10-те най-добри алтернативи на Trint за транскрипция с изкуствен интелект през 2025 г.

Вие сте използвали Trint. Той работи като инструмент за транскрипция, но само до известна степен.

Тъй като транскрипцията става само една част от по-голям работен процес – създаване на съдържание, проучване на потребители, документиране на срещи – инструменти като Trint могат да започнат да се усещат като ограничаващи. Експортирането е тромаво. Сътрудничеството изглежда насилствено. А интегрирането на транскрипции в действителния ви работен процес често изисква прекалено много обходни решения.

Недостатъците бързо стават явни за екипи, които се нуждаят от нещо повече от просто транскрипция, които искат да организират, редактират, сътрудничат, преработват и извличат информация от съдържанието.

Независимо дали търсите подробни функции за редактиране, AI-базирани анализи или по-добри начини за сътрудничество с екипа си, има алтернатива на Trint, създадена специално за вашия работен процес.

Нека разгледаме най-добрите инструменти за транскрипция, заедно с техните основни характеристики, ограничения и цени, за да ви помогнем да направите информиран избор.

Защо да изберете алтернативи на Trint

Trint е популярен инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който преобразува аудио и видео файлове в текстови документи, които могат да се търсят, редактират и споделят.

Ето няколко причини, поради които може да искате да обмислите алтернативи на Trint, които поддържат транскрипция:

Ограничения на точността: Trint се справя добре с ясни аудио файлове, но може да има затруднения с силни акценти, пресичане на звука или фонов шум. Може да ви е необходимо решение, което да генерира транскрипции с по-висока точност или дори да предлага транскрипции, изготвени от хора, като резервен вариант за критични записи.

Ограничени опции за експортиране и форматиране: Trint ще ви се стори ограничаващ, ако имате нужда да експортирате транскрипциите си в специфични файлови формати като SRT, VTT или персонализирани шаблони. Потърсете алтернативи на Trint, които предлагат по-широк набор от формати, за да интегрирате транскрипциите в работния си процес или поток от съдържание.

Потребителски интерфейс и инструменти за редактиране: Други платформи се открояват, ако предпочитате по-удобен за ползване интерфейс с по-изчистени оформления, по-малко кликвания и по-плавни процеси на редактиране. Те предлагат разширени функции като вградени коментари, бележки на говорителя и прецизно кодиране на времето.

Функции за сътрудничество: Ако работите с екип, сътрудничеството в реално време, историята на версиите и управлението на ролите на потребителите са от решаващо значение. Някои инструменти за транскрипция надхвърлят основните функции, като предлагат интегрирани инструменти за обратна връзка и опции за споделяне.

Поддръжка на езици и говорители: Макар Trint да поддържа множество езици, разпознаването на говорители не винаги е най-точното. Ако често транскрибирате интервюта с няколко говорители или глобално съдържание, обмислете инструменти с по-силни многоезични модели и по-усъвършенствано разделяне на говорителите.

Сигурност и съответствие: Нуждаете се от надеждни протоколи за сигурност, особено в силно регулираните индустрии. Изберете софтуер за транскрипция, който отговаря на HIPAA, GDPR и други специфични за индустрията изисквания за защита на данните на корпоративно ниво.

💡 Професионален съвет: За изключителна точност, особено когато работите с техническо съдържание или в шумна среда, изберете инструменти за транскрипция с мощна многоезична поддръжка, точно разпознаване на говорещия и вградена функция за създаване на субтитри. Най-добрите алтернативи на Trint се адаптират към разнообразни нужди за транскрипция – от интервюта до глобално съдържание – без да правят компромис с точността.

Алтернативи на Trint на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Trint за точна транскрипция:

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящи за Цени ClickUp AI Notetaker, съвместни документи, управление на задачи, редактиране в реално време, ClickUp Brain insights Предприятия, средни компании, малки фирми Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Otter. ai Транскрипция в реално време, резюмета от срещи, задачи за изпълнение, заснемане на слайдове, транскрипти с възможност за търсене Малки предприятия, професионалисти Безплатен план; Платените планове започват от 16,99 $/потребител/месец. Descript Редактиране на базата на скрипт, клониране на глас чрез дублиране, многопистово редактиране, премахване на излишни думи, контрол на времевата линия на видео/аудио Създатели на съдържание, подкастъри Безплатен план; Платените планове започват от 24 $/потребител/месец Happy Scribe AI и човешка транскрипция, редактор на субтитри, дословна транскрипция и SDH поддръжка Изследователи, правни специалисти, образование Модел на плащане при ползване; цените започват от 12 долара на час. Sonix Многоезична поддръжка, откриване на теми, подобряване на аудио качеството, качване на многоканални файлове, оценка на достоверността Средни предприятия, професионалисти Безплатен план; Транскрипцията започва от 5 $/час (Premium) Verbit Субтитри в реално време CART, обобщения Gen. V AI, сигурни и съвместими (HIPAA, GDPR), етикетиране на говорители, превод Предприятия, образование, право Безплатно до 30 минути; Платените планове започват от 29 $/месец. Temi Бърза AI транскрипция, иновативни инструменти за редактиране, мобилно приложение и персонализиране на времевите отметки. Малки предприятия, самостоятелни професионалисти Налична е безплатна пробна версия; цените започват от 0,25 $/аудио минута. Rev AI + човешка транскрипция, AI асистент, мултифайлови анализи, персонализирани шаблони Средни предприятия, изследователи AI транскрипцията започва от 14,99 $/месец. Scribie 4-степенен процес за точност, поддръжка на акценти, проследяване на статуса в реално време, персонализирано форматиране Малки предприятия, глобални екипи Цените започват от 0,80 $/мин. Amberscript Вградени субтитри, пренареждане на времеви кодове, мобилно записване, управление на достъпа на екипа, съответствие с GDPR/SOC2 Предприятия, медийни екипи Цена от 8 долара на час TranscribeMe Транскрипция на глас от WhatsApp/Telegram, интеграция с ChatGPT, многоезичен превод в реално време, специфични за индустрията формати на изхода Предприятия, изследователи, мобилни потребители Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Trint, които можете да използвате

Нека разгледаме всяка алтернатива на Trint с нейните функции, цени, оценки и потребителски отзиви:

1. ClickUp (Най-добър за запис, транскрибиране и лесно интегриране на съдържание в работните процеси)

Записвайте видео или аудио съобщения, транскрибирайте файловете си и извличайте информация незабавно чрез ClickUp Brain.

Ако търсите алтернатива на Trint, вероятно искате инструментът да предлага нещо повече от просто транскрипция. Имате нужда от цялостна платформа, която транскрибира и ви позволява да извличате информация, да възлагате задачи и да си сътрудничите с колегите си.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира тези възможности, за да превърне разговорите в оптимизирани работни процеси и практически резултати. Най-доброто е, че има лесен за използване интерфейс, който улеснява дори и нетехническите потребители да започнат да го използват.

AI Notetaker на ClickUp автоматично транскрибира вашите срещи и гласови бележки, за да записва ключови моменти, решения и действия в момента, в който се случват.

С безпроблемна интеграция с платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, ClickUp улеснява записването и транскрибирането на аудио и видео съдържание. След всяка среща, AI инструментът за водене на бележки генерира интелигентни обобщения на срещите чрез ClickUp Docs, предоставяйки ви кратък преглед на дискусията.

Записвайте всеки детайл – използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да записвате идеи, задачи и бележки от срещи незабавно.

Транскрипцията ви остава достъпна за търсене, което ви позволява бързо да намерите всякаква информация, от която се нуждаете. А най-хубавото? Всякакви действия от разговора могат да бъдат незабавно превърнати в проследими задачи, така че лесно можете да поддържате организация и да проследявате ключовите моменти.

Например, задачи като финализиране на дизайна на маркетингова кампания или преглед на тримесечния бюджет могат да бъдат възложени автоматично. Като алтернатива можете да опитате безплатни шаблони за бележки от срещи, за да пишете протоколи от срещи в структуриран формат и лесно да държите всички в течение.

Сега, когато вече имате транскрипцията, ClickUp Brain, вграден AI асистент, анализира съдържанието ви и извежда ключови заключения. С ClickUp Brain можете лесно да извличате полезна информация от бележките си от срещи, транскрипции и документи и да вземате по-умни решения по-бързо.

Задавайте въпроси на естествен език относно бележките от срещи и получавайте конкретна информация за минути с ClickUp Brain.

Можете да задавате въпроси на естествен език, като „Какви са действията, които трябва да се предприемат след тази среща?“ или „Какъв е статуса на задачите, обсъдени по време на разговора миналата седмица?“ и да получите незабавни и ценни информации. Това е вашият асистент, който гарантира, че винаги работите с най-релевантните данни и ви предоставя информацията, от която се нуждаете, за да продължите да работите по проектите си.

Освен това, ClickUp Docs може да ви помогне да организирате и да си сътрудничите с други екипи. Функциите му за редактиране в реално време помагат да редактирате или да внесете яснота във всички дискусионни точки в бележките от срещите си и да гарантирате, че всички са винаги в крак с актуалната информация.

Организирайте транскрипциите си и сътрудничете по документи без усилие с ClickUp Docs.

