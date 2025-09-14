11 най-добри алтернативи на Moveworks за ИТ поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект, през 2025 г.

Вие сте автоматизирали издаването на билети и сте внедрили чатботове, но вашият екип все още прекарва часове в търсене на актуализации и отговаряне на едни и същи ИТ въпроси.

Ако използвате Moveworks или нещо подобно, вероятно са ви обещали по-гладки работни процеси. Но за много екипи реалността не съвпада напълно с обещаното. Макар Moveworks да помогна за дефинирането на ИТ поддръжката, задвижвана от изкуствен интелект, високите разходи, ограничените възможности за персонализиране и стръмната крива на обучение не помагат.

Във всеки случай, на пазара има по-иновативни AI инструменти за производителност. Тези алтернативи на Moveworks надхвърлят основните ботове, като предлагат поддръжка на сервизния център в реално време, студия за автоматизация и безпроблемна интеграция с вашите съществуващи системи. Те помагат на HR и IT екипите да работят по-ефективно.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи, създадени да доставят реални резултати.

Защо да изберете алтернативи на Moveworks?

Moveworks е мощна платформа за поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект. Но с разрастването на вашата организация или диверсификацията на нейните нужди, ограниченията й могат да станат по-изразени. Може би това е ограничената гъвкавост при персонализирането на работния процес, високите разходи и по-бавните срокове за внедряване или трудността при интегрирането с по-стари системи.

Какъвто и да е случаят, ето няколко сценария, поради които екипите проучват конкурентите на Moveworks:

По-голям контрол над работните процеси : Някои алтернативи предлагат опции с ниско ниво на кодиране или с отворен код за по-задълбочена персонализация на ИТ и HR процесите.

Прозрачност и гъвкавост на цените : Тези платформи предлагат подробни, мащабируеми ценови планове, подходящи за по-малки екипи и стартиращи компании.

Опростено въвеждане и използваемост : По-бързото внедряване е възможно благодарение на по-кратките криви на обучение.

Подобрени възможности за интеграция : Вградените конектори или отворени API позволяват безпроблемна синхронизация с вашия технологичен стек.

Разширени възможности за автоматизация и изкуствен интелект: Конкурентите предлагат генеративни отговори на изкуствен интелект и студия за автоматизация на код с функция „плъзгане и пускане“, които надхвърлят възможностите на Moveworks.

Крайният резултат? Ако искате да подобрите производителността, да автоматизирате задачите по-интелигентно и да обслужвате безпроблемно ИТ и HR поддръжката, инструментите по-долу заслужават сериозно внимание.

🧠 Интересен факт: Първият чатбот е създаден през 1966 г. и е бил терапевт. Eliza, разработен в MIT, симулираше психотерапевт по метода на Роджърс и използваше съпоставяне на модели, за да отразява въпросите обратно към потребителите. Въпреки че беше елементарен, той даде начало на ранните представи за взаимодействието между човек и компютър. Днешните AI агенти, като тези от IBM и Espressive, могат да анализират езика, контекста и дори емоционалния тон. От Елиза до агенти на корпоративно ниво — пътят беше дълъг.

Алтернативи на Moveworks на един поглед

Нямате време? Ето едно бързо сравнение на най-големите конкуренти на Moveworks, включително в какво са най-добри, отличителните им възможности и началната месечна цена.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp AI и автоматизация на работния процес и управление на проекти ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, автоматизация на задачи , AI чат Налични са безплатни планове, персонализиране за предприятия Aisera Автоматизация на услугите на корпоративно ниво Разговорна AI, AiseraGPT, автоматизация на билетите, омниканална поддръжка Персонализирани цени Leena AI Автоматизация на HR и ИТ поддръжката Безплатен план, платен план от 140 $/месец Персонализирани цени IBM Watson Assistant Разбиране на естествен език и чатботове NLP, Watsonx, диалогов поток, сигурни интеграции за предприятия Безплатен план, платен план от 140 $/месец Kore. ai Платформи за разговорна изкуствена интелигентност Нискокодов бот конструктор, SmartAssist, предварително създадени ИТ/HR ботове Персонализирани цени n8n Автоматизация на работния процес с отворен код Драг-енд-дроп конструктор, над 200 интеграции, опции за самохостинг Безплатен план, платен план от 65 $/месец Rezolve. ai AI сервизен център с интеграция с MS Teams Автоматични отговори, интелигентно издаване на билети, вградена LMS, внедряване с приоритет на Teams Персонализирани цени ServiceNow Virtual Agent Мащабни центрове за обслужване на предприятия Създаване на ботове без кодиране, предсказуема интелигентност и дълбока ITSM интеграция Персонализирани цени (пакетни) Espressive AI за самообслужване на служителите NLP двигател, Barista чатбот, автоматизация на HR/IT услуги Персонализирани цени UiPath Роботизирана автоматизация на процесите (RPA) StudioX, AI Center, автоматизирани ботове, автоматизация без код Платеният план започва от 25 $/месец. OpenDialog Дизайн на разговори с малко код Чатботове, базирани на сценарии, изграждане на логика и корпоративен контрол Безплатен план, платен план от 65 $/месец

