15 безплатни шаблона за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации

Осигуряването на финансиране за нестопански организации чрез безвъзмездни средства може да бъде изключително конкурентна задача. Отнема време и подготовка, за да се намерят подходящите възможности, да се съгласуват с мисията на финансиращата организация, да се планират проекти и да се разработят успешни предложения за безвъзмездни средства.

Проучване на Grant Station установи, че 61% от кандидатите за безвъзмездни средства разчитат само на един или двама души, които да се занимават с целия процес по изготвяне и подаване на заявления за финансова подкрепа, което прави още по-трудно да се поддържа темпото.

За да се отличат и да спечелят финансиране, нестопанските организации се нуждаят от добре структурирани, персонализирани предложения, без да се налага да отделят часове за ръчна работа. Тук на помощ идват шаблоните за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации.

В тази статия ще споделим някои от най-ефективните шаблони за предложения за безвъзмездна помощ, които ще ви помогнат да създадете убедителни предложения. Готови ли сте да напишете печелившото предложение?

Какво представляват шаблоните за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации?

Шаблоните за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации са готови за употреба документи, предназначени да помогнат на организациите да структурират ефективно своите искания за финансиране.

Ето всички важни елементи, които те предлагат, когато става въпрос за нестопански организации:

Придружително писмо, представящо нестопанската организация , нейната мисия и целта на заявлението за безвъзмездна помощ

Изпълнително резюме , обобщаващо цялото предложение, включително проблема, предложения проект и очакваното въздействие.

Изложение на нуждите определящо проблема, с който се занимава проектът, подкрепено с подходящи данни и контекст

Цели и задачи на проекта , очертаващи измерими резултати и практически стъпки за тяхното постигане.

Бюджет на проекта, в който се посочват очакваните разходи, предпочитаните източници на финансиране, възможностите за допълнително финансиране и се демонстрира отговорно финансово планиране.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за нестопански организации

Какво прави един шаблон за предложение за безвъзмездна помощ добър?

Добре изготвен шаблон за предложение за безвъзмездна помощ може да ви помогне да намерите безвъзмездни помощи, да очертаете разнообразни планове за набиране на средства и да създадете кратки предложения за тях.

Разгледайте следните примери: Нестопанска организация, търсеща безвъзмездни средства за образование, използва шаблон, който включва ясно изложение на нуждите, ключови елементи на измерим план за действие и подробен бюджет на проекта, което й помага да си осигури финансиране от голяма фондация.

Общностна здравна организация кандидатства пред държавна агенция за безвъзмездна помощ за научни изследвания, като използва структуриран шаблон с резюме, описание на проекта и план за оценка, демонстрирайки силна съгласуваност с приоритетите на финансиращата организация.

Общото между тези успешни шаблони е способността им да насочват нестопанските организации в представянето на убедителни и изчерпателни аргументи за финансиране.

Ето какво трябва да имате предвид при избора на идеалния за вас шаблон:

✅ Включва основни раздели като придружително писмо, резюме, декларация за необходимост, цели на проекта, методология и бюджет.

✅ Предоставя структурирани указания за измерими резултати, реалистични планове и критерии за оценка , за да проследявате успеха.

✅ Съгласува целите на проекта с мисията и изискванията на финансиращата организация.

✅ Предлага логична структура, която разказва убедителна история, като същевременно отговаря на изискванията за подаване на предложения.

✅ Помага на авторите на предложения за безвъзмездна помощ да поддържат яснота и последователност в цялото предложение.

Шаблони за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации на един поглед

Ето обобщаваща таблица за шаблоните за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации:

15 най-добри шаблона за предложения за безвъзмездна помощ

В Reddit професионалистите от нестопанския сектор често обсъждат колко време отнема всъщност да се напише предложение за безвъзмездна помощ.

Един потребител сподели:

В момента това би ми отнело най-малко 30 часа седмично

В момента това би ми отнело най-малко 30 часа седмично

Докато друг отбеляза,

Целта ми е да подавам 3–4 големи предложения годишно и 3–4 по-малки предложения, като определям големите предложения като достъп до възобновяем източник на финансиране.

Целта ми е да подавам 3–4 големи предложения годишно и 3–4 по-малки предложения, като определям големите предложения като достъп до възобновяем източник на финансиране.