С функции като вградени задачи, списъци за проверка и лесно форматиране, ClickUp Docs съхранява всичко необходимо на едно място, като ви гарантира, че ще останете в крак с работата си и ще бъдете в синхрон с екипа си. Можете също така да се свържете директно с други задачи в ClickUp, да възлагате отговорности и да проследявате напредъка, всичко това в рамките на документа.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте списъци за проверка, за да гарантирате завършването: Използвайте Използвайте списъците за проверка на ClickUp , за да се съгласувате с действията от транскрипцията, като всеки елемент може да бъде отбелязан като завършен.

Следете напредъка: Проследявайте изпълнението на задачите или действията, идентифицирани в транскрипцията, с ClickUp Tasks и поддържайте екипа съгласуван и в график.

Ангажирайте се с коментари и споменавания : Използвайте : Използвайте ClickUp Assign Comments , за да споменавате директно членовете на екипа в документа и да задавате въпроси или да предоставяте обратна връзка в реално време.

Използвайте историята на версиите : проследявайте промените в документите с помощта на : проследявайте промените в документите с помощта на ClickUp Docs и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо.

Записвайте видеоклипове лесно: Използвайте Използвайте ClickUp Clips , за да записвате екрана си и да транскрибирате видеоклипове незабавно с помощта на ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Платформата може да изглежда малко сложна за използване от потребители, които я използват за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp Brain спестява време. Вграденият изкуствен интелект вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

ClickUp Brain спестява време. Вграденият изкуствен интелект вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

Научете как да използвате AI за протоколи от срещи:

2. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция на срещи на живо и сътрудничество)

Otter. ai е инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, за водене на бележки в реално време, записване на срещи и съвместна транскрипция. След като свържете календара си, OtterPilot автоматично се присъединява към вашите разговори в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, транскрибира всичко в реално време и дори заснема слайдове и споделяния на екрана по време на разговора.

Тази изкуствена интелигенция за бележки от срещи извлича и ключови изводи и действия. След това, вместо да прелиствате страници с текст, можете да зададете въпроси като „Какво решихме за следващите стъпки?“ и Otterpilot ще ви насочи директно към отговора. Можете също да го научите на имената, акронимите или жаргона, които вашият екип използва често, за да му помогнете да улавя правилно детайлите всеки път.

Най-добрите функции на Otter. ai

Автоматично генерирайте ясни и кратки обобщения на вашите срещи и записвайте ключови идеи, решения и последващи задачи.

Организирайте транскрипциите от срещите си и споделяйте бележки с конкретни екипи или проекти чрез Channels.

Активирайте двуфакторна автентификация (2FA), за да засилите защитата на профила си и да гарантирате, че вашите срещи и данни остават защитени от неоторизиран достъп.

Ограничения на Otter. ai

Понякога, когато говорителят има силен акцент, транскрипцията може да бъде по-неточна и да доведе до текст, който е неясен или труден за разбиране.

Цени на Otter. ai

Основни : Безплатни

Pro : 16,99 $/потребител

Бизнес : 30 $/потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

В рецензия на Capterra се казва:

Обичам функцията за незабавна транскрипция и факта, че можете да „настроите и забравите“ Otter за вашите срещи – приложението ще ви помоли да се присъедините към разговорите си и ще води бележки, ще обобщава разговорите ви и дори може да прави екранни снимки, за да не забравите подробности.

Обичам функцията за незабавна транскрипция и факта, че можете да „настроите и забравите“ Otter за вашите срещи – приложението ще ви помоли да се присъедините към разговорите си и ще води бележки, ще обобщава разговорите ви и дори може да прави екранни снимки, за да не забравите подробности.

3. Descript (Най-доброто за редактиране на аудио и видео с интегрирана транскрипция)

чрез Descript

Descript е AI инструмент за редактиране на аудио и видео, който предлага три метода – Script, Canvas и Timeline, за да ви помогне лесно да редактирате съдържанието си.

С интерфейса Script можете директно да модифицирате транскрипцията, за да премахнете, пренаредите или коригирате секции, без да засягате оригиналния медиен файл. Функцията Canvas добавя визуални елементи като заглавия, надписи и изображения. Timeline предоставя подробен контрол над аудиофайла, като ви позволява да коригирате избледняването, реда на слоевете и да синхронизирате елементите.

Trint е инструмент за транскрипция, създаден за точна транскрипция и сътрудничество в екип. Той предлага транскрипции с възможност за търсене, етикети на говорители и инструменти за работния процес. Descript е пълноценен аудио/видео редактор, където транскрипцията е само отправната точка. Чрез редактиране на текст можете да изрязвате, пренареждате и публикувате медии.

