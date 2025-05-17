10 най-добри алтернативи на Tl;dv Note Taker за бележки и транскрипти от срещи, базирани на изкуствен интелект

Да следите всичките си срещи може да се превърне в работа на пълен работен ден. Независимо дали става дума за продажбени разговори, интервюта с потребители или вътрешни срещи, воденето на точни бележки и проследяването на ключови идеи може да означава, че не сте напълно присъстващи в дискусията.

Тук на помощ идват инструментите за водене на бележки, базирани на изкуствен интелект. Те ви помагат да организирате идеите си, да създавате кратки клипове и да записвате моменти от срещите.

Инструменти като tl;dv помагат за записване на виртуални срещи, генериране на AI обобщения и интегриране с платформи като Google Meet и MS Teams. Въпреки това, някои потребители преминават към други алтернативи поради ограничените безплатни планове, запълването с думи-пълнители и основните AI функции.

Това ръководство разглежда най-добрите алтернативи на tl;dv note taker за управление на множество срещи като професионалист.

🔍 Знаете ли, че... Само в САЩ се провеждат над 11 милиона срещи дневно – над 1 милиард годишно. Представете си колко знания се губят без подходящи транскрипции или резюмета.

Защо да изберете алтернативи на Tl;dv Note Taker?

Tl;dv върши работата, особено ако започнете с AI за водене на бележки. Но предоставя ли ви всичко, от което се нуждаете? Нуждаете се от нещо повече от основните функции, когато вашият екип се занимава с множество срещи, продажбени разговори или вътрешни проверки.

Много потребители сега проучват алтернативи на tl;dv note taker за по-задълбочена функционалност, по-добра стойност и по-гладки работни процеси, за да гарантират продуктивни срещи. Ето защо:

Основни AI функции : AI инструментът за транскрипция не разполага с функции за анализ на приходите, анализ на настроенията и интелигентно проследяване на действията за екипите по продажбите.

Пренасищане с пълнежни думи : Транскрипциите често съдържат ненужни пълнежни думи, което намалява точността на транскрипцията.

Няма разширени шаблони за срещи : Ще ви е необходим друг : Ще ви е необходим друг софтуер за управление на срещи , за да планирате дневен ред за срещи или да създавате повторяеми шаблони за срещи.

Минимална поддръжка за сътрудничество : Липсват функции за редактиране в реално време или обратна връзка, като например Google Docs.

Ограничени интеграции : Не работи безпроблемно с платформи извън MS Teams, Zoom и Google Meet.

Липсваща информация за множество срещи : Не можете да анализирате тенденциите във всичките си срещи или да свържете полезни заключения от различните сесии.

Неудобен потребителски интерфейс за потребители на екипни планове : Навигацията може да бъде разочароваща за разрастващи се екипи.

Безплатният план не е наистина безплатен: Ключови основни функции като неограничени записи или транскрипции са достъпни само в бизнес плана или корпоративния план, които се фактурират ежегодно в този : Ключови основни функции като неограничени записи или транскрипции са достъпни само в бизнес плана или корпоративния план, които се фактурират ежегодно в този AI инструмент за срещи

10 алтернативи на Tl;dv Note Taker на един поглед

Ето кратък преглед на алтернативите на tl;dv note taker, които сравнихме:

Име на инструмента Най-подходящо за Ключови функции Цени ClickUp Бележки от срещи и задачи за екипи за управление на проекти от всякакъв размер Обобщения и стенограми от срещи, подкрепени от изкуствен интелект, комуникация в екипа, управление на задачи и сътрудничество. Наличен е безплатен план; Налични са персонализации за предприятия. Otter. ai Записи от срещи за малки фирми и екипи Транскрипти от срещи с възможност за търсене; интеграция с Zoom; многоезична поддръжка Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $/месец на потребител. Fireflies. ai Обобщения на срещи за виртуални екипи от всякакъв размер Запис на виртуални срещи; анализ на настроенията; многоезична поддръжка Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 $/месец на потребител. Fathom Обобщения на срещи, прехвърляни в CRM за екипите по продажби и маркетинг AI бележки от срещи; синхронизация с CRM и Zoom Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. Grain Стенограми от срещи за отдалечени екипи от всякакъв размер Високоточна транскрипция; резюмета, генерирани от изкуствен интелект; видеоклипове, които могат да се споделят. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. Sembly AI Многоезични записи от срещи за екипи от всякакъв размер AI бележки от срещи с многоезична поддръжка; автоматични списъци със задачи; множество интеграции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 $/месец на потребител. Notta Протоколи от срещи за големи глобални екипи Запис, транскрипция и обобщения на срещи в реално време; идентификация на говорителите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,49 $/месец на потребител. Avoma Транскрипти в реално време за корпоративни екипи Автоматизиране на воденето на бележки; споделяеми транскрипти; шаблони за дневен ред на срещи Плановете започват от 29 $/месец на потребител, а добавките – от 25 $/месец на потребител. Krisp Висококачествено записване на разговори за професионалисти от различни области Елиминиране на фоновия шум; обобщения и стенограми от срещи в реално време. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16 $/месец на потребител. Rev. ai Точни транскрипции за журналисти, изследователи и бизнес професионалисти Бързи и точни услуги за преобразуване на реч в текст за различни аудио съдържания Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,99 $/месец на потребител.

Най-добрите алтернативи на tl;dv, които можете да използвате

Ето някои от най-добрите алтернативи на tl;dv note taker (безплатни и платени), които предлагат по-добри функционалности, по-интелигентна автоматизация и инструменти, които поддържат реални моменти от срещите – от интервюта с потребители до онлайн срещи:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти с бележки от срещи, поддържани от изкуствен интелект)

ClickUp е приложението, което предлага всичко за работата, защото наистина обединява всичко. От управление на проекти и документи до организиране на срещи и автоматизиране на задачи с AI, то е едно универсално място за отдалечени екипи, стартиращи компании и предприятия.

Като мощна алтернатива на tl;dv, ClickUp отива отвъд простото водене на бележки. Той записва вашите срещи, автоматизира действията и организира всичко в един кохерентен работен процес.

Създавайте резюмета и подчертавайте ключовите точки от дискусиите с ClickUp AI Notetaker

С AI Notetaker на ClickUp най-накрая можете да спрете да се притеснявате за воденето на бележки по време на предстоящи срещи. Той записва всяка подробност за вас, като автоматично създава обобщения, подчертава ключови решения и задава действия. Вие си тръгвате с ясен списък на това кой какво трябва да направи, без да си мръднете пръста.

📮 ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствен интелект, за да се отличат професионално, като го прилагат при срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл и платформи за управление на проекти имат интегриран изкуствен интелект като функция, той може да не е достатъчно безпроблемен, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ние разкрихме тайната в ClickUp! С функциите за управление на срещи на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да създавате и възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други – с нашия бележник с изкуствен интелект и ClickUp Brain. Спестете до 8 часа седмично от срещи, точно като нашите клиенти от Stanley Security!

Имате ли нужда да проследите обратната връзка от клиенти или да следите ключовите резултати, обсъдени по време на среща? AI бележникът се занимава с това, като поддържа всичко кристално ясно и документирано.

ClickUp Brain преобразува гласа в текст по време на срещи, но също така използва контекста от работното ви пространство, за да отговори на всеки въпрос, който му зададете.

Да речем, че сте пропуснали среща и искате да знаете дали крайният срок е бил удължен – попитайте ClickUp Brain. Той ще сканира стенограмата, бележките и актуализациите на задачите, за да ви даде незабавен отговор.

Автоматизирайте задачите и оптимизирайте работните процеси с ClickUp Brain

Това не е всичко, за което ClickUp може да се погрижи. Независимо дали пишете брифинги за клиенти, обобщавате срещи или документирате вътрешни процеси, ClickUp Docs ви позволява да работите на живо с екипа си.

