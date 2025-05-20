11-те най-добри автоматизирани AI инструмента за водене на бележки през 2025 г.

Случавало ли ви се е да седите на среща и да пишете бележки в трескаво темпо, само за да пропуснете важна информация, защото не сте успели да я запишете? Постоянната борба да разделите вниманието си между активно участие и документиране оставя повечето от нас с непълни бележки и пропуснати възможности.

Въведете автоматизираните AI инструменти за водене на бележки – вашите цифрови писари, които записват, транскрибират и дори обобщават вашите разговори, докато вие се концентрирате върху това, което е важно: да участвате пълноценно в дискусиите.

Тези AI асистенти са еволюирали от прости инструменти за транскрипция до сложни партньори за срещи, които организират информация, извличат задачи за действие и се интегрират с вашия съществуващ работен поток.

Нека разгледаме най-добрите AI бележници, които ще превърнат фразата „Някой може ли да води бележки?“ в нещо от миналото.

Най-добрите автоматизирани AI бележници на един поглед

Разгледайте този кратък обзор на най-добрите AI бележници, за да подобрите системата си за управление на срещи!

Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp Частни лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Планиране и управление на срещи с помощта на AI, автоматизирани обобщения и задачи за изпълнение, интегрирани бележки, задачи и документи, шаблони за бележки от срещи Наличен е безплатен план; възможности за персонализиране за предприятия. Otter. ai Малки предприятия, средни компании Транскрипция в реално време, идентификация на говорителите, обобщения на срещите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 долара на месец на потребител; персонализирани цени за предприятия. Fireflies Малки предприятия, средни компании AI бележки от срещи, търсене с гласови команди, CRM интеграции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $/месец; персонализирани цени за предприятия. Notion AI Частни лица, малки предприятия, средни компании Генериране на съдържание с изкуствен интелект, автоматизация на бележките от срещи, управление на знанията Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара на месец; персонализирани цени за предприятия; добавете AI към всеки план на Notion за 10 долара на месец на потребител. Fathom Физически лица, малки предприятия Акценти от срещите с едно кликване, AI обобщения, CRM синхронизация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец/потребител; персонализирани цени за предприятия. tl;dv Физически лица, малки предприятия Вземане на бележки с времеви отметки, AI обобщения, интеграции с Zoom и Meet Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец/потребител; персонализирани цени за предприятия. Avoma Средни компании, предприятия AI за водене на бележки, интелигентни разговори, инструменти за обучение по продажби Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 29 $/месец/потребител; персонализирани цени за предприятия. Glean Средни компании, предприятия Унифицирано търсене на работното място, откриване на знания с помощта на AI, обобщение на срещите Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 15 долара на месец; персонализирани цени за институции. Tactiq Физически лица, малки предприятия Транскрипция на живо, подчертаване, експортиране в документи и инструменти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара на месец на потребител; персонализирани цени за предприятия. Notta Малки предприятия, средни компании Многоезична транскрипция, AI обобщения, качване на файлове Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,49 $/месец/потребител; персонализирани цени за предприятия. Reflect Физически лица, малки предприятия AI приложение за водене на бележки с предложения, обратни връзки и транскрипция на глас Налична е безплатна пробна версия; един план, една цена от 10 USD/месец/потребител (фактурира се ежегодно)

Какво трябва да търсите в автоматизираните AI бележници?

При избора на AI бележник за извличане на максимална полза, имайте предвид следните основни характеристики:

Точност на транскрипцията : AI инструментите за срещи трябва да генерират изключително точни бележки, особено когато записват технически жаргон и се справят с различни акценти.

Възможности за запис в реално време : Транскрипцията в реално време позволява на участниците да правят корекции на място и помага на закъснелите да наваксат бързо и да прегледат предишните точки от дискусията, без да прекъсват хода на срещата.

Опции за интеграция : Инструментът за водене на бележки с изкуствен интелект трябва да се интегрира с вашите съществуващи приложения за работния процес. Той трябва автоматично да създава задачи от действия или да синхронизира : Инструментът за водене на бележки с изкуствен интелект трябва да се интегрира с вашите съществуващи приложения за работния процес. Той трябва автоматично да създава задачи от действия или да синхронизира протоколите от срещите с вашата индивидуална или екипна база от знания, в зависимост от контекста на срещата.

