблон Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp дава възможност на екипите и новоназначените служители да начертаят ясни цели, ключови етапи и точните стъпки, необходими за постигане на резултати през първите три месеца. Той гарантира плавно въвеждане в работата, ясно съгласуване на целите и бърз старт в новата роля. Получете безплатен шаблон Напреднете по-бързо с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp.

Защо да автоматизирате набирането на персонал с AI?

Денят на един специалист по подбор на персонал често включва обработката на много кандидатури, което прави лесно подходящите кандидати да бъдат пренебрегнати. Между сортирането на автобиографии, отсяването на неподходящите кандидати и поддържането на връзка с тях, почти не остава време за това, което наистина има значение – наемането на подходящите хора.

Именно затова все повече компании се обръщат към изкуствения интелект. Всъщност 88% от организациите вече използват изкуствен интелект за задачи като първоначален подбор. От намирането на най-подходящите кандидати до ускоряване на процеса на подбор, изкуственият интелект поема рутинната работа, така че специалистите по подбор на персонал могат да се съсредоточат върху интелигентно и стратегическо наемане, за да намерят подходящия човек за работата.

Той анализира хиляди автобиографии за секунди и идентифицира най-подходящите кандидати въз основа на уменията и опита им. Вместо да прекарват часове в ръчно пресяване, специалистите по подбор на персонал могат бързо да се фокусират върху квалифицираните кандидати и да ги преминат по-бързо нататък.

Ключови процеси при набирането на персонал, които можете да автоматизирате с AI

AI инструментите за набиране на персонал не са тук, за да заменят специалистите по подбор на персонал. Те са тук, за да направят работата ви по-лесна, по-бърза и по-умна. Вместо това, AI поема повтарящата се работа зад кулисите, която забавя екипите по човешки ресурси. Ето основните процеси по набиране на персонал, които могат да бъдат автоматизирани с AI:

Преглед на автобиографии: Инструментите за проследяване на кандидати с изкуствен интелект бързо сканират автобиографиите, за да открият търсещите работа, които отговарят на основните ви изисквания, като разпознават контекста отвъд ключовите думи. Инструментите за проследяване на кандидати с изкуствен интелект бързо сканират автобиографиите, за да открият търсещите работа, които отговарят на основните ви изисквания, като разпознават контекста отвъд ключовите думи.

Оптимизиране на описанието на длъжността: Създаването на ясни, включващи и привлекателни обяви за работа е от решаващо значение за привличането на най-добрите таланти. Инструментите за набиране на персонал с изкуствен интелект също разполагат с полезни функции, които предлагат редакции, отбелязват жаргонни или пристрастни термини и ви помагат да адаптирате описанията.

Съвпадение на кандидати: Освен ключовите думи, AI инструментите автоматично оценяват и доколко даден кандидат отговаря на дадена позиция въз основа на аспекти като опит, модели на поведение и др.

Първоначален контакт: След като бъдат идентифицирани силни кандидати, използвайте AI чатботове, за да се справите с първоначалните взаимодействия с кандидатите. Те могат да отговарят на често задавани въпроси, да насочват кандидатите през процеса и да поддържат интереса им 24/7.

Планиране на интервюта: Няма повече безкрайни размени на имейли. AI инструментите могат да координират автоматично времето за интервюта въз основа на наличността на всички участници.

Подготовка на кандидатите: AI инструментите проследяват ангажираността на кандидатите, например кога някой отваря имейл, кликва върху обява за работа или спира по средата на кандидатстването. Те използват тази информация, за да изпращат подходящи съобщения в подходящия момент.

Предсказуема аналитика: AI може да предскаже кои кандидати са най-вероятни да успеят в дадена позиция, въз основа на данни от минали наеми и модели на представяне.

