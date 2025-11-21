11 най-добри алтернативи на Speak AI за преобразуване на реч в текст през 2025 г.

Уморени сте да се сблъсквате с ограниченията на Speak AI? Вашият транскрипт се прекъсва по средата на разговора или сте принудени да превключвате между приложенията, само за да зададете проста задача.

Това, което започва като спестяване на време, в крайна сметка води до повече работа с пропуснат контекст, хаотични работни процеси и функции, които просто не са достатъчно добри. Ако търсите нещо, което да се впише в ежедневния ви работен процес, сте на правилното място.

Събрахме 11 алтернативи на Speak AI, които надхвърлят основната транскрипция, като същевременно поддържат точност, цена и интеграция.

Да започнем! 💪

Защо да изберете алтернатива на Speak AI

Speak AI покрива основните функции, но не успява да превърне вашите срещи в практически работни процеси.

Ето защо може да обмислите да опитате алтернатива на Speak AI. 💁

Ограничени възможности за транскрипция: Липсва автоматизирано създаване на задачи или действия от разговорите.

Без дълбока интеграция: Инструментът не се свързва директно с приложения за управление на проекти или за сътрудничество в екип.

Ограничени възможности за търсене: Транскриптите не могат да се търсят в няколко срещи или разговори.

Без автоматично преобразуване на гласови клипове: Гласовите съобщения не се преобразуват и не се свързват с подходящи задачи/коментари.

Фрагментирана настройка на работния процес: AI езиковият инструмент изисква няколко отделни инструмента за бележки, задачи и комуникация.

Без интелигентни обобщения: Без генерирани в реално време от AI акценти от срещи или извличане на ключови моменти

Алтернативи на Speak AI на един поглед

Ето таблица, в която са сравнени всички алтернативи на Speak AI. 📊

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Транскрипции и работни процеси за управление на проектиРазмер на екипа: Екипи от всякакъв размер, включително индивидуални лица, малки екипи и корпоративни операции Автоматични обобщения на срещи с AI Notetaker, ClickUp Brain за контекстуални прозрения, интегрирани Docs за съвместно редактиране, безпроблемна интеграция на задачи с ClickUp Tasks Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Descript Видео и подкаст съдържание с вградена транскрипцияРазмер на екипа: Създатели на съдържание и подкастъри Overdub за клониране на глас, запис на екрана, многоканално редактиране, премахване на излишни думи, инструменти за публикуване на подкасти и видеоклипове Наличен е безплатен план; Започва от 24 $/месец (Hobbyist) Otter. ai Транскрипции на срещи на живо, автоматизирани резюмета и записване на бележки, свързани с календараРазмер на екипа: Малки и средни предприятия Транскрипция в реално време, AI за водене на бележки , транскрипции на запитвания с помощта на Otter AI Chat и интеграции с Zoom, Teams и Google Meet. Наличен е безплатен план; Започва от 17 $/месец на потребител (Pro) Rev Проверени от хора транскрипти в правна, академична и професионална документацияРазмер на екипа: Предприятия и правни фирми Транскрипция от хора и AI, автоматични времеви отметки и етикети на говорителите, редактируеми транскрипти за корпоративно използване Безплатен план не се предлага; Цената започва от 15 $/месец (Basic) Duolingo Нови езици чрез уроци с гласово управление и игрови елементиРазмер на екипа: Индивидуални изучаващи езици Нови езици с инструменти за разговор, базирани на изкуствен интелект, като Roleplay, преглед на грешките чрез Practice Hub и лесно разбиране на концепциите. Цена от 67,89 $/година (бизнес план) Sonix Бърза, многоезична транскрипция с превод и маркиране на говорещитеРазмер на екипа: Средни компании Аудио транскрипция и превод на над 40 езика, анализ на текст с AI инструменти, генериране на субтитри и подробни транскрипции с висока точност. Персонализирани цени Google Cloud Speech-to-Text Интегрирана мащабируема транскрипцияРазмер на екипа: Предприятия и разработчици Разпознаване на реч в реално време на няколко езика и взаимодействия с потребители, диаризация на говорещите, времеви отметки на ниво дума за точност, API интеграция Цени от 0,024 $/минута Шепот Отворени, персонализирани AI модели за транскрипция за научни изследванияРазмер на екипа: Изследователи и разработчици Отворен код за многоезичен ASR, офлайн обработка на файлове за защита на личните данни, ефективна обработка на различни акценти и фонов шум. Наличен безплатен план Verbit Транскрипция и субтитриране в съответствие с ADA в образователни, правни и корпоративни средиРазмер на екипа: Предприятия и образователни институции AI транскрипция с човешка редакция, специфична за домейна точност, субтитри в реално време за образователния и правния сектор. Наличен е безплатен план; Започва от 29 $/месец (самообслужване) Amazon Polly Преобразуване на текст в реалистична реч за гласови приложения, IVR системи и инструменти за обучениеРазмер на екипа: Разработчици и предприятия Преобразуване на текст в реч с реалистичен резултат, персонализиране на тон и височина с SSML, аудио стрийминг в реално време Наличен е безплатен план; Започва от 4 $/месец (стандартни гласове) Assembly AI Създаване на приложения с откриване на теми и анализ на настроенияРазмер на екипа: Разработчици и предприятия Транскрипция на реч с разпознаване на говорещия, анализ на настроенията, редактиране на чувствителни данни Наличен е безплатен план; Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Speak AI, които можете да използвате