Най-добрите функции на Descript

Създайте гласов модел от вашите записи и генерирайте нови редове чрез въвеждане на текст, което е идеално за поправяне на грешки или добавяне на съдържание.

Редактирайте няколко аудио файла в един транскрипт и използвайте Sequences, за да настроите всяка песен с прецизност.

Превърнете аудио файловете в привлекателни визуализации с персонализирани дизайни, за да споделяте онлайн най-важните моменти от подкастите.

Ограничения на Descript

В момента транскрипцията работи надеждно само за английски език. Платформата все още се нуждае от по-широка езикова поддръжка, за да бъде ефективна.

Цени на Descript

Безплатно

Хоби: 24 долара на човек/месец

Създател: 35 долара на човек/месец

Бизнес: 65 долара на човек/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Едно ревю в G2 казва:

Descript е невероятно полезен в работата ми. Спестява ми много време за задачи като редактиране на подкасти. Обичам и AI функциите, които са достъпни за използване при създаването на бележки за предавания и др. Лесен е за използване, лесен за разбиране, лесен за инсталиране и лесен за редактиране. Използвам го почти всеки ден в работата си и ми харесва, че всичко се запазва в облака, така че не губя файлове и не е нужно да ги съхранявам на компютъра си.

Descript е невероятно полезен в работата ми. Спестява ми много време за задачи като редактиране на подкасти. Обичам и AI функциите, които са достъпни при създаването на бележки за предавания и др. Лесен е за използване, лесен за разбиране, лесен за инсталиране и лесен за редактиране. Използвам го почти всеки ден в работата си и ми харесва, че всичко се запазва в облака, така че не губя файлове и не е нужно да ги съхранявам на компютъра си.

🧠 Знаете ли? Готвачът и автор Джейми Оливър, който страда от дислексия, се е борил с традиционните методи на писане. За да преодолее това, той е записал първите си книги с диктофон, което му е позволило да диктува идеите си, вместо да ги записва.

4. Happy Scribe (най-добър за многоезична транскрипция и субтитриране)

чрез Happy Scribe

Happy Scribe, инструмент за транскрипция и субтитриране, базиран на изкуствен интелект, ви позволява бързо да транскрибирате и субтитрирате вашето съдържание. Можете да започнете с бързи, генерирани от изкуствен интелект транскрипции, които са с точност около 85% в над 120 поддържани езика и диалекта.

Можете също да поръчате услуга за транскрипция, изготвена от човек, ако се занимавате с високоточни транскрипции, като съдебни производства, медицински записи или интервюта за научни изследвания. Това осигурява до 99% точност с професионална корекция.

Той поддържа и SDH (субтитри за глухи и хора с увреден слух). Те надхвърлят рамките на говорения диалог и включват невербални сигнали като музика, смях или фонови звуци, което прави вашето видео съдържание по-инклузивно.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Дефинирайте конкретни правила за граматически корекции, етикети на говорители и форматиране на субтитри, за да поддържате последователност във всичките си транскрипции и субтитри.

Създайте специализирани речници за търговски марки, технически термини или регионален жаргон, за да гарантирате висока степен на точност и да ускорите работния процес по субтитриране и транскрипция.

Използвайте синтаксичен анализатор, за да разделите непрекъснатата реч на прецизни сегменти с точни времеви параметри за по-високо качество на субтитрите.

Ограничения на Happy Scribe

Функцията „добавяне на речник“ изглежда не работи ефективно, което води до повтарящи се дребни грешки в повечето транскрипции на подкасти.

Цени на Happy Scribe

Стартово ниво: Плащайте по мере на използване от 12 долара за 60 минути

Lite: 9 $ на месец · 0,15 $/мин.

Pro: 29 $ на месец · 0,05 $/мин

Бизнес: 49 $ на месец · 0,01 $/мин (само годишно фактуриране)

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2: 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Happy Scribe?

Едно ревю в TrustPilot казва:

Обичах да използвам Happy Scribe, защото това е безспорно един от най-достъпните инструменти за работа с субтитри (което, повярвайте ми, е много важно, когато ги правите сами). Приложението е супер интуитивно, пълно с полезни функции и, най-важното, никога не се чувствате „сами с текста“. Имате вграден превод, AI поддръжка и дори възможност да поръчате превод от човек, ако е необходимо. Основно, има много функции, но всички са полезни в реалния живот.

Обичах да използвам Happy Scribe, защото това е безспорно един от най-достъпните инструменти за работа с субтитри (което, повярвайте ми, е много важно, когато ги правите сами). Приложението е супер интуитивно, пълно с полезни функции и, най-важното, никога не се чувствате „сами с текста“. Имате вграден превод, AI поддръжка и дори възможност да поръчате превод от човек, ако е необходимо. Основно, има много функции, но всички са полезни в реалния живот.

