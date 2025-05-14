Топ 10 алтернативи на Deep AI за подобряване на вашите проекти през 2025 г.

Пробвали ли сте AI-базиран генератор на изображения?

Проучванията показват , че 76% от маркетолозите използват AI за създаване на съдържание, а генерираните от AI изображения, текст и видеоклипове стават все по-необходими.

DeepAI, пионер в генерирането на изображения с изкуствен интелект, пусна първия инструмент за преобразуване на текст в изображение през 2016 г. Днес предлага API за NLP, генериране на идеи и анализ на данни, помагайки на бизнеса да използва изкуствен интелект без технически познания.

DeepAI обаче не е идеален за всеки.

80% от лидерите на малки и средни предприятия се борят с внедряването на AI.

Намирането на подходящите AI инструменти е ключово за постигането на бизнес целите. Проучването на алтернативите на DeepAI може да помогне на бизнеса да открие AI решения, които по-добре отговарят на неговите нужди, независимо дали става въпрос за маркетинг, разработване на продукти или създаване на съдържание.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp AI-базирана креативност за индивидуални потребители, маркетинг екипи и предприятия, управляващи сложни творчески работни процеси. Управление на задачи с AI, генериране на изображения с AI на бяла дъска, автоматизация на работния процес Наличен е безплатен план; възможности за персонализиране за предприятия. OpenAI Елементи без фон, бързо генериране на изображения, редактиране в реално време Големи езикови модели, текстова креативност, предсказуема аналитика Персонализирано ценообразуване въз основа на типа API и броя на използваните токени Midjourney Генериране на AI изображения за художници, дизайнери и самостоятелни предприемачи, които търсят висококачествени, стилизирани визуализации чрез Discord. Удобен интерфейс, висококачествена графика, динамична общност Платените планове започват от 10 долара на месец. Leonardo. AI Генериране на AI изображения за игрови активи и творческо съдържание за независими разработчици на игри, малки дизайнерски студия и екипи за електронна търговия. Елементи без фон, бързо създаване на изображения, редактиране в реално време Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец. Google Cloud Vertex AI Мащабируемо внедряване на AI модели и ML разработка за екипи по наука за данните, ML инженери и големи предприятия. Генеративни AI приложения, TensorFlow/PyTorch интеграция, AutoML Персонализирани цени Stability AI Отворени AI модели за разработчици, изследователи и ентусиасти на AI, които искат персонализирани и гъвкави генеративни инструменти. Универсални приложения, висококачествен звук, езикови модели с отворен достъп Кредитите започват от 0,01 $ (мин. 25 кредита) Hugging Face Достъп до широка гама от ML модели за NLP инженери, академични изследователи и AI разработчици, работещи с отворени софтуерни рамки. Предварително обучени модели, Transformers API, сътрудничеща общност Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/месец. IBM Watson AI решения за анализ на данни, автоматизация и специфични за индустрията примери за употреба Подготовка на данни, персонализирани ML модели, интеграция с IBM Cloud Персонализирани цени Hotpot. ai Опростяване на създаването на творческо съдържание за маркетолози, собственици на малки предприятия и недизайнери, които създават бързи визуални елементи. Шаблони за маркетингови изображения, стокови снимки, генерирани от AI, макети на устройства Кредитите започват от 12 долара. Опростено Предварително обучени модели, Transformers API и сътрудничеща общност Бранд комплекти, премахване на фона, персонализиране на шаблони Налична е безплатна пробна версия (14 дни); платените планове започват от 29,99 $/месец; персонализирани цени за предприятия.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Deep AI?

DeepAI може да е една от най-популярните AI платформи за творчески задачи, но не е единствената опция. Има много други AI генератори на изкуство, които може да отговарят по-добре на вашите нужди.

Ето какво да търсите в следващата си алтернатива на DeepAI:

Леснота на използване: Изберете платформа с интуитивен потребителски интерфейс, така че да не са необходими технически познания за изпълнението на ежедневните задачи.

