10-те най-добри софтуера за проследяване на събирането на данни през 2025 г.

Търсите най-добрия софтуер за проследяване на събирането на данни?

Независимо дали събирате физически предмети като инвентар, артефакти или лични сувенири, или събирате данни чрез формуляри и анкети, подходящият инструмент може да ви помогне да бъдете организирани, точни и ефективни.

В този блог сме събрали най-добрите инструменти за проследяване както на материални колекции, така и на цифрови данни. От каталогизиране на обекти до управление на подадени формуляри и синхронизиране на всичко на едно място, тези решения са създадени за анализатори на данни, колекционери и изследователи, които се нуждаят от нещо повече от обикновени таблици.

🔎 Знаете ли, че... Британският музей управлява над 8 милиона обекта и използва специално разработена система за цифрово каталогизиране, за да проследява произхода, състоянието и историята на изложбите през вековете.

Най-добрият софтуер за проследяване на събирането на данни на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Ефективно проследяване на събирането на данни ClickUp Forms, персонализирани работни процеси, табла, сътрудничество в реално време, автоматизация на задачите, AI обобщения с ClickUp Brain Безплатен завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Sortly Управление на запасите за малки предприятия Сканиране на баркодове, актуализиране на запасите в реално време, синхронизиране с мобилни устройства, качване на снимки Платените планове започват от 49 долара. Kolekto Управление и продажба на вашата колекция Потребителски полета, достъп до пазара, експортиране в Excel, маркиране на артикули Платените планове започват от 7 долара на месец. CatalogIt Създаване на подробен продуктов каталог Мобилно заснемане на снимки, достъп за много потребители, облачна система, интеграции за уеб дисплей Безплатен; Платените планове започват от 14 долара. iCollect Everything Лични колекционерски предмети Сканиране на баркодове, персонализирани полета, синхронизиране на устройства, архивиране/експортиране Платените планове започват от 30 долара. Tellico Безплатно управление на събирането Шаблони за книги/игри/марки, автоматично извличане на данни, гъвкав редактор на записи Безплатно PastPerfect Свързване на аудио с артефакти Каталогизиране на обекти, прикачване на аудио/фото файлове, управление на контакти, проследяване на дарители Платените планове започват от 745 долара. Архив на произведения на изкуството Онлайн изложения и история на активите Отчети за поддръжка, онлайн витрини, QR кодове, финансови инструменти Платените планове започват от 34 долара. Argus Управление на физически и цифрови колекции Мултимедийно куриране, отчети за ангажираност, персонализирани шаблони, автоматизация Персонализирани цени S-Museum Уеб-базирано управление на музейни колекции SPECTRUM съответствие, многоезична поддръжка, структурирана терминология, работни процеси на екипа Персонализирани цени

📊 Проучвания показват: 96% от изследователите искат изкуственият интелект да се занимава с поддържането на данните за тях.

10-те най-добри софтуера за проследяване на събирането на данни

Нека намерим инструмент за събиране, съвместим с вашите работни изисквания.

1. ClickUp (Най-добър за ефективно проследяване на събирането на данни)

Добавете условна логика към вашия въпросник с многовариантни отговори в ClickUp Forms.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, се отличава като най-добрият софтуер за събиране на данни, като централизира всеки етап от процеса на събиране – събиране, организиране, проследяване и сътрудничество – в един безпроблемен работен поток, задвижван от изкуствен интелект.

В основата на възможностите за събиране на данни на ClickUp са ClickUp Forms, които ви позволяват да събирате информация от всеки източник и незабавно да превръщате подадените данни в задачи, които могат да бъдат изпълнени. Независимо дали провеждате проучвания, събирате обратна връзка или управлявате заявки, ClickUp Forms гарантира, че вашите данни се прехвърлят директно в работното ви пространство – без да е необходимо ръчно въвеждане.

Настройте правила за автоматично присвояване, актуализиране или преместване на задачи въз основа на вашите данни с ClickUp Automations.

Но събирането на данни е само началото. ClickUp Tasks ви позволява да персонализирате всяка стъпка от процеса, от приемането до прегледа и завършването. Персонализирайте задачите с Custom Fields, за да събирате точно информацията, от която се нуждаете. С ClickUp Automations можете да настроите правила за автоматично присвояване, актуализиране или преместване на задачи въз основа на вашите данни, което спестява време и намалява ръчните грешки.

