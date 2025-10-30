11-те най-добри AI, които слушат и водят бележки през 2025 г.

Вземането на бележки вече не означава да драскате в бележник или да пишете трескаво на клавиатурата, докато се опитвате да следвате разговора.

Благодарение на изкуствения интелект, който слуша и води бележки, можете да останете напълно ангажирани в срещи, лекции или сесии за мозъчна атака, докато технологията върши тежкия труд. Тези инструменти транскрибират разговори в реално време, обобщават ключовите точки и организират бележките ви автоматично.

И това не е просто рекламен трик. Според ClickUp Insights, 88% от анкетираните използват AI в някаква форма, като повече от половината (55%) използват AI инструменти по няколко пъти на ден. Асистентите за срещи и приложенията за AI бележки от срещи са сред най-често използваните приложения в тази област.

В този блог сме събрали най-добрите AI инструменти за водене на бележки, които помагат на професионалисти и студенти да се откажат завинаги от ръчното водене на бележки.

Какво трябва да търсите в AI, която слуша и води бележки?

Не всички AI инструменти за водене на бележки са еднакви.

Някои просто транскрибират вашите виртуални срещи, докато други превръщат неструктурираните дискусии на екипа в кратки резюмета на срещите, подчертават ключовите действия и интегрират всичко в работния ви процес.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид при избора на подходящия AI, който слуша и води бележки:

Транскрипция в реално време: Изберете инструмент с висока точност на транскрипцията, особено ако вашите срещи протичат бързо или включват няколко говорители с различни акценти.

Интелигентно обобщаване: Изберете инструмент, който прави повече от просто транскрибиране и записва ключови изводи, решения, зависимости и следващи стъпки.

Интеграция в работния процес: Потърсете инструменти, които се синхронизират с календара, мениджъра на задачи и платформата за документация, така че бележките от срещите да станат част от по-широкия процес.

База знания с възможност за търсене: Изберете софтуер, който улеснява организирането и извличането на бележките ви в рамките на ефективна система Изберете софтуер, който улеснява организирането и извличането на бележките ви в рамките на ефективна система за управление на лични знания.

Най-добрият AI, който слуша и води бележки, на един поглед

Ето кратък сравнителен преглед на най-добрите приложения за водене на бележки, за да можете да сравните AI функциите, цените и примерите за употреба с един поглед.

Име на инструмента Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Универсално управление на задачи, документи и срещи • AI Notetaker с обобщения в реално време • Интегриран с ClickUp Tasks и Docs • Централизирани бележки от срещи с ClickUp Brain Безплатно завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Otter. ai Транскрипция и субтитри в реално време • Транскрипции на живо с идентификация на говорителя • Otter AI Chat за незабавни въпроси и отговори • Автоматично заснемане на слайдове по време на срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $/потребител/месец. Fireflies Резюмета на продажби и вътрешни срещи • Транскрипция и търсене, задвижвани от AI • Интелигентност и анализи на разговори • CRM и календарни интеграции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 $/потребител/месец. Avoma Екипи по приходите и срещи с клиенти • Вземане на бележки в реално време и информация за срещите • Синхронизиране на CRM и видеоконферентни разговори • Информация за сделките и инструменти за обучение Платените планове започват от 29 $/потребител/месец. Notta Лесно записване на бележки и многоезични срещи • Транскрипция в реално време на над 100 езика • Обобщения с изкуствен интелект с откриване на ключови думи • Качване на файлове и персонализиран речник Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,49 $/потребител/месец. Tactiq Екипи, които използват Google Meet и Zoom • Странична лента с транскрипция на живо по време на срещи • Маркирайте и споделяйте бележките си незабавно • Експортирайте към Google Docs и Notion Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/потребител/месец. Sembly Сътрудничество в екип с анализ на разговорите • AI обобщения и анализи на срещи • Споделени работни пространства за бележки • Извличане на задачи и действия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 $/потребител/месец. Krisp Отстраняване на шума при водене на бележки • Отстраняване на шума и ехото • AI Meeting Assistant с автоматични резюмета • Анализ на времето за разговори и срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16 $/потребител/месец. Fathom Безплатни AI бележки за Zoom и Google Meet • Обобщения на срещи, генерирани от AI • Автоматично организирани бележки по теми • CRM интеграция и търсене в транскрипции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. MeetGeek Видеоразговори с анализи и автоматизация • AI обобщения и акценти от транскрипции • Автоматично споделяне в Slack, Notion и HubSpot • Проследяване и анализ на ключови думи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/потребител/месец. Jamie AI Бързо създаване на бележки, независимо от езика • Не се изисква присъединяване на бот • Работи на различни платформи • AI обобщенията се доставят веднага след срещата Наличен е безплатен план; платените планове започват от ~28 $/месец.