Възможности за интеграция: Уверете се, че инструментът се интегрира с вашия технологичен стек, включително платформи Уверете се, че инструментът се интегрира с вашия технологичен стек, включително платформи за мозъчна атака , маркетинг и CRM.

Сигурност и поверителност на данните: Уверете се, че платформата спазва индустриалните стандарти и предлага сигурни API за защита на чувствителни данни.

Скорост на генериране на изображения: Изберете инструмент, който преобразува текстови команди в изображения за секунди, без да губите часове в търсене на подходящата команда.

Права за използване на изображения: Уверете се, че имате права за търговско използване на изображенията, за да избегнете правни проблеми.

Точност и производителност: Оценявайте качеството на резултатите, за да гарантирате точно и подходящо съдържание, което отговаря на бизнес нуждите.

Разширени функции: Обмислете инструменти с обработка на естествен език (NLP), разпознаване на имена на обекти (NER), маркиране на части на речта или синтез на глас, в зависимост от вашите нужди.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативите на DeepAI, нека разгледаме инструментите!

🧠 Интересен факт: През 2021 г. произведение на изкуството, създадено с AI, Портрет на Едмон дьо Белами, бе продадено за 432 500 долара на търг на Christie's. Това помогна да се утвърди изкуството, създадено с AI, не само като технологична любопитност , но и като легитимен актив на пазара на изкуство!

Ето списък с най-добрите алтернативи на DeepAI, които предлагат мощни и творчески възможности за генериране на изображения. Тези инструменти осигуряват висококачествени резултати с различни опции за персонализиране, идеални за бизнеса, творците и маркетолозите.

1. ClickUp (Най-доброто за съвместна творчество, задвижвано от AI)

Създавайте AI изображения в ClickUp Whiteboards Преобразувайте текст в изображения и идеи в задачи директно от ClickUp Whiteboards с помощта на AI.

Когато се чувствате в творчески застой, е чудесно да разполагате с инструменти, които дават живот на вашите идеи – инструменти като ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

От визуализиране на идеи до управление на ресурси и много други, ClickUp насърчава творческото управление на проекти, като интегрира всичко, от което се нуждае вашият екип, на едно място. Независимо дали скицирате концепции, изготвяте работни процеси или организирате разпръснати мисли, ClickUp превръща мозъчната атака в сътруднически и приложим творчески процес с ClickUp Whiteboards.

Генерирайте AI изображения с прости команди в ClickUp Whiteboards

Белите дъски също позволяват на екипите да създават изкуство и изображения, задвижвани от AI, директно в тяхното работно пространство. Чрез въвеждане на текстови подсказки, потребителите могат да превърнат идеите си във визуални изображения – идеално за мозъчна атака, планиране на проекти (свързване на идеи от белия дъска с изпълними задачи) и творческо сътрудничество, без да се налага превключване между приложения или раздели.

Вижте как работи:

🧠 Интересен факт: ClickUp е ускорил Whiteboards, за да бъде 10 пъти по-бърз и по-надежден от всякога. Независимо дали сътрудничите в реално време или очертавате сложни работни процеси, ClickUp Whiteboards позволява на вашите идеи да се движат със скоростта на вашата креативност.

Вграденият AI двигател, който прави това възможно, е ClickUp Brain. Като AI асистент, който отчита контекста, той основава своите предложения и отговори на данните от вашата работна среда в ClickUp.

Резултатите? Получавате:

AI Knowledge Manager , който извлича информация от вашите задачи и проекти за секунди.

AI проектен мениджър , който помага за автоматичното разбиване на задачите на подзадачи, предлага подходящите изпълнители, проследява напредъка и споделя актуализации и обобщения автоматично при поискване.

AI Writer for Work, който е способен да генерира (и редактира) всякакъв вид съдържание, съобразено с вашия стил и тон, от изпълнителни резюмета за сложни документи до креативни публикации в блогове за най-новата ви кампания – и то на няколко езика.

Използвайте ClickUp Brain за бързо писане на блог публикации, казуси и други видове съдържание.

