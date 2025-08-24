10-те най-добри софтуера за вътрешни бюлетини за ангажираност на служителите

Комуникацията е гръбнакът на всяка просперираща организация. Поддържането на информираност, съгласуваност и ангажираност на екипите изисква постоянни усилия, особено в днешните разпределени работни среди.

Вътрешните бюлетини продължават да се радват на популярност като предпочитано средство за вътрешна комуникация.

Независимо дали споделяте новини за компанията или празнувате постиженията на служителите, добре изготвеният вътрешен бюлетин насърчава прозрачността, изгражда чувство за общност и стимулира ангажираността.

Така че, ако търсите софтуер за вътрешни бюлетини, за да подобрите комуникацията, ние имаме десетте най-добри варианта!

Какво трябва да търсите в софтуера за вътрешни бюлетини?

Препоръчваме ви да потърсите софтуер за вътрешни фирмени бюлетини с следните възможности:

Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект : Потърсете софтуерни платформи с вградени : Потърсете софтуерни платформи с вградени инструменти за писане с изкуствен интелект , за да създавате атрактивни бюлетини, да генерирате теми и да персонализирате съдържанието въз основа на предпочитанията на служителите.

Планиране и автоматизация на съдържанието : Изберете бюлетин с вградена система за планиране, за да подпомогнете комуникацията между екипите си. Функциите за автоматизация ви позволяват да изпращате повтарящи се съобщения или актуализации, задействани от определени събития.

Разпространение на различни платформи : Уверете се, че инструментът поддържа : Уверете се, че инструментът поддържа комуникационни канали като имейл, мобилни приложения, чат, интранет на компанията и др. Интеграцията с външни канали като Slack или Microsoft Teams ви позволява да изпращате съобщения до предпочитания от вашия екип канал.

Проследяване и анализ на ангажираността : Инструментът за вътрешна комуникация трябва да измерва показатели за ангажираността, като процент на отваряне, процент на кликване, време за четене и др. Такива полезни данни ви помагат да оптимизирате ефективността на бюлетина.

Сегментиране и персонализиране на служителите : Софтуерното решение трябва да ви позволява да персонализирате : Софтуерното решение трябва да ви позволява да персонализирате стратегията за вътрешна комуникация . То трябва да ви позволява да се насочвате към различни служители въз основа на тяхната роля, местоположение или отдел, за да им предоставите персонализирано преживяване.

Интерактивна мултимедийна поддръжка: Инструментът за вътрешна комуникация трябва да поддържа богати мултимедийни елементи като изображения, видеоклипове, GIF файлове, анкети и формуляри за обратна връзка, за да направи вашите бюлетини по-привлекателни.

🔍 Знаете ли, че: Имейлите с емотикони в полето за тема имат с 56% по-висок процент на отваряне и с 96% по-висок процент на кликване в сравнение с тези без емотикони.

