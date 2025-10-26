11 най-добри софтуера за IDP за автоматизация на документи през 2025 г.

48% от анкетираните казват, че им е трудно да намират документи бързо, а 47% смятат, че онлайн системата за архивиране на тяхната компания е объркваща и неефективна. Резултатът е загуба на време, загуба на производителност в бизнес процесите и повече човешки грешки.

Софтуерът за интелигентна обработка на документи (IDP) помага да се реши този проблем, като премахва необходимостта от ръчна обработка на документи.

Той автоматично извлича ключова информация от неструктурирани файлове и я преобразува в организирани, използваеми данни. Това означава, че вашият екип прекарва по-малко време в търсене и повече време в работа с точна информация, която се влива безпроблемно в съществуващите ви системи.

В тази статия ще намерите обобщение на най-добрите софтуерни опции за IDP, които могат да опростят задачите, свързани с голям обем документи, да намалят повтарящото се въвеждане на данни и да се интегрират с инструментите, които вече използвате.

Топ 10 софтуера за IDP на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите софтуерни решения за IDP, което ще ви помогне да изберете най-подходящото за вас въз основа на няколко ключови характеристики, допълнителни функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Управление на документи, задвижвано от изкуствен интелект, автоматизирани работни потоци и сътрудничество в екип Създаване на документи с изкуствен интелект, контекстуална помощ, OCR интеграция, автоматизация, шаблони Безплатни планове; персонализиране за предприятия ABBYY Извличане на данни и интелигентни процеси, задвижвани от изкуствен интелект Предварително обучен AI, многоезичен OCR, извличане на процеси, plug-and-play умения Персонализирани цени UiPath Комбиниране на IDP с RPA Ботове от край до край, валидиране с човешко участие, персонализирани модели, инструменти без код Платени планове, започващи от 25 $/месец на потребител IBM Datacap Многоканално заснемане на корпоративно ниво NLP, ML извличане, редактиране на базата на роли, внедряване в облак/на място Персонализирани цени Microsoft Azure Гъвкави работни процеси за документи с изкуствен интелект за предприятия Готови и персонализирани модели, Power Automate, съответствие с изискванията за сигурност Персонализирани цени Google Document AI Генеративно извличане, задвижвано от изкуствен интелект Готови процесори, персонализирани инструменти, интеграция с BigQuery/Vertex AI Персонализирани цени Appvia Сигурна самообслужваща платформа за разработчици, базирана в облака Guardrails, Kubernetes оркестрация, мулти-клауд видимост Персонализирани цени Rossum Безхартиени работни процеси, базирани на изкуствен интелект Заснемане без шаблони, валидиране, разширения с малко код и интеграции Персонализирани цени Infrrd Обработка без допир, управлявана от SLA Обработка 24/7, AI валидиране, интелигентно разпознаване на изображения Персонализирани цени Docsumo Безконтактни работни процеси и извличане на големи обеми данни Интелигентни таблици, предварително обучени модели, персонализирани работни потоци, табло в реално време Платени планове, започващи от 199 $/месец на потребител Nanonets Гъвкави AI работни процеси, висока точност AI OCR, двигатели за вземане на решения без код, интеграции, бърза възвръщаемост на инвестициите Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в софтуера за IDP?

На всяко работно място служителите се нуждаят от бърз и надежден достъп до информация. Но без интелигентна обработка на документи екипите губят много време в търсене на неорганизирани файлове.

Всъщност почти двама от всеки трима служители са били принудени да пресъздадат документ, който не са могли да намерят, а много от тях прекарват над четири часа седмично в търсене на цифрови файлове.

Подходящият софтуер за IDP намалява тази загуба чрез използване на машинно обучение, обработка на естествен език и оптично разпознаване на символи за автоматизиране на обработката на документи, класифициране на файлове и точно извличане на релевантни данни.

Когато избирате интелигентно решение за обработка на документи, обърнете внимание на следните функции на софтуера за автоматизация на документи:

Точно извличане на данни за структурирани и неструктурирани данни

Лесна интеграция със съществуващите системи и други бизнес системи

Силни функции за сигурност за защита на чувствителни данни

Мащабируема автоматизирана обработка на документи за големи обеми

Проста настройка и удобни работни процеси за намаляване на ръчната обработка на документи

🧠 Знаете ли, че... 66% от организациите вече тестват автоматизацията. Примери за автоматизация на работни потоци и случаи на употреба ви показват как да автоматизирате ежедневните задачи, за да може екипът ви да отделя по-малко време на рутинни задачи и повече време на важните неща.

