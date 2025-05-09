Топ 10 алтернативи на Join.me за лесни срещи

Ако сте използвали Join.me напоследък, знаете, че той не е в крак с начина, по който се срещат съвременните екипи. С ограничените си функции, забавено споделяне на екрана и минимални инструменти за сътрудничество, не е изненада, че търсите по-добра алтернатива.

Независимо дали сте основател на стартираща компания, ръководител на отдалечен екип или фрийлансър, който се занимава с множество клиенти, за да свършите значима работа, ви е нужно нещо повече от инструмент за видеоразговори – ви е нужно място, където срещите се превръщат в действие.

Точно за това става дума в този наръчник.

Прекарах часове в тестване на софтуер за видеоконферентна връзка, който прави нещо повече от това да свързва лица на екрана. В тази публикация ще ви запозная с най-добрите алтернативи на Join.me – инструменти, които предлагат по-добро качество на видеото, по-умни функции (като AI за водене на бележки и бели дъски) и по-задълбочени работни процеси за сътрудничество.

Без излишни подробности. Само ясни информации, които да ви помогнат да изберете подходящата платформа за вашите нужди.

⚡️ Бърза актуализация: Join.me вече е част от софтуерното семейство GoTo Meeting, което означава, че някои от тези ограничения (но не всички) могат да бъдат преодолени с инструмента GoTo Meeting.

Най-добрите алтернативи на Join.me на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени ClickUp Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Вградени видеоразговори с AI за водене на бележки, AI календар за планиране на срещи, асинхронна видеокомуникация Наличен безплатен план; Безплатен пробен период; Персонализирани цени за предприятия Zoom Малки и големи предприятия Висококачествено видео/аудио, стаи за почивка, записване в облака с транскрипции Наличен безплатен план; Безплатен пробен период; Персонализирани цени за предприятия Microsoft Teams Средни и големи предприятия Дълбока интеграция с Microsoft 365, режим Together Mode за споделено виртуално работно пространство Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Google Meet За физически лица и средни предприятия Присъединяване чрез браузър, отстраняване на шума, AI осветление, субтитри на живо Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Webex Средни и големи предприятия Управление с жестове, превод в реално време, стаи за почивка с анализи Наличен безплатен план; Безплатен пробен период; Персонализирани цени за предприятия CrankWheel Индивидуални лица и екипи по продажбите Незабавно споделяне на екрана, линкове за срещи чрез SMS/имейл, оптимизирано за мобилни устройства Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. Dialpad Meetings Малки и средни предприятия Информация и обобщения, базирани на изкуствен интелект, анализ на настроенията, безпроблемно ескалиране на обажданията Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. TeamViewer ИТ екипи и предприятия Кръстосана платформа за отдалечен достъп, прехвърляне на файлове, отдалечено печатане Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. GoTo Meeting Средни и големи предприятия AI транскрипция, постоянни заседателни зали, инструменти за анотиране Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. Jitsi Индивидуални потребители и екипи, фокусирани върху поверителността Отворен код и самохостинг, неограничени безплатни срещи, пряко излъчване в YouTube Налична е безплатна версия; опция за самостоятелно хостинг; търговска версия с персонализирани цени.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Join.me?

Ако преминавате от Join.me, ето основните функции, които си заслужава да приоритизирате:

Кристално чисто видео и аудио качество: Прекъсващите се разговори убиват мотивацията. Търсете платформи с HD видео, шумопотискане и адаптивно стрийминг за ненадеждни мрежи.

Вградено споделяне и запис на екрана: Споделянето на екрана трябва да е бързо и безпроблемно. Бонус е, ако можете да записвате срещите автоматично и да ги запазвате в облака.

Бележки и обобщения от срещи, подпомагани от изкуствен интелект: Инструментите с вградени бележници с изкуствен интелект ви спестяват усилията да записвате задачи и решения по време на разговори на живо.

Функции за сътрудничество, които надхвърлят видеото: Помислете за бели дъски, чат на живо, анкети, задачи и интеграции с инструменти като Google Drive, Slack или ClickUp. Срещите трябва да водят до действие

Браузър-базирани или лесни за присъединяване преживявания: Избягвайте инструменти, които изискват сложни изтегляния или влизания. Достъпът, удобен за гости, е от съществено значение за клиентски разговори и мултифункционални екипи.