Софтуер за вътрешни бюлетини на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящи за Цени ClickUp – Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект – Автоматизация на задачите – Разпространение на различни платформи – Проследяване и анализ на ангажираността Екипи, които се нуждаят от цялостно решение за управление на проекти, вътрешни бюлетини и сътрудничество в екипа Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия Connecteam – Комуникация, ориентирана към мобилните устройства – Анкети сред служителите – Чат в реално време – База знания за споделяне на документи Без бюро или разпределени работни сили, които се нуждаят от вътрешна комуникация, ориентирана към мобилни устройства Наличен е безплатен план; платените планове започват от 35 долара на месец за 30 потребители. SnapComms – Спешни съобщения за предупреждения – Предупреждения на работния плот – Персонализирани скрийнсейвъри и тикери – Списъци за разпространение за сегментиране Екипи, които се нуждаят от вътрешна комуникация с голямо въздействие и спешни актуализации Персонализирани цени Staffbase – Мултиканални съобщения – Приложения за служители и интранет решения – Персонализирани списъци за разпространение – Анализи и отчети Организации на корпоративно ниво, които се нуждаят от брандирана, многоканална вътрешна комуникация Персонализирани цени HubEngage – Функции за геймификация – Мултиканално ангажиране – Интерактивни анкети и обратна връзка – Персонализиране на съдържанието с помощта на изкуствен интелект Компании, които искат да стимулират ангажираността на служителите чрез персонализирана, игрива комуникация Персонализирани цени Семинар – Редактор с функция „плъзгане и пускане“ – Персонализирани шаблони – Инструменти за анализ – Планиране на графика и доставката Екипи, които се нуждаят от инструмент за сътрудничество, за да създават и планират вътрешни бюлетини Essential: 250 $/месец за 250 служители; Enhanced & Premium: индивидуални цени Nectar – Признание и награди за служители – Визуални бюлетини – Персонализирани каталози с награди – Признание от колеги Организации, които съчетават вътрешни бюлетини с признание и ангажираност на служителите Персонализирани цени Cerkl Broadcast – Разпространение на бюлетини с помощта на изкуствен интелект – Мобилен достъп – Анализ на ангажираността в реално време – Настройка без кодиране Екипи, които търсят автоматизирани, базирани на изкуствен интелект вътрешни бюлетини с персонализирано предоставяне на съдържание 799 $/месец; Излъчване + Мобилно: 799 $ + 20%/месец PoliteMail – Интеграция с Outlook – A/B тестване за оптимизация – Сегментиране на служителите – Проследяване на отворените писма и ангажираността Екипи, които използват Microsoft Outlook за вътрешна електронна комуникация и подробни анализи 0,50 $/месец на служител (Professional); 0,35 $/месец на служител (Corporate); 0,20 $/месец на служител (Enterprise) Firstup – Разпространение на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект – Разпространение по различни канали (имейл, мобилни приложения, Slack и др.) – Анализ на ангажираността Предприятия, които се нуждаят от персонализирани, многоканални вътрешни комуникации с доставка на съдържание, управлявана от изкуствен интелект. Персонализирани цени

10-те най-добри софтуера за вътрешни бюлетини

Ето и десетте най-добри софтуера за вътрешни бюлетини:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти и вътрешни бюлетини „всичко в едно“)

ClickUp е мощен универсален приложение за работа, което създава множество канали за комуникация за богато и безпроблемно работно преживяване.

Независимо дали се занимавате с вътрешни комуникации, проследявате текущи задачи или провеждате маркетингови кампании, ClickUp ви позволява да организирате всичко това с няколко кликвания.

Използвайте ClickUp за маркетингови екипи, за да създадете канали за комуникация за вашия екип

Можете да управлявате цялата си стратегия за вътрешна комуникация с помощта на ClickUp за маркетингови екипи. Създавайте специални списъци или проекти за бюлетини, възлагайте задачи за писане и дизайн, определяйте крайни срокове, управлявайте циклите на преглед с помощта на персонализирани статуси и визуализирайте календара си за комуникация.

Можете да уведомявате членовете на екипа си за предстоящи одобрения на бюлетини и крайни срокове. Това гарантира, че ще получите навременна обратна връзка и ще актуализирате фирмения бюлетин, когато е необходимо.

Използвайте ClickUp Docs като основно пространство за създаване. Създавайте визуално богати бюлетини с вградени изображения, видеоклипове, таблици и опции за форматиране. Сътрудничество в реално време с колеги, оставяне на коментари, задаване на задачи директно от текста и поддържане на история на версиите.

Създавайте богати и интерактивни бюлетини с помощта на ClickUp Docs

Организирайте секциите на бюлетина като страници или подстраници в документ, за да постигнете по-добра структура. Можете също да използвате инструменти за форматиране, за да направите бюлетина визуално привлекателен и лесен за четене.

Използвайте @mentions в Doc, за да разпределяте секции или да искате обратна връзка от членовете на екипа. Активирайте коментарите, за да могат да събират мнения и предложения директно върху съдържанието.

Създаването на привлекателен вътрешен бюлетин е ключът към ефективната комуникация, затова можете да разчитате на ClickUp Brain като ваш водач.

ClickUp Brain е вграден асистент за писане, задвижван от изкуствен интелект, който предоставя ефективна помощ при измислянето на идеи за вашите бюлетини въз основа на нуждите на организацията. Ако не знаете как да създадете интересни бюлетини, Brain може да ви помогне от идеята до реализацията.

