10-те най-добри алтернативи на Whisper AI за транскрипция през 2025 г.

Така че, опитахте Whisper AI и си помислихте: „Ей, не е зле!“ – докато не започна да обърква имена или да превръща вашия напълно ясен аудиозапис в интерпретативна поезия. И тогава осъзнахте, че му липсват функции в реално време.

Разбираме ви. Whisper е добър; неговият отворен код е спечелил фенове благодарение на многоезичната точност, която предлага. Но ако цените скоростта, простотата и екипната работа, той със сигурност ще ви разочарова.

Ако някога сте си мислили: „Има ли по-добър начин?“, то сте на правилното място. Има много други възможности в областта на транскрипцията (всъщност, има инструмент, който изпълнява задачи във вашето работно пространство, но повече за това по-късно🧐 ).

Независимо дали сте разработчик, журналист или създател на съдържание, заслужавате по-добри опции за разпознаване на глас.

В този обзор представяме солидни алтернативи на Whisper AI, които са отлични не само за преобразуване на реч в текст, но и за оптимизиране на целия ви работен процес.

Алтернативи на Whisper AI с един поглед

Ето как изглеждат примерите за употреба и ценовите структури за всяка алтернатива на Whisper:

Инструменти Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Частни лица, малки фирми, средни предприятия, големи компании и екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от съвместна транскрипция, управление на задачи и автоматизация на работния процес. ClickUp Talk to Text в ClickUp Brain MAX документи за съвместна работа, вграден чат, управление на задачи, проверка с AI и транскрипция на срещи Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия Google Cloud Speech-to-Text Мултимедийни екипи, създатели на съдържание, подкастъри и видео редактори, които се нуждаят от редактиране и транскрипция на аудио/видео файлове на базата на текст. Многоезична поддръжка, модел Chirp, обработка на фонови шумове, транскрипция в реално време и на партиди. Плащане по изразходване; първите 60 минути са безплатни Otter. ai Хибридни/дистанционни екипи, консултанти и екипи с много срещи, които се нуждаят от транскрипция на живо на съвместни срещи и AI агенти. AI агенти, интеграция с Google Calendar, обобщения на срещи, асинхронни канали Наличен е безплатен план; Цената започва от 16,99 $/месец на потребител. Descript Мултимедийни екипи, създатели на съдържание, подкастъри и видео редактори, които се нуждаят от редактиране и транскрипция на аудио/видео на базата на текст. Премахване на излишни думи, клониране на глас с AI, редактиране на аудио/видео чрез транскрипция Безплатен план; Платените планове започват от 24 $/месец на потребител Deepgram Сътрудничество в екип, многоезична поддръжка, редактиране в браузъра и интеграции Транскрипция в реално време, персонализирани модели, диаризация на говорещите, API интеграция Безплатно до ограничен кредит; Платените планове започват от 4000 $/година. AssemblyAI Разработчици, специалисти по данни и екипи, които се нуждаят от усъвършенствана технология за преобразуване на реч в текст с анализ на настроенията и AI прозрения. Многоезична поддръжка, обобщители на видео, диаризация на говорители, персонализиран речник, анализ на настроенията Безплатно до ограничен кредит; Плановете с плащане по изразходване започват от 0,15 $/час. IBM Watson Speech to Text Предприятия и силно регулирани индустрии (здравеопазване, финанси, право) за сигурна, персонализирана и съответстваща на изискванията транскрипция. Персонализирани езикови/акустични модели, локално/облачно внедряване, множество диалекти, диаризация на говорещите Безплатно до ограничен кредит; Платените планове започват от 140 $/месец Sonix. ai Подкастъри, журналисти и малки екипи, които се нуждаят от бърза, съвместна транскрипция, базирана на браузър. Сътрудничество в екип, многоезична поддръжка, редактиране в браузъра, интеграции Безплатно ползване на платформата; Платените планове започват от 16,50 $ на месец за работно място. Happy Scribe Създатели на съдържание, преподаватели и малки екипи, които се нуждаят от многоезични надписи и лесно синхронизиране на субтитрите. Синхронизиране на субтитри, многоезична поддръжка, разпознаване на говорещия, формати за експортиране Платените планове започват от 12 долара за 60 минути. Turbo Scribe Стартиращи компании, студенти и малки предприятия, които се нуждаят от проста, уеб-базирана транскрипция и генериране на субтитри. Уеб-базиран редактор на транскрипции, разпознаване на говорещия, поддръжка на много езици Безплатен план; Платените планове започват от 20 $/месец

Какво трябва да търсите в алтернативите на Whisper AI?