Гледайте това видео, за да научите повече за ClickUp Automations👇

С ClickUp Views можете да визуализирате и организирате събраните данни по начин, който ви е най-удобен – дали това е табличен изглед за управление в стил електронна таблица, изглед на табло за Kanban работни потоци или календарен изглед за проследяване на времевата линия.

Всички събрани данни се съхраняват на едно място с централизирано съхранение, което улеснява намирането, споделянето и защитата на информацията. Прикачете файлове, добавете коментари и свържете свързани задачи, за да не пропуснете нищо.

Организирайте задачите в различни изгледи, като Списък и Календар, с ClickUp Views.

За да разберете данните си, ClickUp Dashboards предоставя мощни визуализации – диаграми, графики и джаджи – които превръщат суровата информация в полезни прозрения. Следете тенденциите, проследявайте напредъка и споделяйте отчети със заинтересованите страни само с няколко кликвания.

Можете да помолите изкуствения интелект на ClickUp, ClickUp Brain, да анализира подадените формуляри и да генерира обобщение на настроенията на клиентите.

Ето един пример за работата на ClickUp Brain 👇

Най-добрите функции на ClickUp

Събирайте информация от всеки източник с ClickUp Forms

Създайте персонализирани работни процеси, за да автоматизирате процеса на събиране на данни.

Съхранявайте всичките си данни безопасно с централизирано съхранение

Визуализирайте и анализирайте данни с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Автоматизирайте повтарящите се действия с ClickUp Automations

Организирайте и управлявайте събиранията с персонализирани полета за проследяване на данни, съобразени с вашите нужди.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради голямото разнообразие от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Криси Бойл, старши мениджър кампании в Penske Media Corporation, казва:

Сега имаме установена работна процедура, имаме формуляри, които трябва да попълните, ако имате нужда от нещо, за да можем да управляваме по-добре капацитета си на ежедневна база, и това е премахнало много от догадките от други отдели. Ако имате нужда от нещо, то е в ClickUp и е изключително добре организирано, така че няма да ви е трудно да намерите това, което търсите.

2. Sortly (най-добър за управление на запасите)

чрез Sortly

Ако сте собственик на малък бизнес и се мъчите да следите нивата на запасите си, опитайте Sortly. С бързо сканиране на баркода можете да актуализирате нивата на запасите си незабавно.

Приложението също така организира елементите в папки по местоположение и тип, което улеснява намирането на материали. А ако запасите ви са на привършване, ще се появи предупреждение за ниски запаси, което ще ви подкани да поръчате отново, преди да се изчерпят.

Най-добрите функции на Sortly

Генерирайте отчет в реално време, за да анализирате тенденциите в използването и бюджета за следващото тримесечие.

Синхронизирайте най-новите актуализации от мобилни устройства за различни местоположения.

Качете снимки с висока резолюция, за да проследявате визуално всеки елемент.

Ограничения на Sortly

Сайтът показва грешни числа, ако няколко потребители го актуализират едновременно.

Опциите за категории са ограничени за развиващите се бизнеси.

Вашият QR код Sortly може да се окаже повреден

Цени на Sortly

Разширено: 49 $/месец на потребител

Ultra: 149 $/месец на потребител

Премиум: 299 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Sortly

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sortly?

A Capterra reviewer казва:

Мисля, че е много добре организиран. Харесва ми, че можем да свържем нашия баркод скенер с него и да сканираме продуктите си. Ние го използваме единствено, за да следим какво има в нашия инвентар и да се уверим, че разполагаме с дадена част, когато ни е необходима, вместо да чакаме цял ден, за да я получим. Харесва ми, че мога да го имам на толкова устройства, колкото ми е необходимо!

3. Kolekto (Най-добър за управление и продажба на вашата колекция)

чрез Kolekto

Като запален колекционер, управлявайте растящата си колекция с Kolekto. С няколко докосвания можете да добавите нова категория и персонализирани атрибути, за да приспособите инвентара към вашите нужди. Използвайте камерата на телефона си, за да правите висококачествени снимки и да ги свързвате незабавно с всеки елемент.

Най-добрите функции на Kolekto

Експортирайте цялата колекция в Excel файл за лесно архивиране и анализ.

Разгледайте специализирания пазар на Kolekto и се свържете с колеги от цял свят, които споделят вашите интереси.

Извършете бързо сканиране на етикет на актив, за да извлечете подробни записи за организирано пространство.

Ограничения на Kolekto

Kolekto предлага месечен или годишен абонамент, което може да не е идеално за тези, които търсят различни ценови нива.

Липсват вградени усъвършенствани аналитични функции за проследяване на тенденции или оценки във времето.