5. Sonix (Най-добър за организиране и обобщаване на многоезични транскрипции)

чрез Sonix

Sonix ви позволява да транскрибирате аудио и видео файлове на над 53 езика. Функцията за откриване на теми и обекти автоматично организира вашия транскрипт, маркирайки ключови теми и имена, за да можете лесно да намерите това, от което се нуждаете.

Автоматичното пренареждане на времевия код гарантира, че субтитрите ви остават перфектно синхронизирани с аудиото, дори и след редакции. Trint, макар и да предлага надеждна транскрипция, не осигурява това ниво на автоматична организация и изисква от потребителите да търсят и маркират съдържанието ръчно.

Следващата стъпка е да качите няколко транскрипции? Функцията за качване на няколко файла на Sonix ви позволява да го направите и да ги обедините в една транскрипция с точни етикети на говорещите. Функциите за отстраняване на шума и подобрена аудио обработка могат да почистят фоновите звуци и да гарантират точна транскрипция, ако записът ви не е ясен.

Най-добрите функции на Sonix

Използвайте AI-базираното филтриране на шум на Sonix, за да подобрите яснотата на транскрипцията дори в шумна среда.

Автоматично откривайте думи с ниска степен на достоверност, за да се съсредоточите върху области, които може да се наложи да прегледате или коригирате ръчно.

Създавайте кратки резюмета на вашите транскрипции под формата на изречения или списъци с точки.

Ограничения на Sonix

Поддържа качване на файлове за транскрипция, но не предлага функции за преобразуване на реч в текст на живо.

Цени на Sonix

Цена на платформата Стандартна: 0 $ на месец Премиум: 22 $ на месец за работно място Предприятие: Индивидуална цена

Стандартен: 0 $ на месец

Премиум: 22 долара на месец за едно работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Стандартен: 0 $ на месец

Премиум: 22 долара на месец за едно работно място

Enterprise: Персонализирани цени

AI транскрипция Стандартна: 10 долара на час Премиум: 5 долара на час. Спестете 50% Предприятие: Персонализирана цена

Стандартен: 10 долара на час

Премиум: 5 долара на час. Спестете 50%

Enterprise: Персонализирани цени

Стандартен: 10 долара на час

Премиум: 5 долара на час. Спестете 50%

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sonix?

В рецензия на Capterra се казва:

Това е една от малкото услуги, която може да обработва многоезични транскрипции и преводи. Хареса ми лесният за използване потребителски интерфейс и възможността за експортиране към софтуер като Adobe и Atlas. Най-доброто е лесният начин за редактиране на транскрипциите.

Това е една от малкото услуги, която може да обработва многоезични транскрипции и преводи. Хареса ми лесният за използване потребителски интерфейс и възможността за експортиране към софтуер като Adobe и Atlas. Най-доброто е лесният начин за редактиране на транскрипциите.

📮ClickUp Insight: Почти 88% от участниците в нашето проучване вече разчитат на AI инструменти, за да опростят и ускорят личните си задачи. Искате да постигнете същите ползи на работното място? ClickUp е тук, за да ви помогне! ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да подобрите производителността с 30% с по-малко срещи, бързи AI-генерирани обобщения и автоматизирани задачи.

6. Verbit (Най-доброто за транскрипция и съответствие на корпоративно ниво)

чрез Verbit

Verbit е професионален софтуер за транскрипция, който съчетава своя патентован AI двигател Captivate™ с експертни човешки редактори, за да постигне над 99% точност. Това е мястото, където той се отличава като алтернатива на Trint.

Ако се нуждаете от транскрипции в реално време, услугата за транскрипция и субтитриране на живо на Verbit поддържа събития, уебинари и срещи.

С Gen. V™ AI получавате и добавена стойност като резюмета, подчертани ключови думи и предложени заглавия, които ви помагат да извлечете максимума от вашето съдържание. Verbit предлага превод и дублиране, задвижвани от AI, за глобална аудитория, за да запази вашето послание ясно и естествено на повече от 50 езика.

Най-добрите функции на Verbit

Предоставяйте точни субтитри в реално време с Communication Access Realtime Translation (CART), за да поддържате достъпност на живо за събития, уроци и срещи.

Спазвайте строги стандарти като HIPAA, SOC 2 и GDPR, за да защитите личната, правната или медицинската информация по време на целия процес на транскрипция.

Изберете от множество опции за изход, включително Word, PDF, SRT, VTT, CSV и JSON, за да се адаптирате към работния процес на публикуване на продукцията си.

