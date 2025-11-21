Топ 13 алтернативи на ElevenLabs за реалистично преобразуване на текст в реч

Опитвали ли сте да създадете гласови коментари, които да звучат човешки, но в крайна сметка да се получат роботизирани и монотонни?

Макар ElevenLabs да е вдигнало летвата с реалистичната си функция за преобразуване на текст в реч [TTS], това не е единствената опция. Подходящият глас може да определи успеха или провала на вашето послание, независимо дали създавате подкасти, обучителни видеоклипове или динамични реклами.

В тази публикация в блога ще разгледаме най-добрите алтернативи на ElevenLabs за реалистична, изразителна и естествено звучаща реч. 🔊

Защо да изберете алтернатива на ElevenLabs

ElevenLabs е силен играч в областта на TTS, но не е подходящ за всеки творец или бизнес. Ето защо може да има смисъл да проучите алтернатива на Elevenlabs:

Ограничено генериране на символи: Ограничение до 5000 символа на заявка при платените планове и 2500 при безплатния план.

Строга месечна кредитна система: Използването се регулира от месечни кредитни лимити, а надвишаването на лимитите изисква закупуване на допълнителни кредити.

Ограничения за размера на проекта: Проектите са ограничени до 200 глави, като всяка глава може да съдържа 400 параграфа, а всеки параграф – до 5000 символа.

Скъпи разширени функции: Проекти с много говорители, висококачествен звук (192 kbps) и клониране на глас на професионално ниво са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Ограничена езикова поддръжка: Ключови функции като ElevenReader Publishing поддържат само английски език.

Високи разходи за експериментиране: Кредитите се използват при всеки опит, включително редакции, повторителни опити и тестови генерирания.

Без права за обучение на AI модели: Резултатите не могат да бъдат използвани повторно за обучение, фина настройка или разработване на други AI инструменти.

Най-добрите алтернативи на ElevenLabs на един поглед

Ето таблица, в която са сравнени всички алтернативи на ElevanLabs. 📊

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Създавайте чернови на сценарии в ClickUp Docs, транскрибирайте срещи с ClickUp AI Notetaker, обобщавайте и свързвайте бележки от срещи с ClickUp Brain, управлявайте транскрипти в задачи и работни процеси с безпроблемна интеграция с инструменти на трети страни. Екипи от всякакъв размер, включително индивидуални лица, малки екипи и корпоративни операции Наличен е безплатен план; Налични са персонализации за предприятия. Murf. ai Достъп до API за генериране на глас в реално време, промяна на гласа с персонализирано настройване, създаване на многоезични преживявания, внедряване на аудио в мащаб. Малки предприятия и създатели на съдържание Налична е безплатна пробна версия; Цената започва от 29 $/месец на потребител (Starter) PlayHT Достъп до API за генериране на глас в реално време, клониране на гласове с персонализирана настройка, създаване на многоезични преживявания Разработчици и средни компании Персонализирани цени Amazon Polly Генерирайте реалистична реч с невронни гласове, стриймвайте аудио незабавно, управлявайте лексикони за произношение, интегрирайте с AWS приложения Екипи от средния пазар и големи предприятия, интегрирани с AWS услуги Наличен безплатен план; Персонализирани цени Google TTS Изберете от WaveNet или стандартни гласове, персонализирайте тона и височината, конвертирайте текст на над 40 езика, стриймвайте глас в реално време. Приложения, ботове и глобални бизнеси на инфраструктурата на Google Cloud Наличен безплатен план; Персонализирани цени Microsoft Azure Създавайте приложения с реч в реално време, проектирайте персонализирани невронни гласове, конвертирайте текст с SSML контроли, управлявайте използването в екосистемата Azure. Предприятия и напреднали екипи за разработка Наличен е безплатен пакет; Възможност за персонализиране за предприятия Speechify Конвертирайте PDF файлове и документи в аудио, регулирайте скоростта на четене, сканирайте изображения с OCR, слушайте на различни устройства, докато сте в движение. Индивидуални потребители и малки екипи Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени Descript Записвайте разговори с екранна снимка, транскрибирайте незабавно, редактирайте чрез текстов интерфейс, генерирайте гласови коментари с Overdub. Създатели и малки предприятия Наличен е безплатен план; Започва от 24 $/месец (Hobbyist) Resemble AI Клонирайте гласове с емоционални слоеве, преобразувайте аудио в реч в реално време, превключвайте езици на момента, интегрирайте глас в приложения Разработчици и средни екипи за създаване на съдържание Безплатен пробен период; Цена от 19 $/месец WellSaid Labs Изберете гласове със студийно качество, създайте последователно разказване, сътрудничество в споделени гласови екипи, експортиране за обучение и маркетинг. Обучение, учене и маркетинг в екипи от средния пазар и големи предприятия Наличен е безплатен план; Започва от 99 $/месец (Creative) Lovo AI Напишете реклами или разкази, изберете гласове, настроени за емоции, коригирайте темпото и паузите, предоставете аудио, готово за излъчване. Малки предприятия и създатели на съдържание Наличен е безплатен план; Започва от 10 $/месец (Basic) Listnr Конвертирайте блогове в аудио с едно кликване, публикувайте директно на платформи за подкасти, вграждайте аудио в сайтове, управлявайте аудио версии Малки екипи и самостоятелни творци Персонализирани цени Synthesia Напишете сценарии в редактора, изберете от над 230 AI аватара, генерирайте автоматично гласови коментари и локализирайте видеоклипове с обширна езикова поддръжка (над 140). Средни предприятия и корпоративни екипи Наличен е безплатен план; Започва от 29 $/месец (Starter)