Можете да редактирате документи съвместно, да маркирате колеги в коментари, да превръщате обратната връзка в задачи и да свързвате всичко директно с проекти.

Използвайте ClickUp Meetings, за да поддържате всичките си дневен ред и бележки от срещи организирани

ClickUp Meetings обединява всичко това. Създавайте дневен ред за срещи, записвайте бележки на момента и добавяйте коментари директно по време на дискусията.

Да речем, че провеждате разговор за планиране на продукт. Създайте си списък за проверка, отбелязвайте елементите по мере на напредъка и задавайте повтарящи се задачи, за да не пропуснете нищо в предстоящите срещи.

Редактирайте документи по време на разговор, използвайте команди със слеш за бързо форматиране и задавайте последващи действия в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте автоматично важните моменти от срещите с ClickUp AI Notetaker , за да не пропускате повече ключови решения или задачи.

Сътрудничество в реално време и персонализиране на документи с богато форматиране чрез команди /Slash, банери, таблици и бутони с помощта на ClickUp Docs

Комуникирайте незабавно с колегите си чрез ClickUp Chat за целенасочени разговори, свързани с проекти, и споделяне на файлове.

Обобщавайте записите от срещи, задавайте въпроси и получавайте незабавни отговори от задачи, документи и бележки от срещи с ClickUp Brain.

Създавайте и управлявайте дневен ред в ClickUp Meetings с помощта на шаблони за многократна употреба и опции за повтарящи се задачи.

Ограничения на ClickUp

Някои разширени функции са достъпни само в десктоп версията на ClickUp.

Възможностите на платформата може да изглеждат прекалено сложни в началото за потребители, които не са запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Ето какво казва Густаво Сеабра, изследователски асоцииран професор в Университета на Флорида, за ClickUp:

Това е специалното предимство на ClickUp: предлага повечето от необходимите инструменти за организиране на проектите на едно място. То не само позволява управление и възлагане на задачи, но и предлага други инструменти в същата среда, като например Документи, където можете да си водите бележки и да изготвяте отчети, както и интеграция с календар и имейли, всичко на едно място. Няма нужда да използвате външни програми или различни приложения за всяка функция.

Това е специалното предимство на ClickUp: предлага повечето от необходимите инструменти за организиране на проектите на едно място. То не само позволява управление и възлагане на задачи, но и предлага други инструменти в същата среда, като например Документи, където можете да си водите бележки и да създавате отчети, както и интеграция с календар и имейли, всичко на едно място. Няма нужда да използвате външни програми или различни приложения за всяка функция.

2. Otter. ai (Най-доброто решение за създаване на записи на комуникации с възможност за търсене)

Независимо дали сте собственик на бизнес или ръководител на екип, Otter. ai ви помага да записвате и организирате разговорите си в текст, който може да се търси и споделя. Транскрипцията в реално време ви позволява да следвате думите, докато се изговарят, което улеснява подчертаването на ключовите моменти по време на срещите.

Освен това Otter. ai се интегрира безпроблемно с платформи като Zoom. Това помага за автоматичното транскрибиране на срещи и генериране на резюмета, така че да можете да се съсредоточите върху дискусията, без да се притеснявате за воденето на бележки.

Най-добрите функции на Otter.ai

Транскрибирайте разговори в реално време с висока точност

Получете отговори на въпроси относно срещата от чата на Otter AI.

Идентифицирайте и разграничавайте няколко говорители за по-добро управление на срещите.

Интегрирайте безпроблемно с Zoom за автоматично транскрибиране на срещи.

Ограничения на Otter.ai

Поддръжката му е ограничена до английски език; липсват му многоезични възможности.

Безплатният план предлага само 300 минути транскрипция месечно.

Цени на Otter.ai

Безплатно завинаги

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

От потребител на G2:

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, защото ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е отбелязването на времето и точността.

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, защото ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е отбелязването на времето и точността.

