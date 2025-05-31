10 най-добри алтернативи на приложението Twos за бележки и продуктивност

В някои дни е достатъчно просто да си направите списък, за да се почувствате в контрол. 🧸Записвате мислите си, напомнянията си, онази задача, която отлагате, и изведнъж мозъкът ви се успокоява. Това е силата на инструменти като приложението Twos. То е изчистено, минималистично пространство, в което да управлявате бележките си, да следите личните си задачи и да създадете ритъм на деня си.

Но може би сте започнали да искате нещо повече от основно планиране на задачи. Повече структура в начина, по който записвате бележки, управлявате проекти и отразявате ежедневието си? Повече начини да преразгледате идеите си? Нещо повече от един и същ списък със задачи, ден след ден?

Независимо дали създавате втори мозък, усъвършенствате приложението си за списък със задачи или проучвате нов инструмент за управление на проекти, за да се справяте с новите задачи с намерение, вие сте на правилното място. Ето 10-те най-добри алтернативи на приложението Twos, които са налични днес.

Така че, ако търсите нещо повече и се чудите „какво е алтернативата на приложението Twos?“, продължете да четете.

Какво трябва да търсите в алтернативата на приложението Twos?

чрез Twosapp

🎉 Интересен факт: Twos е получило името си от двамата основатели и идеята, че всичко започва с „само две неща, които трябва да се помнят“.

Twos е просто приложение, но вашият работен процес вероятно не е такъв.

Когато търсите заместител, искате нещо, което може да се развива заедно с вашите нужди. В даден момент може да се окаже, че се нуждаете от по-надеждно управление на задачите, съвместни бележки, записване на глас в текст, синхронизиране на календара или просто по-добри напомняния, които действително ви подканват навреме.

Най-добрите алтернативи на приложението Twos трябва да бъдат инструменти, които могат да се използват и като ваша лична система за управление на задачите, поддържаща както ежедневните задачи, така и дългосрочните цели.

Гъвкаво както за лична, така и за професионална употреба

Достатъчно леко за ежедневно записване, но и достатъчно мощно за проекти

Лесно за използване – защото никой няма време да се учи да работи с нова система от нулата.

Настройваемо, така че работи по същия начин, по който работи мозъкът ви.

Нека разгледаме най-добрите опции и защо те могат да се превърнат във вашия следващ любим инструмент.

🧐 Знаете ли, че... Можете да разберете какъв тип мислител сте по начина, по който си водите бележки. Списък с точки? Обичате структурата. Изливане на мисли? Вие сте тип човек, който поставя идеите на първо място.

Алтернативи на приложението Twos на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Най-доброто за превръщане на бележките в действия и управление на целия ви ден Размер на екипа: Идеално за тези, които се нуждаят от управление на задачите и помощ от изкуствен интелект Управление на задачи с изкуствен интелект, интеграция на бележки, проследяване на проекти, синхронизиране на календара Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Logseq Най-доброто за водене на дневник с приоритет на поверителността и свързано мислене Размер на екипа: Идеално за тези, които предпочитат минималистично водене на бележки Дневник на базата на Outliner, двупосочно свързване, локална поверителност, графичен изглед Безплатно; Платените планове започват от 5 $/месец за синхронизиране Anytype Най-подходящо за създаване на личен втори мозък на различни устройства Размер на екипа: Идеално за тези, които се нуждаят от организация на бележките си предимно офлайн Криптиране от край до край, офлайн-първо, двупосочни връзки, междуплатформена съвместимост Безплатно; Платените планове започват от 99 $/година Superlist Най-подходящо за стилни списъци със задачи с функции за съвместна работа Размер на екипа: Идеално за екипи, които се нуждаят от изчистен и съвместен мениджър на задачи Минималистичен дизайн, подзадачи, напомняния за задачи, сътрудничество в реално време, мултиплатформена Безплатно; Pro започва от 19 $/месец на човек Bear Най-доброто за чисто, без разсейване писане и водене на бележки Размер на екипа: Идеално за тези, които предпочитат просто водене на бележки за лична употреба Поддръжка на Markdown, хаштагове за организация, криптирани бележки, приложение само за Apple Безплатен 14-дневен пробен период; Pro $2,99/месец RemNote Най-подходящо за студенти и хора, които се обучават през целия си живот и се нуждаят от интервалирано повторение Размер на екипа: Идеално за хора, фокусирани върху ученето и воденето на бележки Разпределено повторение, флаш карти, поддръжка на маркиране, свързани бележки, писане в стил аутлайнер Безплатно; Pro започва от 8 $/месец 24me Smart Personal Assistant Най-подходящо за управление на задачи, календар и напомняния на едно място Размер на екипа: Идеално за заети хора, които търсят унифицирана система Обединен календар, управление на задачи, гласови команди, интелигентни известия, синхронизация между платформи Безплатно; Премиум 5,99 $/месец Supernotes Най-подходящо за бързо водене на бележки и сътрудничество на базата на карти Размер на екипа: Идеално за екипи, които се нуждаят от бързо водене на бележки и сътрудничество Бележки на базата на Markdown, сътрудничество в реално време, графичен изглед, обратни връзки Безплатно; Неограничено 11 $/месец MyMind Най-подходящо за визуални мислители, които искат да запазват и организират идеите си без усилие Размер на екипа: Идеално за творчески хора или за лична употреба Автоматична категоризация с AI, запазване на текст, връзки, изображения и идеи, търсене в целия текст, визуално оформление Безплатно; Платените планове започват от 7,99 $/месец. Notability Най-подходящо за ръчно написани бележки, аудио записи и бележки от часове/работа Размер на екипа: Идеално за студенти, учители или професионалисти Ръчно написани + въведени бележки, аудио запис, изглед на няколко бележки, приложение само за Apple Безплатно с ограничени функции; пълен достъп за 19,99 $/година