Създаване на обобщение : Усъвършенстваните AI бележници трябва да предоставят кратки : Усъвършенстваните AI бележници трябва да предоставят кратки протоколи от срещите . Те трябва да правят разграничение между общите теми за обсъждане и важните решения, които произтичат от тях.

Възможност за търсене : Надеждна функция за търсене трябва да включва филтри за дата, участник, тема и тип съдържание, както и семантично търсене, за да намира информация по концепция, а не само по ключови думи.

Сигурност и поверителност : Трябва да има сертификати за криптиране и съответствие, които да гарантират контрол над данните, ограничен достъп и правилно боравене със записите, съхранението и разрешенията.

Функции за сътрудничество : Сътрудничеството в реално време трябва да позволява на участниците да подчертават ключови моменти, да добавят контекст и да проследяват отчетността.

Икономическа ефективност: Функциите трябва да съответстват на вашия бюджет, а възвръщаемостта на инвестицията трябва да се оцени чрез изчисляване на спестеното време за ръчно водене на бележки и последващи действия.

Най-добрите автоматизирани AI бележници за вашите срещи

Сега, когато вече знаете какво да търсите в един добър AI инструмент за водене на бележки от срещи, ето нашите най-добри препоръки, които ще ви помогнат да намерите подходящия за вас.

1. ClickUp (най-добър за водене на бележки с изкуствен интелект и управление на задачи)

Опитайте ClickUp AI Notetaker Превърнете вашите срещи в изпълними задачи с ClickUp AI Notetaker

Представете си, че всеки разговор автоматично се организира в ясни планове за действие с определени отговорници и срокове. С ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, разликата между разговорите за работата и нейното действително изпълнение изчезва.

Много повече от приложение за водене на бележки, ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, в която воденето на бележки с помощта на изкуствен интелект се свързва безпроблемно с вашите задачи и документи за пълен контекст.

AI Notetaker на ClickUp е проектиран да записва съдържанието на срещите (включително гласови записи!), като автоматично идентифицира задачите за действие, решенията и ключовите изводи в добре форматиран транскрипт. Получавате и етикети за говорителите, за да идентифицирате кой какво е казал.

Това, което прави ClickUp изключителен софтуер за управление на срещи, е способността му да превръща важни точки от разговорите директно в задачи, които могат да бъдат възложени, и да прави всеки препис достъпен за търсене.

Направете бележките и стенограмите от срещите търсени с ClickUp Brain

ClickUp Brain, вграденият AI асистент, може да ви помогне да получите отговори на конкретни въпроси, свързани със срещите, като използвате команди на естествен език. Той сканира стенограмите от вашите срещи – дори и тези от преди месеци – за да извади на преден план критична информация, за която иначе бихте се наложило да губите часове в претърсване на имейли и Slack низове.

Brain може също да генерира дневен ред за срещи въз основа на предишни дискусии и нерешени задачи.

Изгответе изчерпателна програма за срещата за секунди, използвайки AI с ClickUp Brain.

След срещата получавате автоматизираните бележки с персонализирани задачи за действие във вашата ClickUp Inbox. Бележките са организирани в ClickUp Docs като динамичен, приложим ресурс за вашия екип. С двупосочна връзка между Docs и ClickUp Tasks, задачите за действие, идентифицирани във вашите бележки, се интегрират безпроблемно в работния процес на вашия проект. Този структуриран подход гарантира продуктивни срещи по дизайн.

Получавайте автоматизирани AI бележки от AI Notetaker на ClickUp директно във вашата ClickUp Inbox

Функциите за срещи на ClickUp допълнително подобряват изживяването при водене на бележки, като предоставят специални пространства за подготовка, провеждане и последващи действия по срещите.

Планирайте и се присъединявайте към срещи директно от ClickUp, като използвате календара на ClickUp.