Можете също да използвате Brain, за да създадете персонализирани автоматизации за повтарящи се задачи. Просто въведете нещо като това: Когато статуса на задачата в списъка с съдържание се промени на „готова“, възложете я на екипа по дизайн.

Създавайте персонализирани автоматизации в ClickUp на естествен език с помощта на ClickUp Brain.

Тъй като AI на ClickUp поема натоварената работа, екипите спестяват време с по-малко срещи, по-бързи обобщения и автоматизирани работни процеси. Средните компании, например, обикновено спестяват около 94 000 долара годишно, като намаляват ненужните разходи за други AI инструменти. Всички в организацията стават по-съгласувани и фокусирани върху общите цели.

С добавянето на ClickUp AI, съм по-ефективен от всякога! Спестява ми 3 пъти повече време, отколкото преди за задачи по управление на проекти. Не само че подобри производителността ми, но и разпали творчеството ми. В сравнение с други предложения на пазара, мога да кажа, че ClickUp е обмислил задълбочено как да интегрира технологията в платформата си и да оптимизира приложенията й, за да помогне на клиентите си.

С добавянето на ClickUp AI, аз съм по-ефективен от всякога! То ми спестява 3 пъти повече време, отколкото преди за задачите по управление на проекти. Не само че подобри производителността ми, но и разпали творчеството ми. В сравнение с други предложения на пазара, мога да кажа, че ClickUp е обмислил задълбочено как да интегрира технологията в платформата си и да оптимизира приложенията й, за да помогне на клиентите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Превеждайте съдържание на различни езици, усъвършенствайте писането си и коригирайте граматическите грешки с ClickUp Brain.

Достъп до вградени шаблони за работни процеси, за да проектирате идеалния си творчески процес.

Сътрудничество по творчески брифинги с помощта на ClickUp Docs

Споделяйте ясна обратна връзка и ускорете ревизиите на дизайна с Proofing на ClickUp.

Интегрирайте с над 1000 приложения като Figma, Miro и Adobe Creative Cloud, за да оптимизирате творческия си работен процес.

Ограничения на ClickUp

Първоначалните потребители може да се почувстват претоварени от неговите обширни функции и възможности за персонализиране.

Засега белите дъски не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребител на Reddit споделя:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

2. OpenAI (Най-доброто за напреднали NLP и генериране на текст)

чрез OpenAI

Изкуственият интелект промени начина, по който взаимодействаме с технологиите, а OpenAI е в челните редици на тази трансформация от самото си създаване през 2015 г. Първоначално фокусирана върху създаването на инструменти за усилващо обучение, OpenAI представи първата си иновация, OpenAI Gym, отворен софтуерен инструментариум, който предизвика интерес към изкуствения интелект за по-широки приложения.

През 2018 г. OpenAI представи GPT, невронна мрежа, която имитира човешката обработка на данни. До 2022 г. ChatGPT се превърна в водещ генеративен AI инструмент.

OpenAI предлага разнообразна гама от модели за дълбоко обучение за различни нужди. GPT-4o се справя със сложни задачи, включително генериране на реалистични изображения от текстови подсказки, докато GPT-3. 5 Turbo е оптимизиран за икономична употреба. GPT-4 Turbo и GPT-4o Mini балансират производителността и достъпността, а серията o1-preview е специализирана в напреднали разсъждения.

Най-добрите функции на OpenAI

Заменете ръчните процеси като маркиране на снимки с интелигентни алгоритми, за да намалите разходите.

Идентифицирайте модели в поведението на потребителите с помощта на предсказуеми анализи.

Подкрепете текстовата креативност чрез изготвяне на автобиографии и генериране на диалози за чатбот.

Достъп до големи езикови модели , които позволяват сложно разсъждение

Генерирайте AI изображения чрез своите усъвършенствани AI модели, по-специално серията DALL·E и мултимодалния GPT-4o.

👀 Знаете ли, че... Моделите GPT на OpenAI са обучени с помощта на над 570 GB текстови данни, което ги прави изключително гъвкави за справяне с различни задачи в областта на естествения език (NLP).