Намирането на купувачи или продавачи за нишови колекционерски предмети може да изисква използването на външни платформи.

Цени на Kolekto

Месечен план: 7,54 $/месец на потребител

Мобилно приложение: 9,43 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Kolekto

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮 ClickUp Insight: 74% от служителите използват два или повече инструмента, само за да намерят нужната им информация, като преминават от имейли, чат, бележки, инструменти за управление на проекти и документация. Това постоянно превключване на контекста отнема време и забавя производителността. Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява цялата ви работа – имейли, чат, документи, задачи и бележки – в едно единствено работно пространство с възможност за търсене, така че всичко е точно там, където ви е нужно.

4. CatalogIt (Най-добър за създаване на продуктов каталог)

чрез CatalogIt

С CatalogIt отваряте приложението, заснемате даден предмет с камерата на телефона си и незабавно създавате подробна записка. Например, можете да снимате антична ваза и да добавите нейното описание, исторически контекст и актуална информация за състоянието й – всичко това от един единствен интерфейс.

Независимо дали става дума за съхраняване на историята или управление на ежедневния инвентар, CatalogIt държи всяка подробност на една ръка разстояние.

Най-добрите функции на CatalogIt

Управлявайте колекциите с множество потребители в музеи, архиви и институции.

Използвайте CatalogIt HUB или API интеграции, за да покажете колекциите на вашия уебсайт или публични платформи.

Преглеждайте или редактирайте информация отвсякъде, използвайки облачната система.

Ограничения на CatalogIt

CatalogIt може да замръзне при генериране на отчети.

Функцията „Филтър за търсене на имоти“ е сложна за използване.

Цени на CatalogIt

Безплатно завинаги

Музей: 54 $/месец на потребител

Лично: 14,99 $/месец на потребител

Организация: 54 $/месец на потребител

Conservator: 54 $/месец на потребител

API, WordPress Plugin и iframe интеграция: 35 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за CatalogIt

G2: 4,9/5 (20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (60 отзива)

Какво казват реалните потребители за CatalogIt?

Едно ревю в G2 казва:

Системата, базирана на облак, ни позволява да преглеждаме/редактираме отвсякъде и на всяка операционна система. Приложението е лесно за използване, а базата данни е стабилна. Публикуването навън позволява нашата колекция да бъде достъпна за обществеността, като актуализациите на данните се показват незабавно, без да е необходимо да се „публикуват отново“. Обслужването на клиенти е фантастично.

🧠 Интересен факт: Изследването на геймификацията е един от най-използваните методи за проучване на пазара.

5. iCollect Everything (Най-добър за лични колекции)

чрез iCollect Everything

Стартирате iCollect Everything, готови да организирате постоянно растящата си колекция. Как ще процедирате? С бързо сканиране на баркода, незабавно каталогизирайте нов артикул – рядка комикс книга, винтидж винил или ценна фигурка.

След това използвайте персонализирани полета, за да добавите лични бележки, подробности за покупката и приблизителни стойности. Толкова е просто!

Най-добрите функции на iCollect Everything

Достъпвайте и актуализирайте събирането си от iPhone, Android приложение, Mac, Windows или уеб.

Търсете лесно сред стотици записи, за да избегнете случайно дублиране.

Осигурете сигурността на събирането си с лесни опции за експортиране и архивиране на данни.

Ограничения на iCollect Everything

За да добавите неограничен брой елементи към приложението, трябва да направите еднократна покупка за цял живот.

За да използвате настолната програма, трябва да закупите пълния план за мобилната програма.

Той не предлага силен пазар за покупка, продажба или търговия с колекционерски предмети.

Цени на iCollect Everything

Мобилно приложение „Купи неограничен достъп“: 59,99 $

Всяка събираема сума е неограничена: 29,99 $.

Настолно приложение: 49 $/година на потребител

iCollect Everything оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за приложението iCollect Everything?

Един потребител на Reddit казва :

Започнах да го използвам преди няколко седмици. Много ми харесва. Чудесен начин да имате цялата си колекция в джоба си. Струва си да го пробвате. Струва 30 долара, ако добавите повече от 30 филма, но за мен си струва.

6. Tellico (Най-добър за безплатно управление на събирането)

чрез Tellico

Можете да избирате от предварително създадени шаблони за книги, видеоигри и пощенски марки в Tellico или да създадете свой собствен каталог. С автоматичното извличане на данни, подробностите могат да бъдат извлечени от различни източници, което намалява ръчното въвеждане.

