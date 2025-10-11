WhatsApp Business Automation: Как работи + примери

Собственикът на агенция за дигитален маркетинг установи, че рекламите във Facebook и Instagram носят много потенциални клиенти, но малко продажби. Уморени от отговарянето на безкрайни WhatsApp съобщения, които най-често се отнасяха до цени, те създадоха WhatsApp чатбот, който да обработва запитванията на клиентите.

Те споделиха резултата в Reddit: „На втория ден получихме 340 запитвания, 48 потенциални клиента и 4 продажби!…Автоматизацията определено е правилният път.“

И така е! Автоматизирането на WhatsApp Business ви помага да отговаряте на клиентите си незабавно с персонализирани отговори.

Ако се намирате в подобна ситуация, в която запитванията на клиентите отнемат времето на екипа ви, без да водят до реални продажби, тази статия за автоматизацията на WhatsApp Business ще ви насочи към следващите стъпки.

Какво е автоматизацията на WhatsApp Business?

WhatsApp Business Automation използва WhatsApp API и софтуер за автоматизация, за да автоматизира задачи като отговаряне на запитвания на клиенти, изпращане на автоматизирани съобщения и управление на рутинни задачи.

Това подобрява удовлетвореността на клиентите, подпомага вашите комуникационни цели и предоставя ценна информация, като същевременно спестява време на заетите екипи.

Ето как конкретно може да ви помогне:

Изпращайте съобщения за добре дошли, поздравителни съобщения и бързи отговори на често задавани въпроси от клиенти .

Автоматизирайте последващите действия , напомнянията за срещи, напомнянията за плащания и потвържденията на поръчки.

Намалете повтарящата се работа с инструментите за автоматизация на WhatsApp, за да спестите време и пари.

Разширете приложението WhatsApp Business, за да обслужвате повече клиенти без допълнителен персонал.

Защо да автоматизирате бизнес комуникациите си в WhatsApp?

63% от потребителите очакват компаниите да разбират техните специфични нужди и очаквания. Това означава, че по-голямата част от вашите клиенти изискват персонализирани отговори и решения на техните предизвикателства. Автоматизирането на вашия WhatsApp Business може да доведе до персонализирани и целенасочени отговори всеки път.

Когато се използва правилно, автоматизацията на WhatsApp предлага на бизнес екипите сътрудничество в реално време, по-бързо и в по-голям мащаб. Ето как:

Обработвайте рутинните задачи автоматично : Използвайте автоматизирани отговори за често задавани въпроси, изпращайте потвърждения за поръчки и споделяйте напомняния за срещи, като освобождавате персонала за по-важни задачи.

Предлагайте незабавна поддръжка денонощно : С инструментите за автоматизация на WhatsApp можете да отговаряте на входящи съобщения по всяко време, като по този начин повишавате удовлетвореността и доверието на клиентите.

Развивайте се без допълнителни разходи : Автоматизирането на WhatsApp съобщенията означава, че можете да управлявате повече взаимодействия с клиенти, без да наемате допълнителни хора, като спестявате пари и същевременно запазвате личния подход.

Събирайте ценни данни: всеки автоматизиран чат може да събира информация, която да подобри процеса на продажбите, да усъвършенства офертите ви и да укрепи управлението на взаимоотношенията с клиентите.

10+ примера за автоматизация на WhatsApp Business

Ако се чудите как да приложите автоматизацията на WhatsApp Business на практика, ето няколко реални и практични примера за това как бизнеса я използва всеки ден:

1. Автоматичен отговор на често задавани въпроси

Често задаваните въпроси от клиентите обикновено се отнасят до подробности за продуктите, доставката, връщанията, плащанията или политиките.

Ето някои примери:

🔹 „Колко време ще отнеме да получа поръчката си?“

🔹 „Каква е вашата политика за връщане на стоки?“

🔹 „Какви опции за плащане приемате?“

Настройването на автоматизирани отговори за тях спестява време, поддържа гладкото функциониране на приложението WhatsApp Business и подобрява удовлетвореността на клиентите.

Ето как да автоматизирате отговорите в WhatsApp за често задаваните въпроси:

Стъпка 1: Отворете приложението WhatsApp Business и отидете в Настройки > Бизнес инструменти

Стъпка 2: Изберете коя Изберете коя автоматична отговорна функция на WhatsApp ви е необходима – поздравително съобщение за нови клиенти, съобщение за отсъствие след работно време или бързи отговори, за да обработвате бързо често задаваните въпроси на клиентите.

