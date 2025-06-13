Най-добрите алтернативи на 1min.AI за 2025 г.

1min. AI улесни превръщането на текст във видео с AI. Но ако сте тук, вероятно търсите нещо по-добро – може би инструмент с повече възможности за персонализиране, по-добри гласови коментари или по-бързо рендиране. Добрата новина? Има много мощни алтернативи на 1min. AI, които правят точно това – и още повече.

В този списък ще разгледаме най-добрите инструменти за различни нужди, независимо дали създавате обяснителни видеоклипове, демонстрации на продукти или съдържание за социални медии.

👀 Знаете ли, че... Над 15 милиарда изображения са създадени с помощта на AI модели като Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney и DALL·E 2. Този брой надхвърля общия брой изображения в библиотеката на Shutterstock и представлява около една трета от всички изображения, качени някога в Instagram.

Най-добрите алтернативи на 1Min AI на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящи за Цени* ClickUp AI асистент за писане, задачи, документи, бели дъски, управление на проекти, сътрудничество в реално време Екипи, които търсят платформа за продуктивност и създаване на съдържание „всичко в едно“ Безплатно завинаги; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец; Добавка ClickUp AI за 7 $/потребител/месец ChatGPT Чат на естествен език, генериране на текст, обобщаване, мозъчна атака, помощ при кодиране и анализ на данни (в Pro версията). Писатели, студенти, маркетинг специалисти, програмисти и фирми, които се нуждаят от всестранно AI решение за писане/чат. Безплатно завинаги; Платените планове започват от 20 $/месец. Gemini AI моделът на Google с достъп до Docs, Sheets, Gmail, интеграция на търсене, генериране на текст/изображения и помощ за кодиране. Потребители на Google Workspace, изследователи и професионалисти, които се нуждаят от AI помощ в продуктите на Google. Безплатно завинаги; Платените планове започват от 19,99 $ на месец. DALL- E AI генератор на изображения за създаване на визуализации, ретуширане и разширяване на изображения с помощта на текстови команди. Интегриран в ChatGPT Pro Дизайнери, създатели на съдържание, маркетинг специалисти и мениджъри на социални медии, които се нуждаят от бързо визуално съдържание. Персонализирани цени Deep AI Безплатни AI инструменти за генериране на текст, създаване на изображения, отговаряне на въпроси и синтез на глас Потребители с ограничен бюджет, студенти и хобисти, които търсят основни AI функции. Безплатно завинаги; Платените планове започват от 4,99 $/месец. Leonardo AI Създаване на висококачествени изображения, дизайн на герои, библиотека със стилове, трансформация от изображение в изображение, създаване на 3D текстури Разработчици на игри, художници, илюстратори и продуктови дизайнери, търсещи творчески AI визуализации Безплатни завинаги; Платените планове започват от 10 долара на месец. Pictory Превръща текст или скриптове във видеоклипове, AI обобщаване на видеоклипове, преобразуване на текст във видео, автоматично добавяне на субтитри и генериране на глас зад кадър. Маркетинг специалисти, YouTubers, създатели на курсове и фирми, които създават видео съдържание от статии или сценарии. 14-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 25 $/месец. Runway ML Преобразуване на текст във видео (Gen-2), преобразуване на видео във видео, AI зелен екран, вмъкване, генериране на изображения и инструменти за сътрудничество. Кинорежисьори, създатели на съдържание, редактори на визуални ефекти и маркетингови екипи, които се нуждаят от създаване на видео с помощта на изкуствен интелект. Безплатни завинаги; Платените планове започват от 15 $/месец. Lovable Създаване на приложения на базата на чат, автономен AI кодиращ агент, UI редактор, внедряване с едно кликване и мултимодална AI интеграция. Нетехнически основатели, продуктови дизайнери и екипи, които създават пълнофункционални приложения с AI Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 долара на месец. Descript Текстово редактиране на видео/аудио, Overdub (клониране на глас), Studio Sound, автоматична транскрипция, премахване на излишни думи Подкастъри, видео редактори, маркетинг специалисти и екипи, които работят съвместно върху медийно съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец. Grammarly Проверка на граматика и правопис, предложения за яснота и тон, проверка за плагиатство, генеративна AI (GrammarlyGO), поддръжка на различни платформи Студенти, професионалисти, писатели и екипи, които гарантират изтънчена и ясна комуникация. Безплатни завинаги; Платените планове започват от 30 $/месец.