Използвайте календара ClickUp, задвижван от AI, за да намерите удобно за всички време за индивидуални или групови срещи. Планирайте срещи директно в календара и ги синхронизирайте с календара си в Google. Изпращайте покани и дори се включвайте във видеоразговори, без да напускате платформата.

Вградените шаблони за дневен ред, stand-up срещи, индивидуални срещи и ретроспективи правят подготовката за срещите бърза и последователна. С всичко свързано – от календара ви до документите и задачите ви – ClickUp гарантира, че всяка среща е целенасочена и практична.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте интеграцията на ClickUp с Zoom, за да стартирате среща в Zoom директно от задача в ClickUp!

Notepad на ClickUp работи като вашата цифрова бележника, в която можете бързо да записвате мислите си през деня. Той ви помага да организирате случайни идеи в смислени категории, които по-късно могат да бъдат разширени в пълни документи или задачи.

Записвайте бързо бележки, идеи и напомняния с ClickUp Notepad

Вградените шаблони за бележки от срещи за дневен ред, stand-up срещи, индивидуални срещи и ретроспективи правят подготовката за срещи бърза и последователна в ClickUp.

Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp, например, предоставя структуриран формат за записване на цели, точки за обсъждане и действия с ясна отчетност.

Получете безплатен шаблон Създавайте по-добри бележки от срещи с шаблона за бележки от срещи на ClickUp

Шаблонът е:

Подходящи за начинаещи : Проектирани за лесно приспособяване, позволяват на екипите да започнат работа без сложна настройка.

Универсални : Адаптират се към различни видове срещи и отговарят на различни нужди на екипа.

Ефективна документация: Гарантира, че всяка среща е добре документирана, като насърчава ясната комуникация и практическите последващи действия.

Шаблонът ClickUp Daily Notes Template помага за последователното документиране на текущи проекти, като автоматично подчертава модели и повтарящи се теми в записите. За студенти или изследователи, шаблонът ClickUp Class Notes for College Students Template организира лекции с обобщения и свързване на концепции, базирани на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте изчерпателни обобщения на срещите с едно кликване

Преобразувайте точките от дискусията в задачи, които могат да бъдат възложени автоматично, като използвате AI инструменти.

Организирайте бележките си с категоризация и маркиране, задвижвани от AI

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа по отношение на документацията от срещите, дневния ред и др.

Достъп до контекстуални предложения за свързани документи и задачи

📮ClickUp Insight: Данните от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 25% от срещите включват осем или повече участници. Макар че големите срещи могат да бъдат ценни за съгласуване и вземане на решения, те често създават предизвикателства. Всъщност, друго проучване на ClickUp разкри, че 64% от хората се борят с неясни следващи стъпки в почти половината от своите срещи. Като приложение за всичко, свързано с работата, ние решаваме този проблем с цялостно решение за управление на срещите. ClickUp Meetings променя начина, по който екипите си сътрудничат с динамични дневен ред, докато AI Notetaker записва всяка ценна информация, елиминирайки объркването при последващите действия и поддържайки всички в синхрон! 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение на новите членове на екипа.

Мобилното записване на бележки не е толкова надеждно, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в Reddit казва:

.Що се отнася до ключовите изводи и задачи за действие, намирам ги за изключително подробни и ясни. Много ми харесва и това, че те маркират/разпределят задачите за действие на отделните лица директно в документа... Досега много харесваме бележника и очакваме с нетърпение още по-оптимизирани функции в бъдеще!

.Що се отнася до ключовите изводи и задачи за действие, намирам ги за изключително подробни и ясни. Много ми харесва и това, че те маркират/разпределят задачите за действие на отделните лица директно в документа... Досега много харесваме бележника и очакваме с нетърпение още по-оптимизирани функции в бъдеще!

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция и сътрудничество в реално време)

Ако искате подробен запис на всяка дума от вашите срещи, Otter AI може да го направи възможно. Той превръща разговорите в транскрипти, които могат да се търсят и споделят и се актуализират на екрана, докато се произнасят думите. Това е като да имате личен асистент, който се занимава с документирането на вашите дискусии.

Технологията за транскрипция на Otter AI предлага възможности за преобразуване на реч в текст в реално време на различни платформи. Услугата е изключително гъвкава и работи еднакво добре за виртуални срещи, лични дискусии, интервюта и лекции.