3. Fireflies. ai (Най-доброто за транскрибиране и обобщаване на виртуални срещи)

За професионалисти и екипи, които търсят надежден AI асистент за срещи, Fireflies. ai предлага цялостно решение за продуктивни срещи. То се интегрира безпроблемно с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, като автоматично записва и транскрибира вашите виртуални срещи.

Транскрипцията в реално време поддържа над 60 езика, което гарантира включването на разнообразни екипи. Обобщенията, базирани на изкуствен интелект, подчертават ключовите точки и действия, което ви позволява да се съсредоточите върху дискусиите, без да се разсейвате с водене на бележки.

Най-добрите функции на Fireflies.ai

Поддържа транскрипция на над 60 езика за глобални екипи.

Създавайте обобщения, базирани на изкуствен интелект, които подчертават ключовите моменти и задачите за действие.

Анализирайте настроенията, за да прецените емоционалния тон на разговорите.

Ограничения на Fireflies.ai

Предлага 800 минути съхранение и не включва видеозапис за безплатните потребители.

Потребителите не могат да качват аудио файлове с размер над 200 MB.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно завинаги

Pro Plan : 18 $/месец на потребител

Бизнес план: 29 $/месец на потребител

План за предприятия: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (670+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

От потребител на G2:

Обичам това, че Fireflies ми дава свобода да бъда активен слушател и участник в срещите, които записва и транскрибира. Вече не съм обвързан с химикалката и бележника си. Харесва ми също, че ако пропусна среща, мога да прочета резюмето и транскрипта, за да разбера какво наистина се е случило. Fireflies не е съвършен.

Обичам това, че Fireflies ми дава свобода да бъда активен слушател и участник в срещите, които записва и транскрибира. Вече не съм обвързан с химикалката и бележника си. Харесва ми също, че ако пропусна среща, мога да прочета резюмето и транскрипцията, за да разбера какво наистина се е случило. Fireflies не е съвършен.

💡 Бонус съвет: Искате да улесните работата в екип по време и след срещите? Научете как да споделяте и да сътрудничите по бележките в реално време и да държите всички на една вълна! 🤝📄

4. Fathom (Най-доброто за автоматично генериране на резюмета от срещи)

чрез Fathom

Fathom е друга алтернатива на tl;dv, която подобрява виртуалните срещи чрез безпроблемно записване, транскрибиране и обобщаване на дискусиите в популярните комуникационни платформи. Тя ви позволява да се концентрирате върху разговора, докато записва всеки детайл.

Генерираните от изкуствен интелект бележки на Fathom подчертават ключовите моменти и действия, които трябва да се предприемат, като по този начин оптимизират работния ви процес. Интегрира се с CRM системи като HubSpot, като автоматично синхронизира бележките от срещите, за да поддържа вашите записи актуални.

Разберете най-добрите функции

Записвайте и транскрибирайте срещи на различни платформи без усилие.

Генерирайте обобщения, базирани на изкуствен интелект, които подчертават ключовите моменти незабавно.

Споделяйте лесно конкретни клипове от видеоконференции с членовете на екипа

Разберете ограниченията

Предлага ограничена платформена поддръжка за инструменти, различни от Zoom.

Потребителският му интерфейс изисква период на обучение.

Цени на Fathom

Безплатно завинаги

Премиум : 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 5/5 (730+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

От потребител на G2:

Това просто работи. Преди ерата на изкуствения интелект пробвах подобен продукт, но мога с увереност да кажа, че сега сме на съвсем друго ниво. Много пълна функционалност (почти прекалено много функции). Не работи, ако не сте домакин на срещата. Това е проблем и за управлението на съгласието. Освен това езикът на интерфейса смесва локализирано съдържание с английски контроли.

Това просто работи. Преди ерата на изкуствения интелект пробвах подобен продукт, но мога с увереност да кажа, че сега сме на съвсем друго ниво. Много пълна функционалност (почти прекалено много функции). Не работи, ако не сте домакин на срещата. Това е проблем и за управлението на съгласието. Освен това езикът на интерфейса смесва локализирано съдържание с английски контроли.

