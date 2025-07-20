11 най-добри AI агенти за срещи: автоматизирайте бележки, транскрипции и планиране

ClickUp блог

Preethi Anchan
20 юли 2025 г.

Срещите не са проблемът. Проблемът е това, което се случва след тях. Пропуснати задачи, забравени заключения и часове, прекарани в писане на последващи действия или претърсване на записи.

Всъщност екипите губят над 60% от времето си, опитвайки се да си припомнят контекста и да определят следващите стъпки. Тук на помощ идват AI агентите за срещи . Тези инструменти се включват в разговорите ви, водят бележки, обобщават ключовите моменти и проследяват задачите за действие, за да можете да останете фокусирани по време на срещата.

Аз тествах най-добрите от тях. Ето най-добрите AI агенти за срещи, които автоматично превръщат разговорите в яснота.

Какво да търсите в AI агентите за срещи?

Не всички AI агенти за срещи са еднакви. Някои са брилянтни в воденето на бележки, докато други са майстори в планирането. Най-добрите? Те правят всичко това, без да превръщат срещите в роботизирана бъркотия.

Ето какво да търсите, когато избирате AI агенти за срещи:

  • Точни транскрипции: Ако AI не може да различи разликата между „действие“ и „инцидент“, това е проблем.
  • Интелигентно обобщаване: Никой няма време да преглежда протоколите от срещите дума по дума — изкуственият интелект трябва да подчертава ключовите идеи, решения и действия.
  • Лесна интеграция: Независимо дали използвате Zoom, Google Meet, Slack или Microsoft Teams, вашият AI асистент трябва да се интегрира безпроблемно.
  • Помощ при планирането: Най-добрите инструменти не само водят бележки от срещи с помощта на AI, но и ви помагат да резервирате, препланирате и организирате срещи.
  • Сигурност и поверителност: Чувствителните дискусии остават поверителни – търсете цялостно криптиране и строги политики за защита на данните.

Използвайте тези функции и вашият AI агент не само ще ви спести време, но и най-накрая ще направи виртуалните срещи полезни. Сега нека да разгледаме най-добрите инструменти за тази задача!

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици.

С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите AI агенти за срещи на един поглед

ИнструментНай-добра функцияОсновен случай на употребаЦени
ClickUp Управление на срещи с изкуствен интелект, обединени бележки и задачи, персонализирани таблаГлобалните екипи и хибридните работни места се нуждаят от незабавно генериране на задачи.Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия
Otter AIТранскрипция в реално време, интелигентни обобщения, асинхронно сътрудничествоСамостоятелни професионалисти и екипи, които се нуждаят от бързи обобщения и проследяване на действиятаБезплатно; Платените планове започват от 16,99 $/месец.
Fireflies AIТранскрипции с възможност за търсене, CRM интеграции, гласови командиЕкипи, които се нуждаят от търсене в срещите, CRM регистриране и анализи на говорителитеБезплатно; Платените планове започват от 18 $/месец
AvomaПрогнозиране на приходи, интелигентни обобщения, информация за сделкиТърговски екипи, оптимизиращи производителността и проследяващи рисковете за приходите29 $/месец за Meeting Assistant; 69 $/месец за Revenue Intelligence
tl;dvАвтоматично актуализиране на CRM инструменти, маркиране на живо, многоезичен транскриптТърговски и глобални екипи, които се нуждаят от синхронизиране на CRM и споделяне на важни моменти от срещитеБезплатно; Платените планове започват от 29 $/месец.
MeetGeekАвтоматизирани обобщения по имейл, създаване на задачи, CRM интеграцииЕкипи, които искат да получават подробна информация директно след срещатаБезплатно; Платените планове започват от 19 $/месец
Sembly AIЕкспортируеми транскрипции с времеви отметки, интелигентни бележки от срещиЕкипи, които се нуждаят от структурирани транскрипции с времеви отметки за документацияБезплатно; Платените планове започват от 15 $/месец
Fathom AIМногоезични акценти и обобщения в реално времеОтдалечени и нетехнически екипи, които търсят простотаБезплатно; Платените планове започват от 19 $/месец
SupernormalТранскрипция на над 60 езика, автоматична синхронизация с CRM системиУчениците и преподавателите се нуждаят от AI-базирано наставничество и помощ при ученето.Безплатно; Платените планове започват от 18 $/месец
JamworksAI флаш карти, записване на лекции, записване на бележки в реално времеЕкипите в шумна среда се нуждаят от по-ясни и чисти разговори18,99 $/месец за студенти
Krisp AIОтстраняване на шума, яснота на гласа, транскрипция с изкуствен интелектЕкипи в шумна среда, които се нуждаят от по-ясни и чисти разговориБезплатно; Платените планове започват от 16 $/месец