Най-добрият AI, който слуша и води бележки

Нека обсъдим подробно всяко приложение за AI за водене на бележки.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на задачи, документи и срещи)

Поддържайте бележките си от срещи, задачите и разговорите си свързани с ClickUp.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp е вашият команден център за превръщане на разговорите в проследими задачи.

За начало, ClickUp Calendar интелигентно намира най-подходящото време за вашия екип, елиминирайки необходимостта от ръчно планиране. Независимо дали става въпрос за периодични срещи или еднократни стратегически разговори, можете да организирате срещи директно от работното си пространство и да оставите ClickUp да се погрижи за логистиката.

Помолете ClickUp Brain да планира срещите ви!

Независимо дали става дума за периодична проверка или еднократна стратегическа среща, ClickUp AI Notetaker автоматично се присъединява към вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, предоставя обобщение на срещата, което включва аудио запис, основните точки от срещата на един поглед и списък с действия, за да изясни отговорностите и да поддържа нещата в движение.

Ще получите и пълен препис на разговора, който можете да разширите и да ползвате, когато е необходимо, заедно с пълен аудиозапис, който е идеален за бързо преиграване или наваксване, ако сте пропуснали срещата.

Записвайте точни транскрипции на срещи с ClickUp AI Notetaker

И магията не спира дотук. ClickUp Brain, мощната невронна мрежа на ClickUp, може да превежда бележки от срещи на всеки език, да извлича действия, да ги превръща в задачи и да ги свързва с вашите съществуващи проектни графици.

Той може също да разкрие информация от предишни разговори, тъй като вашите транскрипции могат да се търсят в ClickUp. По този начин вие оставате фокусирани върху разговора, докато ClickUp се занимава с документацията и последващите действия.

Задавайте конкретни въпроси, свързани с транскрипциите на вашите срещи, и получавайте изчерпателни отговори с ClickUp Brain.

Всички ваши бележки от срещи се съхраняват автоматично в ClickUp Docs и можете лесно да ги достъпите чрез календара си или центъра Docs. Искате да съхранявате текущи дискусии? Създайте вътрешна база от знания. Предпочитате структурирани формати? Опитайте шаблон за бележки от срещи за ежедневни събрания или актуализации за клиенти.

Но това не е всичко. В ClickUp целият ви работен процес, включително чатове и коментари към задачи, може да бъде незабавно превърнат в задачи в ClickUp. Независимо дали обсъждате идеи в чат канал в ClickUp, оставяте обратна връзка по документ или обсъждате следващите стъпки в коментар към задача, всеки разговор в работната среда може да бъде превърнат в действие.

С едно кликване можете да превърнете всяко съобщение или коментар в проследима задача, да я възложите на подходящия човек и да зададете крайни срокове. Този унифициран подход означава, че всяка дискусия, решение и идея – независимо къде се случва – може да бъде записвана, проследявана и изпълнявана в ClickUp. Вашият екип може да преминава безпроблемно от разговор към действие, като поддържа проектите в правилната посока и всички са на една вълна.

Искате ли да видите как AI Notetaker на ClickUp помага за по-продуктивни срещи? Гледайте това видео ⬇️

Най-добрите функции на ClickUp

Календар, задвижван от AI: Автоматично планирайте работни блокове, синхронизирайте всички събития, задачи и бележки и сътрудничете безпроблемно, като виждате наличността на колегите си с ClickUp Calendar.

Интеграция на работа + чат : Свържете дискусиите с подходящи задачи и документи с ClickUp Chat и превърнете всяко съобщение в задача с заглавие, описание и връзки, които се попълват автоматично с ClickUp Brain.