Силна сигурност и административен контрол: Търсете криптиране, чакални, достъп въз основа на роли и съответствие със стандарти като SOC 2 или GDPR, особено за екипи.

Гъвкави цени с солидна безплатна версия: Не трябва да плащате висока цена само за да проведете основна среща на екипа. Потърсете инструменти, които се адаптират към вашите нужди.

Топ 10 алтернативи на Join.me за продуктивни срещи

С оглед на горния списък, моят екип и аз проучихме и съставихме този списък с най-добрите алтернативи на Join.me, за да можете да провеждате по-продуктивни срещи и онлайн събития:

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватно сътрудничество, управление на задачи и вградени видеоразговори)

Планирайте, насрочвайте и участвайте в срещи от работното си място, използвайки календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

След като координирах безброй онлайн срещи, открих, че преминаването между различни инструменти за видеоразговори, бележки и управление на задачи е основен убиец на продуктивността. Това е мястото, където ClickUp блести като никоя друга платформа.

ClickUp не е просто поредният инструмент за видеоконферентна връзка или софтуер за управление на срещи – това е приложението за работа, което безпроблемно интегрира срещите в по-широкия ви работен процес.

Започнете с използването на календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, за да анализирате бързо графиците за себе си и екипа си и лесно да намерите удобно за всички време за среща. Това вече е една поредица от разменени имейли, които са елиминирани! Можете също да прикачите съответните задачи и документи на ClickUp към описанието на срещата си в календарното събитие.

Планирайте срещи с естествен език, използвайки ClickUp

След това просто помолете вградения AI на ClickUp, ClickUp Brain, да насрочи среща с подходящите хора в определеното време, използвайки команди на естествен език, и гледайте как AI го прави за вас – без никаква ръчна намеса! Той може дори да изготви дневен ред за срещата ви с прости инструкции.

Изгответе изчерпателна програма за срещата за секунди, използвайки AI с ClickUp Brain.

А когато дойде време да се включите в разговора, можете да го направите директно от ClickUp, без да се налага да превключвате между раздели.

Записвайте всяка подробност без усилие с Notetaker на ClickUp

Не забравяйте да включите AI Notetaker в ClickUp, ако искате да се съсредоточите върху дискусията и AI да води автоматични бележки за вас, заедно с запис, транскрипт и ключови действия!

Бях особено впечатлен от това как функциите на ClickUp Meetings позволяват на екипа ми да премине директно от планиране към действие, без обичайните главоболия, свързани с превключването на контекста, които затрудняват дистанционното сътрудничество. По време на разговорите можем да се позоваваме на споделени документи, да визуализираме идеи на съвместни ClickUp Whiteboards и да възлагаме задачи в реално време.

Направете стенограмите от срещите търсени с ClickUp Brain

Това, което наистина отличава ClickUp от специализираните инструменти за срещи като Join.me, е това, което се случва след края на разговора. Вместо да имате бележки от срещи и решения, разпръснати по различни платформи, ClickUp поддържа всичко взаимосвързано. Мога да задавам въпроси на ClickUp Brain за информация от минали срещи, да превръщам точките от дискусиите в проследими задачи и да следя напредъка – всичко това в рамките на една и съща екосистема.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp предлага персонализирани шаблони, като шаблона за срещи на ClickUp, за да ви помогне да планирате и провеждате срещи ефективно. Тези шаблони включват предварително създадени структури за изготвяне на дневен ред, управление на точки за обсъждане и проследяване на напредъка на последващите задачи. Управлявайте по-добре срещите си с шаблона за срещи на ClickUp Използвайте този шаблон, за да планирате месечните си срещи – както индивидуални, така и екипни. Получете обща представа за предстоящите и приключените срещи, с приложени съответни задачи и приоритети.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Clips : Записвайте и споделяйте асинхронни видеосъобщения възможности за запис на екрана , което позволява на членовете на екипа да усвояват информацията според собствения си график.