10-те най-добри алтернативи на приложението Twos за вас

1. ClickUp (Най-доброто за превръщане на бележките в действия и управление на целия ви ден)

Twos е чудесно приложение за записване на мисли и създаване на бързи напомняния, но системата ви трябва да работи по-усилено, когато животът ви стане по-натоварен. Време е да разгледате най-добрите инструменти за продуктивност, които ще оптимизират задачите ви.

Това е мястото, където ClickUp блести.

Ето една кратка сравнителна таблица, която ви показва широките възможности на ClickUp, докато търсите алтернатива на приложението Twos.

Функция ClickUp Twos Управление на задачи ✅ Разширени 🟡 Basic AI Assistant ✅ Да ❌ Не Документи и дневници ✅ Интегрирано 🟡 Само бележки Бели дъски ✅ Да ❌ Не Автоматизации ✅ Да ❌ Не Календар ✅ Да 🟡 Basic Напомняния ✅ Разширени ✅ Основни Шаблони ✅ Разширени 🟡 Few Интеграции ✅ Много ❌ Не Мобилно приложение ✅ Надеждно ✅ Да Сътрудничество ✅ В реално време ❌ Не Потребителски полета ✅ Да ❌ Не Табла/отчети ✅ Да ❌ Не Проследяване на цели ✅ Да ❌ Не

Като истинско приложение за управление на задачи и инструмент за управление на графици, ClickUp ви помага да преминете от „Какво трябва да направя?“ към „Да го направим“. То ви дава гъвкавостта да създавате задачи незабавно от всяка бележка и да добавяте задачи директно към седмичния си план, без да губите концентрация.

То е идеално за хора, които обичат лекотата на Twos, но искат инструмент, който следва идеите, списъците, целите и повтарящите се рутинни дейности.

Да предположим, че пишете: „Поправете течащия кран, изпратете подарък за годишнината, планирайте съдържанието за следващата седмица. ”

В Twos това е краят. В ClickUp? Това е само началото. 🎯

🧐 Знаете ли, че... Когато вашата система за управление на задачи е еднаква на всички платформи, когнитивната ви натовареност намалява. По-малко време за превключване = повече време за мислене.

Записвайте, организирайте и обсъждайте идеи

📝 Запишете го, а след това го свържете с действие с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете дневници на благодарността

Twos е чудесно приложение за записване на идеи, но ClickUp Docs отива още по-далеч. Те са сътруднически, персонализирани и вградени във вашия работен процес. Вместо да се занимавате с няколко приложения, управлявайте бележките и задачите си в едно споделено работно пространство – за индивидуална или екипна употреба.

Пример за употреба: Водете ежедневен дневник в ClickUp Docs.

Записвайте мисли като:

„Трябва да се обадя на татко. ”

Маркирайте и кликнете с десния бутон, за да го превърнете в задача или напомняне – идеално за ежедневни проверки или самоанализ.

Можете също така:

Създавайте седмични планове

Проследявайте благодарността

Запазете идеи за статии или цели

Вградете медии и електронни таблици

Връзка към задачи или списъци

✨ Независимо дали водите дневник или следите настроенията си, ClickUp съчетава писането и организирането в една гъвкава платформа.

💡 Професионален съвет: Превърнете ежедневния си дневник в ClickUp в спътник за терапия. Маркирайте мисли като „тревога“, „победи“ или „тригери“, за да ги преразгледате по време на терапевтичните сесии или да подкрепите рутинни дейности, които намаляват претоварването.