Най-добрите алтернативи на ElevenLabs, които можете да използвате

Тези 13 алтернативи на ElevenLabs предлагат специализирани функции, като технология за клониране на глас за създаване на сценарии, транскрибиране и управление на аудио работни процеси.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто за вградени функции за транскрипция и бележки за действие)

AI в ClickUp може незабавно да записва и транскрибира вашите гласови бележки в чатове и задачи, като ги прави достъпни за търсене.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа, ускорена от AI автоматизация и търсене от ново поколение.

Работните процеси за преобразуване на текст в реч, задвижвани от изкуствен интелект, са достъпни в цялата платформа, което ви помага да се движите със скоростта на мислите си.

ClickUp Brain: Ambient AI, която свързва вашите разговори с работните процеси

В основата на платформата е ClickUp Brain, AI асистент, вграден директно във всеки слой на вашето работно пространство, от ClickUp Docs до Tasks и Meetings.

Този контекстуален AI инструмент променя начина, по който записвате, транскрибирате и реагирате на разговорите в работното си пространство. С функции като AI-задвижвана транскрипция на глас, можете да записвате срещи или гласови клипове директно в ClickUp, а Brain автоматично ще генерира точни транскрипции – без повече бързане за бележки или пропускане на ключови детайли.

Но това не е всичко: ClickUp Brain интелигентно сканира тези транскрипти и чатове, за да идентифицира действия, които трябва да бъдат предприети, и незабавно ги превръща в задачи или напомняния с богат контекст, без да напускате работния си поток. Независимо дали използвате Talk to Text на настолната програма за диктовка без ръце или AI Notetaker за обобщаване на срещи и извличане на следващи стъпки, ClickUp Brain гарантира, че всеки разговор е достъпен за търсене, подлежи на действие и е безпроблемно свързан с вашите проекти. Това означава, че можете да помолите Brain да намери задачи за действие от разговора от миналата седмица, да транскрибира или обобщи гласова бележка или дори да създаде задачи от чат низове, което прави цялото ви работно пространство по-умно, по-организирано и наистина сътрудничещо.

Създавайте отчети за екипа, проследявайте напредъка и получавайте незабавни анализи с ClickUp Brain

Направете срещите си по-продуктивни с ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker автоматично се присъединява към вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, транскрибира разговора в реално време и идентифицира ключовите действия.

След срещата AI инструментът за водене на бележки генерира изчерпателно резюме и го прикачва директно към съответните задачи или проекти в ClickUp в работното ви пространство. Това гарантира, че важните решения и отговорности са ясно документирани и лесно достъпни.

Например, вие привличате нов клиент за проект за озвучаване или партньорство за съдържание. Можете да използвате AI за бележки от срещи; тя се включва в разговора ви, записва изискванията на клиента, крайните срокове и творческите предпочитания, а след това автоматично създава задачи, възложени на вашия сценарист, звуков редактор или разработчик.

ClickUp Docs

Искате да създадете творчески брифинги, сценарии или технически спецификации? Обърнете се към ClickUp Docs.

Създавайте чернови на блог публикации, скриптове или документация за разработчици с редактиране в реално време в ClickUp Docs

С вградените AI функции можете незабавно да обобщавате дълги коментари, да извличате точки за действие и да предлагате следващи стъпки, което е идеално за управление на одобрения на сценарии, бележки за разработка или вътрешни прегледи в екипите.