Всичко, което трябва да направите, е да кажете на Brain с какво се занимава вашата организация и къде се затруднявате; той може да ви помогне за секунди! Ето един бюлетин, който той създаде само с едно подсказване:

Създавайте впечатляващи бюлетини за секунди с помощта на прост подсказващ текст, използвайки ClickUp Brain

Комуникирайте с вътрешния си екип на различни платформи с ClickUp Chat

ClickUp предлага много други функции, които ще помогнат на вашите вътрешни екипи да работят в синхрон. ClickUp Chat е комуникационна платформа от ново поколение, която интегрира имейл, чат, коментари, съобщения и всички други възможни начини за комуникация.

Такова консолидиране на вътрешните комуникации премахва изолираността и подобрява достъпността за всички. Това прави разпространяването на вътрешни бюлетини толкова лесно, колкото кликването върху бутона „Изпрати“!

Оптимизирайте планирането на разпространението и последващите действия, като използвате ClickUp Automations, за да уведомите заинтересованите страни за готови за преглед чернови или да зададете напомняния за дати на публикуване. Макар ClickUp да не изпраща масови имейли директно като специализираните имейл платформи, можете да управлявате безпроблемно създаването на съдържание и работния процес по одобряване, а след това да използвате интеграции (като Zapier) или функции за вътрешна комуникация като ClickUp Chat или Email в ClickUp за целево споделяне или съобщения.

📮 ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 18% от анкетираните разчитат на имейл кореспонденция за асинхронна комуникация. Макар че имейлите позволяват подробни дискусии без срещи в реално време, прекалено многото кореспонденция става прекалено обемна и трудна за проследяване. Превърнете хаоса в електронната поща в организирана дейност с помощта на Email Project Management на ClickUp. Незабавно преобразувайте важни имейли в проследими задачи, задавайте приоритети, разпределяйте отговорности и определяйте крайни срокове – всичко това, без да преминавате от една платформа на друга. Поддържайте пощенската си кутия под контрол и проектите си в движение с ClickUp!

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрирайте управлението на проекти, вътрешните бюлетини и сътрудничеството в екип в една единствена платформа.

Използвайте ClickUp Brain за създаване на съдържание, автоматизация на задачи и генериране на информация.

Споделяйте незабавна обратна връзка или се свържете с екипа си веднага чрез ClickUp Chat.

Превърнете документи, @споменавания и други форми на комуникация в изпълними задачи.

Интегрирайте ги с различни платформи за комуникация и продуктивност, за да поддържате потока на разговорите.

Консолидирайте задачи, коментари и известия с помощта на ClickUp Inbox за по-ефективна комуникация.

Достъп до библиотека с шаблони за вътрешни бюлетини , за да спестите време и усилия.

Анализирайте показателите за ангажираност, като процент на отваряне и процент на кликване, с помощта на таблото за управление на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се приспособят към богатите функции на платформата.

Честите актуализации на платформата могат да се усещат като смущаващи за хората с твърди работни процеси.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Сид Бабла, координатор на програмата за благополучие в Дартмут Колидж, за ClickUp:

„ClickUp намали необходимостта от комуникация по имейл и оптимизира сътрудничеството в екипа ни за създаване на съдържание. Сега можем да преминем от идеята/брайсторминга до първия чернови вариант 2-3 пъти по-бързо.

„ClickUp намали необходимостта от комуникация по имейл и оптимизира сътрудничеството в екипа ни за създаване на съдържание. Сега можем да преминем от идеята/брайсторминга до първия чернови вариант до 2-3 пъти по-бързо.

2. Connecteam (Най-добър за комуникация и ангажираност на служителите, ориентирана към мобилни устройства)

чрез Connecteam

Искате да сте в постоянен контакт с вашите служители, които работят отвсякъде? Connecteam е предназначен за служители, които не работят на бюро или са разпръснати на различни места. Мобилната му платформа улеснява изпращането на бюлетини, актуализации, анкети и материали за обучение на телефоните на служителите, като гарантира, че всички остават свързани, независимо от местоположението си.

Connecteam оптимизира вътрешните бюлетини с интелигентно публикуване, интерактивни актуализации и проследяване на ангажираността в реално време – нещо, което е от съществено значение за индустриите с широко разпръснати екипи.

Най-добрите функции на Connecteam

Улеснете чата в реално време за незабавна свързаност и бързи актуализации на бюлетини.

