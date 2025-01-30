10-те най-добри алтернативи и конкуренти на LastPass за защита на паролата ви през 2025 г.

Нека си признаем. Жонглирането със стотици пароли се превърна в болезнена част от дигиталния живот. Но паролите, които защитават вашите дигитални данни, също се нуждаят от защита.

LastPass е бил предпочитаният мениджър на пароли за много от вас. В момента обаче хората предпочитат по-сигурни алтернативи на LastPass. Освен това, някои потребители са съобщавали за бавно и ненадеждно функциониране на няколко пъти.

За да защитите вашите цифрови идентичности, се нуждаете от надеждни и сигурни инструменти за управление на пароли, които са лесни за използване и икономически ефективни.

Ето нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на LastPass през 2024 г., приоритетните функции за сигурност, споделяне на пароли и управление на рисковете за киберсигурността.

Какво трябва да търсите в алтернативите на LastPass?

Трябва да вземете предвид някои ключови фактори, за да сте сигурни, че вашият мениджър на пароли осигурява оптимална сигурност и използваемост. Ето няколко от тях:

Разширени функции за сигурност: Дайте приоритет на криптиране от край до край, генератор на силни пароли и поддръжка на различни платформи за максимална сигурност. Трябва да разполага и със сигурно съхранение в облак и многослойна сигурност за повишена безопасност. Леснота на използване: Мениджърът на пароли трябва да е лесен за научаване. Възможности за споделяне на пароли: Безпроблемната синхронизация между неограничен брой устройства и Безпроблемната синхронизация между неограничен брой устройства и сигурно споделяне на файлове са важни за вашето приложение за управление на пароли, за да позволява лесно споделяне на пароли. Съвместимост с различни платформи: Трябва да е съвместима с всички операционни системи, включително iOS и Windows. Цени: Почти всички мениджъри на пароли предлагат три плана: индивидуален, семеен и бизнес. Цените варират в зависимост от функциите, но средно една добра алтернатива на LastPass би трябвало да ви струва около 55–70 долара на година. 24/7 поддръжка на клиенти: Винаги търсете бърза и ефективна поддръжка на клиенти, която отговаря на въпроси, свързани със сигурността, предоставя насоки за безопасни практики и помага в спешни случаи. Управление на потребители: Инструментът трябва да може да управлява едновременно различни потребителски идентификационни данни. Освен това трябва да може да изтрива, създава и наблюдава потребителската активност, както и да генерира отчети за съответствието и използването на паролите.

10-те най-добри алтернативи на LastPass, които можете да използвате

Ето някои от най-добрите алтернативи на LastPass, които ще бъдат налични през 2024 г.:

1. 1Password

чрез 1Password

1Password е мениджър на пароли, известен с високата си сигурност и удобен за ползване дизайн. Той е и една от най-популярните алтернативи на LastPass, налични днес.

Той е подходящ за частни лица и организации, като предлага разширени функции като проверка на пароли и генериране на пароли, които повишават онлайн безопасността. Той е лесен за използване и може да управлява безопасно различни видове цифрова информация.

Този инструмент дава приоритет на силно криптиране (34-символен секретен ключ) и удобно управление на данните. Поради това е предпочитан избор за сигурно управление на пароли, финансова информация и други чувствителни данни за допълнителна сигурност.

1Password управлява цифров портфейл, цифрово хранилище за пароли и инструмент за попълване на формуляри, което ви позволява да управлявате всичките си идентификационни данни на едно място.

Най-добрите функции на 1Password

Получете надеждна сигурност с AES-256-битово криптиране

Използвайте поддръжката на пръстови отпечатъци в iOS устройства като Macbooks и Apple часовници.

Скрийте важните пароли, когато сте в движение, с режима „Пътуване“.

Използвайте Watchtower, за да идентифицирате дублирани или компрометирани пароли и сайтове, които използват незащитен HTTP протокол.

Организирайте паролите и данните в персонализирани хранилища за оптимизирана сигурност.