11-те най-добри AI агенти за срещи

Как оценяваме софтуера в ClickUp

Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.

Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

👀 Знаете ли, че... 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа, разпръсквайки важната информация в несвързани канали и ограничавайки ефективното сътрудничество.

Подходящият AI агент за срещи променя това, превръщайки срещите в действие, вместо в загуба на време. Ето моите 11 любими, които ми помагат да премина през натоварен ден с срещи!

1. ClickUp (Най-доброто AI супер приложение за срещи — управление на срещи, задачи за действие и автоматизация на работния процес)

На първо място е ClickUpприложението за всичко, свързано с работата. От управление на проекти и проследяване на цели до поддържане на натоварен график за срещи, ClickUp ви помага да поддържате всичко организирано, свързано и да вървите напред.

AI агенти за лесно проследяване на срещи и задачи за действие

AI агентите на ClickUp са проактивни цифрови асистенти, създадени да автоматизират „следващите стъпки“ след всяка среща.

Това, което отличава AI агентите, е способността им да предприемат реални действия, а не само да анализират или обобщават, а да изпълняват.

AI агенти на ClickUp
Направете повече с AI агентите на ClickUp.

С това можете да:

  • Автоматизирайте изпълнението: създавайте и възлагайте задачи незабавно от бележките или резюметата от срещите – без да се налага ръчно въвеждане на данни.
  • Следене без ръце: AI агентите изпращат напомняния, проследяват напредъка и държат всички отговорни.
  • Автоматизирайте повтарящи се работни процеси: За редовни срещи AI агентите могат да създават повтарящи се дневен ред, да възлагат подготвителна работа и да гарантират, че всяка среща започва с всички участници готови.

Най-добри примери за употреба:

  • Създавайте и възлагайте задачи за действие незабавно
  • Изпращайте автоматизирани напомняния и последващи съобщения.
  • Проследявайте изпълнението на задачите от срещите
  • Автоматизирайте подготовката и проследяването на повтарящи се срещи.

AI агентите се занимават с изпълнението и отчетността – автоматизират рутинните последващи действия и създаването на задачи, като същевременно позволяват на потребителите да запазят контрола.

Оставете ClickUp AI Notetaker да се погрижи за хаоса по време на срещите.

ClickUp AI Notetaker е вашият тих MVP на срещите, фокусиран върху записването и организирането на всичко, което се обсъжда.

Той се присъединява към вашите разговори в Zoom или Google Meet, записва разговора, транскрибира всичко в реално време и предоставя изпипани обобщения – автоматично.

ClickUp AI Notetaker
Позволете на ClickUp AI Notetaker да автоматизира воденето на бележки, обобщаването и планирането.
  • Транскрипция в реално време на вашите разговори
  • Обобщения, генерирани от AI, с решения, изводи и следващи стъпки
  • Полезни информации, които се превръщат в задачи в ClickUp с едно кликване.
  • Записи с възможност за търсене, за да прегледате минали срещи по всяко време

Вие оставате присъстващи и ангажирани, а AI Notetaker се занимава с документацията.

💡 Съвет от професионалист: Активирайте интеграциите на календара на ClickUp, за да синхронизирате автоматично срещите си и да задействате AI Notetaker, когато започнат разговорите.