Ограничения на Verbit

Едно от основните ограничения е, че транскрипциите се представят като големи, неструктурирани блокове текст. Това може да ги направи трудни за следване и по-малко удобни за ползване.

Цени на Verbit

Безплатно : до 30 минути

Самообслужване: 29 $/месец

Пълно обслужване: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Verbit

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Verbit?

Едно ревю в G2 казва:

Като цяло Verbit осигурява отлично време за изпълнение на субтитрите. Това е особено важно, когато студенти с улеснения чакат видео с субтитри. Точността е изключителна. Като медицинска институция, имаме множество технически термини. Можем да предоставим на Verbit документация с терминология, с която човешките проверяващи може да не са запознати, за да подобрим точността на субтитрите.

Като цяло Verbit осигурява отлично време за изпълнение на субтитрите. Това е особено важно, когато студенти с улеснения чакат видео с субтитри. Точността е изключителна. Като медицинска институция, имаме множество технически термини. Можем да предоставим на Verbit документация с терминология, с която човешките проверяващи може да не са запознати, за да подобрим точността на субтитрите.

7. Temi (Най-доброто решение за бърза и достъпна автоматизирана транскрипция)

чрез Temi

Temi, разработено от Rev, е софтуер за преобразуване на реч в текст, който бързо доставя транскрипция, готова за преглед, директно във вашата пощенска кутия. Trint също предлага сравнително бързо изпълнение, но неговият интерфейс е по-подходящ за професионални потребители, които се нуждаят от по-усъвършенствани инструменти за организиране и анализиране на транскрипции.

Мобилното приложение Temi ви позволява да записвате и транскрибирате аудио директно от телефона си. То предлага неограничен запис и стрийминг на глас към текст в реално време.

Най-добрите функции на Temi

Изберете между MS Word, PDF, SRT, VTT и JSON за безпроблемна интеграция на транскрипциите във вашите работни процеси.

Бързо идентифицирайте и премахвайте думи като „ъм“ и „ъъ“ с едно докосване в процеса на редактиране.

Персонализирайте и настройте времевите отметки, за да осигурите точна синхронизация с вашето аудио или видео съдържание.

Ограничения на Temi

Temi не предлага транскрипция на живо или в реално време. То обработва записите след като бъдат качени.

Цени на Temi

Безплатна пробна версия

Плащане: 0,25 долара на аудио минута

Оценки и рецензии за Temi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Temi?

Едно ревю в G2 казва:

След транскрибиране съдържанието може да бъде редактирано. Например, имената на говорителите могат да бъдат добавени на сайта на Temi. След изтегляне текстът е лесен за коригиране, което позволява споделянето на изпипана транскрипция.

След транскрибиране съдържанието може да бъде редактирано. Например, имената на говорителите могат да бъдат добавени на сайта на Temi. След изтегляне текстът е лесен за коригиране, което позволява споделянето на изчистена транскрипция.

🧠 Интересен факт: По време на Ренесанса стенографията придобива популярност като метод за бърза транскрипция. Известни личности като Самуел Пепис и Исак Нютон използват стенографията, за да документират бързо събития и идеи. През този период се наблюдава възходът на стенографията, която оказва значително влияние върху съвременните методи за транскрипция.

8. Rev (Най-добър за превключване между AI и човешка транскрипция при поискване)

чрез Rev

Rev предлага софтуер за преобразуване на реч в текст и услуги за транскрипция от хора, за да ви помогне да изберете подходящия за вашите специфични нужди. Има и AI шаблони, които можете да използвате, ако повтаряте един и същ вид работа, като интервюта или проучвателни разговори. Те ви спестяват необходимостта да коригирате етикетите на говорителите или да преструктурирате всичко отначало всеки път.

AI Assistant е вграден в редактора, така че можете да го помолите да обобщи нещата, да изброи основните точки или да намери всички въпроси, които някой е задал. А ако работите с група транскрипции, Multifile Insights ви позволява да видите моделите в тях. По този начин можете да проследите кои теми се повтарят, за да разберете смисъла им, без да четете всяка дума.

Най-добрите функции на Rev

Поддържайте транскрипцията синхронизирана с аудиофайла, тъй като тя автоматично превърта и подчертава текущата дума.

Възпроизвеждайте, спирайте, превъртайте назад, регулирайте скоростта, добавяйте коментари, споделяйте клипове, маркирайте текст и отменяйте/повторно прилагайте промени с лекота.

Бързо намирайте и замествайте конкретни думи или фрази в целия транскрипт за масова редакция.

Маркирайте важни моменти в транскрипцията или аудиозаписа за бърза и лесна справка.