Стъпка 3: Напишете автоматичния си отговор. Нека да е ясен, учтив и полезен. Добавете подробности като кога могат да очакват отговор от човек или други начини да получат помощ.

чрез WhatsApp

Стъпка 4: Задайте графика и решете кой да получава тези отговори – всички, новите контакти или избрани клиенти.

Стъпка 5: Запазете настройките си, за да активирате автоматизацията на WhatsApp Business.

чрез WhatsApp

📌 Пример: Ето едно просто поздравление, което можете да настроите веднага: „Здравейте, [Име], благодарим Ви, че се свързахте с [Име на Вашата фирма]! Ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.“

2. Съобщения за възстановяване на изоставени колички

Приблизително 7 от 10 онлайн купувачи добавят продукти в количката си, но напускат сайта, без да закупят нищо. Това е огромна пропусната възможност за всяка платформа за електронна търговия или малък бизнес.

След като клиентите се абонират, можете да автоматизирате WhatsApp съобщенията, задействани от събития за изоставени колички на вашия сайт или приложение. Тези съобщения могат да включват изображения, подробности за продукта и директна връзка към количката им, което улеснява продължаването от мястото, където са спрели.

Един интелигентен поток за изоставени колички често включва:

Първо напомняне в рамките на няколко часа

Второ съобщение с малък стимул, като отстъпка или безплатна доставка, след 24 часа

Окончателно проследяване след 48 часа с предложения за продукти или кратко благодарствено съобщение с молба за обратна връзка.

Търговецът на дребно Lojas Renner е чудесен пример. Чрез автоматизиране на възстановяването на изоставени колички с интеграция на WhatsApp Business API, те постигнаха 70% по-високи проценти на прочитане в сравнение с други канали и видяха повече клиенти да се връщат, за да завършат покупките си, като често добавяха още артикули в количките си.

💡 Съвет от професионалист: Не сте сигурни как да използвате WhatsApp за вашите клиенти и екип? Прочетете нашата публикация „WhatsApp Business или WhatsApp Personal: коя платформа за съобщения да изберете?“. Тя ще ви помогне да изберете най-подходящата за вас и да постигнете целите си в областта на комуникацията.

3. Потвърждение и проследяване на поръчки

Потвърждението на поръчките и актуализациите за проследяването са едни от най-лесните начини да се изгради доверие у нови и повторно купуващи клиенти.

С автоматизацията на WhatsApp Business можете автоматично да изпращате потвърждения за поръчки, подробности за доставката и актуализации за доставката директно на WhatsApp на вашите клиенти. Всичко това, без да е необходимо те да питат: „Къде е поръчката ми?“

Освен това имате възможност да включите благодарствена бележка, купон за допълнителна продажба, профили в социалните медии или дори покана за присъединяване към частна общност. Това държи купувачите информирани и увеличава шансовете за повторни продажби и по-силно ангажиране на клиентите.

За да настроите това:

Създайте или изберете проверен шаблон на WhatsApp за актуализации на поръчки

чрез CM

Персонализирайте го с името на клиента, линк за проследяване и опционална оферта за допълнителна продажба.

Активирайте инструмента си за автоматизация на WhatsApp, за да изпращате актуализации в подходящия момент.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за план за комуникация по проекти

4. Напомняния за срещи

Неявяването и забравените резервации са проблем за фирмите, предлагащи услуги, от клиники и салони до коучинг сесии и консултации.

WhatsApp Business автоматизация улеснява автоматичното изпращане на съобщения, включително напомняния за срещи, така че клиентите ви да не забравят и да се явят навреме.

📌 Пример: „Здравейте [Име], това е напомняне за вашата среща с [Име на фирмата] на [Дата] в [Час]. Моля, носете личната си карта. Отговорете с RESCHEDULE, ако се нуждаете от нов час.“

За да настроите напомняния за срещи с приложението WhatsApp Business:

Използвайте интеграцията с WhatsApp Business API, за да свържете вашата система за резервации.

Създайте ясен и приятелски шаблон за WhatsApp за вашите напомняния.