ClickUp Brain: Контекстно-ориентирани прозрения и генериране на съдържание

ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент, който превръща разговорите и съдържанието в ясни, приложими идеи в рамките на вашето работно пространство. С него можете:

  • Интелигентно създаване на съдържание: Изготвяйте незабавно дневен ред, резюмета, имейли и актуализации на проекти, съобразени с вашия работен процес.
  • Извличане на информация: Обобщавайте незабавно бележки от срещи, документи и коментари.
  • Контекстуални препоръки: Предлагайте следващи стъпки, крайни срокове и автоматизации въз основа на активността във вашето работно пространство.
ClickUp Brain
Създавайте подробни дневен ред за срещи мигновено с ClickUp Brain.

Най-добри примери за употреба:

  • Създавайте дневен ред за срещи въз основа на цели или минали срещи.
  • Обобщавайте бележки, документи и теми
  • Изготвяйте последващи действия и актуализации на проекти
  • Предоставяйте незабавни отговори в работната среда, подпомагани от AI

ClickUp Brain се фокусира върху контекстно-ориентирана интелигентност, като ви помага да подготвяте, обобщавате и планирате по-умни срещи.

Brain Max: Най-доброто AI супер приложение за срещи

За екипи, готови да консолидират своя AI стек, Brain Max е ъпгрейдът, който превръща ClickUp в истинско AI супер приложение.

Пример за използване на Brain Max
Пример за употреба на Brain Max

Ето как Brain Max подобрява вашите срещи:

  • Talk-to-Speech за срещи: Диктувайте бележки от срещи, задачи за изпълнение или последващи действия с глас – идеално за записване на мисли по време на дискусия или в моменти, когато имате свободни ръце.
  • Автоматизация на срещи с изкуствен интелект: Автоматично превръщайте обобщенията от срещите в задачи за изпълнение, разпределяйте ги и планирайте напомняния – без да е необходимо ръчно въвеждане.
  • Централизирано AI знание: Търсете във всичките си бележки от срещи, документи и задачи с AI-задвижвани заявки, за да не губите никога предвид решенията или следващите стъпки.
  • Разширени интеграции: Свържете се безпроблемно с Zoom, Google Meet и календара си, за да активирате AI Notetaker, да синхронизирате дневния ред и да автоматизирате планирането.
  • Елиминиране на разрастването на AI: Заменете мозайката от отделни AI инструменти, бележници и абонаменти за продуктивност с една сигурна, унифицирана платформа.

Най-добри примери за употреба:

  • Диктувайте бележки и задачи с глас
  • Автоматизирайте целия работен процес на срещите
  • Търсете незабавно всяко решение или задача от среща
  • Обединете всички AI инструменти за срещи в една платформа

Какво е истинската промяна? Brain Max ограничава разрастването на AI. Получавате всичко на едно място, вместо да плащате за няколко несвързани приложения. Екипите, които използват Brain Max, отчитат до 88% икономия на разходите чрез консолидиране на продуктивността си в ClickUp.

Накратко, ClickUp Brain предоставя интелигентен, контекстно-ориентиран AI за всяка среща. Brain Max превръща ClickUp във вашия всеобхватен AI команден център, рационализирайки срещите, автоматизирайки последващите действия и елиминирайки хаоса (и разходите) от разрастването на AI.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията за преобразуване на реч в текст на Brain Max, за да записвате задачи и обратна връзка в реално време, а след това оставете AI агентите да ги превърнат в задачи и напомняния, за да не пропуснете нищо.

Провеждайте фокусирани, ориентирани към действие срещи с ClickUp Meetings

Освен AI, ClickUp Meetings ви позволява да планирате, проследявате и автоматизирате последващите действия, като по този начин гарантирате, че задачите за изпълнение няма да бъдат пропуснати.

ClickUp Meetings
Създавайте дневен ред с богато текстово редактиране, за да подчертаете ключовите моменти и да бъдете организирани с ClickUp Meetings.