Ограничения на Rev

Rev не предлага съвместно редактиране в реално време, коментари в текста или споделяне на документи, което да дава усещането за съвместна работа. По-скоро е инструмент за самостоятелна работа.

Цени на Rev

Основен: 14,99 $ на потребител/месец

Pro: 34,99 $ на потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Плащане на минута Транскрипция от човек : 1,99 $/минута Транскрипция с изкуствен интелект : 0,25 $/минута

Транскрипция от човек : 1,99 $/минута

AI Transcription: 0,25 $/минута

Транскрипция от човек : 1,99 $/минута

AI Transcription: 0,25 $/минута

Оценки и рецензии на Rev

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Scribie (Най-доброто за транскрипция с висока точност и поддръжка на акценти)

чрез Scribie

Scribie е услуга за транскрипция, която предлага точни транскрипции чрез надежден 4-етапен процес. Този процес включва сурова транскрипция и задълбочена проверка, корекция и окончателни проверки на качеството, което води до точност от над 99%. Освен това, в зависимост от спешността, можете да избирате от гъвкави опции за изпълнение, включително услуги Express (8–12 часа), 1 ден или 3 часа.

Trint, от друга страна, разчита предимно на изкуствен интелект за транскрипция, което предлага по-бързо изпълнение, но може да липсва нюансът и точността на човешката проверка.

Като алтернатива на Trint, Scribie ви позволява да транскрибирате с различни акценти, като индийски, африкански и други неродни акценти, което го прави гъвкава опция за вашите глобални проекти.

Най-добрите функции на Scribie

Сътрудничеството става ефективно чрез споделяне на файлове с членовете на екипа, с опции за преглед или редактиране за безпроблемна работа в екип.

Оптимизирайте работния си процес, като организирате транскрипциите си в папки за по-добро управление и лесен достъп.

Получавайте транскрипции в различни формати, като Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text и обикновен текст, за да ги използвате в различни приложения.

Ограничения на Scribie

Редакторът е предизвикателен, защото се управлява с клавишни команди и често се налага да се позовавате на хартиен списък с команди.

Цени на Scribie

Разширено: 0,80 $/мин.

Оценки и рецензии за Scribie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Scribie?

Едно ревю в G2 казва:

Едно от основните предимства на Scribie е неговата точност. Транскрипциите се извършват бързо, което е от решаващо значение за бизнеса и частните лица. Scribie предлага различни срокове за изпълнение, вариращи от 36 часа до 5 дни, а също така има опция за спешно изпълнение за тези, които се нуждаят от още по-бърза транскрипция.

Едно от основните предимства на Scribie е неговата точност. Транскрипциите се извършват бързо, което е от решаващо значение за бизнеса и частните лица. Scribie предлага различни срокове за изпълнение, вариращи от 36 часа до 5 дни, а също така има опция за спешно изпълнение за тези, които се нуждаят от още по-бърза транскрипция.

10. Amberscript (най-добър за вграждане на надписи и екипни работни процеси)

чрез Amberscript

Amberscript е платформа за транскрипция и субтитриране, която предлага автоматични и ръчно изготвени услуги. Burn-In Captions е ключова функция, която ви позволява да вграждате субтитри директно във вашите видеоклипове, така че те да се показват последователно дори на платформи, които не поддържат отделни файлове с субтитри.

Пренастройката на времевия код ви позволява да коригирате синхронизацията след редакции, така че аудио съдържанието и субтитрите да останат перфектно синхронизирани. Вграденият табло поддържа сложни проекти и ви предлага инструменти за проследяване на напредъка, организиране на файлове, управление на достъпа на екипа и лесно превключване между езиците.

Най-добрите функции на Amberscript

Записвайте срещи, лекции и гласови бележки, докато сте в движение, и ги преобразувайте в текст директно от телефона си за бърза и лесна транскрипция.

Персонализирайте транскрипциите си с опции, базирани на изкуствен интелект, като резюмета, анонимизирани версии за поверителност или чисти формати за четене, за да подобрите четимостта.

Гарантирайте сигурността на вашите файлове с SSL криптиране, криптирано съхранение и съответствие със стандарти като SOC2 за безопасно боравене с чувствителна информация.

Ограничения на Amberscript

Транскрипцията, базирана на машинно обучение, работи най-добре с английски език. Докато други езици, като немски, са склонни да имат повече пропуски и грешки.

Цени на Amberscript

Изработено от машина: Еднократен кредит: 8 $/час Месечен абонамент: 6,4 $/час Годишен абонамент: 5 $/час

Еднократен кредит: 8 $/час

Месечен абонамент: 6,4 $/час

Годишен абонамент: 5 $/час

Създадени от хора: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Еднократен кредит: 8 $/час

Месечен абонамент: 6,4 $/час

Годишен абонамент: 5 $/час

Оценки и рецензии за AmberScript

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

Какво казват реалните потребители за AmberScript?