Управлявайте запитванията на служителите за бюлетини с вътрешна система за издаване на билети

Използвайте анкети, за да получите обратна връзка от служителите относно идеите за бюлетини.

Споделяйте важни документи и ресурси чрез централизирана база от знания.

Ограничения на Connecteam

Зависи в голяма степен от мобилните устройства, което може да бъде ограничаващо за организации, работещи на бюро.

Ограничена видеокомуникация в реално време

Цени на Connecteam

План за малки предприятия : Безплатен

Основен : 35 $/месец

Разширено : 59 $/месец

Експерт : 119 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Connecteam

G2 : 4,6/5 (над 2260 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1220 отзива)

3. SnapComms (Най-добър за сигнали с голямо въздействие към служителите и спешни съобщения)

чрез SnapComms

Имате нужда да изпратите спешни съобщения, които изискват незабавно внимание? Използвайте SnapComms за такива важни актуализации и съобщения.

SnapComms заобикаля традиционния софтуер за имейл маркетинг, за да доставя уведомленията от бюлетина ви като сигнали в реално време. От целеви актуализации до обяви за цялата компания, служителите получават бюлетини незабавно.

С опциите за сегментиране потребителите могат да персонализират известията за конкретни екипи или отдели. Това гарантира, че правилният бюлетин достига до правилните хора в точното време. Въпреки че може да доставя бюлетини, неговата сила се крие в форматите с висока видимост, като известия на работния плот, тикери за превъртане, скрийнсейвъри и изскачащи известия, които заобикалят препълнената пощенска кутия за спешни съобщения.

Най-добрите функции на SnapComms

Изпращайте спешни съобщения чрез известия на работния плот, превъртащи се ленти и известия на цял екран.

Персонализирайте тапети и скрийнсейвъри, за да интегрирате вътрешните комуникации във фонов режим.

Използвайте списъци за разпространение, за да доставяте целеви и релевантни бюлетини за по-голямо ангажиране.

Ограничения на SnapComms

Прекомерната употреба може да доведе до умора от предупрежденията сред служителите.

Изисква технически познания, което означава допълнително обучение за администраторите.

Цени на SnapComms

Информирайте : Персонализирани цени

Engage: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SnapComms

G2 : 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SnapComms?

Преглед на G2 за SnapComms:

SnapComms ни позволи да комуникираме по-лесно и успяхме да достигнем до два пъти повече служители, отколкото преди, когато използвахме имейли. ”

SnapComms ни позволи да комуникираме по-лесно и успяхме да достигнем до два пъти повече служители, отколкото преди, когато използвахме имейли. ”

4. Staffbase (Най-добър за вътрешна комуникация и брандиране на корпоративно ниво)

чрез Staffbase

Staffbase е инструмент за вътрешна комуникация на корпоративно ниво. Той предлага платформа за вътрешна комуникация по имейл с брандиране, приложение за служители и интранет решения за оптимизиране на вътрешната комуникация.

Използвайте персонализирани списъци за разпространение, за да персонализирате доставката на бюлетини, като по този начин гарантирате, че служителите получават подходящо съдържание за максимално ангажиране и запаметяване на информация.

Staffbase поддържа многоканално изпращане на съобщения, като гарантира, че важните новини достигат до служителите, където и да се намират. Интуитивният му интерфейс улеснява създаването, разпространението и управлението на шаблони за вътрешни бюлетини.

Най-добрите функции на Staffbase

Интегрирайте ги с други инструменти на работното място за гладка вътрешна комуникация.

Персонализирайте доставката на бюлетини чрез персонализирани списъци за разпространение

Анализирайте ефективността на вашите бюлетини чрез анализи и отчети.

Ограничения на Staffbase

Изисква значителни инвестиции, което го прави недостъпен за по-малките организации.

Изисква технически и дизайнерски опит, което го прави ресурсоемък.

Цени на Staffbase

Бизнес : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Staffbase

G2 : 4,6/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

5. HubEngage (Най-добър за персонализирано ангажиране на служителите и геймификация)

чрез HubEngage

HubEngage помага на организациите да създадат свързано работно място, като оптимизира вътрешната комуникация и ангажираността на служителите. Централизирането на множество инструменти за комуникация в една платформа опростява управлението на бюлетини и подобрява сътрудничеството в екипа. То също така гарантира, че важните актуализации не се губят в хаоса.

