10-те най-добри AI инструмента за въвеждане на данни, които автоматизират работния ви процес

Ръчното въвеждане на данни не е мечтаната работа на никого. Копиране на фактури, записване на резултати от проучвания, актуализиране на таблици... това е бавно и повтарящо се. И една грешка е достатъчна, за да се стигне до хаос.

Ако дните ви приличат на един безкраен цикъл от копиране и поставяне, е време да потърсите подкрепа.

AI-базираните инструменти за въвеждане на данни са създадени, за да се справят с рутинната работа. Те извличат, почистват, валидират и организират вашата информация, докато вие се концентрирате върху работата, която наистина има значение.

В този списък сме събрали най-добрите инструменти за автоматизиране на работните процеси за въвеждане на данни. Ръководите малък бизнес или управлявате екип? Или просто обичате добре организираните работни процеси. Какъвто и да е случаят, тези AI инструменти за автоматизирано въвеждане на данни ще ви помогнат да спестите време.

Готови ли сте да се запознаете с новите си помощници за обработка на данни?

🧠 Интересен факт: Deutsche Bank някога използваше роботизирана автоматизация на процесите (RPA), за да обработва над 500 000 транзакции годишно, с 99% точност на данните и без почивки за кафе. Това е реално напомняне, че когато ботовете се занимават с досадните задачи, хората могат да се съсредоточат върху по-ценна работа.

Готови ли сте да поверите въвеждането на данни на обучени ботове? Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за автоматизация, за да можете да изберете своя дигитален помощник с увереност.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Задачи, управлявани от AI + работни потоци за въвеждане на данни Функция „Talk-to-Text“ за въвеждане на данни чрез глас Въвеждане на данни с изкуствен интелект + изглед на таблици + автоматизация Наличен е безплатен план завинаги; Персонализиране за предприятия Nanonets Интелигентна обработка на документи Автоматично научава оформлението на документите Безплатно за 200 $ в кредити; Персонализирани цени Docsumo Извличане на фактури и разписки Точност на ниво ред Платените планове започват от 149 $/месец. Rossum Преобразуване на имейли в данни Анализ на имейли с помощта на изкуствен интелект Цената започва от 1500 долара на година. Nintex RPA RPA за предприятия и автоматизация на въвеждането на данни Роботизиран конструктор на процеси с функция „плъзгане и пускане” Налична е безплатна пробна версия; Цените се определят индивидуално в зависимост от употребата. Jotform Събиране на данни чрез формуляри Формуляри, подобрени с AI, и условна логика Безплатен план; Платени планове от 39 $/месец Typeform Събиране на данни чрез диалогови формуляри Логически скокове и AI поток на проучването Безплатен план с ограничен брой отговори; Платени планове от 25 $/месец Zapier Автоматизация на работния процес между приложения Автоматизация на няколко приложения без код Безплатен план с ограничения за задачите; Платени планове от 22,81 $/месец Разгледайте AI Извличане на данни от уеб Готови „роботи“ за събиране на данни Наличен е безплатен план; Платени планове от 48 $/месец OpenRefine Почистване и трансформация на данни Масово почистване с фасетно преглеждане Напълно безплатен инструмент с отворен код

Изборът на подходящ софтуер за автоматизирано въвеждане на данни означава да намерите такъв, който съответства на темпото, прецизността и стила на работа на вашия екип. Ето какво да приоритизирате:

Автоматизирано извличане на данни за извличане на информация от формуляри, PDF файлове и имейли с минимална настройка, като се запазва целостта на данните.

Намаляване на грешките и валидиране при задачите за обработка на данни, за да можете да откривате грешките, преди те да повлияят на работата ви.

Персонализирана интеграция на работния процес , за да синхронизирате съществуващите си системи, като CRM, електронни таблици или инструменти за проекти.

Мащабируемост , която ви гарантира, че можете да обработвате по-големи обеми, без да забавяте възможностите си за обработка на данни.

Потребителско изживяване, което позволява на вашия екип да се включи бързо, без да се налага да преминава през период на обучение.

👀 Знаете ли, че... Има няколко начина за автоматизиране на въвеждането на данни. Всеки от тях решава различен проблем. Ето някои от тях: Инструментите за автоматизация на базата на формуляри, като Jotform или Typeform, помагат за събирането на структурирани данни от източника.