Независимо от най-подходящия момент, всеки автор на предложения за безвъзмездна помощ може да се съгласи с едно нещо: спестяването на време при изготвянето на предложения означава повече часове, които да се посветят на други важни аспекти от управлението на нестопанска организация.

Ето 15 от най-ефективните шаблони за предложения за безвъзмездна помощ за нестопански организации:

1. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Възползвайте се от вградените полета за измерване на ефективността, разходите и разделите на предложенията с шаблона за предложения за безвъзмездна помощ на ClickUp.

Написването на предложение за безвъзмездна помощ може да ви се стори като изкачване на планина, особено когато трябва да го съчетавате с ежедневната работа по управлението на нестопанска организация.

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp е създаден, за да ви облекчи от част от това бреме. С този шаблон можете да организирате всяка част от предложението си за безвъзмездна помощ, от целите до бюджетите, на едно място. Освен това, персонализираните полета улесняват адаптирането на предложенията за различни безвъзмездни помощи и финансиращи агенции.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Осигурете структурирано пространство за планиране и организиране на вашето предложение.

Разделете предложението на по-малки, проследими стъпки, за да следите напредъка.

Създайте раздели за подробности като разходи и срокове, за да не пропуснете информация.

Насочете се към разказването на истории и подчертаването на важността на каузата ви.

✨ Идеално за: Нестопански екипи и автори на предложения за безвъзмездна помощ, които искат по-спокоен и по-организиран начин да подготвят силни предложения, без да се чувстват претоварени.

Гледайте: Чуйте как Kolme Group използва ClickUp

👀 Интересен факт: Думата грант произлиза от старофренското graanter, което означава „да обещаеш“. Този произход отразява основана на доверие връзка между финансиращите организации и нестопанските организации, която продължава и днес.

2. Шаблон за проектно предложение за нестопанска организация на Click Up

Получете безплатен шаблон Очертайте целите на проекта, покажете каква разлика ще направи вашата работа и начертайте ресурсите, от които ще се нуждаете, като използвате шаблона за проектно предложение за нестопанска организация на ClickUp.

Много хора смятат, че нестопанските организации разчитат предимно на дарения, но всъщност по-голямата част от приходите им идват от услуги и държавни субсидии или договори. Всъщност над 80% от приходите на нестопанските организации се печелят по този начин. Това означава, че е необходимо да имате силно предложение за проект, за да продължите да развивате мисията си.

Шаблонът за проектно предложение на ClickUp за нестопански организации ви предоставя проста и подкрепяща рамка, с която да споделите ясно своите идеи. С вградени раздели за мисия, цели, етапи на проекта и разбивка на бюджета, този шаблон гарантира, че вашето предложение е изчерпателно и организирано.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Представете подробен график и бюджет, за да помогнете на финансиращите организации и партньорите да разберат как тяхната подкрепа води до промяна.

Подчертайте въздействието на проекта си чрез ясно представяне на историята му.

Намалете времето, прекарано във форматиране и структуриране, за да се съсредоточите върху предаването на посланието.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които искат да си осигурят безвъзмездни средства, партньорства или дарения с ясна и искрена проектна оферта.

💡 Професионален съвет: Направете писането на предложения за финансиране по-умно и по-лесно с ClickUp Brain, като лесно търсите изследователски документи, минали предложения и други важни документи в работното си пространство. Можете също да генерирате съдържание за документите си с лесни подсказки. Опитайте ClickUp Brain безплатно Търсете незабавно предишни предложения, изследователски документи и изисквания за финансиране във всички свързани приложения и в интернет.

3. Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте усилията си стабилни и в правилната посока от начало до край с шаблона за план за набиране на средства на ClickUp.

Събирането на средства за кауза, която ви е близка, може да се окаже трудна задача, ако нямате ясен план, който да ви води. Шаблонът за план за набиране на средства на ClickUp ви помага да се отървете от този стрес, като ви предоставя лесен начин да организирате идеите си и да ги превърнете в действие.

Този шаблон за набиране на средства ви позволява да поставите реалистични цели, да планирате стъпките за постигането им и да следите всяка част от кампанията си.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Съсредоточете се върху установяването на връзка с поддръжниците и изграждането на доверие, без да се колебаете за следващите стъпки.

Увеличете усилията си за набиране на средства с изчерпателен шаблон за план, който можете да изтеглите.

Следвайте стъпките за стратегическо планиране, определяне на цели и изпълнение.