Автоматизация на работния процес: Изберете от богата библиотека с готови работни процеси: възлагайте задачи, променяйте статуси, премествайте списъци, изпращайте имейли и много други с : Изберете от богата библиотека с готови работни процеси: възлагайте задачи, променяйте статуси, премествайте списъци, изпращайте имейли и много други с ClickUp Automations.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp е толкова полезен, дори и само като списък със задачи! В началото бях сигурна, че ще предпочета писмените бележки, но е толкова хубаво да имаш всичко подредено по свой избор и да можеш да променяш крайните срокове, да прикачваш файлове към задачите и т.н. Така нищо не се забравя, защото всичко е на едно място.

ClickUp е толкова полезен, дори и само като списък със задачи! В началото бях сигурна, че ще предпочета писмените бележки, но е толкова хубаво да имаш всичко подредено по свой вкус и да можеш да променяш крайните срокове, да прикачваш файлове към задачите и т.н. Така нищо не се забравя, защото всичко е на едно място.

💟 Бонус: Brain MAX е вашият AI-базиран спътник на работния плот, който променя начина, по който записвате информация, благодарение на своите усъвършенствани възможности за преобразуване на глас в текст. Просто изкажете мислите си, дискусиите от срещите или сесиите за мозъчна атака, а Brain MAX ще ви слуша в реално време и незабавно ще транскрибира думите ви в организирани бележки, които можете да търсите. Благодарение на дълбоката интеграция в работното ви пространство, той може автоматично да свързва бележките с подходящи задачи, проекти или контакти, като по този начин гарантира, че нищо няма да се изгуби или забрави. Независимо дали сте на среща, на телефонен разговор или просто мислите на глас, Brain MAX прави воденето на бележки лесно, точно и винаги синхронизирано с вашия работен процес.

2. Otter. ai (Най-добър за транскрибиране на срещи в реално време и сътрудничество в екип)

Безплатният AI бележник на Otter слуша разговорите ви в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, след което незабавно създава интелигентни бележки от срещите, които можете да редактирате, търсите и споделяте.

Той се интегрира безпроблемно с основните платформи за видеоконферентна връзка чрез своя бот „OtterPilot“, като автоматично се включва в разговорите, за да записва транскрипции на живо с времеви отметки и автоматична идентификация на говорителите. Платформата се отличава с висока продуктивност след срещите, като генерира кратки AI резюмета, маркира задачи за действие и предлага съвместно работно пространство, където членовете на екипа могат да редактират транскрипциите.

Можете също да добавяте коментари и да споделяте важни моменти директно в инструменти като Slack, Notion и Salesforce, като същевременно научавате персонализиран речник за по-голяма точност.

Otter. ai най-добри функции

Получавайте транскрипция на живо за Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, което помага на участниците да следят разговорите в реално време.

Използвайте функцията за автоматично заснемане на слайдове и ключови визуални елементи, показвани по време на виртуални срещи, и се позовавайте на тях при необходимост.

Създайте централизирано хранилище за всичките си срещи с търсене по ключови думи в транскрипциите, което прави възстановяването на информацията изключително бързо.

Ограничение на Otter. ai

Използването на мобилното приложение изглежда ограничено в сравнение с пълния набор от функции на настолната версия, особено що се отнася до редактирането или маркирането на бележки.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $ на потребител/месец

Бизнес: 30 долара на потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.

Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.

3. Fireflies (Най-добър за търсене на разговори и съвместимост между платформи)

чрез Fireflies

Fireflies е предназначен за екипи, които търсят AI асистент за срещи, който прави нещо повече от просто създаване на бележки. Този инструмент слуша вашите срещи, транскрибира ги с точност и предоставя транскрипти, които можете да търсите, което ви позволява да прегледате разговорите дни или дори месеци по-късно.

Fireflies се отличава с дълбока интелигентност на разговорите и мощна функция „Ask Fred“, която използва GPT-базирана функционалност, за да позволи на потребителите да чатят с съдържанието на срещите си, да получават незабавно отговори, да извличат ключови подробности или да генерират последващо съдържание, като имейли или публикации в социалните медии.

Освен автоматична транскрипция и AI резюмета, Fireflies предоставя задълбочени анализи, които проследяват времето за говорене и настроението на говорителите, както и Topic Trackers за наблюдение на конкретни ключови думи. Това го прави надежден инструмент за екипите по продажби, маркетинг и набиране на персонал, с който да анализират разговори, автоматично да записват данни в CRM системи като Salesforce и HubSpot и да получават полезна информация от своите разговори.

Най-добрите функции на Fireflies

Получете мултиплатформена поддръжка за срещи в Zoom, Google Meet, Webex и други, което позволява на екипите, използващи различни инструменти, да останат синхронизирани.