Най-добрите алтернативи на Moveworks, които можете да използвате

Всяка от изброените по-долу инструменти предлага уникални предимства – било то разрешаване на проблеми с билети, задвижвано от изкуствен интелект, персонализирано проектиране на работни процеси или пълномащабно внедряване на RPA.

Вместо да предлагат общи функции за поддръжка, тези платформи са специализирани в решаването на реални оперативни проблеми, като забавяния в отговорите, разпръснати процеси или повтарящи се задачи с голям обем.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

От интелигентното работно пространство на ClickUp до сценарийните чатботове на OpenDialog, тези конкуренти на Moveworks са създадени, за да помогнат на ИТ и HR екипите да правят повече с по-малко усилия. Нека разгледаме как се представя всеки един от тях.

1. ClickUp (Най-доброто за автоматизация на работния процес и управление на проекти)

Организирайте задачите си с помощта на над 15 изгледа, включително Gantt, Calendar и Timeline, с ClickUp.

Днес работата е разстроена. 60% от времето ни се прекарва в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти. Нашите проекти, документация и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които намаляват производителността.

ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната изкуствена интелигенция за работа в света.

Той действа като команден център за ИТ, HR и корпоративни екипи, които искат да работят ефективно, да автоматизират в голям мащаб и да си сътрудничат без хаос.

Докато Moveworks се фокусира върху изкуствен интелект за сервизни билети и заявки на служители, ClickUp разширява обхвата, като предлага интелигентна автоматизация, сътрудничество в реално време и цялостна видимост на проектите в една унифицирана платформа. Тя е по-подходяща за екипи, които се нуждаят от гъвкавост, надхвърляща разрешаването на билети.

ClickUp Brain

Всичко започва с ClickUp Brain — генеративен AI двигател, който отива далеч отвъд основното обработване на запитвания. За разлика от Moveworks, който отговаря предимно на въпроси на служители, функциите на ClickUp Brain ви помагат да направите това и още много други неща.

Той извлича информация от вашата работна среда ClickUp и свързаните с нея инструменти, което го превръща в подходящ втори мозък за вашата организация. Brain ви помага също да пишете SOP, да изготвяте IT отговори, да обобщавате теми от срещи и да създавате резюмета на проекти – всичко това в рамките на вашия работен процес.

Генерирайте незабавни обобщения, актуализации на задачи и отговори с AI, съобразена с контекста, в рамките на вашето работно пространство, използвайки ClickUp Brain.

За мениджърите на сервизни центрове, които трябва да балансират между поддръжка и стратегия, този AI инструмент за сътрудничество се превръща от помощник в истински ко-пилот.

💡 Бонус: Ако искате да оживите работните си процеси И: Търсете незабавно и интуитивно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ ваши свързани приложения + уеб за работния контекст.

Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с гласа си – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Използвайте AI инструменти като ChatGPT, Claude и DeepSeek директно от Brain MAX, с пълния контекст на вашата работа. Опитайте ClickUp Brain MAX — супермощен AI спътник за настолни компютри, който наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от разрастването на AI инструментите, използвайте гласа си, за да създавате персонализирани работни процеси, да създавате документация, да възлагате задачи на членовете на екипа и много други.

ClickUp Automations

За да стигнете още по-далеч, използвайте ClickUp Automations, основата на всяка мащабируема система за поддръжка. Докато Moveworks автоматизира сортирането и маршрутизирането на билетите, ClickUp ви позволява да автоматизирате последователностите за въвеждане, ескалациите на билетите, напомнянията за SLA и дори актуализациите за проследяване на активи.

Настройте многоетапни вериги за автоматизация, които задействат действия между задачи, изпълнители и статуси.

Можете да избирате от над 100 правила или да създадете персонализирана логика, без да пишете нито ред код. Просто задайте правилата си – да премествате запитвания на служители от отворени към затворени, нови задачи за въвеждане от един екип към друг, когато е изпълнено дадено условие – и Automations ще се погрижи за останалото.