Служителите губят над 258 часа годишно за дублиране на работа и ненужни срещи, а с увеличаването на съвместните дейности с 50% тази цифра може да се повиши още повече.

AI инструментите за транскрипция могат да ви помогнат да спестите време, като превърнат разговорите в текст, който може да се търси и редактира. Вместо да преслушвате дълги записи, можете да прегледате ключовите моменти, да споделите идеи и да продължите напред.

Ако Whisper AI не ви задоволява напълно, ето какво да търсите в една надеждна алтернатива:

Леснота на използване : изчистен интерфейс, не се изискват технически познания

Висока точност : справя се с фоновия шум, множество говорители и акценти

Етикети на говорителите : автоматично маркира кой какво е казал

Езикова поддръжка : Обхваща различни диалекти и глобални екипи

AI обобщения : извлича ключови точки, действия и последващи стъпки

Редактиране в браузъра : бързо търсене, маркиране и почистване на транскрипции

Сътрудничество : Преглеждайте и коментирайте като екип

Интеграции : Свързва се с Zoom, Notion, Google Drive и други

Сигурност: Включва криптиране и съответствие с GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват AI редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашето защитено работно пространство. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

Най-добрите алтернативи на Whisper AI

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Сега, когато вече знаете как трябва да изглежда една надеждна алтернатива на Whisper AI, нека разгледаме най-добрите варианти, които си заслужава да проучите:

1. ClickUp (Най-доброто решение за оптимизирана транскрипция и проследяване на задачи на едно място)

Опитайте ClickUp безплатно Транскрибирайте срещи, обобщавайте дискусии и управлявайте лесно всичките си конференции с ClickUp.

ClickUp е приложението, което предлага всичко необходимо за работата. То премахва сложността на Whisper AI с прости, мощни и обширни функции, включително, но не само, транскрипция.

Това е платформа „всичко в едно“, която се интегрира безпроблемно в ежедневния ви работен процес, обработва автоматично вашите срещи и организира всички дискусии, акценти и задачи на едно място.

ClickUp Talk to Text

⭐️ 10 пъти по-голяма ефективност в бизнеса ви с помощта на изкуствен интелект с функцията „Talk to text“ в ClickUp Brain MAX: супермощен десктоп AI спътник, който наистина ви разбира, защото познава работата ви.

Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Създавайте и възлагайте задачи, @tag-вайте членовете на екипа си, изпращайте съобщения и много други, като използвате гласа си и прости команди на естествен език.

Изберете от 40 различни езика, за да свършите работата си с AI.

Освен това, с Brain MAX можете да

Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ ваши свързани приложения + интернет

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение за писане, кодиране, управление на проекти и др.

Любопитни ли сте как Talk to Text работи във вашето работно пространство? Гледайте видеото по-долу:

ClickUp AI Notetaker

Сега нека обсъдим супер инструмента за транскрипция на срещи, ClickUp AI Notetaker.

Можете да го добавите към вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и да записвате аудио и видео до един час. Той транскрибира разговора с разпознаване на говорещия и времеви отметки, генерирайки транскрипт, който може да се търси и е незабавно достъпен.

Транскрибирайте срещи автоматично с ClickUp AI Notetaker

Но това не е всичко. Notetaker създава и интелигентни обобщения, подчертава ключовите моменти и извлича следващите стъпки, които превръща в списъци за проверка и дори в пълноценни задачи чрез ClickUp Tasks.

С тази функция можете да назначите собственици, да зададете приоритети, да настроите атрибути и да ги разделите на списъци за проверка или подзадачи, за да поддържате всичко в ред.

Превърнете действията в проследими задачи в ClickUp

Цялото ви съдържание – записи, транскрипции, резюмета и задачи – се запазва директно във вашите лични ClickUp Docs, така че нищо не се губи и всичко е лесно за намиране по-късно.

🎥 Гледайте как AI Notetaker на ClickUp променя срещите:

Можете също да използвате шаблони за повторящи се бележки от срещи, за да структурирате дневен ред, да проследявате точките от дискусиите и да наблюдавате възложените задачи и крайните срокове.