ClickUp Chat : Свържете разговорите със задачите, изпращайте лични или групови съобщения, без да сменяте инструментите, и използвайте изкуствен интелект, за да обобщавате и да наваксвате пропуснатите разговори, така че винаги да имате пълния контекст. Свържете разговорите със задачите, изпращайте лични или групови съобщения, без да сменяте инструментите, и използвайте изкуствен интелект, за да обобщавате и да наваксвате пропуснатите разговори, така че винаги да имате пълния контекст.

SyncUps : Включете се в импровизирани аудио/видео разговори с колегите си от ClickUp Chat и споделете екрана си за сътрудничество на живо. Включете се в импровизирани аудио/видео разговори с колегите си от ClickUp Chat и споделете екрана си за сътрудничество на живо.

Шаблони за срещи : Използвайте предварително създадени шаблони, за да стандартизирате работните процеси по време на срещите, включително дневен ред, бележки и последващи действия.

Над 1000 интеграции: Интегрирайте ClickUp лесно с външни календари и инструменти за срещи като Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook и много други.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може първоначално да изглежда прекалено голям за екипи, които преминават от по-опростени инструменти, предназначени само за срещи.

Функциите за видеоконференции са сравнително нови в сравнение със специализираните платформи, които от години се фокусират изцяло върху видеоконференциите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 споделя:

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

📮ClickUp Insight: Данните от проучването на ClickUp за ефективността на срещите показват, че почти половината от всички срещи (46%) включват само 1-3 участници. Макар че тези по-малки срещи може да са по-фокусирани, те могат да бъдат заменени с по-ефективни методи за комуникация, като по-добра документация, записани асинхронни актуализации или решения за управление на знанията. Коментарите, присвоени в задачите на ClickUp, ви позволяват да добавяте контекст директно в задачите, да споделяте бързи аудио съобщения или да записвате видео актуализации с ClickUp Clips — помагайки на екипите да спестят ценно време, като същевременно гарантират, че важните дискусии все пак се провеждат — просто без загуба на време! 💫 Реални резултати: Екипи като Trinetrix отчитат 50% намаление на ненужните разговори и срещи с ClickUp!

2. Zoom (Най-доброто решение за надеждни видеоконференции с високо качество в голям мащаб)

чрез Zoom

Ако сте участвали в някакви виртуални срещи през последните няколко години, вероятно сте използвали Zoom. Според моя опит с тестването на многобройни платформи за видеоконферентна връзка, малцина могат да се мерят с надеждността и качеството на разговорите на Zoom, особено при свързване на по-големи групи.

Това, което най-много ценя в Zoom, е как приоритизира най-важното в виртуалните срещи: стабилни връзки и ясна комуникация. Когато организирам уебинари или срещи с участието на над 100 души от цялата компания, Zoom осигурява постоянно гладко видео и аудио, дори когато някои от участниците имат неидеални интернет връзки. Потискането на фоновия шум на платформата е страхотно, тъй като елиминира разсейващите звуци, без да прави гласовете да звучат роботизирани.

За екипи, които мигрират от Join.me, Zoom предлага познати възможности за споделяне на екрана с допълнителни инструменти за анотиране, които правят презентациите по-интерактивни.

Най-добрите функции на Zoom

Разделете участниците на отделни сесии за дискусии в малки групи, а след това съберете всички обратно в основната зала – идеално за семинари и обучения.

Автоматично запазвайте записите от срещите в облака с транскрипти, които могат да се търсят, за лесно справяне.

Предотвратете нежелани участници с предварителна проверка, чакални и допълнителни опции за сигурност.

Излъчвайте срещи директно в YouTube, Facebook Live или персонализирани стрийминг услуги за по-широка аудитория.

Ограничения на Zoom

Безплатният план ограничава груповите срещи до 40 минути, което налага често презареждане за по-дълги сесии.

Разширени функции като SSO и управлявани домейни са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Zoom (Workplace)

Basic (безплатен) : до 100 участници; 40-минутен лимит за групови срещи

Pro : 15,99 $/месец; продължителност на срещите 30 часа

Бизнес : 21,99 $/месец (минимум 10 домакини); 300 участници

Business Plus: 26,99 $/месец; 1000 участници

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (над 55 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

👀 Знаете ли, че... Нашето проучване за ефективността на срещите установи, че докато 47% от срещите траят един час или повече, 14% от анкетираните успяват да приключат срещите си само за 15 минути. Малък, но забележим процент, който доказва, че бързите и ефективни срещи са възможни.