Ограничения на OpenAI

Продукти като ChatGPT могат да разчитат на остарели или пристрастни данни за обучение от отворената мрежа.

В примери за генеративна AI се появиха опасения относно токсично съдържание, като например вредни инструкции.

Цени на OpenAI

Персонализирано ценообразуване въз основа на типа API и броя на използваните токени

Оценки и рецензии за OpenAI

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Можете да получите достъп до най-новите модели на OpenAI, включително GPT-4o, 30-mini и o1 в ClickUp чрез ClickUp Brain! Превключвайте LLM в ClickUp Brain, за да персонализирате своя AI опит и да спестите от разходите за абонамент за външни AI инструменти.

3. Midjourney (най-доброто за генериране на AI изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е AI генератор на изображения, който преобразува прости текстови описания в зашеметяващи визуализации в безброй артистични стилове.

За разлика от много алтернативи на DeepAI, Midjourney работи чрез Discord бот, което го прави лесно достъпен за всеки, който желае да проучи AI изкуството.

Независимо дали става дума за лични проекти или професионални нужди, Midjourney помага на хората да използват AI за графичен дизайн по начин, който досега не е бил възможен, отваряйки безкрайни възможности за уникални и привличащи вниманието артистични творения.

Най-добрите функции на Midjourney

Създавайте изображения без усилие с лесен за използване интерфейс

Подобрете качеството на графиките за изпипани, професионални резултати

Насърчавайте творческите връзки чрез динамичната общност Discord.

Ограничения на Midjourney

Увеличаването на изображенията може леко да промени окончателния дизайн.

За начинаещите може да е трудно да се научат да работят с Discord.

Цени на Midjourney

Основен: 10 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Pro: 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Midjourney?

В едно ревю в Reddit се казва:

Като цяло, Midjourney все още е най-добрият вариант, ако целта ви е хиперреализъм и харесвате лекотата на използване, която предлага чрез Discord (въпреки че според мен самият уебсайт е по-надежден в момента).

Като цяло, Midjourney все още е най-добрият вариант, ако целта ви е хиперреализъм и харесвате лекотата на използване, която предлага чрез Discord (въпреки че според мен самият уебсайт е по-надежден в момента).

4. Leonardo. AI (Най-доброто решение за генериране на AI изображения, фокусирано върху игрови активи и творческо съдържание)

Leonardo.Ai може да не е да Винчи на цифровия свят, но със сигурност прави фурор като AI генератор на изкуство. Първоначално проектиран да помага при създаването на игрови ресурси, той се превърна в пълноценен AI инструмент за създаване на съдържание, предлагащ всичко от генериране на изображения до услуги за редактиране на видео.

Най-добрите функции на Leonardo. AI

Създавайте визуални елементи без фон, за да опростите процеса на проектиране.

Генерирайте изображения бързо, особено с бързия модел „Lightning XL“.

Достъп до разнообразни артистични стилове, подходящи за различни творчески нужди

Редактирайте в реално време за бързи корекции на подсказки и изображения.

Leonardo. Ограничения на AI

Ограничени безплатни функции, изискващи платен абонамент за разширени инструменти за редактиране

Генерираните изображения понякога може да изискват ръчни настройки, за да отговарят на желаните художествени стандарти.

Цени на Leonardo. AI

Безплатно

Apprentice : 12 $/месец

Artisan Unlimited : 30 $/месец

Maestro Unlimited : 60 $/месец

Leonardo for Teams: 24 $/потребител

Leonardo. AI оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Leonardo. AI?

В едно ревю в G2 се казва:

Този инструмент винаги ще бъде моят избор за всеки проект, който изисква последователност във висококачествени визуализации, особено за задачи, изискващи бърза реакция, като подобряване на изображения за електронна търговия.

Този инструмент винаги ще бъде моят избор за всеки проект, който изисква последователност във висококачествени визуализации, особено за задачи, изискващи бързина, като подобряване на изображения за електронна търговия.