Инструментите за извличане на данни от документи, като Docsumo или Nanonets, сканират фактури, разписки и PDF файлове, използвайки оптично разпознаване на символи (OCR), за да извличат автоматично ключови полета.

Анализът на имейли (като Rossum) улавя данни както от текста на съобщението, така и от прикачените файлове.

Инструменти за уеб скрейпинг като Browse AI извличат актуална информация от уебсайтове. Инструменти като ClickUp се занимават с всичко – от просто въвеждане, извличане и валидиране на данни до цялостна автоматизация на работния процес. Те синхронизират данните ви в електронни таблици, CRM системи и табла със задачи, без да се налага ръчно въвеждане.

А сега за най-интересното. По-долу ще намерите всичко, което трябва да знаете за най-интелигентните решения за въвеждане на данни, които ще ви помогнат да подобрите работата си в тази област.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-добър за интегриране на управление на задачи, задвижвано от AI, с работни потоци за въвеждане на данни)

Автоматизирайте въвеждането на данни с ClickUp Настройте сложни задачи за автоматизация за ежедневна, седмична или месечна валидиране на данни с помощта на ClickUp.

Въвеждането на данни не се състои само в събирането на информация, а и в гарантирането, че тя попада в правилните ръце, се обработва бързо и остава организирана в множество работни процеси.

Но когато подадените документи се натрупват или координацията в екипа се наруши, малките грешки могат да доведат до големи закъснения.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, превръща ръчното въвеждане на данни в интелигентен, автоматизиран поток, оптимизиран за производителност.

ClickUp Automations

Искате ли да елиминирате повтарящото се ръчно въвеждане на данни чрез настройка на тригери и действия? Например, можете да създадете задачи за въвеждане на данни при получаване на нови данни, да актуализирате статуси, да назначите членове на екипа или да генерирате повтарящи се задачи за рутинно въвеждане на данни.

ClickUp Automations ви освобождава от тежките задачи.

Настройте тригери, базирани на правила, за автоматично присвояване на задачи, актуализиране на статуси и уведомяване на заинтересованите страни, когато се подават нови данни с ClickUp Automations.

Ето един пример за процес на автоматизация. Когато клиент попълни формуляр за заявка, ClickUp може автоматично да създаде задача, да я възложи на подходящия колега, да промени приоритета на задачата и дори да изпрати имейл за проследяване – всичко това без човешка намеса.

Те са идеални за оперативни ръководители, екипи за набиране на клиенти и административни специалисти, които управляват голям обем заявки.

Можете да адаптирате ClickUp към вашите уникални работни процеси, като добавите персонализирани полета, настроите правила за валидиране и проектирате шаблони за конкретни нужди при въвеждането на данни. Всичко, което трябва да направите, е да зададете правилата, а той ще се погрижи за всичко останало на заден план.

ClickUp Autopilot Agents За екипи, които се занимават с въвеждане на данни, можете да използвате и ClickUp Autopilot Agents, които се адаптират към промените в работната ви среда и действат автономно въз основа на дадените инструкции. Тези агенти могат да бъдат настроени с помощта на предварително създадени опции или безкодов конструктор за персонализирани агенти. Тези автоматизации не само намаляват човешките грешки, но и освобождават ценно време за по-високо ниво на анализ и вземане на решения, като същевременно поддържат последователни взаимодействия. Гледайте видеото по-долу, за да научите повече:

ClickUp Brain

Автоматизацията се захранва с AI. Можете да създадете свои собствени автоматизации, като просто кажете на ClickUp Brain какво искате да автоматизирате на обикновен английски език. Той ще конфигурира всичко за вас във всеки пространство, папка или списък.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате автоматично описания на задачи, имейли за проследяване или етикети за приоритет от неструктурирани данни.

ClickUp Brain действа като ваш интелигентен асистент, способен да извлича данни от документи (включително PDF файлове чрез интелигентни OCR интеграции), да генерира задачи от бележки от срещи, да обобщава файлове и да отговаря на контекстуални въпроси за вашето работно пространство в реално време.

Искате да гарантирате високо качество и цялост на данните през целия процес на обработка? Опитайте AI-базирани подсказки за генериране на структурирани шаблони за електронни таблици, автоматизиране на извличането на данни и внедряване на механизми за проверка на грешки.