Най-добрите функции на Otter.ai

Присъединявайте се автоматично към насрочени срещи чрез интеграция с календара

Създавайте бележки и обобщения, базирани на изкуствен интелект, с очертани ключови теми.

Търсете във всичките си разговори с помощта на усъвършенствани филтри и AI функции.

Заснемайте и организирайте ключови екранни снимки по време на презентации

Интегрирайте с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet

Ограничения на Otter.ai

Точността може да варира в зависимост от различните акценти или поради фоновия шум.

Ограничени възможности за управление на задачи в сравнение с ClickUp

Цени на Otter. ai

Основни: Безплатна версия (ограничено време за запис)

Pro : 16,99 $/месец за физически лица

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Транскрипцията в реално време е изключително точна, а AI обобщенията спестяват време. Транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на срещите, което повишава продуктивността.

Транскрипцията в реално време е изключително точна, а AI обобщенията спестяват време. Транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на срещите, което повишава продуктивността.

👀 Знаете ли, че... Разработена от професора от Корнел Уолтър Поук през 1950 г., системата Cornell Notes организира бележките в раздели за ключови точки, подробности и обобщения за по-добро запомняне. Тя следва петте R: записване, съкращаване, рецитиране, размисъл и преглед.

3. Fireflies (Най-добър за интелигентни разговори и информация за срещите)

Fireflies. ai е специализирана в записване, транскрибиране и анализиране на вашите разговори в различни платформи за срещи. AI асистентът „Фред“ може автоматично да се присъединява към срещи в платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да записва дискусиите.

Той позволява на потребителите да търсят сред хиляди срещи, използвайки ключови думи, говорители, дати или персонализирани филтри. Всяка среща се организира автоматично с транскрипт, аудиозапис и обобщение, генерирано от AI.

Fireflies. ai най-добри характеристики

Създайте персонализирани тракери за теми за терминология, специфична за вашия бизнес.

Създавайте обобщения на срещите с помощта на изкуствен интелект и анализ на настроенията

Споделяйте клипове и акценти с членовете на екипа

Интегрирайте с CRM системи, инструменти за управление на проекти и платформи за сътрудничество.

Ограничения на Fireflies. ai

Някои потребители съобщават за периодични забавяния при обработката на по-дълги срещи.

Оптимизирането на персонализираното обучение на речник отнема време

Fireflies. ai ценообразуване

Безплатна версия : Ограничени функции и минути за транскрипция

Pro : 18 $/месец на работно място

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Един потребител на G2 споделя:

Огромно подобрение в продуктивността, особено когато имате много срещи и приложението присъства от ваше име.

Огромно подобрение в продуктивността, особено когато имате много срещи и приложението присъства от ваше име.

4. Notion AI (Най-добър за съвместна организация на бележки)

чрез Notion AI

Notion AI интегрира изкуствен интелект директно в популярната си платформа за управление на знания, предлагайки помощ при писане, редактиране и организиране на информация. Тя се фокусира върху подпомагането на екипите да превърнат съдържанието на срещите в добре структурирана, приложима документация в рамките на свързано работно пространство.

AI асистентът за писане може да изготвя резюмета на срещите, да създава дневен ред и да генерира задачи въз основа на съдържанието на срещата. Notion AI може също да обяснява сложни теми, да извлича ключови моменти или да превежда съдържание на различни езици или в различен стил.

Най-добрите функции на Notion AI

Генерирайте задачи за действие от съдържанието на срещите

Превеждайте бележките в различни формати (списъци, таблици и др.)

Създавайте контекстуални връзки между свързани документи

Подобрете писането с настройки на тона и подобрения в яснотата

Ограничения на Notion AI

Не са предназначени предимно за транскрипция на живо

За някои видове срещи се изисква ръчно импортиране на записите.

