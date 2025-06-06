Топ 10 PDF парсери за автоматизиране на обработката на документи през 2025 г.

PDF файловете не би трябвало да са толкова трудни за работа. И все пак, ето ви тук, копирате, поставяте и превъртате безкрайно, само за да получите нужните ви данни.

Анализирането на PDF файлове може да бъде бавно, разочароващо и, да бъдем реалисти, не винаги е най-доброто използване на времето ви.

Един добър PDF парсер променя това. Той извлича нужните данни за секунди, автоматизира скучните задачи и ви позволява да се съсредоточите върху нещата, които наистина имат значение.

Но при толкова много налични инструменти, как да изберете подходящия? Ние направихме проучването за вас. Ето 10-те най-добри PDF парсера през 2025 г., които ще ви помогнат да обработвате документи по-бързо и с много по-малко усилия.

Какво трябва да търсите в PDF парсерите?

Работата с PDF файлове не бива да бъде трудна. Подходящият парсер спестява време, елиминира неудобството от ръчното въвеждане на данни и осигурява гладкото протичане на данните.

Ето на какво да обърнете внимание:

OCR за сканирани документи: Превърнете изображенията в редактируем текст, за да не се губи нищо при превода.

Удобни за ползване интерфейси: Изберете такъв, който ви позволява да качвате, извличате и продължавате

Мощни възможности за добавяне на бележки : маркирайте, коментирайте и отбелязвайте PDF файлове без усилие.

Динамично извличане на данни : Бързо извличане на структурирани данни за по-добър анализ и отчитане

Разширени функции за сътрудничество: Работете заедно върху PDF файлове в реално време, без да се налага да си разменяте файловете.

10-те най-добри PDF парсера

Анализирането на PDF файлове е само една част от проблема. След като данните бъдат извлечени, къде отиват? Кой ги одобрява? Как се задейства следващата стъпка? Повечето екипи събират накуп несъвместими инструменти – един за OCR, друг за съхранение на документи и трети за разпределяне на задачи. Тогава се нуждаете от приложение, което може да замести всичко това.

Ето кратък преглед на 10-те най-добри PDF парсера, които са налични днес:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящи за Цени ClickUp Извличайте данни от PDF файлове с помощта на OCR инструменти, преобразувайте анализирания текст в работни процеси с помощта на персонализирани полета, използвайте изкуствен интелект за извличане, обобщаване и възлагане на задачи от PDF файлове. Автоматизация на работния процес с документи от начало до край Безплатен план, персонализирани планове за предприятия pdfplumber Извличайте текст, таблици и изображения, запазете оформлението и форматирането на PDF файловете, поддържайте OCR за сканирани документи, извличайте метаданни за обекти. Анализ на структурирани данни и извличане на данни от таблици Безплатно PDFMiner. six Извличайте шрифтове, оформление и метаданни, конвертирайте анализираното съдържание в HTML или hOCR, анализирайте маркирано и структурирано съдържание. Обработка на метаданни и разширено извличане на изображения Безплатно Tabula-py Извличане на таблици с дефиниран избор на област, пакетна обработка на PDF файлове, експортиране в CSV, TSV, JSON, интегриране с Pandas. Извличане на таблични данни Безплатно PyMuPDF Извличане на текст, анотации и метаданни, рендиране на PDF страници като изображения, извличане на вградени изображения Високоскоростно извличане на текст и рендиране на изображения Безплатно Apache PDFBox Проверка за съответствие със стандартите PDF/A-1b, извличане на Unicode текст, разделяне и обединяване на PDF файлове Автоматизация на бизнес процесите, цифрово архивиране/подписване Безплатно Pdf. co API Извличане и генериране на баркодове/QR кодове Добавяне на водни знаци, обединяване, разделяне на PDF файлове, автоматизиране на работните процеси с документи чрез API Обработка на баркодове и QR кодове Цена от 8,99 $/месец DocParser Използвайте правила за анализиране без код, извличайте данни чрез ключови думи, предварително обработвайте и автоматично завъртайте сканирани документи, работете с различни оформления на документи. Нужди от разчитане на документи на нетехнически потребители Цена от 32,50 $/месец ABBYY FineReader PDF SDK Извършвайте зонално OCR за полета във формуляри, конвертирайте в PDF файлове с възможност за търсене, извличайте контактна информация във vCards, мащабирайте с Azure cloud. Интегриране на автоматизирани работни процеси за документи Безплатно Започва от 9 $/месец на потребител Foxit PDF SDK Създавайте мултиплатформени интелигентни формуляри, добавяйте и експортирайте бележки, внедрявайте сигурни цифрови подписи, търсете ефективно в големи хранилища. Работа с крайни случаи и широки PDF стандарти Безплатно

1. ClickUp (Най-добър за цялостна автоматизация на работния процес с документи)

Запознайте се с ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата.