Използвайте интелигентни функции за търсене, за да откриете тенденции, повтарящи се теми или решения, взети по време на разговори.

Автоматизирайте обобщенията на срещите с помощта на изкуствен интелект и организирайте бележките в раздели като действия, въпроси и задачи за бързо проследяване след срещата.

Ограничения на Fireflies

Точността на транскрипцията може да варира в шумна среда или когато няколко говорители се прекъсват взаимно.

Цени на Fireflies

Безплатно

Pro: 18 долара на потребител/месец

Бизнес: 29 долара на потребител/месец

Enterprise: 39 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies?

Едно ревю в G2 казва:

Fireflies тихо се включва във всеки разговор, транскрибира разговора с изненадваща точност и след това създава задачи за действие, резюмета и дори бележки за конкретни говорители – без да се налага да мръдна и пръст. Функциите за AI търсене и Smart Highlights са особено мощни, когато ми се налага да си припомня дискусии от преди седмици за секунди.

Fireflies тихо се включва във всеки разговор, транскрибира разговора с изненадваща точност и след това създава задачи за действие, резюмета и дори бележки за конкретни говорители – без да се налага да мръдна и пръст. Функциите за AI търсене и Smart Highlights са особено мощни, когато ми се налага да си припомня дискусии от преди седмици за секунди.

👀 Знаете ли, че... Най-старите бележки в историята са били издълбани върху глинени плочки в Месопотамия преди повече от 5000 години. Древните писари са били първите, които са водили бележки!

4. Avoma (Най-подходящ за екипи по продажби и успех на клиентите, които се нуждаят от структурирана информация за срещите)

чрез Avoma

Avoma надхвърля обичайните AI приложения за водене на бележки, като предлага богата, контекстуална информация за срещите.

Основната му сила е интеграцията на четири основни модула: AI Meeting Assistant за транскрибиране и водене на бележки, Scheduler & Lead Router за резервации и маршрутизиране, Conversation Intelligence за задълбочен анализ на разговорите и Revenue Intelligence за CRM автоматизация и проследяване на риска при сделките.

Avoma може също да генерира персонализирани, съобразени с контекста карти за оценка на представителите, да проследява спазването на методологиите за продажби (като MEDDIC/BANT) и автоматично да актуализира CRM полетата, предоставяйки мощна система за управление на състоянието на тръбопровода и ефективността на екипа.

От обобщения на срещи, базирани на роли, до анализи на времето за разговори, тези прозрения са пригодени за екипите по продажби, успех на клиентите и продукти. Можете дори да включите тези прозрения във вътрешна база от знания, за да поддържате екипа си в синхрон.

Най-добрите функции на Avoma

Позволете на участниците да добавят информация в реално време с редактиране на бележки в сътрудничество на живо.

Получете подробна информация за това колко е говорил всеки участник с помощта на AI-генерирани анализи на времето за говорене, които помагат на мениджърите да открият доминиращите гласове или незаинтересованите участници.

Активирайте вградения CRM, за да синхронизирате информация и задачи директно в платформи като Salesforce и HubSpot.

Ограничение на Avoma

Разширените функции са предназначени за екипи, работещи в продажбите и обслужването на клиенти, така че фрийлансърите или студентите може да не се възползват от пълния набор от функции.

Цени на Avoma

Стартиращ бизнес: 29 долара на месец/потребител

Организация: 39 долара на месец/потребител

Enterprise: 39 $ на месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Едно ревю в G2 казва:

Avoma промени изцяло нашата организация. Транскрипцията и резюметата от срещите, създадени с помощта на изкуствен интелект, гарантират, че мненията на клиентите се записват и че следващите стъпки са ясни за всички. Има вградени интеграции с Zoom, HubSpot (нашият настоящ CRM) и други инструменти, които подобриха нашите работни процеси, улеснявайки съгласуването на екипите и поддържането на проектите в правилната посока.

Avoma промени изцяло нашата организация. Транскрипцията и резюметата от срещите, създадени с помощта на изкуствен интелект, гарантират, че мненията на клиентите се записват и че следващите стъпки са ясни за всички. Има вградени интеграции с Zoom, HubSpot (нашият настоящ CRM) и други инструменти, които подобриха нашите работни процеси, улеснявайки съгласуването на екипите и поддържането на проектите в правилната посока.