Цени на Notion AI

Безплатни : Основни функции за индивидуални потребители

Плюс : 12 долара на месец на потребител

Бизнес : 18 долара на месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Notion AI: 10 долара на месец на потребител (допълнение към всеки план)

Оценки и рецензии за Notion AI

G2 : 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Потребител на Capterra споделя:

Хареса ми възможността да оставям бележки, написани [sic] върху документа. Винаги ни уведомяваше, когато някой друг направи промени или добави нещо към проекта. Беше лесен начин да държим всички в течение.

Хареса ми възможността да оставям бележки, написани [sic] върху документа. Винаги ни уведомяваше, когато някой друг направи промени или добави нещо към проекта. Беше лесен начин да държим всички в течение.

5. Fathom (Най-добър за записване на срещи с бързи акценти)

чрез Fathom

След всяка среща Fathom прави информацията лесно споделяема и достъпна. Този AI-базиран инструмент безпроблемно записва, транскрибира и подчертава разговорите, като ви позволява да маркирате важни моменти с прости клавишни комбинации или гласови команди.

Създавайте персонализирани клипове за колеги, които са пропуснали дискусията, бързо търсете ключови детайли в стенограмите и възлагайте задачи директно от протокола на срещата, за да сте сигурни, че нищо няма да се изгуби.

Разберете най-добрите функции

Присъединете се и записвайте срещи автоматично на всички основни платформи

Споделяйте конкретни клипове с персонализирани настройки за поверителност

Достъп до неограничен брой записи от срещи

Разберете ограниченията

Ограничени възможности за управление на задачите

По-малко надеждни анализи в сравнение с конкурентите

Разберете цените

Безплатни

Премиум : 19 $/месец на потребител

Team edition : 29 $/месец на потребител

Team edition pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 4700 рецензии)

Capterra: 5/5 (над 700 рецензии)

👀 Знаете ли, че... ClickUp установи, че 47% от срещите траят един час или повече. Но наистина ли е необходимо толкова време? Защо сме скептични? Само 12% от анкетираните оценяват срещите си като високо ефективни.

6. tl;dv (Най-добър за водене на бележки по време на видеоконференции)

Имали ли сте някога нужда да споделите конкретен 30-секунден клип от двучасова среща? tl;dv решава този проблем, като създава перфектно индексирана видео библиотека. Всяка бележка, коментар и подчертаване се свързва с момента, в който е било направено, което прави „превъртането напред до важната част“ излишно.

tl;dv (произноси се „TL-DEV” от „too long; didn’t view” – „твърде дълго; не го видях”) е специално проектиран за документиране на видеоконференции.

По време на или след срещите потребителите могат да добавят бележки с времева маркировка и да създават кратки видеоклипове с ключови моменти, които могат да споделят. Библиотеката за срещи на платформата централизира всички ваши записи, което улеснява намирането на минали дискусии по дата, участник или съдържание.

tl;dv най-добри функции

Проследявайте задачите и решенията с помощта на AI

Интегрирайте със Slack, Notion и други инструменти за продуктивност

Използвайте като разширение за браузър за платформи за видеоконферентна връзка като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

tl;dv ограничения

Фокусирани предимно върху платформи за видеоконферентна връзка

Ограничена интеграция с инструменти за управление на проекти

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro : 29 $/месец на потребител

Бизнес : 98 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Avoma (Най-подходящ за екипи по продажби и успех на клиентите)

чрез Avoma

Ами ако вашите бележки за продажбите можеха да ви кажат точно защо сделките се сключват – или не се сключват? Avoma слуша разговорите с клиентите с експертизата на опитен треньор по продажби. Той идентифицира сигнали за покупка, възражения и споменавания на конкуренти, които хората, които водят бележки, често пропускат.

Като AI асистент за срещи и платформа за анализ на приходите, той е особено ценен за продажбени разговори, проверки на успеха на клиентите и други взаимодействия, които са от решаващо значение за приходите. Той разпознава теми като характеристики на продукти, дискусии за ценообразуване, споменавания на конкуренти и настроения на клиентите, без да се налага ръчно маркиране.

За екипите по продажбите Avoma анализира моделите на разговор между най-успешните служители и останалите. Той идентифицира ефективните съотношения между говорене и слушане, честотата на задаваните въпроси и обхвата на темите, които корелират с успешните резултати, като помага на мениджърите да предоставят обучение, базирано на данни.