ClickUp AI Agents

Още по-добре, Autopilot Agents на ClickUp могат автоматично да реагират на тригери и да споделят актуализации, отчети или отговори точно там, където са ви необходими.

Например, каналът на екипа за управление на проекти стартира агент за автоматични отговори. Когато заинтересована страна попита: „Кой е ръководител на проекта?“, агентът незабавно отговаря с името и два източника на информация.

Настройте ClickUp Autopilot Agents, за да се освободите от рутинната работа по отговаряне на повтарящи се, често задавани въпроси.

Това е идеалното решение за ИТ екипи, които поддържат служителите и управляват вътрешни проекти или работни процеси, свързани с нормативното съответствие.

🎥 Гледайте: Ето кратко ръководство за това как да настроите първия си агент:

Платформата ви позволява също да общувате с колегите си в рамките на работната среда.

Докато Moveworks процъфтява в Slack или Teams, ClickUp Chat позволява разговорите ви да останат в рамките на работното ви пространство. Важните разговори остават винаги в ClickUp, така че няма нужда от едно място без превключване на контекста.

Поддържайте синхронизация между ИТ и HR екипите с дискусии по задачите, споменавания и актуализации в реално време с ClickUp Chat.

Трябва ли да изясните билет или да одобрите внедряване? Маркирайте своя колега, свържете задачата и документирайте решението точно там, където е важно – без да преминавате между канали или да губите контекста.

ClickUp ви предлага това, което Moveworks не може: пълна прозрачност на билетите, задачите и екипите, без висока цена.

Най-добрите функции на ClickUp

Разпределяйте задачи автоматично, използвайки тригери като актуализации на статуса, крайни срокове или подаване на формуляри.

Насочвайте IT билетите с персонализирана логика, използвайки визуални инструменти за автоматизация.

Създавайте SOP, ръководства за услуги и вътрешни документи директно във вашето работно пространство.

Визуализирайте показателите за поддръжка с напълно персонализирани табла и джаджи за отчитане.

Сътрудничество в реално време с коментари на ниво задача, прикачени файлове и споменавания

Създайте вериги от зависимости, за да управлявате сложни ИТ или HR работни процеси в различни екипи.

Проследявайте работата с приблизителни времена, изгледи на натоварването и опции за проследяване на спринтове.

Ограничения на ClickUp

Леко по-трудна за усвояване за начинаещи потребители, особено при напредналите автоматизации.

Производителността може да бъде забавена в много големи или сложни работни пространства.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. То ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам с други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. То ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

💡 Професионален съвет: Използвайте Connected AI в ClickUp, за да превърнете всеки вход – бележки от срещи, заявки за поддръжка или сесии за мозъчна атака – в незабавно изпълнение. Ето как: обобщете бележките си с ClickUp Brain, генерирайте автоматично задачи с ясни отговорници и крайни срокове, а след това настройте Automations, за да подканите за актуализации или да ескалирате закъсненията. Това не е просто интелигентно – то е самоуправляващо се. Тази верига премахва необходимостта от ръчно проследяване и поддържа проектите в движение, дори когато сте офлайн. Настройте я веднъж и оставете Connected AI да управлява ритъма на вашия работен процес.

2. Aisera (Най-доброто решение за автоматизация на услугите на корпоративно ниво)

чрез Aisera

AI, който чака команди, вече е минало. Разговорният AI на Aisera е създаден, за да предвижда намеренията, да разрешава заявки самостоятелно и да се мащабира в екипите по ИТ, човешки ресурси и обслужване на клиенти – без постоянна човешка намеса.

Докато Moveworks се фокусира предимно върху реактивното ИТ тикетиране, Aisera предлага AiseraGPT: проактивен слой за автоматизация, който разбира естествения език, задейства действия в бекенда и се учи от всяко взаимодействие.

Не става въпрос само за чатботове. Този конкурент на Moveworks може да нулира пароли, да предоставя достъп или да предлага статии от базата знания незабавно и работи на различни платформи като Slack, Teams и дори гласови.

Най-добрите функции на Aisera

Персонализирайте преживяванията на служителите с адаптивно обучение, базирано на поведението на потребителите.

Активирайте одобрения и заявки за достъп, задвижвани от изкуствен интелект, чрез работни процеси за самообслужване.

Картографирайте пътищата за разрешаване на инциденти, използвайки анализ на основните причини, задвижван от изкуствен интелект.

Наблюдавайте производителността в реално време с анализи на услугите, подбрани от изкуствен интелект.