💡 Професионален съвет: Случвало ли ви се е да напуснете среща с мисълта: „Чакай... какво решихме?“ Написването на ясни и практични протоколи от срещите спасява деня и ви спестява много разговори. Научете как да пишете протоколи от срещи. Използвайте този прост метод, за да го правите правилно всеки път: Подгответе се преди срещата с шаблон и дневен ред 📄

Записвайте важни данни като дати, решения и задачи за изпълнение ✍️

Поддържайте я лесна за сканиране с удебелени заглавия и точки 📌

Проверете за точност и споделете чрез ClickUp Docs 📤

Проследявайте задачите с напомняния и проверки на статуса ⏰ Започнете да използвате ClickUp, за да пишете и споделяте протоколи като професионалист!

5. Grain (Най-доброто за автоматизиране на воденето на бележки по време на виртуални срещи)

чрез Grain

Високоточни транскрипции и генерирани от AI обобщения на Grain предоставят кратки прегледи на дискусиите, като подчертават съществените точки и действия.

Функциите за сътрудничество ви позволяват да споделяте конкретни моменти от срещите с екипа си, като по този начин насърчавате по-добрата комуникация и повишавате производителността.

Независимо дали сте в екипа по продажбите, в отдела за успех на клиентите или в разработването на продукти, Grain оптимизира ефективно вашия работен процес.

Най-добрите функции на Grain

Заснемайте видеоклипове с най-важните моменти на живо по време на вашите Zoom срещи

Създавайте видеоклипове, които можете да споделяте веднага, с времеви отметки и идентификатори на говорителите.

Вградете видеоклипове директно в Notion, Slack или Docs.

Ограничения на зърното

Може да бъде предизвикателство да записвате конкретни фрази последователно по време на разговорите.

Много скъпо за по-малки екипи или индивидуални потребители.

Цени на зърното

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 290 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Бонус: Търсите интелигентни инструменти, с които да записвате без усилие всеки детайл от срещите? Разгледайте най-добрите AI генератори на протоколи от срещи, за да спестите време и да поддържате организация! 🤖📝

6. Sembly AI (Най-доброто за транскрибиране и обобщаване на многоезични срещи)

чрез Sembly AI

За да подобрите продуктивността на вашите срещи, обмислете Sembly AI – усъвършенстван инструмент, който записва, транскрибира и обобщава вашите срещи с висока точност. Той предлага многоезична поддръжка на 35 езика, което го прави идеален за разнообразни екипи.

AI-базираните по-задълбочени анализи на Sembly идентифицират действия, които трябва да бъдат предприети, и потенциални рискове, като оптимизират работния ви процес. То позволява на проектните мениджъри автоматично да генерират списъци със задачи от дискусии, като поддържат проектите в правилната посока.

Най-добрите функции на Sembly AI

Записвайте срещи на различни платформи без усилие

Транскрибирайте разговори с висока точност на 35 езика.

Създавайте кратки резюмета, подчертаващи ключовите моменти.

Ограничения на Sembly AI

Понякога се разкъсва връзката с календара, което води до пропускане на срещи.

Ботът за срещи Sembly може да излезе от срещите, което води до пропуснати записи.

Цени на Sembly AI

Безплатно завинаги

Професионална : 15 $/месец на потребител

Екип: 29 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Чудите ли се как да водите по-умни бележки, без да мърдате пръст (или почти)? Запознайте се с мощността на AI за водене на бележки. Ето как да използвате AI за водене на бележки, за да повишите производителността и концентрацията си: Записвайте лекции с транскрипции в реално време, за да можете просто да слушате 🎧

Обобщавайте срещи и бележки мигновено, за да спестите време ⏱️

Създавайте и проследявайте задачи за действие автоматично след срещи 🗒️

Превърнете бележките в център за ресурси с свързани документи 🔗 От записване на лекции на живо до създаване на задачи за действие и преобразуване на съдържание, AI прави всичко това за вас. 🚀

7. Notta (Най-доброто за идентифициране на говорители в групови дискусии)

чрез Notta

Notta, алтернатива на tl;dv, променя вашите срещи, като записва, транскрибира и обобщава разговорите в реално време. Поддържа над 50 езика и е идеална за глобални екипи, които искат да преодолеят езиковите бариери.