За работни процеси, специфични за транскрипция, ClickUp предлага дори специален шаблон за обхват на работата с аудио транскрипция. Този шаблон ви позволява да управлявате файлове, да проследявате данни за говорителите и да превключвате между изгледи като таблица, календар и диаграма на Гант.

ClickUp Brain

Освен транскрипция, с ClickUp Brain можете да правите много други неща. Този AI двигател може да обобщава цели документи или избран текст в Docs и да генерира бързи актуализации на напредъка, като предоставя незабавен преглед на дълги транскрипции или бележки от срещи.

По този начин Brain гарантира, че всички екипи са синхронизирани по отношение на статуса на проекта, без да се налага ръчна намеса.

Обобщавайте срещи, извличайте заключения и превръщайте действията в задачи с ClickUp Brain.

Искате да подготвите последващи действия или да подобрите дневния ред на среща? ClickUp Brain може да се справи и с това. Той помага да пренапишете или разширите бележките си, организира мислите ви и гарантира, че транскрипциите ви стават полезни и споделяеми прозрения. Можете дори да го помолите да извлече конкретни части от среща или да предложи подобрения в дневния ред.

Независимо дали сте самостоятелен създател или част от динамичен екип, ClickUp ви помага да бъдете организирани и отговорни.

Интеграции с ClickUp

С над 1000 интеграции с ClickUp, включително Zoom, Microsoft Teams и UpMeet, инструментът се вписва идеално в съществуващия ви работен процес.

Синхронизирайте инструментите си за срещи с ClickUp Integrations, за да имате всичко, свързано със срещите, на едно място.

Синхронизирайте предпочитаната от вас платформа за срещи и транскрипцията в реално време ще започне автоматично. Можете също да импортирате данни от срещи чрез инструменти като MeetGeek, който автоматично синхронизира записи, акценти и задачи за действие директно в ClickUp.

Накратко, ClickUp взема всичко, което прави Whisper AI, и го доразвива – автоматизира досадните части, интегрира се с любимите ви инструменти и превръща разговорите в действия. Това е транскрипция, управление на задачи и производителност – всичко в една мощна платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте задачите от срещите, добавяйте отговорни лица и проследявайте напредъка

Използвайте над 50 тригера за действие, за да автоматизирате повтарящи се задачи за срещи.

Планирайте графиците за срещи в календара на ClickUp AI.

Свържете задачите с Docs, Chat и Whiteboards за унифициран работен процес.

Проследявайте напредъка на проекта с табла за управление в реално време на ClickUp.

Редактирайте, пренаписвайте или разширявайте бележките от срещи с помощта на ClickUp Brain, като правите документацията по-кратка и практична.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да намерят богатите функции за малко прекалени в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните ни срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните ни срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

2. Google Cloud Speech-to-Text (най-подходящо за глобални екипи, които провеждат чести срещи)

Нуждаете се от бърза, точна и мащабируема транскрипция без технически разходи? Google Cloud Speech-to-Text може да е добър избор. Макар Whisper AI да е популярен, защото е с отворен код и безплатен, той изисква ръчна настройка, локална процесорна мощ и постоянна поддръжка. Това е подходящо за разработчици, но не е идеално, ако имате екип, който се нуждае от надеждност в голям мащаб.

Google Speech-to-Text API поддържа транскрипция в реално време и на партиди, диаризация на говорещите и висока точност, дори в шумна среда. То също така включва инфраструктурата, сигурността и AI подобренията на Google.

Най-добрите функции на Google Cloud Speech-to-Text

Достъп до разпознаване на реч на над 125 езика и варианта

Използвайте усъвършенствания модел Chirp на Google за по-голяма точност.

Транскрибирайте аудио в реално време или на партиди

Активирайте автоматична пунктуация за по-ясни транскрипции.

Справяйте се с фоновия шум с вградена устойчивост на шум

Разделете няколко аудио канала за по-ясни разговори

Ограничения на Google Cloud Speech-to-Text

Тази алтернатива на Whisper AI ограничава сесиите за стрийминг до пет минути с размер на съобщението 25 KB.

Поддържа само определени аудио формати, като 16-битов PCM WAV.