11-те най-добри софтуера за IDP

Искате да спрете да се затрупвате с остаряло ръчно въвеждане на данни?

Ето 11-те най-добри IDP софтуерни програми, които ще помогнат на вашия бизнес да се развива с автоматизирана обработка на документи.

1. ClickUp (най-добър за маршрутизиране на работни потоци и съвместна работа с документи между екипи)

Превърнете хаотичните бележки и чернови в ясни, структурирани документи с помощта на AI-базирания ClickUp Docs

Един потребител на Reddit го описва перфектно, когато описва идеалния софтуер за IDP:

Ако днес трябваше да избера IDP решение, вероятно бих избрал търговско решение с доказани резултати, което постоянно се развива и адаптира към новите технологии.

Това е точно това, което предлага ClickUp.

Като първото в света конвергентно AI Workspace, ClickUp комбинира интелигентна обработка на документи, AI-базирано съдържание и автоматизирани работни потоци. То също така предлага мощни интеграции, така че екипите да могат да работят както със структурирани, така и с неструктурирани данни.

Създавайте и споделяйте документи, базирани на изкуствен интелект, с ClickUp Docs

ClickUp Docs, поддържан от ClickUp Brain, превръща статичните файлове в интелигентни документи.

Екипите могат да използват обработка на естествен език, за да създават чернови, да обобщават дълги актуализации на проекти или да преписват сложен технически текст в ясни инструкции, които всеки може да разбере.

Например, екипът по продуктите може да превърне бележките от спринтовете в структурирана проектна документация за минути. По същия начин екипът по поддръжката може незабавно да създаде статии за базата от знания въз основа на повтарящи се запитвания.

Получете контекстуална помощ с ClickUp Brain

Търсете задачи, коментари и актуализации незабавно, за да не губи екипът ви време в търсене на информация чрез ClickUp Brain.

Освен генериране на съдържание, ClickUp Brain предлага контекстуални услуги, които показват подходяща информация точно когато имате нужда от нея.

Независимо дали изготвяте документ, преглеждате проект или търсите отговори, ClickUp Brain може да извлече свързани задачи, коментари и ресурси от цялото ви работно пространство, като по този начин намалява времето, прекарано в търсене на подробности.

Ето видеоклип, в който ще видите как можете да получите отговори на вашите въпроси за секунди в ClickUp Brain:

А ClickUp става още по-мощен с Brain Max , с който можете да: Унифицирано търсене: Намерете незабавно договори, фактури и важни документи в ClickUp, Google Drive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет.

Преобразуване на реч в текст: Използвайте гласови команди, за да качвате, организирате и извличате документи без да използвате ръцете си, което прави обработката на документи по-бърза и по-достъпна.

All-in-One AI решение: Заменете множество несвързани инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с една единствена, готова за корпоративно използване платформа, която разбира вашите работни процеси и автоматизира повтарящите се задачи, свързани с документи. Brain MAX е AI Super App, която наистина ви разбира, защото познава вашата работа. Откажете се от разрастването на AI инструментите, използвайте гласа си, за да свършите работата си, създавайте документи с политики, възлагайте задачи на членовете на екипа и др. Това е вашият контекстуален спътник на работния плот, създаден да оптимизира управлението на документи и да повиши производителността.

Автоматизирайте работните си процеси с помощта на ClickUp Automations и AI Agents

Препращайте документи, задействайте одобрения и възлагайте задачи автоматично, за да намалите повтарящата се работа с помощта на ClickUp Automations

Ръчното предаване, загубените файлове и повтарящите се актуализации могат да забавят бизнес процесите. ClickUp Automations автоматизира рутинните стъпки. Подаден документ може да задейства прегледи, одобрения или известия до заинтересованите страни без никаква ръчна намеса.

Представете си финансов екип, който обработва стотици отчети за разходи. С ClickUp, когато сканирана фактура влезе в системата, автоматизацията може да я присвои на финансовия отдел, да я маркира с падежни дати и да актуализира статуса на плащането, след като бъде одобрена. Да, толкова е лесно!🚀

💡 Съвет от професионалист: ClickUp разполага и с автоматизирани AI агенти, които могат да се справят с повтарящи се процеси, да отговарят на въпроси и дори да задействат действия въз основа на съдържанието на документа или запитвания на потребители. Тези агенти работят на заден план, за да предлагат и изпълняват проактивно следващите стъпки. Това дава възможност на екипите да се съсредоточат върху по-ценна работа, докато рутинните задачи и извличането на информация се управляват автоматично.