📮ClickUp Insight: Почти 88% от участниците в нашето проучване вече разчитат на AI инструменти, за да опростят и ускорят личните си задачи. Искате да постигнете същите ползи и на работното си място? ClickUp е тук, за да ви помогне! ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да подобрите производителността с 30% с по-малко срещи, бързи AI-генерирани обобщения и автоматизирани задачи.

5. Google Cloud Vertex AI (най-доброто решение за мащабируемо внедряване на AI модели и ML разработка)

чрез Google Cloud Vertex AI

Ако се нуждаете от динамична платформа за ускоряване на разработката и внедряването на модели за машинно обучение, Vertex AI на Google Cloud може да ви помогне. Тя асимилира широка гама от инструменти и над 100 основни модели, което позволява на разработчиците да създават и усъвършенстват AI приложения бързо и ефективно.

Това, което отличава Vertex AI, е способността му да обедини жизнения цикъл на ML. Платформата предлага инструменти, от които се нуждаят научните работници в областта на данните, за да изграждат и мащабират ML системи, от автоматизиране на подготовката на данни до оценка на модели.

Освен това, с Vertex AI Pipelines можете да координирате работните процеси и да намалите ръчната намеса, което позволява гладки и оптимизирани ML процеси.

Най-добрите функции на Google Cloud Vertex AI

Достъп до инструменти за създаване на генеративни AI приложения

Интегрирайте с TensorFlow и PyTorch за по-голяма гъвкавост.

Подкрепете целия работен процес на науката за данни, от подготовката на данните до оценката на моделите.

Създавайте и обучавайте модели с помощта на AutoML и предварително обучени/персонализирани модели без код.

Изпробвайте и тествайте Gemini (AI асистентът на Google) в Vertex AI Studio, като използвате текст, изображения, видео или код.

Ограничения на Google Cloud Vertex AI

Изисква технически познания за ефективно използване на разширените функции.

Зависи от екосистемата на Google Cloud, което може да доведе до проблеми с интеграцията с външни системи.

Цени на Google Cloud Vertex AI

AutoML модели:

Изображения : Обучението започва от 1,375 долара на час за възел.

Видео данни : Обучението и прогнозирането започват от 0,462 долара на час на възел.

Таблични данни : Персонализирани цени

Текстови данни: Обучението и прогнозирането започват от 0,05 долара на час.

Персонализирани модели:

Обучение: Персонализирани цени

Vertex AI Notebooks:

Изчислителни ресурси и съхранение: Таксите съответстват на стандартните тарифи за Compute Engine и Cloud Storage.

Vertex AI Pipelines:

Изпълнения на тръбопроводи: Започва от 0,03 долара.

Vertex AI Matching Engine:

Разходи за обслужване и изграждане: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (над 500 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Stability AI (Най-доброто за модели с отворен код за изкуствен интелект)

чрез Stability AI

Създадена през 2020 г. от Емад Мостаке, Stability AI има за цел да направи AI достъпна, като дава възможност на потребителите да превърнат своите идеи в осезаеми иновации. От генериране на описателни визуализации до създаване на реалистични видеоклипове, Stability AI разполага с набор от инструменти, които предефинират границите на възможното.

Най-добрите функции на Stability AI

Запознайте се с Stable Diffusion XL, проект с отворен код, който позволява разнообразни приложения.

Създавайте висококачествено аудио съдържание с Stable Audio, подкрепено от усъвършенствана технология за разпространение на аудио.

Достъп до езикови модели с отворен достъп чрез Stable LM

Генерирайте подробни 3D обекти от единични изображения с помощта на Stable Zero123.

Ограничения на Stability AI

Има стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Stability AI

Един кредит: 0,01 $ (минималната покупка е 25 кредита, а всяка функция използва между 1 и 20 кредита)

Стабилност AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

💡 Професионален съвет: Отрицателните подсказки помагат за премахването на нежелани елементи от изображенията, генерирани от AI. Можете да зададете изключения като „без текст“, „без замъгляване“ или „без воден знак“, за да усъвършенствате изображенията по-ефективно.