Едно ревю в G2 казва:

Тяхната услуга е безпроблемна и професионална, предлагайки персонализирани решения, които отговарят перфектно на нуждите на моя бизнес. За разлика от други инструменти, които разчитат изцяло на изкуствен интелект, Amberscript предоставя пълно обслужване, при което се чувствате, че работите с реални хора, които разбират вашите цели. Ако управлявате мащабни аудио и видео проекти и се нуждаете от лесна, точна и професионална транскрипция или субтитри, Amberscript е най-добрият избор. Това е решение за професионалисти, които изискват качество и надеждност. Силно препоръчително!

Тяхната услуга е безпроблемна и професионална, предлагайки персонализирани решения, които отговарят перфектно на нуждите на моя бизнес. За разлика от други инструменти, които разчитат изцяло на изкуствен интелект, Amberscript предоставя пълно обслужване, при което се чувствате, че работите с реални хора, които разбират вашите цели. Ако управлявате мащабни аудио и видео проекти и се нуждаете от лесна, точна и професионална транскрипция или субтитри, Amberscript е най-добрият избор. Това е решение за професионалисти, които изискват качество и надеждност. Силно препоръчително!

💡 Съвет от професионалист: След като екипът ви приключи транскрипцията или субтитрирането в предпочитаната от вас алтернатива на Trint, следващата стъпка е изпълнението. Независимо дали планирате пускане на видео, вътрешен преглед или обратна връзка, шаблоните за списъци със задачи на ClickUp могат да ви помогнат да създадете автоматизиран, повтаряем и проследим процес.

11. TranscribeMe (Най-доброто за транскрипция на гласови бележки и многоезични AI функции)

чрез TranscribeMe

TranscribeMe, софтуер за цифрово транскрибиране и алтернатива на Trint, използва разговорния подход към транскрибирането. Поддържа транскрибиране на гласови бележки от приложения като WhatsApp и Telegram. Ако комуникирате интензивно чрез гласови съобщения, можете да ги преобразувате в чист, търсим текст, без да качвате или презаписвате нищо.

Този инструмент, задвижван от изкуствен интелект, се интегрира и с ChatGPT, така че можете да задавате въпроси, да получавате бързи обобщения или дори да преформулирате части от транскрипциите си директно в платформата. А ако работите с многоезично съдържание, преводът в реално време ви помага да транскрибирате и разбирате речта на различни езици, без да се налага да използвате отделен инструмент.

Най-добрите функции на TranscribeMe

Интегрирайте безпроблемно услугите на TranscribeMe в съществуващите си системи, използвайки неговия стабилен и добре документиран API.

Адаптирайте транскрипциите си към специфичните нужди на индустрията с специализирани формати като SRT за субтитри, NVivo за качествени проучвания и формати за пазарни проучвания.

Използвайте услугите за транскрипция директно чрез платформи за съобщения и избегнете необходимостта от инсталиране на допълнителни приложения. Ограничения на TranscribeMe

Ограничения на TranscribeMe

За разлика от някои конкуренти, TranscribeMe няма интегриран редактор, който позволява на потребителите да редактират транскрипциите директно в интерфейса на браузъра си.

Цени на TranscribeMe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TranscribeMe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за TranscribeMe?

В рецензия на Capterra се казва:

TranscribeMe значително намалява времето, необходимо за транскрибиране. С него е много по-лесно да се справят бързо големи задачи по транскрибиране.

TranscribeMe значително намалява времето, необходимо за транскрибиране. С него е много по-лесно да се справят бързо големи задачи по транскрибиране.

ClickUp: алтернативата на Trint „всичко в едно“, която превръща разговорите в действия

Trint и неговите алтернативи могат да ви помогнат да транскрибирате по-бързо, но това е всичко. Те не ви помагат да организирате казаното, да свържете идеи при редактирането на файлове или да превърнете прозренията в действия. Ако разчитате на нещо повече от транскрипции, за да свършите работата си, това е проблем.

Имате нужда от решение, което отива по-далеч. Решение, което ви помага да записвате, разбирате и използвате информацията от вашите срещи и разговори.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. С AI Notetaker, ClickUp Brain и интегрираните Docs, той не само записва казаното. Той ви помага да превърнете тези думи в работа. Всичко остава свързано на едно място, от интелигентни обобщения до контекст, който може да се търси, и документи за съвместна работа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да превърнете транскрипциите в действие.