Това е мястото, където вашите анализирани документи се съхраняват, преглеждат, обработват и проследяват. За начало, ClickUp се интегрира лесно с OCR инструменти за извличане на данни от PDF файлове, независимо дали става дума за фактури, формуляри, договори или разписки.

При необходимост можете да експортирате данните си в PDF, CSV или Excel.

Експортирайте данните от задачите си от различни файлови формати и инструменти.

След като текстът бъде анализиран, ClickUp Custom Fields ви позволява да съпоставите тези данни директно със задачи или работни процеси: крайни срокове, имена, стойности, отметки, всичко, което трябва да проследите.

Извличайте данни ефективно, като създавате уникални полета за данни с ClickUp Custom Fields.

ClickUp Brain

И точно когато си помислихте, че не може да стане по-добре, ClickUp представи своите вътрешни AI работни процеси с ClickUp Brain.

Той може да извлича текст от PDF файлове, да създава задачи и да ги разпределя незабавно. Просто кажете: „Създай задача за преглед на най-новото предложение“ и той ще се погрижи за останалото – определяне на крайни срокове, разпределяне на задачи на колегите и оптимизиране на процеса.

С ClickUp Ai можете лесно да намирате ключови детайли от PDF файлове, да ги обобщавате и много други. Той улеснява вземането на решения с множество функции, които предлага.

📌 Няколко съвета, за да започнете: Преобразувайте тези PDF данни в списък със задачи

Намерете и маркирайте крайните срокове, споменати в тези PDF прикачени файлове.

Създайте обобщение на този доклад под формата на списък с точки.

Пренапишете това PDF съдържание в по-кратка версия.

ClickUp Docs

Нуждаете се от по-добра опция за документиране? ClickUp предоставя място, където анализираните данни могат да се съхраняват и развиват в рамките на ClickUp Docs. Можете да генерирате живи документи от анализираните данни, да ги прикачите към задачи и да ги вградите в работните си процеси.

Използвайте ClickUp Docs, за да правите редакции в реално време чрез съвместно редактиране на живо.

А най-хубавото? Коментарите, одобренията и актуализациите се извършват в реално време. И тъй като документите се съхраняват в ClickUp, те остават свързани с процеса, а не се губят в папка на диска, загубени в историята на версиите.

ClickUp Automations

В комбинация с ClickUp Automations, анализираните данни вече могат да задействат следващата стъпка без човешка намеса, като автоматизират напълно въвеждането на данни. Тази фактура? Автоматично прехвърлена към счетоводството. Този договор? Изпратен на правния отдел за преглед. Този формуляр? Регистриран, маркиран и архивиран, всичко без ръчно въвеждане.

Персонализирайте и оптимизирайте работните си процеси с ClickUp Automations, за да отразявате актуализациите на статуса в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Неговият изчерпателен набор от функции за обработка на документи може да се стори прекалено сложен за начинаещ потребител.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от Reddit:

Използвам ClickUp от 2017 г. Той е страхотен. Изкуственият интелект е много добър. Използвам документите като втори мозък за моя бизнес. Нямам никакви оплаквания, освен че може да е трудно да разбереш как да започнеш. Шаблоните помагат в това. Опитал съм повечето от другите инструменти на пазара и ClickUp все още ги превъзхожда като всестранна платформа за управление на проекти/продукти (дори Jira). Тя позволява на различните екипи в организацията да работят по какъвто работен процес предпочитат, но извън централизирана информационна структура.

💡 Проверени факти: 26% от компаниите увеличават инвестициите си в решения за автоматизация, за да облекчат тежестта на управлението на документи.