Опитайте OCR интеграция с ClickUp Custom Fields

Извличайте данни от сканирани документи и ги прехвърляйте директно в задачи и персонализирани полета за лесно проследяване

ClickUp се интегрира лесно с OCR инструменти чрез Google Drive, Zapier или други свързани приложения. Екипите могат да сканират хартиени документи или банкови извлечения, да извличат ключови данни с OCR и да прехвърлят тези данни директно в ClickUp Tasks или ClickUp Custom Fields за проследяване.

Например, правният екип може да съхранява сканирани договори и автоматично да записва дати, страни и условия като полета за търсене в ClickUp.

Извършвайте работата си лесно с управлението на знания и свързаното търсене на ClickUp

Ключовото предизвикателство в IDP не е само извличането на данни, но и осигуряването на незабавен достъп до тях и възможност за работа с тях от екипите. ClickUp Connected Search преодолява тази пречка чрез:

Извличайте информация от Slack, имейл и инструменти за проекти с едно търсене, използвайки Connected Search на ClickUp

Федеративно търсене: Незабавно търсене във всички качени документи, извлечени данни и свързани задачи или работни потоци.

Контекстуални въпроси и отговори: Потребителите могат да задават въпроси на естествен език (например „Покажи ми всички фактури от доставчик X през второто тримесечие“) и да получават директни отговори, а не само списъци с документи.

Интегрирани знания: свързва извлечените данни от документи с задачи по проекти, коментари и бази от знания, така че екипите да могат да действат въз основа на получената информация, без да сменят инструментите си.

💡 Професионален съвет: Създаването на документи е чудесно. Но превръщането им в дългосрочни, надеждни знания е това, което отличава най-добрите от добрите. Искате ли да сте от първите? Тогава се обърнете към възможностите за управление на знания на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете разпръснатите бележки в изпипани документи с помощта на AI-базирано писане и интелигентни резюмета.

Повърхностни задачи и коментари незабавно с контекстуалната помощ на ClickUp Brain.

Автоматизирайте маршрутизирането на документи, одобренията и предаването на задачи с лесни работни потоци за управление на документи.

Интегрирайте OCR инструменти за улавяне на ключови данни от хартиени или сканирани документи.

Използвайте шаблони като „Документ за план на процеса“, за да стандартизирате стъпките, собствениците и ревизиите.

Ограничения на ClickUp

Необходим е OCR от трета страна за пълно извличане на данни.

Усъвършенстваните автоматизации имат крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra 4. 6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Този потребител на G2 отбелязва:

ClickUp се превърна в най-често използваното приложение в нашата организация. То обединява управлението на задачи, създаването на документи, проследяването на времето, целите и инструментите за сътрудничество в един унифициран интерфейс, който осигурява лесно внедряване.

ClickUp се превърна в най-често използваното приложение в нашата организация. То обединява управлението на задачи, създаването на документи, проследяването на времето, целите и инструментите за сътрудничество в един унифициран интерфейс, който осигурява лесно внедряване.

💡Съвет от професионалист: Уморени ли сте да търсите сред хаотични версии на файлове? Блогът „Защо е важно контролирането на версиите на документите? “ ви показва как да поддържате всеки документ организиран и актуален, така че екипът ви да не губи време в гадаене коя версия на файла е окончателната.

2. ABBYY (Най-добър за извличане на данни и интелигентни процеси, базирани на изкуствен интелект)

чрез ABBYY

Ръчната обработка на документи забавя екипите, когато се занимавате с фактури, рекламации или документи на клиенти в десетки формати и езици. ABBYY помага на компаниите да заменят повтарящите се задачи по въвеждане на данни с автоматизирано извличане на данни.

Например, екипът по разплащания може да използва ABBYY Vantage, за да улавя автоматично данните от фактурите, да ги съпоставя с поръчките за покупка и да маркира изключенията за преглед. Застрахователите могат да обработват хиляди искове по-бързо, като класифицират формулярите, извличат ключови данни като номера на исковете и ги препращат към правилния мениджър с минимални ръчни операции.

ABBYY съчетава това с интелигентни процеси, така че оперативните ръководители да могат да видят точно къде се появяват затрудненията и да ги отстранят.

Най-добрите функции на ABBYY

Автоматизирайте обработката на фактури, регистрацията и рекламациите чрез извличане на данни от всякакъв тип документи.

Предварително обучените AI модели обработват различни формати, езици и ръкопис с висока точност.

Комбинирайте процес миннинг с IDP, за да откриете забавяния, скрити разходи и начини за оптимизиране на работните потоци.

Използвайте ABBYY Marketplace, за да изтеглите готови за употреба умения за работа с документи и да започнете бързо.