💡 Съвет от професионалист: Изберете метод за водене на бележки в зависимост от вашите цели, стил и колко подробни трябва да бъдат бележките: Метод на структуриране : Напишете основните теми като заглавия и под тях подредете подточките.

Методът на Корнел : Разделете страницата на три части: Бележки (основно съдържание по време на срещата), Ключови думи (ключови думи, въпроси, действия) и Обобщение (основни изводи в края).

Метод на графично представяне: Използвайте таблици, за да проследявате кой какво е казал, крайните срокове или категориите (напр. Тема | Решение | Действие | Отговорен | Краен срок)

5. Notta (Най-добър за многоезична транскрипция и преобразуване на бележки)

чрез Notta

Notta поддържа транскрипция в реално време чрез Notta Bot, който може да се присъединява към срещи в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Webex, с опции за едноезична и двуезична транскрипция.

Той се отличава с гъвкавост и езикова поддръжка, като предоставя изключителни възможности за транскрибиране и обобщаване на впечатляващите 58 езика, с превод на 42 езика, което го прави най-добрият избор за глобални екипи и многоезична комуникация.

Сред отличителните характеристики на Notta са възможността да записва и транскрибира до пет уеб страници едновременно, функция за обобщаване с едно кликване за YouTube видеоклипове и опции за хардуерна интеграция, което позволява на потребителите без усилие да записват и организират аудио от живи виртуални срещи, предварително записани файлове и дори лични дискусии.

Имате възможност да прилагате шаблони за водене на бележки и да добавяте персонализиран речник, като например специфичен за компанията жаргон, за да подобрите точността на транскрипцията. Транскрипциите могат да се експортират в различни формати, включително TXT, DOCX, PDF и SRT.

Най-добрите функции на Notta

Използвайте транскрипция на глас в текст в реално време, за да записвате изречените думи незабавно, като поддържате над 50 езика и диалекта за глобално сътрудничество.

Сегментирайте транскриптите автоматично с организиране на бележките по теми, което улеснява прегледа на дълги записи.

Експортирайте в Notion, Evernote и Word, за да интегрирате бележките си с професионални работни процеси.

Без ограничения

Работният плот на компютъра може да изглежда претрупан, особено когато се работи с много записи или припокриващи се бележки.

Цени на Notta

Безплатно

Pro: 13,49 $ на месец/потребител

Бизнес: 27,99 $ на месец/потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

Едно ревю в G2 казва:

Плъзнете и пуснете видео линк или файл и получите пълно резюме на видеото за секунди. Мога да плъзна няколко 10-20 файла наведнъж, което много ми харесва. След това ги конвертирам във формат за резюме в YouTube. Използвам го за видеоклипове от курсове и е абсолютно необходим!

Плъзнете и пуснете видео линк или файл и получите пълно резюме на видеото за секунди. Мога да плъзна няколко файла едновременно, което много ми харесва. След това ги конвертирам във формат за резюме в YouTube. Използвам го за видеоклипове от курсове и е абсолютно необходимо!

6. Tactiq (Най-добър за живи надписи и бързо експортиране на срещи)

чрез Tactiq

Tactiq използва разширение за Chrome, за да транскрибира срещи на живо, без да се налага бот да се включва в разговора.

Можете да използвате AI подсказки, за да извличате конкретни идеи, последващи действия, обобщения, актуализации на проекти и др., а дори и да автоматизирате задачите след срещата (споделяне на обобщения, актуализиране на CRM, създаване на билети, синхронизиране на идеи) въз основа на тригери.

Той поддържа транскрипция в реално време в Google Meet, Zoom и MS Teams, а неговите персонализирани „Персонализирани AI действия“ гарантират, че вашите команди могат да се използват многократно.

Тъй като този AI генератор на бележки гарантира сигурността на данните чрез SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR и други съответни стандарти, той е добър избор за организации, които дават приоритет на поверителността и съответствието.

Най-добрите функции на Tactiq

Получавайте транскрипции на срещи на живо в Google Meet, Zoom и Microsoft Teams с надписи на екрана.

Използвайте функцията за записване на цитати, за да запаметите ключови изказвания по време на разговори и да добавите контекст, за да ги запомните по-добре по-късно.

Експортирайте в Google Docs и Notion, за да свържете незабавно процесите на водене на бележки и документиране.