Ето най-добрите приложения за изучаване на езици с изкуствен интелект, които предлагат по-голям контрол и по-добра съвместна работа в сравнение с Speak AI. 🎯

1. ClickUp (най-добър за транскрипции и работни процеси за управление на проекти)

Днес работата не функционира.

Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем като първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира AI за водене на бележки, бърза транскрипция, контекстуална автоматизация и динамична документация, всичко това в едно работно пространство.

Намирайте информация по-бързо с ClickUp Brain

Всички ваши бележки, дискусии и теми могат да бъдат търсени чрез AI в работната среда на ClickUp.

С ClickUp Brain можете да интегрирате данните от срещите в останалата част от работното си пространство.

Попитайте го за обобщение на интервютата с клиенти от миналия месец или за това, което предстои в съдържателния ви поток. Той извлича ценна информация въз основа на действителни документи, задачи и бележки; няма нужда да преминавате от една платформа на друга или да ровите в папки.

За екипи, които управляват голямо количество гласови данни, ClickUp Brain помага за приоритизиране, организиране и проследяване.

Той сканира работното ви пространство и подчертава областите, които изискват внимание, като просрочени задачи или липсващи зависимости. Всичко, което трябва да направите, е да попитате, и неговите възможности за обработка на естествен език ще ви разберат.

Освен това, всички гласови записи или видеоклипове, които записвате в работната среда на ClickUp, се транскрибират незабавно и стават достъпни за търсене чрез ClickUp Brain!

Никога повече не пропускайте задачи с ClickUp AI Notetaker

Започваме с ClickUp AI Notetaker, който автоматично се присъединява към вашите разговори в Zoom, Google Meet или Teams, за да записва и транскрибира дискусията в реално време. Но това не е всичко – той също така идентифицира ключови действия и ги преобразува в задачи в ClickUp, като ги възлага на подходящите хора с крайни срокове и съответния контекст.

Да предположим, че сте на телефонна конференция за планиране на продукт. Вместо да пишете трескаво или да се обаждате по-късно за уточнения, можете да използвате AI за бележки от срещата. Тя записва разговора, подчертава следващите стъпки (като „актуализирайте текста на началната страница до вторник“) и ги свързва директно с вашия списък със задачи.

Пропуснали сте обаждане от клиент? AI Notetaker ви предлага транскрипти с възможност за търсене, резюмета в стил TL; DR и незабавни акценти от разговора, всичко това запазено в частни ClickUp Docs за справка. Няма нужда да губите време за ръчно актуализиране на бележки от срещи или преобразуване на гласови бележки в списъци със задачи.

Записвайте всяка дума с AI Notetaker на ClickUp Превърнете заключенията от всеки разговор в проследима задача с ClickUp AI Notetaker.

Работете съвместно върху документацията си ClickUp Docs

Всичко това е свързано с ClickUp Docs, където можете да превърнете транскриптите в работни документи.

Създавайте конспекти на съдържание, спецификации на продукти или бележки от срещи с вашия екип, редактирайте съвместно в реално време и превръщайте важните моменти в задачи директно от документа. Всичко остава свързано: транскрипти, графици и задачи, така че проектите остават основани на казаното и договореното.

Превърнете хаотичните си бележки в живи документи с ClickUp Docs

Най-добрите функции на ClickUp

Преобразувайте действията в задачи незабавно: Автоматично създавайте, възлагайте и проследявайте задачи от бележки от срещи с помощта на Автоматично създавайте, възлагайте и проследявайте задачи от бележки от срещи с помощта на ClickUp Tasks.

Достъп до транскрипти с възможност за търсене: Използвайте Използвайте ClickUp Connected Search , за да намерите цитати, контекст или ключови термини от всяка минала среща или бележка.