Цени на Google Cloud Speech-to-Text

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 звезди (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Законът за американците с увреждания (ADA) и Федералната комисия по комуникациите (FCC) изискват от телевизионните оператори в САЩ да включват субтитри, за да осигурят достъпност за зрителите с увреждания на слуха.

3. Otter. ai (Най-доброто решение за използване на AI транскрипционни агенти за различни случаи на употреба)

чрез Otter AI

За разлика от Whisper AI, където можете да транскрибирате записан файл, Otter е създаден за живи, съвместни срещи.

Интегрира се директно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams и автоматично се включва в разговори, синхронизира се с календара ви и споделя бележки от срещи с колегите ви. Това го прави идеален за хибридни екипи, консултанти и всеки, който се занимава с поредица от срещи, на които присъствието не винаги е гарантирано.

Можете също да използвате гласово активиран AI агент, за да задавате въпроси за минали разговори и да получавате обобщения на срещи. Освен това, той предлага канали, които се съчетават с асинхронни актуализации, идеални за отдалечени екипи, работещи в различни часови зони.

Най-добрите функции на Otter. ai

Създавайте автоматизирани обобщения на срещи, включващи ключови точки и действия, които трябва да се предприемат.

Интегрирайте с Google Calendar, за да добавяте автоматично бележки от срещи в Otter към събития.

Достъп до Otter. ai чрез уеб, приложения за Android, iOS и разширение за Chrome за гъвкавост.

Използвайте четири различни агента за продажби, набиране на персонал, образование и медии.

Транскрибирайте аудио на английски, френски или испански език, като обслужвате широка потребителска база.

Ограничения на Otter. ai

Точността на транскрипцията може да намалее при сложни аудио записи, силни акценти или многобройни говорители.

Дори бизнес планът има ограничение от 6000 минути транскрипция на месец и 4 часа на разговор.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно завинаги

Pro: 16,99 $/потребител на месец

Бизнес: 30 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 звезди (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 звезди (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Първоначално си водех ръчно записки или слушах записите от срещите, за да създавам протоколи, но вече не го правя. Наскоро се запознах с Otter.ai чрез един от колегите ми и оттогава работата ми по MOM и всичко останало стана много по-лесна. Този софтуер записва всички важни точки и в края ви дава кратко резюме на цялата среща. Беше много лесно да го интегрирам и внедря в екипа си. Използваме го за бележките на всички срещи.

Първоначално си водех ръчно записки или слушах записите от срещите, за да създавам протоколи, но вече не го правя. Наскоро се запознах с Otter.ai чрез един от колегите ми и оттогава работата ми по MOM и всичко останало стана много по-лесна. Този софтуер записва всички важни точки и в края ви дава кратко резюме на цялата среща. Беше много лесно да го интегрирам и внедря в екипа си. Използваме го за бележките на всички срещи.

4. Descript (Най-доброто за управление на мултимедийни проекти)

чрез Descript

Whisper AI е предимно инструмент с отворен код за офлайн транскрипция и идва на помощ, когато се нуждаете от техническа настройка и ръчно редактиране. Това е голямо препятствие, когато трябва да транскрибирате файлове в голям мащаб. Descript, от друга страна, ви позволява да редактирате аудио и видео директно на сайта, като просто редактирате текстовата транскрипция.

По този начин можете да почистите както транскрипцията, така и аудио или видео файла без допълнителни усилия или технически познания за редактиране.

Освен това, възможността за сътрудничество в реално време и премахването на излишни думи с помощта на AI правят софтуера за транскрипция мощен избор за творци и екипи, които искат бърз и изпипан работен процес без кодиране или допълнителни инструменти.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте аудио и видео файлове, като просто редактирате текстовия транскрипт.

Използвайте AI клониране на глас с Overdub и подобрете качеството на аудиото с Studio Sound.

Премахвайте автоматично излишните думи

Редактирайте едновременно няколко аудио и видео записи

Записвайте екрана и уеб камерата директно в приложението

Синхронизирайте транскрипциите автоматично с времевата линия на видеото

Ограничения на Descript

Този инструмент за транскрипция изисква дълъг период на обучение.

Възможно е да се сблъскате със забавяния при транскрибирането на големи видео файлове.