чрез Kommo

Персонализирайте го с името на клиента, датата, часа и всякакви специални инструкции.

Насрочете изпращането на съобщението 24–48 часа преди срещата.

👀 Интересен факт: С 2 милиарда потребители по целия свят и средна степен на отваряне от 98%, WhatsApp е един от най-лесните начини да достигнете до вашите клиенти навсякъде и по всяко време и да поддържате разговора на всеки етап от процеса.

5. Ботове за квалифициране на потенциални клиенти

чрез WhatsApp

Ботовете за квалифициране на потенциални клиенти в WhatsApp са интелигентни, автоматизирани асистенти, които помагат да се филтрират сериозните купувачи от случайните посетители, спестявайки на вашия екип по продажбите часове ръчна работа. С автоматизацията на WhatsApp Business тези ботове ангажират нови потенциални клиенти, задават ключови въпроси и изпращат най-добрите потенциални клиенти директно във вашата CRM система или фуния за продажби.

Ето как работят. Те започват разговори с всеки, който кликне върху реклама, вашия уебсайт или интеграция на WhatsApp Business API. Чрез прости и приятелски въпроси те определят нуждите, бюджета и графика на всеки потенциален клиент.

Те събират полезна информация, като например контактни данни и предпочитания, за да може вашият екип по продажбите да продължи работата си с необходимия контекст.

След като ботът намери потенциален клиент, той може да задейства автоматизирани съобщения, да актуализира вашата CRM система или да уведоми екипа ви незабавно, без да пропускате възможности.

Facebook рекламите на Pediasure Indonesia са добър пример за автоматизацията на WhatsApp Business за генериране на потенциални клиенти. Потребителите, които са кликнали върху Facebook рекламите им, са били пренасочени към WhatsApp с ботове за потенциални клиенти. Това е намалило разходите им за потенциален клиент с 64%, като същевременно е подобрило резултатите от привличането на клиенти. чрез Facebook

📮 ClickUp Insight: Почти 45% от работниците казват, че са мислили да използват автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Ограниченото време, прекалено многото възможности за избор или неразбирането откъде да започнат често възпират хората. С лесните за създаване AI агенти на ClickUp и простите команди на естествен език, започването с автоматизацията най-накрая е лесно. От автоматичното задаване на задачи до създаването на AI-задвижвани обобщения на проекти, можете да отключите интелигентни работни потоци и да създадете персонализирани AI агенти само за минути, без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение. 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в незабавни и полезни информации.

6. Напомняния за плащания

Закъснелите плащания и пропуснатите фактури могат да нарушат паричния поток на бизнеса. WhatsApp Business автоматизацията улеснява изпращането на известия, включително приятелски и навременни напомняния за плащане, директно до вашите клиенти.

Можете да настроите автоматизирани съобщения чрез WhatsApp Business API или да свържете данните си за плащане с надежден инструмент за автоматизация.

След интегрирането система може да проверява състоянието на плащанията и да изпраща напомняния, когато плащанията са дължими или просрочени, което ви помага да избегнете неудобни разговори и ръчно проследяване.

📌 Пример: „Здравейте, [Име], това е кратко напомняне, че плащането на [Сума] по фактура [#] е дължимо днес. Моля, използвайте този линк, за да извършите плащането: [Линк за плащане]. Ако имате нужда от разяснения, просто отговорете тук. Благодаря, [Име на вашата фирма]. ”

7. Събиране на обратна връзка след обслужване

Всяка компания, която се стреми да подобри клиентското си преживяване, трябва активно да търси обратна връзка от клиентите си.

С автоматизацията на WhatsApp Business и ефективния маркетинг чрез WhatsApp можете да изпращате кратки анкети, бързи проучвания или дори интерактивни чатове веднага след покупка, резервация или услуга.

Успешният поток започва с определяне на това, което искате да научите, и след това създаване на ясни шаблони за WhatsApp с прости въпроси. Автоматизацията се занимава с изпращането на напомняния, събирането на отговори и съхранението на обратна връзка във вашата CRM система или табло за лесен анализ.

Например, можете да изпратите съобщение като: „Здравейте, [Име], благодарим Ви, че ни избрахте. Как бихте оценили Вашето преживяване от 1 до 5? Вашето мнение ни помага да Ви обслужваме по-добре.“

🧠 Знаете ли, че... Barclays прогнозира, че използването на „икономиката на обратната връзка“ може да отключи възможност за 3,2 милиарда долара в Обединеното кралство през следващото десетилетие.

