Топ 10 SSO инструмента за сигурен достъп през 2025 г.

Паролата ви трябва да съдържа главни букви, малки букви, цифри, символи, хайку и моминското име на домашния ви любимец от детството.

Всички сме виждали тези досадни червени предупреждения и за много потребители решението е просто да използват отново паролите си. Всъщност 48% от хората правят точно това. Но за ИТ екипите това не е просто анекдот за мързел – това е сериозен риск за сигурността.

Ето тук еднократното влизане (SSO) е спасител. Представете си го като сигурен цифров майсторски ключ – едно влизане за достъп до всички одобрени приложения и инструменти, от които се нуждае вашият екип. То опростява управлението на достъпа, защитава самоличността на потребителите и елиминира умората от паролите в цялата ваша организация.

Но SSO ландшафтът не е точно равен терен. Как да разберете коя опция да изберете?

В този наръчник ще разгледаме 10-те най-добри SSO инструмента, за да можете да намерите подходящия за вас, с който да оптимизирате достъпа на потребителите и да укрепите стратегията си за сигурност.

Какво трябва да търсите в един SSO инструмент?

Инструментът за SSO не е просто охранител на вашата цифрова входна врата, който ви пита за личната ви карта. Той влияе и на опита при влизане в системата и трябва да се съобразява с насоките за съответствие, и всичко това с блестяща бързина.

Много зависи от един инструмент, нали? Ето защо всяко решение, което включвате в списъка си, трябва да има следните характеристики:

Солидна архитектура за сигурност: Търсете опции с надеждна основа за сигурност, като например опции за многофакторно влизане, криптирани данни за влизане и сигурен трансфер на данни. Това включва и актуални Търсете опции с надеждна основа за сигурност, като например опции за многофакторно влизане, криптирани данни за влизане и сигурен трансфер на данни. Това включва и актуални сертификати SOC 2, GDPR/HIPAA и ISO , които повишават доверието и съответствието с нормативните изисквания.

Разнообразни интеграции: Изберете SSO инструменти с надеждно управление на достъпа и протоколи, като географско DNS маршрутизиране и персонализирана настройка. Проверете внимателно способността им да обработват големи обеми на влизания и интеграцията с популярни приложения като Gmail и Apple.

Гъвкави административни контроли: Изберете инструмент с бърз контрол върху идентичността на потребителите и управлението на влизането в системата. Административни функции като правила, базирани на местоположението, език за маркиране на сигурността, проверки на устройства, бързо премахване на потребители и интегрирани Изберете инструмент с бърз контрол върху идентичността на потребителите и управлението на влизането в системата. Административни функции като правила, базирани на местоположението, език за маркиране на сигурността, проверки на устройства, бързо премахване на потребители и интегрирани инструменти за одит SOC 2 предотвратяват неоторизирания достъп от един-единствен команден център.

Вградена възстановяване при бедствия: Дайте приоритет на решения, които ви защитават дори при прекъсване на работата или загуба на данни. Дългосрочното кеширане на локални удостоверения, протоколите за заобикаляне на извънредни ситуации и паралелната автентификация са от жизненоважно значение за минимизиране на прекъсванията.

💡 Професионален съвет: Потърсете SSO инструменти, които имат модули за управление на пароли или се интегрират лесно с тях.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в своя важен SSO инструмент, остава само да се запознаете с рецензиите. Ето десетте най-добри опции на пазара.

1. Okta (Най-доброто решение за мащабируемо управление на корпоративната идентичност)

чрез Okta

На първо място в списъка е Okta, основен играч в областта на управлението на идентичността и безпроблемния достъп. Тази платформа е предпочитаният избор за предприятия по целия свят благодарение на добре балансираната комбинация от функции, включително сигурно еднократно влизане, интелигентна многофакторна автентификация (MFA) и интеграция на приложения.

Известен със своите стабилни възможности за интеграция, Okta предлага широка поддръжка за протоколите SAML, OAuth и OIDC. Той допълва добре опита с изчистен интерфейс без код и интуитивен административен панел. Okta е чудесен избор за екипи, които търсят гъвкаво и мащабируемо управление на потребителите.

Най-добрите функции на Okta

Започнете да изграждате платформи с мощна и разширяема интеграция от Okta Integration Network.

Оптимизирайте нивата на сигурност въз основа на време, местоположение и устройство с динамичен процес на удостоверяване.

Автоматизирайте ИТ процесите за нови служители и дори вътрешни трансфери с надеждно управление на жизнения цикъл.