Цени на Descript

Безплатно

Хоби: 24 $/потребител на месец

Създател: 35 $/потребител на месец

Бизнес: 65 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 звезди (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 звезди (над 170 отзива)

👀 Знаете ли, че... Един от всеки трима разработчици е съобщил, че е открил халюцинации в почти всеки един от 26 000-те транскрипта, които са генерирали с помощта на Whisper AI.

5. Deepgram (най-подходящ за транскрибиране на аудио и видео файлове с силен акцент)

чрез Deepgram

Deepgram комбинира усъвършенствани модели за дълбоко обучение с персонализирани процеси, съобразени с уникалните аудио предизвикателства на вашата индустрия. За разлика от Whisper AI, който често изисква ръчна настройка и се затруднява с шумен или специализиран аудио файл, този софтуер осигурява светкавична и високоточна транскрипция.

Той включва вградени функции като диаризация на говорителя, обработка в реално време и интелигентно форматиране, които поддържат вашите работни процеси гладки и без грешки.

Deepgram предлага мащабируема инфраструктура и по-ниска латентност, предназначена за потребители с голям обем, което го прави отличен избор за предприятия. Докато Whisper AI е чудесен за разработчици и изследователи, които експериментират с транскрипция,

Най-добрите функции на Deepgram

Поддържайте персонализирани модели за специфични за индустрията аудио файлове.

Обработвайте шумни или многогласови аудио файлове с висока точност

Интегрирайте чрез API с множество платформи и работни процеси.

Достъп до аудио интелигентност за генериране на резюмета от срещи и разговори

Създайте API ключ за вътрешно внедряване

Ограничения на Deepgram

При някои модели получавате ограничена едновременност.

Някои функции, като Aura-2, не са достъпни за API за стрийминг.

Цени на Deepgram

Плащане по мере на използване: Безплатни кредити до 200 долара, след което плащате според използването

Растеж: 4000 долара/година

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Deepgram

G2: 4,6/5 звезди (над 270 рецензии)

Capterra: Няма налични отзиви

6. AssemblyAI (Най-доброто за анализ на настроенията в транскрипциите)

чрез AssemblyAI

Ако многоетапното внедряване на Whisper AI е твърде сложно за вашия малък екип, AssemblyAI е солидна алтернатива с отличен API за преобразуване на реч в текст.

За разлика от отворения код на Whisper AI, AssemblyAI предлага напълно управлявана, базирана в облака платформа, която предоставя транскрипция и разширени функции като модерация на съдържание, анализ на настроения, откриване на теми и обобщаване.

Можете да извършвате непрекъснати подобрения на модела, да получите достъп до мащабируемост на корпоративно ниво и да използвате допълнителни AI-базирани анализи, които надхвърлят основното разпознаване на реч.

Най-добрите функции на AssemblyAI

Поддържайте над 99 езика с автоматично разпознаване на езика.

Идентифицирайте и маркирайте различни говорители с диаризация на говорителите.

Осигурете транскрипция в реално време с ниска латентност

Получете достъп до интелигентни инструменти като AI видео обобщители , анализ на настроенията, откриване на теми и редактиране на лична информация.

Позволете персонализиран речник, за да подобрите точността на транскрипцията.

Ограничения на AssemblyAI

Транскрипцията на стрийминг е достъпна само ако сте платен потребител, с максимум 100 едновременни сесии.

Имате ограничение от 30 LeMUR заявки на минута при платените планове.

Цени на AssemblyAI

Безплатно: Кредит на стойност до 50 долара

Плащайте по мере на използване: Цени от 0,15 $/час

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за AssemblyAI

G2: 4,6/5 звезди (над 50 рецензии)

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... 56% от мениджърите са несигурни или не знаят дали техните компании имат етични стандарти, които регулират използването на AI.

7. IBM Watson Speech to Text (най-подходящ за силно регулирани индустрии)

чрез IBM Watson Speech to Text

Уморени ли сте от общи инструменти за преобразуване на реч в текст, които се затрудняват с жаргона в бранша или чувствителните данни? IBM Watson Speech to Text е създаден за среди с висока степен на риск, където точността, сигурността на данните и специфичната за областта производителност са от решаващо значение.

Независимо дали транскрибирате медицински диктовки, финансови разговори или съдебни процедури, този инструмент на IBM се адаптира към специализирана лексика, поддържа интелигентно форматиране и се мащабира според нуждите на предприятието.