Превърнете хартиените документи и сканираните файлове в структурирани данни, готови за вашите основни системи.

Ограничения на ABBYY

Може да се наложи специализирана настройка за персонализирани работни процеси.

Оптимален само в комбинация с по-широки проекти за автоматизация.

Цени на ABBYY

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ABBYY

G2 4,5/5 (над 340 отзива)

Capterra 4. 7/5 (420+ отзива)

Какво казват потребителите за ABBYY

Този потребител на G2 подчерта:

ABBYY FineReader Engine предлага много елегантно, опростено и лесно за използване решение за сканиране на физически документи. Програмата е много изчистена и предлага само най-често използваните опции.

ABBYY FineReader Engine предлага много елегантно, опростено и лесно за използване решение за сканиране на физически документи. Програмата е много изчистена и предлага само най-често използваните опции.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за документиране

3. UiPath (Най-добър за комбиниране на IDP с роботизирана автоматизация на процесите)

чрез UiPath

Екипите, които се затрупват с повтаряща се документация и несвързани приложения, често се борят да мащабират автоматизацията, когато данните от документите все още се нуждаят от ръчна проверка. UiPath се справя с този проблем с Document Understanding, модул, който съчетава интелигентна обработка на документи, изкуствен интелект и роботизирана автоматизация на процесите (RPA) в една сигурна платформа.

Например, застрахователна компания, която обработва голям обем формуляри за искове, може да използва роботите на UiPath за четене на сканирани документи и извличане на ключови данни като номера на полици, суми на искове и информация за клиенти. Всички несъответствия могат да бъдат маркирани за бърза проверка от човек.

По същия начин доставчиците на здравни услуги могат да използват PDF парсера, за да записват пациентски записи от различни формати и автоматично да ги препращат към правилния екип, като по този начин намаляват административните забавяния.

Най-добрите функции на UiPath

Автоматизирайте сложни работни процеси от начало до край, като комбинирате RPA ботове с интелигентен софтуер за обработка на документи.

Използвайте модели, базирани на изкуствен интелект, за обработка на неструктурирани данни, ръчно попълнени формуляри и сканирани файлове.

Проверявайте изключенията с Action Center, за да могат екипите да се справят с крайни случаи, без да нарушават автоматизираните потоци.

Създавайте и обучавайте бързо персонализирани модели на документи с инструменти без код за бизнес потребители.

Интегрирайте безпроблемно с CRM, ERP и други бизнес системи за директна обработка.

Ограничения на UiPath

Изисква предварително време за обучение на персонализирани модели за извличане

Може да се окаже сложно за екипи без опит с RPA

Някои разширени AI добавки може да изискват отделно лицензиране.

Цени на UiPath

Основен план : 25 $/месец на потребител

Стандартен : Индивидуално ценообразуване

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за UiPath

G2 4. 6/5 (7000+ отзива)

Capterra 4. 6/5 (700+ отзива)

Какво казват потребителите за UiPath

Това е споделено в рецензия в Reddit:

След като тествах UiPath studio в продължение на няколко дни, честно казано, съм наистина впечатлен от предлаганите от тях продукти. Той може да действа като бот, който сърфира в интернет с настройките за автоматизация, които съм задал, както и да премества информация директно чрез интеграции.

След като тествах UiPath studio в продължение на няколко дни, честно казано, съм наистина впечатлен от предлаганите от тях продукти. Той може да действа като бот, който сърфира в интернет с настройките за автоматизация, които съм задал, както и да прехвърля информация директно чрез интеграции.

📮ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки унифицирана платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране. ”

4. IBM Datacap (Най-добър за многоканално заснемане на корпоративно ниво)

чрез IBM

В отраслите, в които се използва много хартия, все още се губи прекалено много време за повторно въвеждане на формуляри и препращане на сканирани файлове между несвързани системи.

И така, какво прави IBM Datacap по различен начин? Той съчетава интелигентна обработка на документи, машинно обучение и обработка на естествен език, за да улавя, класифицира и насочва всички видове документи.

Например, екипът за обработка на искове може да снима ръчно попълнени формуляри на таблет и да позволи на изкуствения интелект на Datacap да извлича ключови полета с данни, като редактира ролево за защита на личните данни. Обработените данни след това се прехвърлят директно в системата за управление на случаи.

Най-добрите функции на IBM Datacap

Поддържайте многоканално заснемане от скенери, имейл, мобилни устройства и приложения.

Използвайте NLP и машинно обучение, за да извличате данни от сложни или непознати оформления.