Brain значително намалява ръчното въвеждане на данни, минимизира грешките и гарантира, че данните са винаги актуални и точни.

Можете да изпълнявате абсолютно всяка задача по въвеждане на данни, използвайки AI в ClickUp, независимо дали става въпрос за обработка на фактури, актуализации на CRM, управление на бази данни или обработка на поръчки.

ClickUp не е само вашето предпочитано работно място за контрол, но и за яснота.

ClickUp Table View

Ако ви липсва Excel за визуализация на данни, опитайте ClickUp Table View. Той имитира познатия интерфейс на електронната таблица, но улеснява прегледа, редактирането и актуализирането на структурирани данни.

Управлявайте въвеждането на големи обеми данни в структуриран формат, където всеки ред представлява изпълнима задача с ClickUp Table View.

Всяка задача се показва като ред с персонализирани колони за различни полета с данни, поддържащи масови действия, бърза навигация и дори преки пътища за копиране и поставяне за бързо въвеждане на данни. Можете също да сортирате подадените данни по статус, да филтрирате по назначен изпълнител и да актуализирате няколко записи едновременно.

Този изглед е особено ефективен за управление на големи обеми данни, валидиране на записи и гарантиране на качеството на данните.

ClickUp поддържа и над 100 интеграции с форми за създаване на формуляри или CRM системи, включително Salesforce, HubSpot и други. Това позволява автоматизирано събиране на данни и създаване на задачи, така че данните да се вливат безпроблемно в работната ви среда в ClickUp.

Тази централизация, съчетана с автоматизирано и оптимизирано управление на проекти, може напълно да преобрази вашата система за организация на данни.

Независимо дали управлявате няколко ръчни задачи за въвеждане на данни или хиляди записи, гъвкавата архитектура и стабилните възможности за автоматизация на ClickUp го правят подходящ за бизнеса от всякакъв мащаб. Неговите AI-базирани функции се адаптират към нарастващите обеми данни и променящите се изисквания на работния процес, поддържайки дългосрочна ефективност и растеж.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време чрез коментари, задачи, споделяне на документи и чат в приложението ClickUp Chat

Създайте динамични табла ClickUp , за да следите въвеждането на данни в различните екипи.

Импортирайте записи от CSV файлове или синхронизирани формуляри директно в структурирани изгледи.

Активирайте Slack или имейл известия, когато нови данни отговарят на определени условия.

Групирайте задачите по тип данни, фаза на проекта или произход на формуляра за по-ясно проследяване.

Автоматизирайте проверката за грешки и контролирайте разрешенията и достъпа на гости, за да подобрите сигурността на данните.

Ограничения на ClickUp

Персонализирането на усъвършенствани работни процеси изисква известно време за свикване от страна на новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се чете:

Критичен инструмент за по-ефективна работа. Това е единственият инструмент за управление на проекти, който премахва тежестта на въвеждането на данни. Разширението за Chrome и възможностите за форми са СУПЕР!!!

Критичен инструмент за по-ефективна работа. Това е единственият инструмент за управление на проекти, който премахва тежестта на въвеждането на данни. Разширението за Chrome и възможностите за форми са СУПЕР!!!

💡 Бонус: Ако искате да оживите работните си процеси за въвеждане на данни И: Търсете незабавно и интуитивно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб за работния контекст.

Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Използвайте AI инструменти като ChatGPT, Claude и DeepSeek директно от Brain MAX, с пълния контекст на вашата работа. Опитайте ClickUp Brain MAX — супермощен AI спътник за настолни компютри, който наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните AI инструменти, използвайте гласа си, за да създавате персонализирани работни процеси, да създавате документация, да възлагате задачи на членовете на екипа и много други.

2. Nanonets (Най-доброто за интелигентна обработка на документи)

чрез Nanonets

Nanonets е създаден за екипи, които ежедневно се справят с лавина от документи – фактури, договори, лични карти или сканирани формуляри – и се нуждаят от по-интелигентен и по-бърз начин да ги дигитализират. Той използва дълбоко обучение, за да разпознава полета и оформление, дори ако документите са в различни формати или езици.

Просто качите няколко примера, маркирайте полетата веднъж и AI се научава да се справя с вариациите самостоятелно. Той продължава да се подобрява с всеки документ, който обработвате, като намалява необходимостта от преобучение или двойна проверка на резултатите.