Повишете сигурността, като наблюдавате моделите на влизане на потребителите с помощта на неговия изчерпателен набор от API и функции за проследяване на поведението.

Ограничения на Okta

Разходите са твърде високи за стартиращи компании.

Той ограничава броя на устройствата, които могат да бъдат свързани с един акаунт.

Не всички приложения са лесни за интегриране и конфигуриране.

Цени на Okta

Стартово ниво: 6 USD/месец на потребител

Essential: 17 $/месец на потребител

Професионална версия: Индивидуални цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Okta

G2: 4,5/5 (890+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 850 отзива)

Какво казват реалните потребители за Okta?

Преглед на G2 казва:

Той не само е лесен за използване с модерен интерфейс, но и се отличава с високи стандарти за сигурност и поддържа едновременна работа с хиляди потребители.

Той не само е лесен за използване с модерен интерфейс, но и се отличава с високи стандарти за сигурност и поддържа едновременна работа с хиляди потребители.

👀 Знаете ли, че... Ако вече обмисляте съответствие с SOC 2, е добре да знаете, че внедряването на SSO може директно да подкрепи няколко критерия за доверие в услугите и да улесни одити от трети страни, когато това е важно.

2. OneLogin (Най-доброто решение за унифицирано управление на идентичността в облака)

чрез OneLogin

Работите с различни облачни среди? OneLogin опростява това с лесните за използване решения за управление на идентичността. Достъпът до приложенията с едно кликване ускорява процеса на влизане, намалява умората от паролите и повишава производителността. Адаптивната многофакторна автентификация (MFA) на платформата и гъвкавите автоматизации на HR и работния поток на активите допълнително повишават нейната привлекателност.

SmartFactor Authentication на платформата добавя допълнително ниво на сигурност, като оценява контекстуалните рискове при влизане в системата. Освен това, нейният набор от инструменти за разработчици може да се справи с всички персонализации на интерфейса и протоколи за извънредни ситуации, отговаряйки на разнообразните нужди на различни организации.

Най-добрите функции на OneLogin

Използвайте сигурни профили на лаптопи и настолни компютри с OneLogin Cloud Directory.

Стартирани приложения от имейли, известия за споделяне на документи или покани за срещи чрез връзки с вградени дълбоки връзки

Локализирайте процеса на влизане и съгласувайте настройките на браузъра или портала с поддръжка на над 21 езика.

Получете достъп до множество приложения и намалете умората от паролите

Ограничения на OneLogin

Случайни забавяния на приложенията може да изискват отстраняване на проблеми

Липсват възможности за персонализиране на десктоп решението

Интерфейсът му може да изглежда малко остарял и елементарен.

OneLogin цени

Еднократно влизане (SSO): 2 USD/месец на потребител

Workforce Identity Advanced: 6 USD/месец на потребител

Workforce Identity Professional: 12 USD/месец на потребител

Workforce Identity Expert: 21 USD/месец на потребител

B2B, клиентска и образователна идентичност: индивидуални цени

Оценки и рецензии за OneLogin

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за OneLogin?

В рецензия на Capterra се казва:

Това е чудесен софтуер за двуфакторна автентификация. Интерфейсът е много лесен за използване. По този начин големите организации могат да зададат строги изисквания за паролите.

Това е чудесен софтуер за двуфакторна автентификация. Интерфейсът е много лесен за използване. По този начин големите организации могат да зададат строги изисквания за паролите.

3. Ping Identity (Най-доброто за координиране на идентичността)

чрез Ping Identity

Следва Ping Identity, SSO решение, което се отличава с автоматизираното си управление на идентичността. То е широко признато за широката си наличност на плъгини, което позволява интеграция с различни програмни езици. Проектиран да свързва множество системи за идентичност, този инструмент оптимизира сложните IAM работни процеси незабавно.

Решението води потребителя от влизането в системата до контрола на достъпа с минималистичен и лесен за четене интерфейс. Накратко, компаниите осигуряват гладко и безпроблемно потребителско преживяване на всеки етап.

Най-добрите функции на Ping Identity

Активирайте рисково базирана и контекстуална автентификация с интелигентни политики за достъп на потребители.

Модернизирайте всички стандарти за удостоверяване с опции за вход без парола и биометрични данни.

Съчетайте координирането на идентичността с хибридни ИТ конфигурации с гъвкави интеграции в облака и на място.

Ограничения на Ping Identity

Цените са по-високи, особено като се има предвид, че всички договори се фактурират ежегодно, без възможност за месечни плащания.

