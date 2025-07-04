Безплатни шаблони за рецептурници, с които да организирате и споделяте любимите си ястия

Уморени сте да записвате рецепти на салфетки или да ровите в хаотичните кухненски чекмеджета, за да намерите онази шедьовърна лазаня?

Да пишете всяка рецепта от нулата може да бъде изтощително. Независимо дали сте опитен домашен готвач или просто се гордеете с тайната си рецепта за палачинки, безплатните шаблони за рецептурници могат да ви помогнат да превърнете кулинарния си хаос в красиво организирана колекция.

В края на краищата, споделянето на рецептите ви трябва да е толкова лесно, колкото и приготвянето им, и определено без никакви проблеми с форматирането.

Тези шаблони улесняват запазването, сортирането и дори споделянето на любимите ви ястия с приятели, семейство или съседи, които все още ви дължат Tupperware.

Готови ли сте да внесете малко ред в кухнята си? Нека поговорим за безплатните шаблони, които ще зарадват вътрешния ви автор на готварски книги.

Какво представляват шаблоните за рецептурници?

Шаблоните за рецептурници са предварително проектирани макети, които превръщат вашите рецепти в нещо изчистено, организирано и готово за споделяне. Те ви дават място да изброите съставките, да добавите стъпки и да добавите свои бележки.

Освен това, те са доста удобни инструменти за ефективно управление на храната. С правилното решение можете да:

Структурирайте различни рецепти стъпка по стъпка за миг

Управлявайте времето си по-добре и пропуснете повтарящото се форматиране и дизайн.

Поддържайте инструкциите ясни и повторяеми

Отпечатайте или споделете рецепти, които наистина изглеждат добре

Създавайте планове за обяд на екипа , персонализирани графици за хранене или тематични колекции.

Звучи като помощник-готвач за писане на рецепти, нали? Тези решения са най-подходящи за домашни готвачи, шеф-готвачи, диетолози, учители или блогъри, занимаващи се с храни. Освен това, с наличието на електронен вариант, запазването на класическите рецепти на баба или изготвянето на вашата първа готварска книга става безпроблемно и впечатляващо.

🧠 Интересен факт: Първата известна готварска книга датира от 1700 г. пр.н.е. и е издълбана върху четири глинени плочки в Древна Месопотамия! Шаблоните са модерно подобрение на това, което е започнало преди над 3000 години.

Какво прави един шаблон за книга с рецепти добър?

Добре изработеният шаблон за книга с рецепти трябва да бъде толкова интуитивен, колкото и самите рецепти. Имайте предвид тези пет ключови характеристики, за да сте сигурни, че вашият шаблон ще остане прост, гъвкав и лесен за ползване:

Визуално ориентирани оформления: Използвайте шаблони с изчистен дизайн, включващи заглавия на раздели, икони или илюстрации. Ясната визуална структура помага на читателите да преглеждат, следват и готвят с лекота.

Избираеми полета за данни : Изберете шаблони, които предлагат падащи менюта и редактируеми полета – за порции, мерки, време за подготовка и др. – за да поддържате актуализациите последователни и бързи.

Персонализирани раздели : Изберете оформление, което ви позволява да настройвате полета като съставки, стъпки и бележки, така че всяка рецепта да отразява вашия стил и вариации.

Вградени инструменти за проследяване : Изберете шаблони, които включват функции като планиране на хранене, калкулатори на разходите или списъци с продукти, за да подпомогнете рутинните си готварски дейности и бюджетиране.

Съвместимост с различни формати: Изберете страници, които можете лесно да експортирате като : Изберете страници, които можете лесно да експортирате като шаблони за рецепти в Google Docs , PDF или дори PNG, за да редактирате, отпечатвате или споделяте творенията си навсякъде.

Топ 20 шаблони за рецептурници

Превръщането на вкусните ви рецепти в нещо, което си заслужава да бъде споделено, не означава, че трябва да публикувате цяла готварска книга. Независимо дали събирате любимите рецепти на семейството си, създавате съдържание за блога си или подготвяте нещо за печат, подходящият шаблон за рецепти прави голяма разлика.