Например, докато изготвят нова фирмена политика, членовете на екипа могат да си сътрудничат и да споделят бележки. Просто помолете ClickUp Brain да ви предостави обобщение за бърз преглед на естествен език и ще го получите в рамките на секунди. А най-хубавото е, че всички ваши бележки, транскрипти, шаблони за списъци със задачи и задачи за изпълнение автоматично се свързват със задачи, етапи и графици.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте и споделяйте обратна връзка: Записвайте екрана с гласови коментари, за да преглеждате редакции, да обяснявате промени в дизайна или да запознавате екипа си с новите функции, като използвате Записвайте екрана с гласови коментари, за да преглеждате редакции, да обяснявате промени в дизайна или да запознавате екипа си с новите функции, като използвате ClickUp Clips

Организирайте работните си процеси: Създайте тръбопроводи, пригодени към вашия процес, като преглед на сценарии, доставка на аудио или проследяване на грешки с Създайте тръбопроводи, пригодени към вашия процес, като преглед на сценарии, доставка на аудио или проследяване на грешки с ClickUp Custom Task Statuses

Визуализирайте идеите си: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards , за да планирате сценарии, да очертаете видео съдържание или да начертаете спринтове за разработка в свободно визуално пространство, създадено за мозъчна атака.

Обединете всичко: Свържете инструменти като Figma, Google Drive или GitHub, за да имате винаги достъп до вашите ресурси, бележки и код с Свържете инструменти като Figma, Google Drive или GitHub, за да имате винаги достъп до вашите ресурси, бележки и код с ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вграденият изкуствен интелект вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти. […] Извършваме гъвкави спринтове, публикуваме документи и управляваме OKR без да преминаваме от едно приложение в друго. Нативните интеграции (Slack, Drive, GitHub) се свързват бързо.

⭐️ Бонус: Brain MAX е вашият AI-задвижван десктоп спътник, създаден за работни процеси, при които гласът е на първо място. Неговите усъвършенствани функции за преобразуване на реч в текст ви позволяват да изкажете вашите идеи, задачи или инструкции и те да бъдат незабавно транскрибирани, организирани и изпълнени. Независимо дали записвате бележки от срещи, актуализирате планове за проекти или изпращате бързи съобщения, Brain MAX ви позволява да управлявате работата си без усилие и без да използвате ръцете си. Това безпроблемно преживяване, ориентирано към гласа, оптимизира ежедневните ви рутинни задачи, намалява ръчния труд и ви позволява да се концентрирате върху най-важното, като прави продуктивността по-бърза и по-естествена от всякога.

2. Murf. ai (Най-доброто за създаване на AI озвучаване със студийно качество)

Murf. ai е инструмент за генериране на глас с изкуствен интелект, който е идеален за съдържание, изискващо емоционална дълбочина, като аудиокниги, електронно обучение или промоционални кампании. Инструментът за транскрипция с изкуствен интелект ви дава пълен контрол над стила на гласа, тона, скоростта и произношението, всичко това чрез интуитивен студиен интерфейс или достъп до API.

Споделените работни пространства, библиотеките с произношение и предварително зададените гласове помагат да се гарантира, че резултатът ви остава последователен в различните проекти, екипи и езици. Освен това, етичният избор на гласове и обширната библиотека означават, че не сте принудени да избирате между същите пет общи опции; получавате гласове, които звучат човешки и съответстват на контекста на вашата глобална аудитория.

Най-добрите функции на Murf. ai

Директно предаване на гласа с Say It My Way , за да възпроизведете тона, темпото и ритъма на гласа си, като насочвате AI гласа ред по ред.

Генерирайте варианти на гласа с Variability и създавайте незабавно множество опции за тон и темпо за една и съща реплика, без да се налага ръчно презаписване.

Подчертайте важните думи с акцент на ниво дума , за да добавите ударение към конкретни думи за драматично разказване или яснота на инструкциите.

Редактирайте аудио чрез скрипт с функцията за редактиране на глас, включително транскрибиране и презаписване на записани гласови коментари директно като текст, преди да ги преобразувате отново незабавно.

Ограничения на Murf. ai

Плановете от по-ниско ниво не генерират естествено звучащи гласове.

Персонализираните настройки на произношението не винаги са ефективни или удобни за ползване.

Цени на Murf. ai

Безплатно

Създател: 29 $/месец на потребител

Растеж: 99 $/месец на потребител

Бизнес: 299 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Murf. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Murf. ai?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Murf studio е лесно за използване. Ние сме стоматологичен кабинет и в момента го използваме, за да превърнем скучната музика на изчакване в маркетингова презентация с музика, за да информираме пациентите си за нашите услуги... Понякога гласът звучеше малко неестествено... Но не съм сигурен дали си заслужава да го надстроим. Бих искал да го изпробвам малко, за да видя дали надстроените функции си заслужават инвестицията за мен.

Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 42% от екипите използват записани клипове (21%) или инструменти за управление на проекти (21%) за асинхронна работа. Тези инструменти обаче често изискват допълнителни ресурси, включително отделни абонаменти, вписвания и криви на обучение. Като универсално приложение за работа, ClickUp улеснява асинхронната комуникация. Достъп до видеоклипове, гласови съобщения, работни процеси по проекти, документи за съвместна работа и вграден AI бележник – всичко това в едно работно пространство. Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

3. PlayHT (Най-доброто решение за създаване на многоезично съдържание)

чрез PlayHT

Сблъсквате се с препятствия поради ограничена гласова гъвкавост или затруднения в производството? PlayHT е на Ваша страна. PlayHT не само преобразува текст в реч, но и персонализира гласовото преживяване, което желаете. Вместо да се придържате към роботизирани четения или строги предварителни настройки, получавате гласове като „Mikael“, „Deedee“ и „Atlas“, всеки от които е създаден с убедителна човешка личност за конкретни тонове и случаи на употреба.

Искате да усъвършенствате представянето на модул за електронно обучение с много акроними? Или може би да добавите видео коментар? Можете. Моделът Dialog осигурява плавност и нюанси в разговора, което е чудесно за подкасти и AI асистенти. Междувременно моделът 3. 0 Mini поддържа лекота и отзивчивост за приложения в реално време, като игри на живо или интерактивни агенти.

Най-добрите функции на PlayHT

Регулирайте емоцията, темпото, височината, тона, акцента и дори вмъкнете умишлени паузи с Speech Styles и Inflections .

Използвайте преглед на ниво параграф, за да настроите изговарянето, преди да генерирате окончателния аудио файл.

Определете как се произнасят маркови имена, технически термини или акроними и ги използвайте отново без усилие.

Превключвайте между говорители с помощта на редактора Multi-Voice, за да създавате сценарии, богати на диалози, с няколко различни AI гласа в един и същ файл.

Ограничения на PlayHT

Ограничено разнообразие и автентичност при определени акценти, например, потребителите се оплакват, че австралийските гласове звучат американски или британски.

Труден за използване и непоследователен потребителски интерфейс, особено при преходите между редакторите.

Цени на PlayHT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PlayHT

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Пътуването на генерираните от изкуствен интелект гласови коментари започна с механични устройства като фонографа на Томас Едисън от 1877 г., който можеше да записва и възпроизвежда звук, но нямаше способността да синтезира истинска човешка реч.

4. Amazon Polly (най-доброто решение за висококачествена синтеза на реч)

чрез Amazon Polly

Amazon Polly е облачна услуга за преобразуване на текст в реч, предлагана от Amazon Web Services (AWS). Макар да не е създадена за театрални четения или хипер-експресивни герои, тя работи добре, когато мащабируемостта, многоезичната поддръжка и скоростта са задължителни.

Разработчиците могат да използват Speech Synthesis Markup Language (SSML) за фина настройка на речевия изход, като регулират аспекти като произношение, сила на звука, тон и скорост на говорене, за да постигнат желания ефект. Освен това, за тези, които създават приложения с гласово управление или медийни преживявания, невронните речеви модели с ниска латентност на Polly предлагат достатъчно реализъм, за да задържат вниманието на слушателите.

Най-добрите функции на Amazon Polly

Превърнете PDF файлове, статии и уеб страници в речеви потоци с невронна TTS

Използвайте речеви знаци и персонализирани речници за произношение , за да получите точното произношение на имена, жаргонни изрази или акроними.

Използвайте Amazon Polly API , за да активирате гласови функции в приложения, уебсайтове или системи за обслужване на клиенти при поискване.

Създавайте хиляди аудио версии на променящо се съдържание, без да наемате или презаписвате.

Ограничения на Amazon Polly

Изисква технически познания за ефективно използване на SSML за разширени възможности за клониране на глас и персонализиране на речта.

Потребителите съобщиха за проблеми при точното улавяне на естествени речеви звуци или разпознаването на определени регионални гласове.

Цени на Amazon Polly

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на инструменти

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amazon Polly?

Един потребител сподели този отзив в G2:

Много ми харесва как Amazon Polly кара компютрите да говорят като хора. Звучи толкова естествено и можете да избирате различни гласове. Страхотно е за озвучаване на видеоклипове или за да накарате приложенията си да говорят. Супер лесно за използване! Не ми харесва, че Amazon Polly има такси за използване, което означава, че трябва да плащате за броя символи, които чете на глас. Може да стане скъпо, ако го използвате много.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Otter AI

5. Google TTS (най-доброто решение за генериране на многоезично аудио съдържание)

чрез Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech е услуга, базирана на облак, която преобразува писмен текст в естествено звучаща човешка реч, като използва усъвършенстваните технологии за машинно обучение на Google.