Поддържайте последователност на знанията с централизирани, автоматично актуализирани бази от знания.

Ускорете внедряването с над 400 интеграции и предварително създадени работни процеси, които намаляват необходимостта от персонализирани версии.

Ограничения на Aisera

Потребителите съобщават, че е необходима поддръжка за внедряване на персонализирани работни процеси.

Ограничено обучение и документация за инженерните екипи

Цени на Aisera

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aisera

G2 : 4,4/5 (над 120 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Aisera?

В едно ревю в G2 се казва:

Aisera използва AI, за да предоставя самообслужващи решения, като чатботове и виртуални агенти, които могат ефективно да управляват широк спектър от запитвания на потребители. Това намалява зависимостта от човешките агенти и спестява оперативни разходи. Платформата предлага постоянна достъпност, което е от решаващо значение за електронните търговски предприятия, които оперират в световен мащаб и имат клиенти в няколко часови зони.

Aisera използва AI, за да предоставя самообслужващи решения, като чатботове и виртуални агенти, които могат ефективно да управляват широк спектър от запитвания на потребители. Това намалява зависимостта от човешки агенти и спестява оперативни разходи. Платформата предлага постоянна достъпност, което е от решаващо значение за електронните търговски предприятия, които оперират в световен мащаб и имат клиенти в няколко часови зони.

📖 Прочетете също: Шаблони за обслужване на клиенти за отговори на клиенти

3. Leena AI (Най-подходяща за автоматизация на HR и ИТ поддръжката)

чрез Leena AI

Освен че отговаря на вашите въпроси, Leena AI прави още една стъпка напред и действа като виртуален HR и IT асистент на вашия екип. Докато Moveworks се отличава в автоматизацията на IT билетите, Leena AI осигурява равновесие между двата отдела, предлагайки унифицирано преживяване за служителите, задвижвано от разговорна интелигентност.

Силата на Leena се крие в дълбочината на специфичната му област. Този софтуер за помощна служба не само предоставя информация, но и автоматизира назначаването на нови служители, управлява запитвания за заплати и помага на служителите да получат достъп до документи, свързани с политиките, и всичко това от интерфейса на Slack или Teams. Изкуственият му интелект е предварително обучен за HR и IT работни процеси, така че е готов за работа без необходимост от значителни персонализации.

Най-добрите функции на Leena AI

Извършвайте проучвания на човешките ресурси и анализ на настроенията, задвижвани от изкуствен интелект, за да проследявате удовлетвореността на служителите и потребителите.

Конфигурирайте работни процеси за напускане, вътрешна мобилност и обучения.

Осигурете многоезична поддръжка за глобални екипи, използвайки динамични езикови модели.

Персонализирайте поведението на виртуалния асистент, за да съответства на тона и културните норми на компанията.

Поддържайте одитни следи и документация за съответствие чрез автоматизирани регистри.

Ограничения на Leena AI

Ограничена видимост на опциите за персонализиране без демо версия

Работи най-добре със структурирани бази от знания и ясни процеси.

Цени на Leena AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leena AI

G2 : 4,6/5 (над 140 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Leena AI?

В рецензия на G2 се казва:

Приложението, което отговаря на всички запитвания на нашите колеги и от името на отдел „Човешки ресурси“, позволява на екипа ни да се фокусира върху други важни области от работата. Предимствата на използването на автономен AI агент включват повишена ефективност, 24/7 достъпност, последователни и точни отговори, възможност за едновременно изпълнение на множество задачи, икономия на разходи и подобрено потребителско преживяване чрез персонализирани взаимодействия.

Приложението, което отговаря на всички запитвания на нашите колеги и от името на отдел „Човешки ресурси“, позволява на екипа ни да се фокусира върху други важни области на работа. Предимствата на използването на автономен AI агент включват повишена ефективност, 24/7 достъпност, последователни и точни отговори, възможност за едновременно изпълнение на множество задачи, икономия на разходи и подобрено потребителско преживяване чрез персонализирани взаимодействия.

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците понякога работят извън работното си време, а 24% работят извънредно почти всеки ден. Проблемът? Без граници извънредният труд се превръща в норма, а не в изключение. Понякога се нуждаете от малко помощ, за да определите тези граници. Помолете ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, да се включи и да създаде оптимизиран график за вас. Вграден директно в работното ви пространство, той показва кои задачи са наистина спешни и кои не са! 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

4. IBM Watson Assistant (най-добър за разбиране на естествен език и сигурни AI чатботове)

чрез IBM Watson

IBM Watson Assistant съчетава сигурност на корпоративно ниво с изкуствен интелект за разговори. Създаден за големи организации със строги изисквания за съответствие и поверителност, Watson се различава от Moveworks, като предлага по-задълбочено разбиране на естествения език, персонализирани диалогови потоци и безпроблемна интеграция с вътрешни системи, без да разчита на плъгини на трети страни.