Най-добрите алтернативи на 1Min. AI, които можете да използвате

Нека разгледаме по-подробно функциите и възможностите на всеки инструмент.

1. ClickUp (Най-доброто решение за централизирано управление на проекти и създаване на съдържание, базирано на изкуствен интелект)

Пишете блог публикации 10 пъти по-бързо с ClickUp Brain

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е създадено за екипи и индивидуални потребители, които искат да управляват задачи, да генерират съдържание и да си сътрудничат, като всичко това се осъществява чрез изкуствен интелект от една единствена платформа. С ClickUp Brain то се превърна в център за продуктивност, който използва различни модели на изкуствен интелект, за да помогне на маркетолози, създатели на съдържание, разработчици и компании да оптимизират ежедневната си работа.

ClickUp Brain ви помага да създавате съдържание за блогове, публикации в социални медии, маркетингови имейли и др. С него можете да опростите дълги текстове, да подобрите потока на изреченията, да генерирате конспекти и дори да преработите съществуващо съдържание.

Създавайте скриптове за карусели в Instagram мигновено с ClickUp Brain

Получавате достъп и до функции като Whiteboard Image Generator, която превръща вашите писмени идеи в визуализации, генерирани от AI, на виртуална бяла дъска.

Превърнете бележките си на бялата дъска в задачи, които можете да изпълните веднага, с ClickUp Brain.

Просто въведете вашите мисли и план, и инструментът автоматично генерира структурирана визуализация. Той помага да превърнете абстрактни идеи в диаграми, които можете да премествате, пускате и редактирате в реално време.

А с ClickUp Clips, вграден инструмент за записване на видео, можете да заснемете екрана или уеб камерата си и незабавно да го споделите с екипа си за връзка в реално време.

Споделяйте актуализации по-бързо, като записвате екрана си с ClickUp Clips.

AI функциите, задвижвани от Clips, автоматично транскрибират това, което казвате. Можете да конвертирате видеото си в бележки, описания на задачи или дори документация, които могат да се търсят. То е идеално за асинхронни актуализации, уроци, бързи прегледи или сесии за обратна връзка.

Превърнете записите на екрана в транскрипти, които могат да се търсят

В областта на сътрудничеството, ClickUp Docs прави чудеса. Можете да създавате красиви, структурирани документи, които се съхраняват директно във вашето работно пространство и са идеални за брифинги, SOP, планове за кампании или вътрешни уикита.

Редактирайте документи заедно в реално време с помощта на ClickUp Docs collaboration

Няколко членове на екипа могат да редактират документ в реално време, да оставят коментари, да вграждат задачи и дори да вмъкват обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект. Документите могат да се споделят изцяло, версиите им се контролират и могат да се превърнат в изпълними задачи с едно кликване.

ClickUp също така предлага ClickUp AI Notetaker, който се присъединява към вашите Zoom, Teams или срещи в приложението, за да прави автоматично бележки. Той транскрибира всичко, обобщава ключовите действия и ги прикачва директно към вашите задачи или документи.

Записвайте автоматично резюме на срещите с ClickUp AI Notetaker

Добавете към това функциите за автоматизация на ClickUp и ще можете да автоматизирате повтарящи се работни процеси като актуализиране на статуса на задачите, разпределяне на задачи, изпращане на напомняния или дори генериране на обобщения на съдържанието, за да можете да се съсредоточите върху работата с голямо въздействие.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с персонализирани работни процеси в ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте идеите си визуално за по-добро планиране: Начертайте мисли, проекти и работни процеси с помощта на Начертайте мисли, проекти и работни процеси с помощта на ClickUp Mind Maps , за да свържете концепции и да превърнете мозъчната буря в реалистични планове.

Поддържайте връзка с вашата работа: Сътрудничество с вашия екип чрез Сътрудничество с вашия екип чрез ClickUp Chat , вграден инструмент за съобщения, който съхранява дискусии, актуализации и обратна връзка на едно място.

Персонализирайте и управлявайте задачите по свой начин: Бъдете в крак с резултатите с Бъдете в крак с резултатите с ClickUp Tasks , които предлагат гъвкави изгледи (списък, табло, календар), приоритети, зависимости и крайни срокове, съобразени с вашия работен процес.

