Glean и Notion: кой AI инструмент е най-подходящ за управление на знания?

След два часа проучване, разделите в браузъра ви са извън контрол. Преглеждането на безкрайни доклади ви държи в крак с нещата, но ръчното проследяване на информацията е като да ловите вода с сито.

Тук на помощ идват инструментите за управление на знания – решения, които събират, организират и ви помагат да използвате информацията си.

Търсенето ви може да ви доведе до оценка на тези два основни конкурента: Glean и Notion. На пръв поглед и двата предлагат индексиране на търсения, AI анализи и дори лоялни потребители. Кой е правилният избор?

В тази статия ще разберете всичко. Открийте кой печели битката между Glean и Notion, разберете разликите между тях, от целта и основните им функции до това, което предлагат на различните екипи. Накрая ще ви представим ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, и след като видите какво предлага ClickUp, сме сигурни, че окончателният ви избор ще бъде съвсем лесен.

Да започваме! 🚀

Glean и Notion: с един поглед

Функция Glean Notion Бонус: ClickUp ⭐️ Търсене и извличане AI-базирано, мултиплатформено търсене в различни инструменти Възможности за вътрешно търсене със структуриран wiki формат Унифицирано търсене в задачи, документи, чатове и свързани приложения Откриване на знания Препоръки, съобразени с контекста, и автоматично показване Ръчно маркиране, свързване и категоризиране Генерирани от AI прозрения, обобщения и автоматично появяващо се съдържание от различни работни пространства Организация на съдържанието Индексирайте съществуващи документи от различни източници Създавайте бази данни, вложени страници и уикита Организирайте с документи, подстраници, богато форматиране и вградени задачи, цели и медии AI помощ Проактивни прозрения, базирани на активността на потребителите Писане, обобщения и форматиране с помощта на изкуствен интелект ClickUp Brain предлага AI StandUps, резюмета, помощ при писане и предложения за автоматизация, съобразени с контекста. Инструменти за сътрудничество Споделяне на знания, интеграция със Slack Редактиране в реално време, споделени работни пространства Съвместно редактиране в реално време, коментари, вградени в задачите, AI Notetaker и обединена пощенска кутия за обратна връзка Автоматизация на работния процес Извличане на знания и известия, задвижвани от изкуствен интелект Персонализирани работни процеси, формули и изгледи на бази данни Условна логика, автоматизирани актуализации на задачи и автоматизация на работния процес, генерирана от AI Най-подходящ за Бърз достъп до разпръснати знания Дълбока структуриране на съдържанието и сътрудничество в екип Цялостно управление на знания + задачи + проекти с автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и незабавно извличане на информация Цени* Персонализирани цени Безплатен план; платените планове започват от 12 $/потребител на месец Безплатна пробна версия и планове, персонализирани планове за предприятия

Какво е Glean?

чрез Glean

Търсите решение, което да ви предоставя постоянно това, от което се нуждаете от вашия ресурсен център? Glean е популярен избор. Неговият инструмент за управление на знания, базиран на изкуствен интелект, разполага с алгоритми, специализирани за търсене в предприятия.

Glean свързва вътрешни данни, външни прозрения и уеб знания в реално време в едно единно изживяване с Work AI. То също така отчита достъпа до файлове и експертния опит на потребителите, за да сложи край на объркващите резултати от търсенето или остарялата информация.

Накратко, той предлага правилните отговори точно когато са необходими.

👀 Знаете ли, че... 61% от времето на екипа се прекарва в споделяне, търсене и актуализиране на информация между един инструмент и друг.

Функции на Glean

Преди да ви се стори, че става дума за търсачка, а не за AI инструмент, нека изясним какво го прави ефективен.

Ето трите най-важни функции на Glean, които ви помагат да работите безпроблемно:

Функция № 1: Универсални знания

чрез Glean

Искате да попитате инструмент за данните на вашата компания и за по-широкия свят, за да получите ясен отговор, богат на контекст? Това е целта на Glean’s Universal Knowledge. Той обединява вътрешни документи, имейли, чатове и корпоративни приложения с информация от интернет в реално време.

Независимо дали отстранявате грешки в кода или създавате съобщения на базата на данни, тази функция дава възможност на AI асистента да предоставя резултати и да улеснява по-бързото вземане на решения.

Функция № 2: Търсене в Glean

чрез Glean

Намирането на правилната информация не трябва да прилича на лов на съкровища. Glean Search предлага ефективно търсене, базирано на изкуствен интелект, което разбира контекста и извлича най-релевантните резултати.

Той организира данните в цялата компания, използвайки Knowledge Graph, който свързва и структурира информацията интуитивно.