Записвайте и транскрибирайте гласови клипове: Превърнете гласовите коментари или записите на екрана в транскрибирано съдържание, което може да се търси, с помощта на Превърнете гласовите коментари или записите на екрана в транскрибирано съдържание, което може да се търси, с помощта на ClickUp Clips

Автоматично публикуване в каналите на екипа: Публикувайте важни моменти от срещите и задачите в Публикувайте важни моменти от срещите и задачите в ClickUp Chat , свързан с Docs и други свързани проекти.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради широките възможности за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти. […] Всичко в едно работно пространство. Извършваме гъвкави спринтове, публикуваме документи и управляваме OKR, без да преминаваме от едно приложение в друго. Нативните интеграции (Slack, Drive, GitHub) се свързват бързо. Детайлни разрешения + надеждни автоматизации. Лесно е да се даде на подизпълнителите достъп само за коментари или да се задействат многоетапни работни процеси, когато се промени статуса.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти. […] Всичко в едно работно пространство. Извършваме гъвкави спринтове, публикуваме документи и управляваме OKR, без да преминаваме от едно приложение в друго. Вградените интеграции (Slack, Drive, GitHub) се свързват бързо. Детайлни разрешения + надеждни автоматизации. Лесно е да се даде на подизпълнителите достъп само за коментари или да се задействат многоетапни работни процеси, когато се промени статуса.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните участват в 4 до 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество колективно време, посветено на срещи в цялата организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизирано създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

2. Descript (Най-доброто за видео и подкаст съдържание с вградена транскрипция)

чрез Descript

Descript е професионален аудио и видео редактор, който опростява производствения процес за творци, екипи и преподаватели. Неговата AI-базирана транскрипция превръща вашите записи в редактируем текст, което ви позволява да изрязвате, подрязвате и полирате съдържанието толкова лесно, колкото редактирането на документ.

От регенериране на гласови клипове с помощта на AI до премахване на фоновия шум и генериране на визуално съдържание, AI диктофонът дава приоритет на създаването на съдържание от начало до край. Това го прави идеален избор за професионалисти, които изграждат стратегии за съдържание, ориентирани към медиите, а не само анализират данни от разговори.

Най-добрите функции на Descript

Коригирайте аудио грешки, създавайте интродукции или дублирайте съдържание с помощта на инструментите за клониране на глас и синтезиране на синтетичен глас на Descript.

Използвайте Edit for Clarity и Remove Retakes , за да почистите речта с едно кликване и да стегнете разказа си.

Вградената функция Speaker Detective идентифицира и маркира гласовете за секунди, спестявайки ви време за ръчно маркиране.

Използвайте AI, за да идентифицирате и извлечете най-добрите моменти за клипове в социалните медии, като по този начин увеличите ангажираността.

Ограничения на Descript

Редактирането на видеосъдържание с много говорители или с голяма продължителност води до забавяния

AI може да интерпретира неправилно фрази, което изисква ръчна проверка.

Цени на Descript

Безплатно

Хобисти: 24 $/месец на потребител

Създател: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Вижте рецензията на G2 за тази алтернатива на Speak AI:

Възможността да редактирам/изрязвам/поставям текст, а също и да редактирам видео/аудио файла, е революционна. За работата, с която се занимавам (производство на видео лекции за онлайн курсове), това е от съществено значение и не съм намерил друга подобна апликация... Транскрипцията се е влошила. Преди беше по-добра и по-точна. Освен това синхронизирането на сценария с аудиото е много трудно. Възможността да синхронизирате транскрипцията с аудиото е много важна и е една от причините, поради които използвам Descript, но понякога е много разочароващо, защото приложението често не може да открие точно къде трябва да бъде поставен текстът, ОСОБЕНО ако има няколко дубъла (което винаги се случва, когато записваме на живо в студио).

Възможността да редактирам/изрязвам/поставям текст, а също и да редактирам видео/аудио файла, е революционна. За работата, с която се занимавам (производство на видео лекции за онлайн курсове), това е от съществено значение и не съм намерил друга подобна апликация... Транскрипцията се е влошила. Преди беше по-добра и по-точна. Освен това синхронизирането на сценария с аудиото е много трудно. Възможността да синхронизирате транскрипцията с аудиото е много важна и е една от причините, поради които използвам Descript, но понякога е много разочароващо, защото приложението често не може да открие точно къде трябва да бъде поставен текстът, ОСОБЕНО ако има няколко дубъла (което винаги се случва, тъй като записваме на живо в студио).

🧠 Интересен факт: В началото на 90-те години Dragon Systems пусна на пазара „Dragon Dictate“, последвано от „Dragon NaturallySpeaking“, което можеше да разпознава непрекъсната реч със скорост 100 думи в минута – развитие, което ни доближи до AI инструментите за транскрипция, които използваме днес.

3. Otter. ai (Най-доброто за транскрипции на срещи на живо и автоматизирани резюмета)

Otter. ai е пълноценен AI агент за срещи за професионалисти, които се давят в поредица от срещи.

Това, което отличава Otter, е неговата проактивна AI, която участва. Неговият Meeting Agent може автоматично да се присъединява към сесии в Zoom, Teams и Google Meet.

Този AI инструмент генерира транскрипции на живо с точност над 95% и незабавно изпраща бележките към инструменти като Google Docs, Salesforce, Notion и Asana. Освен това, AI транскрипционният обобщител поддържа многоезична транскрипция, включително английски, френски и испански, като обслужва разнообразна база от потребители.