Най-добрите функции на Nanonets

Качвайте документи накуп за обработка на партиди за секунди

Задайте прагове на достоверност, за да маркирате несигурни или с ниска достоверност записи.

Насочвайте документи към различни работни потоци въз основа на типа съдържание

Експортирайте структурирани данни във формати JSON, XML или Excel.

Конфигурирайте персонализирани известия за събития, свързани с извличането на данни

Използвайте одитни следи, за да проследявате промените и да подобрите управлението на данните.

Ограничения на Nanonets

Цените могат да бъдат непосилни за малки екипи.

Изисква време за настройка за обучение на персонализирани модели

Цени на Nanonets

Безплатно (200 $ в кредити)

Плащайте според употребата : Ценообразуване на базата на употребата без месечен ангажимент

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Nanonets

G2 : 4,8/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Nanonets?

В рецензия на G2 се казва:

Функциите на OCR двигателя, главно по отношение на обучението на двигателя с документи, широкият спектър от различни типове документи, които се поддържат, моделът без обучение и възможността за бързо добавяне на допълнителни данни за обучение в движение, са наистина добри. Бързата поддръжка, предоставена от представителя на CSR от Nanonets, и тази по телефона, са наистина много ценни.

Функциите на OCR двигателя, главно по отношение на обучението на двигателя с документи, широкият спектър от различни типове документи, които се поддържат, моделът без обучение и възможността за бързо добавяне на допълнителни данни за обучение в движение, са наистина добри. Бързата поддръжка, предоставена от представителя на CSR от Nanonets, и тази по телефона, са наистина много ценни.

👀 Знаете ли, че... Релационните бази данни не са предназначени само за разработчици – те са изключително полезни за организиране на ежедневната работа. Чрез структуриране на данните в свързани таблици можете да създадете по-интелигентни работни процеси, при които едно актуализиране предизвиква промени във всички свързани записи. Инструменти като ClickUp ви позволяват да създавате релационни полета, за да свързвате задачи, клиенти или проекти, без да се налага да използвате SQL. Това означава, че таблото за управление на кампаниите, инструментът за проследяване на клиенти и календарът за съдържание могат да комуникират помежду си автоматично. Това е ефективен начин да намалите дублирането на данни, да опростите отчитането и да видите цялостната картина с един поглед.

3. Docsumo (най-добър за извличане на фактури и разписки)

чрез Docsumo

Създаден за финансови и оперативни екипи, затрупани с фактури, сметки или банкови извлечения, Docsumo записва всичко, дори и последния елемент от касовата бележка. Той извлича данни на ниво ред, което го прави идеален за компании, които трябва да проследяват всяка такса, комисионна или единица с изключителна точност.

Docsumo прилага и логика за валидиране, за да маркира грешките и да препраща изключенията за преглед, преди да експортира данните към счетоводни платформи, CRM системи или вътрешни системи. Това спестява много време при работа с кредиторски сметки, счетоводство или работни процеси, изискващи висока степен на съответствие, където точността е задължителна.

Най-добрите функции на Docsumo

Импортирайте документи чрез API, имейл или синхронизиране на папки в облака.

Задайте прагове на доверие на ниво поле за одобрение или преглед

Автоматично категоризирайте постъпващите документи по тип или клиент

Проследявайте времето за обработка и производителността с визуални табла за обработка на финансови данни.

Експортирайте структурирани данни директно в счетоводни платформи или BI инструменти.

Поддържайте история на версиите за одити и вътрешно проследяване.

Ограничения на Docsumo

Работи най-добре само със структурирани финансови документи.

Интерфейсът може да изглежда технически сложен за потребители, които не са специалисти в областта.

Цени на Docsumo

Стартово ниво: 149 $/месец (1000 страници/месец; до 3 потребители)

Растеж: 499 $/месец (5000 страници/месец; до 10 потребители)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Docsumo

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Docsumo?

В рецензия на G2 се казва:

Преди DocSumo ни отнемаше много време да прехвърляме информация и данни от PDF файлове в работната ни книга, тъй като трябваше да го правим ръчно. Откакто имаме DocSumo, са необходими само няколко кликвания и документите ни се конвертират лесно, а необходимата информация и данни вече могат да се прехвърлят лесно в работните ни книги.