С това можете да използвате:

  • Присвоени коментари за делегиране на задачи и гарантиране на отчетност
  • Контролни списъци, за да следите всичко, което планирате да обсъдите, и да отбелязвате изпълнените задачи.
  • Повтарящи се задачи за автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се срещи
  • Slash Commands за бързи и ефективни действия без ненужни кликвания

💡 Професионален съвет: Интегрирайте ClickUp с Zoom, Google Calendar и други инструменти, за да планирате, присъединявате се и проследявате срещи – всичко това, без да преминавате от едно приложение в друго.

Имате затруднения да поддържате бележките си от срещите подредени, полезни и четливи за по-късно? Тези шаблони на ClickUp премахват хаоса от документацията:

  • Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp помага за организирането на бележките с помощта на страници и подстраници и използва AI за генериране на обобщения. Той включва раздели като Очаквания от срещата, за да структурирате ефективно вашите срещи.
  • Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е вашето решение за документиране на всичко, което се случва по време на среща, в структуриран и лесен за следване формат. Той включва раздели за ключови детайли като фасилитатор, участници, дневен ред, точки за обсъждане, актуализации на комитета и действия, което улеснява проследяването на решенията и последващите действия.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Съхранявайте бележки от срещи, дневен ред и задачи в ClickUp Docs с вградени обобщения и създаване на задачи.
  • Превърнете дискусиите в задачи с присвоени коментари, за да гарантирате, че ще има последващи действия.
  • Проследявайте дневния ред и точките за обсъждане в реално време с помощта на контролни списъци.
  • Записвайте асинхронни срещи с ClickUp Clips и използвайте AI за транскрибиране на видеоклипове за справка.
  • Автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се вътрешни срещи
  • Интегрирайте с Zoom и Google Calendar за лесно планиране и присъединяване.

Ограничения на ClickUp

  • Широката гама от функции за спестяване на време може да отнеме известно време, докато новите потребители свикнат с тях.
  • Мобилното приложение покрива основните функции, но не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В рецензия на TrustRadius се казва:

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

2. Otter AI (най-добър за създаване на кратки резюмета от срещи)

Otter AI
чрез Otter AI

Вече можете да избегнете трескавото водене на бележки и пропуснатите задачи. Otter.ai, един от най-добрите AI асистенти за срещи, транскрибира срещите в реално време, генерира незабавни обобщения и дори възлага задачи, за да ви помогне да останете ангажирани, докато се занимава с ключовите точки и задачите.

За разлика от стандартните инструменти за транскрипция, Otter. ai отива по-далеч с OtterPilot, който автоматично се свързва с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да води бележки за вас. Ключова сила е способността му да съкращава дългите 1-часови срещи до бързи, 30-секундни обобщения.

Интелигентните функции за автоматизация на Otter са полезни както за самостоятелни професионалисти, така и за големи екипи. Те автоматично идентифицират ключови моменти, говорители и контекст, създавайки подробни бележки от срещите без ръчно маркиране. Можете да маркирате части от транскрипцията в същото работно пространство, да прикачвате слайдове и да генерирате последващи анализи.

Функциите за сътрудничество в реално време на Otter AI го правят особено ефективен за екипни срещи. Членовете на екипа могат да коментират, да се маркират един друг и да възлагат последващи действия, докато срещата все още тече – без да се налага да чакат края на срещата. AI Channels поддържат асинхронни актуализации, превръщайки транскрипциите в споделено екипно знание, което се развива с времето.

AI възможности: OtterPilot използва AI, за да се включва автоматично в срещи, да записва и транскрибира разговори в реално време, да генерира обобщения и задачи и да предоставя чат асистент, който отговаря на въпроси и изготвя съдържание.

Най-добрите функции на Otter AI

  • Автоматично транскрибирайте, обобщавайте и записвайте задачи за действие с помощта на AI-базиран асистент за срещи.
  • Използвайте Otter AI Chat, за да задавате въпроси или да генерирате имейли, актуализации на статуса и други информации.
  • Сътрудничество извън рамките на срещите на живо с помощта на AI канали, които съчетават дискусии в реално време с асинхронни актуализации.
  • Интегрирайте с Slack, Salesforce, HubSpot и други, за да автоматизирате работните процеси и да поддържате проектите си в правилната посока.
  • Маркирайте части от транскрипцията ръчно или с AI, за да създадете незабавни последващи действия.
  • Прикачете изображения, слайдове от презентации или документи към моменти от срещите за допълнителен контекст.