Гъвкавият редактор за въвеждане ви позволява да прецизирате записите и поддържа различни формати, като текст, отметки и изображения.

Най-добрите функции на Tellico

Търсете в множество онлайн бази данни, за да извличате бързо подробности без ръчно въвеждане.

Споделяйте и архивирайте колекцията си с опции за експортиране като BibTeX, CSV и HTML.

Организирайте колекцията си по всяко поле, като жанр, автор или година.

Ограничения на Tellico

Ограничена съвместимост с други платформи за управление на събирането

За разлика от приложенията, базирани в облака, актуализациите и архивирането зависят от управлението на потребителите.

Цени на Tellico

Безплатно

Оценки и рецензии за Tellico

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. PastPerfect (най-подходящ за свързване на аудиоописания с артефакти)

чрез PastPerfect

Стартирайте PastPerfect и отворете каталога с обекти, за да въведете подробна информация като идентификационен номер на обекта, произход и състояние. С MultiMedia Upgrade можете да прикачите изображения с висока резолюция и да добавите аудиоописания към записите за артефактите.

За организирани клиентски отношения, преминайте към раздела „Управление на контакти“, актуализирайте профилите на дарителите и проследявайте последните дарения. Можете също да създадете шаблони за набиране на средства, за да организирате кампании за минути.

Най-добрите функции на PastPerfect

Достъп до инструменти за управление на дарители и членство в рамките на CRM софтуера

Подгответе се за изложба, като създадете персонализирани отчети с подробности за артефактите и местата, където ще бъдат изложени.

Използвайте печат и сканиране на баркодове за ефективно проследяване и управление на запасите.

Ограничения на PastPerfect

Потребителите могат да срещнат предизвикателства при адаптирането на полета или модули, за да отговорят на уникалните институционални изисквания.

Новите потребители може да сметнат системата за сложна и да им е необходимо значително време, за да я усвоят.

Допълнителни разходи и усложнения могат да възникнат при интегрирането на онлайн колекции или виртуални изложби.

Цени на PastPerfect

Стартови пакет: 745 долара

Пълен пакет: 870 долара

XL пакет: 1245 долара

Пакет 2XL: 2245 долара

Оценки и рецензии за PastPerfect

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за PastPerfect?

Един потребител на Capterra казва:

PastPerfect ни позволява да водим отчет за всички артефакти в нашите колекции, както и да разполагаме с база данни с възможност за търсене, за да помагаме на изследователите да намират предметите, от които се нуждаят.

8. Artwork Archive (Най-добър за създаване на онлайн изложба)

чрез Artwork Archive

Документирайте новопридобитите артефакти в архива за произведения на изкуството. Чрез проследяване на историята на реставрацията им в отчетите за поддръжка можете да гарантирате тяхната дълголетие.

Ако не сте сигурни за дадено произведение, използвайте функцията „Частни стаи“, за да споделите безопасно подробностите за произведението с членовете на борда, преди да бъде представено публично. След като приключите, генерирайте QR код за произведението, който ще позволи на посетителите да получат достъп до неговия цифров архив с бързо сканиране.

Най-добрите функции на Artwork Archive

Достъп до централния каталог и въвеждане на подробности като автор, произход и оценка за подробен преглед.

Искайте плащания по професионален начин с добре управлявани фактури, финанси и отчети за продажбите.

Поддържайте исторически записи, подробности за покупките и организирайте финансите си с вградени инструменти.

Създайте онлайн изложба с инструмента Exhibition Tool, с интервюта с артисти и исторически контекст.

Ограничения на Artwork Archive

Макар да проследява продажбите, той не разполага с усъвършенствани интеграции на пазара.

Усъвършенстваните функции изискват време, за да бъдат усвоени.

Цени на Artwork Archive

Стандарт за организации: 34 USD/месец на потребител

Организации плюс: 69 $/месец на потребител

Организации Enterprise: 162 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Artwork Archive

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Artwork Archive?

В рецензия на Capterra се казва :

Намирам го за най-полезен не само за документиране на произведения на изкуството, но и за архивиране на публикувани документи.

🧠 Интересен факт: Хората не са единствените колекционери. Австралийските птици от вида Bowerbird са известни с това, че събират цветни предмети (като плодове, черупки и дори капачки от бутилки), за да украсяват гнездата си и да привличат партньори. Проследяването на „колекциите“ им помогна на учените да разберат как естетическите прояви могат да еволюират в природата.