Ограничения на ClickUp

Богатството на функциите може да изисква период на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза един рецензент на G2 за ClickUp:

Използвам ClickUp от самото му създаване и е удивително да наблюдавам неговото развитие в мощна платформа за продуктивност. Непрекъснатото въвеждане на нови функции и актуализации демонстрира ангажимента на екипа към подобряване на потребителското преживяване. Едно от най-забележителните допълнения е AI инструментът ClickUp Brain. Той промени начина, по който управлявам задачите и проектите, като автоматизира рутинните процеси и предоставя интелигентни предложения, спестявайки време и усилия.

⚡ Архив с шаблони: Искате да спрете да се мъчите с обобщенията от срещите или да пропускате ключови моменти? Тези шаблони за бележки от срещи улесняват записването на решения, задачи и актуализации, така че вашият екип винаги да си тръгва с ясна представа за нещата.

2. ChatGPT (Най-доброто за разговорна AI и генериране на съдържание при поискване)

чрез ChatGPT

ChatGPT е популярен и безплатен AI асистент, на който се доверяват както индивидуални потребители, така и екипи за всичко – от написването на блог постове и имейли до отстраняване на грешки в кода или отговаряне на сложни въпроси. Задвижван от модела GPT-4 на OpenAI (в плана Plus), той се отличава с разбиране на контекста, адаптиране към различни тонове и естествено реагиране на последващи подсказки.

Той поддържа също така въвеждане на изображения, гласови разговори на мобилни устройства и интеграция с външни инструменти като браузъри и бази данни. Можете да го използвате за обмен на идеи, създаване на творческо съдържание, решаване на технически проблеми или дори автоматизиране на прости работни процеси.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създавайте и споделяйте персонализирани GPT чрез GPT Store, пригодени за конкретни задачи или индустрии.

Свържете се с инструменти на трети страни чрез плъгини, за да извличате данни на живо, да получавате достъп до приложения или да изпълнявате действия автоматично.

Следвайте внимателно инструкциите за употреба и се усъвършенствайте с времето, като използвате фина настройка и контекстуална памет.

Ограничения на ChatGPT

Той може да дава уверени, но неправилни отговори („халюцинации“) по нишови или сложни теми, така че потребителите трябва да проверяват критичните резултати.

Цени на ChatGPT

Безплатно завинаги

Плюс : 20 $/месец

Pro : 200 $/месец

Екип : 25 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно) или 30 долара на потребител/месец (фактурира се ежемесечно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Най-привлекателна е способността на ChatGPT да отговаря ясно и творчески на голямо разнообразие от въпроси. Той е полезен за всичко – от неформален чат до учене и мозъчна атака, тъй като се адаптира към различни теми и тонове. Бързината и способността му да представя сложни концепции на прост език го правят фантастичен спътник за проучване на нова информация или ефективно разрешаване на проблеми.

📚 Прочетете също: Примери за автоматизация на работни процеси и случаи на употреба

3. Gemini (Най-доброто за мултимодална AI с дълбока интеграция в екосистемата на Google)

чрез Gemini

Gemini, разработен от Google DeepMind, е AI модел от ново поколение, създаден да разбира и генерира текст, изображения, видео и аудио едновременно. Обучен по широк спектър от теми, Gemini е показал свръхчовешки резултати в академични и професионални тестове. Той може да решава сложни математически и физични задачи, да интерпретира сложни юридически или медицински текстове и да предоставя задълбочени разсъждения, които се конкурират с тези на хората.

Gemini се вписва безпроблемно в екосистемата на Google. Можете да го използвате в Gmail, Docs и Chrome или да получите достъп до него чрез Vertex AI на Google Cloud за по-напреднали приложения. Вграденият му асистент може да ви помогне да управлявате събития в календара, да изготвяте професионални имейли и дори да създавате персонализирани отговори в Google Chat.

Най-добрите функции на Gemini

Поддържа визуално насочване в реално време с помощта на камерата на телефона ви с Gemini Live.

Предлага режим Deep Research за анализ на дълги документи и извличане на значими заключения.

Включва Imagen 4 и Veo 3 за генериране на висококачествени изображения и кратки видеоклипове с аудио.

Ограничения на Gemini

Генерирането на изображения от Gemini AI е било критикувано за създаването на пристрастни и исторически неточни изображения, които не съответстват на фактическото представяне.