Предимства на автоматизацията на набирането на персонал с помощта на изкуствен интелект

🔍 Знаете ли, че... Според лицата, вземащи решения за наемане на персонал, основната причина за използването на изкуствен интелект в процеса на набиране на персонал е спестяването на време, като 67% го посочват като най-голямото предимство. Други ключови предимства са премахването на човешките предубеждения (43%), намирането на по-подходящи кандидати (31%) и намаляването на разходите за наемане (30%). Това е силен аргумент в полза на това да оставите изкуственият интелект да се занимава с тежките задачи, докато вие се концентрирате върху вземането на окончателното решение!

Въвеждането на изкуствен интелект в процеса на набиране на персонал не е само за спестяване на време. То помага за създаването на по-целенасочен, отзивчив и надежден подход за намиране на подходящите хора. Ето как това прави разликата:

По-кратко време за наемане: AI бързо преглежда автобиографиите, се занимава с последващите действия и насрочва интервюта, веднага щом кандидатите са готови. Това ви помага да запълните постовете по-бързо и намалява риска от загуба на силни кандидати.

По-последователен подбор: Кандидатите се оценяват по едни и същи критерии, независимо кога са подали заявление или кой го разглежда. Много AI инструменти също така анонимизират заявленията и налагат структурирани системи за оценяване, което улеснява намаляването на пристрастността и спазването на изискванията за наемане на EEOC и GDPR.

По-добро преживяване при наемането: Благодарение на по-бързите отговори, ясните следващи стъпки и по-малко забавяния, кандидатите се чувстват ценени през целия процес. Дори тези, които не получават работата, са по-склонни да си тръгнат с положително впечатление за вашата компания.

По-малко ръчна работа за специалистите по подбор на персонал: изкуственият интелект се занимава с повтарящи се задачи като филтриране на автобиографии, изпращане на напомняния и координиране на графици. Така екипът ви по подбор на персонал може да се съсредоточи върху изграждането на взаимоотношения и вземането на информирани решения за наемане.

По-добри познания за набирането на персонал: AI инструментите проследяват и моделите в процеса на набиране на персонал. Те показват къде отпадат най-добрите кандидати, кои канали работят най-добре и колко време отнема всеки етап, което ви помага да подобрите процеса с течение на времето.

Намалени разходи за наемане: Всеки ден, в който дадена длъжност остава незаета, увеличава разходите за набиране на персонал. Чрез ускоряване на процеса на подбор на кандидати, автоматизиране на контактите и намаляване на времето, прекарано в административни задачи, изкуственият интелект спомага за намаляване на общите разходи за наемане на персонал.

Съответствие, справедливост и контрол на риска (какво трябва да прави HR)

Съвременният изкуствен интелект може да подпомогне по-справедливото наемане на персонал, но само с подходящи контролни механизми. Добавете следните предпазни мерки към вашия процес:

Слепо/първоначално пресяване по умения: Премахнете имена, снимки, години на дипломиране и училища в ранните етапи, за да могат преглеждащите да се съсредоточат върху уменията и опита. Това намалява вероятността от подсъзнателно пристрастие.

Структурирани интервюта + карти за оценка: Използвайте въпроси, свързани с работата, с фиксирани критерии и няколко интервюиращи, за да подобрите последователността и предсказуемата валидност.

Мониторинг на неблагоприятното въздействие (правилото 4/5): Проследявайте процента на подбор по групи; проучете дали някой от процентите пада под Проследявайте процента на подбор по групи; проучете дали някой от процентите пада под 80% от най-високия процент на групата . Това е сигнал за пресяване, а не правно заключение.

Поверителност и съгласие: Получете съгласието на кандидатите, сведете до минимум събирането на данни и се уверете, че вашите доставчици подкрепят правата на субектите на данни съгласно насоките на GDPR/EEOC.