2. pdfplumber (Най-добър за структуриран анализ на данни и извличане на данни от таблици)

чрез pdfplumber

pdfplumber е библиотека на Python за прецизно извличане на текст, таблици и изображения от PDF файлове. За разлика от основните парсери, тя запазва форматирането и обработва сканирани документи с OCR поддръжка, което прави извличането на данни от PDF файлове безпроблемно.

Най-добрите функции на pdfplumber

Извличайте текст от всяка страница на PDF файл, включително от орязани или модифицирани страници.

Лесно извличайте изчерпателни метаданни и структурни подробности за всеки PDF обект.

Използвайте вградените интегрирани визуални инструменти за отстраняване на грешки, за да опростите отстраняването на проблеми.

Използвайте помощни функции като филтриране на кадри, за да усъвършенствате избора си на данни.

Ограничения на pdflumber

Работи предимно с PDF файлове, създадени от машина, но не и със сканирани PDF файлове.

цени на pdfplumber

Безплатно

pdfplumber оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. PDFMiner. six (Най-добър за обработка на метаданни и разширено извличане на изображения)

PDFMiner. six е инструмент за разчитане на PDF файлове с модулен дизайн. Той предлага на разработчиците прецизен контрол върху обработката на PDF файлове. Като подобрена версия на PDFMiner, той подобрява извличането на изображения и съвместимостта с Python 3.

Той е идеален за сложни задачи като анализиране на текстови блокове при запазване на форматирането и е подходящ за структурирани документи като доклади и брошури.

PDFMiner. Шестте най-добри функции

Използвайте максимално стабилната поддръжка на инструмента за различни типове шрифтове, включително вертикални скриптове.

Намалете размера на PDF файловете чрез компресиране на текст и изображения без загуба на данни.

Извличайте съдържание и маркирано съдържание, за да навигирате в сложни документи.

Конвертирайте извлечения текст в различни формати, като HTML, изображения или дори hOCR.

PDFMiner. шест ограничения

Има стръмна крива на обучение поради сложния си интерфейс и може да отблъсне начинаещите.

PDFMiner. шест цени

Безплатно

PDFMiner. шест оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Tabula-py (най-подходящ за извличане на таблични данни)

Tabula-py е библиотека на Python за извличане на ценни таблици с данни от PDF файлове.

Това е полезно за анализатори на данни и изследователи, които се нуждаят от структурирани данни от доклади, като им позволява да интегрират извличането на таблици безпроблемно в работните си процеси.

Най-добрите функции на Tabula-py

Извличайте таблици с висока точност, като посочите точните области в PDF файла.

Обработвайте няколко PDF файла едновременно с пакетна обработка

Интегрирайте безпроблемно с Pandas и експортирайте таблици в CSV, TSV или JSON.

Изпълнявайте скриптове на Windows, macOS и Linux без промени в кода

Ограничения на Tabula-py

Не е възможно да се извличат данни от сканирани PDF файлове без инструменти за разпознаване на текст.

Може да се наложи техническа настройка и оптимизация за оптимална производителност.

Цени на Tabula-py

Безплатно

Оценки и рецензии за Tabula-py

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Американска здравноосигурителна компания е намалила времето за обработка на искове с 74% чрез използване на работни процеси за документи, базирани на изкуствен интелект, като е съкратила процеса от 11,5 минути на само 3 минути за всеки иск.

5. PyMuPDF- PyPI (Най-добър за високоскоростно извличане на текст и рендиране на изображения)

чрез PyMuPDF

PyMuPDF, известен също като Fitz, е лека и бърза библиотека за Python, която работи с PDF и други формати на документи. PyMuPDF е идеален за задачи, вариращи от просто извличане на текст до напреднали манипулации с документи.

Инструментът е създаден за разработчици, за да извличат текст, изображения, анотации и метаданни от PDF файлове, като същевременно поддържат възможности за рендиране и редактиране.

Най-добрите функции на PyMuPDF

Извличайте незабавно бележки и коментари за оптимизирани прегледи

Рендирайте PDF страници като изображения (PNG, JPEG) за визуално представяне.

Извличайте вградени изображения в оригиналния им формат за обработка.

Ограничения на PyMuPDF

Неговият стабилен и усъвършенстван набор от функции може да изисква дълъг процес на обучение за новите потребители.

Не може да обработва сканирани PDF файлове без външни OCR инструменти.