🧩 Визуално обсъждане с ClickUp Whiteboards

Сътрудничество с вашата общност, планиране на продуктови стратегии и споделяне на идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ви позволява да начертаете идеи, да излеете мислите си и да свържете визуално идеите си – идеално за превръщане на мозъчна атака или среща в изпълними задачи.

Пример за употреба: Започнете с мисловна карта за нов проект, след което превърнете лепящите се бележки или клоновете директно в задачи или документи, като запазите творческия си поток и изпълнението на едно място.

Подобрете воденето на дневник и записването на бележки с AI и визуални елементи 🎨 ClickUp отива отвъд текста. Използвайте AI Notetaker , за да записвате и обобщавате автоматично срещи или терапевтични сесии, превръщайки ключовите моменти в изпълними задачи. Искате да направите дневника си за благодарност или проследяването на настроението си по-изразителни? Създавайте персонализирани изображения директно в документа си с ClickUp Brain – просто напишете какво искате да видите. А ако трябва да обясните някакъв процес или да споделите бърза актуализация, запишете клип и го вмъкнете директно в дневника или задачата си. С ClickUp вашите бележки, визуализации и действия са винаги свързани, превръщайки вашата система за продуктивност в всичко в едно.

✨ Превърнете случайните мисли в реални резултати – с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате задачи за вашите планове и да имате постоянен AI асистент, който да ви помага да планирате всичко.

Вече не е нужно да организирате всяка идея сами. ClickUp Brain, вграденият AI асистент, може да разбие неструктурираните бележки, да ги подреди по важност и да ги превърне в ясен списък със задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Пример за употреба: Записвате „Планиране на почивка“. ClickUp Brain предлага:

Проучете 3 местоположения

Финализирайте датите на пътуването

Споделете маршрута с близките си

Задайте бюджет и краен срок за резервация

Можете да редактирате, планирате или дори автоматизирате тези стъпки – всичко това, без да напускате работното си място. С функции като AI планиране и интелигентни предложения за приоритет на задачите, ClickUp Brain гарантира, че вашите планове действително съответстват на вашето време и капацитет.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, изкуственият интелект трябва да може: да разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, да изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и да настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планиране, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

📖 Прочетете повече: Научете как да използвате изкуствения интелект за по-умно планиране и повишаване на производителността си.

✅ Лични списъци със задачи, които се адаптират към деня ви

Използвайте ClickUp Tasks, за да създадете ежедневните си задачи и да получите пълен работен поток, с който да ги управлявате добре.

ClickUp Tasks ви помага да управлявате всичко – от сутрешната си рутина до важни крайни срокове. В комбинация с ClickUp Brain, то работи като гласов асистент за интелигентно управление на задачите. Ако се нуждаете от приложение за списък със задачи, което предлага повече от отметки за отметка и поддържа структурирани работни процеси, ClickUp е точно за вас.

Пример за употреба: Вашият списък за неделя вечер

🟢 Пазаруване на хранителни стоки

🔴 Предложението за клиента трябва да бъде готово до вторник.

🟡 Обадете се на ветеринаря

Задайте приоритети с цветни кодове, приблизително време и повтарящи се настройки (седмично за пазаруване, месечно за ветеринаря). Можете да планирате задачите според спешността им или да ги разделите на подзадачи за по-голяма яснота.

Всяка задача поддържа мощни функции:

Подзадачи

Персонализирани статуси (като „В процес“ или „В очакване на отговор“)

Напомняния и автоматизации

Проследяване на времето, ако това е вашият стил

🧐 Знаете ли? Създаването на колона или етикет „Завършено“ в инструмента ви за водене на бележки може да преобучи мозъка ви да вижда напредъка, а не само напрежението.

⚡ Автоматизирайте рутинните си задачи

Повишете продуктивността си чрез автоматизиране на задачите с ClickUp Automations.

ClickUp Automations ви позволява да зададете правила за преместване на задачи, присвояване на потребители или автоматично актуализиране на статуси.

Пример за употреба: Когато завършите бележка и я маркирате като „Готова“, ClickUp може автоматично да я присвои на подходящия човек или да я премести в седмичния ви план – без да са необходими ръчни стъпки.

Планирайте, приоритизирайте и визуализирайте

🗓️ Планирайте седмицата си визуално с ClickUp Calendar

Използвайте приоритизиране, задвижвано от изкуствен интелект, и автоматични настройки, за да останете на път към целите си с ClickUp Calendar.

С ClickUp Calendar можете да планирате деня или седмицата си, като плъзгате задачите върху времеви блокове. Можете също да коригирате плановете си в зависимост от обстоятелствата.

Пример за употреба: Балансирате между работа, тренировки и лични задачи. Плъзнете „проследяване на имейл“ в понеделник в 10:00 ч., „фитнес“ в сряда в 18:00 ч. и „подготовка за рождения ден на мама“ в събота. Готово.