Watsonx, платформата за изкуствен интелект и данни на IBM, помага на Watson Assistant да се отличи. Тя дава на предприятията по-строг контрол над данните и моделите им, като същевременно позволява интелигентни, подобни на човешките взаимодействия. Тя поддържа сложни дървета на решения, многоетапни разговори и резервна логика, с които Moveworks не винаги може да се справи по подразбиране.

Watson е проектиран и за гъвкавост. Можете да разгърнете чатботове в уеб, гласови или съобщителни приложения и да настроите поведението им с помощта на усъвършенствано разпознаване на намерения и извличане на обекти. Той предлага по-голям контрол от AI агентите от типа „plug-and-play“ за екипи с чувствителни данни или глобални изисквания за съответствие.

Най-добрите функции на IBM Watson Assistant

Проектирайте многоетапни разговори, използвайки усъвършенствана логика на диалога и резервни условия.

Разположете ботове в IVR, мобилни приложения и персонализирани уебсайтове, използвайки гъвкави API.

Обучавайте AI модели с данни, специфични за дадена област, за персонализирани взаимодействия.

Поддържайте строго управление на данните с опции за частен облак или локално разгръщане.

Следете точността на намеренията и ангажираността на потребителите с AI анализи в реално време.

Ограничения на IBM Watson Assistant

По-стръмна крива на обучение в сравнение с AI платформите без код

Изисква повече техническа конфигурация за нестандартни случаи на употреба.

Цени на IBM Watson Assistant

Lite план : Безплатен (1000 съобщения/месец)

План Plus : Започва от 140 $/месец (до 1000 потребители/месец)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (над 320 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Assistant?

В рецензия на G2 се цитира:

Обичам колко добре IBM Watsonx Assistant се интегрира с всичко, което вече имаме и използваме. Той е впечатляващ по отношение на обработката на естествен език и прави обслужването на клиентите ни по-отзивчиво, а потребителите – по-интуитивни. Свързахме го с нашата CRM система и други методи за комуникация, така че запитванията на клиентите се записват автоматично и отговорите се дават бързо. Това значително намали времето за отговор и повиши производителността като цяло.

Обичам колко добре IBM Watsonx Assistant се интегрира с всичко, което вече имаме и използваме. Той е впечатляващ по отношение на обработката на естествен език и прави обслужването на клиентите ни по-отзивчиво, а потребителите – по-интуитивни. Свързахме го с нашата CRM система и други методи за комуникация, така че запитванията на клиентите се записват автоматично и отговорите се дават бързо. Това значително намали времето за отговор и повиши производителността като цяло.

👀 Знаете ли, че... Разбирането на естествен език (NLU) е подраздел на изкуствения интелект (AI) и основен компонент на обработката на естествен език (NLP), фокусиран върху това да даде възможност на компютрите да разбират, интерпретират и извличат смисъла от човешкия език, независимо дали е писмен или говорим. За разлика от системите, които просто обработват или генерират текст, NLU има за цел да разбере намерението, контекста и настроението зад езика, позволявайки на машините да взаимодействат с хората по-естествено и интуитивно.

5. Kore. ai (Най-доброто решение за платформи за разговорна изкуствена интелигентност в различни отдели)

AI трябва да прави повече от това да говори – трябва да действа. Kore. ai предлага инструменти за комуникация на корпоративно ниво, които надхвърлят рамките на обикновените IT билети.

Вместо тясно фокусирания виртуален агент на Moveworks, Kore. ai предоставя цялостна екосистема за управление на услугите за внедряване на интелигентни виртуални асистенти (IVA) в областта на ИТ, човешките ресурси, продажбите и поддръжката.

XO Platform на Kore. ai с ниско ниво на кодиране ви позволява бързо да създавате, обучавате и внедрявате ботове за конкретни роли, използвайки шаблони или персонализирана логика. Платформата предлага многоканална поддръжка – чрез WhatsApp, MS Teams, глас и др. – като същевременно предлага мощни NLP, анализи и персонализация за унифициран AI в цялото предприятие.

Най-добрите функции на Kore. ai

Присвойте подробни роли и разрешения, за да контролирате достъпа до създаването на ботове в различните екипи.