Преди DocSumo ни отнемаше много време да прехвърляме информация и данни от PDF файлове в нашата работна книга, тъй като трябваше да го правим ръчно. Откакто имаме DocSumo, са необходими само няколко кликвания и нашите документи се конвертират лесно, а необходимата информация и данни вече могат да се прехвърлят лесно в нашите работни книги.

Знаете ли, че... ClickUp Brain предлага използването на множество Gen AI модели като Claude, ChatGPT и Gemini. Откажете се от разрастването на AI и получите всичко, от което се нуждаете от Ai с ClickUp.

4. Rossum (Най-добър за преобразуване на имейли в данни)

чрез Rossum

Вашата пощенска кутия е препълнена. Rossum вижда в това възможност. Компанията е специализирана в превръщането на хаотични имейл вериги и прикачени документи в структурирани, използваеми данни – без да се налага да отваряте електронна таблица.

Най-мощната му функция е анализирането на имейли с помощта на изкуствен интелект. Вместо ръчно да изтегля прикачените файлове и да копира полетата, Rossum чете текста на съобщението, отваря PDF файла и извлича данните автоматично.

Предварително обучените AI модели могат да обработват фактури, поръчки за покупка и други стандартни бизнес документи, което прави настройката изключително бърза.

Най-добрите функции на Rossum

Задайте пощенските кутии като източници за въвеждане на данни за конкретни работни процеси.

Анотирайте документи съвместно, за да подобрите обучението на AI

Маркирайте несигурните полета за човешка проверка, за да не остане нищо без проверка.

Проследявайте изключенията и отбелязвайте аномалии преди експортиране.

Настройте синхронизация в реално време с ERP или системи за управление на фактури.

Визуализирайте ефективността на преобразуването на пощенската кутия в данни с анализи на извличането

Ограничения на Rossum

Ограничена персонализация извън основните типове документи

Цени на Rossum

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Rossum

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Rossum?

Един потребителски коментар в G2 гласи:

Rossum ни помага да ускорим обработката на фактурите, така че да имаме повече време да се занимаваме с запитвания. Помага ни да намалим дублиращите се фактури и да избегнем дублиращи се плащания. Rossum ни позволява също да откриваме проблеми и грешки във фактурите, преди те да достигнат счетоводната ни система.

Rossum ни помага да ускорим обработката на фактурите, така че да имаме повече време да се занимаваме с запитвания. Помага ни да намалим дублиращите се фактури и да избегнем дублиращи се плащания. Rossum ни позволява също да откриваме проблеми и грешки във фактурите, преди те да достигнат счетоводната ни система.

5. Nintex RPA (Най-доброто за RPA в предприятията и автоматизация на въвеждането на данни)

чрез Nintex RPA

Nintex RPA ви позволява да създавате цифрови работници, които имитират човешките действия – копиране, поставяне, кликване, валидиране – без да се налага да правят почивки за кафе. Най-голямото му предимство е конструкторът на роботизирани процеси с функция „плъзгане и пускане“, който прави проектирането на ботове по-скоро като игра с блокове, отколкото като кодиране.

Можете да автоматизирате скучните задачи в корпоративни инструменти като SAP, Oracle, Citrix или вътрешни стари системи. Независимо дали става въпрос за синхронизиране на фактури от доставчици или обработка на документи за регистрация на клиенти, ботовете изпълняват работни потоци с голям обем с машинно ниво на прецизност.

Вие контролирате точно как се държи всеки бот, кога се задейства и при какви условия сигнализира за човешка намеса.

Най-добрите функции на Nintex RPA

Използвайте автоматизирани ботове за изпълнение на задачи по график или при задействане.

Свържете RPA ботове с електронни подписи, формуляри и инструменти за работни потоци.

Следете производителността на ботовете чрез централизирани аналитични табла

Използвайте вградените шаблони за често срещани автоматизации в предприятията.

Използвайте сигурни хранилища за удостоверения, за да защитите чувствителните данни за вход.

Приложете достъп на базата на роли, за да управлявате кой създава, изпълнява и редактира ботове.

Ограничения на Nintex RPA

Не е подходящ за начинаещи, за малки или нетехнически екипи.

Изисква персонализирано ценообразуване въз основа на средата и използването на бота.