Въпреки минималистичния си интерфейс, навигирането до подходящата функция е изненадващо досадно.

Ping Identity цени

Essential: Започва от 35 000 долара годишно (за клиенти) и 3 долара на месец на потребител (за служители)

Плюс: Цена от 50 000 долара годишно (за клиенти) и 6 долара на месец на потребител (за служители)

(Цените за персонала се базират на годишен договор за минимум 5000 потребители)

Оценки и рецензии за Ping Identity

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

🧠 Бързо припомняне: SOC 2 се предлага в два варианта. Тип 1 оценява дизайна на контрола, докато тип 2 демонстрира, че тези контроли действително издържат във времето. При оценяването на инструментите за SSO, SOC 2 тип 2 е този, който наистина демонстрира дългосрочна оперативна зрялост.

4. Auth0 (Най-доброто за разработчици, които създават работни процеси за удостоверяване)

чрез Auth0

Auth0 е мечтата на всеки разработчик, когато става въпрос за създаване на персонализирани работни процеси за удостоверяване. С подхода си „API-first“ той се интегрира безпроблемно в уеб, мобилни и дори IoT приложения.

Той поддържа и множество доставчици на идентичност и разполага с административен панел за ефективно управление на достъпа на потребителите и логиката за сигурност. Неговата безпроблемна интеграция с CI/CD тръбопроводи и поддръжка за различни доставчици на идентичност повишава ефективността на разработката. Заключение? Auth0 е идеалният избор за компании, които създават модерни приложения.

Най-добрите функции на Auth0

Осъществявайте одит и отстранявайте грешки без усилие с подробни и автоматизирани регистри на промените.

Създайте уникални и гъвкави процеси за вход на потребители с визуален редактор без код и с код.

Защитете потребителските данни за достъп с строги проверки и проактивни предупреждения за нарушения.

Ограничения на Auth0

Безплатният план има строги ограничения и често се усеща като рестриктивен.

Високи цени на по-високите нива в сравнение с алтернативите

Цени на Auth0

Безплатно

Essentials: 35 USD/месец (B2C) и 150 USD/месец (B2B)

Професионална версия: 240 USD/месец (B2C) и 800 USD/месец (B2B)

Предприятия: Персонализирани цени (за B2B и B2C употреба)

(Всички планове започват с минимум 500 потребители)

Оценки и рецензии за Auth0

G2: 4,3/5 (200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Auth0?

В рецензия на G2 се казва:

Auth0 ни спести много време по отношение на процесите на влизане и регистрация, а ние опростихме нашата политика за поверителност и процеса на сключване на споразумения за условия на ползване чрез функцията за действия на Auth0

Auth0 ни спести много време по отношение на процесите на влизане и регистрация, а ние опростихме нашата политика за поверителност и процеса на сключване на споразумения за условия на ползване чрез функцията за действия на Auth0

5. Frontegg (Най-доброто за управление на потребители на B2B SaaS)

чрез Frontegg

Искате да създадете B2B SaaS продукт, без да се налага да преоткривате управлението на потребителите? Frontegg е създаден за вас. Той ви позволява лесно да включите вход, SSO, роли, абонаменти и измерване на използването, почти без никакъв код.

Проектиран за скорост и мащабируемост, той помага на продуктовите екипи да пускат бързо сигурни, готови за корпоративно използване решения. Освен това, той се справя с основни B2B функции като мултитенантност, администраторски портали и гранулиран контрол на достъпа веднага след инсталирането.

Най-добрите функции на Frontegg

Стартирайте бързо сигурни потребителски изживявания с предварително създадени портали за удостоверяване и потребители.

Контролирайте достъпа с прецизно управление на роли и разрешения

Проследявайте използването и организирайте клиентите ефективно с вградени инструменти за измерване и управление на наемателите.

Ускорете интегрирането на SSO функции в приложенията с предварително създадени компоненти.

Ограничения на Frontegg

Настройките за известия и уебхукове за предупреждения за събития не са толкова персонализируеми.

Потребителите съобщават за забавяне при свързване с външни бази данни и връзки към уеб страници.

Frontegg ценообразуване

Стартиране: Безплатно

Мащаб: Персонализирани цени

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Frontegg

G2: 4,9/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Средностатистическият служител трябва да управлява 191 пароли. SSO помага да се намали този брой до само една, като в същото време отговаря на изискванията за сигурност на вашата организация.