Проверете вашите инструменти: Документирайте целта на модела, входните данни, изходните данни и човешкия надзор. Назначете отговорно лице, което да преглежда резултатите на тримесечие и да отстранява проблемите. Регулаторните органи наблюдават

Не забравяйте: изкуственият интелект може да намали пристрастията, когато е добре конфигуриран, но не е напълно защитен от тях. Запазете човешкия фактор в процеса на вземане на окончателни решения за наемане.

Как да автоматизирате набирането на персонал с помощта на изкуствен интелект

Мислете за изкуствения интелект като за поредица от интелигентни подобрения: всяко едно от тях е предназначено да облекчи напрежението върху вашия екип и да ви помогне да вземате по-добри решения по-бързо. Ето как да автоматизирате набирането на персонал с помощта на изкуствен интелект:

Когато започнете да получавате много автобиографии, истинското предизвикателство не е да намерите хора, а да намерите подходящите бързо. Изкуственият интелект ускорява първия етап на подбор, като сканира кандидатурите според ясни критерии – умения, сертификати и опит – така че специалистите по подбор на персонал могат да се съсредоточат първо върху най-подходящите кандидати.

За да извлечете максимална полза от AI при прегледа на автобиографии, трябва да:

Определете задължителните изисквания: Зафиксирайте предварително уменията, сертификатите, стажа и опитът в областта.

Класифицирайте в мащаб: Автоматично оценявайте кандидатите според критерии; прегледайте първо най-добрите кандидати с помощта на одитна следа.

Учете се и усъвършенствайте се: Въвеждайте наетите/отхвърлените кандидати обратно в правилата, за да намалите броя на фалшивите отрицателни резултати с течение на времето.

Как се прави с ClickUp: Проследявайте кандидатите като задачи с персонализирани полета за задължителни изисквания; използвайте автоматизации, за да маркирате/сортирате по резултат; използвайте ClickUp Brain, за да обобщите автобиографиите в структурирани акценти.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте изкуствения интелект с човешката преценка. Изкуственият интелект е отличен в бързото обработване на данни, но човешките специалисти по подбор на персонал осигуряват емпатията и контекста, които са от съществено значение за вземането на добри решения за наемане. Ако сте нови в платформите за ATS, научете повече за най-добрия софтуер за система за проследяване на кандидати тук!

🔍 Знаете ли, че... 58% от специалистите по подбор на персонал считат изкуствения интелект за най-полезен при търсенето на кандидати.

Намирането на силни кандидати не винаги означава да чакате да постъпят заявления. Изкуственият интелект разширява обхвата ви, като открива квалифицирани кандидати на различни платформи – дори такива, които не търсят активно работа, но са отворени за подходяща оферта.

За да използвате изкуствения интелект ефективно за набиране на кадри:

Търсете извън ключовите думи: Включете сродни умения, еквивалентни длъжности и преносим опит.

Централизирайте процесите: обединете обяви, препоръки и предишни кандидати в един изглед.

Дайте приоритет на контактите: Класифицирайте кандидатите според подходящност/склонност, така че набиращите персонал да започнат с най-перспективните кандидати.

Как се прави с ClickUp: Организирайте набирането на кадри в списък/табло; премествайте автоматично картичките с автоматизация (Ново → Контакт → Проследяване); проследявайте ефективността на източниците в таблото.

ClickUp Automations поддържа организирани процесите по набиране на кадри. Например, когато се отвори нова заявка за работа, тя може автоматично да назначи специалист по подбор на персонал, да генерира списък за проверка на кандидатите и да актуализира статуса на кандидатите, докато те преминават през процеса на подбор.

Използвайте ClickUp Automations, за да актуализирате статуса на задачите незабавно

Ако специалистът по подбор на персонал маркира даден кандидат като „Контактиран“ или „Необходимо проследяване“, това веднага актуализира статуса му, премества картата му в следващата колона или дори уведомява мениджъра по наемането.

И още нещо: можете да зададете правила, базирани на времето, като например да изпращате напомняне, ако в рамките на три дни от намирането на кандидата не е осъществен контакт, или да създавате сигнали, когато се добавят кандидати с висок потенциал.