Най-добрите функции на Otter. ai

Използвайте персонализирани асистенти като Media Agent за създаване на съдържание, Sales Agent за CRM проследяване или Education Agent за автоматизиране на лекционни бележки.

Задавайте въпроси на AI Chat за минали срещи и получавайте контекстуални отговори, резюмета или дори чернови на имейли.

Приложете Studio Sound , за да подобрите яснотата на записания звук и точността на транскрипцията.

Задайте предпочитания за обобщения, поведение на агентите и интеграции, за да адаптирате инструмента към вашия работен процес.

Ограничения на Otter. ai

Точността на транскрипцията варира при нестандартни акценти и неясен звук.

Дори и при премиум версията, някои имена, термини или изречения могат да бъдат погрешно интерпретирани, което кара потребителите да се обърнат към алтернативи на Otter.ai.

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето едно ревю на G2 за тази алтернатива на Speak AI:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт... В момента мисля, че единственото нещо, което може да се подобри, е частта в бележките за действията, които трябва да се предприемат. Понякога тя ги пропуска, така че трябва да прегледам частта от разговора, за да получа пълната точка за действие.

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт... В момента мисля, че единственото нещо, което може да се подобри, е частта в бележките за действията, които трябва да се предприемат. Понякога тя ги пропуска, така че трябва да прегледам частта от разговора, за да получа пълната точка за действие.

📣 Предимството на ClickUp: Brain MAX е вашият AI-задвижван десктоп спътник, който поставя продуктивността, базирана на гласа, в центъра на вашия работен процес. С усъвършенствани функции за преобразуване на реч в текст можете просто да изкажете своите идеи, задачи, напомняния или съобщения, а Brain MAX незабавно ги транскрибира и организира. Независимо дали записвате бързи бележки, изготвяте имейли или актуализирате списъка си със задачи, Brain MAX ви помага да бъдете организирани и продуктивни без усилие и без да използвате ръцете си. Това безпроблемно преживяване, при което гласът е на първо място, ви помага да действате по-бързо, да намалите ръчния труд и да се концентрирате върху най-важното.

4. Rev (Най-доброто решение за преписване, проверено от човек, в юридически, академични и професионални документи)

чрез Rev

Rev е софтуер за преобразуване на реч в текст, който отговаря на нуждите на индустрии, в които точността е от първостепенно значение, като правната, здравната и медийната. Той предоставя транскрипти, които са допустими в съда и отговарят на HIPAA.

За разлика от Speak AI, който често се затруднява с яснотата при много говорители или с точността на юридическо ниво, Rev дава на изследователи, юридически екипи, журналисти и консултанти възможността да избират нивото на точност. С надеждно мобилно приложение, сигурност на индустриално ниво и сравнение на множество файлове, тази алтернатива поддържа задълбочен анализ на разговорите.

Най-добрите функции на Rev

Изберете между 96% + точни AI транскрипции или човешка транскрипция за точност на съдебно ниво.

Преобразувайте дълги свидетелства, разговори за открития или интервюта в ключови изводи с свързани времеви отметки.

Използвайте Multi-File Insights , за да откриете несъответствия в множество записи за преглед на показания.

Използвайте AI Assistant, за да откриете ключови доказателства, цитати или моменти в часове на свидетелски показания.

Ограничения на Rev

Някои потребители съобщават, че файловете изчезват временно и се налага да бъдат качвани отново.

Липса на пакетна обработка или автоматизация за мащабни работни процеси

Цени на Rev

Базов пакет: 14,99 $/месец на потребител

Pro: 34,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви

G2: 4,7/5 (над 420 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Rev?

Едно ревю в G2 го формулира по следния начин:

Обичам да използвам приложението, за да записвам аудио, докато разглеждам сгради за историите, които пиша... Харесва ми да използвам достъпните AI транскрипции, които стават все по-добри, но се надявам, че ще продължат да се подобряват. Интересното е, че транскрипцията на живо, която се появява на екрана, често е по-добра от AI транскрипцията, която мога да поръчам по-късно, и бих искал да мога да избера да използвам тази версия, но изглежда, че Rev не я запазва.

Обичам да използвам приложението, за да записвам аудио, докато разглеждам сгради за историите, които пиша... Харесва ми да използвам достъпните AI транскрипции, които стават все по-добри, но се надявам, че ще продължат да се подобряват. Интересното е, че транскрипцията на живо, която се появява на екрана, често е по-добра от AI транскрипцията, която мога да поръчам по-късно, и бих искал да мога да избера да използвам тази версия, но изглежда, че Rev не я запазва.

🧠 Интересен факт: AI транскрипцията е преминала дълъг път от 1952 г., когато система, наречена „Audrey“, можеше да разпознава само изговорени цифри. През 60-те години Shoebox на IBM можеше да разбира 16 думи, което тогава беше голямо постижение.