Ето няколко безплатни шаблона, които ще ви помогнат да организирате, персонализирате и покажете вашите кулинарни творения – без да се налага да сключвате договор за издаване на книга.

1. Шаблон за готварска книга ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте храненето като професионалист и оптимизирайте седмицата си с шаблона за готварска книга на ClickUp.

Планирането отнема ли удоволствието от готвенето? Шаблонът за готварска книга на ClickUp може бързо да се превърне във вашето предпочитано средство за организиране на ястия. Той е особено подходящ за седмични планове за хранене и разпределяне на ястия на малък екип с помощта на табло за хранене в стил Kanban.

Тя включва и календар, за да сте винаги подготвени, дори и по отношение на времето за готвене и съставките. Освен това ClickUp разполага с AI-базиран инструмент за документиране, наречен ClickUp Docs, с който екипите спестяват времето, което биха прекарали в писане.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Въведете бързо подробностите за храненето с лесен за ползване формуляр за въвеждане на данни.

Управлявайте подробни рецепти на едно и също място с интегриран изглед на документа

Справяйте се ефективно с предстоящите задачи с ясни статуси на ястията като „брайсторминг“, „за готвене“ и „отменено“.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи или малки екипи от готвачи, които искат да визуализират планирането на храненето и да подобрят подготовката на ястията.

💡 Професионален съвет: Планирайте седмицата си и основните си ястия предварително. Това ви помага да спестите разходи, като купувате на едро. В същото време, обръщайте внимание на срока на годност и се придържайте към естествени методи за съхранение.

2. Шаблон за рецепти ClickUp

Получете безплатен шаблон Пазарувайте по-умно и гответе последователно с шаблона за рецепти на ClickUp.

Имате нужда от цифрова кутия с рецепти, в която да има всичко необходимо, за да не пропуснете нито една стъпка? Шаблонът за рецепти на ClickUp е точно за вас. Включете го в всеки план за хранене, използвайте вградените списъци за проверка, за да пазарувате безпроблемно, и проследявайте всичко – от подготовката до сервирането.

Добавяйте бързи актуализации в секцията за коментари, докато работите. Можете дори да я съчетаете с шаблони за изчисляване на разходите, за да следите храненето и бюджета си.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Опростете процесите на готвене и пазаруване за вашето семейство или близки с помощта на персонализирани полета като размер на порциите и информация за доставчиците.

Организирайте стъпките и визуалните елементи с специални места за инструкции и снимки.

Следете колко време отнема приготвянето на ястията с функциите за отчитане на времето с едно кликване.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи и хора, които подготвят храна, които искат надеждна, многократно използваема система за управление на рецепти и списъци за пазаруване.

📖 Прочетете също: Лесни и здравословни идеи за закуска на работа

3. Шаблон за разходите за рецепти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Спазвайте бюджета си, оптимизирайте кухнята си и усъвършенствайте приготвянето на ястия с шаблона за разходи за рецепти на ClickUp.

Шаблонът за разходи за рецепти на ClickUp е създаден за готвачи, които управляват множество ястия и ограничени бюджети. Решението се отличава с персонализирани изгледи, които отразяват съставките на ястията, от количествата и мерните единици до цените на продуктите.

Има и изглед на табло за незабавни снимки на разходите за готвачи, които се подготвят за кетъринг събития. Накратко, тя е конфигурирана така, че да минимизира отпадъците, да оптимизира запасите и да подпомага по-разумни решения за покупки.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Следете запасите без усилие с помощта на цветно кодираните полета за съставките.

Автоматизирайте проследяването на разходите с вградени формулни полета за изчисляване на разходите на порция.

Оптимизирайте управлението на големи количества съставки с опции за въвеждане на едро в падащите менюта.