Прилагайте редактиране на базата на роли, за да защитите чувствителните данни по време на обработката.

Интегрирайте чисти данни директно с други инструменти за автоматизация на бизнеса на IBM.

Разположете го в облака с Datacap on Cloud за гъвкаво мащабиране.

Ограничения на IBM Datacap

Може да се наложи напреднала конфигурация за специфични за индустрията работни процеси.

Може да се окаже тежък за по-малки екипи, които се нуждаят само от основна обработка на документи.

Интеграцията извън екосистемата на IBM може да изисква допълнителна настройка.

Цени на IBM Datacap

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за IBM Datacap

G2 : 4. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за IBM Datacap

Това е отзивът на G2:

IBM Datacap е инструмент с ниско ниво на кодиране/без кодиране (не винаги) за улавяне на съдържанието на документи и прави точно това, което обещава. Той е лесен за използване с инструмента за разработка на базата на правила, който предлага множество функции за работа с OCR/ICR/AI (с ADP) за извличане/идентифициране на съдържание от сканирани структурирани и неструктурирани документи.

IBM Datacap е инструмент с ниско ниво на кодиране/без кодиране (не винаги) за улавяне на съдържанието на документи и прави точно това, което обещава. Той е лесен за използване с инструмента за разработка на базата на правила, който предлага множество функции за работа с OCR/ICR/AI (с ADP) за извличане/идентифициране на съдържание от сканирани структурирани и неструктурирани документи.

👀 Интересен факт: Първият известен опит за „обработка на документи“ датира от 1800-те години, когато Кристофър Шоулс, изобретателят на пишещата машина, искал да ускори ръчното писане на документи. Разположението на клавиатурата QWERTY, което все още използвате днес, първоначално е било проектирано, за да забави скоростта на машинописците, така че клавишите да не се заклещват.

5. Microsoft Azure (най-добър за гъвкави работни процеси с документи с изкуствен интелект на корпоративно ниво)

чрез Microsoft

Някои компании се нуждаят от строг контрол върху начина и мястото на обработка на документите. Microsoft Azure ви предоставя този контрол. Можете да изпълнявате извличане на документи с помощта на изкуствен интелект в облака, на място или в периферията, в зависимост от вашите нужди по отношение на сигурността и съответствието.

Azure AI Document Intelligence комбинира готови шаблони за разписки и фактури с инструменти за създаване на ваши собствени модели. Можете да адаптирате извличането за конкретни индустрии, формати или езици. Освен това екипите могат да свържат извлечените данни с Power Automate и Azure Search, за да създадат пълни работни потоци от начало до край.

Най-добрите функции на Microsoft Azure

Използвайте извличане на документи с изкуствен интелект в облака или на локални сървъри.

Започнете бързо с готови шаблони или обучете персонализирани модели.

Свържете данните от документите с Microsoft Power Automate и Azure Search.

Прилагайте сигурност и съответствие на всеки етап

Мащабирайте обработката нагоре или надолу в зависимост от натоварването.

Ограничения на Microsoft Azure

Разходите могат да се повишат бързо при пикове в употребата

Сложните персонализирани настройки изискват опитни разработчици.

Порталът Azure може да изглежда прекалено сложен за нови потребители.

Цени на Microsoft Azure

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure

G2 : 4,4 (над 2080 отзива)

Capterra: 4,6 (над 1920 отзива)

Какво казват потребителите за Microsoft Azure

В тази рецензия на Capterra се представят:

Една от отличителните характеристики на Microsoft Azure е неговият всеобхватен набор от услуги, обхващащ всичко от изчислителни и съхранение до изкуствен интелект и машинно обучение.

Една от отличителните характеристики на Microsoft Azure е неговият всеобхватен набор от услуги, обхващащ всичко от изчислителни и съхранение до изкуствен интелект и машинно обучение.

📖 Прочетете също: Организиране на файлове и папки: стратегии за подобряване на работния процес

6. Document AI (най-добър за гъвкаво извличане на данни, задвижвано от генеративна изкуствена интелигентност)

чрез Google

Лошото качество на данните вреди на почти всеки бизнес, но само малка част от тях го считат за приоритет. В скорошно проучване 91% от специалистите по данни заявиха, че лошите данни влияят на производителността, но само 23% заявиха, че това е област, на която се обръща специално внимание.

Google Document AI преодолява тази празнина, като преобразува хаотични, неструктурирани файлове в чисти, структурирани данни, на които можете да се доверите.

Екипите могат да започнат бързо с готови процесори за фактури, фишове за заплати или лични карти или да създадат персонализирани модели само с няколко примера. Резултатите се подават директно в BigQuery за задълбочен анализ или се включват в работните процеси чрез Vertex AI и други инструменти на Google Cloud.