Тези автоматизации намаляват ръчното проследяване, предотвратяват пропускането на задачи и улесняват управлението на процеса по набиране на кадри.

📖 Прочетете повече: За дългосрочно планиране на екипа, сравнете платформите в този ръководство за софтуер за управление на таланти.

🎥 Ето кратко видео с инструкции за ClickUp Automations:

Обявлението за работа определя тона на цялостното преживяване на кандидатите. Но изготвянето на ясно, приобщаващо и привлекателно обявление отнема време, особено когато набирате кандидати за няколко позиции.

Ето как да го автоматизирате с AI:

Създавайте по-бързо: Генерирайте ясни, без жаргон описания на длъжността от заглавието + задължителни изисквания

Намалете пристрастията: Отбелязвайте изключващ или кодиран език; предлагайте алтернативи, които насърчават включването.

Съобразявайте тона с ролята: Преминавайте между технически, формален или разговорен стил.

Как се прави с ClickUp: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете/редактирате („направете го кратко“, „използвайте включващ език“), след това Automations, за да създадете задачата JD, да я изпратите за одобрение и да публикувате списъка за проверка.

AI инструмент като ClickUp Brain прави този процес безпроблемен във вашето работно пространство. Можете да създавате нови длъжностни характеристики или да редактирате съществуващите с прости команди.

Той ви позволява да усъвършенствате тона и яснотата на място. Например, помолете го да „направи това по-кратко“, „използва включващ език“ или „звучи по-разговорно“ и той ще го изпълни.

Той също така обобщава обратната връзка от мениджърите по наемането, оставена в коментарите. Извлича основните точки, така че не е необходимо да ги събирате ръчно.

ClickUp Brain изготвя и редактира описания на длъжности с подсказки като „направете го по-включващо“ или „звучи по-разговорно“ и обобщава обратната връзка или бележките от интервюто. За създаване и преместване на задачи екипите могат да използват ClickUp Automations, за да зададат автоматично правила, които актуализират работните процеси на кандидатите.

Използвайте ClickUp Brain, за да пишете описания на длъжности, да ги редактирате и да ги адаптирате според вашите изисквания

⚡ ClickUp Brain Max за набиране на персонал: наемайте по-бързо и по-справедливо Използвайте Talk to Text , за да записвате бележки, задължителни изисквания за длъжността и отчети в движение — ClickUp Brain Max ги превръща в структурирани задачи с отговорни лица, крайни срокове и списъци за проверка. Комбинирайте го с Enterprise Search , за да откриете всяка свързана длъжностна характеристика, профил на кандидат, автобиография или бележки от интервю в работната си среда за секунди. Използвайте автоматизация (промени в статуса → контакти, „Кратък списък“ → график) и обобщения на Brain, за да премахнете дублиращата се обратна връзка и да откриете пропуските, така че да преместите най-добрите таланти от кандидатстване → интервю → оферта по-бързо, с по-малко пристрастия и без излишна работа. 👉 Опитайте ClickUp Brain Max и вземайте всяко решение за наемане на базата на данни.

Контактирането с кандидатите често отнема много време, особено когато се опитвате да поддържате личен тон във всяко съобщение. Изкуственият интелект генерира персонализирани имейли въз основа на професионалния опит, местоположението, уменията или общите интереси на кандидата.

Ето как изкуственият интелект ви помага да останете ефективни и човечни:

Персонализирайте първия контакт: Посочете конкретни умения, проекти или резултати от профила.

Последователност: Планирайте последващите действия въз основа на отворени писма/отговори, за да избегнете общи подкани.

Останете човечни: Поддържайте тона топъл, кратък и подходящ за ролята – без изтощително копиране и поставяне.

Как се прави с ClickUp: Създавайте чернови на имейли с ClickUp Brain; записвайте датите на последния контакт в Custom Fields; задействайте последващи действия и напомняния с Automations; проследявайте отговорите в Email изглед.