7. Hugging Face (най-подходящ за достъп до широка гама от ML модели)

чрез Hugging Face

Разработката на AI е по-достъпна с платформа, която опростява задачите на NLP, като класифициране на текст, превод и обобщаване. Hugging Face предлага много предварително обучени модели, лесни за използване инструменти и сътрудничеща общност. Отвореният код и моделите го правят идеален за решаване на различни AI предизвикателства.

Най-добрите функции на Hugging Face

Разгледайте обширната библиотека с предварително обучени модели за различни задачи в областта на естествения език (NLP).

Опростете внедряването на модели с лесния за използване Transformers API.

Свържете се с активна общност, споделяйте знания и иновации

Бъдете в крак с най-модерните инструменти и честите подобрения

Ограничения на Hugging Face

Много от моделите на Hugging Face са големи, което затруднява работата с тях без достъп до високопроизводителни системи като GPU.

Изисква инструменти за визуализация за преглед на архитектурата на модела.

Цени на Hugging Face

HF Hub: Безплатно

Pro акаунт : 9 $/месец

Enterprise Hub : 20 $/месец на потребител

Spaces Hardware: Започва от 0 $/час

Крайни точки за изводи: От 0,032 $/час

Оценки и рецензии за Hugging Face

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hugging Face?

Едно ревю в TrustRadius споделя:

Hugging Face е отлична отправна точка при работа по NLP проекти; той е чудесен и за прототипиране и разработване на пипалини за NLP задачи, като тези задачи са общи, като вграждане на представяне, или специфични, като SQUAD модели и набори от данни.

Hugging Face е отлична отправна точка при работа по NLP проекти; той е чудесен и за прототипиране и разработване на пипалини за NLP задачи, като тези задачи са общи, като вграждане на представяне, или специфични, като SQUAD модели и набори от данни.

8. IBM Watson (най-доброто решение за AI в областта на анализа на данни, автоматизацията и специфичните за индустрията приложения)

чрез IBM Watson

IBM Watson предоставя инструменти за специалисти по данни, разработчици и анализатори, за да оптимизира създаването на модели и работните потоци с данни. Поддържа задачи, вариращи от подготовка на данни до управление на сложни модели, което позволява по-бързо вземане на решения.

Watson Studio се адаптира към нарастващите нужди и поддържа индустрии като здравеопазването и финансите, като позволява персонализиране за конкретни предизвикателства. Той също така се интегрира с облачните услуги на IBM, предлагайки алтернатива на Microsoft Copilot за екипи, които търсят цялостно решение.

Най-добрите функции на IBM Watson

Почистете и подгответе данните за обучение на по-точни модели

Създавайте персонализирани модели за машинно обучение за конкретни бизнес нужди.

Интегрирайте с IBM Cloud и други услуги за гъвкаво изчисление

Сътрудничество с вградени инструменти за споделяне на данни и информация

Ограничения на IBM Watson

Сложен интерфейс, който може да се окаже труден за по-малко технически подготвени потребители.

По-високите разходи може да не са подходящи за по-малки организации с по-ограничен бюджет.

Цени на IBM Watson

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за IBM Watson

G2: 4. 2/5 (над 160 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Най-добрите AI приложения за оптимизиране на работните процеси

9. Hotpot. ai (Най-доброто решение за опростяване на създаването на творческо съдържание)

Мислили ли сте някога да превърнете прости идеи в дигитално изкуство? Hotpot.ai предлага множество инструменти, с които да го направите.

От създаването на впечатляващи AI аватари до възстановяването на стари фотографии или премахването на нежелани обекти, то предоставя на вашата креативност необходимата свобода. Ако сте любопитни да видите примери за AI изкуство, Hotpot предлага разнообразие от инструменти, които ви помагат да реализирате идеите си, като добавите личен отпечатък към вашите проекти.