Освен това можете да:

Синхронизирайте с Google Calendar

Оцветете видовете задачи с различни цветове

Преминавайте към изглед „Табло“, „Списък“ или „Времева линия“ по всяко време.

🎉 Интересен факт: Pinterest започна като дигитална табло за събиране на идеи, но много потребители го използват като визуален дневник. Вашето приложение за продуктивност може да направи същото – с календарна визия.

📊 Проследявайте напредъка с табла

С ClickUp Dashboards можете да приоритизирате задачите, да проследявате напредъка и да се фокусирате върху най-важното.

ClickUp Dashboards ви позволява да видите натоварването си, крайните срокове и състоянието на проектите си с един поглед.

Пример за употреба: Създайте табло за проследяване на ежедневните си задачи, дневникови записи и етапи на проекти, за да знаете винаги какво ви предстои и какво следва.

🎯 Останете фокусирани с проследяване на целите

ClickUp Goals ви помага да задавате, проследявате и визуализирате напредъка по лични или работни цели.

Пример за употреба: Задайте цел „Напишете пет дневникови записи тази седмица“ или „Изпълнете три основни задачи“ и наблюдавайте как напредъкът ви се актуализира автоматично, докато отбелязвате изпълнените задачи.

🔔 Интелигентни напомняния, които не ви позволяват да забравите

Напомнянията в ClickUp не са просто пасивни сигнали, а са интегрирани с вашите задачи и документи.

Пример за употреба: Докато преглеждате дневника си, пишете „да се свържа с екипа в петък“. Превърнете този ред в напомняне с краен срок петък в 10:00 ч. – с едно кликване.

Можете да:

Добавете повтарящи се напомняния (например „Поливайте растенията всяка неделя“).

Задавайте напомняния на себе си или на други хора

Прикачете документи, бележки или файлове

Превърнете коментарите към задачите в последващи действия

🔔 Напомняне: Пропуснатата задача е обратна връзка, а не провал. Нагласете, не съдете.

📱 Управлявайте деня си отвсякъде с мобилното приложение

Мобилното приложение ClickUp ви позволява да записвате бележки, да създавате задачи и да проверявате напомняния, докато сте в движение – така вашата система за продуктивност е винаги с вас, а не само на бюрото ви.

Шаблони, които дават тласък на рутината ви

Не знаете откъде да започнете? ClickUp предлага шаблони за ежедневни списъци със задачи, водене на дневник, блокиране на време и др. Можете да получите достъп до безплатни шаблони, за да започнете планирането си.

📝 Шаблон за ежедневен списък със задачи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте лесни списъци със задачи с този шаблон на ClickUp.

Искате ли лесен начин да превърнете мислите си в целенасочен, изпълним план, без да изграждате системата си от нулата? Шаблонът за ежедневен списък със задачи на ClickUp ви предлага точно това. Той е идеален за всеки, който се нуждае от последователна структура за записване, приоритизиране и отбелязване на ежедневните задачи – независимо дали управлявате цял работен ден или просто поддържате реда в живота си.

Какво ви помага да направите този шаблон:

✅ Започнете всеки ден с ясен, готов за работа дизайн

✍️ Записвайте задачите, когато се появят, и ги категоризирайте по приоритет.

⏰ Задавайте крайни срокове, напомняния и повтарящи се рутинни задачи

🧠 Добавяйте бележки, списъци за проверка или подзадачи за допълнителен контекст

📅 Визуализирайте работната си натовареност в изглед „Списък“, „Табло“ или „Календар“.

🔁 Използвайте го ежедневно без да го преформатирате – просто го дублирайте и започнете да го използвате.

💡 Професионален съвет: В ClickUp свържете вашите документи и задачи чрез взаимоотношения. По този начин вашите записки и действия остават свързани – дори и седмици по-късно.

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp Brain , което ви помага да оптимизирате работния си процес от начало до край. Лесно организирайте идеи, обобщавайте бележки и генерирайте автоматично планове за действие с, което ви помага да оптимизирате работния си процес от начало до край.

ClickUp Docs , за да всичко да остане свързано и лесно за управление. Създавайте, съхранявайте и свързвайте бележки или дневници със задачи в реално време с помощта на, за да всичко да остане свързано и лесно за управление.

ClickUp Tasks , за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете нещо важно. Създавайте гъвкави списъци със задачи, подзадачи, напомняния и персонализирани работни процеси чрез, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете нещо важно.

ClickUp Calenda r , благодарение на простата функция за планиране с плъзгане и пускане. Визуализирайте седмицата си и коригирайте плановете си без усилие с, благодарение на простата функция за планиране с плъзгане и пускане.