Ограничения на Tactiq

Няма вградено управление на задачите, така че заснетите действия все още трябва да се преместват ръчно в инструменти за продуктивност.

Цени на Tactiq

Безплатно

Pro: 12 долара на месец/потребител

Екип: 20 долара на месец/потребител

Бизнес: 40 долара на месец/потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Едно ревю в G2 казва:

Има няколко неща, но вероятно любимата ми функция са резюметата, създадени с помощта на изкуствен интелект. След срещите ми Tactiq ми предоставя кратко резюме, в което се подчертават ключовите моменти и задачите за изпълнение. Това е невероятно, особено ако имам поредица от срещи и нямам време да си водя подробни бележки.

Има няколко неща, но вероятно любимата ми функция са резюметата, създадени с помощта на изкуствен интелект. След срещите ми Tactiq ми предоставя кратко резюме, в което се подчертават ключовите моменти и задачите за изпълнение. Това е невероятно, особено ако имам поредица от срещи и нямам време да си водя подробни бележки.

7. Sembly (Най-доброто за анализ на срещи и проследяване на решения)

чрез Sembly

Sembly е специализирана в предоставянето на подробни, структурирани AI обобщения на срещи с акцент върху управлението на задачите и организационните знания.

Сред най-забележителните му възможности са автоматичното разпознаване и извличане на ключови елементи, като решения, изисквания, рискове и проблеми, от транскрипцията, което гарантира, че нищо важно няма да бъде пропуснато.

Sembly предлага и „Мулти-срещи чатове“ и „AI артефакти“, които позволяват на потребителите да имат достъп до цялата си история на срещите, за да намират информация от различни дискусии. Това е полезен инструмент за мениджъри на проекти и програми, които трябва да следят напредъка и да консолидират информацията във времето.

Най-добрите функции на Sembly

Качете аудио и видео файлове с продължителност до 5 часа и размер до 500 MB, за да обработвате записи от срещи офлайн.

Филтрирайте минали срещи по участници, източник, ключови думи, период и др. с мощна функция за търсене.

Групирайте свързаните срещи в „Колекции“ за по-добра структура и използвайте персонализирани шаблони и формати за бележки от срещи.

Ограничения на Sembly

Интерфейсът му не е най-интуитивен за начинаещи потребители, а кривата на обучение може да забави въвеждането на нови екипи.

Цени на Sembly

Лично: Безплатно

Професионална версия: 15 долара на месец/потребител

Екип: 29 долара на месец/потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sembly

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Sembly?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам AI Chat. Можете да обработвате бележките от срещите, като давате команди на AI Chat. Всъщност беше много по-бързо и по-добре, отколкото ако го правеше човек.

Обичам AI Chat. Можете да обработвате бележките от срещите, като давате команди на AI Chat. Всъщност беше много по-бързо и по-добре, отколкото ако го правеше човек.

🧠 Интересен факт: Проучване на Frontiers in Psychology показва, че писането на ръка активира повече области на мозъка и подпомага по-добрата памет в сравнение с писането на клавиатура. Добрата новина е, че много приложения за водене на бележки, базирани на изкуствен интелект, вече могат да разпознават и индексират нечетлив почерк, което прави дори ръчно написаните бележки достъпни за търсене.

8. Krisp (Най-добър за чист звук и автоматична транскрипция)

чрез Krisp

Освен че транскрибира разговори/срещи и ви предоставя бележки, генерирани от AI, Krisp модифицира акцента на говорещия в реално време, така че слушателят да чува по-неутрален или по-разбираем акцент.

Основната и най-известна функция на Krisp е неговата патентована технология за отстраняване на шум, ехо и фонови гласове, базирана на изкуствен интелект. Тя осигурява постоянно ясно качество на звука, като интелигентно отделя гласа на потребителя от практически всички околни звуци, включително кликвания на клавиатурата, трафик и разговори на други хора.

Работейки като леко виртуално аудио устройство, Krisp работи безпроблемно във всички комуникационни приложения, без да се налага използването на бот или специален хардуер. Разширени функции, като AI Agent Assist за обобщаване на срещи, допълват предлагането.

Най-добрите функции на Krisp

Осигурете ясен звук с отстраняване на шума и ехото в реално време.

Използвайте AI, за да подчертаете ключови думи, задачи и точки за обсъждане, без да се налага пълна ръчна проверка.

Получете разбивка след разговора за колко време всеки участник е говорил.