8. Промоционални излъчвания (с опция за включване)

Промоционалните съобщения в WhatsApp са мощен начин да поддържате интереса на клиентите си към специални оферти, актуализации на продукти или сезонни промоции – но само ако го правите правилно.

С WhatsApp Business API можете да изпращате масови съобщения на клиенти, които изрично са се абонирали, като същевременно им предоставяте лесен начин да се отпишат, когато пожелаят.

Първо, винаги си осигурете ясно съгласие. Клиентите могат да се запишат чрез формуляри на уебсайта, прост чатбот на WhatsApp или по време на първоначален разговор в приложението WhatsApp Business. Бъдете прозрачни относно това, което ще получат, като ексклузивни отстъпки, нови постъпления или бонуси за лоялност.

След като получите разрешение, изгответе внимателно промоционалните си съобщения в WhatsApp. Добавете изображения, видеоклипове или бутони за действие, които водят към вашия каталог или уебсайт. Персонализирайте всяко съобщение с името на клиента или подробности за предишни покупки, за да направите промоциите си подходящи и да не изглеждат като спам.

📖 Прочетете също: Предимства и недостатъци на WhatsApp

Знаете ли, че 85% от клиентите казват, че програмите за лоялност ги карат да продължат да пазаруват от дадена марка?

Ето защо все повече компании се обръщат към автоматизацията на WhatsApp Business, за да поддържат актуализациите за лоялността незабавни, лични и лесно достъпни.

С WhatsApp Business API можете да информирате клиентите за нови продукти, да изпращате специални отстъпки и да споделяте ограничени във времето награди. Интелигентните чатботове на WhatsApp могат дори да предлагат оферти въз основа на минали покупки.

Актуализациите за лоялност чрез WhatsApp също помагат на търговците на дребно и партньорите по каналите да бъдат информирани с данни за представянето в реално време и бързи съобщения за кампании.

📌 Пример: „Здравейте, [Име], Вашият баланс за лоялност току-що достигна 1500 точки. Използвайте ги, за да получите 20% отстъпка от следващата си поръчка. Натиснете тук, за да използвате наградата си.“

10. Привличане на нови клиенти

Привличането на нови клиенти е един от най-важните моменти за изграждане на доверие и задаване на тона за цялото пътуване на клиента. С автоматизацията на WhatsApp Business можете да направите този процес гладък, ясен и личен за вашите клиенти. Ето как:

Когато клиент се регистрира, приложението WhatsApp Business може автоматично да изпрати топло посрещане, да сподели стъпките за настройка или да го насочи към първите действия, които трябва да предприеме.

Един добър процес на регистрация поздравява клиента по име, потвърждава данните му и споделя полезни съвети или връзки, за да може да започне веднага.

Пример: Водещи марки също се доверяват на WhatsApp за набиране на нови клиенти. Мартин ван дер Лий, директор „Социални медии“ в KLM, споделя: WhatsApp е нов канал за обслужване на KLM Royal Dutch Airlines за комуникация с нашите клиенти. Когато се регистрират, клиентите на KLM получават информация за полети и документи и имат 24/7 поддръжка от най-големия специализиран екип за социални медии в света. WhatsApp е нов канал за обслужване на KLM Royal Dutch Airlines за комуникация с нашите клиенти. Когато се регистрират, клиентите на KLM получават информация за полетите и документи и имат 24/7 поддръжка от най-големия специализиран екип за социални медии в света.

11. Потвърждения за регистрация на събития

Изпращането на потвърждения за регистрация за събития чрез автоматизацията на WhatsApp Business е лесен начин да успокоите участниците и да ги информирате незабавно.

чрез Meta

Типичното потвърждение може да изглежда така: „Здравейте, [Име], благодарим Ви, че се регистрирахте за [Име на събитието]. Вашето място е потвърдено за [Дата] в [Час]. Кликнете тук за подробности за събитието: [Връзка]. Очакваме Ви с нетърпение.“

С WhatsApp Business API можете да свържете системата си за управление на събития, за да изпращате потвърждения в момента, в който някой се регистрира автоматично.