За разлика от Whisper AI, IBM Watson поддържа персонализиране на домейни, предлага по-силно съответствие за регулираните индустрии и осигурява гъвкавост при внедряването, както в облака, така и на място. Ако вашият проект изисква повече от транскрипция за общо предназначение, Watson предоставя дълбочина и контрол, които не получавате с Whisper.

Най-добрите функции на IBM Watson Speech to Text

Получете специфичен за индустрията речник с персонализирани езикови и акустични модели.

Достъп до транскрипция в реално време и на партиди за гъвкавост

Получете диаризация на говорещите, за да идентифицирате и маркирате различните говорещи.

Активирайте стрийминг с ниска латентност и висока точност

Осигурете локално или облачно разгръщане за по-добър контрол.

Ограничения на IBM Watson Speech to Text

Инструментът изисква сложна настройка и обучение за оптимално използване в нишови области.

Може да бъде по-скъпо от други алтернативи с отворен код.

Цени на IBM Watson Speech to Text

Lite план: Безплатен за 500 минути на месец

План Plus: От 140 USD/месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

План „Разполагане навсякъде“: Персонализирани цени

IBM Watson Speech to Text – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Speech to Text?

Едно ревю в G2 казва:

IBM Watson speech to text е много добър софтуер за създаване на приложения, които преобразуват човешката реч в текст. IBM Watson поддържа не само английски език, но и много други езици като японски, испански, френски и много други. Той е много лесен за използване – просто запишете речта с микрофон и IBM Watson разпознава речта и използва своя алгоритъм за машинно обучение, за да преобразува речта в текст. Можем лесно да интегрираме услугата Watson speech to text в нашето приложение, използвайки Mobile SDK и Rest apis.

IBM Watson speech to text е много добър софтуер за създаване на приложения, които преобразуват човешката реч в текст. IBM Watson поддържа не само английски език, но и много други езици като японски, испански, френски и много други. Той е много лесен за използване – просто запишете речта с микрофон и IBM Watson разпознава речта и използва своя алгоритъм за машинно обучение, за да преобразува речта в текст. Можем лесно да интегрираме услугата Watson speech to text в нашето приложение, използвайки Mobile SDK и Rest apis.

8. Sonix. ai (Най-подходящ за подкастъри, журналисти и изследователи)

чрез Sonix AI

Sonix. ai предлага интуитивна, уеб-базирана платформа за транскрипция, която позволява на потребителите да качват аудио или видео файлове и да получават висококачествени транскрипции за минути, без да са необходими технически умения.

Докато Whisper AI е чудесен за разработчици, които искат транскрипционен двигател с отворен код, Sonix е създаден за професионалисти, които се нуждаят от надеждни резултати бързо. Неговата скорост, точност и мощни вградени функции за редактиране и сътрудничество го правят популярен AI инструмент за транскрипция и алтернатива на Whisper.

Sonix. ai най-добри функции

Транскрибирайте аудио и видео файлове автоматично на над 40 езика.

Редактирайте транскрипции директно в браузъра си с интуитивен интерфейс.

Вземайте бележки от видеоклипове и маркирайте говорителите, за да разграничавате различните гласове.

Търсете транскрипции лесно, използвайки времеви отметки и ключови думи.

Интегрирайте с инструменти като Zoom, Google Drive и Dropbox.

Защитете данните си с безопасно съхранение в облак и контрол на достъпа.

Ограничения на Sonix. ai

Не можете да използвате Sonix офлайн, тъй като той изисква интернет връзка за цялата обработка.

Опциите за транскрипция в реално време са ограничени.

Цени на Sonix. ai

Стандартен : Безплатно ползване на платформата + 10 долара на час за превод и транскрипция, съответно.

Премиум : 16,5 $/месец на работно място + 5 $ на час за превод и транскрипция, съответно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Sonix. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 звезди (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 звезди (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sonix. ai?

Едно ревю в G2 казва:

След като качите аудио/видео файл, той автоматично се преобразува в текст и е доста точен. Този инструмент ми спести много време за ръчно транскрибиране на аудио и видео файлове. Освен това е възможно и директно качване на файлове от приложения за съхранение в облак, като Google Drive и Dropbox.