Цени на Gemini

Безплатни завинаги

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 $/месец (първият месец е безплатен)

Gemini Advanced за студенти: Безплатно до края на 2026 г. (включва Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk и 2 TB пространство за съхранение)

Оценки и рецензии за Gemini

G2: 4. 4/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gemini?

Той е много лесен за използване. Когато създавам имейл за клиентите си, той ми помага да запазя професионализма в съобщенията си. Като специалист по сигурност, когато имам съмнения относно откриването на уязвимости – независимо дали са преднамерени или не – Gemini ми помага да получа правилно обяснение дали става въпрос за проблем или не. Той е бърз и надежден в днешния свят.

⚡ Архив с шаблони: Поддържайте реда и продължавайте да работите с тези шаблони за списъци със задачи. Те ви помагат да разделите проектите, да определите приоритетите и да проследявате напредъка.

4. DALL-E (Най-доброто за създаване на творчески изображения и прототипи на дизайн)

DALL·E от OpenAI е усъвършенстван инструмент за генериране на изображения, който преобразува команди на естествен език в зашеметяващи визуализации с висока разделителна способност. Той произвежда изключително детайлни резултати с по-ясни черти на лицето, подобрено рендиране на текст и голямо разнообразие от стилове. Благодарение на безпроблемната интеграция с ChatGPT, можете да опишете идеята си за изображение, ChatGPT да създаде перфектната команда и да генерира визуализацията незабавно.

Той поддържа и вмъкване, което ви позволява да редактирате конкретни части от изображението, като опишете какво да се замени. Можете да генерирате вариации на съществуващи изображения, като запазите основните елементи. Можете също да редактирате изображения с помощта на редактора DALL·E, който позволява фини настройки като изтриване и замяна на конкретни области директно в интерфейса. С непрекъснатите подобрения на модела, DALL·E показва значително по-добра съгласуваност и детайлност, дори когато се използват същите команди като в по-ранните версии.

Най-добрите функции на DALL-E

Изображенията, създадени от DALL·E, са на ваше разположение за свободно ползване. Можете да ги препечатвате, продавате или търгувате с тях без допълнителни разрешения.

Гъвкавост по отношение на стила и жанра – от реалистични фотографии до маслени картини, карикатури и 3D рендери, всичко въз основа на вашите указания.

Филтри за безопасност за блокиране на вредно, неподходящо или неразрешено съдържание, включително публични личности по име

Ограничения на DALL-E

Генерирането на изображения е ограничено до фиксирано съотношение 1:1, а потребителите често се сблъскват с проблеми с нежелан текст, появяващ се в изображенията.

Цени на DALL-E

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DALL-E

G2: 3,9/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за DALL-E?

Най-доброто нещо в DALL-E-2 е способността му да обработва естествен език за генериране на изображения. Този инструмент е в състояние да преобразува човешкия език и процеси в команди за генериране на изображения. Обичам също така неговия потребителски интерфейс, редактор на изображения и, разбира се, резултатите.

5. Deep AI (Най-доброто безплатно, многофункционално AI инструментариум, обхващащо текст, изображения и др.)

чрез Deep AI

Deep AI е безплатна уеб-базирана платформа, която предлага широка гама от AI инструменти, от генериране на изображения и видео до създаване на текст, синтез на глас и дори 3D моделиране. Всичко е достъпно от един единствен табло и работи с минимални усилия.

Той включва и мощна AI Photo Editor Suite, която предлага инструменти като премахване на фона, оцветяване на черно-бели снимки, супер резолюция и разширяване на изображението за изписване извън границите на изображението. Създателите на съдържание могат да проучат инструменти за писане като Essay Writer и Humanizer, които помагат за генериране или пренаписване на съдържание, за да звучи по-естествено.

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от просто технологична разлика. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформиращ може да бъде AI в намаляването на когнитивната натовареност и възвръщането на време. 🔥 ClickUp Brain запълва тази празнина, като безпроблемно интегрира AI във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи, нашата AI може да направи всичко. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Най-добрите функции на Deep AI

Можете да взаимодействате с вградените AI чатботове и герои, които са идеални за леки ролеви игри, уроци или неформални въпроси и отговори, без да се налага да имате OpenAI акаунт.