С над 380 гласа и повече от 50 езикови варианта, инструментът предлага солидна поддръжка, от глобално мащабиране на съдържанието до хиперлокализирано аудио брандиране. Освен това, стриймингът с ниска латентност от Chirp 3 и реализмът на WaveNet, подкрепен от научни изследвания, осигуряват изтънчен резултат.

Най-добрите функции на Google TTS

Изберете гласове WaveNet , за да генерирате висококачествена реч с реалистична интонация и ритъм, подкрепени от усъвършенстваните модели на DeepMind.

Използвайте гласовете на Neural2 , за да произвеждате по-естествена и изразителна реч с технологията на невронни мрежи от ново поколение.

Използвайте гласовете на Chirp 3 (HD), за да създадете спонтанен, разговорен аудио с човекоподобни несъвършенства и нюансирана интонация.

Използвайте SSML поддръжка, за да форматирате дати, числа, паузи и да подчертаете ключови фрази.

Ограничения на Google TTS

Всяко API заявка е ограничено до максимум 5000 байта въведен текст, като по-дългите текстове се разделят на няколко заявки.

Не е оптимизирана за сценарии с стрийминг в реално време.

Цени на Google TTS

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google TTS

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

👋🏾 Научете как да използвате изкуствения интелект за по-добра продуктивност. Гледайте този урок!

6. Microsoft Azure (най-подходящ за работа с гласови приложения)

чрез Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech предлага пълна платформа за реч, която ви позволява да транскрибирате, синтезирате, анализирате и дори да създавате персонализирани невронни гласове. А най-хубавото? Всичко се намира в надеждния облак на Microsoft, което ви предоставя инструменти от корпоративно ниво, без да се налага да правите компромиси с мащаба или контрола.

Speech Studio ви позволява да създадете свой собствен глас от нулата или да подобрите аудио преживяването, използвайки вградени модели с висока точност. HD гласовете допълнително подобряват това, като регулират тона на говорене в реално време, за да съответстват на настроението на въведения текст, осигурявайки по-изразителен и съобразен с контекста резултат.

Най-добрите функции на Microsoft Azure

Добавете реалистична синтеза на реч, като използвате предварително създадени невронни гласове с висока точност (48 kHz) за по-реалистичен резултат.

Използвайте API-то за пакетна синтеза, за да генерирате дълги аудиофайлове като аудиокниги или обучителни материали асинхронно.

Генерирайте данни за виземи, за да анимирате аватари или цифрови хора с точно синхронизиране на устните в американски английски.

Ограничения на Microsoft Azure

Внедряването на TTS API изисква умения в областта на облачните услуги и API.

Създаването на персонализиран невронен глас изисква значителни инвестиции, включително одобрение от Microsoft и значително време за обучение.

Цени на Microsoft Azure

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Azure?

Ето какво казва рецензията на Capterra:

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Azure, е, че предлага бази данни като SQL, а също така функциите DevOps са страхотни и помагат много при създаването на уебсайтове и приложения... Това, което най-малко ми харесва, е, че понякога услугите са бавни и понякога има прекъсвания, което води до прекъсване на работата.

🔍 Знаете ли, че... През 50-те години на миналия век Bell Labs създаде Audrey – система, която можеше да разпознава цифрите от нула до девет. Десетилетия по-късно технологията за преобразуване на текст в реч се разви с Hidden Markov Model, която задвижваше инструменти от 90-те години като Dragon Dictate, които най-накрая разбираха не само цифри.

7. Speechify (Най-доброто решение за преобразуване на текст в аудио в движение)

чрез Speechify

Speechify е платформа за преобразуване на текст в реч, базирана на изкуствен интелект, която преобразува писмено съдържание в естествено звучащ аудио файл. Налична като мобилно приложение, приложение за настолен компютър и разширение за браузър, тя обслужва разнообразна база от потребители, включително студенти, професионалисти и лица с трудности при четене, като дислексия.

От сканиране на физическо съдържание с телефона ви и незабавното му превръщане в аудио до дублиране на многоезично съдържание за глобален обхват, платформата е снабдена с функционалности, които премахват пречките в производството.

Най-добрите функции на Speechify

Използвайте оптичното разпознаване на символи (OCR), за да сканирате физически документи или изображения и да ги прочетете на глас.

Използвайте го като разширение за Chrome, за да четете уеб страници, имейли и документи директно в браузъра си.

Използвайте функцията Voice Cloning , за да възпроизведете собствения си глас само с 20 секунди аудиозапис.

Четете до 4,5 пъти по-бързо с възпроизвеждане, задвижвано от изкуствен интелект, за да преглеждате сценарии, документи или дълги текстове, докато сте в движение.