Това, което го отличава, е тясното интегриране с по-широката AI екосистема на Google. Екипите могат да се възползват от OCR на корпоративно ниво в повече от 200 езика, първокласно разпознаване на ръчен текст и пряк подход към разработването на интелигентни приложения за документи.

Най-добрите функции на Google Document AI

Започнете с предварително създадени процесори за често използвани формуляри.

Използвайте Workbench, за да създадете персонализирани инструменти за извличане с минимални данни за обучение.

Свържете се с BigQuery и Vertex AI за разширени анализи.

Мощен OCR с разпознаване на ръчен текст на над 50 езика

Лесен за внедряване чрез API или Google Cloud Console.

Ограничения на Google Document AI

Липсва мощна пакетна обработка за големи файлове.

По-малко специализиран от специализираните доставчици на IDP

Автоматизацията, която надхвърля улавянето, често изисква допълнителна настройка с други инструменти.

Цени на Google Document AI

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Document AI

G2 : 4,2 (35+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Google Document AI

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Document AI беше изключително полезен за нас при внедряването на OCR. Беше доста лесно да го обучим, да го пуснем в експлоатация и да го интегрираме в съществуващия ни работен поток.

Document AI ни беше изключително полезен при внедряването на OCR. Беше доста лесно да го обучим, да го пуснем в експлоатация и да го интегрираме в съществуващия ни работен поток.

👀 Интересен факт: NASA използва усъвършенствани техники за обработка на документи от 60-те години на миналия век, за да дигитализира ръчно написани бележки на астронавти, дневници на мисии и планове за полети, като по този начин съхранява милиони страници от историята на космоса.

📚 Прочетете също: Най-добрият софтуер PSA за автоматизиране на бизнес процесите

7. Appvia (Най-добър за сигурна трансформация в облака и самообслужване на разработчиците)

чрез Appvia

Appvia помага на организациите да отключат съвременни облачни операции, без да губят контрол или да губят сън. Основната му цел е да направи сложната облачна инфраструктура проста и сигурна.

С Wayfinder (самообслужващата вътрешна платформа за разработчици на Appvia) вашите разработчици могат да разгръщат и управляват облачни ресурси при поискване, докато екипът на вашата платформа поддържа строги ограничения.

Най-добрите функции на Appvia

Осигурете сигурно самообслужване за разработчиците с ясни предпазни мерки.

Централизирано управление и видимост в множество облачни доставчици

Автоматизирайте разгръщането на Kubernetes клъстери и управлението на жизнения цикъл на документите

Повишете квалификацията на екипите с практическа подкрепа и трансфер на знания.

Намалете времето за внедряване, като същевременно спазвате строгите стандарти за сигурност.

Ограничения на Appvia

Може да се наложи персонализирана настройка за висококомплексни хибридни среди.

Ограничен брой отзиви от общността в сравнение с по-големите играчи в областта на облачните технологии

Най-добрите резултати често зависят от използването на консултантските услуги на Appvia заедно с платформата.

Цени на Appvia

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Appvia

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Appvia

Това е споделено в рецензия на G2:

Функцията за самообслужване от начало до край е ценен актив за моите задачи по управление на облака, допълнена от централизирания контрол, който повишава ефективността ми. Освен това, видимостта и автоматизацията в облака допълнително облекчават работната ми натовареност.

Функцията за самообслужване от начало до край е ценен актив за моите задачи по управление на облака, допълнена от централизирания контрол, който повишава ефективността ми. Освен това, видимостта и автоматизацията в облака допълнително облекчават работната ми натовареност.

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за помощ при писане с AI

8. Rossum (Най-добър за безхартиени работни процеси, базирани на изкуствен интелект)

чрез Rossum

Много компании все още се давят в хартия. По-точно, почти половината от малките и средните предприятия. Но Rossum помага да се запълни тази празнина.

AI-първата, облачна платформа на Rossum улавя, валидира и прехвърля чисти данни директно във вашите системи. По-малко грешки и по-бързи работни потоци позволяват на вашите екипи да се фокусират върху работата, която движи бизнеса напред, без строги шаблони или загуба на часове.

Най-добрите функции на Rossum

Записвайте данни от транзакционни документи без предварително дефинирани шаблони.

Автоматизирайте одобренията, проследяването на доставчиците и валидирането на данни с AI агенти.

Мащабирайте цялостните работни потоци на документи по сигурен начин, от предварителната обработка до последващата обработка.

Лесно интегриране с SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics и други.