Цени на Nintex RPA

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nintex

G2: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nintex?

В едно ревю в G2 се чете:

Nintex разполага с най-изчерпателната и пълна професионална пътна карта за планиране на успешна автоматизация на процесите, като поставя силен акцент върху първата фаза, а именно дигитализирането на процесите чрез използване на Nintex promapp в сътрудничество.

Nintex разполага с най-изчерпателната и пълна професионална пътна карта за планиране на успешна автоматизация на процесите, като поставя силен акцент върху първата фаза, а именно дигитализирането на процесите чрез използване на Nintex promapp в сътрудничество.

6. Jotform (Най-доброто за събиране на данни чрез формуляри)

чрез Jotform

Jotform е предназначен за екипи, които се нуждаят от бързо събиране на структурирани данни, независимо дали от клиенти, партньори или вътрешни екипи.

Формулярният конструктор, задвижван от AI с условна логика, ви помага да създавате по-умни и по-динамични формуляри за минути. Вместо всеки респондент да вижда едно и също оформление, Jotform адаптира въпросите въз основа на по-ранните отговори, създавайки персонализиран поток, който увеличава както скоростта, така и точността.

Можете да вграждате формуляри навсякъде, да събирате отговори в реално време и дори да задействате изпращане на имейли или задачи, веднага след като формулярите бъдат подадени. Подходящ е за привличане на потенциални клиенти, регистриране на клиенти, регистриране за събития и почти всеки случай, в който попълването на формуляри е истинска тежест.

Най-добрите функции на Jotform

Активирайте криптиране на формуляри за сигурно събиране на чувствителни данни.

Използвайте готови шаблони за анкети, тестове и формуляри за заявки.

Интегрирайте отговорите директно с Google Sheets, Slack или Airtable.

Приемайте качване на файлове или цифрови подписи в полетата на формулярите

Персонализирайте темите, за да съответстват на идентичността на вашата марка.

Генерирайте PDF файлове за архивиране или печат

Ограничения на Jotform

Ограничен контрол върху дизайна без персонализиран CSS

AI възможностите са специфични за всеки формуляр и имат пропуски в знанията

Цени на Jotform

Стартово ниво: Безплатно за до 5 формуляра

Бронз: 39 $/месец (25 формуляра)

Silver: 49 $/месец (50 формуляра)

Злато: 129 $/месец (100 формуляра)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,6/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

В рецензия на G2 се казва:

Моята организация използва Jotform за няколко различни неща, но най-често го използваме за клиентите на нашия уебсайт, когато им трябват по-сложни формуляри на уебсайта си, които надхвърлят обичайните формуляри за контакт. Jotform предлага много различни опции в своя инструмент за създаване на формуляри и е изключително лесно да плъзгате и пускате всичко, от което се нуждаете.

Моята организация използва Jotform за няколко различни неща, но най-често го използваме за клиентите на нашия уебсайт, когато имат нужда от по-сложни формуляри на уебсайта си, които надхвърлят обичайните формуляри за контакт. Jotform предлага много различни опции в своя инструмент за създаване на формуляри и е изключително лесно да премествате с плъзгане и пускане всичко, от което се нуждаете.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Трите основни пречки са липсата на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения относно сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това възможно. Той е способен да обработва естествен език и разбира команди на обикновен език, като решава и трите проблема, свързани с внедряването на AI, и същевременно свързва чата, задачите, документите и знанията ви в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

7. Typeform (Най-доброто за събиране на данни чрез диалогови форми)

чрез Typeform

Искате ли да превърнете статичните анкети и формуляри в гладко, подобно на чат преживяване, което също така повишава процента на попълване? Анкетният поток на Typeform, подпомаган от AI, прилича повече на разговор, отколкото на формуляр, като ви помага да събирате точни и обмислени данни, без да претоварвате аудиторията си.

Той ви позволява да създавате напълно персонализирани въпроси, базирани на предишни отговори, така че потребителите да виждат един релевантен въпрос след друг.

Най-добрите функции на Typeform

Вградете формуляри като изскачащи прозорци, цялостни страници или вградени джаджи.

Персонализирайте шрифтове, цветове и изображения, за да съответстват на тона на вашата марка.

Проследявайте ангажираността и процента на завършени задачи с подробни анализи.