9. Argus (най-подходящ за управление на физически и цифрови активи)

чрез Argus

Каталогизирайте, дигитализирайте и споделяйте вашите колекции с помощта на Argus, система за управление на колекции (CMS). Нейната персонализирана база данни позволява на кураторите лесно да проследяват постъпленията, заеманията и местоположението на предметите, като същевременно свързват свързани мултимедийни файлове за по-значимо разказване на истории.

Институциите могат да организират изложби онлайн чрез интерактивния публичен портал, който позволява на посетителите да разглеждат колекциите с помощта на разширени опции за търсене и филтриране.

Най-добрите функции на Argus

Подобрете преживяването на посетителите с изображения с висока разделителна способност, видеоклипове, свързани обекти и документация, богата на метаданни.

Проследявайте ангажираността на потребителите, демонстрирайте въздействието пред заинтересованите страни и генерирайте персонализирани отчети.

Намалете повтарящите се задачи като въвеждане на данни и актуализиране на инвентара с автоматизирани работни процеси.

Ограничения на Argus

Функционалността при създаването на нови шаблони не е последователна.

Този софтуер за събиране на данни на мобилни устройства може да изглежда тромав.

Големият обем данни може да затрудни въвеждането им

Цени на Argus

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Argus

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. S-Museum (Най-добър за уеб-базирано управление)

С усъвършенствани работни процеси, сътрудничество между много потребители и оперативна съвместимост, S-Museum помага на музеите да каталогизират, управляват и споделят своите физически и цифрови колекции.

Съответствието му със SPECTRUM гарантира спазването на международните музейни стандарти, а вградената функция за импорт/експорт на данни позволява персонализирани работни процеси. По този начин хартиените формуляри могат да бъдат въведени ръчно в системата.

Най-добрите функции на S-Museum

Поддържайте точни, глобално достъпни записи с многоезична поддръжка и структурирана терминология.

Присвойте достъп на членовете на екипа въз основа на ролите им, като по този начин гарантирате сигурни и ефективни работни процеси.

Управлявайте приемането, инвентаризацията, каталогизирането и съхранението с интуитивна, централизирана система.

Ограничения на S-Museum

Въпреки че е гъвкав, дълбокото персонализиране може да изисква допълнително разработване.

Внедряването в няколко институции може да изисква обширна конфигурация.

Цени на S-Museum

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за S-Museum

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📊 Изследванията показват: Чистите, структурирани данни могат да подобрят скоростта на вземане на решения. Инструментът за проследяване ви помага да постигнете това, без хаоса в електронните таблици.

Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на събирането?

Изборът на подходящия софтуер за проследяване на събирането на данни може да определи успеха или провала на вашия работен процес. Най-добрите приложения за събиране на данни улесняват събирането на информация с функции като управление на запасите, интеграции, сигурност и анализи в реално време. Те гарантират, че вашите данни остават точни, организирани и лесно достъпни.

Ето какво да търсите, когато избирате идеалното решение:

Дизайн, ориентиран към мобилни устройства: Поддържа мобилно приложение за събиране на данни, дори когато сте в движение.

Възможност за персонализиране: Включва различни Включва различни методи за събиране на данни с разнообразни типове въпроси, които да съответстват на вашия изследователски процес.

Богат на интеграции: Свързва се с вашите съществуващи инструменти Свързва се с вашите съществуващи инструменти за анализ , визуализация и отчитане на данни за по-малко сложни работни процеси.

Удобен за ползване интерфейс: Представя софтуер с интуитивен и лесен за научаване интерфейс, който намалява до минимум времето за обучение на всички изследователи.

Синхронизация в реално време: Осигурява незабавен достъп до събраните данни и ги синхронизира с централен сървър за бърз анализ.

💡 Съвет от професионалист: Преди да изберете инструмент, направете списък с всички формати на данни, с които работите редовно, и след това изберете софтуера, който поддържа безпроблемно импортиране/експортиране без ръчни корекции.

Събирайте и управлявайте данните си по интелигентен начин

Точното събиране на данни е в основата на информираното вземане на решения. Без него грешките, несъответствията и остарялата информация могат да доведат до неправилно разположени артефакти, лоши избори и пропуснати възможности за растеж.

С ClickUp можете да оптимизирате и опростите целия процес. Персонализираните формуляри осигуряват структурирано събиране на данни, сътрудничеството в реално време поддържа екипа ви синхронизиран, автоматизацията елиминира ръчните задачи, а мощните инструменти за отчитане ви предоставят необходимата информация – всичко това в една централизирана система.

Време е да се сбогувате с разпръснатите таблици и ръчните грешки. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!