Общуването не се състои само в натискане на бутона „Изпрати“ – то е свързано с подходящия момент, тон и упоритост. Рекрутерите се занимават с десетки разговори ежедневно, от топли представяния до последващи контакти, които рискуват да звучат механично. Ето защо доброто общуване прилича повече на изграждане на взаимоотношения, отколкото на изпращане на студени имейли. 👉 Любопитни ли сте как изглежда този баланс в реалния живот? Погледнете зад кулисите в нашия блог Ден от живота на един специалист по подбор на персонал — това е откровен поглед към жонглирането (и как инструменти като ClickUp го правят по-малко хаотично).

Стъпка 5: Планиране на интервюта: Намалете разходите за координация

Координирането на интервютата включва съгласуване на наличността на всички участници. Това често отнема часове и забавя целия процес. Изкуственият интелект поема повтарящите се части, което прави планирането гладко и безпроблемно. Всъщност, добре обмисленото планиране на човешките ресурси е от съществено значение за изграждането на системи, в които инструменти като изкуственият интелект могат ефективно да оптимизират задачи като планиране и комуникация.

Ето какво правят AI инструментите за HR:

Бързо откриване на съвпадения: Синхронизирайте календарите и предложете най-ранните взаимни свободни слотове.

Намалете броя на отказите: Автоматично изпращане на потвърждения, подготовка и напомняния в деня на събитието.

Пренареждане на графика с такт: Решавайте конфликти без безкрайни разправии

Как се прави в ClickUp: Планирайте от Календар; задействайте Автоматизации при промяна на етапа („Интервю“ → изпратете покана + напомняне); уведомете заинтересованите страни чрез интеграции Имейл/Чат.

ClickUp Calendar предоставя на целия ви екип по набиране на персонал ясна визуализация на предстоящите интервюта и наличността. Интервюто на всеки кандидат се показва като задача в календара, като на един поглед се виждат часът, интервюиращите и линковете за срещата.

В комбинация с ClickUp Brain, специалистите по подбор на персонал могат лесно да визуализират задачите за интервюта, да синхронизират с външни календари и да управляват наличността на едно място. Автоматизацията помага за обработката на напомняния и актуализации, за да се поддържа гладкото планиране.

📮 ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти имат една или две от тези стъпки. ClickUp обаче помага на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането с изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

Стъпка 6: Оценка на уменията: Не се ограничавайте само с автобиографията

Автобиографиите ви показват къде е работил даден кандидат, но не и как мисли или решава проблеми. Тук оценките, базирани на изкуствен интелект, правят голяма разлика. Те ви помагат да оцените способностите по последователен, обективен и подходящ за позицията начин.

Ето какво прави изкуственият интелект:

Адаптирайте към ролята: възлагайте задачи за кодиране, писане, дизайн или логика, които отразяват реалната работа.

Как да измерите: Оценявайте подхода, комуникацията и бързината, а не само крайните отговори.

Защита на целостта: Откривайте модели на копиране и поставяне и стандартизирайте рубриките за оценяване.

Как се прави с ClickUp: Създавайте брифинги в Docs, проследявайте опитите като Tasks с чеклисти; автоматизирайте етапите с Automations; използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бележките на оценителите в карти с резултати.

Стъпка 7: Обратна връзка от интервюто: събирайте информация без хаос

След интервютата обратната връзка може да се окаже на различни места, като например имейл кореспонденция, частни чатове или паметта. Изкуственият интелект помага да превърнете тази обратна връзка в нещо структурирано, проследимо и полезно за вземането на решения.

Ето как да го използвате:

Структурирайте входящата информация: Използвайте фиксирани карти за оценка по компетенции, за да намалите неясните коментари.

Бързо синтезиране: Превърнете дългите бележки в предимства/рискове/теми за вземащите решения

Съгласувайте панела: Откройте различията в мненията на ранен етап, за да ги разрешите преди отчета.