3. Microsoft Teams (най-подходящ за организации, които са дълбоко интегрирани с Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е популярна алтернатива на Zoom в корпоративни среди за организации, инвестирали в екосистемата на Microsoft. Причината е очевидна: той се свързва безпроблемно с други инструменти на Microsoft 365. По време на видеоконференции можете да сътрудничите по Excel таблици или PowerPoint презентации в реално време, без да напускате разговора.

Връзките за срещи се генерират автоматично, когато планирате в Outlook, и можете да се присъедините с едно кликване от всяко устройство. Иновацията на Teams за замъгляване на фона вече е стандарт в бранша, а режимът Together Mode създава по-привлекателно споделено виртуално пространство, което помага за намаляване на умората от видеото по време на по-дълги срещи.

🧠 Интересен факт: Microsoft Teams беше първата платформа, която въведе замъгляване на фона за видеоконференции, като пусна тази функция през септември 2018 г.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Намирайте съобщения, файлове и бележки от срещи с мощни възможности за търсене във всички канали и разговори.

Повишете удобството за ползване, достъпността и международното сътрудничество в екипа с транскрипция и превод в реално време.

Провеждайте структурирани уебинари с регистрация, отчети за присъствие и функции за въпроси и отговори.

Ограничения на Microsoft Teams

В сравнение с по-леките алтернативи, производителността може да изисква повече ресурси на по-старите компютри.

Навигацията може да се стори сложна за нови потребители поради многослойния интерфейс.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials : 4 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (над 15 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

В едно ревю на Capterra се казва:

Много ми харесва начинът, по който са организирани чатовете, с групирани съобщения и файлове, както и наличието на различни екипни групи, които правят съобщенията по-ясни.

Много ми харесва начинът, по който са организирани чатовете, с групирани съобщения и файлове, както и наличието на различни екипни групи, които правят съобщенията по-ясни.

4. Google Meet (най-подходящ за потребители на Google Workspace, които търсят простота)

чрез Google Meet

Като човек, който редовно сътрудничи с екипи, използващи Google Workspace, открих, че Google Meet е най-безпроблемното решение за видеоконферентни разговори за бързи и безпроблемни срещи. За разлика от отделните изисквания за вход в Join.me, Meet се интегрира директно с моя Google акаунт, което прави присъединяването към разговори толкова лесно, колкото кликването върху линк.

Когато организирам срещи с външни партньори или клиенти, те могат да се присъединят незабавно чрез браузъра си. Лекият дизайн на платформата означава, че срещите започват бързо, без забавянето, което съм изпитвал с алтернативи с повече функции.

Най-добрите функции на Google Meet

Автоматично филтрирайте фоновия шум, като звуци от клавиатурата, лай на кучета или строителни шумове.

Подобрете качеството на видеото при лоши условия на осветление чрез настройки, базирани на изкуствен интелект.

Получавайте субтитри на живо, без да се налага да използвате инструменти на трети страни.

Събирайте обратна връзка и управлявайте въпросите от участниците по време на презентации с интегрирани анкети и въпроси и отговори.

Позволете на участниците да се включат по телефона с местни номера в различни страни (опции за директно набиране).

Ограничения на Google Meet

Безплатната версия ограничава срещите до 60 минути с до 100 участници.

Разширените контроли за модерация и стаи за почивка са достъпни само в по-високите планове на Google Workspace.

Цени на Google Meet

Google Meet (безплатно): до 100 участници, 60-минутни срещи

Google Workspace Individual: 7,99 $/месец

Google Workspace Business Starter: 6 USD/потребител/месец

Google Workspace Business Standard: 12 USD/потребител/месец

Google Workspace Business Plus : 18 $/потребител/месец

Google Workspace Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 900 рецензии)

5. Webex от Cisco (най-доброто за сигурност на корпоративно ниво и хибридни работни среди)

чрез Cisco Webex

Webex се отличава с корпоративна сигурност и всеобхватни функции за сътрудничество. Ако често провеждате чувствителни бизнес дискусии, тази платформа за уеб конференции третира сигурността като основа, а не като нещо второстепенно. За организации, загрижени за съответствието с нормативните изисквания, криптирането от край до край и административните контроли на Webex осигуряват спокойствие, което Join.me просто не може да предложи.