🔑 Идеален за: Професионални готвачи и ресторантьори, които трябва да контролират разходите за съставки. Също така е идеален за мениджъри на кетъринг услуги при планиране на запасите и точно оптимизиране на бюджета за събития.

💡 Съвет от професионалист: Когато разходите за рецепти продължават да се увеличават, най-добре е да преразгледате навиците си за харчене. Използвайте приложения за проследяване на навиците, за да ограничите желанието за ненужни покупки или да откриете модели, които увеличават разходите ви за храна.

Не искате да се занимавате с писането? Нека AI създаде за вас симпатични картички с рецепти!

4. Шаблон за разходите за рецепти в ресторанти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте разходите и управлявайте ефективно кухненските операции с шаблона за разходи за рецепти на ресторанти на ClickUp.

Имате нужда от пълна прозрачност относно използването на съставките и цените на менюто? Шаблонът за разходи за рецепти на ресторанти на ClickUp е създаден за готвачи и екипи на ресторанти, които изискват прецизност.

Неговите персонализирани полета могат да ви помогнат да планирате порциите, доставчиците и изискванията за всяко ястие, което го прави решение, фокусирано върху съставките. Това го прави идеален за контрол на порциите и преговори с доставчиците. Накратко, този шаблон стандартизира работните процеси, намалява разхищението и ви помага да се придържате към бюджета.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Оптимизирайте бюджета и процеса на поръчване с формулни полета като добив от рецептата и налични запаси.

Създайте инструкции за приготвяне на всяко ястие с свързани зависимости между задачите.

Изпращайте напомняния по имейл на доставчиците за бързо поръчване на продукти с бързи автоматизации, базирани на състоянието на съставките.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, главни готвачи и екипи за кулинарни операции, които се нуждаят от подробна разбивка на разходите, съгласуване на запасите и прозрачност на доставчиците. Той е чудесен и за автоматизиране на разходите, така че да могат да се концентрират повече върху готвенето.

5. Шаблон за планиране на хранене ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте хранителните си цели, избягвайте приготвянето в последния момент и създавайте разнообразни ястия с шаблона за планиране на хранене на ClickUp.

Не искате плановете ви за обяд да бъдат ограничени от това, което имате в хладилника? Шаблонът за планиране на хранене на ClickUp ви изважда от тази рутина и ви дава преднина.

Решението ви помага да планирате храненето си за седмици и дори месеци с помощта на календарния изглед. Можете също да използвате Kanban таблото, за да организирате ястията си според диетата си.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Добавете инструкции и поддържайте кухненската си рутина в ред с вградените опции за подзадачи.

Направете карта на това, което всяко хранене прави за нуждите на тялото ви, с полета за въглехидрати, калории и мазнини.

Планирайте работното си време, времето за подготовка и задачите си с един поглед благодарение на обобщаващата секция.

🔑 Идеален за: Хора, които се грижат за здравето си, подготвят храната си предварително и семейства, които искат разнообразна храна, без да губят от поглед целите си за хранене и диетичните си нужди.

6. Шаблон за планиране на менюто на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте най-популярните си ястия, оптимизирайте подготовката и създавайте менюта, които съответстват на силните страни на вашия екип, с шаблона за планиране на менюта на ClickUp.

Шаблонът за планиране на менюта на ClickUp е предназначен за създаване на менюта за ресторанти, при които времето, подготовката и ролите на екипа са перфектно съгласувани. Структурираната му папка и централизираните документи с рецепти улесняват снабдяването и организацията на храненето.

Персонализираните статуси разбиват дори и най-сложната подготовка на управляеми стъпки, а подробните изгледи гарантират последователност през всяка смяна. Това помага на членовете на екипа да получат точните инструкции, бележки и отговорности, от които се нуждаят, точно когато са необходими.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Нагласете дневните специални предложения с едно кликване, като проверите наличността на съставките.

Подобрете четливостта на менюто с отделни файлове за обяд, следобедна закуска, вечеря и др., които могат да се експортират.