Как се прави с ClickUp: Събирайте оценки в потребителски полета; използвайте ClickUp Brain за генериране на обобщения; сравнявайте кандидатите в таблото (оценки, рискове, SLA на етапите).

➡️ Прочетете още: Един ден от живота на човешки мениджър

Бързи примери за автоматизация

Процес Пример за автоматизация Инструменти на ClickUp Измерими резултати Изготвяне на обяви за работа Подсказка „създайте инклюзивен SDR на средно ниво“ → генерирайте JD + списък за проверка ClickUp Brain + шаблони за задачи По-бързо изготвяне на длъжностни характеристики Набиране на кадри Нова заявка → автоматично назначение на специалист по подбор на персонал + списък за проверка на източниците Автоматизация По-кратко време до първия контакт Обхват Етикет „Кратък списък“ → чернова за преглед Мозък + Автоматизация По-висока отзивчивост, по-малко грешки Планиране Преминете към „Интервю“ → покана за календар + напомняне Календарна гледка + Автоматизации Намалете броя на неявките Отчети Събиране на карти за оценка → автоматично обобщение на силни страни/рискове Brain (обобщение на коментарите) По-бързи решения Съответствие Седмичен отчет за етапа → маркирайте прага 4/5 Табло + запазен изглед Ранно откриване на предубеждения

📑 Използвайте шаблон за 30-60-90-дневен план, за да насочите внедряването на AI в набирането на персонал

Въвеждането на изкуствен интелект в процеса на наемане не се състои само в активирането на функции – то изисква структуриран план с ниска степен на риск. Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp предоставя на екипите по набиране на персонал готова рамка за проследяване на тези етапи и разпределяне на отговорностите.

Получете безплатен шаблон Осигурете успешен преход и адаптация на новите служители с плана за 30-60-90 дни.

Дни 0–30 (пилотен проект): Фокусирайте се върху 1–2 роли. Използвайте шаблона, за да зададете ясни задължителни умения , да регистрирате отклонения от критериите за подбор и да проследявате основни KPI като време за подбор и процент на неявяване на интервю.

Дни 31–60 (разширяване): Добавете автоматизация на набирането на кадри , структурирани комплекти за интервюта и месечни проверки за пристрастност. Шаблонът ви помага да разпределяте задачи на специалистите по подбор на персонал, юридическите специалисти и HRBP, така че отговорностите да са ясни.

Дни 61–90 (Операционализиране): Разширете до повече роли, публикувайте стандартна оперативна процедура за управление и създайте табло с ключови показатели за ефективност. В ClickUp този шаблон се свързва директно с таблата, така че лидерите могат да визуализират състоянието на фунията и съответствието в реално време.

Защо е полезно: Вместо да се занимавате с таблици и бележки, разполагате с едно място, където да планирате задачите, крайните срокове и отговорните лица, като по този начин гарантирате, че всеки етап от внедряването протича по план.

Готови ли сте да революционизирате планирането на човешките ресурси и процеса на набиране на персонал? Ето най-добрите софтуерни инструменти за набиране на персонал, които можете да използвате:

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на целия процес на набиране на персонал на едно място)

Организирайте кандидатите, заявленията и набирането на персонал с ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предоставя на HR екипите едно място за управление на набирането на персонал – от изготвянето на описания на длъжностите до планирането на интервюта. С вградената автоматизация можете да елиминирате повтарящата се административна работа и да поддържате гладкото протичане на процесите по наемане, въвеждане в работата и управление на талантите. За екипи, които искат да оптимизират още повече тези процеси, ClickUp за HR екипи предлага специално разработени инструменти за управление на целия цикъл на работа на служителите на едно място.

Мощните му функции улесняват проследяването на крайни срокове, сътрудничеството между екипите и поддържането на организирана документация, като същевременно намаляват повтарящите се задачи с интелигентни автоматизации.