ClickUp Reminders , за да сте винаги една крачка пред важните задачи. Превърнете мимолетните мисли в практически сигнали с помощта на, за да сте винаги една крачка пред важните задачи.

ClickUp Templates , което ви позволява да се съсредоточите върху най-важното. Започнете бързо с настройки „plug-and-play“ за бележки, планиране и други, като използвате, което ви позволява да се съсредоточите върху най-важното.

Превключвайте между изгледите „Списък“, „Табло“, „Календар“, „Гант“ или „Времева линия“, за да съответстват на вашия стил на планиране. Добавете персонализирани полета, за да проследявате всичко – настроение, приоритет, бюджет или дори етикети в дневника.

Специализирано мобилно приложение, което ви помага да имате достъп до всички задачи и да го използвате като приложение за водене на бележки, докато сте в движение.

Ограничения на ClickUp:

В началото може да ви се стори прекалено сложно поради големия брой функции, но започнете с нещо просто.

Работи най-добре на настолен компютър, въпреки че мобилната версия се подобрява бързо.

Отнема малко време за настройка, но носи дългосрочни ползи.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни, в които тествах ClickUp, разбрах, че това е решението за мен

🌼 Окуражение: Вие не сте „лоши в продуктивността“ – просто все още не сте намерили подходящата система.

2. Logseq (Най-доброто за водене на дневник с приоритет на поверителността и свързано мислене)

чрез Източник

Logseq е като втори мозък, мечта на всеки минималист. Ако Twos ви даде вкус на ежедневното записване и водене на бележки, Logseq го пренася на следващото ниво с свързани мисли и пълен офлайн контрол. Изграден върху интерфейс в стил outliner, всяка мисъл, която пишете в Logseq, може да се вмъкне под друга, така че вашите идеи се организират естествено чрез свързани мисли.

То е особено подходящо, ако водите ежедневен дневник, правите лични бележки за учене или обичате да размишлявате и да виждате как вашите идеи се свързват във времето. За разлика от Twos, Logseq не е предназначено за управление на задачи, а за да ви помогне да изградите дългосрочна система за знания. То е локално и с отворен код, което означава, че вашите данни остават при вас, а синхронизацията е по избор и не е задължителна.

Основни функции на Logseq

Дневник на базата на Outliner със сгъваеми точки

Дневните страници са проектирани така, че да насърчават последователното писане.

Графичен изглед за визуализиране на връзките между бележките

Модел с приоритет на локалното и отворен код за подобрена поверителност

Двупосочно свързване за свързване и преразглеждане на свързани мисли

💡 Професионален съвет: Използвайте обратни връзки в Logseq, за да свържете ежедневните си бележки с теми като „цели“, „прозрения“ или „учене“. С течение на времето се появяват модели – като че ли мозъкът ви оставя следи.

Ограничения на Logseq

Липсва вградена поддръжка за списъци със задачи или планиране

Изисква ръчна настройка или плъгини за синхронизиране между устройствата.

Изглежда непознато за потребители, свикнали с линейни приложения за водене на бележки

Цени на Logseq:

Logseq Sync в момента е в публична бета версия и е достъпно за активните участници в Open Collective. За да получите достъп, можете да изберете един от следните месечни нива на дарение:

Поддръжник : 5 $/месец

Спонсор: 15 $/месец

Оценки и рецензии за Logseq:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔔 Напомняне: Системите не трябва да са красиви. Те просто трябва да имат смисъл за вас.

3. Anytype (Най-доброто за създаване на частен втори мозък на различни устройства)

чрез Източник

Ако някога сте си пожелавали приложение за водене на бележки, което работи като Notion, но запазва данните ви напълно конфиденциални, Anytype е точно това, което търсите. То е проектирано да бъде вашият всеобхватен цифров мозък, позволявайки ви да създавате страници за всичко: бележки, задачи, хора, проекти и идеи. Всичко се съхранява локално на вашето устройство, с криптиране от край до край и опция за синхронизиране между платформи.

Докато Twos е идеално за записване на бързи мисли, Anytype ви помага да създадете напълно персонализирана система за организиране на всяка област от живота ви. Мислете за него като за основа на вашата лична операционна система – с повече структура и по-малко притеснения за предаването на данните ви в облака.

Основни функции на Anytype

Функционалност, която работи предимно офлайн, с автоматична криптирана синхронизация

Система, базирана на обекти, за създаване на персонализирани типове като дневници, задачи и книги.

Двупосочни връзки и графичен изглед за задълбочено картографиране на знанията

Интерфейс без отвличащи елементи, проектиран за концентрирано писане

Кръстосана платформена поддръжка за macOS, Windows, Linux, Android и iOS

Ограничения на Anytype

Все още е в бета версия, с някои ограничени или активно развиващи се функции.