Тази опция за хибридно търсене включва и интелигентно индексиране, което сортира данните според популярност, информация за потребителя и подробна категоризация. Тя намалява времето за търсене и подобрява откриването на информация, за да можете да се концентрирате върху изпълнението.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите, работещи с информация, рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Функция № 3: Библиотека с AI подсказки

чрез Glean

С помощта на AI-базираната библиотека с подсказки на Glean, справянето със сложни задачи става лесно. Предварително създадените подсказки помагат на потребителите бързо да намерят полезна информация, независимо дали става въпрос за имейли, свързани с наемане на персонал, обобщаване на обратна връзка или анализ на договори.

С структурирани категории в областта на инженерството, правото, сигурността и продажбите, екипите могат да откриват критична информация, без да претърсват разпръснати файлове. Ако искате да получите най-добрите отговори от Glean AI, тази функция е точно това, от което се нуждаете.

Цени на Glean

Персонализирани цени

Какво е Notion?

За разлика от AI-фокусираната информация и усъвършенстваните възможности за търсене, Notion се стреми да бъде вашето всеобхватно работно пространство. Представете си го като цифров бележник, мениджър на проекти и център за знания на компанията, всичко в едно.

чрез Notion

Независимо дали организирате лични задачи или управлявате екип, Notion предлага документи, бази данни и персонализирани шаблони, които се адаптират към вашия работен процес.

👀 Знаете ли, че... Специалистите, работещи с информация, прекарват 19% от работното си време в търсене и събиране на информация.

Функции на Notion

Notion се позиционира като инструмент за организация и производителност за широк спектър от приложения. Ето уникалните функции, които го отличават в управлението на организационни знания, базирано на изкуствен интелект:

Функция № 1: Уики

чрез Notion

Уикита на Notion обединяват цялото знание на вашия екип в едно организирано и лесно за търсене пространство. Използвайте мощни филтри, за да намерите незабавно това, от което се нуждаете. Страничната лента расте заедно с вашия екип, като поддържа всичко на една ръка разстояние.

Той разполага с функция за преместване на страници с плъзгане и пускане, за да ги реорганизирате на момента, и използва „@mentions“, за да свързва съдържанието безпроблемно. Уикитата предлагат и функцията Synced Blocks, която отразява незабавни актуализации на няколко страници. Освен това целият интерфейс е лесен за персонализиране с емоджита и изображения на корицата.

Функция № 2: Интегриран AI

чрез Notion

Искали ли сте някога бележките ви да мислят вместо вас? AI на Notion прави точно това. Той свързва работното ви пространство с любимите ви приложения, извлича информация, проследява проекти и генерира задачи за действие.

Notion AI също така изготвя дневен ред и планове за срещи въз основа на вашите бележки. Независимо дали търсите ключови решения или създавате ново съдържание, това AI решение за продуктивност поддържа цялата информация незабавно достъпна.

Функция № 3: Проекти

Искате управлението на задачите да спре да ви се струва като жонглиране? Notion Projects е функция, фокусирана върху предоставянето на споделени документи, ясни визуализации и вградени календари със съдържание.

Той също така улеснява проследяването на работния процес с изгледа на времевата линия, Kanban таблата и групирането на задачите според статуса им. Това съхранява цялата информация за проекта в едно работно пространство и позволява на екипа ви да автоматизира рутинните задачи.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Glean и Notion: сравнение на функциите

Когато става въпрос за производителност, Glean се отличава с интегрирано търсене, докато Notion подобрява организацията на работното пространство и документацията.

Нека ги сравним един с друг, за да видим как се класират и къде се използват най-добре.

Функция № 1: Организация и точност на търсенето

Glean е специализиран в търсене в цялата компания, извличайки данни от много други инструменти, като Google Drive, Slack и Confluence. Търсенето му, задвижвано от изкуствен интелект, предоставя изключително релевантна информация на различни платформи.

Освен че предлага солидна вътрешна търсачка, Notion се отличава в структурираното управление на съдържание с свързани бази данни, вложени страници и персонализирани шаблони. Това го прави идеален избор за организиране на знания.

🏆 Победител: Glean е ясен победител с AI-базираното си търсене на различни платформи, което улеснява извличането на знания. Въпреки това, Notion е по-добър за екипи, които искат да структурират съдържанието си и да управляват подробна документация.

Функция № 2: Съвместна работа на живо и управление на работния процес

След като извлече нужната информация, Glean разполага с AI функции за сътрудничество, фокусирани върху споделянето на знания. Интегрира се с инструменти като Slack за комуникация, но няма вградена функция за редактиране в реално време.

Когато погледнат Notion, потребителите ще открият, че неговата възможност за съвместна работа по документи в реално време, споделените работни пространства и гъвкавата структура на страниците са идеални за проекти, които изискват многобройни екипи да работят буквално на една и съща страница.