6. WorkOS (Най-доброто решение за бързо внедряване на функции в предприятието)

чрез WorkOS

WorkOS е пряк път, към който се обръщат екипите, за да създават бързо модерни приложения с SSO и синхронизация на директории на корпоративно ниво. Чрез единен API и предварително създадени компоненти, той помага на софтуерните екипи да внедряват сложни ИТ функции без да се налага да отделят месеци за разработка.

Функцията Directory Sync синхронизира незабавно информацията, когато служители се присъединяват или напускат. По този начин данните не се използват неправомерно и няма фантомни потребителски идентификатори.

Най-добрите функции на WorkOS

Управлявайте безпроблемно предоставянето и отнемането на права на потребителите с надеждна SCIM интеграция.

Добавете удостоверяване без парола с Passkeys, като подобрите сигурността и същевременно намалите зависимостта от традиционните пароли.

Използвайте портала за администратори, за да позволите на ИТ екипите сами да конфигурират настройките за SSO, като по този начин намалите заявките за поддръжка.

Използвайте готови React компоненти с WorkOS Widgets

Ограничения на WorkOS

Ограничени възможности за персонализиране на хостваните компоненти на потребителския интерфейс

Изисква по-висока от средната експертиза в областта на разработката, за да се приложи ефективно.

Цената е малко по-висока от тази на конкурентите, по-малко подходяща за стартиращи компании

Цени на WorkOS

AuthKit: Безплатно (до 1 милион потребители) и 2500 долара на месец (за всеки милион)

Персонализиран домейн: 99 $/месец (фиксирана такса)

Еднократно влизане: 125 USD/месец за връзка (цени на база обем)

Синхронизиране на директории: 125 USD/месец за връзка (цени на база обем)

Аудиторски регистри: Започва от 5 долара на организация/месец

Оценки и рецензии за WorkOS

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за WorkOS?

Рецензия в Reddit чете:

WorkOS всъщност улеснява управлението на потребители/организации – от страна на клиента получавате организацията, в която потребителят влиза с удостоверения отговор и в заявленията за JWT, издадени за сесията.

WorkOS всъщност улеснява управлението на потребители/организации – от страна на клиента получавате организацията, в която потребителят влиза с удостоверения отговор и в заявленията за JWT, издадени за сесията.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това само 28% казват, че използват изкуствен интелект редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашата защитена работна среда. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

7. SecureAuth (най-доброто решение за персонализирани MFA и SSO)

чрез SecureAuth

SecureAuth се фокусира върху прецизен контрол над многофакторната автентификация (MFA) и SSO. Той е специализиран в гъвкавостта да създава по-задълбочена комбинация от методи за автентификация, като например проверка на пръстови отпечатъци за финанси или OTP за маркетинг.

Той набляга на адаптивната автентификация, като коригира мерките за сигурност въз основа на поведението и контекста на потребителя. Този динамичен подход подобрява защитата срещу неоторизиран достъп. ​

Освен това, адаптивният му двигател реагира на сигнали в реално време, като регулира сигурността в движение. SecureAuth поддържа и индустриални стандарти като SAML 2. 0, OAuth и OpenID Connect, което улеснява използването в облака или на място и осигурява съответствие с SOC 2.

Най-добрите функции на SecureAuth

Продължавайте да защитавате чувствителните данни безпроблемно с подобрена автентификация на потребителите, която се активира само при действия с висок риск.

Добавете интеграция на базата на агенти за стари приложения, работещи на IIS, Apache Tomcat или JBoss сървъри, без да променяте кода им.

Вижте информация за неавтентифицирани влизания, методи за многофакторна автентификация (MFA) и други данни с достъпния информационен панел.

Ограничения на SecureAuth

Сигурността на сесията и проверките за риск понякога спират след влизане в системата, освен ако не бъдат добавени допълнителни проверки към техните API.

Поради сложността си, изисква специално обучение за администраторите, за да се използва ефективно.

Цени на SecureAuth

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SecureAuth

G2: 4. 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. LoginRadius (Най-доброто за управление на идентичността и достъпа на клиентите)

чрез LoginRadius

LoginRadius е вашият пропуск за сигурни и безпроблемни влизания, независимо колко са те. Освен че обработва милиони идентичности в облака, той съчетава висока сигурност с изключително гладко потребителско изживяване. Поддържа също така удостоверяване без парола и влизане чрез социални мрежи.