Управлявайте платформата чрез разширения с ниско ниво на кодиране, микроуслуги и готови SaaS решения.

Ограничения на Rossum

Може да се наложи управление на промените за екипи, които за първи път използват IDP.

Нуждите от персонализиране могат да удължат внедряването за нишови случаи.

Подходът без шаблони може да изисква обучение за необичайни документи.

Цени на Rossum

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Rossum

G2 : 4,5/5 (над 110 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Rossum

В тази рецензия на G2 се представят:

Платформата автоматизира целия жизнен цикъл на документите, от получаването им до въвеждането на данните във вътрешните системи, като значително намалява ръчната работа. Rossum AI е проектиран за лесно внедряване, което позволява на бизнеса бързо да интегрира и да започне да автоматизира работните си потоци за обработка на документи с минимална настройка.

Платформата автоматизира целия жизнен цикъл на документите, от получаването им до въвеждането на данните във вътрешните системи, като значително намалява ръчния труд. Rossum AI е проектиран за лесно внедряване, което позволява на бизнеса бързо да интегрира и да започне да автоматизира работните си потоци за обработка на документи с минимална настройка.

9. Infrrd (Най-добър за SLA-управлявана безконтактна обработка на документи)

чрез Infrrd

Infrrd надхвърля традиционния OCR, като предлага безконтактна, SLA-управлявана интелигентна обработка на документи. Как изглежда това? Представете си екип по човешки ресурси в предприятие, който управлява стотици записи на служители, договори и документи за съответствие всяка седмица в кратки срокове.

Вместо персоналът да прекарва часове в проверка на липсващи данни или грешки при ръчното въвеждане на данни, изкуственият интелект на Infrrd автоматизира извличането, валидирането и маршрутизирането от начало до край.

Най-добрите функции на Infrrd

Осигурете извличане на данни в съответствие със SLA без никаква ръчна намеса.

Работете с над 1000 типа документи на повече от 22 езика с <0,1% грешка.

Автоматизирайте работните процеси от начало до край с AI агенти и персонализирани правила за извличане.

Активирайте интелигентното разпознаване на изображения и чата за документи в реално време, за да получавате информация в реално време.

Мащабирайте операциите си безопасно с непрекъсната обработка 24/7.

Ограничения на Infrrd

Може да се наложи предварително време за персонализиране на сложни правила за извличане.

Цените са индивидуални, така че планирането на бюджета изисква директна консултация.

По-малките екипи може да счетат пълномащабното внедряване за по-напреднало от необходимото.

Цени на Infrrd

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Infrrd

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Infrrd

Това ревю в G2 подчертава:

Infrrd разполага с екип, който се занимава с предоставянето на услуги за разбиране на документи и извличане на данни на бизнеса в уникалната и предизвикателна сфера на неструктурираните документи, с които работим в големи обеми при строителните документи.

Infrrd разполага с екип, който се занимава с предоставянето на услуги за разбиране на документи и извличане на данни на бизнеса в уникалната и предизвикателна сфера на неструктурираните документи, с които работим в големи обеми при строителните документи.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

10. Docsumo (Най-добър за безконтактни работни потоци и извличане на документи с голям обем)

чрез Docsumo

Docsumo елиминира умората от копиране и поставяне и повтарящото въвеждане на данни, като преобразува неструктурирани документи в чисти, структурирани таблици. Представете си оперативен екип, който обработва купчини договори с доставчици и месечни отчети за разходите в различни отдели.

Вместо да се затрупват с досадно въвеждане на данни, те могат да използват изкуствения интелект на Docsumo, за да улавят ключови детайли, да маркират аномалии за бърз преглед и да организират всичко в структурирани формати, подходящи за търсене. Това означава по-бързи одобрения, по-малко ръчни грешки и повече време за екипите да се съсредоточат върху задачи с по-висока стойност.

Най-добрите функции на Docsumo

Автоматизирайте извличането на сложни данни от фактури, банкови извлечения, фишове за заплати и др.

Преобразувайте хаотични, неструктурирани данни в таблици, подобни на Excel, готови за анализ.

Работете със сканирани PDF файлове, изображения, дълги документи и ръчно попълнени формуляри.

Обучете персонализирани модели или използвайте над 100 предварително обучени модели за специфични за индустрията случаи на употреба.

Създавайте персонализирани работни процеси с правила за валидиране, обработка на изключения и интеграции.

Получете табла в реално време, аудит логове и разширено търсене за пълна видимост на данните.

Ограничения на Docsumo

Някои потребители отбелязват, че персонализирането на моделите за извличане изисква известно време за научаване.