С Voice Chat и Text-to-Speech можете да генерирате аудио отговори и разказвателни гласови коментари , използвайки гласове, генерирани от AI.

3D Model Generator и AI Radio предлагат творчески инструменти за генериране на основни 3D ресурси и интерактивно разказване на истории на базата на текст.

Ограничения на Deep AI

DeepAI предлага предварително зададени конфигурации с минимална гъвкавост, което ограничава възможността на потребителите да адаптират резултатите към конкретни нужди или предпочитания.

Цени на Deep AI

Безплатни завинаги

Pro: 4,99 $/месец

Дълбоки AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Deep AI?

Ето какво каза един рецензент от Reddit за Deep AI:

Генераторът на изображения създава висококачествени 4K снимки. Той предлага над 150 опции за стил и фонове. Създадох професионални портрети и графични изображения с добри резултати.

Генераторът на изображения създава висококачествени 4K снимки. Той предлага над 150 опции за стил и фонове. Създадох професионални портрети и графики с добри резултати.

6. Leonardo AI (Най-доброто за изкуство, гейминг ресурси и концептуален дизайн, създадени с изкуствен интелект)

чрез Leonardo AI

Leonardo AI е платформа, която поставя творчеството на първо място и е създадена за генериране на висококачествени визуализации за разработване на игри, концептуално изкуство, UI активи и продуктов дизайн. Тя предлага набор от специализирани модели като Leonardo Creative и Anime XL, които позволяват на потребителите да съчетават стилове от фантастиката, научната фантастика и анимето.

Патентованият модел Phoenix се отличава с бърза точност и рендиране на текст в изображения, което го прави идеален за табели, макети и елементи на потребителския интерфейс. С Flow State създателите могат да стриймват непрекъснати вариации от един-единствен промпт, ускорявайки идеите и творческите итерации. Той разполага и с Transparent PNG Generator за готови за експортиране ресурси като символи и обекти и поддържа основна видео анимация чрез AI Video Generator, позволяващ морфинг на изображения и концептуална анимация без сложен софтуер.

Най-добрите функции на Leonardo AI

Leonardo представи „Elements“ – повторно използваеми визуални компоненти (като герои, обекти, стилове), които могат да се поддържат през поколенията за последователен дизайн на активите.

Потребителите могат да качват референтни изображения и да използват ControlNet, за да насочват генерирането на изображения с усъвършенствани оформления, пози или скици.

Omni Editing позволява детайлно довършване и изтриване чрез избор на всяка област и описание на визуалните промени чрез подсказки на естествен език.

Ограничения на Leonardo AI

Някои потребители отбелязаха, че понякога, дори и с Phoenix, сложните сцени с много герои все още могат да предизвикат малки грешки или да изискват художествени доработки.

Цени на Leonardo AI

Безплатни завинаги

Apprentice: 10 долара на месец

Artisan: 24 $/месец

Maestro: 48 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Leonardo AI?

Leonardo. Ai бързо генерира висококачествени цифрови активи, изображения и 3D модели, които могат да ускорят вашия работен процес. Опциите за персонализиране са гъвкави, така че можете да настроите генерираните от AI резултати според вашата визия. Идеален за разработчици на игри, художници и дизайнери, които искат да създават уникално съдържание, без да жертват качеството. И лесен за използване за тези, които са нови в AI инструментите.

🧠 Интересен факт: През 2022 г. изображение, генерирано от изкуствен интелект с помощта на Midjourney, спечели първото място в конкурса за дигитално изкуство на панаира в щата Колорадо, което предизвика дебати за ролята на изкуствения интелект в творческите области.

7. Pictory (Най-доброто решение за превръщане на сценарии и дълги видеоклипове в къси видеоклипове, които могат да се споделят)

чрез Pictory

Pictory е инструмент за преобразуване на съдържание, създаден за творци и маркетолози, които искат да превърнат дългоформатно съдържание в кратки, брандирани видеоклипове без усилията, свързани с редактирането. Инструментите се занимават с всичко – от извличане на съдържание до визуално съпоставяне, което го прави една от най-лесните за използване платформи за преобразуване на съдържание в голям мащаб.