Превеждайте формуляри на различни езици за глобална аудитория

Свържете се директно с CRM, инструменти за електронна поща и Notion.

Активирайте калкулаторната логика, за да изчислявате цени, резултати или оценки в реално време.

Ограничения на Typeform

Опциите за експортиране са ограничени в безплатните и основните планове.

Това може да се окаже скъпо при мащабиране в различни екипи или региони.

Цени на Typeform

Наличен е безплатен план

Основен пакет: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

В рецензия на G2 се казва:

Интерфейсът е елегантен, лесен за използване и привлекателен за респондентите. Условната логика и интеграциите правят работните процеси безпроблемни.

Интерфейсът е елегантен, лесен за използване и привлекателен за респондентите. Условната логика и интеграциите правят работните процеси безпроблемни.

📖 Прочетете също: Софтуер за автоматизация на ИТ процесите за оптимизиране на ИТ процесите

8. Zapier (Най-добър за автоматизация на работния процес между приложения)

чрез Zapier

Zapier е интернет версията на тиксото. Създаден за потребители, които искат да свържат любимите си приложения, без да се налага да се научават да програмират, той се отличава с автоматизирането на многоетапни работни процеси в инструменти като Google Sheets, Typeform, Slack и CRM.

Основната му функция е автоматизацията на множество приложения, която ви позволява без усилие да прехвърляте данни между платформи.

Например, подаването на нов формуляр може незабавно да задейства известие в Slack, да актуализира електронна таблица и да изпрати имейл за добре дошъл – без да е необходима ръчна намеса.

От автоматизация на маркетинга до успех на клиентите и набиране на кадри, Zapier е мощният инструмент без кодиране, който поддържа комуникацията между вашите системи и ви освобождава от клавиатурата.

Най-добрите функции на Zapier

Създавайте Zaps (работни потоци) с помощта на филтри, условия и многоетапна логика.

Настройте Zaps да се изпълняват ежедневно, ежеседмично или на персонализирани интервали.

Клонирайте и споделяйте автоматизации между екипи или отдели

Проследявайте историята на задачите и процента на успеваемост за всеки Zap.

Управлявайте интеграциите в над 6000 приложения от един контролен панел.

Защитете работните процеси с двуфакторна автентификация и контрол на разрешенията.

Ограничения на Zapier

Сложните Zaps могат да бъдат трудни за отстраняване на проблеми

Ограниченията на задачите в безплатните и основните планове ограничават автоматизацията на големи обеми.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: 22,81 $/месец

Екип: 78,72 $/месец за 25 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

В рецензия на G2 се казва:

Най-полезното и предимството на Zapier е, че елиминира ръчната работа, като автоматизира повтарящите се задачи между различни приложения с голям брой функции. Много е лесно да се настрои, дори и без умения за кодиране, и ми спестява часове, като синхронизира инструментите ми (честота на използване). Лесността на внедряване и интеграция с други инструменти е просто прекалено бърза, отлична и безстресова. Поддръжката на клиенти също не е лоша.

Най-полезното и предимството на Zapier е, че елиминира ръчната работа, като автоматизира повтарящите се задачи между различни приложения с голям брой функции. Много е лесно да се настрои, дори и без умения за кодиране, и ми спестява часове, като синхронизира инструментите ми (честота на използване). Лесността на внедряване и интеграция с други инструменти е просто прекалено бърза, отлична и безстресова. Поддръжката на клиенти също не е лоша.

📖 Прочетете също: Примери за автоматизация на работния процес и случаи на употреба

9. Browse AI (най-доброто за извличане на данни от уеб)

чрез Browse AI

Представете си, че можете да обучите робот да сърфира в интернет и той наистина ви слуша. Browse AI ви позволява да извличате данни от уебсайтове, като списъци с продукти, ценови таблици или борси за работа, без да пишете нито една реда код.

Готовите „роботи“ за популярни уебсайтове ви помагат да започнете да извличате данни незабавно. Настройката е толкова проста, колкото да посочите и кликнете върху елементите на страницата, които искате. След като бъде обучен, вашият робот може да работи по график, да запазва данни в електронни таблици или да задейства сигнали, когато се появи нова информация.

Това елиминира часовете на копиране и поставяне от уравнението за екипите, които управляват проучвания, операции за растеж или проучване на пазара.