🏆 Победител: Notion води в няколко елемента на сътрудничеството, включително редактиране в реално време, персонализирани линкове за достъп и специални споделени календари. Glean е цялостно решение, ако не искате да се откажете от съществуващите си инструменти за продуктивност.

Функция № 3: Информация и автоматизация

AI алгоритмите на Glean са специално обучени да предоставят контекстуални препоръки. Те могат да бъдат автоматизирани, за да извличат знания и да показват релевантни информации въз основа на активността на потребителя и интегрираното приложение. Освен това, те се учат от моделите на използване, за да предоставят проактивна информация.

Notion предлага автоматизация чрез свързани бази данни, формули и генериране на съдържание, задвижвано от AI. AI решението му може също да предоставя ясни обобщения и прозрения въз основа на качеството на свързаните източници на данни.

🏆 Победител: Glean се класира по отношение на проактивните прозрения, а Notion предлага по-изчерпателни опции за автоматизация. По отношение на прозренията и автоматизацията тази оспорвана битка завършва с равенство.

Glean и Notion в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да видим кой инструмент предпочитат потребителите в реални ситуации. Много потребители ценят Notion за неговата гъвкавост и богат набор от функции.

Например, един потребител на Reddit го подчертава заради неговите уикита и проследяване на задачи:

През последните 1,5 години в магистърската програма създадох доста голяма уики страница. Голямо предимство: мога да я използвам и като инструмент за проследяване на цели и задачи.

През последните 1,5 години в магистърската програма създадох доста голяма уики страница. Голямо предимство: мога да я използвам и като инструмент за проследяване на цели и задачи.

В подфорума r/LlamaIndex друг потребител хвали Glean за неговата простота и надеждност:

Работя много с Glean и той е изключително лесен за настройка, а освен това разполага с богат набор от API, които ви позволяват да създавате вътрешни инструменти, ако желаете.

Работя много с Glean и той е изключително лесен за настройка, а освен това разполага с богат набор от API, които ви позволяват да създавате вътрешни инструменти, ако желаете.

Разгледайте дискусията за Glean и Notion в Reddit, за да откриете различни гледни точки. Екипите, които дават приоритет на инструментите за водене на бележки и бърза продуктивност, често се ориентират към Notion.

От друга страна, ако управлявате големи обеми документи, преди да стигнете бързо до заключения, хибридното търсене на Glean е популярен избор.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Glean и Notion

Получихте ли тримесечния отчет от вашата система за управление на знания? Сега ви предстоят десетки задачи и действия.

Преди да се появи стресът, представете си, че създавате, делегирате и проследявате всичко на едно място – само с няколко кликвания. Или още по-добре – целите се актуализират автоматично, получавате мобилно известие и веднага се заемате с работата.

Това не е просто пожелание – това е ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. То комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Свържете съществуващите си приложения, подобрете управлението на документи и актуализирайте центъра си за знания – ето как ClickUp превъзхожда Glean и Notion.

ClickUp е номер 1: ClickUp Brain

Извличайте релевантни документи, създавайте ясни прозрения и бъдете в крак с цялата си база от знания с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е AI двигателят на платформата, създаден да промени начина, по който извличате и управлявате вашата база от знания. Решението помага и за създаването на център за знания, като генерира календари за преглед, персонализирани работни потоци и незабавни актуализации на проекти.

Екипите могат да използват и AI StandUp, който предоставя обобщение на бележките от срещите, актуализациите по проектите и приоритетите за последните седем дни.

💡Съвет от професионалист: Използвайте AI StandUp, за да се намесите навреме при ескалации или да наваксате след ваканция.

Имате нужда да проследите тези идеи? Отговорите на Brain се предоставят с линкове към източниците, достъпни в прозореца на чата.

ClickUp One Up #2: ClickUp Connected Search

Стартирайте без усилие всяко приложение и намирайте всеки файл от всяка точка на платформата с ClickUp Connected Search.

Искате да сте сигурни, че никога няма да изгубите информация, независимо от това, с какво се занимавате? Connected Search на ClickUp е най-добрият отговор за унифицирано, незабавно и безпроблемно търсене.

Функцията ви позволява да получите достъп до всичките си задачи, документи и файлове – дори от свързани приложения – с едно единствено запитване. Тя също така разполага с преки пътища за стартиране на приложения, търсене в историята на клипборда и лесно създаване на фрагменти.

Освен това, той е изключително лесен за намиране в командния център, глобалната лента с действия и дори в приложението за настолни компютри.

ClickUp е чудесен инструмент, който използваме, за да поддържаме организация и да следим събитията. Платформата ни предоставя хранилище за знания.