Най-добрите функции на Avoma

Проследявайте конкурентни споменавания и пазарна информация

Генерирайте имейли за последващи действия с задачи за изпълнение и създавайте задачи въз основа на поети ангажименти.

Създайте навигация по теми за записите от срещите

Синхронизирайте информацията от срещите директно с CRM системите

Записвайте, транскрибирайте и анализирайте разговори в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Ограничения на Avoma

Проектирани предимно за екипи, работещи в областта на приходите

Някои разширени функции изискват време за усвояване.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 29 долара на месец на потребител

Conversation Intelligence : 69 долара на месец на потребител

Revenue Intelligence : 99 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Glean (Най-подходящ за студенти, за академично водене на бележки)

чрез Glean

Парадоксът „писалка срещу участие“ преследва лекционните зали по целия свят. Студентите са изправени пред невъзможен избор: да водят подробни бележки и да пропуснат ключови концепции или да се включат активно, рискувайки по-късно да пропуснат информация. Glean елегантно разрешава този дилема с подхода си за аудио запис.

Glean е специално проектирана като академична платформа за водене на бележки за студенти в образователни институции. Основната функционалност на платформата се фокусира върху четириетапен процес на учене. Записвайте всичко на аудио, организирайте съдържанието с етикети и структури, усъвършенствайте бележките след занятията и прилагайте знанията чрез ефективно учене.

Glean предоставя функции за достъпност, за да създаде равни условия за студенти с разлики в ученето или увреждания. Платформата позволява на студентите да записват лекции, да добавят текстови бележки по време на занятията в свое собствено темпо и след това да се върнат, за да подобрят бележките си.

Извлечете най-добрите функции

Записвайте лекции и часове на всяко устройство

Вземайте бележки в свой собствен ритъм, докато аудио записва всичко

Работете онлайн или офлайн на различни устройства

Споделяйте бележки с колегите си за съвместно учене

Достъп до специализирани академични шаблони за водене на бележки

Ограничения на Glean

Фокусирани предимно върху академичната среда, а не върху бизнеса

По-малко фокусирани върху интеграцията с инструменти за управление на проекти

Може да се наложи институционално лицензиране за пълен достъп до функциите.

Цени на Glean

Безплатна пробна версия: Налична за индивидуални студенти

Glean за физически лица: 15 долара на месец (превърнати от 12 британски лири)

Институционални: Индивидуални цени за училища и университети

Забележка: Цената на индивидуалния план е превърната от британски лири (£12) в щатски долари, за да съответства на другите инструменти в тази статия. Действителната цена може да варира в зависимост от текущите обменни курсове.

Събиране на оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Tactiq (най-подходящ за интеграция с Google Meet и Zoom)

Срещата приключва, но къде са бележките? Този момент на паника изчезва с разширението за браузър на Tactiq, което записва всичко, докато вие се концентрирате върху разговора. Като невидим секретар, то работи тихо в браузъра ви на популярни платформи за видеоконферентна връзка, превръщайки изречените думи в организиран текст, без да прекъсва работния ви процес.

Tactiq може автоматично да запазва транскрипции в Google Docs, като по този начин съдържанието на срещите ви става незабавно достъпно в съществуващата ви система за управление на документи.

За екипи, които работят съвместно, Tactiq позволява споделяне на подчертавания, при което няколко участници могат да маркират важни точки по време на срещата. Тези съвместни бележки помагат на екипите да се съгласят по приоритетите и изводите без допълнителни дискусии.

Най-добрите функции на Tactiq

Маркирайте важни моменти с персонализирани етикети

Експортирайте съдържанието на срещите към различни инструменти за продуктивност

Достъп до многоезична поддръжка за транскрипция

Получавайте транскрипция в реално време за разговори в Google Meet, Zoom и Microsoft Teams

Ограничения на Tactiq

Ограничени функции в сравнение със самостоятелните платформи за AI бележки

Подходът, базиран на браузър, може да повлияе на производителността

Цени на Tactiq

Безплатни

Pro : 12 $/месец на потребител

Teams : 20 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

10. Notta (Най-добър за многоезична транскрипция)

Помислете как езиковите бариери създават информационни силози в глобалните организации – подробности, които се губят при превода или просто никога не се споделят между екипите.