Разгледайте най-добрите функции на AI

Настройте роботи да събират данни на всеки час, всеки ден или всяка седмица.

Заснемайте структурирани данни от разпределени на страници резултати с една настройка

Експортирайте събраното съдържание в CSV, Google Sheets или API крайни точки.

Клонирайте конфигурациите на роботите в подобни сайтове или домейни

Настройте известия, когато бъде открито ново съдържание.

Визуализирайте резултатите от извличането с проследяване на грешките и процент на успеваемост.

Разгледайте ограниченията на изкуствения интелект

Не работи добре на сложни страници с много JavaScript

В зависимост от структурата на сайта може да се наложи ръчно почистване.

Разгледайте цените на AI

Безплатно (50 кредита на месец)

Лично: 48 $/месец (2000 кредита)

Професионална версия: 87 $/месец (5000 кредита)

Премиум: Започва от 500 $/месец (фактурира се ежегодно с 600 000+ кредита)

Разгледайте оценките и рецензиите за AI

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Browse AI?

В рецензия на G2 се казва:

Browse AI оптимизира моите проекти за уеб скрейпинг и автоматизация на данни. Настройването на ботове не изисква кодиране, а различните интеграции с Google Sheets и Zapier правят скрейпинга по-лесен и много по-бърз.

Browse AI оптимизира моите проекти за уеб скрейпинг и автоматизация на данни. Настройването на ботове не изисква кодиране, а различните интеграции с Google Sheets и Zapier правят скрейпинга по-лесен и много по-бърз.

10. OpenRefine (Най-доброто за почистване и трансформация на данни)

чрез OpenRefine

OpenRefine е като четка за зъби за вашите данни – тя измива, полира и достига до малките кухини, които таблиците пропускат. Този мощен софтуер с отворен код е създаден за всеки, който се бори с хаотични набори от данни, които се нуждаят от дълбоко почистване.

Това, което му дава предимство, е функцията за фасетно преглеждане, която ви позволява да разделите данните си по категории, филтри или модели, за да можете да откриете несъответствия и да ги коригирате едновременно.

Най-добрите функции на OpenRefine

Прилагайте масови редакции, използвайки редовни изрази и скриптове за трансформация.

Групирайте сходни записи, за да обедините дублиращите се с едно кликване.

Съгласувайте набори от данни, като съпоставяте полета с външни бази данни.

Отменете/повторете стъпки, за да върнете назад промените по време на почистването.

Импортирайте/експортирайте данни във формати като CSV, TSV, JSON или XML.

Използвайте проследяване на историята, за да документирате всяка промяна за одит или връщане назад.

Ограничения на OpenRefine

Само за настолни компютри, без вградена синхронизация в облака

По-стръмна крива на обучение за нетехнически потребители, които искат само да опростят процесите на въвеждане на данни.

Цени на OpenRefine

Безплатно

OpenRefiner оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за OpenRefine?

В рецензия на G2 се казва:

Харесва ми колко лесно се използва този инструмент! Всеки път, когато си мисля, че е перфектен, откривам, че данните ми са подобрени. Използвам този инструмент както за лични, така и за професионални цели и открих, че той значително улеснява работата ми.

Харесва ми колко лесно се използва този инструмент! Всеки път, когато си мисля, че е перфектен, откривам, че данните ми са подобрени. Използвам този инструмент както в личен, така и в професионален план и открих, че той значително улеснява работата ми.

Почистете данните си с ClickUp

Няма медал за ръчно почистване на данни. Но автоматизирането му носи облекчение.

Независимо дали събирате информация от интернет, обработвате фактури или управлявате данни от проучвания, инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да ви спестят часове на монотонна работа (и може би няколко сиви коси).

Но ако искате инструмент, който не само събира данни, но и ви помага да действате въз основа на тях, ClickUp е най-добрият избор.

От интелигентни автоматизации и AI агенти до динамични таблични изгледи, управление на задачи и AI-базирани анализи, ClickUp предоставя на вашия екип едно място за събиране, организиране и изпълнение – всичко това без да се налага да сменяте инструменти или раздели.

Готови ли сте да направите въвеждането на данни най-лесната част от работния си процес? Регистрирайте се в ClickUp и започнете да автоматизирате по-умно още днес.