Разпределете подготвителната работа на конкретни готвачи и създайте по-гладко предаване на задачите въз основа на кухнята с персонализирани задачи и филтри.

🔑 Идеален за: Собственици на ресторанти, главни готвачи и мениджъри на кухни, които трябва да координират сложни менюта, да се справят с множество смени и да изпълняват последователно менютата си в целия екип.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за планиране на меню за вечеря

7. Шаблон за инвентаризация на ресторант ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте съхранението на съставките, проследявайте точките за повторна поръчка и оптимизирайте разходите за запаси с шаблона за инвентар на ресторанти на ClickUp.

Искате да надхвърлите бюджетите и плановете за хранене и да постигнете оперативна съвършенство? Шаблонът за инвентаризация на ресторанти на ClickUp е създаден за готвачи и мениджъри, които се стремят към съвършенство в обслужването и крайния резултат.

Този шаблон включва пет статуса на задачите за актуализации в реално време за всяка съставка. Полето за място на съхранение помага дори на новите членове на екипа да знаят точно къде се намира всичко. Освен това, ClickUp Automations помага за задействане на действия въз основа на текущите нива на запасите.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Предотвратете изчерпването на запасите и презакупуването с изчислени в реално време точки за повторна поръчка.

Разпределете и изчислете количествата съставки с помощта на специален екран за седмично потребление.

Управлявайте бюджетите и договаряйте единичните разходи с подробно проследяване на разходите и полета за доставчици.

🔑 Идеален за: Ресторантьори, мениджъри на складове и кулинарни екипи, които се нуждаят от пълен контрол над нивата на запасите, разходите и логистиката на съхранението.

Проверен рецензент на G2 казва:

Използвам Clickup, за да съм сигурен, че няма да забравя нищо. Използвам го, за да следя филмите, които искам да гледам, рецептите, които искам да приготвя, и книгите, които искам да прочета. Използвам го и за шаблонизиране на процеси, за да съм сигурен, че всички стъпки са изпълнени при завършването на сложни проекти.

8. Прост шаблон за книга с рецепти от Template. Net

чрез Template. Net

Ако искате чист, персонализируем дизайн, за да започнете да събирате любимите си рецепти, шаблона Simple Recipe Book Template от Template.Net е добро начало. Той включва специални места за изображения, за да поддържа визуалния интерес, и лесни за следване текстови полета за всички съставки и инструкции.

Освен това, тя е съвместима с Microsoft Word, Apple Pages, Publisher и InDesign за гъвкаво редактиране и експортиране.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Съчетайте личния си стил или стила на марката си с персонализирани шрифтове, цветове и оформление.

Добавете уникален щрих към всяка рецепта с място за лични бележки или съвети.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, блогъри, студенти по кулинария и професионални готвачи, които търсят лесен за използване и персонализируем инструмент за документиране на рецепти.

9. Шаблон за детска готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Шаблонът за детска готварска книга на Template.Net е забавен и лесен начин да създадете готварска книга, която децата ще обичат. С ярки визуализации, редактируеми оформления и стъпка по стъпка формати, той опростява готвенето за младите готвачи, като същевременно прави преживяването образователно и вълнуващо.

Независимо дали става дума за семейни спомени или проекти в класната стая, този шаблон е идеалният инструмент за събуждане на кулинарното любопитство.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Подобрете четимостта за децата с прости стъпка по стъпка инструкции и достатъчно празно пространство.

Добавете кулинарни умения, съвети за безопасност, основни принципи на готвенето и факти за храните с помощта на специално предназначени за това места.

Повишете привлекателността на рецептите с ярки снимки и илюстрации, използвайки редактор с функция „плъзгане и пускане”.

🔑 Идеален за: Родители, учители и ръководители на младежки програми, които искат да създадат интересни, подходящи за деца готварски книги, които правят готвенето забавно и образователно.