Използвайте функцията за разпознаване на жестове, за да контролирате презентациите без да използвате ръцете си, и се възползвайте от превода в реално време, за да сътрудничите с международни екипи.

За разлика от по-основния подход на Join.me, Webex създава постоянна работна среда, в която срещите са само една от съставните части на сътрудничеството. Функциите за съобщения, например, ви позволяват да продължите дискусиите след края на разговорите, а възможността за безпроблемно превключване между устройства по време на срещата е полезна, когато пътувате или сменяте местоположението си.

Най-добрите функции на Webex

Контролирайте срещите с естествени жестове с ръце – вдигане на ръка, палец нагоре или аплодисменти, без да натискате бутони.

Превеждайте автоматично срещите на над 100 езика с субтитри на живо

Използвайте интерактивни анкети, въпроси и отговори и стаи за почивка с подробни анализи на участието.

Споделяйте части от екрана си или конкретни приложения с подобрени инструменти за видимост и фокус.

Използвайте хардуерната интеграция на Webex за безпроблемна връзка с устройства, специфични за Webex, за конферентни зали и домашни офиси.

Ограничения на Webex

Пълният набор от разширени функции изисква по-стръмна крива на обучение в сравнение с по-опростените платформи.

Премиум функции като превод в реално време са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Webex (срещи)

Basic : Безплатно

Meet : 14,50 $/потребител/месец

Пакет : 25 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex (Suite)

G2: 4. 2/5 (над 18 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Webex (Suite)?

Един потребител на Capterra казва:

Харесва ми, че можете да записвате видеоклипове и да ги спирате, за да правите екранни снимки, а екранните снимки са ясни. Друга чудесна функция е, че можете да се обадите от мобилния си телефон, ако е необходимо.

Харесва ми, че можете да записвате видеоклипове и да ги спирате, за да правите екранни снимки, а екранните снимки са ясни. Друга чудесна функция е, че можете да се обадите от мобилния си телефон, ако е необходимо.

6. CrankWheel (Най-доброто за незабавно споделяне на екрана и демонстрации на продажби)

чрез CrankWheel

CrankWheel е специално създаден за ситуации, в които се налага да споделите екрана си незабавно – без планиране, изтегляне или технически пречки за зрителите ви.

Това, което прави CrankWheel изключителен, е функцията „Instant Demos” (Мгновенни демонстрации). Ако сте на телефонен разговор с потенциален клиент и искате да му покажете нещо визуално, можете да му изпратите линк чрез SMS или имейл, който работи незабавно на всяко устройство – дори на остарели браузъри или заключени корпоративни системи, където Join.me може да не работи.

Това премахва типичното напрежение от типа „Нека ви изпратя линк за срещата, изтеглете това приложение и ще се видим там след 10 минути“, което често прекъсва динамиката на продажбите.

Най-добрите функции на CrankWheel

Проследявайте ангажираността и вниманието на зрителите по време на демонстрациите

Позволете на зрителите да взаимодействат с екрана ви, когато е необходимо за демонстрации.

Оптимизирайте прегледа на смартфони и таблети с интелигентно преоразмеряване

Ограничения на CrankWheel

По-специализирани за демонстрации на продажби, отколкото за пълноценно сътрудничество в екип.

Възможностите за видеоконферентна връзка са по-ограничени в сравнение със специализираните платформи.

Цени на CrankWheel

Solo: 29 $/месец

Team: Започва от 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на CrankWheel

G2: 4,9/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 60 отзива)

📮ClickUp Insight: ClickUp установи, че 27% от анкетираните се сблъскват с проблеми при срещи, които не водят до конкретни резултати, което води до пропуснати действия, нерешени задачи и в крайна сметка до ниска производителност. Този проблем се усложнява от начина, по който екипите проследяват работата си. Нашето проучване за комуникацията в екипа показва, че почти 40% от професионалистите проследяват ръчно задачите за изпълнение, което е процес, отнемащ много време и податлив на грешки, докато 38% разчитат на непоследователни методи, които увеличават риска от недоразумения и пропуснати срокове. ClickUp елиминира хаоса с действията! Превърнете решенията от срещите в задачи за изпълнение – всичко това на една и съща платформа, където се извършва работата.