С функцията Script-to-Video можете да поставите скрипт или статия и незабавно да генерирате пълно видео с архивни кадри, музика и AI разказ. Можете също да преобразувате публикации в блогове в кратки видеоклипове, като извлечете ключовите моменти и ги съчетаете с визуализации от огромната медийна библиотека на Pictory, съдържаща над 3 милиона архивни видеоклипа и 15 000 музикални парчета. Всичко се обработва в облака, така че не е необходимо да изтегляте софтуер.

Най-добрите функции на Pictory

Редактирайте видео, като редактирате текст, като изрязвате изречения и думи за запълване като „ъм“ и „ъъ“ с едно кликване.

AI транскрипцията добавя надписи незабавно, особено за съдържание в социалните медии, където звукът често е изключен.

Персонализирайте видеоклиповете с вашето лого, цветове, шрифтове и оформление за последователен и изтънчен вид.

Ограничения на Pictory

Pictory не генерира AI презентатори или аватари с синхронизирани устни, които четат вашия сценарий.

Цени на Pictory

14-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 25 $/месец

Професионална версия: 49 $/месец

Екип: 119 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Pictory

G2: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pictory?

Използвам Pictory за създаване на къси видеоклипове и това е невероятно преживяване. То е наистина добро, защото ми спестява ръчното създаване на видеоклипове. Сега мога да използвам глас, изображения и видеоклипове, за да създавам къси клипове. Това ми помогна значително при създаването на кратки уроци за работата ми. Спестява ми много време и увеличава производителността.

8. Runway ML (Най-доброто за редактиране на видео с изкуствен интелект и създаване на генеративно съдържание)

чрез Runway ML

Runway ML е платформа за генериране на видео с изкуствен интелект, създадена за творци, които искат да произвеждат кинематографично съдържание без традиционно заснемане. Само с текстово подсказване, моделът Gen-2 може да генерира реалистични, къси видеоклипове, идеални за създаване на сценарии, музикални визуализации или абстрактни последователности. За творци, които работят с реални кадри, Gen-1 ви позволява да стилизирате видеоклипове кадър по кадър, използвайки подсказване или референтно изображение.

Той предлага и мощен AI Green Screen инструмент, който автоматично премахва фона от видеото без физически зелен екран. Можете също да използвате инструмента за ретуширане на видео, за да изтриете нежелани обекти като микрофони или лога и да оставите AI да запълни пространството по естествен начин. По отношение на изображенията, вградените Stable Diffusion модели на Runway помагат за генерирането на нови визуализации от текст, подобряване на размазани снимки или дори „изтриване и замяна“ на елементи като размяна на хора или фонове.

Най-добрите функции на Runway ML

Новите модели като Gen-3 и Gen-4 (в процес на разработка) предлагат инструменти като Frame Interpolation и AI Color Grading.

Облачен панел за редактиране с възможност за споделяне на проекти, коментиране и контрол на версиите

Поддържа експортиране в MP4, GIF, PNG и се интегрира с Adobe Premiere Pro чрез плъгин.

Ограничения на Runway ML

Потребителите съобщиха за проблеми при редактирането на видеоклипове, като например непоследователна посока на движение в генерираните видеоклипове (например, обекти, които вървят назад, вместо напред).

Цени на Runway ML

Безплатно завинаги

Стандартен: 15 $/потребител/месец

Pro: 35 $/потребител/месец

Неограничен: 95 $/потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за Runway ML

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Runway ML?

RunwayML е един от най-добрите AI инструменти на пазара, той е лесен за използване. Особено ми харесва неговият инструмент за преобразуване на изображения/текст във видео, който работи като магическа пръчка. Той е много лесен за внедряване в моя работен процес за редактиране на видео. Използвам го често, за да създавам кинематографични видео кадри, които по-късно мога да включа в моята времева линия, за да създам пълнометражни, изключително увлекателни видеоклипове, които зрителите ми обожават.

👀 Знаете ли, че... Когато AI генерира надпис за снимка, всъщност това са два модела, които работят заедно – единият вижда изображението, а другият пише думите. Визия + език = магия!

9. Lovable (Най-доброто за разработване на приложения, базирани на изкуствен интелект, без кодиране)

чрез Lovable

Lovable позволява на потребителите да създават пълнофункционални приложения и уебсайтове чрез интерфейс за разговорна изкуствена интелигентност. Просто като опишете желаната функционалност, например „Създайте приложение за списък със задачи с потребителски логин“, изкуственият интелект генерира необходимия код, проектира потребителския интерфейс и конфигурира базата данни автоматично.