Ограничения на Otter AI

  • Може да има затруднения с неамерикански или небритански акценти при автоматизираните транскрипции.
  • Безплатният план позволява само три импорта на аудио/видео файлове на акаунт.
  • Ограничени опции за форматиране на експортираните транскрипции в сравнение с други инструменти

Цени на Otter AI

  • Безплатно
  • Pro: 16,99 $/месец на потребител
  • Бизнес: 30 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter AI

  • G2: 4,3/5 (над 290 отзива)
  • Capterra: 4,4/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter AI

Едно ревю в G2 казва:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

🧠 Интересен факт: Otter.ai е кръстен на едно от най-умните и социални животни – видрите! Тези умни същества не са само интелигентни – те използват инструменти, помнят неща в продължение на години и дори играят игри за забавление. О, и освен това са много нежни – държат се за ръце, само за да бъдат близо един до друг.

3. Fireflies AI (Най-добър за транскрипции на срещи и водене на бележки с помощта на AI)

Fireflies AI: AI агенти за срещи
чрез Fireflies AI

Искате да автоматизирате бележките, транскрипциите и резюметата от вашите срещи? Fireflies AI гарантира, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Като поканите Fireflies AI Notetaker на вашите разговори, можете да транскрибирате и обобщавате срещи в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и други. Функцията за AI търсене незабавно намира ключови теми, действия или важни детайли.

Fireflies се отличава с подробния си анализ на срещите и базата си от знания с възможност за търсене. Всяка среща се превръща в ресурс, който може да се търси, с маркиране на ключови думи, анализ на настроенията и разбивка на времето за говорене на говорителите. Можете също да създавате персонализирани плейлисти с записани разговори по теми, като възражения или искания за функции.

Платформата позволява и интеграция с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot, като помага на екипите по продажби, поддръжка и наемане на персонал да записват автоматично разговори и задачи за действие. Функцията за гласови команди ви позволява да контролирате бота с фрази като „запиши“ или „маркирай това“ – идеално за проследяване без използване на ръце по време на разговори, изискващи висока концентрация.

AI възможности: Fireflies AI използва обработка на естествен език и машинно обучение, за да транскрибира срещи в реално време, да идентифицира настроения, да извлича действия за изпълнение и да активира гласови команди за записване на бележки от срещи без използване на ръце.

Най-добрите функции на Fireflies AI

  • Проследявайте времето за разговори, настроенията и ключовите показатели, за да обучавате колегите си по-ефективно.
  • Сътрудничество с коментари, закрепвания и звукови фрагменти за лесно споделяне в екипа.
  • Записвайте бележки от разговори, дейности и записи в CRM системата си за бъдеща справка.
  • Споделяйте бележки в Slack, Notion, Asana и други за безпроблемна интеграция на работния процес.
  • Търсете транскрипции по ключова дума, говорител или тема за бързо извличане на информация.
  • Създавайте персонализирани плейлисти от откъси от срещи за обучение, коучинг или предаване на задачи на екипа.

Ограничения на Fireflies AI

  • Инструментът не е достъпен за мобилни устройства.
  • Поддържа само един език за транскрипция на среща
  • Времевите отметки в транскрипциите понякога могат да се изместят при дълги разговори с много участници.

Цени на Fireflies AI

  • Безплатно
  • Pro: 18 $/месец на работно място
  • Бизнес: 29 $/месец на работно място
  • Enterprise: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies AI

  • G2: 4,8/5 (над 610 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies AI

В рецензия на Capterra се казва:

Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за лични срещи, така и за видеоконференции.

Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за реални срещи лице в лице, така и за видеоконференции

Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за транскрипция, които да опитате

4. Avoma (Най-доброто за прогнозиране на приходите с AI-базирани предупреждения)

Avoma: AI агенти за срещи
чрез Avoma

Avoma е всеобхватна AI платформа, която автоматизира всичко – от водене на бележки до планиране, коучинг и прогнозиране на приходите. Истинската магия се случва с функциите „Conversation Intelligence“ и „Revenue Intelligence“. Тези функции анализират срещите, за да разкрият ключови прозрения, проследяват тенденции и подпомагат по-доброто вземане на решения.

Avoma подобрява ефективността на екипа по продажбите чрез автоматизиране на оценяването на разговорите, предоставяне на персонализирано обучение и изпращане на сигнали за рискове при сделките в реално време. Това води до по-добри резултати и постигане на квотите, което прави екипа ви по-ефективен и ефикасен.

Освен в продажбите, Avoma помага на екипите за успех на клиентите и продуктите да анализират обратната връзка, да обучават представителите на поддръжката и да идентифицират точките на триене при въвеждането. Платформата поддържа многоезична транскрипция, съвместно водене на бележки и възпроизвеждане на срещи с помощта на AI, така че екипите могат да прегледат ключови моменти, без да преглеждат цялото обаждане.

AI Scheduler автоматично съпоставя участниците с наличните времеви слотове, докато Smart Summaries разбива всеки разговор на дневен ред, изводи и възражения, готови за изпращане към CRM, Slack или имейл.

AI възможности: Avoma използва AI за транскрибиране, обобщаване и анализиране на срещи, прогнозиране на тенденции в приходите, оценяване на качеството на разговорите и генериране на коучинг прозрения за екипите по продажби и поддръжка.

Най-добрите функции на Avoma

  • Спестете над четири часа седмично, като автоматизирате воденето на бележки, последващите имейли и актуализациите на CRM.
  • Планирайте срещи и насочвайте потенциални клиенти без усилие с помощта на AI-базиран планировчик и маршрутизатор за потенциални клиенти.
  • Създавайте протоколи от срещи с помощта на интелигентни разговори, за да увеличите процента на успеваемост и да ускорите въвеждането в работата.
  • Подобрете прогнозите за приходите и успеха на сделките с AI-базирани предупреждения, анализ на печалби и загуби и проследяване на продажбите.
  • Синхронизирайте бележки, задачи и обобщения на срещи директно в Salesforce, HubSpot и други CRM системи.
  • Разделете срещите на глави – автоматично групирани по тема или възражение – така че търговските представители да могат да ги преглеждат по-бързо.
  • Използвайте табла за коучинг, за да сравнявате представянето на представителите и да предоставяте персонализирана обратна връзка в голям мащаб.

Ограничения на Avoma

  • Широкият набор от функции може да бъде плашещ за новите потребители.
  • Разширените функции за анализ на приходите изискват по-скъпи тарифи.
  • Резюметата може да се наложи да бъдат прегледани ръчно, когато говорителите се припокриват или качеството на аудиото е лошо.

Цени на Avoma

  • Налична е безплатна пробна версия.
  • Стартиране: 29 $/месец на потребител
  • Организация: 39 $/месец на потребител
  • Enterprise: 39 $ годишно

+Допълнения:

  • Conversation Intelligence: 35 $/месец на потребител
  • Revenue Intelligence: 35 $/месец на потребител
  • Lead Router: 25 $/месец на потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Avoma

  • G2: 4,6/5 (над 1330 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma

Едно ревю в G2 казва:

Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и по-късното справяне с ключовите моменти.

Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и позоваването на ключови моменти по-късно.

🧠 Интересен факт: Думата „минута“ в „протокол от среща“ не се отнася до времето – тя произлиза от латинското minuta scriptura, което означава „малко писане“. Така че, да, бележките ви от срещите винаги са били предназначени да бъдат кратки и ясни.

5. tl;dv (Най-добър за автоматично актуализиране на задачи в интегрирани CRM инструменти)

tl;dv: AI агенти за срещи
чрез tl;dv

tl;dv (too long; didn’t view) е AI асистент за срещи, който записва, транскрибира, обобщава и – най-важното – интегрира резултатите от срещите с други инструменти за работния процес. Той се синхронизира безпроблемно с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Автоматично записва разговорите и предоставя кратки, генерирани от AI обобщения и акценти.