Уверете се, че кампанията ви достига пълния си потенциал с структурирана подкрепа.

✨ Идеално за: Нестопански организации и екипи за набиране на средства, които искат ясен, поетапен план за провеждане на успешни кампании и разширяване на подкрепата от общността.

Когато става дума за проследяване на показатели, ClickUp Dashboards е предпочитаният избор за много екипи. Ето кратко ръководство за това как работи:

4. Шаблон за обхват на работата при изготвяне на заявления за безвъзмездна помощ на ClickUp

Осигуряването на безвъзмездна помощ може да отвори врати за вашата организация, но изготвянето на ясен обхват на работата често се усеща като най-трудната част. Шаблонът за обхват на работата на ClickUp Grant Writing е създаден, за да улесни тази стъпка.

Получавате удобен списък за проверка и предварително зададени срокове, за да не пропуснете нищо при планирането на проекта си. Плъзгайте, пускайте и променяйте всяка секция – този шаблон е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към каузата, за която се вълнувате!

Можете да използвате този шаблон, за да:

Очертайте ясно целите, дейностите и резултатите от проекта.

Проследявайте ресурсите, графиците и важните събития на едно място.

Поддържайте всичко добре организирано за по-лесно планиране.

Съсредоточете се върху изготвянето на смислено предложение, вместо да се занимавате с управлението на структурата.

✨ Идеално за: Нестопански екипи, които искат да определят ясно подробностите по проекта и да представят добре организиран, професионален обхват на работата пред финансиращите организации.

📮 ClickUp Insight: Смятате ли, че списъкът ви със задачи ви е достатъчен? Може би не. Нашето проучване установи, че 76% от професионалистите разчитат на собствените си методи за приоритизиране, но изследванията показват, че 65% все още се фокусират върху бързите резултати, а не върху задачите с голямо въздействие. Приоритетите на задачите в ClickUp ви помагат да промените това. С помощта на AI-задвижвани работни потоци и персонализирани флагове за приоритет, можете незабавно да видите кои задачи са най-важни и уверено да се заемете с това, което наистина движи вашите проекти напред.

5. Шаблон за планиране на събития за нестопански организации от ClickUp

Получете безплатен шаблон Улеснете планирането и се съсредоточете върху установяването на връзка с дарителите и превърнете събитието в незабравимо, като използвате шаблона за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp.

Нестопанските събития играят важна роля в обединяването на хората в подкрепа на дадена кауза. Всъщност проучвания показват, че 85% от дарителите в САЩ доброволно отделят от времето си, 81% посещават нестопански събития за набиране на средства, а много от тях даряват и непарични дарения като храна или консумативи.

Шаблонът за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp включва готови списъци със задачи, инструменти за проследяване на бюджета и координация на доброволците, за да гарантирате гладкото протичане на събитието. От логистиката на мястото до последващите действия след събитието, този шаблон поддържа екипа ви съгласуван и в график.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Планирайте и управлявайте всички аспекти на нестопанско събитие с графици, контролни списъци и проследяване на бюджета.

Сътрудничество с членовете на екипа за координиране на задачите и гарантиране на успеха

Получете ясен преглед на графика на събитието и следете разходите ефективно.

Идентифицирайте области за подобрение и спестяване на разходи, за да направите бъдещите събития по-ефективни.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които организират събития за набиране на средства или общностни дейности и искат ясен и организиран начин да планират и управляват всеки етап от началото до края.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте вградената функция за проследяване на времето в ClickUp, за да следите колко време отнемат задачите в кампаниите ви за набиране на средства. С функции като отчитане на работното време, табели за отчитане на работното време и проследяване в реално време можете да оптимизирате натоварването на екипа, да обосновете използването на ресурсите и да подобрите планирането на бъдещи кампании.

6. Шаблон за дарения на ClickUp

Получете безплатен шаблон Намалете рутинната работа, за да може екипът ви да отделя повече време на истинската си мисия с шаблона за дарения на ClickUp.

Даренията са жизненоважни за много нестопански организации, но проследяването им може да бъде изтощително, когато се прави ръчно. Шаблонът за дарения на ClickUp улеснява управлението на всичко на едно място.

Записвайте данните на дарителите, проследявайте историята на даренията и следете целите за набиране на средства с лекота. Шаблонът ви помага също да сегментирате дарителите за целенасочено общуване и да генерирате отчети с няколко кликвания.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Преглеждайте всички дарения от физически лица и организации с организирана информация за дарителите.