След като качите аудио/видео файл, той автоматично се преобразува в текст и е доста точен. Този инструмент ми спести много време за ръчно транскрибиране на аудио и видео файлове. Освен това е възможно и директно качване на файлове от приложения за съхранение в облак, като Google Drive и Dropbox.

9. Happy Scribe (Най-доброто решение за създаване на многоезични надписи за видеоклипове в социалните медии)

чрез Happy Scribe

Happy Scribe е готова за употреба алтернатива на Whisper, предназначена за създатели на съдържание, преподаватели и екипи по целия свят. Тя предлага превод на реч на над 120 езика и за разлика от Whisper AI, предлага опростен интерфейс, разпознаване на говорещия и автоматична синхронизация на субтитрите, без да се изисква кодиране.

Накратко, ако търсите готово за употреба решение за транскрипция с висока точност, Happy Scribe е идеалният избор за вас.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Транскрибирайте аудио и видео файлове автоматично на над 120 езика.

Използвайте AI за бележки от срещи и достъп до разпознаване на реч, за да откривате и маркирате автоматично няколко говорители.

Генерирайте и синхронизирайте субтитри и надписи за видеоклипове

Изберете между транскрипции, генерирани от AI, и транскрипции, създадени от хора, според вашите нужди.

Интегрирайте с популярни платформи като YouTube, Zoom и Dropbox.

Експортирайте транскрипции в различни формати, включително Word, PDF, SRT и VTT.

Ограничения на Happy Scribe

Възможно е да забележите по-ниска точност при лошо качество на аудиозаписа или силен акцент.

Не е предназначен за интензивна интеграция от разработчици.

Цени на Happy Scribe

Стартово ниво: Започва от 12 долара за 60 минути

Lite: 9 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2: 4. 8/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

🧠 Интересен факт: Епизодът на The French Chef with Julia Child, излъчен по PBS, е първата телевизионна програма с субтитри.

10. TurboScribe (Най-доброто решение за ежедневна транскрипция на срещи и генериране на субтитри)

чрез TurboScribe

Whisper AI предлага локална обработка, което може да бъде трудно за малките творци, студенти и стартиращи компании. TurboScribe е по-опростена алтернатива, която бизнеса може да използва за обобщаване на бележки с AI, творците за генериране на надписи, а студентите за транскрибиране на лекции.

Инструментът предлага транскрипция в облака с разширени функции за редактиране, разпознаване на говорещия и поддръжка на много езици, достъпни чрез прост уеб интерфейс.

Най-добрите функции на TurboScribe

Транскрибирайте аудио и видео файлове бързо с точността на изкуствения интелект.

Поддържайте множество езици за глобални нужди от транскрипция.

Идентифицирайте и маркирайте автоматично различните говорители

Редактирайте транскрипциите лесно с интуитивен уеб-базиран редактор.

Генерирайте времеви отметки за лесна навигация в транскрипциите.

Експортирайте транскрипции в различни формати като TXT, PDF и DOCX.

Ограничения на TurboScribe

Липсва разширена персонализация на AI моделите.

API-та за разработчици и интеграции са по-малко в сравнение с някои конкуренти, така че специалистите по данни и разработчиците трябва да търсят други опции.

Цени на Turbo Scribe

Безплатни транскрипции до 3 на ден

TurboScribe Unlimited: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Turbo Scribe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Някои инструменти предлагат точни транскрипции, но нямат функции за сътрудничество. Други предоставят бързи обобщения, но не са достатъчни, когато дойде време да превърнете знанията в действие. Въпреки че Whisper AI е мощен инструмент, той е създаден предимно за разработчици, а не за екипи, които се нуждаят от бързи резултати.

Ако сте уморени от комбинирането на няколко инструмента, просто изберете ClickUp. Тук можете да записвате срещи, да транскрибирате автоматично разговори, да генерирате обобщения, базирани на AI, и да превръщате дискусиите в задачи, всичко на едно място.

С ClickUp Brain Max получавате повече от просто транскрипция. Получавате интелигентен асистент, който записва задачите за действие, отговаря на последващи въпроси и поддържа екипа ви в синхрон. Комбинирайте го с ClickUp AI Notetaker и никога повече няма да пропуснете нито един детайл, тъй като всеки разговор и всяка беседа се документират автоматично и са готови за употреба.

Регистрирайте се в ClickUp и пренесете транскрипцията, бележките и работата в екип на ново ниво!