Уверете се, че формулярът за събитието ви събира валиден номер на WhatsApp, за да може всяко потвърждение да достигне до правилния човек.

📚 Допълнителна информация: Искате да управлявате проектите си безпроблемно и да постигате повече? Примерите за работни процеси и случаите на употреба ви показват как да създадете интелигентни работни процеси, които поддържат екипа ви в правилната посока и целите ви в обсега.

ClickUp улеснява автоматизацията на WhatsApp Business

Едно от най-големите главоболия при автоматизацията на WhatsApp Business не е изпращането на съобщението, а по-скоро справянето с това, което се случва след това.

Повечето компании настройват автоматизацията на WhatsApp за изходящи съобщения, като актуализации на поръчки, напомняния за изоставени колички и напомняния за срещи. Но когато клиентите отговорят с нещо просто като „Мога ли да получа фактура?“ или „Този продукт се предлага ли в синьо?“, тези отговори често се губят в чат низовете.

В резултат на това клиентът остава в очакване или, още по-лошо, може да премине към конкурент, който отговаря по-бързо.

ClickUp решава този проблем, като гарантира, че всеки отговор в WhatsApp веднага се превръща в ясна следваща стъпка, която вашият екип може да види, проследи и изпълни, преди клиентът да се почувства пренебрегнат.

Управлявайте работните процеси, които задействат WhatsApp съобщения, с ClickUp Automations и Custom Agents

Създайте интелигентни работни процеси, които задействат актуализации точно когато задачите напредват с ClickUp Automations

С ClickUp Automations можете да създавате работни потоци, които изпращат WhatsApp съобщения, когато се случват реални действия. Ако статусът на задачата се промени на „Платена“ в ClickUp, клиентът автоматично получава потвърждение на поръчката или благодарствено съобщение в WhatsApp.

Можете да направите автоматизацията по-интелигентна с AI агентите на ClickUp и персонализирани тригери. С вашия собствен персонализиран AI агент можете да го настроите да чете съобщения, да приоритизира задачи и да ги препраща към правилния човек. Така вашите WhatsApp работни процеси обработват рутинните въпроси автоматично и оставят само важните за вашия екип.

Не е необходимо да напомняте на екипа си да го изпраща ръчно. Работният процес поддържа връзка между актуализациите на CRM и WhatsApp, така че вашата марка винаги изглежда професионална и бърза в отговорите си.

Ето визуално ръководство, което илюстрира как ClickUp Automations оптимизира вашата автоматизация на работния процес :

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи на WhatsApp за бизнес

Превърнете всеки отговор в WhatsApp в автоматично актуализиране на статуса или последваща задача с ClickUp

Когато клиент отговори в WhatsApp, за да потвърди среща, да поиска промяна или да попита за повече подробности, ClickUp незабавно актуализира статуса в вашата тръба или създава задача за проследяване за подходящия член на екипа.

Например, когато постъпи ново съобщение от потенциален клиент в WhatsApp, ClickUp записва информацията за клиента, попълва ключовите данни и я присвоява на подходящия търговски представител с ясен краен срок. Всеки знае какво да прави по-нататък, нито един отговор не остава незабелязан и нито един потенциален клиент не се охлажда, докато екипът ви разбере кой е отговорен за него.

Създавайте персонализирани отговори в WhatsApp с ClickUp Brain и Brain Max

ClickUp Brain ви помага да създадете различни персонализирани отговори в WhatsApp въз основа на различни клиентски сценарии, които след това можете да добавите към вашия бекенд. Резултатът? Клиентите получават отговори в реално време, които са идеално подходящи за тяхното запитване.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Създавайте шаблони за отговори в WhatsApp Business за различни бизнес случаи с ClickUp Brain.

Вашият клиент търси информация за своята поръчка?

Искате да напомните на купувачите за изоставените им колички?

Просто въведете вашия сценарий и какъв отговор търсите (стил, тон, формат), и изкуственият интелект на ClickUp ще го персонализира според вашите изисквания.

Създавайте персонализирани автоматизации с ClickUp Brain

И има още!

С ClickUp Brain MAX можете да: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално решение, готово за използване в предприятията. Опитайте Brain MAX – това е AI Super App, която наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от разрастването на AI инструментите, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създадете документи с политики, да възлагате задачи на членовете на екипа и др.