Функции като идентификация на говорителя и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, ви помагат бързо да определите ключовите моменти и задачи за действие. Например, Notta предоставя незабавни транскрипции и кратки обобщения по време на разговор с клиент или продажбен разговор, което ви позволява да се съсредоточите върху взаимодействието, а не върху воденето на бележки.

Най-добрите функции на Notta

Преобразувайте аудио на живо в текст на 58 езика

Интегрирайте безпроблемно с Zoom, Google Meet и Teams.

Идентифицирайте различните говорители за по-голяма яснота при преглеждане на транскриптите.

Ограничения на Notta

Услугата за автоматично транскрибиране изисква редактиране и корекция, за да се намалят грешките.

Изкуственият интелект може да има затруднения при разграничаването на говорителите, което води до неточности.

Цени на Notta

Безплатно завинаги

Pro : 13,49 $/месец на потребител

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,5/5 (над 180 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Notta?

От потребител на G2:

Обичам точността на транскрипцията, възможността да идентифицирам говорителите, да редактирам и изтеглям текста. Бих искал да имам повече минути за транскрипция на файл в безплатния план, дори ако това означава по-малко минути на месец. Но би било чудесно да има възможност за качване на по-дълги файлове. Това би било наистина основно приложение на инструмента.

Обичам точността на транскрипцията, възможността да идентифицирам говорителите, да редактирам и изтеглям текста. Бих искал да имам повече минути за транскрипция на файл в безплатния план, дори ако това означава по-малко минути на месец. Но би било чудесно да има възможност за качване на по-дълги файлове. Това би било наистина основно приложение на инструмента.

🔍 Знаете ли? Системата за водене на бележки на Корнел, широко призната методология, разработена от Уолтър Поук в Корнелския университет, структурира страницата ви в отделни области: ключови моменти, подробни бележки и заключително резюме. Този организиран подход е предназначен да подобри както запаметяването на информация, така и процеса на преглед. 👍📚

8. Avoma (Най-доброто за ефективен анализ на разговорите по време на срещи)

чрез Avoma

С Avoma можете да оптимизирате срещите си чрез автоматизиране на вземането на бележки, транскрипцията и анализа, което ви позволява да се концентрирате изцяло върху разговора. За разлика от някои други алтернативи на tl;dv note taker, Avoma предоставя транскрипция в реално време и бележки, генерирани от изкуствен интелект, което оптимизира работния ви процес.

Независимо дали работите в продажбите, човешките ресурси или обслужването на клиенти, Avoma ви помага да записвате ключови идеи и задачи за действие. Например, екипите по продажбите използват шаблоните за дневен ред на Avoma, за да се подготвят ефективно и да се уверят, че важните въпроси са обсъдени.

Най-добрите функции на Avoma

Автоматизирайте воденето на бележки с обобщения, генерирани от изкуствен интелект, за да спестите време.

Записвайте и транскрибирайте срещи на различни платформи за лесно споделяне.

Използвайте шаблони за дневен ред на срещи за последователна подготовка.

Ограничения на Avoma

Някои потребители считат, че присъствието на изкуствен интелект в срещите е натрапчиво.

Потребителите съобщават, че понякога се бъркат думите или се затруднява попълването на празнините.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $/месец на потребител

Стартиране: 29 $/месец на потребител

Организация: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Добавка „Conversation Intelligence“: 35 USD/месец на потребител

Допълнение Revenue Intelligence : 35 USD/месец на потребител

Допълнение Lead Router: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1330 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Avoma?