Персонализацията, базирана на изкуствен интелект, ви помага да адаптирате съдържанието на бюлетина към индивидуалните нужди на служителите. Тя поддържа и многоканално ангажиране чрез мобилни приложения, имейл, текстови съобщения и цифрови табели.

Най-добрите функции на HubEngage

Превърнете вътрешната комуникация в игра с точки, награди и класации

Разнообразете стратегията за вътрешна комуникация, като достигнете до различни платформи.

Включете интерактивни функции в бюлетини като анкети, викторини и обратна връзка.

Ограничения на HubEngage

Настройката и постигането на висока степен на приемане от страна на потребителите може да отнеме време.

Силният фокус върху мобилните устройства може да не е подходящ за всички организационни структури.

Цени на HubEngage

Персонализирани планове и цени

Оценки и рецензии за HubEngage

G2 : 4,3/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за HubEngage?

Преглед на G2 за HubEngage:

Много от нашите служители не работят в основните ни офиси – HubEngage позволява на всички да знаят какво се случва във всички наши офиси, като споделят своите постижения. Използваме приложението и като източник на информация за политиките и предстоящите събития за служителите.

Много от нашите служители не работят в основните ни офиси – HubEngage позволява на всички да знаят какво се случва във всички наши офиси, като споделят своите постижения. Използваме приложението и като източник на информация за политиките и предстоящите събития за служителите.

6. Workshop (най-подходящ за съвместно създаване на бюлетини и участие на екипа)

чрез Workshop

Workshop е платформа за вътрешна комуникация по електронна поща, която добавя сътрудничество към създаването на бюлетини. Тя обединява вътрешните комуникатори, позволявайки им да представляват своите отдели и да разнообразяват комуникацията по електронна поща.

Удобният му интерфейс ви позволява да създадете естетичен вътрешен бюлетин за комуникация, без да пишете нито ред код.

С вградените шаблони екипите могат бързо да създават професионални бюлетини, които съответстват на брандинга на компанията. Освен това функциите за сътрудничество в екип гарантират безпроблемна работа в екип и ефективно създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Workshop

Опростете дизайна на бюлетина с интуитивния редактор на инструмента с функция „плъзгане и пускане”.

Проследявайте показателите за ангажираност за бюлетини, като използвате вградени инструменти за анализ.

Планирайте и графикът бюлетини, за да гарантирате навременната им доставка.

Персонализирайте комуникационния план и шаблоните за вътрешни бюлетини, за да създадете брандирано преживяване.

Ограничения на семинара

Липсват функции за автоматизация на разпространението на вътрешни имейли.

Генерира основни анализи, които може да не са достатъчни за подробен анализ.

Цени на семинара

Essential : 250 $/месец

Подобрено : Персонализирани цени

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на семинари

G2 : 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Nectar (Най-добър за вътрешна комуникация, насочена към признание на служителите)

чрез Nectar

Nectar съчетава вътрешната комуникация с надеждна платформа за признание и награди за служителите. Тя позволява признание между колеги, като дава възможност на служителите да празнуват постиженията си в реално време.

Това създава чувство за общност и поддържа интереса на служителите към новини от компанията. Представете си го като професионална социална платформа, където вътрешните бюлетини информират и укрепват корпоративната култура, като подчертават постиженията и приноса на служителите.

Най-добрите функции на Nectar

Създавайте визуално привлекателни бюлетини с фирмено лого, изображения и мултимедия.

Персонализирайте каталозите с награди, за да ги съобразите с културата и ценностите на компанията.

Разрешете гласуване и номиниране за награди в процеса на признание на служителите.

Създавайте отчети и анализи, за да получите информация за тенденциите в областта на признанието.

Ограничения на Nectar

Ограничена мащабируемост, което може да бъде проблем за големи организации

Комуникационните функции са второстепенни по отношение на платформата за признание.

По-малко фокус върху дизайна/анализа на бюлетини в сравнение със специализираните инструменти

Цени на Nectar

Признание и награди : Персонализирани цени

Вътрешни комуникации: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Nectar

G2 : 4,7/5 (над 6550 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 290 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Nectar?