Ограничения на Speechify

Услугата може да има проблеми с латентността в приложения за стрийминг в реално време.

Системата се затруднява да предаде нюансирани емоции или контекстуални тънкости.

Цени на Speechify

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Speechify

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Speechify?

Според един рецензент на G2:

За първи път използвах Speechify за един от моите проекти и веднага ми хареса. Най-хубавото е, че API-то е много лесно за използване, а резултатът от него е много ясен и отчетлив. Спести ми много време и ми предостави правилния резултат... Има ограничение по отношение на количеството текст, което може да преведе наведнъж в безплатната версия. Ако предоставят премиум версия за тестване, това би помогнало много за валидирането на инструмента.

🧠 Интересен факт: Speechify е основана от Клиф Вайцман, който първоначално я е създал, за да си помогне с дислексията. Сега целта й е да направи четенето по-бързо и по-достъпно за всички.

8. Descript (Най-доброто за създаване и редактиране на подкасти и уроци)

чрез Descript

Ако създаването на изпипани озвучавания, видеоклипове или подкасти отнема от времето ви или, по-лошо, от бюджета ви, Descript предлага интелигентно решение.

Това е платформа за редактиране на аудио и видео, задвижвана от изкуствен интелект, която ви помага в процеса на редактиране, като ви позволява да редактирате медийни файлове чрез текстови транскрипции. Проектиран за създатели на съдържание, подкастъри, преподаватели и маркетинг специалисти, инструментът ви позволява да елиминирате често срещани вербални тикове от вашите записи с само няколко кликвания, подобрявайки вашето съдържание.

Най-добрите функции на Descript

Използвайте Overdub , за да генерирате реалистични клони на гласа за корекция на грешки, разказ или изцяло синтетични гласови коментари.

Изрежете, копирайте, поставете или възпроизведете реч от текст с помощта на Script Editor и използвайте AI, за да симулирате директен зрителен контакт, дори когато четете сценарии.

Използвайте Regenerate, за да замените запъвания или пропуснати реплики с глас, генериран от изкуствен интелект.

Ограничения на Descript

Работата с видео подкасти с много говорители или дълги записи води до забавяне, несинхронизиран звук или сривове на приложението.

Докато основното редактиране е лесно, по-сложните инструменти и функции не са достатъчно ясни и липсва поддръжка за запознаване с тях.

Цени на Descript

Безплатно

Хобисти: 24 $/месец на потребител

Създател: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 35 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Ето какво казва един от рецензентите в G2:

Харесвам AI гласа за преобразуване на текст в реч. Той е изключително лесен за използване и възможността да се правят промени в скриптовете на момента е невероятна в сравнение с наемането на гласов артист. Също така е чудесно да се записват демонстрации на екрана в средата... Не харесвам някои от функциите за редактиране. Замразяването на кадри и увеличаването и намаляването на мащаба е малко досадно в сравнение с традиционните програми за редактиране на видео като Premiere Pro.

9. Resemble AI (Най-доброто за генериране на приложения за синтетичен глас в реално време)

чрез Resemble AI

Resemble AI предлага набор от инструменти за преобразуване на текст в реч (TTS), реч в реч (STS) и преобразуване на глас в реално време, подходящи за много приложения, като процеси за създаване на съдържание, виртуални асистенти и интерактивни медии.

Имате нужда от гласове, които да се развиват заедно с вашите герои, съдържание или марка? Инструментът ви позволява да генерирате персонализирани гласови характеристики за секунди, като използвате само текстово описание. Можете да мащабирате и интегрирате реалистични гласови функции чрез пакета Python или API, за да създадете агенти в реално време и интерактивни гласови преживявания.

Най-добрите функции на Resemble AI

Използвайте Voice Design , за да създавате уникални гласове от прости текстови описания, без да се нуждаете от аудио проби или технически познания.

Използвайте Original Detection , за да защитите целостта на марката с откриване в реално време на манипулации с аудио, изображения и видео.

Локализирайте речта на над 142 езика и регионални диалекта с точна интонация и културни нюанси.

Ограничения на Resemble AI

Потребителите трябва ръчно да настройват произношението с помощта на плъзгачи, което може да отнеме много време.

Генерираните гласове могат да звучат роботизирани или зловещи, особено когато се опитват да имитират реални акценти.

Цени на Resemble AI

Плащайте по мере на използване

Създател: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Бизнес: 699 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Resemble AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. WellSaid Labs (Най-доброто решение за създаване на висококачествени аудио разкази за обучение)

чрез WellSaid Labs

WellSaid Labs опростява процесите на дублиране с изкуствен интелект за екипи, които държат на скоростта, последователността и контрола. Какво го отличава? Създаден е за сътрудничество и мащабируемост. Можете да възлагате проекти, да създавате споделени фонетични библиотеки и да тествате множество гласови опции в различни кампании или продуктови потоци.