От потребител на G2:

Функциите за автоматично преписване на записи са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо не се губи от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и позоваването на ключови моменти по-късно.

Функциите за автоматично преписване на записите са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо не се губи от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улеснява проследяването на дискусиите и позоваването на ключови моменти по-късно.

9. Krisp (Най-доброто за подобряване на качеството на звука във виртуални срещи)

чрез Krisp

Krisp подобрява видеоконференциите, като елиминира фоновия шум, транскрибира разговорите и обобщава дискусиите в реално време. За разлика от tl;dv, Krisp предлага усъвършенствани функции за елиминиране на шума и преобразуване на акцента, което гарантира ясна комуникация.

Професионалисти от различни области използват Krisp, за да подобрят качеството на разговорите и да се концентрират върху съдържанието без разсейване.

Например, по време на презентация пред клиент, функцията за потискане на шума на Krisp ви позволява да предадете ясно посланието си, докато AI асистентът за срещи записва ключовите моменти и задачите за изпълнение.

Най-добрите функции на Krisp

Транскрибирайте срещите в реално време с точност за по-добро преживяване от срещите.

Създавайте обобщения, базирани на изкуствен интелект, които подчертават ключовите моменти с помощта на асистент за срещи.

Преобразувайте акцентите, за да подобрите разбирането

Ограничения на Krisp

Потребителите са съобщили за случаи на срив на приложението по време на употреба, което може да бъде смущаващо.

Някои потребители са съобщили, че точността на транскрипцията може да бъде непостоянна.

Цени на Krisp

Безплатно завинаги

Pro : 16 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (560+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

10. Rev (Най-доброто за точно преписване на интервюта и срещи)

Rev. ai предлага бързи и точни софтуерни услуги за преобразуване на реч в текст, което го прави привлекателна алтернатива на tl;dv. Независимо дали сте журналист, който записва интервюта, изследовател, който анализира аудио данни, или бизнес професионалист, който документира срещи, Rev. ai предоставя точни транскрипции, за да подобри вашия работен процес.

С поддръжка на множество езици и безпроблемна интеграция в различни приложения, Rev. ai гарантира, че вашите задачи по транскрипция се обработват ефективно и ефикасно.

Най-добрите функции на Rev

Транскрибирайте аудио бързо и с висока точност

Поддържайте множество езици за глобален обхват

Персонализирайте речника с термини, специфични за вашата индустрия.

Ограничения на Rev

Rev предлага и транскрипция от човек, но тя е по-скъпа (1,99 долара на минута).

Ценообразуване на Rev

Безплатно

Основен пакет: 14,99 $/месец на потребител

Pro: 34,99 $/месец на потребител

Плащайте по мере на използване: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 420 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

✨ Специални споменавания В допълнение към различните алтернативи на tl;dv note taker, споменати по-горе, ето още няколко, които си заслужава да се отбележат: Описание: Най-подходящо за обобщаване и извличане на ключова информация от срещи

Confluence Meeting Notes: Най-подходящо за обобщаване на дискусии и задачи за действие

Tactiq: Най-доброто решение за транскрипция и записване на бележки в реално време

Оптимизирайте сесиите си за водене на бележки с AI Meeting Assistant на ClickUp!

Алтернативите на tl;dv note taker в този списък предлагат солидни функции за записване, транскрибиране и споделяне на бележки от срещи. Те ви помагат да поддържате организация, да спестите време и да подобрите отчетността в екипа си.

ClickUp обаче предлага цялостно решение за вашите нужди в областта на управлението на проекти. То надхвърля рамките на бележките.

Можете да използвате ClickUp AI Notetaker, за да автоматизирате обобщенията, да превърнете идеите в задачи и да ги свържете с вашите проекти. Вашите бележки стават изпълними, търсени и съвместни с ClickUp Docs, Meetings, Chat и Brain. В крайна сметка спестявате часове, като не превключвате между няколко приложения, за да свършите работата си!

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да опростите срещите си, да повишите производителността и да синхронизирате всичко!