5. Duolingo (Най-доброто за изучаване на нови езици чрез гласови уроци с игрови елементи)

чрез Duolingo

Duolingo може да е известен с преподаването на езици, но може да бъде полезен за създателите на съдържание, които работят по многоезични проекти. Ако създавате съдържание за глобална аудитория или работите с различни езици, неговото разпознаване на реч, граматически обяснения, обратна връзка за произношението и огромна езикова база данни могат да ви помогнат да усъвършенствате представянето си.

Това не е инструмент за пълна транскрипция, но е чудесен за подобряване на яснотата, локализиране на вашите скриптове и гарантиране, че изразяването ви звучи естествено. Мислете за него като помощник на основната ви транскрипционна настройка, особено ако точността и езиковите нюанси са важни за вашата работа.

Най-добрите функции на Duolingo

Свържете се с AI герои като „Лили“ чрез видеоразговори, симулиращи реални разговори.

Използвайте ежедневни серии, напомняния и класации, за да поддържате мотивацията си и да насърчите дългосрочното подобряване на речта си.

Насърчавайте използването на Duolingo for Business, за да подобрите комуникацията между служителите чрез структурирани езикови програми с административни анализи.

Използвайте разпознаване на реч, задвижвано от AI, за да коригирате произношението и да подобрите незабавно плавността на говоренето.

Ограничения на Duolingo

Някои потребители смятат, че интерфейсът е прекалено остър или неприятен за очите.

Подходът, наподобяващ игра, може да даде приоритет на ангажираността пред задълбоченото или потапящо изучаване на езика.

Цени на Duolingo

Безплатно

Бизнес план: 67,89 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Duolingo

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Duolingo?

Разгледайте това ревю на Capterra:

Опитът ми беше много добър, въпреки че в приложението имаше много реклами, реших, че си струва да инвестирам в образованието си по други езици и затова се абонирах за супер версията на приложението... Според мен приложението би могло да предлага повече езици за изучаване, дори и да знаете само португалски. Тъй като това все още не е възможно, бразилците трябва първо да научат английски, а след това да изучават повечето от останалите езици в приложението.

Опитът ми беше много добър, въпреки че в приложението имаше много реклами, реших, че си струва да инвестирам в образованието си по други езици и затова се абонирах за супер версията на приложението... Според мен приложението би могло да предлага повече езици за изучаване, дори и да знаете само португалски. Тъй като това все още не е възможно, бразилците трябва първо да научат английски, а след това да научат повечето от останалите езици в приложението.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за списъци със задачи в ClickUp, за да зададете автоматично последващи действия от обобщенията на AI Notetaker. По този начин всяка ключова информация се превръща в задача, без да се налага да мръднете пръст.

6. Sonix (Най-добър за многоезична транскрипция и маркиране на говорители)

чрез Sonix

Sonix е AI инструмент за транскрипция, който превръща аудио и видео съдържание в изключително точен текст на над 53 езика. Можете също да маркирате ключови моменти, да оставяте коментари и да експортирате в различни формати (включително SRT, DOCX и PDF).

За разлика от инструментите, които просто генерират основен транскрипт, Sonix създава и медиен плейър с транскрипт за споделяне или вграждане, което улеснява прегледа или представянето на вашето съдържание. От интуитивен редактор в браузъра до безпроблемно генериране на субтитри, той предоставя цялостен работен процес за транскрибиране, превод, анализ и споделяне на бележки с лекота.

Най-добрите функции на Sonix

Създавайте резюмета, откривайте теми и настроения и автоматично маркирайте глави с помощта на усъвършенстваните функции за AI анализ.

Управлявайте достъпа на много потребители с пълен контрол върху правата за качване, редактиране и коментиране.

Споделяйте клипове или пълни транскрипции с помощта на вградения му медиен плейър, който поддържа и SEO-оптимизирано публикуване.

Интегрирайте с Zoom, Dropbox, Adobe Premiere и други, за да се впишете в съществуващия си работен процес.

Ограничения на Sonix

Инструментът не поддържа преобразуване на реч в текст на живо.

Липсват някои усъвършенствани функции след транскрипцията, като анализ на настроенията и тематична категоризация.

Цени на Sonix

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sonix?

Според едно ревю на Capterra за тази алтернатива на Speak AI:

Това е една от малкото услуги, която може да се справи с многоезични текстове и преводи. Хареса ми лесният за използване потребителски интерфейс и възможността за експортиране към софтуер като Adobe и Atlas. ti. Най-хубавото е лесният начин за редактиране на транскрипциите... Не ми хареса, че предлагат основен качествен анализ срещу допълнителна такса. Бих искал да е включен, но разбирам, че моята лицензия е основна.