7. Dialpad Meetings (Най-доброто за разговорна интелигентност и коучинг, базирани на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

След като тествах няколко алтернативи на Join.me, открих, че AI-базираните възможности за интелигентни разговори на Dialpad Meetings са едни от най-мощните. Докато Join.me предлага основни видеоконференции, Dialpad превръща срещите в полезна информация чрез вградения AI асистент, който улавя подробности, които иначе бихте пропуснали.

Възможността на платформата да открива настроенията на клиентите по време на продажби или обаждания за поддръжка също предоставя безценни възможности за обучение.

Dialpad предлага безпроблемна интеграция с бизнес телефонната си система и контактния център. Можете да започнете разговор чрез чат, да преминете към гласов разговор и след това безпроблемно да преминете към видео разговор, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Dialpad Meetings

Насладете се на съвместно водене на бележки с автоматично подчертаване на ключови моменти.

Идентифицирайте тенденциите в моделите на разговор, времето за говорене и ангажираността

Преминавайте без прекъсване между телефонни разговори, видеоконференции и съобщения.

Ограничения на Dialpad Meetings

Пълната стойност на платформата се реализира най-добре при използване на пълния набор от комуникационни инструменти на Dialpad.

Някои разширени AI функции изискват планове от по-висок клас.

Цени на Dialpad Meetings

Стандартен: 27 $/потребител/месец

Предимство: 35 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dialpad Meetings

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Dialpad Meetings?

Едно ревю в G2 споделя:

Достъпът до платформата с едно кликване елиминира необходимостта от сложни настройки, а функцията за транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, променя правилата на играта за записване на бележки от срещи в реално време.

Достъпът до платформата с едно кликване елиминира необходимостта от сложни настройки, а функцията за транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, променя правилата на играта за записване на бележки от срещи в реално време.

8. TeamViewer (най-добър за отдалечена поддръжка и достъп до различни платформи)

чрез TeamViewer

За разлика от Join.me, който се фокусира върху планирани срещи, TeamViewer се отличава в сценарии за поддръжка при поискване. Функцията за отдалечен достъп ви позволява да разрешавате технически проблеми на членове на екипа и клиенти, без да е необходимо те да присъстват физически. Това е особено полезно за ИТ екипи и организации, предоставящи техническа поддръжка.

Когато се сблъскат с проблем, можете незабавно да се свържете с устройството им (с разрешение) и да решите проблема директно, вместо да се опитвате да ги напътствате устно. Кръстосаната съвместимост на инструмента е впечатляваща; той се свързва безпроблемно с устройства с Windows, Mac, Linux, Android и iOS.

Най-добрите функции на TeamViewer

Преглеждайте и контролирайте няколко монитора по време на отдалечени сесии с лесна навигация.

Прехвърляйте файлове между устройства по време на отдалечени сесии без да използвате отделни инструменти.

Печатайте документи от отдалечен компютър на вашия локален принтер

Ограничения на TeamViewer

По-висока цена в сравнение с решенията, фокусирани единствено върху видеоконферентни разговори

Цени на TeamViewer

Индивидуални потребители

Дистанционен достъп : 24,90 $/месец

Бизнес: 50,90 $/месец

Teams

Премиум: 112,90 $/месец

Корпоративно: 229,90 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени за по-големи внедрявания

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 11 500 отзива)

9. GoTo Meeting (Най-подходящ за уебинари и професионални презентации)

чрез GoTo Meeting

GoToMeeting постоянно предоставя професионалния опит, който изискват презентациите с висока заложена стойност. Докато Join.me се фокусираше върху простотата като самостоятелен инструмент, сега той е част от GoTo Meeting и предоставя надеждността и усъвършенстваните инструменти за презентации, от които се нуждаят сериозните бизнес потребители.