Затвореният AI модел на платформата гарантира, че вашите данни, IP на марката и творческите ви произведения никога няма да напуснат вашата екосистема. Освен това можете интуитивно да регулирате тона, темпото и силата на звука с вербални команди, което позволява прецизен контрол на гласовото излъчване без сложни езици за маркиране.

Най-добрите функции на WellSaid Labs

Сътрудничество между екипи в реално време с общо работно пространство, проектирано за големи проекти с гласови записи.

Търсете гласове с прецизност, използвайки филтри като диалект, личност или стил на продукция, за да намерите идеалното съвпадение.

Направете незабавни промени в аудиофайла с AI Director , без да рестартирате целия работен процес.

Интегрирайте създаването на глас във вашия стек чрез API с ниска латентност, който рендерира MP3 потоци за милисекунди.

Ограничения на WellSaid Labs

Функции като системата за сигнали (понастоящем в бета версия) може да изискват известно време за усвояване от потребители без технически познания.

Фокусът е предимно върху английските гласове, което ограничава използваемостта за създателите на глобално съдържание.

Цени на WellSaid Labs

Безплатно

Креативни: 55 $/месец на потребител

Бизнес: 160 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за WellSaid Labs?

Ето какво казва едно от ревютата в G2:

Разнообразието от персонажи/гласове беше много полезно, както и възможността да ги разделям по изречения или абзаци. Екипът, с който работех, беше много конкретен по отношение на това как искаше да се произнася името на организацията им и аз успях да се уверя, че се произнася правилно... Макар че през повечето време гласовете произнасяха думите точно, имаше някои проблеми с произношението, които ме караха да се опитвам отново и отново да изговоря произношението.

11. Lovo AI (Най-доброто решение за създаване на готови за реклама озвучавания и аудио с брандиране)

чрез Lovo AI

Lovo AI е усъвършенстван AI гласов генератор, който преобразува писмен текст в естествено звучаща реч. Неговият флагмански инструмент, Genny, обединява AI-генерирани гласове с вграден видео редактор, което ви позволява да създавате висококачествено озвучаване и синхронизирано видео на едно място.

Помислете за Genny като за студио. От писане на сценарии до субтитри и изображения, генерирани от изкуствен интелект, то е пълно с инструменти, които правят творческия ви процес по-гладък. Независимо дали анимирате обяснително видео, създавате съдържание за електронно обучение или тествате гласови опции за прототип на игра, инструментът предлага интегрирана платформа с над 500 гласа, генерирани от изкуствен интелект, на различни езици (над 100).

Най-добрите функции на Lovo AI

Добавете емоционални нюанси към гласовите коментари, като вълнение или тъга, за да подобрите разказа и ангажираността на аудиторията.

Използвайте интегрирания Genny, за да редактирате както аудио, така и видео съдържание.

Напишете сценарии за озвучаване за секунди с помощта на Genny’s AI Writer, създаден, за да даде тласък на творческия процес.

Ограничения на Lovo AI

Въпреки че генерира човекоподобни гласове, някои потребители забелязват леко роботизирано качество, особено с тренирани уши.

Потребителите не могат напълно да настройват паузи, прекъсвания и интонации в рамките на един и същ скрипт, което ограничава прецизността.

Цени на Lovo AI

Основен: 10 $/месец на потребител

Про: 48 $/месец на потребител

Pro +: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lovo AI

G2: 4. 4/5 (170+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

💡 Професионален съвет: Уверете се, че сте създали свой собствен стил на озвучаване. Документирайте го в Ръководство за стил на озвучаване, за да го използвате отново в различни проекти. Поддържайте последователност в: Гласова персона (изберете модел на обикновен гласов актьор)

Тон (приятелски, професионален, саркастичен)

Темпо (бавно за уроци, бързо за TikToks)

12. Listnr (Най-доброто за генериране на TTS аудио и хостинг на подкасти)

чрез Listnr

Listnr се включва там, където традиционните озвучавания не са достатъчни, особено когато времето, последователността и езиковото разнообразие се превръщат в препятствия. Той предлага бърз и мащабируем начин за създаване на естествено звучащи озвучавания на над 142 езика.

С над 1000 ултрареалистични гласа, той ви помага да мащабирате съдържание в различни формати като Reels, YouTube видеоклипове, подкасти, игри и аудиокниги, без да правите компромиси с тона или яснотата. Една ключова разлика от ElevenLabs? Listnr ви позволява да хоствате и публикувате подкасти, да вграждате аудио плейъри директно в сайта си и дори да преобразувате цели блогове в епизоди с говорено слово.