Следете целите и крайните срокове с помощта на календара на ClickUp

Проследявайте осигурените дарения и последващите действия с помощта на списъци и изгледи по приоритет.

Управлявайте даренията ефективно, за да се съсредоточите върху поддържането на връзки и разширяването на подкрепата.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които търсят организирана система с богат набор от функции за проследяване на даренията, наблюдение на напредъка в набирането на средства и поддържане на силни връзки с дарителите, без да се затрупват с таблици.

👀 Интересен факт: Една от най-големите безвъзмездни помощи, отпускани някога, е в размер на 1,2 милиарда долара от фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“ за борба с маларията, което показва как безвъзмездните помощи могат да окажат огромно влияние върху общественото здраве.

7. Шаблон за писмо за дарение от ClickUp

Получете безплатен шаблон С структурирана отправна точка се съсредоточете върху обясняването на въздействието, което ще имат даренията, като използвате шаблона за писмо за дарение на ClickUp.

Молбата за дарения често се възприема като една от най-трудните части от управлението на нестопанска организация. Искате да достигнете до сърцата на хората, без да звучите насилствено или прибързано. Шаблонът за писмо за дарение на ClickUp улеснява значително този процес.

Той ви помага да създадете ясни и убедителни съобщения с персонализирани раздели за разказване на истории, статистически данни за въздействието и призиви за действие. Независимо дали се обръщате към дарители за първи път или към дългогодишни поддръжници, този шаблон гарантира, че всяко писмо ще има подходящия тон.

За нестопанските екипи, които използват ClickUp, това е малък, но значим инструмент, който ви помага да се свържете с дарителите по личен и организиран начин.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Осигурете структурирана отправна точка за писане на ясни и въздействащи писма за подкрепа.

Проследявайте всяка молба за дарение и отговор на едно място за лесно проследяване.

Опростете управлението на благодарствените писма и текущата комуникация с дарителите.

✨ Идеално за: Нестопански организации и екипи за набиране на средства, които искат да пишат искрени, професионални писма за дарения и да следят лесно комуникацията с дарителите.

8. Шаблон за формуляр за дарение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Направете даряването лесно и значимо за всички участници с помощта на шаблона за дарителска форма на ClickUp.

Улесняването на даряването е един от най-добрите начини да подкрепите мисията на вашата нестопанска организация. Сложен или тромав формуляр за дарение може да отблъсне дори най-доброжелателните дарители. Шаблонът за формуляр за дарение на ClickUp ви помага да създадете прост и приветлив начин за дарителите да дадат своя принос.

Лесно адаптирайте полетата за имена на дарители, суми, методи на плащане и опции за периодични дарения – всичко това в изчистен и лесен за ползване формат. Шаблонът ви позволява също да възлагате задачи за актуализиране на формуляри и да проследявате статуса на подадените предложения.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Персонализирайте формулярите, за да събирате данни за дарителите, да обработвате даренията по сигурен начин и да изпращате незабавни благодарствени съобщения.

Използвайте прост, персонализируем шаблон, за да оптимизирате даренията за благотворителни организации или специални събития.

Осигурете сигурна система за плащане и автоматично потвърждение за успешни дарения.

Опростете опита на дарителите, съберете ключова контактна информация и насърчете даренията с персонализирани съобщения.

✨ Идеално за: Нестопански и благотворителни организации, които искат да създадат гладка, удобна за дарителите онлайн платформа за дарения, която е лесна за управление и персонализиране.

Гледайте: Как нестопанските организации могат да използват ClickUp за цялостно управление на проекти?

Получете безплатен шаблон Направете спонсорството по-изгодно както за вашата организация, така и за вашите партньори с шаблона за спонсорска форма на ClickUp.

Корпоративните спонсорства са основен източник на подкрепа за нестопанските организации. Всъщност, глобалните марки са инвестирали близо 100 милиарда долара в спонсорства напоследък, което показва колко голям е потенциалът за изграждане на силни партньорства.

Шаблонът за спонсорска форма на ClickUp ви помага да реализирате този потенциал, като създава лесен и организиран начин за връзка със спонсорите. С този шаблон за спонсорска форма можете да събирате информация за спонсорите, да очертавате възможности и да съхранявате всички подробности на една платформа.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Свържете спонсорите с подходящата кауза, като използвате структуриран формуляр за спонсорство.