Това е една от малкото услуги, която може да се справи с многоезични текстове и преводи. Хареса ми лесният за употреба потребителски интерфейс и възможността за експортиране към софтуер като Adobe и Atlas. ti. Най-хубавото е лесният начин за редактиране на транскрипциите... Не ми хареса, че предлагат основен качествен анализ срещу допълнителна такса. Бих искал да е включен, но разбирам, че лицензът ми е основен.

🧠 Интересен факт: Дълго преди да имаме клавиатури и облачно съхранение, древните писари са били най-добрите архивари! В Египет те са били VIP личности, на които фараоните са се доверявали да документират историята, данъците и ритуалите, използвайки сложни йероглифи. В древен Израел писарите са били правни експерти и религиозни учени, които са помагали за съхранението на еврейската Библия.

7. Google Cloud Speech-to-Text (най-доброто решение за интегрирана, мащабируема транскрипция)

Google Cloud Speech-to-Text е API за разпознаване на реч, което използва Chirp, своя основен модел, обучен на милиони часове аудио записи и милиарди многоезични изречения. Това означава по-добра работа с акценти, специфичен жаргон и фонов шум.

Инструментът работи в три гъвкави режима: синхронен, асинхронен и стрийминг, което го прави подходящ за приложения в реално време, пакетна обработка и всичко между тях. Изследователите, които работят с чувствителни данни, или предприятия със строги изисквания за съответствие, ще намерят за полезен неговия V2 API, който предлага регистриране на корпоративно ниво и регионален контрол на транскрипцията.

Най-добрите функции на Google Cloud Speech-to-Text

Обучете модела да дава приоритет на специфичната за домейна лексика или терминологията, специфична за марката, за по-добри резултати.

Изберете от модели, оптимизирани за задачи за телефония, видео или команди, или създайте свой собствен с Speech-to-Text UI.

Транскрибирайте аудио съдържание за глобална аудитория с поддръжка на ниво родния език в основни и по-малко разпространени диалекти.

Ограничения на Google Cloud Speech-to-Text

Настройването и конфигурирането на моделите според конкретните нужди може да бъде предизвикателство.

Точността намалява значително при фонов шум или неясни записи.

Цени на Google Cloud Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 $/минута

Speech-to-Text V2 API: 0,016 $/минута

Оценки и рецензии за Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (над 250 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Speech-to-Text?

Директно от рецензия в G2:

Добавянето на първия член на екипа ми към бизнеса ми беше лесно... Подробните настройки за администратори могат да бъдат малко трудни за навигиране. Въпреки това, ако ръководите много малък екип, вероятно няма да ви е необходимо да се занимавате с всички тези неща. А ако сте в по-голяма компания, вероятно разполагате с ресурсите да имате служител или цял отдел, който да се грижи за административните настройки на потребителите.

Добавянето на първия член на екипа ми към бизнеса ми беше лесно... Подробните настройки за администратори могат да бъдат малко трудни за навигиране. Въпреки това, ако ръководите много малък екип, вероятно нямате нужда да се занимавате с всички тези неща. А ако сте в по-голяма компания, вероятно разполагате с ресурсите да имате служител или цял отдел, който да се грижи за административните настройки на потребителите.

8. Whisper (Най-добър за отворени, персонализирани модели за транскрипция)

чрез Whisper

Whisper, създаден от OpenAI, е обучен на базата на 680 000 часа многоезичен, многозадачен аудиоматериал, за да работи надеждно в реални условия, а не само със записи със студийно качество.

Инструментът работи на базата на мощен енкодер-декодер Transformer модел , който идентифицира езици, добавя времеви отметки, поддържа многоезичен аудио и дори превежда речта на английски език, всичко това в един безпроблемен процес. И тъй като е напълно отворен код, разработчиците, изследователите и продуктовите екипи могат свободно да го променят и доразвиват, без да се налага да се занимават с лицензиране.

Най-добрите функции на Whisper

Генерирайте автоматично времеви отметки за фрази, за да опростите редактирането на медии и синхронизирането на съдържание.

Достъп и модифициране на архитектурата на модела и кода за изводи на Whisper, за да създадете персонализирани гласови приложения или инструменти за академични изследвания.

Използвайте Whisper офлайн на локални машини или частни сървъри за по-добра защита на личните данни.

Ограничения на Whisper

Може да генерира неточни думи или фрази (халюцинации), особено в шумна или сложна аудио среда.

Инструментът обработва аудио в 30-секундни фрагменти, което води до непълни или фрагментирани транскрипции за по-дълги входни данни.

Цени на Whisper

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Whisper

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Whisper?

Ето какво казва един от потребителите:

Whisper впечатлява с безпроблемния си потребителски интерфейс, който осигурява лесна комуникация. Прилагането му е лесно, въпреки че малко начално ръководство би подобрило опита при започването... Въпреки че като цяло е ефективен, Whisper би могъл да се възползва от подобрено ръководство за започване за нови потребители. Освен това са отбелязани случайни забавяния в отговорите на клиентската поддръжка.