Платформата за управление на достъпа предлага на потребителите множество опции и извършва задълбочена автентификация само когато нещо изглежда подозрително. Освен това, тя е съобразена с законите за поверителност, което ви помага да спазвате GDPR и CCPA без усилие.

Най-добрите функции на LoginRadius

Намалете трудностите при регистрацията с връзки към над 30 доставчици на социални профили за вход.

Проследявайте моделите на поведение на потребителите и коригирайте автоматично мерките за сигурност с CIAM анализи и контекстуални сигнали.

Създайте персонализирани регистрационни форми и полета за профил, за да събирате точно данните за потребителите, от които се нуждае вашият бизнес.

Ограничения на LoginRadius

Ценовата структура е сложна и трудна за ориентиране.

Персонализирането често изисква кодиране, което може да не е подходящо за екипи без технически познания.

Цени на LoginRadius

Безплатно

Професионално: Индивидуални цени

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LoginRadius

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за LoginRadius?

Преглед на G2 чете:

Този модел за самообслужване намали с една трета най-спешните заявки към центъра за поддръжка, което доведе до максимално оползотворяване на нашите ИТ ресурси.

Този модел за самообслужване намали с една трета най-спешните заявки към центъра за поддръжка, което доведе до максимално оползотворяване на нашите ИТ ресурси.

9. Keycloak (Най-доброто за управление на идентичността с отворен код)

чрез Keycloak

Keycloak е решение за сигурност с отворен код, което предлага мощно управление на потребителите без обвързване с конкретен доставчик. То разполага с гъвкаво управление на идентичността, специален активен каталог и персонализирани бази данни. Наред с поддръжката на федерация на потребители, то се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ стек и го усилва.

Поддържа еднократно влизане, LDAP интеграция и влизане чрез социални мрежи. Независимо дали осигурявате сигурността на вътрешни инструменти или платформи за клиенти, Keycloak прави удостоверяването лесно, мащабируемо и икономично.

Най-добрите функции на Keycloak

Настройте детайлни политики за достъп с контроли, базирани на роли, и потребителски атрибути в конзолата за администратори.

Внедрете релационни бази данни и външни хранилища за потребители с пълен контрол върху внедряването на доставчика на идентичност.

Намалете стъпките за конфигуриране на нови настройки с безопасна комуникация в клъстера.

Ограничения на Keycloak

Първоначалното внедряване може да бъде сложно за екипи, които са нови в управлението на идентичността.

Има минимална или основна оптимизация на потребителския интерфейс.

Цени на Keycloak

Безплатно (съхранението и инфраструктурата не са включени)

Оценки и рецензии за Keycloak

G2: 4. 2/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... Приблизително 95 милиона Active Directory акаунта са обект на атаки всеки ден. Тъй като над 90% от организациите разчитат на AD за удостоверяване, не е изненадващо, че той е основна цел за хакерите. Централизирането на достъпа чрез SSO не само улеснява влизането в системата, но и помага за намаляване на повърхността за атака и засилване на контролните точки.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (Най-доброто за интеграция в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft

Търсите решение за идентификация, което да работи перфектно с вашия Microsoft стек? Azure Active Directory, сега Microsoft Entra ID, е естественият избор. То е базирано в облака, тясно интегрирано с Microsoft 365 и Azure и позволява на потребителите да имат достъп до хиляди приложения с еднократно влизане.

Най-голямото му предимство? Сигурността. Получавате интелигентно откриване на рискове при влизане, достъп на администратора в точното време с PIM и 99,9% работно време в 28 глобални центъра за данни. Освен това потребителите могат да нулират своите пароли, а администраторите могат да автоматизират тежките задачи с PowerShell.

Най-добрите функции на Azure AD

Оценете фактори като местоположението на потребителя, състоянието на устройството и нивото на риск, преди да разрешите достъп до системата с условен достъп.

Откривайте и блокирайте потенциални опити за превземане на акаунти с алгоритмите за машинно обучение на Identity Protection.

Предоставете същите контроли, обработка и достъп до отчети като на вътрешните потребители за сигурно външно сътрудничество с управление на достъпа на гости.

Възползвайте се от политиките за условен достъп и функциите за защита на самоличността, които подобряват сигурността в облачните и локалните среди.

Ограничения на Azure AD

Повече премиум функции за сигурност изискват планове от по-висок клас.

Настройката е трудоемка за екипи, които не използват екосистемата на Microsoft.

Цени на Azure AD

Безплатно

Microsoft Entra ID P1: 6 USD/месец на потребител

Microsoft Entra ID P2: 9 USD/месец на потребител

Microsoft Entra Suite: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Azure AD

G2: 4,5/5 (над 750 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Azure AD?