Липсват вградени напомняния или календарна функционалност (засега)

Представя крива на обучение за потребители, които са нови в обектно-базираните работни процеси.

Цени на Anytype:

Explorer: Безплатно

Builder: 99 $/година

Съавтор: 299 $ за 3 години

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anytype:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🎉 Интересен факт: Много самостоятелни основатели използват лични мениджъри на задачи, за да проследяват емоциите си заедно с задачите, които трябва да изпълнят, защото настроението влияе на мотивацията.

4. Superlist (Най-доброто за стилни списъци със задачи с функции за съвместна работа)

чрез Източник

Ако харесвате Twos заради неговата простота, но ви липсва възможност за сътрудничество или довършеност, Superlist е прекрасно подобрение. Създадено от екипа зад Wunderlist, Superlist придава модерен вид на управлението на задачите – с изчистен дизайн, списъци, които могат да се споделят, и функции, които правят дори и рутинното планиране приятно.

Можете да създавате лични или споделени списъци със задачи, да добавяте задачи, да вмъквате коментари, да задавате напомняния и да организирате задачите по проекти. Макар да не е толкова сложно като цялостно решение за управление на проекти (и това е целта), то ви дава достатъчно структура, за да останете фокусирани, без да се разсейвате.

Основни функции на Superlist

Минималистичен, интуитивен дизайн с мощни възможности за списъци със задачи

Споделяйте списъци с семейството, приятелите или екипа си за лесно сътрудничество.

Поддръжка за подзадачи, бележки, напомняния и прикачени файлове

Нативните приложения са достъпни за macOS, Windows, iOS и Android.

Синхронизиране в реално време за безпроблемно съвместно планиране

Ограничения на Superlist

Все още е в ранна фаза на достъп, с някои ограничени или активно развиващи се функции.

Липсват функции за проследяване на времето, автоматизация и разширени възможности за работния процес.

Предлага по-малко гъвкавост от инструменти като ClickUp или Notion за сложно планиране.

Цени на Superlist:

Безплатно

Pro: 19 $/човек/месец

Super: 39 $/човек/месец

Оценки и рецензии на Superlist:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🎉 Интересен факт: Методът „Zettelkasten“ – свързване на всяка бележка с други идеи – е на повече от 100 години и е помогнал на един учен да публикува над 70 книги.

5. Bear (Най-доброто за чисто, без разсейване писане и водене на бележки)

чрез Източник

Ако любимата ви част от Twos беше простотата на записването без излишни усложнения, Bear може да е идеалният избор за вас. Това приложение, достъпно само за Apple, е любимо на писатели, дневникари и хора, които си водят бележки и искат елегантен интерфейс и подходяща структура.

Bear съчетава форматиране с отстъпки, хаштагове за организация и прекрасно преживяване при писане – идеално за записване на творчески бележки без разсейване. Макар да не е създадено за управление на задачи или сътрудничество, то е фантастично за лични бележки, творчески мозъчни бури или водене на лек дневник.

Основни характеристики на Bear

Минималистичен, елегантен интерфейс, оптимизиран за фокусирано писане

Организация чрез хаштагове, вложени тагове и мощни филтри

Поддръжка на Markdown с интуитивни бързи клавиши за форматиране

Индивидуално криптиране на бележките за по-голяма поверителност

Безпроблемна синхронизация между Mac, iPad и iPhone

Ограничения на Bear

Ограничено до устройства на Apple без поддръжка на различни платформи.

Липсва вградена функционалност за управление на задачи и календар

Липса на функции за сътрудничество и напомняния за споделени работни процеси

Цени на Bear:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии на Bear:

G2: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

🌼 Насърчение: Ако мислите ви се струват хаотични, това не е недостатък – а сигнал. Да ги запишете, дори и нескопосно, е начин да се срещнете със себе си с грижа и яснота. Ето защо много терапевти сега насърчават клиентите си да използват „ежедневни страници“ като подготвителна фаза за терапията.

6. RemNote (Най-подходящо за студенти и хора, които се обучават през целия си живот и се нуждаят от периодично повторение)

чрез Източник

RemNote е повече от инструмент за водене на бележки – то е спътник в мисленето, създаден за дълбоко учене. Ако искате да превърнете бележките си в флаш карти, да преразгледате ключови идеи с течение на времето или да изградите дългосрочна система за знания, RemNote е точно за вас.

За разлика от Twos, което е по-скоро фокусирано върху списъци, RemNote използва интервално повторение и свързано мислене, за да ви помогне да запомните това, което пишете, а не само да го съхранявате. То е особено полезно за студенти, изследователи или всеки, който работи с обемни материали и иска да ги запамети.

Основни функции на RemNote

Интервалното повторение е интегрирано в бележките за ефективно запомняне.