Внедрете многоезични асистенти с превод в реално време и адаптиране към местните условия.

Персонализирайте потребителското преживяване с вградена функция за разпознаване на настроения и модулация на тона.

Интегрирайте ботове във външни CRM, ERP и ITSM инструменти чрез сигурен API.

Симулирайте разговори с инструменти за тестване на сценарии, преди да преминете към реално изпълнение.

Ограничения на Kore. ai

Сложността на платформата може да бъде прекалено голяма за малки екипи.

Времето за първоначална настройка е по-дълго в сравнение с решенията от типа „plug-and-play“.

Цени на Kore. ai

Персонализирани цени

Kore. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 390 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Kore. ai?

В рецензия на G2 се казва:

Kore. AI е най-добрата платформа, която помага на хората да разработват чатботове и виртуални асистенти. Това е платформа без код и с малко код, където можем лесно да създаваме чатботове. А най-хубавото е, че те ни помагат да се учим, като ни предоставят обучение и ни помагат да разберем концепциите за това как да създадем и тестваме бота, което ми помага да получа най-добрия бот, подходящ за хора.

Kore. AI е най-добрата платформа, която помага на хората да разработват чатбот и виртуални асистенти. Това е платформа без код и с малко код, където можем лесно да създаваме чатбот. А най-хубавото е, че те ни помагат да се учим, като ни предоставят обучение и ни помагат да разберем концепциите за това как да създадем и тестваме бота, което ми помага да получа най-добрия бот, подходящ за хора.

6. n8n (Най-доброто за автоматизация на работния процес с отворен код)

чрез n8n

Когато се уморите да плащате за прости автоматизации, n8n ви позволява да създавате работни процеси по ваши условия.

За разлика от затворената система на Moveworks, този отворен код AI инструмент за работни процеси дава на разработчиците пълен контрол за изграждане и мащабиране на автоматизацията във всички функции. Той не се ограничава до ИТ поддръжката – екипите могат да хостват и персонализират работните процеси за всякакви случаи на употреба.

Интерфейсът на n8n с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да свържете действия в над 200 инструмента като Jira, GitHub и Slack – без обвързване с конкретен доставчик. С поддръжка на логика на разклоняване и многоетапни потоци, той е идеален за подпомагане на реакцията при инциденти, CI/CD или HR работни потоци зад кулисите.

Най-добрите функции на n8n

Създайте работни процеси, задвижвани от уебхукове, за да автоматизирате отговорите на услугите в реално време.

Свържете бази данни и API чрез native HTTP, MySQL и GraphQL възли.

Работни процеси за контрол на версиите с помощта на CLI инструменти и Git интеграции

Планирайте повтарящи се задачи и дейности по поддръжка с вградена cron поддръжка.

Задействайте потоци от приложения за съобщения, уебхукове или събития във външни системи.

Ограничения на n8n

Изисква технически познания за настройка и поддръжка

Липсва вградена поддръжка за разговорна изкуствена интелигентност или функции на виртуален агент.

Цени на n8n

Безплатен план

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за n8n

G2 : 4,8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

📖 Прочетете също: Примери за автоматизация на работния процес и случаи на употреба

7. Rezolve. ai (Най-доброто решение за автоматизация на сервизния център в Microsoft Teams)

Ако вашият екип вече използва Microsoft Teams, Rezolve. ai ще се срещне с тях там. За разлика от Moveworks, който се интегрира в различни платформи, Rezolve. ai е специално създаден за Teams, превръщайки го в пълноценен сервизен център, без да добавя още един инструмент към вашия набор.

Създаден за средни и големи организации, Rezolve. ai съчетава билетиране, автоматизация на процесите и микрообучение, задвижвани от изкуствен интелект – всичко това достъпно чрез обикновен чат.

Rezolve. ai съчетава контекстуална интелигентност с дълбока интеграция с Microsoft 365, за да оптимизира вътрешната поддръжка. То разбира намеренията на потребителите, задейства работни процеси и насочва служителите в реално време, превръщайки Teams в проактивен център за поддръжка.

Най-добрите функции на Rezolve. ai

Стартирайте модули за микрообучение в областта на ИТ и човешките ресурси директно в чат сесиите.

Автоматично сортиране на билетите за поддръжка с помощта на динамични дървета за разговори и AI маршрутизация

Възможност за регистрация, одобрения и често задавани въпроси в реално време в интерфейса на Teams.

Интегрирайте с бек-енд системи като Workday, Freshservice и Active Directory.

Задействайте автоматизация на фона за повтарящи се административни задачи чрез работни процеси без кодиране.