Особено ценя неговите мощни възможности за запис, които автоматично се запазват в облака и предоставят транскрипции за лесно справяне. Безпроблемната интеграция на платформата с GoToWebinar създава естествен път за надграждане, когато имате нужда да разширите презентациите си до по-голяма аудитория с по-формални процеси на регистрация и проследяване.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Достъп Транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, и акценти от срещите, които автоматично улавят ключовите моменти

Добавяйте бележки на екрана си по време на презентации, за да подчертаете важни моменти.

Създайте персонализирани, постоянни пространства за срещи с вашия собствен URL адрес с брандиране.

Конвертирайте PowerPoint презентации в оптимизирани PDF файлове за по-лесно споделяне

Свържете хардуерните системи в конферентната зала с онлайн срещите за хибридни сценарии

Ограничения на GoTo Meeting

Потребителският интерфейс изглежда по-малко модерен в сравнение с някои по-нови конкуренти.

Мобилното изживяване не включва всички функции на настолния компютър.

Цени на GoToMeeting

Професионална версия: 12 $/организатор/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 16 $/организатор/месец, до 250 участници

Enterprise: Персонализирани цени

Допълнение, достъпно за функционалността на GoToWebinar

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 11 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за GoTo Meeting?

Един потребител на G2 казва:

Нямаше прекъсвания, закъснения или досадно забавяне. Всичко беше ясно: аудиото, видеото и функцията за споделяне на екрана.

Нямаше прекъсвания, закъснения или досадно забавяне. Всичко беше ясно: аудиото, видеото и функцията за споделяне на екрана.

10. Jitsi Meet (Най-добрата безплатна алтернатива на Join.me с отворен код)

чрез Jitsi Meet

Установихме, че Jitsi Meet е чудесна безплатна алтернатива на Join.me за екипи с ограничен бюджет или загрижени за поверителността. За разлика от безплатния план на Join.me, който има значителни ограничения, Jitsi предлага неограничени срещи без ограничения във времето.

Това, което отличава Jitsi, е неговата ангажираност към принципите на отворения код и поверителността. Оценявам факта, че Jitsi може да се хоства на моите собствени сървъри с пълен контрол над данните и политиките за сигурност. Браузърният подход на платформата означава, че участниците кликват върху линк и се присъединяват незабавно, което премахва неудобството от създаването на акаунт или изтеглянето на софтуер, което се изисква от Join.me и други алтернативи.

Въпреки че липсват някои корпоративни функции на платените алтернативи, основната функционалност на Jitsi за видеоконферентни разговори е изключително стабилна за безплатна платформа.

Най-добрите функции на Jitsi Meet

Използвайте цялата платформа на вашите собствени сървъри за пълен контрол над данните.

Излъчвайте срещите директно в YouTube, за да достигнете до по-широка аудитория

Модифицирайте платформата, за да съответства на вашия бранд, когато я хоствате сами.

Оптимизирайте производителността за участници с ограничена интернет връзка

Ограничения на Jitsi Meet

Възможни са проблеми с производителността при много големи срещи (50+ участници)

Ограничена техническа поддръжка в сравнение с търговските алтернативи

Цени на Jitsi Meet

Безплатно

Самостоятелно хостинг : Безплатен софтуер, но изисква собствена сървърна инфраструктура.

8×8 Meet (търговска версия, базирана на Jitsi): Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

Как ClickUp променя онлайн срещите за максимална ефективност

Жонглирането с линкове за срещи, бележки, задачи и последващи действия на различни платформи е изтощително. Традиционните инструменти за видеоконферентна връзка като Join.me ви принуждават да превключвате постоянно между приложения, да прехвърляте ръчно информация и да следите за актуализации, което отнема ценно време и води до пропускане на важни детайли.

ClickUp променя всичко, като обединява целия ви работен процес в една свързана платформа. Планирайте срещи директно в календара на ClickUp, използвайте изкуствен интелект, за да генерирате дневен ред от съществуващи задачи, провеждайте видеоконференции и онлайн събития с вградена функция за запис и незабавно превръщайте точките за обсъждане в проследими задачи – всичко това без да сменяте инструменти.

Готови ли сте да направите онлайн сътрудничеството безпроблемно? Регистрирайте се в ClickUp още днес!