Флашкарти, генерирани директно от подчертани части в текста или подсказки

Свързани бележки и ежедневни страници за подкрепа на структуриран преглед

Поддръжка на Markdown с писане в стил outliner за яснота и организация

Синхронизиран достъп чрез уеб и мобилни платформи

Ограничения на RemNote

Интерфейсът изглежда сложен за случайни или начинаещи потребители.

Не е предназначено за общо управление на задачи или планиране на работни процеси.

Безплатният план включва ограничения за съхранение и синхронизиране.

Цени на RemNote:

Безплатно

Pro: 8 $/месец

Pro с AI: 18 $/месец

Оценки и рецензии за RemNote

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🌼 Насърчение: Няма такова нещо като прекалено разхвърляно или прекалено минималистично. Вашият мозък, вашият ритъм, вашите правила.

7. 24me Smart Personal Assistant (Най-доброто за управление на задачи, календар и напомняния на едно място)

чрез Източник

Ако търсите алтернатива на Twos, която е по-скоро насочена към продуктивност с по-малко усилия, 24me е като да имате малък личен асистент в джоба си. То съчетава задачите, събитията в календара, бележките и напомнянията ви в един изчистен табло, така че вече не е нужно да се занимавате с няколко приложения, само за да сте в крак с нещата.

То е предназначено за заети професионалисти, родители или всеки, който се нуждае от всичко на едно място, без да изгражда сложни системи. И да, то дори ще ви напомня да платите сметките си.

Основни функции на 24me Smart Personal Assistant

Обединено представяне на календар, задачи, бележки и напомняния

Интелигентни известия с подсказки в реално време, като „Време е да тръгвате“, базирани на трафика

Поддръжка на гласови команди за създаване на задачи без използване на ръце

Безпроблемна синхронизация с Outlook, Google Calendar, Apple Calendar и други

Достъпна за различни платформи – iOS, Android и уеб.

Ограничения на 24me Smart Personal Assistant

Липсват изгледи на проекти и организация на задачите в стил Kanban.

Предлага ограничени възможности за персонализиране и няма дълбоки връзки между бележките и задачите.

Включва реклами и ограничава интеграциите в безплатния план.

Цени на 24me Smart Personal Assistant:

Безплатно

Премиум: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за 24me Smart Personal Assistant

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🎉 Интересен факт: Дигиталното водене на дневник достига пик през януари, април и септември – нова година, нов сезон, нова учебна година. Не сте сами, ако започвате отначало точно сега.

8. Supernotes (Най-доброто за бързо вземане на бележки и сътрудничество на базата на карти)

чрез Източник

Supernotes предлага нов подход към воденето на бележки, като организира всичко в малки картички. Ако Twos ви помогна да записвате бързо мислите си, Supernotes улеснява сканирането, организирането и споделянето – особено когато се фокусирате върху лека екипна работа.

Всяка карта може да бъде маркирана, свързана или групирана в бележници, което я прави идеална за мозъчна атака, бележки от срещи или управление на лични знания. Можете дори да редактирате съвместно с други в реално време, без да се притеснявате за объркващо форматиране.

Основни функции на Supernotes

Бързи бележки, базирани на маркиране, които са лесни за търсене и организиране.

Сътрудничество в реално време чрез коментари и споделени бележници

Графичен изглед и обратни връзки за визуализиране и свързване на свързани идеи.

Универсално уеб приложение, достъпно чрез браузър или десктоп на различни устройства.

Изчистен, фокусиран интерфейс, проектиран за бързина и яснота

Ограничения на Supernotes

Липсват традиционните функции за управление на задачи и календарни изгледи.

Предлага ограничена поддръжка за офлайн достъп.

Изглежда фрагментирано за потребители, които предпочитат да пишат дълги текстове.

Цени на Supernotes:

Безплатно

Без ограничения: 11 $/месец

Оценки и рецензии за Supernotes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🎉 Интересен факт: Supernotes беше създадено първоначално, за да помогне на двама приятели да водят по-добри бележки от лекциите – сега се използва както от екипи, така и от творци.

9. MyMind (Най-подходящо за визуални мислители, които искат да запазват и организират идеите си без усилие)

чрез Източник

MyMind е по-скоро цифрово убежище за вашия мозък, отколкото списък със задачи. Ако обичате простотата на записването на бележки в Twos, но бихте искали да можете да запазвате статии, цитати, изображения и уебсайтове на едно място – без папки или етикети – това е точно за вас.

Създадено за визуални мислители и творци, MyMind автоматично организира всичко, което запазвате, с помощта на изкуствен интелект. Просто „запазете го и го забравете“ – а после го открийте отново, когато ви е нужно, красиво подредено и лесно за търсене.

Основни функции на MyMind

Запазвайте текст, връзки, изображения, подчертани части и идеи от всеки източник.