Поддържайте контекста ясен с ClickUp Chat

Поддържайте синхронизация в екипа си, като превръщате чатовете в задачи и свързвате всеки отговор в WhatsApp с правилното място с ClickUp Chat

ClickUp Chat поддържа цялата ви екип в синхрон при обработката на отговорите в WhatsApp. Вашият екип по продажбите може да обсъжда последващи действия директно в ClickUp, да споделя екранни снимки, да прехвърля файлове и да превръща съобщенията в задачи с едно кликване.

Можете да свържете чатовете директно с задачите в процеса, така че всички да са в течение. ClickUp елиминира необходимостта от загуба на контекст или преминаване между несвързани приложения, като осигурява ясни действия и напредък на едно място.

Съответствие и най-добри практики за автоматизация на WhatsApp

За да поддържате автоматизацията на WhatsApp Business в съответствие с изискванията и удобна за клиентите, следвайте тези прости най-добри практики, за да защитите вашата марка и да изградите доверие:

Винаги получавайте ясно и документирано съгласие от вашите клиенти, преди да изпращате WhatsApp съобщения, особено промоционални.

Използвайте само одобрени шаблони за съобщения за започване на разговори и спазвайте 24-часовия прозорец за обслужване на клиенти за отговори.

Поддържайте бизнес профила си актуален с правилни данни за контакт, за да знаят клиентите с кого точно разговарят.

Спазвайте незабавно всички искания за отказ и избягвайте изпращането на неочаквани или подвеждащи съобщения.

Никога не споделяйте чувствителни лични данни или данни за плащания и спазвайте всички местни закони за защита на личните данни.

Използвайте ясни пътища за ескалация, като човешки агент или телефонна поддръжка, така че клиентите да могат да получат помощ отвъд бота, ако е необходимо.

🧠 Знаете ли, че... Служителите в офиса прекарват около 42% от времето си в сътрудничество, но 70% от тях смятат, че по-доброто сътрудничество би спестило време и би повишило производителността. Как да подобрите сътрудничеството на работното място разкрива как точно да направите екипната работа по-ефективна.

ClickUp се грижи за вашите автоматизации, за да можете да се отпуснете

Ако сте стигнали дотук, вече знаете, че автоматизацията на WhatsApp Business прави разликата между пропуснати съобщения и сключени сделки, между загуба на време за повтарящи се отговори и реално разрастване на вашия бизнес.

Само по себе си обаче автоматизирането не предоставя цялостно решение. Дори и най-умният бот не може да ви помогне, ако нямате подходяща система за записване, проследяване и реагиране на всеки разговор в WhatsApp.

Ето защо интегрирането на WhatsApp с ClickUp превръща всяко съобщение в ясна следваща стъпка, всеки отговор в проследима задача и всеки потенциален клиент в приходи, които не можете да си позволите да изгубите.

И така, какво предстои за вашия бизнес? Регистрирайте се в ClickUp сега и вижте колко гладко протича автоматизацията, когато целият ви екип е на една вълна!

Често задавани въпроси за автоматизацията на WhatsApp Business

Да, WhatsApp Business позволява на потребителите лесно да настроят автоматични отговори, включително поздравителни съобщения за нови клиенти, съобщения за отсъствие извън работното време и бързи отговори на често задавани въпроси. Можете да ги създавате и управлявате директно в приложението в раздела „Бизнес инструменти“.

Популярни инструменти са WhatsApp Business API (чрез официални доставчици), създатели на чатботове и CRM интеграции. Много компании използват платформи като ClickUp, за да задействат WhatsApp съобщения въз основа на актуализации на задачи, действия на клиенти или CRM работни потоци.

Можете да свържете онлайн магазина си с WhatsApp Business API и да настроите автоматизация за потвърждения на поръчки, актуализации на доставки, напомняния за изоставени колички или промоции. Повечето платформи за електронна търговия като Shopify или WooCommerce имат плъгини или интеграции, които ви помагат да направите това без ръчна работа.

Основните функции за автоматизация, като автоматични отговори и бързи отговори, са безплатни с приложението WhatsApp Business. За разширена автоматизация, като изпращане на промоционални съобщения или интегриране с вашата CRM система, ще ви е необходим WhatsApp Business API, който обикновено включва разходи, начислявани от официални доставчици или инструменти на трети страни.