Whisper впечатлява с безпроблемния си потребителски интерфейс, който осигурява лесна комуникация. Прилагането му е лесно, въпреки че малко начално ръководство би подобрило опита при започването... Въпреки че като цяло е ефективен, Whisper би могъл да се възползва от подобрено ръководство за започване за нови потребители. Освен това са отбелязани случайни закъснения в отговорите на клиентската поддръжка.

👋🏾 Научете как да използвате AI за бележки от срещи. Гледайте този урок:

9. Verbit (Най-доброто за транскрипция и субтитриране, съответстващи на ADA)

чрез Verbit

Verbit използва уникален хибриден подход: първо, неговата AI бързо генерира транскрипции, а след това мрежа от професионални редактори ги усъвършенства. Този многослоен модел позволява на Verbit да отговаря на високи стандарти за точност, дори при сложни, технически или шумни записи.

Това, което отличава Verbit, е фокусът върху нуждите на предприятията. Той е пригоден за индустрии като образование, право и медии, които изискват строги правни, академични и стандарти за достъпност. Платформата предлага също така субтитри на живо, извличане на ключови думи, автоматични обобщения на бележки и персонализирано форматиране.

Най-добрите функции на Verbit

Предоставяйте достъпни субтитри, съответстващи на ADA, както за събития на живо, така и за записано съдържание.

Експортирайте транскрипти във формати като PDF, Word, CSV, JSON и SRT с функции като SMPTE времеви кодове и идентификация на говорещия.

Вградете транскрипции с Smart Player с транскрипции, които могат да се търсят, клипове за възпроизвеждане и субтитри на екрана.

Използвайте специализираните инструменти като Captivate™ и Gen. V™, за да превърнете говоримото съдържание в полезна информация.

Ограничения на Verbit

Форматирането на транскрипцията не е оптимизирано за четимост и липсва естествена сегментация.

Трудно е да се поправят грешки в планирането, като например коригиране на грешки, което изисква да се свържете с представител.

Цени на Verbit

Безплатно (до 30 минути)

Самообслужване: 29 $/месец на потребител

Пълно обслужване: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Verbit

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Verbit?

Ето едно G2 ревю за тази алтернатива на Speak AI:

Няколко неща, които харесвам в Verbit, са неговият лесен за използване интерфейс, точният ASR и ориентираният към клиента подход. Използвам го всеки ден; той е интегриран в нашата система... Verbit не предлага услуга от типа „peer-to-peer“; за да го използвате, трябва да подпишете договор.

Няколко неща, които харесвам в Verbit, са неговият лесен за използване интерфейс, точният ASR и ориентираният към клиента подход. Използвам го всеки ден; той е интегриран в нашата система... Verbit не предлага услуга от типа „peer-to-peer“; за да го използвате, трябва да подпишете договор.

🔍 Знаете ли, че... През 70-те години на миналия век Университетът Карнеги Мелън, подкрепен от Министерството на отбраната на САЩ, разработи система за разпознаване на реч, наречена „Harpy “, която разбираше цели изречения, използвайки речник от 1000 думи – голям скок напред за технологията за AI транскрипция.

чрез Amazon Polly

Ако се чудите как да добавите глас към видео, то този инструмент е точно за вас. Amazon Polly е усъвършенстваният двигател за преобразуване на текст в реч (TTS) на Amazon Web Services, проектиран да създава интерактивни гласови преживявания. Той преобразува обикновен текст, документи и дори многоезични скриптове в реалистична реч, предоставяйки естествено звучащи гласове, задвижвани от невронни мрежи.

Предимството на Polly е в способността му да интерпретира сложен контекст, да обработва омографи, многоезични пасажи, единици и дати с почти човешка точност. С поддръжка на 47 гласа на 24 езика, инструментът осигурява отлично езиково покритие. Той е особено ценен за екипи, които създават модули за електронно обучение, инструменти за достъпност или глобални гласови приложения.

Най-добрите функции на Amazon Polly

Вмъкнете тагове за език за маркиране на синтеза на реч , за да настроите акцента, тона, скоростта на говорене и произношението.

Експортирайте аудио като MP3, Ogg или PCM файлове, подходящи за всичко – от подкасти до IVR системи.

Свържете Polly с други AWS услуги като Lambda или S3 за усъвършенствани работни процеси за автоматизация и внедряване.

Ограничения на Amazon Polly

Потребителите съобщават за ограничена възможност за дълбока персонализация на тона на гласа, произношението или създаването на уникални гласови профили.

Въпреки подобренията, някои потребители все още смятат, че гласовете на Polly липсват емоционална дълбочина или естествена интонация.