10. Шаблон за семейна книга с рецепти от Template. Net

чрез Template. Net

Искате ли да превърнете ръчно написаните рецептурни картички и любимите семейни ястия в красива готварска книга? Шаблонът за семейна готварска книга на Template.Net ви помага да създадете професионално изглеждаща колекция, която отразява готварските традиции на вашето семейство.

Освен това можете да променяте всичко – от дизайна на корицата до клип арт и рамки, за да направите готварската книга наистина ваша. Остава само да я отпечатате и да споделите кулинарното наследство на вашето семейство!

🌟 Ето защо ще я обикнете

Добавете семейни снимки към рецептите, за да съживите историите и спомените.

Представете рецептите си по начина, по който искате, с помощта на многобройните опции за оформление.

Форматирайте разделите с рецепти по ястия, поводи или членове на семейството с незабавно преподреждане на страниците.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи и любители на храната, които искат да съхранят и споделят ценни семейни рецепти в професионално проектиран формат.

11. Професионален шаблон за готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Шаблонът за професионална готварска книга от Template.Net ви помага да организирате рецептите в изчистен, професионален формат. Той включва структурирани раздели за съставки, инструкции, време за подготовка и размери на порциите, всички форматирани за бърза справка.

Елегантният му дизайн подобрява четимостта, без да губи изтънчения си вид. Накратко, шаблонът е чудесен за представяне на вашите гурме творения.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Запишете всеки детайл от всяка рецепта с готови за употреба раздели за съставки, стъпки на приготвяне и размери на порциите.

Подчертайте ястията си по апетитен начин с вградени мястодържатели за снимки.

Актуализирайте и персонализирайте онлайн дизайна без опит в програмирането с помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане”.

🔑 Идеален за: Блогъри, готвачи, кулинарни инструктори и домашни готвачи, които искат да създадат професионално изглеждащи колекции от рецепти.

🧠 Интересен факт: Физическите книги се продават по-добре от електронните книги дори и днес! Въпреки това, тенденциите се променят, така че е разумно да проектирате вашите готварски книги както за печат, така и за цифров формат, за да бъдете винаги една крачка напред.

12. Шаблон за ретро готварска книга от Template.net

чрез Template. net

Искате да придадете чар от средата на 20-ти век на вашата колекция? Шаблонът Retro Cookbook Template от Template.Net съчетава перфектно носталгията и практичността. Той се отличава с дизайн елементи, вдъхновени от винтидж стила, класическа типография и декоративни бордюри.

С предварително форматирани картички с рецепти, страници в рустик стил и рамки за снимки, шаблонът за готварска книга е забавен и лесен за организиране.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Уловете топлината на традиционните книги с рецепти с приглушени цветове, но декоративни схеми.

Добавете доза модерен чар с анимации с едно кликване

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, блогъри, занимаващи се с храни, и малки предприятия в областта на храните, които искат да съхранят традиционни рецепти и да създадат готварски книги, съчетаващи винтижна естетика.

13. Шаблон за празнична готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Шаблонът за празнична готварска книга на Template.Net е напълно редактируема готварска книга, пълна с илюстрации на празнична тематика. Решението предлага и празнични цветови схеми и категоризирани раздели с рецепти, за да поддържате доброто настроение.

Те се предлагат и като готови за употреба картички с рецепти, ако искате да ги изпратите като сезонни поздрави. Освен това има достатъчно място, където да предложите съвети за подготовка и да добавите лични бележки.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Защитете вашите творения с добавена страница за авторските права на публикацията.

Свържете се по-ефективно с читателите си с празнично послание от пространството на автора.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, блогъри, занимаващи се с храни, и всеки, който създава готварска книга с празнична тематика, за да я подари или публикува.

14. Шаблон за домашна готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Ако искате готварска книга, която да се предава в семейството, шаблонът „The Homemade Cookbook Template“ от Template.Net придава личен характер. Предварително проектираното решение се отличава особено с естествените си тонове, ръчно рисуваните акценти и интуитивните оформления на рецептите, които придават топлина и индивидуалност на всяка страница.