Най-добрите функции на Listnr

Хоствайте пълни подкасти и преобразувайте писмено съдържание в епизоди на подкасти, използвайки вградени инструменти за подкастинг.

Използвайте персонализираната функция за вграждане на аудио плейър, за да добавите гласови коментари към вашия уебсайт, LMS или маркетингови активи.

Използвайте Emotion Fine-Tuning, за да настроите тон и изразяване за по-увлекателно разказване на истории или озвучаване.

Ограничения на Listnr

Няма вградена функция за докладване на проблеми чрез API за неправилно произнесени или необичайни думи.

Непостоянно качество при някои акценти, особено за определени езици

Цени на Listnr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Listnr

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Listnr?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

…Това, което ми харесва в Listnr, е основателят. Той постоянно развива и подобрява функциите и иска пряка обратна връзка, за да усъвършенства продукта. Лесен е за настройка и употреба и спестява много време при създаването на аудио съдържание от съществуващи публикации…Понякога е малко бавен, с леко забавяне, но и това се подобрява, така че с развитието на технологията се надяваме, че и скоростта ще се подобри. Липсата на разпространение е нещо, което трябва да бъде приоритет, както и планирането на подкастите.

13. Synthesia (Най-доброто решение за създаване на видеоклипове с аватари, управлявани от изкуствен интелект, с гласово озвучаване)

чрез Synthesia

Synthesia преобразува писмен текст в видеоклипове с професионално качество, включващи реалистични аватари и естествено звучащи гласове. Създадена през 2017 г. като алтернатива на традиционното видеопроизводство, базирана на научни изследвания, тя се използва от над 50 000 екипа за създаване на вътрешни обучения, подпомагане на продажбите, обяснения на продукти и локализирано видеосъдържание.

Комбинирайки усъвършенствана технология за преобразуване на текст в реч (TTS) с персонализирани дигитални презентатори, инструментът позволява на потребителите да създават привлекателно съдържание с камери, микрофони или актьори. Това го прави идеално решение за бизнеса, преподавателите, маркетолозите и създателите на съдържание, които целят да произвеждат ефективно висококачествени видеоклипове.

Най-добрите функции на Synthesia

Създавайте видеоклипове с над 230 реалистични аватара, които могат да предадат вашето послание по човешки начин.

Вградете видеоклипове в LMS, CMS, CRM или инструменти за създаване на съдържание, без да ги експортирате.

Подобрете видеоклиповете с милиони безвъзмездни изображения, видеоклипове, икони, GIF файлове и саундтраци, достъпни в платформата.

Ограничения на Synthesia

Опциите за персонализиране на героите, изговаряне на речта и произношение са ограничени.

Аватарите често изглеждат роботизирани и им липсват естествени жестове като обръщане, използване на реквизит или писане на клавиатура.

Цени на Synthesia

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Създател: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 270 отзива)

Какво казват реалните потребители за Synthesia?

Ето какво се казва в едно ревю на Capterra:

С Synthesia мога да създавам висококачествени, професионални видеоклипове за част от времето, което ми отнемаше преди, въпреки че съм опитен потребител на други инструменти за създаване на видеоклипове, като Adobe Premiere Pro... Понякога ми е трудно да настроя правилния темп за гласовото озвучаване, т.е. когато аватарът говори, трябва да добавя доста паузи и т.н. в сценария, дори когато умишлено избирам глас, който говори бавно и ясно. Понякога имам проблеми и с редактирането на текст. Например, често не мога да избера текста, който искам да редактирам, и трябва да кликна/опитам 2-3-4 пъти, преди да мога да променя например размера на шрифта или самия шрифт. Не знам защо се случва това.

🧠 Интересен факт: През 1936 г. Bell Labs представи Voder, първия електронен синтезатор на реч. Той не „говореше“ сам, а се нуждаеше от обучен оператор, който да използва клавиши и педали, за да произвежда звуци, наподобяващи реч.

От озвучаване до работни процеси с ClickUp

Намирането на подходящия инструмент за преобразуване на текст в реч зависи от това колко добре се вписва в цялостния ви работен процес.

Макар че тези алтернативи на ElevenLabs, които разгледахме, предлагат перфектно качество на гласа и персонализация, повечето се ограничават до генериране на глас.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, отива отвъд границите. ClickUp AI Notetaker превръща срещите в структурирани транскрипти, които можете веднага да превърнете в материал, готов за TTS. С ClickUp Brain и ClickUp Brain MAX можете да генерирате съдържание, готово за гласово възпроизвеждане, и дори да автоматизирате актуализациите. А с ClickUp Docs можете да сътрудничите, организирате и финализирате скриптове с екипа си.