В едно ревю в G2 се казва:

Най-много ми харесват следните три функции: многофакторна автентификация с приложението Microsoft Authenticator, управление на идентичността за всяко устройство и интеграция с BitLocker, което осигурява пълно криптиране на диска за актива

Най-много ми харесват следните три функции: многофакторна автентификация с приложението Microsoft Authenticator, управление на идентичността за всяко устройство и интеграция с BitLocker, което осигурява пълно криптиране на диска за активите

Представете си колко ефективно би било, ако не се налагаше да използвате отделни приложения за управление на SSO и реализация на проекти. Една платформа, на която всички ваши екипи да работят и да си сътрудничат по сигурен начин. Е, една платформа може да го направи.

Запознайте се с ClickUp, универсалното приложение за работа.

Управлявайте потребителските сесии, унифицирайте процеса на влизане и настройте надеждна автентификация с ClickUp SSO.

ClickUp Single Sign On SSO се отличава с безпроблемната си интеграция за еднократно влизане (SSO) с водещи доставчици на идентичност като Okta, Azure Active Directory, Google Workspace и всяка услуга, съвместима с SAML 2. 0.

Например, можете лесно да свържете ClickUp с Okta, като следвате проста процедура за настройка. Системата позволява на администраторите да управляват удостоверяването централизирано и да оптимизират предоставянето и отнемането на права на потребителите. Потребителите трябва само да влязат веднъж с корпоративните си данни, за да получат незабавен достъп до пълния набор от функции на ClickUp. Няма повече жонглиране с множество пароли или управление на отделни профили. SSO възможностите на ClickUp са подкрепени от солидни сертификати за сигурност, включително съответствие с SOC 2 Type 2, множество ISO сертификати (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) и поддръжка на изискванията на HIPAA, CCPA и GDPR.

В ClickUp вземаме сигурността на данните много на сериозно. Данните се криптират както при пренос, така и при съхранение, а ClickUp преминава независими одити, за да гарантира най-високите стандарти за поверителност и защита.

Между другото, тази защита не е само за сигурно влизане. Сигурността и контролът на достъпа са вградени във всеки слой. Функциите за контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC) на ClickUp позволяват на администраторите да задават подробни разрешения на ниво работно пространство, проект и дори задача.

Ролите и разрешенията на потребителите в ClickUp ви позволяват да използвате матрицата за контрол на достъпа въз основа на роли, за да определите кой може да преглежда, редактира или администрира различни ресурси.

Актуализирайте персонализирани роли на гости, канете сътрудници и създайте подробни разрешения за потребители с ClickUp User Roles and Permissions.

Можете също така лесно да каните гости, да задавате временни разрешения и да настройвате достъпа за вътрешни и външни сътрудници. За да гарантирате прозрачност, следете и преглеждайте достъпа редовно с автоматизирани напомняния и ясни одитни следи.

Освен това, ClickUp съчетава сигурен SSO и усъвършенствано управление на достъпа с разширени функции за сътрудничество. Представете си, че се радвате на защита от корпоративно ниво, която действително повишава производителността на вашия екип.

ClickUp предлага съвместно работно пространство, където екипите могат:

Създавайте, възлагайте и управлявайте задачи и подзадачи с персонализирани полета и множество изпълнители.

Сътрудничество в реално време с помощта на Docs, контекстуални коментари и интегриран чат – съхранявайте цялата комуникация и документация на едно място.

Визуализирайте работата в над 15 персонализирани изгледа, включително Kanban табла, диаграми на Гант, календари и табла за управление.

Пишете, коментирайте или възлагайте задачи, без да напускате работното си място, с ClickUp Chat

Автоматизирайте работните процеси с готови за употреба шаблони, процеси за одобрение и персонализирани автоматизации.

Ако търсите цялостно решение, което съчетава сигурен достъп с висока продуктивност на екипа, ClickUp е точно за вас. Това е привлекателен избор за организации, които ценят както сигурността, така и сътрудничеството.

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Преглед на G2 казва:

Той е наистина адаптируем за използване от всеки човек и за група, и много ми харесва, че можете лесно да добавяте хора на ниво гост достъп, за да разглеждат съдържанието.

Той е наистина адаптируем за използване от всеки човек и за група, и много ми харесва, че можете лесно да добавяте хора на ниво гост достъп, за да виждат съдържанието.