Въпреки че изглежда уютна и лична, тази готварска книга запазва ясна структура, което я прави лесна за четене и персонализиране, като съчетава сантиментална стойност с практичен дизайн.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Улеснете си работата с емотикони за бързо готвене и визуални подсказки за съставките.

Актуализирайте външния вид, когато пожелаете, с функцията за промяна на фона, която не засяга останалото съдържание.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, семейства, които събират традиционни рецепти, и всеки, който иска да създаде дълбоко лична, но практична домашна готварска книга.

15. Персонализиран шаблон за готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Искате да създадете своя собствена готварска книга? Персонализираният шаблон за готварска книга на Template.Net се отличава с високо ниво на персонализация, като същевременно запазва лека и приятна тема.

Докато сте на платформата, можете безпроблемно да добавяте теми на марката, да подписвате всичките си кулинарни творения и да вмъквате широка гама от дизайнерски елементи. Освен това преминаването между цифрови и печатни формати е безпроблемно.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Нагласете дизайна на готварската книга с корици, рамки и клип арт, за да съответства на вашия стил на готвене.

Скрийте избрани страници с рецепти, преди да ги споделите, за да поддържате окончателната готварска книга подходяща за вашата аудитория с опция за персонализирано подреждане.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, блогъри, занимаващи се с храни, и всеки, който иска да съхрани и сподели ценни рецепти в персонализиран, визуално привлекателен формат.

16. Шаблон за здравословна готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Шаблонът „Здравословна готварска книга “ от Template.Net е идеалният шаблон за меню за кафенета и уелнес марки, фокусирани върху усъвършенстването на прехода от бързо хранене към здравословно хранене. Както много други решения, той предлага комбинация от изображения на ястия и инструкции за готвене.

Шаблонът се отличава и с предварително създадени икони на фона, които задават и насочват цялостната здравна тема. Изтеглете го като шаблон за Google Docs или PDF, който можете да качите директно на уебсайта си.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Категоризирайте храненията с оформление, което включва диетични цели като нива на въглехидрати, калории и протеини.

Подчертайте питателните съставки с икони за суперхрани и чисти заместители.

Насочвайте читателите със съвети за здравословно готвене и опростени визуални изображения за подготовката.

🔑 Идеален за: Кафенета, фокусирани върху здравословното хранене, фитнес марки и блогъри, занимаващи се с хранене, които подбират колекции от питателни ястия.

17. Шаблон за ресторантска готварска книга от Template. Net

чрез Template. Net

Искате да подчертаете специалитетите на вашия готвач? Шаблонът за ресторантска готварска книга на Template.Net е мощен инструмент за брандиране, ориентирано към вкуса.

Тя придава на вашите рецепти изтънчен, професионален вид, който е визуално впечатляващ и лесен за следване. Това е и отличен начин да се утвърдите като изтъкнат авторитет в областта на кулинарията.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Представете свои авторски ястия с луксозни оформления, създадени за визуален ефект.

Добавете бележки на готвача и истории за произхода, за да придадете на всяка рецепта уникален разказ.

Организирайте рецептите по курсове или дегустационно меню, за да отразят структурата на вашия ресторант.

🔑 Идеален за: Професионални готвачи, собственици на ресторанти и кулинарни марки, които създават демонстрационна готварска книга или публикуват своето характерно меню.

18. Шаблон за книга с рецепти в PowerPoint от Microsoft

чрез Microsoft

Шаблонът за книга с рецепти в PowerPoint от Microsoft е специално създаден, за да впечатлява. Доставян в формат .pptx, той е идеален за мениджъри на ресторанти и главни готвачи, които искат да представят планове за хранене или концепции за менюта на заинтересованите страни.