Ограничения на 1Password

Добавени ограничения по отношение на дължината на паролата

Липса на специално приложение за потребители на Linux

Цени на 1Password

Частни лица: 2,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Семейства: 4,99 $/месец (до 5 членове), фактурира се ежегодно

Стартови пакет за екип: 19,95 $/месец (до 10 членове), фактурира се ежегодно

Бизнес: 7,99 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за 1Password

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 отзива)

2. Keeper

чрез Keeper

Keeper е друг широко признат мениджър на пароли, известен с високите си мерки за сигурност и дизайн, ориентиран към потребителя.

Той е предназначен за студенти, частни лица, фирми и военни. Осигурява висока степен на сигурност и отговаря на стандартите StateRAMP, ISO27001, FedRAMP и SOC за защита на чувствителна информация.

Това, което отличава Keeper, е функцията BreachWatch, която непрекъснато следи тъмната мрежа за изтекли пароли.

Най-добрите функции на Keeper

Криптирайте данните си с високи стандарти за сигурност

Съхранявайте файлове и документи безопасно с помощта на главната парола.

Настройте спешен достъп за доверен персонал

Следете сигурността с предупрежденията на Breachwatch и бъдете информирани за всички компрометирани акаунти.

Използвайте уникалната функция за самоунищожение за допълнителна сигурност.

Ограничения на Keeper

Липсва режим за пътуване и функция VPN

Не предлага нативно приложение за настолни компютри за потребители на Linux.

Цени на Keeper

Лично: 2,92 $/месец, фактурира се ежегодно

Семейна: 6,25 $/месец, фактурира се ежегодно

Business Starter: 2 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 3,75 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Keeper

G2: 4,7/5 (814+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (17+ отзива)

3. NordPass

чрез NordPass

NordPass разполага с модерен алгоритъм за криптиране, XChaCha20, който е привлекателен за широка аудитория, включително индивидуални потребители и фирми, благодарение на лесната за използване платформа с надеждни функции за сигурност.

NordPass е известен предимно със своя скенер за нарушаване на данните, многофакторна автентификация и разпознаване на пръстови отпечатъци/лице.

С неограничено съхранение на пароли, NordPass е проектиран с ясен и практичен подход към сигурността на паролите. Удобният за ползване дизайн и надеждните протоколи за сигурност го правят добра алтернатива на LastPass.

Най-добрите функции на NordPass

Защитете данните си с XChaCha20 криптиране на NordPass

Идентифицирайте потенциални нарушения, като използвате сканера за състоянието на паролите и нарушенията.

Съхранявайте безопасно данните на кредитните си карти и личните си данни за бързо автоматично попълване.

Организирайте елементите в папки за лесна навигация и достъп

Ограничения на NordPass

Безплатният план предлага само основни функции.

Дължината на паролата от 60 символа ще бъде ограничение за някои потребители.

Цени на NordPass

Безплатно

Премиум: 1,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Семейна: 3,69 $/месец, фактурира се ежегодно

Екипи: 1,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 3,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 5,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за NordPass

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (27+ отзива)

4. Dashlane

чрез Dashlane

Dashlane се отличава сред премиум инструментите за управление на пароли с своите всеобхватни функции за сигурност и лекота на използване. Той е подходящ както за индивидуални потребители, така и за фирми, които търсят алтернативи на LastPass.

Dashlane се отличава със своя силен и уникален генератор на пароли, автоматично попълване и мониторинг на тъмната мрежа с VPN функция. Този инструмент е привлекателен като цялостно решение благодарение на своя модерен потребителски интерфейс и първокласни функции за онлайн сигурност.

Най-добрите функции на Dashlane

Създавайте и използвайте дигитални портфейли за по-бързи и по-безопасни онлайн плащания.

Използвайте генератор на силни и уникални пароли

Получавайте известия за потенциални нарушения на данните с мониторинг на тъмната мрежа

Повишете сигурността на Wi-Fi с помощта на VPN на Dashlane

Съхранявайте защитени бележки за чувствителна информация, освен пароли

Ограничения на Dashlane

Скъп в сравнение с някои други опции

Максималната дължина на паролата е 40 символа.