Събирайте информация за спонсорите и очертайте ясно възможностите за партньорство.

Съхранявайте всички данни за спонсорите на едно място за лесно управление.

Опростете проследяването на спонсорството, за да изградите по-силни и дълготрайни партньорства.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които искат лесен начин да управляват възможностите за спонсорство и да изграждат трайни и влиятелни взаимоотношения с корпоративни партньори.

📖 Прочетете също: Използване на ClickUp за управление на влиятелна нестопанска организация

10. Шаблон за планиране на събития за набиране на средства от ClickUp

Получете безплатен шаблон Имайте едно място, където да възлагате задачи, да определяте срокове и да проследявате даренията с шаблона за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp.

Събитията за набиране на средства обединяват хората в подкрепа на дадена кауза, но планирането им може бързо да се превърне в прекалено сложна задача, поради многото променливи фактори.

Един потребител на Reddit го каза без заобикалки:

Мразя да планирам събития! Слава Богу, вече не ми се налага да го правя.

Мразя да планирам събития! Слава Богу, вече не ми се налага да го правя.

Много професионалисти в нестопанския сектор могат да се идентифицират с това чувство. Шаблонът за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp помага да се облекчи голяма част от този стрес. Той ви позволява да проследявате бюджети, да управлявате договори с доставчици и да координирате доброволци с вградени списъци за проверка и автоматизирани напомняния.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Разпределяйте задачи, определяйте срокове и проследявайте даренията на едно централизирано място.

Бъдете организирани без да се налага да се бързате в последния момент при планирането на събития.

Съсредоточете се върху създаването на значимо събитие, което укрепва връзките в общността.

Използвайте структурирано планиране, за да съгласувате всеки детайл с вашата мисия.

✨ Идеално за: Нестопански и благотворителни организации, които организират събития за набиране на средства и искат ясен и безпроблемен начин да планират и управляват всеки аспект от събитието.

👀 Интересен факт: Ранното финансиране на Фондация „Форд“ през 50-те години на миналия век спомогна за създаването на общественото радиоразпръскване в Съединените щати, което доведе до създаването на PBS и NPR, които и днес се поддържат от нестопански организации и безвъзмездни средства.

11. Шаблон за предложение за НПО от PandaDoc

чрез Panda Doc

Написването на предложения може да бъде една от най-трудните части от управлението на НПО, особено когато вече сте претоварени с работа, за да постигнете реална промяна на място. Шаблонът за предложения на PandaDoc за НПО ви помага да облекчите тази задача, като ви предоставя готова структура, с която да споделите ясно вашата история и нужди от финансиране.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Включете придружително писмо и раздели за минали проекти, отличия и цели на проекта.

Насочете ви в обяснението защо вашата организация е уникално подходяща за проекта.

Уверете се, че не пропускате важни детайли като обосновка на бюджета или цели за въздействие.

Осигурете структуриран начин за представяне на обосновката на проекта и укрепете предложенията.

✨ Идеално за: НПО и нестопански екипи, които искат пълен, лесен за ползване шаблон за представяне на своите проекти, демонстриране на въздействието им и осигуряване на финансиране от донори или организации, отпускащи безвъзмездни средства.

🧠 Знаете ли, че: RevPartners постигна 64% по-бързо предоставяне на услуги, като използва шаблони на ClickUp за създаване на наръчници за доставка на клиенти. Тези шаблони намаляват времето, прекарано в организиране и оперативни задачи, което позволява на екипите да се съсредоточат върху постигането на резултати по-ефективно.

12. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ в PDF формат от Click NonProfit

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ в PDF формат на Click NonProfit е създаден, за да води нестопанските организации стъпка по стъпка през процеса на изготвяне на предложения за безвъзмездна помощ. Този шаблон за нестопански организации ви помага да структурирате предложенията си за безвъзмездна помощ, като ви води през всички необходими формати и информация.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Включете придружително писмо и структуриран формат с раздели за идентичност, нужди, стратегия, резултати, цели и бюджет.

Осигурете място, където да подчертаете ключовите членове на екипа, миналите успехи и измерването на резултатите.

Помогнете за създаването на убедителна история, която е в съответствие с мисията на финансиращата организация.

Покажете как вашият проект може да има значително въздействие чрез добре написана оферта.