Разположението на едно ястие на страница го прави особено полезен за подготовката на кухненските екипи преди големи събития, като репетиционни вечери или дегустации. Имате нужда да го съчетаете с вътрешни презентации на марката или кулинарни линии? Този шаблон се интегрира безпроблемно и може лесно да се експортира в PDF или изобразителни формати за печат и споделяне в цифров формат.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Преобразувайте слайдове в PDF файлове, готови за печат, или цифрови изображения само с няколко кликвания с опциите за експортиране на Microsoft Office.

Създайте увлекателно повествование за зрителите с широка гама от вградени анимации на слайдове и текст.

🔑 Идеален за: Организатори на събития, готвачи, мениджъри на ресторанти и събития, представящи рецепти на екипни срещи, предложения за кетъринг или презентации на марки.

19. Шаблон за корица на готварска книга от Canva

чрез Canva

Харесвате ли списанията? Шаблонът за корица на готварска книга от Canva е точно за вас. Визуално богат, той се отваря с персонализирана първа страница за вашата книжка и допълнителна страница за представяне на автора.

Всеки аспект на това решение може да бъде променен с помощта на инструментите за редактиране на Canva, включително форми, изображения и дори библиотека с продукти на създатели. Въпреки че е предназначено предимно за началната страница на книга, това решение на Canva ви позволява да добавяте страници за пълноценна книга с рецепти.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Добавете медийно съдържание от вашите ресурси или от професионално проектирана библиотека с изображения и оформление на корици.

Съчетайте тона на съдържанието си с AI-базирани текстурни наслагвания и инструменти за редактиране на фона.

Нагласете ширината на гърба и размерите на корицата, за да отговарят на платформите за самопубликуване или стандартните формати за печат.

🔑 Идеален за: Домашни готвачи, блогъри, автори на готварски книги или самоиздатели, които създават изтънчена, привлекателна корица за дигитални или печатни готварски книги.

20. Шаблон за книга с рецепти от Freepik

чрез Freepik

Шаблонът за книга с рецепти на Freepik е цветен, ръчно рисуван дизайн, създаден, за да подчертае вашите рецепти. Той включва една страница за съставките, указанията и съветите за готвене, като е прост и конкретен.

Наред с формата на книгата с рецепти, Freepik предлага платформени инструменти като Upscale, Turn into Video и експериментално редактиране, за да ви помогне да превърнете тази готварска книга в точно това, което си представяте.

🌟 Ето защо ще я обикнете

Привлечете вниманието веднага с разнообразието от ярки, илюстрирани корици.

Получете пълен контрол над елементите на дизайна с множество файлови формати, включително векторни файлове и основни JPG файлове.

Създайте незабавно нови визуализации за корицата си с помощта на AI-базирано генериране на алтернативни изображения.

🔑 Идеален за: Хоби готвачи, готварски курсове за деца, блогъри, занимаващи се с храни, или всеки, който създава лека и лесна за следване книжка с рецепти.

💡 Професионален съвет: Не знаете какво да приготвите следващия път? Опитайте да използвате AI генератор на рецепти. Това е изненадващо забавен и бърз начин да откриете свежи, креативни идеи за хранене и да съставите менюто си.

Перфектно документиране и планиране на рецепти с ClickUp

Добре организираната колекция от рецепти може да превърне готвенето от досадна задача в чисто удоволствие. Когато любимите ви ястия са подредени и лесно достъпни, вие прекарвате по-малко време в търсене и повече време в творене – както и вашата аудитория!

Проучихме шаблони за всеки тип кухня, но най-добрите от тях надхвърлят текста и изображенията. Помислете за управление на задачите за подготовка, изкуствен интелект за генериране на идеи за вкусове и календарни изгледи за проследяване на напредъка.

ClickUp предлага всичко това и още много други функции. Той дори документира стъпките в момента, в който започнете да създавате, и ви помага да автоматизирате споделянето на книги с рецепти. Накратко, това е най-добрият помощник в кухнята както за домашни готвачи, така и за професионални готвачи.

Готови ли сте да превърнете разпръснатите съставки в перфектно ястие? Регистрирайте се в ClickUp още днес!