Lovable координира множество AI модели, за да се справи с различни аспекти на създаването на приложения, включително бекенд логика, UI дизайн и генериране на съдържание. Неговият автономен AI агент може да планира, разсъждава и отстранява грешки постепенно. Освен това Lovable предлага визуален редактор за персонализиране на UI, поддържа интеграции с услуги като Replicate и OpenAI за разширени функционалности и улеснява сътрудничеството в реално време между членовете на екипа.

Най-добрите функции

Вграденото управление на роли ви позволява да дефинирате роли и разрешения на потребителите за сигурни приложения с много потребители.

Библиотеката с опции за връщане назад и разклоняване улеснява управлението на сложната логика на приложенията, задвижвани от изкуствен интелект.

Разгръщане с едно кликване с персонализиран домейн, SSL, настройка на база данни и вградена функция за връщане назад за безопасно публикуване.

Очарователни ограничения

Потребителите ще трябва ръчно да настроят генерирания от AI код, за да отговаря на конкретни изисквания.

Привлекателни цени

Безплатни

Pro: 25 $/месец

Екипи: 30 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии, които ще ви харесат

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Lovable?

Обичам как Lovable. dev дава възможност на хора без познания по програмиране като мен да създават реални, функционални приложения, без да пишат нито една линия код. Удобният за ползване интерфейс е изключително интуитивен, а вградените интеграции с AI, Supabase и опциите за персонализирани домейни улесняват създаването на нещо мощно – като моята идея за чатбот SaaS – само за няколко дни.

10. Descript (Най-доброто за AI-базирани подкасти и редактиране на видео чрез текст)

чрез Descript

Descript е платформа, базирана на изкуствен интелект, която се използва от създателите на съдържание за производство на видео и аудио съдържание. Вместо традиционното редактиране по времева линия, тя предлага подход, базиран на сценарий – пишете, пренареждайте и усъвършенствайте, сякаш редактирате документ. Независимо дали ръководите своя AI съредактор или работите ръчно, Descript съчетава интуитивни контроли с мощни възможности.

Най-добрите функции на Descript

Визуален редактор с времева линия и платно за добавяне на надписи, заглавия, ленти за напредък и елементи на екрана.

Облачната му природа улеснява сътрудничеството в реално време, като позволява на няколко потребители да работят едновременно по един и същ проект.

Транскрипция със студийно качество, висока точност и автоматично разпознаване на говорещия

Ограничения на Descript

Потребителите са отбелязали, че при работа с много дълги записи или много песни Descript може да стане бавен.

Цени на Descript

Безплатни

Хобисти: 24 $ на човек на месец

Създател: 35 $/на човек/месец

Бизнес: 65 $/на човек/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Descript улеснява създателите на съдържание да организират и създават медии, без да се налага да се преуморяват, за да научат и придобият нови умения. Опростявайки процеса на създаване и редактиране на съдържание, той позволява на много създатели и предприемачи да започнат да го използват редовно. Аз ценя това, че ми позволява да обединявам клиповете и записите си, да ги редактирам по същия начин, по който бих редактирал документ, и да добавям ефекти с лекота.

📚 Прочетете също: Безплатни инструменти за запис на екрана без воден знак

11. Grammarly (Най-доброто за писане с помощта на изкуствен интелект и усъвършенстване на граматиката)

чрез Grammarly

Grammarly е AI асистент за писане, който помага на потребителите да създават ясно и безгрешно съдържание на различни платформи. Основните му функции включват проверка на граматиката, правописа и пунктуацията в реално време. Освен основните корекции, той предлага и предложения за стил и яснота, за да подобри цялостното качество на текста ви.

За потребители, които търсят разширени възможности, Grammarly Premium включва проверка за плагиат, която сканира текста ви спрямо милиарди уеб страници и академични статии, гарантирайки оригиналност. Наскоро представеният GrammarlyGO използва генеративна AI, за да подпомага създаването на съдържание, предлагайки предложения за преформулиране и помощ при изготвянето на чернови въз основа на указанията на потребителя.

Най-добрите функции на Grammarly

Функцията за разпознаване на тон предоставя информация за това как може да бъде възприето вашето съобщение, което позволява да се направят корекции, за да се съобрази с целевата аудитория.

Потребителите могат да добавят специализирани термини или имена, за да не бъдат маркирани като грешки.