Цени на Dashlane

Премиум: 3,33 $/месец, фактурира се ежегодно

Приятели и семейство: 4,99 $/месец за 10 членове, фактурира се ежегодно

Стартово ниво: 20 USD/месец за 10 членове, фактурира се ежегодно

Бизнес: 8 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Dashlane

G2: 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 240 отзива)

5. Norton Password Manager

чрез Norton

Част от известното семейство Norton за киберсигурност, Norton Password Manager е безплатен мениджър на пароли, интегриран с други услуги за сигурност на Norton. Той е създаден за потребители, които предпочитат мениджър на пароли, който е част от по-голяма екосистема за сигурност.

Този инструмент е особено привлекателен за тези, които вече използват продуктите на Norton, като предлага безпроблемна интеграция и надеждна сигурност.

Norton Password Manager предлага безплатно, сигурно и лесно управление на пароли. Той е проектиран за лесна употреба, което го прави подходящ избор за тези, които са нови в управлението на пароли или предпочитат безпроблемен подход в познатата среда на Norton.

Най-добрите функции на Norton Password Manager

Проследявайте и наблюдавайте дейностите по влизане в системата, като получавате известия за необичаен достъп.

Получете неограничено съхранение на пароли

Защитете бележките и адресите си в криптираното хранилище на Norton.

Активирайте двуфакторна автентификация за двойна защита.

Сърфирайте безопасно с вградения VPN на Norton, който защитава вашите онлайн дейности.

Ограничения на Norton Password Manager

По-малко изчерпателни от някои самостоятелни мениджъри на сигурни пароли

Няма самостоятелно приложение за настолни компютри

Цени на Norton Password Manager

Безплатно: Налично като част от плановете на Norton 360

Оценки и рецензии за Norton Password Manager

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (4400+ отзива)

6. Bitwarden

чрез Bitwarden

Bitwarden е безплатен мениджър на пароли с отворен код, който е особено привлекателен за потребители, които ценят прозрачността и възможността за персонализиране.

Потребителите и организациите, които са запознати с технологиите, предпочитат тази платформа, тъй като тя позволява самохостинг и синхронизиране в облака, за да имате достъп до данните си отвсякъде. Bitwarden се отличава и с комбинацията си от криптиране от край до край, високо ниво на сигурност и контрол от страна на потребителя.

Отвореният код на инструмента позволява редовни актуализации и подобрения от страна на общността от разработчици, като по този начин се гарантира непрекъснато развиваща се среда за сигурност, която ви позволява да съхранявате неограничен брой пароли.

Той е проектиран да създава баланс между надеждни функции за сигурност и гъвкавостта на платформа с отворен код.

Най-добрите функции на Bitwarden

Персонализирайте своята сигурност с отворената платформа на Bitwarden.

Достъп до паролите си от различни устройства и операционни системи

Повишете сигурността на акаунта си с двуфакторна автентификация

Организирайте и класифицирайте паролите си, използвайки системата за папки и колекции на Bitwarden.

Ограничения на Bitwarden

Интерфейсът е по-малко изпипан в сравнение с други алтернативи.

Потребителите, които избират самохостинг, трябва да имат добро разбиране за техническите настройки.

Цени на Bitwarden

Безплатно

Премиум : 1 $/месец, фактурира се ежегодно

Семейна : 3,33 $/месец за до 6 потребители, фактурира се ежегодно

Екипи : 20 $/месец за до 10 потребители

Enterprise : 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Поискайте оферта: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Bitwarden

G2 : 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

7. Zoho Vault

чрез Zoho Vault

Zoho Vault е част от обширния набор от приложения Zoho, известен със своите бизнес ориентирани функции и възможности за интеграция. Той е подходящ за организации, които търсят алтернативи на LastPass, които лесно се съчетават с други бизнес инструменти.

Zoho Vault се отличава с интеграцията си с други приложения като Zoho Desk, Mail и Microsoft 365. Той е особено подходящ като мениджър на пароли, който се вписва в по-широк набор от корпоративни приложения.

Удобният му интерфейс и надеждни функции, подходящи за корпоративно използване, го правят универсален избор в различни професионални среди.