Цени на PyMuPDF

Безплатно

Оценки и рецензии за PyMuPDF

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Apache PDFBox (Най-добър за автоматизация на бизнес процеси, цифрово архивиране и цифрово подписване)

чрез Apache PDFBox

Apache PDFBox е библиотека с отворен код на Java, която дава възможност на разработчиците да създават, манипулират и извличат данни от PDF файлове. Библиотеката служи и като надежден набор от инструменти, подходящ за прости и сложни задачи по обработка на PDF файлове.

Независимо дали имате нужда да създадете нови PDF файлове, да модифицирате съществуващи или да извлечете конкретни данни, Apache PDFBox е подходящ за това.

Най-добрите функции на Apache PDFBox

Проверете PDF файловете спрямо стандарта PDF/A-1b за дългосрочно съответствие.

Лесно извличайте Unicode текст от PDF файлове, като правите текста достъпен за търсене в други приложения.

Разделете единични PDF файлове на няколко файла или обединете няколко PDF файла в един документ.

Ограничения на Apache PDFBox

Предизвикателство за начинаещи поради богатия набор от функции и необходимостта да се разберат концепциите на Java.

За да работи, се изисква Java среда, което може да добави сложност за разработчиците, които не са запознати с Java.

Цени на Apache PDFBox

Безплатно

Оценки и рецензии за Apache PDFBox

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Apache PDFBox?

Ето едно ревю от G2:

Чудесен начин да работите с PDF файлове, харесва ми, че мога да манипулирам съществуващи PDF файлове, докато преди можех само да ги чета.

7. Pdf. co API (Най-добър за обработка на баркодове и QR кодове)

PDF. co е софтуер за PDF парсиране, базиран в облака, който автоматизира обработката на документи за разнообразна база от потребители, от пълноценни разработчици до ентусиасти в кодирането. С мощния си набор от API и интеграции, той опростява задачи като извличане на данни, конвертиране и генериране на документи, позволявайки безпроблемна автоматизация и подобрена ефективност при работа с PDF файлове.

Най-добрите функции на PDF. co API

Създавайте нови PDF файлове, както и модифицирайте съществуващи с функции като воден знак, обединяване и разделяне.

Използвайте широко неговите API, за да четете и генерирате баркодове и QR кодове в PDF документи.

Ограничения на PDF. co API

Необходим е абонамент, за да имате достъп до пълния набор от функции и по-високи лимити за използване, което може да не е подходящо за случайни потребители.

Цени на PDF. co API

Основен : 8,99 $/месец

Лично : 22,49 $/месец

Бизнес 1 : 44,99 $/месец

Business 2 : 89,99 $/месец

Business 3 : 270,99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

PDF. co API оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (115+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за PDF. co API?

Ето едно ревю от G2:

Търсех инструмент, който да ми спести време при извличането на информация от фактури, които имат много специфичен формат. Благодарение на PDF. co, финансовият екип вече няма да се налага да чете фактурите една по една. Невероятно е, пробвах няколко платформи, но Pdf. co се справи най-добре.

8. Docparser (Най-подходящ за нуждите от анализиране на документи на нетехнически потребители)

чрез Docparser

Docparser е облачно базирано, безкодово средство за извличане на данни и автоматизация на бизнес процеси, което използва AI, OCR и персонализирани правила за парсиране, за да превърне неструктурирани PDF файлове, Word файлове и сканирани изображения в структурирани данни.

Проектиран за индустрии, които работят интензивно с документи, като правната, електронната търговия, производството и др., той използва AI и OCR, за да превърне неструктурирани документи в използваеми данни за електронни таблици, бази данни или интеграции.

Най-добрите функции на Docparser

Автоматично завъртане на страници и подобряване на сканираните документи с предварителна обработка на изображенията

Извличайте повтарящи се стойности, използвайки ключови думи за закрепване, дори и с отклонения.

Обработвайте разнообразни оформления на документи с AI Smart Parser

Ограничения на Docparser

Ограничено до четлив почерк; нечетливите почерци може да изискват ръчна корекция.

Проблеми с бележките в свободен формат или документи, които нямат последователни модели

Цени на Docparser

Стартово ниво: 32,50 $/месец

Pro: 61,50 $/месец

Бизнес: 133 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Docparser

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 115 отзива)

Какво казват реалните потребители за Docparser?