Ограничения на Rezolve. ai

Дизайнът, фокусиран върху екипите, може да не е подходящ за организации, които използват Slack или други платформи.

Ограничени възможности за персонализиране извън екосистемата на Microsoft

Цени на Rezolve. ai

Персонализирани цени

Rezolve. ai оценки и рецензии

G2 : 4,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. ServiceNow Virtual Agent (най-подходящ за големи корпоративни центрове за обслужване)

чрез ServiceNow

Когато управлявате голямо предприятие, „достатъчно добрите“ инструменти за поддръжка просто не са достатъчни. Virtual Agent на ServiceNow е специално създаден за големи организации, които се нуждаят от дълбоко интегрирана, строго регулирана автоматизация – особено в ITSM инструментални среди.

За разлика от Moveworks, която предлага ограничени възможности за персонализиране и разчита на интеграции от трети страни, ServiceNow вгражда своя виртуален агент в платформата си.

ServiceNow позволява на предприятията да създават интелигентни чатботове, които надхвърлят често задаваните въпроси – актуализиране на билети, задействане на работни процеси и извличане на данни в реално време. Неговите безкодови конструктори и дълбока интеграция с Now Platform го правят идеален за мащабиране на автоматизацията в ИТ, активите и операциите – всичко под един покрив.

Най-добрите функции на ServiceNow Virtual Agent

Създавайте персонализирани потоци на разговори с помощта на инструменти за плъзгане и пускане в Now Platform.

Изпълнявайте сложни операции в бекенда, като рестартиране на системата или предоставяне на достъп чрез чат.

Наблюдавайте производителността на ботовете с точност на разпознаване на намеренията и табла за разрешаване на проблеми.

Локализирайте съдържанието на бота с помощта на вградената многоезична поддръжка и преводаческа памет.

Свържете ботовете с модулите за човешки ресурси, финанси или съоръжения за междуфункционална автоматизация.

Ограничения на ServiceNow Virtual Agent

Най-подходящи за компании, които вече използват набор от инструменти ServiceNow ITSM.

Висока първоначална инвестиция и сложност на внедряването за нови потребители

Цени на ServiceNow Virtual Agent

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (над 5000 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

9. Espressive (Най-доброто решение за самообслужване на служителите с прецизност на NLP)

чрез Espressive

Служителите не трябва да създават билети само за да научат как да възстановят паролите си. Това е основната идея зад Espressive, виртуален агент за поддръжка, базиран на изкуствен интелект, проектиран да действа като входна врата към всички вътрешни услуги.

За разлика от Moveworks, който работи в рамките на приложения за съобщения, агентът Barista на Espressive предлага специален, лесен за използване интерфейс с дълбока обработка на естествен език и фокус върху самообслужването в цялото предприятие.

Barista разбира намеренията на служителите зад въпросите за отпуски, достъп до софтуер или заплати, като предоставя бързи и точни отговори без допълнителна поддръжка. Уникалният му езиков модел за служители се адаптира към естествената реч, а предварително създадените работни процеси на Espressive ускоряват ИТ, HR и поддръжката на съоръженията с по-малко билети и по-интелигентно маршрутизиране.

Най-добрите функции на Espressive

Анализирайте тенденциите в използването и процента на разрешени проблеми с AI-базирани анализи на поддръжката.

Предлагайте персонализирани отговори въз основа на местоположението, отдела и ролята на служителите.

Актуализирайте знанията си динамично чрез машинно обучение от минали взаимодействия.

Свържете се с системи за издаване на билети като Jira, Zendesk и ServiceNow за хибридни предавания.

Препращайте неотговорени запитвания към оператори на живо с пълна история на чата и запазен контекст.

Ограничения на Espressive

По-малко гъвкави за организации, които търсят дълбока автоматизация на бекенда

Може да се наложи преформатиране на вътрешното съдържание за оптимална работа на изкуствения интелект.

Експресивна ценова политика

Персонализирани цени

Експресивни оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

10. UiPath (Най-доброто решение за роботизирана автоматизация на процеси в голям мащаб)

чрез UiPath

Не всяка задача се нуждае от човек или дори от чатбот. UiPath премахва повтарящите се работни процеси с роботизирана автоматизация на процесите (RPA), която работи тихо на заден план, освобождавайки екипа ви изцяло от рутинна работа.

Докато Moveworks се фокусира върху поддръжката чрез разговори, UiPath автоматизира процесите зад кулисите – например системни актуализации, прехвърляне на данни и интеграция на корпоративни приложения без потребителски команди.