Най-добрите функции на Zoho Vault

Интегрирайте безпроблемно с други приложения на Zoho и приложения на трети страни за оптимизирани операции.

Контролирайте разрешенията и достъпа на потребителите с помощта на детайлните контроли за достъп на Zoho Vault.

Съхранявайте и управлявайте цифрови идентичности като лицензи и документи за самоличност по сигурен начин.

Създавайте подробни отчети за дейностите на потребителите и моделите на достъп за по-добър контрол.

Ограничения на Zoho Vault

Може да е необходимо известно време, за да се запозная с всички функции.

Забавени разширения за браузъри

Цени на Zoho Vault

Безплатно

Стандартен : 1 $/потребител на месец

Професионална : 4 $/потребител на месец

Enterprise: 7 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Vault

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

8. Dell Password Manager

чрез Dell

Dell Password Manager, продукт на технологичния гигант Dell, се отличава с интеграцията си с хардуерните и софтуерните екосистеми на Dell. Това го прави добра алтернатива на LastPass за потребителите на Dell. Инструментът набляга на сигурността и безпроблемната интеграция.

Dell Password Manager предлага надеждни функции за сигурност, като самообслужване за нулиране на пароли, поддръжка на множество уеб браузъри и удобството да бъдете част от по-широката екосистема на Dell.

Най-добрите функции на Dell Password Manager

Автоматизирайте нулирането и възстановяването на пароли, за да сведете до минимум прекъсванията и да подобрите сигурността.

Използвайте биометрични данни за вход за по-бърз и по-сигурен достъп до акаунтите си.

Работете ефективно благодарение на интеграцията с хардуерната и софтуерната екосистема на Dell.

Управлявайте ефективно цифровите идентичности и удостоверения в средата на Dell

Ограничения на Dell Password Manager

Най-подходящи за тези, които вече използват продукти на Dell

Не предлага толкова много функции, колкото някои специализирани мениджъри на пароли.

Цени на Dell Password Manager

Лична употреба: Безплатно като част от софтуера на Dell

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dell Password Manager

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостъпно

9. Управление на пароли SailPoint

чрез SailPoint

SailPoint Password Management е признат в бранша за своя фокусиран върху предприятията подход, специализиращ в управлението и администрирането на идентичността.

Той е особено подходящ за по-големи организации и фирми, които се нуждаят от цялостни решения за управление на идентичността. SailPoint се отличава със синхронизацията на пароли и строгите правила за пароли, като интегрира решение за управление на пароли, за да намали оперативните разходи и да подобри производителността на потребителите.

Той предлага пълен набор от функции за управление на идентичността, включително автоматизирано предоставяне, контрол на съответствието и усъвършенствана сигурност, което го прави идеален за фирми с комплексни нужди по отношение на сигурността и съответствието.

Най-добрите функции на SailPoint Password Management

Повишете сигурността с интеграцията на управление на идентичността на SailPoint

Оптимизирайте достъпа на потребителите в организациите с автоматизирано предоставяне на права

Управлявайте ефективно съответствието с персонализирани инструменти за съответствие

Създавайте подробни отчети за идентичността и достъпа за стратегическо вземане на решения.

Ограничения на SailPoint Password Management

Огромна крива на обучение за по-малките организации

Скъп поради своите всеобхватни функции

Цени за управление на пароли SailPoint

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SailPoint Password Management

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Управление на пароли от Anywhere

чрез Avatier

Създаден от Avatier, Identity Anywhere Password Management е сравнително нов мениджър на пароли. Въпреки това, той бързо привлича вниманието с фокуса си върху управлението на идентичността и достъпа в облака.

Той е пригоден за съвременни, технически грамотни потребители и организации, които дават приоритет на гъвкави, облачни решения.

Инструментът се отличава особено с биометричните си опции за вход в различни бизнес среди и акцента си върху одити за съответствие и SSO решения.

Най-добрите функции на Identity Anywhere Password Management

Достъпвайте и управлявайте паролите си гъвкаво отвсякъде с облачното решение.