Ограничения на Krisp

Фокусира се предимно върху качеството на аудиото, а не толкова върху подробни резюмета на срещите или генериране на последващи задачи.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro: 16 долара на месец/потребител

Бизнес: 30 долара на месец/потребител

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (над 550 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Едно ревю в G2 казва:

Интегрира се безпроблемно с Zoom, Teams и други инструменти за конференции, а настройката е бърза и лесна. Качеството на транскрипцията се е подобрило значително с времето, функцията за видеозапис е страхотна, а AI асистентът за действията от срещата винаги е точен!

Интегрира се безпроблемно с Zoom, Teams и други инструменти за конференции, а настройката е бърза и лесна. Качеството на транскрипцията се е подобрило значително с течение на времето, функцията за видеозапис е страхотна, а AI асистентът за действията от срещата винаги е точен!

💡 Професионален съвет: Някои професионалисти предпочитат структурирани шаблони, докато други харесват свободното записване. Не сте сигурни какво ви подхожда? Тези методи за водене на бележки могат да ви помогнат да разберете.

9. Fathom (Най-добър за подчертаване на важни моменти въз основа на роли и автоматично записване в CRM)

чрез Fathom

За проектните мениджъри, които искат да намалят времето между приключването на срещата и последващите действия, Fathom е добър избор, тъй като генерира резюмета в рамките на ~30 секунди след края на срещата.

Има и интерфейс на AI-асистент, където можете да задавате въпроси за вашите записи (например „Какво беше казано за X?“) и да получавате бързи отговори.

Той се отличава и с широка интеграция, особено за екипите по продажби и успех на клиентите, като автоматично синхронизира видеоклипове от разговори, транскрипти и структурирани резюмета директно в CRM платформи като Salesforce и HubSpot, заедно с AI асистента „Ask Fathom“ за търсене на съдържанието на срещите.

С този AI инструмент за бележки от срещи екипите могат да създадат споделено хранилище с възможност за търсене на предишни разговори/транскрипти, което съхранява знания, позволява на новите членове на екипа да наваксат и осигурява лесен достъп до информация от срещите.

Разберете най-добрите функции

Маркирайте части от срещата по време на разговора или след него и ги споделете с членовете на екипа, вместо да споделяте пълния препис.

Задавайте въпроси за среща и извличайте информация чрез времеви отметки и др.

Проследявайте специфични за сделката данни (проблемни точки, роли при покупката и др.) и синхронизирайте с CRM, за да съгласувате съдържанието на срещите с работните процеси, свързани с приходите.

Разберете ограниченията

Работи само с Zoom, което може да бъде ограничаващо за екипи, които използват други платформи за срещи като Google Meet или MS Teams.

Разберете цените

Безплатно

Премиум: 20 долара на месец/потребител

Екип: 18 долара на месец/потребител

Бизнес: 28 долара на месец/потребител

Разберете оценките и рецензиите

G2: 5/5 (над 5400 рецензии)

Capterra: 5/5 (790+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Едно ревю в G2 казва:

Fathom улеснява записването на бележки от срещи – мога да се концентрирам върху дискусията, без да се притеснявам, че ще пропусна важни детайли. Автоматичните транскрипции, резюмета и функции за маркиране спестяват много време и гарантират точност при последващите действия.

Fathom улеснява записването на бележки от срещи – мога да се концентрирам върху дискусията, без да се притеснявам, че ще пропусна важни детайли. Автоматичните транскрипции, резюмета и функции за подчертаване спестяват много време и гарантират точност при последващите действия.

10. MeetGeek (Най-добър за анализ след срещи и коучинг)

чрез MeetGreek

С MeetGreek можете да контролирате в кои срещи да участва AI инструментът: дали във всички срещи от календара, само в тези, които организирате, или можете ръчно да поканите бележника или да поставите линк към срещата.

Силата на платформата се крие в способността ѝ да разпознава автоматично типа на срещата (например продажби, екипна среща, въвеждане в работата) и да прилага съответния, силно контекстуален шаблон за резюме, като по този начин гарантира, че генерираните бележки са непосредствено релевантни и приложими.

Той може да предостави задълбочени анализи с над 100 ключови показатели за ефективност (KPI), фокусирани върху ангажираността, ефективността и мненията на говорителите, които мениджърите могат да използват за обучение на екипа.