✨ Идеално за: Нестопански организации, които търсят готов за употреба PDF шаблон за изготвяне на професионални, пълни предложения, които обхващат всички съществени детайли, които финансиращите организации търсят.

📖 Прочетете също: Как да напишете предложение за проект

13. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ в PDF формат от proposalsforNGOs

чрез proposalsforNGOs

Много нестопански организации се борят да разберат как точно да структурират пълно предложение за безвъзмездна помощ, което да бъде разбрано и да спечели доверието на дарителите.

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ в PDF формат от proposalsforNGOs предоставя ясна и организирана рамка, която ви води през всеки етап от процеса на изготвяне на предложението за безвъзмездна помощ.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Включете важни раздели като резюме, контекст, описание на проблема, цели, обхват на работата, бенефициенти, график, бюджет, оценка и план за устойчивост.

Предоставяйте насоки, за да направите всяка секция кратка, но въздействаща.

Помогнете за съгласуването на предложението ви с приоритетите на финансиращата организация.

Осигурете структуриран подход, който обхваща всички важни изисквания за финансиране.

✨ Идеално за: Нестопански организации и НПО, които искат подробен PDF шаблон за създаване на пълни, структурирани предложения за безвъзмездни средства от всякакъв размер или обхват.

14. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ за общностен проект от Template. Net

Общностните проекти често се нуждаят от силни, добре структурирани предложения, за да покажат на финансиращите организации как точно тяхната подкрепа ще доведе до промяна. Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ за общностни проекти на Template. Net помага на нестопанските организации да постигнат точно това.

Те са напълно редактируеми в техния AI-базиран редактор, така че можете лесно да персонализирате целите, бюджетите, графиците и секциите за въздействие върху общността.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Обяснете ясно целта, задачите и въздействието на проекта върху общността.

Включете раздели за цели, методология, поетапно изпълнение и подробен бюджет.

Насочете се в очертаването на очакваните резултати за измерими ползи

Помогнете за постигането на положителни резултати в области като образование, здравеопазване, устойчивост и заетост.

✨ Идеално за: Нестопански организации, местни организации и лидери на общности, които кандидатстват за безвъзмездни средства за финансиране на устойчиви проекти, насочени към социални, образователни, здравни и екологични нужди.

📖 Прочетете също: Как да управлявате бюджета на проект в 7 лесни стъпки

15. Шаблон за предложение за благотворителна организация от Template. Net

Създаването на силно предложение за благотворителност може да помогне на нестопанските организации да си осигурят подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат реална промяна. Шаблонът за предложение за нестопанска благотворителност от Template. Net предоставя на организациите готова рамка, в която да представят ясно своята мисия и нужди от финансиране.

Можете да го персонализирате, за да включите целевия брой бенефициенти, конкретните нужди от финансиране и показателите за въздействие.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Включете раздели за въведение, резюме, цели, дейности, целева аудитория, нужди от финансиране и очаквани резултати.

Помогнете на нестопанските организации да обяснят ясно инициативи като частни уроци, менторство и разпределение на ресурси.

Покажете как финансирането ще има измерим ефект в необлагодетелстваните общности.

Осигурете структура за ефективно представяне на програмите и изискванията за финансиране.

✨ Идеално за: Благотворителни и нестопански организации, фокусирани върху образованието, овластяването на младежта и развитието на общността, които търсят изпипан шаблон, за да си осигурят финансиране и да създадат успешни предложения.

Никога не е било по-лесно да се свържете с финансиращи организации

Финансирането чрез безвъзмездни средства може да отвори врати за нестопанските организации да стартират нови проекти, да подкрепят общностите и да поддържат жизненоважни програми.

Но както много лидери на нестопански организации знаят, процесите по кандидатстване за безвъзмездни средства от нулата отнемат време, енергия и ресурси, които често са вече ограничени.

Наличието на образец на шаблон за предложение за безвъзмездна помощ ви позволява да посветите ценното си време на изпълнението на мисията си.

Сред множеството налични опции, шаблоните на ClickUp се открояват, защото са създадени специално за екипи на нестопански организации. От проследяване на дарения до пълно планиране на предложения, ClickUp ви предоставя всичко на едно място, за да поддържате организация, да сътрудничите без усилие и да създавате убедителни заявления за безвъзмездна помощ.

Ако сте готови да опростите писането на свои предложения за безвъзмездна помощ и да се съсредоточите върху постигането на по-голямо въздействие, регистрирайте се в ClickUp сега!