Повишете сигурността на акаунта си с многофакторна автентификация

Съхранявайте и управлявайте безопасно цифровите си идентичности и сертификати.

Интегрирайте се безпроблемно с корпоративните системи за унифицирано управление на достъпа.

Ограничения на Identity Anywhere Password Management

Няма опит като някои утвърдени алтернативи на LastPass.

Липса на криптиране на пароли и блокиране

Цени за управление на пароли Identity Anywhere

План за хостинг за предприятия : 1,5 до 3 долара на месец на потребител

План за предприятия без хостинг: 1,95 до 3,90 долара/месец/потребител

Оценки и рецензии за Identity Anywhere Password Management

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

Докато един добър мениджър на пароли ще ви помогне да защитите паролите си, трябва да се уверите, че и другите инструменти, които използвате ежедневно в работата си, имат същото високо ниво на сигурност.

Сигурен, всеобхватен инструмент за продуктивност, сътрудничество и управление на проекти като ClickUp не само ще улесни работата ви, но и ще намали необходимостта от множество пароли – и риска от хакерски атаки – като намали броя на инструментите, от които се нуждаете.

Повишаване на производителността и сигурността с ClickUp

ClickUp е повече от просто инструмент за сигурно управление на проекти. Това е цялостна платформа, която предефинира управлението на работата чрез интегриране на различни функции. Тази интеграция намалява зависимостта от множество инструменти, като по този начин понижава рисковете за сигурността.

ClickUp централизира задачите, комуникацията и документацията, опростявайки управлението на пароли и точки за достъп. ClickUp AI не само може да улесни административната ви работа, но и да ви помогне да генерирате креативни идеи за пароли.

Открийте как ClickUp AI революционизира управлението на задачите с интелигентна автоматизация и аналитични данни

Инструментът за управление на проекти на ClickUp е съвместим със SOC 2 и сертифициран по ISO. Освен това, цялата комуникация в уеб приложението ClickUp е криптирана чрез TLS 1. 2, а всички данни са криптирани в покой чрез AES-256 криптиране.

ClickUp е мощен и сигурен инструмент за сътрудничество, който осигурява ефективност и яснота при сложни проекти.

Управлявайте проектите си без усилие с таблото за управление на проекти ClickUp

Включването на ClickUp в ежедневните операции надхвърля управлението на задачите. То също така укрепва сплотеността и сигурността на екипа. С ClickUp екипите постигат по-високи нива на организация и ефективност, което е от решаващо значение за просперирането в динамичната бизнес среда на днешния ден.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте цялата информация, свързана с проекта, като намалите необходимостта от управление на множество пароли за различни инструменти.

Подобрете комуникацията в екипа по сигурен начин, като избягвате външни комуникационни инструменти, които могат да компрометират сигурността.

Проследявайте всички дейности по проекта на едно сигурно място, като по този начин минимизирате риска от изтичане на данни чрез по-малко сигурни платформи.

Създайте сигурни работни процеси, които гарантират, че чувствителните данни по проектите се обработват безопасно в рамките на екипа.

Ограничете излагането на чувствителна информация с криптиране на данните

Съхранявайте важни документи по сигурен начин, като намалите зависимостта от множество платформи за съхранение на файлове с отделни изисквания за пароли.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да използват пълноценно всички функции.

Потребителите може да се наложи да коригират настройките, за да избегнат претоварване.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна с всички платени планове на цена 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Осигуряване на сигурността на вашия дигитален свят с мениджъри на пароли

Представихме ви 10 алтернативи на LastPass и една алтернатива, която да замести всички тях. Но не забравяйте, че когато става въпрос за сигурност, използването на по-малко инструменти е много по-добре, отколкото работата с множество платформи.

Надежден мениджър на пароли, допълнен с интегриран инструмент за управление на работата като ClickUp, който автоматизира над 50 рутинни задачи и процеси, поставя солидна основа за вашата стратегия за цифрова сигурност. Готови ли сте да подобрите производителността и сигурността на вашия екип?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се възползвайте от предимствата на едно сигурно цифрово работно пространство.