За по-добра поверителност инструментът ви позволява да изберете кой да получава автоматично генерираните имейли с резюме на срещите: всички участници в разговора, хората във вашата фирмена домейн или само вие.

MeetGeek предлага и отворен API, който ви позволява да изтегляте транскрипции, акценти, резюмета и данни от срещи във вашите собствени инструменти или да задействате работни процеси.

Най-добрите функции на MeetGeek

Анализирайте пунктуалността, ангажираността и баланса в изказванията във времето с показатели за ефективността на срещите.

Получавайте обобщения, генерирани от AI, със структурирани формати (например ключови точки, задачи, рискове), за да улесните последващите действия след срещата.

Обучете инструмента с персонализиран речник, за да му помогнете да се адаптира към жаргона на вашата компания за по-точно транскрибиране.

Ограничения на MeetGeek

Интерфейсът на настолния компютър може да бъде малко забавен по време на срещи на живо, особено при многозадачност.

Цени на MeetGeek

Основно: Безплатно

Pro: 19 долара на месец/потребител

Бизнес: 39 $ на месец/потребител

Enterprise: 59 $ на месец/потребител

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek?

Едно ревю в G2 казва:

Всичко, което трябва да направя, е да допусна бота до срещата и всичко останало се поема от него. Той е много лесен за използване, а добавките ми помагат да следя нещата, ако е необходимо.

Всичко, което трябва да направя, е да допусна бота до срещата и всичко останало се поема от него. Той е много лесен за използване, а добавките ми помагат да следя нещата, ако е необходимо.

11. Jamie AI (Най-добър за незабавни бележки от срещи без запис)

чрез Jamie AI

Много инструменти за срещи изискват бот да се присъедини към срещите, за да записва транскрипции. Jamie AI избягва това, като записва аудио чрез вашето устройство/приложение тихо на заден план. Поради това той е солиден избор за срещи на място, лични дискусии или хибридни настройки.

С този AI инструмент за водене на бележки получавате централизирано хранилище за всички ваши транскрипции и резюмета от срещи, които са подредени, лесни за търсене и маркирани.

Той се фокусира върху генерирането на висококачествени, подобни на човешки бележки от срещи с усъвършенствано откриване на теми, което разбива дългите дискусии на организирани резюмета с глави. Дизайнът, който поставя на първо място поверителността, в комбинация с функции като интелигентна идентификация на говорителя и възможността да чатите с AI за незабавни, съобразени с контекста отговори, го прави идеален за потребители, които дават приоритет на дискретността и чистата, структурирана документация.

Най-добрите функции на Jamie AI

Получавайте напомняния чрез микрофона, които ви подканват да стартирате Jamie, когато започне срещата.

Определете шаблони за това как трябва да изглеждат резюметата и ги споделяйте лесно, дори с хора, които не използват Jamie.

Добавете персонализиран речник или жаргон за технически, многоезични или специализирани екипи.

Ограничения на Jamie AI

Липсва интеграция с често използвани инструменти като Notion или Slack, което може да забави работния процес по документиране.

Цени на Jamie AI

Безплатно

Стандартен: ~28 $ (25 €) на месец/потребител

Pro: ~ 55 $ (47 €) на месец/потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jamie AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Често задавани въпроси

Да, AI може да слуша аудио и да прави бележки. Съвременните AI инструменти могат да транскрибират изречения от срещи, лекции или разговори и автоматично да генерират резюмета или подробни бележки, което улеснява записването на важна информация без ръчно усилие.

Да, има няколко AI инструмента, предназначени да водят бележки за вас. Тези приложения могат да се присъединяват към срещи, да записват аудио, да транскрибират разговорите и да предоставят организирани бележки или задачи за действие, помагайки на потребителите да останат фокусирани и да спестят време от ръчното водене на бележки.

Самият ChatGPT не слуша аудио по подразбиране, но когато е интегриран с други инструменти или платформи, които предоставят транскрипция на аудио, той може да помогне за обобщаване или организиране на транскрибираното съдържание в ясни бележки. Някои платформи комбинират ChatGPT с разпознаване на глас, за да предлагат тази функционалност.

Да, има много приложения, които могат да слушат разговори или срещи и да водят бележки автоматично. Примери за това са Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom с функции за транскрибиране и други инструменти за помощ при срещи, които използват AI за транскрибиране и обобщаване на дискусии в реално време.