Внедряването за документи с голяма вариативност може да отнеме допълнително време за настройка.

За да се възползвате напълно от предимствата, са необходими предварителни примери и ясно планиране на процесите.

Цени на Docsumo

Стартово ниво : 199 $/месец на потребител

Растеж : 499 $/месец за ползване

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Docsumo

G2 : 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Docsumo

Тази рецензия в G2 е маркирана:

Това намали времето, необходимо за ръчно извличане на данни, с около 80-90%, дори и при включване на ръчни проверки на изходните данни.

Това намали времето, необходимо за ръчно извличане на данни, с около 80-90%, дори и при включване на ръчни проверки на изходните данни.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони и формати за SOP

11. Nanonets (Най-добър за гъвкави AI работни потоци и високоточно събиране на данни)

чрез Nanonets

Nanonets е предназначен за екипи, които искат да автоматизират досадната обработка на документи без строги шаблони или сложна ИТ поддръжка. Независимо дали автоматизирате счетоводството, обработката на искове или съгласуването на поръчки, Nanonets комбинира OCR, машинно обучение и работни потоци без код.

Това позволява на вашия екип да събира данни от неорганизирани документи и да ги прехвърля директно във вашата CRM, ERP или друга система за съхранение на данни.

Най-добрите функции на Nanonets

Извличайте данни от фактури, поръчки, лични карти, разписки и други с помощта на усъвършенстван AI OCR.

Автоматизирайте сложни работни потоци с документи с помощта на механизми за вземане на решения без кодиране.

Интегрирайте лесно с инструменти като Slack, Salesforce, Dropbox или Microsoft Dynamics.

Валидирайте, маркирайте или обогатявайте данните автоматично, преди да ги експортирате към по-нататъшни системи.

Постигнете бърза възвръщаемост на инвестициите с средна възвръщаемост 3,5 пъти само за шест месеца.

Ограничения на Nanonets

Може да се наложи предварително да отделите време за фина настройка на работните процеси за сложни или стари документи.

Ръчната проверка може да продължи да е необходима за крайни случаи или редки формати.

Цени на Nanonets

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Nanonets

G2 : 4,8/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 80 отзива)

Какво казват потребителите за Nanonets

Това е споделено в рецензия на G2:

Още от самото начало OCR разпознаването е доста добро. Екипът на Nanonets също така извърши първоначалното обучение на модела, както и предостави персонализирана логика за съпоставяне на полетата в нашата ERP система за интеграция.

Още от самото начало OCR разпознаването е доста добро. Екипът на Nanonets също така извърши първоначалното обучение на модела, както и предостави персонализирана логика за съпоставяне на полетата в нашата ERP система за интеграция.

💡Съвет от професионалист: Имате затруднения да съгласувате всички? Какво е екипно сътрудничество? 10 ефективни стратегии за вашия екип блог разкрива прости начини да вдъхновите екипната работа, за да може вашите проекти да напредват по-бързо и по-умно заедно.

Ако търсите още начини за автоматизиране на работните процеси с документи, ето три допълнителни интелигентни инструмента за обработка на документи, които си заслужава да разгледате, освен основните лидери, които вече обсъдихме:

Hyperscience : Използва изкуствен интелект за автоматизиране на класифицирането на документи и извличането на данни, като същевременно запазва човешкия фактор за обработката на изключения.

Kofax TotalAgility : Комбинира IDP с оркестриране на процеси, автоматизация на работни потоци и RPA за усъвършенствана обработка на фактури.

Amazon Textract : Открива печатен текст, ръкопис, таблици и двойки ключ-стойност, без да се нуждае от предварително дефинирани шаблони.

Автоматизирайте по-умно, работете по-бързо – предимството на ClickUp

От изгубени файлове до часове, изгубени в повтарящо се въвеждане на данни, екипите навсякъде губят ценно време и точност всеки ден.

Софтуерът за интелигентна обработка на документи (IDP) променя ситуацията с чисти, търсени и използваеми данни. Въпреки че много IDP инструменти автоматизират извличането на данни или ускоряват одобренията, те често не успяват да свържат вашите документи с останалата част от ежедневната ви работа.

Това е празнината, която ClickUp запълва.

ClickUp обединява интелигентна обработка на документи, писане с помощта на изкуствен интелект, автоматизирано маршрутизиране и съвместни работни потоци в едно унифицирано работно пространство. Няма повече преминаване между несвързани приложения, притеснения за контрол на версиите или търсене на изгубена информация.

Готови ли сте да си върнете времето? Регистрирайте се в ClickUp още днес!