Най-добрите функции на Hotpot. ai

Използвайте специфични за платформата шаблони, за да създавате изображения, фокусирани върху маркетинга.

Достъп до база данни със стокови снимки, генерирани от AI, за търговски проекти

Експериментирайте с различни вградени инструменти за модифициране и подобряване на изображенията.

Проектирайте визуализации на продукти с Device MockUps и Graphics

Ограничения на Hotpot. ai

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други платформи за създаване на изкуство

Редактирането не е възможно след окончателното създаване.

Цени на Hotpot. ai

1000 кредита: 12 долара

2500 кредита: 30 долара

5000 кредита: 60 долара

10 000 кредита: 120 долара

20 000 кредита: 240 долара

Hotpot. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Подсказките с прецизни стилови теми като „кинематографично осветление“ или „изометрична перспектива“ дават по-добри резултати. Експериментирането с описателни стилове помага за фино настройване на генерираните от AI изображения, за да получите по-професионално изглеждащи визуализации.

10. Simplified (Най-доброто за дизайн и създаване на съдържание, задвижвано от AI)

чрез Simplified

Като една от най-добрите алтернативи на Dall-E, Simplified дава живот на вашата творческа визия с AI-базирани инструменти за изкуство, копирайтинг и социални медии. От дизайн на визуални елементи до писане на AI-генерирано съдържание, платформата прави всичко това с едно кликване и предлага достъп до милиони безплатни шаблони и ресурси.

Simplified наистина опростява дизайна, писането и управлението на маркетинга. Той предлага редактор без код, шаблони, комплекти за брандиране, множество работни пространства и публикуване в приложението, за да подпомогне създаването на съдържание и организацията на работния процес.

Опростени най-добри функции

Създавайте последователни дизайни с комплекти за брандиране за единен визуален стил.

Премахвайте фоновете мигновено за по-бързо редактиране

Персонализирайте визуализациите с професионални шаблони, включително създатели на анимации.

Променяйте без усилие размера на изображенията за различни платформи с помощта на инструмента Magic Resizer.

Опростени ограничения

Стръмна крива на обучение поради обширните функции и шаблони на платформата

Навигирането в леко претрупания интерфейс, за да намерите конкретни инструменти, може да бъде трудно.

Опростено ценообразуване

Simplified One: 29,99 $/месец на потребител

Опростен растеж: 119,99 $/месец за 5 потребители

Опростено предприятие: Персонализирани цени

Опростени оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 280 отзива)

Какво казват реалните потребители за Simplified?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам колко лесно Simplified улеснява създаването на съдържание. Интуитивният дизайн, страхотните шаблони и AI-базираните инструменти позволяват бързото създаване на висококачествени графики, видеоклипове и публикации. Всичко е в едно, така че вече не се нуждая от множество инструменти.

Обичам колко лесно Simplified улеснява създаването на съдържание. Интуитивният дизайн, страхотните шаблони и AI-базираните инструменти позволяват бързото създаване на висококачествени графики, видеоклипове и публикации. Всичко е в едно, така че вече не се нуждая от множество инструменти.

📖 Прочетете също: Най-добрите инструменти за обратна връзка по дизайна за творчески екипи

Защо ClickUp е най-добрата алтернатива на Deep AI

Тези алтернативи на DeepAI правят преобразуването на текст в изображения по-лесно от всякога, а дори и създаването и обучението на персонализирани AI модели, които се адаптират към вашите нужди. С тези мощни инструменти можете да спестите време и да стимулирате креативността си.

Единственият недостатък? Тези приложения не поддържат безпроблемни творчески работни процеси от начало до край.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. За разлика от самостоятелните инструменти, ClickUp обединява целия ви творчески процес под един покрив – от мозъчна атака за концепции за кампании и управление на производството на активи до разпределяне на задачи, сътрудничество по обратна връзка и проследяване на крайни срокове. Това е липсващото парче, което превръща разпръснатите идеи и несвързани инструменти в съгласуван, ефективен и мащабируем творчески процес.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и използвайте AI, за да оптимизирате процесите си във всички области.