Можете също да проследявате целите и да визуализирате задачите в различните отдели. Освен това ClickUp се свързва с над 1000 инструмента, включително Slack, Outlook и Google Calendar, като помага на специалистите по подбор на персонал да синхронизират събития, съобщения и задачи в целия процес на наемане.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте всеки етап от процеса на набиране на персонал, от интервютата до крайните срокове за подаване на оферти, с помощта на календара на ClickUp.

Създавайте и организирайте описания на длъжности, централизирайте материалите за въвеждане в работата и ръководствата за обучение с помощта на ClickUp Docs , с контрол на достъпа, редактиране на живо и свързване на задачи, за да поддържате всичко свързано.

Създайте персонализирани работни процеси за всеки етап от набирането на персонал, проследявайте кандидатите като задачи и добавяйте подробности като автобиография, бележки от интервюто, обратна връзка и др.

2. Turing (най-подходящ за наемане на предварително проверени софтуерни разработчици)

чрез Turing

Turing е платформа за набиране на персонал, базирана на изкуствен интелект, за намиране и наемане на софтуерни разработчици. Тя използва машинно обучение и обработка на естествен език, за да сканира автобиографии, борси за работа и технически профили, за да намери най-добрите кандидати.

Най-добрите функции на Turing

Получете достъп до хиляди предварително проверени инженери от цял свят, готови за работа на пълен работен ден или по договор.

Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате длъжностните характеристики и профилите на разработчиците, за да намерите най-подходящите кандидати по отношение на умения, часова зона и опит.

Проследявайте производителността на разработчиците, поставяйте цели и комуникирайте ефективно чрез функции като виртуалното работно пространство на Turing и Manager Bot.

чрез Findem

Findem модернизира привличането на таланти, като се фокусира върху дълбочина, интелигентност и автоматизация на разговорите. Изграден върху 3D данни за кандидатите, той отива отвъд автобиографиите, за да създаде „обогатени профили“, като извлича проверена информация като действително въздействие на проекти, кодираща дейност и кариерна траектория от над 100 000 източника.

Най-добрите функции на Findem

Използвайте Copilot for Sourcing, разговорния AI асистент на Findem, за да превърнете описанието на длъжността в активно търсене в ATS, борси за работа и вътрешни бази данни.

Автоматизирайте контактите, последователността на имейлите и планирането на интервюта.

Извлечете структурирани данни за умения, проекти, резултати и кариерни модели, за да надхвърлите информацията, посочена в автобиографията.

4. Workable (Най-подходящ за наемане на голям брой служители с автоматизация и предсказуемо подбиране)

чрез Workable

Workable е стабилна платформа за набиране на персонал, базирана на изкуствен интелект, създадена да опрости всеки етап от процеса на наемане. С едно кликване тя ви позволява да публикувате свободни работни места в над 200 борси за работа и използва изкуствен интелект, за да търси активно и пасивно кандидати, които най-добре отговарят на вашето описание на длъжността.

Най-добрите функции на Workable

Публикувайте незабавно свободни позиции в големите платформи за работа, за да разширите обхвата си и да привлечете разнообразни кандидати.

Използвайте изкуствен интелект, за да преглеждате автобиографии, да прогнозирате представянето и да намирате кандидати с голям потенциал.

Съхранявайте всички данни за кандидатите в една CRM система с възможност за търсене и използвайте структурирани карти за оценка и комплекти за интервюта, за да вземете безпристрастни решения.

5. Juicebox (Най-доброто решение за превръщане на сложни HR данни в полезна информация)

чрез Juicebox

Juicebox, задвижван от PeopleGPT двигателя, е интелигентен и интуитивен AI инструмент, създаден да улесни намирането на кандидати и анализа на таланти. Той открива висококачествени кандидати от над 800 милиона профила и превръща анализите на работната сила във визуални, лесни за разбиране прозрения.