Notta предлага платформа за транскрипция, базирана на изкуствен интелект, която се отличава с висока точност при преобразуването на реч в текст на различни езици. Инструментът работи на различни платформи, включително Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Той може да обработва и качени аудио и видео файлове, което го прави достатъчно гъвкав както за транскрипция на живо, така и за документиране след срещата.

Освен проста транскрипция, Notta предлага интелигентно обобщаване, което извлича ключови моменти, действия и решения от разговорите. AI анализира съдържанието в контекста, за да идентифицира важни сегменти, помагайки на потребителите бързо да схванат същността на дългите дискусии.

Най-добрите функции на Notta

Идентифицирайте автоматично различните говорители, дори в шумна среда

Търсете във всички транскрипции с мощни филтри и заявки на естествен език.

Конвертирайте файлове и записи в текст ефективно

Достъп до транскрипции в уеб и мобилни устройства

Ограничения на Notta

Ограничени функции за съвместно редактиране

Специализираният речник може да изисква обучение

Цени на Notta

Безплатни

Pro : 13,49 $/месец

Бизнес : 27,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Няма достатъчно налични рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

Един потребител на G2 споделя:

Много добро качество на транскрипцията. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на резултата е относително високо в сравнение с други транскрипции.

Много добро качество на транскрипцията. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на резултата е относително високо в сравнение с други транскрипции.

11. Reflect (Най-добър за управление на лични знания)

чрез Reflect

Имали ли сте някога онова разочароващо чувство, че сте се сблъсквали с важна концепция, но не можете да си спомните къде? Reflect действа като ваш втори мозък – свързва идеи от срещи, четения и лични размисли, за да изведе на повърхността подходяща информация точно когато е необходима. Дори и да не сте създали изрично тази връзка сами.

Reflect подхожда към воденето на бележки от гледна точка на личното управление на знанията, като се фокусира върху изграждането на връзки между вашите идеи и информация във времето. Проектиран за индивидуални работници в областта на знанието, изследователи и хора, които се обучават през целия си живот, той организира техните мисли и справочни материали в система, която става по-умна с употребата.

Отразете най-добрите функции

Създайте лична база от знания с автоматизирани връзки между концепции

Организирайте информацията с гъвкави системи за маркиране

Използвайте ежедневни бележки, за да създадете хронологична база от знания

Получете достъп до чиста, без разсейващи фактори среда за писане, в която да записвате бележки от срещите. Записвайте дискусиите и автоматично свързвайте времевите отметки с въведените от вас бележки, за да получите безпроблемно интегриран запис.

Достъп до бележките си от настолни и мобилни устройства

Получете подкрепа за различни методи за водене на бележки, включително bullet journaling, ежедневни бележки и организация на базата на проекти.

Отразете ограниченията

По-скоро насочени към индивидуална употреба, отколкото към екипна работа

По-малко специализирани за официална документация от срещи

Отразете цените

Един план, една цена: 10 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Отразете оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Забележка: ClickUp пренаписва правилата

Еволюцията на AI инструментите за водене на бележки промени начина, по който записваме, обработваме и използваме информацията от срещи и разговори.

От ClickUp за всестранна продуктивност до специализирани инструменти като Avoma за екипи по продажбите или Notta за многоезични среди, имате множество опции, от които да избирате. Подходящият AI инструмент за водене на бележки повишава продуктивността на срещите, като автоматизира документирането и едновременно с това подобрява качеството и достъпността на информацията.

AI Meeting Notetaker на ClickUp отива отвъд транскрипцията – той свързва вашите бележки с вашите задачи и документи в едно унифицирано работно пространство. Вместо да се занимавате с отделни инструменти, можете незабавно да превърнете идеите от срещите в действия, да възлагате задачи и да проследявате напредъка в една и съща платформа. Това означава по-малко превключване между контексти и по-голяма съгласуваност.

Готови ли сте да направите всяка среща полезна? Регистрирайте се в ClickUp сега!