Цени на Amazon Polly

Безплатно

Стандартни гласове: 4 $/месец за 1 милион символа

Neural Voices: 16 $/месец за 1 милион символа

Generative Voices: 30 $/месец за 1 милион символа

Дълги гласове: 100 $/месец за 1 милион символа

Оценки и рецензии за Amazon Polly

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon Polly?

Ето откъс от рецензия в G2:

Много ми харесва как Amazon Polly кара компютрите да говорят като хора. Звучи толкова естествено и можете да избирате различни гласове. Страхотно е за озвучаване на видеоклипове или за да накарате приложенията си да говорят. Супер лесно за използване!…Не ми харесва, че Amazon Polly има такси за използване, което означава, че трябва да плащате за броя символи, които чете на глас. Може да стане скъпо, ако го използвате често.

Много ми харесва как Amazon Polly кара компютрите да говорят като хора. Звучи толкова естествено и можете да избирате различни гласове. Страхотно е за озвучаване на видеоклипове или за да накарате приложенията си да говорят. Супер лесно за използване!…Не ми харесва, че Amazon Polly има такси за използване, което означава, че трябва да плащате за броя символи, които чете на глас. Може да стане скъпо, ако го използвате често.

11. Assembly AI (Най-доброто за създаване на приложения с откриване на теми и анализ на настроения)

чрез Assembly AI

AssemblyAI е проектиран с мисъл за разработчиците и техническите екипи: тези, които се нуждаят от надеждно разпознаване на реч, което се интегрира безпроблемно в персонализирани работни процеси. Вместо просто да преобразува аудио в текст, той помага на екипите да се задълбочат в това, което се казва и кой го казва.

Инструментът поддържа над 99 езика, разделя говорещите, разпознава специфични за индустрията термини и автоматично открива езика, всичко това чрез API. Той е удобен за продуктови екипи, изследователи и инженери, които искат по-голям контрол върху начина, по който се обработват гласовите данни.

Най-добрите функции на Assembly AI

Записвайте и транскрибирайте разговори на живо с латентност <500 ms и усъвършенствано откриване на края на изреченията.

Използвайте универсалния модел , обучен на базата на над 12,5 милиона часа многоезични данни, за точност над 93,3% и най-ниската в бранша честота на грешки в думите.

Преобразувайте автоматично числа, дати и регистър за чист и четлив текст, без последваща обработка.

Присвойте всяка изговорена дума на правилния говорител за по-ясни транскрипции и по-задълбочени анализи на разговорите.

Ограничения на Assembly AI

Дори с playground, API интерфейсът може да бъде плашещ за хора, които не са разработчици.

Резултатите от API може да не са с подходящо форматиране, за разлика от безплатната версия на интерфейса.

Цени на Assembly AI

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Assembly AI

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Assembly AI?

Ето какво казва един потребител за тази алтернатива на Speak AI:

Използвам AssemblyAI, за да получа транскрипции на епизодите от моя подкаст, и точността е доста добра. Времевата марка, свързана с всяка дума, ни позволява лесно да направим връзка с аудиофайла на подкаста и да прескочим точно там, където ни е нужно. Обслужването на клиенти е страхотно... Понякога е малко трудно, когато подкастерът произнася промо кода, който използва. Например, ако промо кодът е SUMMER. Може да получа S-U-M-M-E-R, което не е лесно за работа. Но мисля, че това е изключение.

Използвам AssemblyAI, за да получа транскрипции на епизодите от моя подкаст, и точността е доста добра. Времевата марка, свързана с всяка дума, ни позволява лесно да направим връзка с аудиофайла на подкаста и да прескочим точно там, където ни е нужно. Поддръжката на клиенти е страхотна... Понякога е малко трудно, когато подкастърът произнася промо кода, който използва. Например, ако промо кодът е SUMMER. Може да получа S-U-M-M-E-R, което не е лесно за работа. Но мисля, че това е изключение.

🔍 Знаете ли, че... AI помага да съживи историята! Аарон Нюкомър, колекционер на исторически писма, използва своята страст, за да стартира AI стартъп, който транскрибира ръкописни текстове от 19 век. Благодарение на машинно обучение, сега можем да четем вековни документи, които някога бяха почти невъзможни за декодиране.

Слушайте работния си процес и изберете ClickUp

Всяка от тези алтернативи на Speak AI предлага нещо ценно, било то транскрипция, сътрудничество в реално време или усъвършенстван анализ на речта. Но ако търсите нещо повече от преобразуване на реч в текст, ClickUp се откроява като всеобхватно решение, което свързва вашите разговори директно с вашата работа.

С ClickUp AI Notetaker можете да записвате и транскрибирате срещи автоматично, докато ClickUp Brain предлага контекстуална AI поддръжка в цялото ви работно пространство. И да не забравяме ClickUp Docs, където можете да сътрудничите по съдържание, да извличате задачи за действие и да поддържате всичко свързано за информирано вземане на решения.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