Автоматично категоризирайте съдържанието с AI – не са необходими ръчни етикети

Преглеждайте съдържанието в красив визуален дизайн в стила на Pinterest.

Използвайте пълнотекстово търсене и интелигентни филтри, за да намирате всичко бързо.

Записвайте съдържание чрез разширение за Chrome, мобилни приложения или имейл.

Ограничения на MyMind

Не е предназначено за управление на задачи или ежедневно планиране.

Липсват напомняния, календарни изгледи и структурирани работни потоци.

Предлага ограничено сътрудничество, предназначено предимно за лична употреба.

Цени на MyMind:

Безплатно

Student of Life: 7,99 $/месец

Mastermind: 12,99 $/месец

Newton: 299 $/година

Оценки и рецензии за MyMind

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧐 Знаете ли, че... Визуалните инструменти за оформление активират пространствената памет на мозъка, което улеснява възпроизвеждането на идеи, особено за визуалните ученици.

10. Notability (Най-доброто за ръчно написани бележки, аудио записи и бележки от часове/работа)

чрез Източник

Ако мислите по-добре с химикал в ръка или обичате да записвате гласови бележки, докато си водите записки, Notability ви предлага гъвкавост, каквато Twos не може да ви предложи. Notability предлага плавно и естествено преживяване при водене на бележки, особено за потребителите на Apple на iPad или Mac, където ръчното писане и аудио бележките се чувстват безпроблемно.

То е любимо сред студенти, учители и професионалисти, които искат да комбинират ръчно писане, печат, скици и глас на едно място.

Независимо дали си водите бележки в час, очертавате идеи по време на среща или записвате лични мисли, Notability поддържа всичко синхронизирано, достъпно за търсене и лесно за преглеждане по-късно.

Основни функции на Notability

Ръчно написани и въведени бележки с пълна поддръжка на Apple Pencil

Аудио записи, синхронизирани безпроблемно с писменото съдържание

Вградени шаблони за планиращи, дневници и бележници

Изглед с множество бележки за писане и препратки една до друга

Синхронизация между iPad, iPhone и Mac

Ограничения на Notability

Достъпно само на устройства на Apple, без поддръжка за Windows или Android.

Липсва традиционната функционалност за управление на задачи и напомняния

Ограничено сътрудничество, ограничено до споделени PDF файлове или презентации

Цени на Notability:

Безплатно

Пълен достъп: 19,99 $/година

Оценки и рецензии за Notability:

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 отзива)

🎉 Интересен факт: Потребителите на Notability са изпратили ръчно написани сватбени обети, математически уравнения и детски драсканици в една и съща седмица.

✨ Специални споменавания

Макар че тези инструменти не са включени в основния списък, те все пак са фантастични алтернативи на Twos – особено ако търсите нещо с малко повече възможности за персонализиране, структура или визуално планиране.

Notion: Най-доброто за персонализирано цифрово планиране с визуално работно пространствоАко обичате да създавате системи от нулата, Notion ви позволява да създавате всичко – от списъци със задачи до дневници и цели втори мозъци – с бази данни, календари и красиви оформления.

Tiimo: Най-доброто за визуално управление на времето с леки напомнянияСъздадено с мисъл за потребители с неврологични различия, Tiimo предлага визуален, успокояващ начин да планирате деня си и подпомага вземането на бележки при ADHD, без да се претоварвате. Идеално е за хора, които искат структурирани рутинни дейности и леки подсказки, вместо строги графици.

Akiflow: Най-доброто за консолидиране на задачите в целенасочена дневна програмаАко списъкът ви със задачи се намира на няколко места (имейл, Slack, календар), Akiflow обединява всичко в един дневен изглед, така че можете да разпределите времето си, да определите приоритетите си и да прекарате деня си с по-малко разсейване.

🌼 Ако мозъкът ви се чувства замъглен, това не е провал – това е сигнал. Почивката не е прекъсване на напредъка, а част от него.

Намерете следващото си любимо приложение за продуктивност

Twos беше чудесно за начало, но понякога мозъкът ви (и денят ви) се нуждаят от повече подкрепа. Независимо дали търсите по-задълбочена организация на бележките, по-добри напомняния, визуално планиране или инструменти за сътрудничество, в този списък има алтернатива, която ще отговаря на вашия стил.

От минималистични аутлайнери до визуални пана за памет и всеобхватни центрове за продуктивност, вече имате опции, които могат да отговорят на следващата ви стъпка.

✨ Търсите нещо, което да прави всичко – бележки, задачи, напомняния, календари и AI поддръжка? Опитайте ClickUp безплатно и създайте система, която ви помага да записвате идеите си и да ги реализирате – без да сменяте приложенията на всеки пет минути.