Преглед на G2 за Nectar:

Харесва ми, че това е забавен и супер лесен начин да споделите уважението и признателността си към колегите си. С Nectar, изразяването на незабавна признателност стана много по-лесно. Харесва ми също, че можем да бъдем наградени за времето, прекарано в компанията, и за завършване на обучителни видеоклипове. С месечната квота от точки, аз също споделям любовта си много по-често и признавам колегите си по-често, отколкото в миналото.

Харесва ми, че това е забавен и супер лесен начин да споделите уважението и признателността си към колегите си. С Nectar, изразяването на незабавна признателност стана много по-лесно. Харесва ми също, че можем да бъдем наградени за времето, прекарано в компанията, и за завършване на обучителни видеоклипове. С месечната квота от точки, аз също споделям любовта си много по-често и признавам колегите си по-често, отколкото в миналото.

💡 Професионален съвет: Създайте вътрешен бюлетин, който съчетава новини за компанията, новини от бранша и акценти върху служителите, тъй като това обикновено води до най-висока ангажираност.

8. Cerkl Broadcast (най-добър за персонализирани бюлетини, базирани на изкуствен интелект)

чрез Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast използва изкуствен интелект, за да попълва целеви списъци за разпространение. След това доставя персонализирани вътрешни бюлетини въз основа на интересите и ролите на служителите.

Гарантирането, че правилното съдържание достига до правилните хора, помага за намаляване на информационното претоварване и подобрява ангажираността.

Например, екипът за поддръжка получава бюлетини за технологии, екипът за маркетинг получава най-новите стратегии и т.н. Такъв персонализиран подход, съчетан с автоматизация на вътрешните комуникации, повишава ефективността на имейл кампаниите.

Най-добрите функции на Cerkl Broadcast

Автоматизирайте създаването и разпространението на бюлетини чрез персонализация, базирана на изкуствен интелект.

Получавайте анализи в реално време, за да следите ангажираността и ефективността на бюлетина.

Използвайте имплементация без код за бърза настройка и персонализиране.

Достъп до бюлетини в движение чрез лесен мобилен достъп

Ограничения на Cerkl Broadcast

AI алгоритмите може да отнемат известно време, за да се калибрират и да разберат изискванията на служителите.

Администраторите се нуждаят от обучение, за да разберат добре разширените функции.

По-малко ръчно управление на дизайна на бюлетина в сравнение с редакторите с функция „плъзгане и пускане”

Цени на Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 $/месец

Broadcast + Mobile: 799 $ + 20%/месец

Оценки и рецензии за Cerkl Broadcast

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че 47% от хората проверяват имейлите си на телефоните си, затова оптимизирайте бюлетини за такива устройства, за да могат членовете на екипа да ги разглеждат безпроблемно!

9. PoliteMail (най-добър за интегрирана в Outlook аналитика на вътрешната електронна поща)

чрез PoliteMail

PoliteMail е платформа за вътрешна комуникация по електронна поща за тези, които работят в средата на Microsoft Outlook.

Инструментът за управление на имейл кампании анализира ефективността на вашата стратегия за вътрешна комуникация, като измерва показатели като процент на отворени писма, време за четене и ангажираност.

Софтуерът за бюлетини за служители улеснява сегментирането на служителите, така че бюлетини достигат до служителите въз основа на техните роли, отдели и интереси. Този подход, основан на данни, помага на организациите да усъвършенстват своите съобщения за по-добро достигане и въздействие.

Най-добрите функции на PoliteMail

Създавайте, изпращайте и проследявайте бюлетини директно от Outlook без отделен софтуер.

Поддържайте адаптивен дизайн, за да гарантирате, че имейлите се визуализират правилно на различни устройства.

Предлагайте A/B тестове, за да оптимизирате съдържанието и стратегиите на имейлите.

Гарантирайте сигурността на данните и съответствието с криптирането на корпоративно ниво.

Ограничения на PoliteMail

Работи в Microsoft Outlook, което го прави неизползваем на други платформи за електронна поща.

Липсват изчерпателни анализи, каквито предлага самостоятелният софтуер за имейл маркетинг.