Ето едно ревю от G2:

Използвахме Docparser, за да започнем да дигитализираме декларациите за екологичност на продуктите. Много лесно е да започнете и да извличате данни от най-често срещаните типове документи.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (Най-добър за интегриране на автоматизирани работни процеси с документи)

чрез ABBYY FineReader PDF SDK

ABBYY FineReader PDF SDK е инструментариум, насочен към разработчиците, с възможности за обработка на документи.

С помощта на REST API той се интегрира лесно с друг софтуер и може да се използва от професионалисти с програмистки умения.

ABBYY използва своята OCR технология, за да извлича текст и да запазва форматирането от анализираните данни, което го прави предпочитан избор за финансовите услуги и застрахователните компании за данъчни формуляри, поръчки за покупка и други подобни.

Най-добрите функции на ABBYY FineReader PDF SDK

Извличайте полета от фактури, като суми и имена на клиенти, с помощта на зонално разпознаване.

Конвертирайте документи в PDF/PDF-A с възможност за търсене, като запазите целостта на оформлението.

Извличайте контактни данни от визитки и ги експортирайте във vCard за CRM интеграция.

Мащабирайте без усилие с обработка, задвижвана от Azure, за големи обеми работа.

Ограничения на ABBYY FineReader PDF SDK

По-труднодостъпен за потребители без технически познания, тъй като изисква средни познания по програмиране.

Сложна и отнемаща време конфигурация

Цени на ABBYY FineReader PDF SDK

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец на потребител

Екип: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ABBYY FineReader PDF SDK

G2: 4,8/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4,7/5 (425+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ABBYY FineReader PDF SDK?

Ето едно ревю от Capterra:

Обичам този инструмент, защото има най-ефективната OCR програма, която съм използвал. Той е един от най-рентабилните и лесни за използване продукти на пазара. Изключително лесен е за работа.

10. Foxit PDF SDK (най-добър за обработка на крайни случаи и широк спектър от PDF стандарти)

чрез Foxit PDF SDK

Последният в списъка ни с най-добрите решения за PDF парсинг е Foxit PDF SDK. Той е най-подходящ за разработчици, които търсят високопроизводителен набор от инструменти за разработка, за да интегрират разширени PDF функционалности в приложения на различни платформи като Windows, macOS, Linux, iOS, Android и уеб.

Задвижван от водещия в индустрията PDF двигател на Foxit, той позволява на разработчиците лесно да създават, преглеждат, редактират, анотират и защищават PDF документи.

С функции като Smart Forms, разширени анотации и съвместимост между платформи, той е полезен предимно за предприятия, които се нуждаят от мащабируеми PDF решения.

Най-добрите функции на Foxit PDF SDK

Използвайте Smart Forms, за да попълвате интерактивни формуляри на всяка платформа с поддръжка на JavaScript.

Създавайте, редактирайте, импортирайте/експортирайте бележки като подчертавания, коментари, печати и др.

Разработвайте сигурни работни процеси за цифрови подписи за правни документи или финансови отчети.

Внедрете разширена функционалност за търсене в големи хранилища на документи.

Ограничения на Foxit PDF SDK

Изисква обширни познания по програмиране за ефективно внедряване.

Цени на Foxit PDF SDK

Безплатно

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Foxit PDF SDK

G2: 4,5/5 (+ отзиви)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Foxit PDF SDK?

Ето едно ревю от Capterra:

Функцията за оптично разпознаване на символи е най-мощната и повишаваща производителността функция, въведена в новите версии на Foxit PDF SDK… С нея ние постепенно изграждаме уникална библиотека от изгубени изследователски материали, които не само са четими, но и могат да се търсят и редактират.

Автоматизирайте, извличайте и преминавайте в режим AutoPilot с ClickUp

Сега, когато имате много опции за инструменти за обработка на документи, понеделниците вече не трябва да ви се струват като безкрайно търсене на PDF файлове. Няма повече да се налага да се занимавате с изолирани файлове или да се затрупвате с повтарящи се задачи.

Въпреки че всеки инструмент за обработка на документи, който сме обсъдили, има своите предимства, ClickUp наистина предефинира играта като универсалното приложение за работа.

Неговият кохезивен подход ви позволява да извличате данни, да почиствате PDF файлове и да оптимизирате работните процеси без усилие.

Разработчиците и специалистите вече имат достатъчно работа, защо тогава да усложняваме извличането на данни?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!