Grammarly работи на различни платформи, включително уеб браузъри, Microsoft Office и мобилни устройства, като предоставя последователна помощ при писането.

Ограничения на Grammarly

Предложенията на Grammarly, макар и често полезни, не са непогрешими; понякога може да предложи промяна, която променя смисъла или е стилистично спорна.

Цени на Grammarly

Безплатно завинаги

Pro: 30 $/член/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Grammarly?

Grammarly определено ми помага да намаля често срещаните грешки, които могат да възникнат при прекалено бързо писане или опит да работя прекалено бързо. Обичам факта, че AI функцията бързо се нагажда към моя стил на писане и може да дава полезни предложения за подобряване на качеството на това, върху което работя в момента.

⚡ Архив с шаблони: Искате да пишете по-бързо, без да започвате от нулата всеки път? Тези шаблони за писане на съдържание ви помагат да очертаете статии, да създадете привлекателни текстове и да поддържате последователност, независимо дали пишете блогове, имейли или целеви страници.

Защо да изберете алтернативи на 1min. AI?

1min. AI е всеобхватно AI приложение, което комбинира множество AI модели за задачи като писане на съдържание, редактиране на изображения, създаване на видео и обработка на данни.

Но колкото и потребителите да обичат удобството, все още има няколко проблема, които може да ви накарат да потърсите алтернативи на 1min. AI 👇

Системата с кредити изглежда подвеждаща : задачи като създаването на висококачествени видеоклипове или използването на определени GPT модели изразходват бързо голям брой кредити, което прави обещанието за „доживотна“ употреба да изглежда подвеждащо.

Ограничена персонализация на резултатите : Потребителите отбелязват, че макар 1min. AI да предоставя прилични резултати, липсата на опции за фина настройка затруднява адаптирането на съдържанието към конкретен тон или технически изисквания.

Инструментите, свързани с файлове и видео, са тромави: Инструментът за интегриране на файлове не разполага с основни функции за потребителски опит, като плъзгане и пускане. Трябва да качвате файловете ръчно, да ги посочвате чрез подсказки и ако системата се срине (което се случва, според потребителите), работата ви може да бъде загубена.

Потребителският интерфейс изглежда прекалено опростен : Някои потребители смятат, че оформлението на платформата е прекалено „игриво“ или „детско“, което, макар и подходящо за начинаещи, не отговаря на очакванията за изтънченост и сериозност, които се изискват от инструмент за бизнес нужди.

Случайни несъответствия в резултатите : Някои отговори изискват ръчно редактиране или повторно изпълнение, за да отговорят на очакванията, особено в технически или творчески случаи на употреба.

Не е подходящо за разработчици : Въпреки че е всеобхватно AI приложение, то не разполага с функции, които поддържат кодиране, автоматизация или технологично-натоварени работни процеси.

Проблеми с производителността при големи файлове : Транскрибирането на аудио файлове или работата с дълги аудио файлове може да доведе до по-бавно обработване и периодични забавяния на системата, което се отразява на производителността на потребителите, които работят с обемни записи.

Проблеми с превода на езици, различни от английски: Инструментът за превод на езици не е еднакъв за всички езици. Португалският и други интерфейси, различни от английски, все още съдържат объркващи термини и частични преводи.

💡 Интересен факт: Средният зрител решава дали да продължи да гледа видеото в рамките на първите 3 секунди. Подходящият AI видео инструмент ви помага да направите тези секунди значими.

Опростете работния си процес, преминайте към ClickUp още днес

Ако 1min. AI не отговаря на всичките ви изисквания, инструменти като ChatGPT, Pictory, Descript и други предлагат по-персонализирани и гъвкави решения. Независимо дали става дума за създаване на съдържание, редактиране на видео, генериране на изображения или създаване на пълни приложения, има платформа, която по-добре отговаря на вашия работен процес.

Но когато става въпрос да направите всичко това на едно място, ClickUp е лидерът. Това не е просто AI асистент за писане, а цялостен пакет за продуктивност. От документи и бели дъски до проследяване на проекти и сътрудничество в реално време – всичко е създадено да работи заедно.

Искате по-добър и по-бърз начин да управлявате работата и идеите си? Регистрирайте се в ClickUp сега и обединете целия си работен процес в една интелигентна платформа.