StudioX low-code builder на UiPath позволява на потребители без технически познания да проектират автоматизации, докато ИТ отдела мащабира ботове от корпоративно ниво с инструменти за управление.

От обработка на формуляри до сортиране на билети, тя повишава ефективността на бек офиса и се интегрира с ключови бизнес платформи. Нейните AI-задвижвани ботове позволяват интелигентни решения в реално време – идеални за изграждане на устойчиви цифрови работни сили.

Най-добрите функции на UiPath

Координирайте независими ботове във виртуални машини и облачни среди.

Сигурна автоматизация с достъп на базата на роли, регистриране и одитни следи.

Използвайте AI Center, за да обучавате модели, които насочват вземането на решения в реално време.

Свържете безпроблемно работните процеси между старите системи и съвременните SaaS инструменти.

Наблюдавайте производителността на ботовете, грешките и възвръщаемостта на инвестициите от централизирано командно център.

Ограничения на UiPath

Изисква специален екип за управление на RPA и управление на жизнения цикъл

Лицензирането може да стане сложно при по-големи бот флоти

Цени на UiPath

Basic : Започва от 25 долара на месец

Стандартни и корпоративни планове: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UiPath

G2 : 4,6/5 (над 6900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

💡 Професионален съвет: Преди да автоматизирате нещо, го начертайте. Използвайте шаблон за карта на процесите на ClickUp, за да визуализирате всяка стъпка от вашия ИТ или HR работен процес, след което маркирайте повтарящите се, изискващи много одобрения или чувствителни към времето стъпки. Това са вашите горещи точки за автоматизация. След като ги начертаете, свържете тези стъпки с ClickUp Automations или инструменти като n8n, за да елиминирате забавянията и ръчните прехвърляния. Колкото по-ясна е вашата карта на процесите, толкова по-бързо ще превърнете бавните работни процеси в самоуправляващи се системи.

11. OpenDialog (Най-доброто за персонализиран дизайн на разговори и контрол на сценарии)

чрез OpenDialog

Когато съответствието се среща с разговора, OpenDialog влиза в действие. За разлика от Moveworks, който предлага предварително конфигурирани работни процеси и ограничени възможности за персонализиране, OpenDialog дава на предприятията пълен контрол над поведението на чатбота чрез дизайн, базиран на сценарии – идеален за индустрии с комплексни диалогови потоци и регулаторни изисквания.

Уникалният разговорен двигател на OpenDialog отделя логиката от езика, позволявайки адаптивни, нелинейни взаимодействия с чатбот.

Той обработва разговори в реално време, базирани на политики, разклонени пътища и многослойни диалози. Подходящ за компании в областта на финансите, здравеопазването и правото, той поддържа локално разгръщане, настройки, фокусирани върху поверителността, и дълбока ИТ интеграция, предлагайки контрол и гъвкавост, надхвърлящи стандартните SaaS AI агенти.

Най-добрите функции на OpenDialog

Отделете контекста на разговора, логиката и слоевете на потребителския интерфейс за модулен дизайн на чатбот.

Създавайте многонишкови разговори с повторно използваеми фрагменти от диалози

Хоствайте на място за пълна собственост върху данните и спазване на нормативните изисквания.

Интегрирайте безпроблемно с вътрешни системи за знания и нива на удостоверяване.

Използвайте инструменти за визуално моделиране на разговори, за да съгласувате правните, техническите и UX екипи.

Ограничения на OpenDialog

Изисква стратегическо мислене и сътрудничество в екипа от самото начало.

По-малка общност и екосистема в сравнение с по-големите AI платформи

Цени на OpenDialog

Експериментирайте : Безплатно

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за OpenDialog

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични оценки

ClickUp захранва AI сервизни центрове, които правят повече от чатботове

Moveworks помогна за въвеждането на изкуствен интелект в ИТ поддръжката, но вече не е единственият или най-добрият избор. За екипи, които търсят по-задълбочена персонализация, по-силна автоматизация и мащабируемост на корпоративно ниво, ClickUp се откроява.

Тя обединява изкуствен интелект, автоматизация на работния процес и сътрудничество в екип в една единствена, гъвкава платформа.

За разлика от нишовите инструменти, ClickUp се адаптира към уникалните нужди на вашия екип в областта на управлението на услугите, HR поддръжката и бекенд задачите. Готови ли сте да намалите ръчната работа, да ускорите поддръжката на служителите и да изградите по-умни системи, които растат заедно с вас? ClickUp ви предлага всичко това на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и превърнете вашия сервизен център в стратегически център.