ClickUp е чудесен инструмент, който използваме, за да поддържаме организация и да следим събитията. Платформата ни предоставя хранилище за знания.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs и управление на знания

Форматирайте съдържание, свързвайте задачи и сътрудничете с екипи за подробни редакции с ClickUp Docs

ClickUp Docs е инструмент за документиране, който ви помага да запишете всичко. От създаване на стратегии до пътни карти за проекти, неговото богато форматиране с отстъпки ви позволява да оформяте съдържанието незабавно с команди със слэш.

Екипите могат също да вграждат задачи, изображения и цели директно в документите. Опции като подстраници и редактиране в реално време поддържат структурираност на мислите.

Чудите се как да ги споделите? Docs предлага персонализирани опции за публично и частно споделяне.

Той е добре интегриран с ClickUp Brain, в случай че се нуждаете от помощ при формулирането на изречения или усъвършенстването на имейли. Екипите могат да използват ClickUp Notepad за бързи списъци за проверка и бележки от срещи. Искате това да бъде автоматизирано? AI Notetaker на ClickUp е отличен вариант за интелигентни обобщения на срещи, транскрипти с възможност за търсене и задачи за действие, всички свързани с задачи и документи.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за водене на бележки

Искате едно единствено решение, фокусирано върху предоставянето на точни анализи? Управлението на знания на ClickUp прави управлението на ежедневните документи по-лесно от всякога.

Достъп до всяко работно пространство и файл за най-добрите AI-базирани прозрения с ClickUp Knowledge Management

При всяко запитване свързаните с него AI алгоритми систематично претърсват всички работни пространства за най-релевантната информация.

ClickUp разполага и с вградени импортери, които осигуряват безпроблемно прехвърляне на документи и таблици, като запазват форматирането. Той улеснява сътрудничеството чрез коментари в документите, видеоклипове и обединена пощенска кутия за управление на коментарите.

Шаблон за база от знания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте ресурси на компанията, насоки за най-добри практики, списъци за въвеждане в работата и други с шаблона за база от знания на ClickUp.

Шаблонът за база от знания на ClickUp е създаден с цел подобряване на управлението на ресурсите. Предварително попълнените подстраници са лесни за персонализиране и включват специални раздели за обща информация, предварителни условия и функции.

Шаблонът за управление на знания включва и място за най-добри практики и секции с често задавани въпроси, които да насочват новите потребители. Екипите могат също да поддържат отчетност с таблици за прикачени файлове и ревизии.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на задачи в ClickUp и Excel

ClickUp One Up #4: ClickUp Automations

Намалете ръчните задачи и създайте правила за повтарящи се дейности с ClickUp Automations

Искали ли сте някога да се насладите на удобството и ефективността, които предлага условната логика при изпълнението на вашите задачи? Това е точно това, което предлага ClickUp Automations.

Функцията ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи, да задавате условни тригери и да създавате усъвършенствани работни процеси без ръчна намеса. Ако не сте сигурни как да я конфигурирате, опишете автоматизацията и ClickUp AI ще генерира идеалната настройка за вас.

Накратко, ClickUp Automations усъвършенства целия работен процес на вашия екип, като се фокусира върху подобренията, а не само върху административните операции.

Ние използваме ClickUp за управление на всички наши проекти и задачи, както и като база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая на употреба, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

Ние използваме ClickUp за управление на всички наши проекти и задачи, както и като база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая на употреба, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

ClickUp One Up #5: Задачи в ClickUp

Създавайте точки за действие, организирайте проектната дейност и управлявайте отчетността с ClickUp Tasks

Използвайте ClickUp Tasks, за да възлагате, проследявате и делегирате задачи с едно бързо кликване. Задачите позволяват на потребителите да задават вградени зависимости за по-добра координация на екипа.

Всяка дейност може да съдържа ясни подзадачи, съответни прикачени файлове и коментари. Задачите лесно се свързват с по-големи цели, като поддържат дългосрочните цели в синхрон и гарантират, че ежедневните дейности вървят по план.

Перфектно управление на знанията с ClickUp

Управлението на знанията ви помага да организирате и анализирате бързо данните. Notion се отличава с богатите си възможности за персонализиране и всеобхватни функции на работното пространство, докато Glean се фокусира върху бързото записване и организиране на бележки.

Макар че крайният избор зависи от вашите нужди, всеки екип заслужава решение, което централизира работата, оптимизира комуникацията и подобрява работния процес при търсенето.

ClickUp отговаря на всички тези изисквания (и още повече) с управлението на задачи, анализи, интеграции и автоматизация, базирани на изкуствен интелект.

Каквото и да кажете, ClickUp се откроява като по-ефективен партньор за вашия работен процес.

Готови ли сте да усъвършенствате начина, по който управлявате информацията си? Регистрирайте се в ClickUp още днес!