Най-добрите функции на Juicebox

Опишете идеалния кандидат с прости думи и Juicebox незабавно ще сканира глобални източници на данни, за да ви предостави точни съвпадения.

Достъп до интерактивни диаграми и анализи, които показват пропуските в уменията, диапазона на опит и показателите за разнообразие в процеса на подбор.

Използвайте генерираните от изкуствен интелект прозрения, за да оформите стратегията за наемане, да подобрите представителството и да съгласувате планирането на талантите с бизнес целите.

✨ Специални споменавания Zoho Recruit: Най-доброто решение за мащабируемо наемане на персонал с AI-базирани ATS и CRM функции, които оптимизират процеса на търсене, подбор и ангажиране на кандидати. Най-доброто решение за мащабируемо наемане на персонал с AI-базирани ATS и CRM функции, които оптимизират процеса на търсене, подбор и ангажиране на кандидати.

Fetcher: Най-доброто решение за автоматизиране на процеса по намиране и ангажиране на кандидати, за да разширите ефективно своя резерв от таланти. Най-доброто решение за автоматизиране на процеса по намиране и ангажиране на кандидати, за да разширите ефективно своя резерв от таланти.

Humanly: Най-доброто решение за ангажиране на кандидати чрез изкуствен интелект и автоматизирано подбиране, за да се оптимизира наемането на голям брой служители. Най-доброто решение за ангажиране на кандидати чрез изкуствен интелект и автоматизирано подбиране, за да се оптимизира наемането на голям брой служители.

Toptal: Най-доброто решение за намиране на най-добрите свободни професионалисти в световен мащаб с интелигентно съпоставяне на умения и информация за представянето им. Най-доброто решение за намиране на най-добрите свободни професионалисти в световен мащаб с интелигентно съпоставяне на умения и информация за представянето им.

Работете по-умно, наемайте по-добре с ClickUp

Днес наемането на персонал означава да намерите подходящите хора по-бързо, да изпреварите конкуренцията и да създадете трайни екипи. Това е трудна задача, когато управлявате десетки кандидати, разговори и срокове.

Но изкуственият интелект вече не е просто модна дума. Той все повече помага на специалистите по подбор на персонал да премахнат излишната информация, да открият по-подходящи таланти и да се фокусират върху най-важното: хората.

Независимо дали търсите кандидати в областта на технологиите по целия свят, автоматизирате процеса на интервюиране или превръщате данните за набирането на персонал в реални прозрения, подходящите инструменти правят истинска разлика. А ако търсите една платформа, която обединява всичко това, ClickUp е създадена точно за тази цел.

С AI, интегриран във вашите ежедневни задачи, автоматизации, които поддържат нещата в движение, и документи, табла и календари, които имат смисъл, ClickUp помага на вашия екип да работи по-умно на всеки етап от процеса на набиране на персонал. Регистрирайте се безплатно още днес!

Често задавани въпроси

Действително ли изкуственият интелект намалява пристрастията при наемането на персонал?

Това е възможно, ако комбинирате сляпо подбиране, структурирани интервюта, карти за оценка и мониторинг на резултатите за неблагоприятно въздействие. Изкуственият интелект сам по себе си не е гаранция.

Законно ли е използването на изкуствен интелект в набирането на персонал?

Да, но трябва да спазвате законите за поверителност и равни възможности (например съгласие, съхранение, достъп съгласно GDPR; справедливост съгласно EEOC). Документирайте процеса си и провеждайте одит на доставчиците.

Какво трябва да автоматизират първо малките екипи?

Започнете с изготвяне на обяви за работа, преглед на автобиографии и планиране на интервюта (най-голяма икономия на време, най-малък риск).

Как да проверим за нечестни резултати?

Сравнете процентите на подбор на всеки етап между групите и прегледайте всички резултати под прага от 4/5 (80%). Проучете и коригирайте.