Цени на PoliteMail

Цена от 639 $/месец

Оценки и рецензии за PoliteMail

G2 : 4/5 (над 110 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за PoliteMail?

G2 рецензия за PoliteMail:

Лесно е да получите достъп до създадените от вас шаблони и да генерирате показатели за разпратените имейли, както и да качвате списъци за разпращане. Когато имах проблем след преминаването към O365, получих бърз отговор за разрешаване на проблема, както и изчерпателна поддръжка, и проблемът беше бързо идентифициран с препоръчани действия за разрешаването му.

Лесно е да получите достъп до създадените от вас шаблони и да генерирате показатели за разпратените имейли, както и да качвате списъци за разпращане. Когато имах проблем след преминаването към O365, получих бърз отговор за разрешаване на проблема, както и изчерпателна поддръжка, и проблемът беше бързо идентифициран с препоръчани действия за разрешаването му.

10. Firstup (Най-добър за разпространение на съдържание, управлявано от изкуствен интелект, в множество канали)

чрез Firstup

Firstup включва изкуствен интелект във вътрешните комуникации за висока степен на персонализация. Той консолидира съдържание от различни източници и интелигентно подбира и разпространява съдържание в зависимост от поведението и предпочитанията на служителите.

Той поддържа електронна поща, мобилни приложения, интранет и други инструменти за сътрудничество като Microsoft Teams и Slack. Това помага на служителите да получават актуализации там, където са най-активни.

Чрез предоставянето на персонализирано съдържание в подходящото време и място, Firstup подобрява запаметяването на информация и максимизира ефективността на вътрешните комуникации.

Най-добрите функции на Firstup

Автоматизирайте разпространението на бюлетини с помощта на персонализация, базирана на изкуствен интелект.

Анализирайте показателите за ангажираност с анализи и отчети в реално време.

Събирайте съдържание от различни източници за унифицирана вътрешна комуникация.

Оптимизирайте времето за изпращане на съобщенията, за да постигнете максимален обхват и ангажираност.

Ограничения на Firstup

Изисква значителни усилия за настройка и интеграция.

Има стръмна крива на обучение, особено при настройването на автоматизацията.

Фокус върху предприятието с съответната сложност и разходи

Цени на Firstup

Необходимо : Персонализирано ценообразуване

Професионален : Персонализирано ценообразуване

Premier : Персонализирано ценообразуване

Интранет за служители (добавка): Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Firstup

G2 : 4,5/5 (над 180 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

ContactMonkey : Най-добър за изпращане на персонализирани вътрешни бюлетини с проследяване на ангажираността на служителите в реално време.

ContactMonkey се интегрира с Outlook и Gmail, което ви позволява да вграждате анкети, да проследявате индивидуалните прочитания и да сегментирате съдържанието по отдели или местоположения – всичко това в рамките на вашата електронна поща.

Simpplr: Най-подходящ за създаване на социална интранет мрежа в цялата компания, за да се повиши ангажираността на служителите.

Simpplr централизира вътрешната комуникация, като предоставя на екипите брандирана интранет среда с персонализирани новини, целеви съобщения и инструменти за обратна връзка.

Guru: Най-добър за предоставяне на контекстуална информация и новини за компанията в рамките на работните процеси на вашия екип.

Guru показва необходимата информация там, където работи вашият екип – като Slack, Chrome или вашата CRM система – така че всички да са информирани, без да се налага да превключват между различни контексти.

Останете в контакт с ClickUp

В зависимост от комуникационните изисквания на вашата организация, можете да изберете между платформа за вътрешна комуникация по имейл и нещо по-интегрирано. Ако желаете да изпращате бюлетини за признание на служителите, опитайте Nectar. Алтернативно, HubEngage би бил по-добър избор, ако искате да използвате геймификация за стимулиране на ангажираността.

Ако обаче търсите цялостно решение, което да надхвърля рамките на бюлетини, ClickUp е най-добрият възможен избор. С мощното си управление на проекти, интегрирани асинхронни комуникации, сътрудничество по документи и AI-базиран асистент, ClickUp прави всяко съобщение значимо. То превръща вътрешните комуникации в действие, като ви помага да изградите работни процеси, ориентирани към стойността. Направете по-умния избор – опитайте ClickUp още днес.