Той също така актуализира вашата CRM система след всеки разговор – автоматично попълва ключови детайли и прехвърля задачи в CRM системи като Salesforce и HubSpot или инструменти като Jira, Slack, Asana и ClickUp. С подсказки за срещи по конкретни теми или разговори с клиенти, можете да се съсредоточите повече върху усъвършенстването на вашите умения за продажби.

tl;dv се отличава с това, че ви позволява да маркирате моменти на живо и незабавно да генерирате клипове, които можете да споделяте, с AI-генерирани заглавия и резюмета. Тези клипове могат да бъдат вградени в документи, споделени чрез Slack или запазени в клиентски акаунти за по-бързо предаване на екипа.

Той включва търсене по ключови думи, маркирани моменти с времеви отметки и интелигентна пощенска кутия, която маркира срещите, които се нуждаят от вашата проверка. С многоезична транскрипция и етикети на говорителите, tl;dv работи добре за бързоразвиващи се глобални екипи.

AI възможности: tl;dv използва AI за транскрибиране на срещи, обобщаване на ключови точки, откриване на сигнали от говорители и автоматично задействане на актуализации на задачи в CRM и проектни инструменти.

tl;dv най-добри функции

  • Използвайте персонализирани шаблони за бележки от срещи с поддръжка на над 30 езика.
  • Автоматично актуализирайте CRM с подробности за срещите и прехвърляйте рутинни задачи към други инструменти.
  • Създавайте клипове, маркирайте ключови моменти и ги споделяйте, без да претрупвате чатовете на екипа.
  • Използвайте автоматични подсказки, за да извеждате на преден план ключови срещи или теми и да получавате отчети директно в пощенската си кутия.
  • Маркирайте времето по време на срещите и създавайте моментални акценти с AI-генерирани резюмета.
  • Търсете във всички транскрипции, като използвате филтри за говорител, ключова дума или тема, за по-бързо извличане на контекста.

Ограничения на tl;dv

  • Ботът tl;dv може да не се включва в срещи при безплатния план.
  • Мобилната версия е по-малко интуитивна от тази за настолни компютри, което затруднява записването на срещи в движение.
  • Повторното възпроизвеждане на срещите може понякога да се забави или да има проблеми.
  • При дълги срещи с лошо качество на звука генерирането на клипове може да отнеме повече време.

tl;dv ценообразуване

  • Безплатно
  • Pro: 29 $/месец на потребител
  • Бизнес: 65 $/месец на потребител
  • Enterprise: Персонализирани цени

tl;dv клиентски оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 330 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv

Едно ревю в G2 казва:

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

👀 Знаете ли, че... Microsoft установи, че времето за срещи се е утроило от 2020 до 2022 г. благодарение на дистанционната работа – не е чудно, че календарите са хаотични! Подходящите инструменти могат да ви помогнат да се справите с хаоса, като поддържат продуктивността на срещите и запазват душевното ви равновесие.

6. MeetGeek (Най-добър за изпращане на имейли с полезна информация от срещи към други инструменти)

MeetGeek: AI агенти за срещи
чрез MeetGeek

MeetGeek е друг забележителен AI асистент за срещи, който си заслужава да се има предвид. Той предлага мощни инструменти, които автоматично се присъединяват към срещите в календара и генерират записи, транскрипции и бележки от срещите.

Отличителната черта на MeetGeek е способността му да открива и категоризира теми – маркира факти, решения и проблеми – и автоматично да изпраща подробни обобщения и наблюдения по имейл до съответните инструменти или заинтересовани страни след срещата.

MeetGeek поддържа и автоматизирани работни процеси за срещи, като изпращане на персонализирани имейли за проследяване, актуализиране на CRM записи и създаване на задачи в инструменти за проекти. Той позволява също така изпращането на имейли с обобщение на марката с персонализирани формати и връзки, които могат да се изпращат автоматично на участниците или каналите на екипа.

С общи работни пространства и архиви с възможност за търсене, MeetGeek е централен център за срещи. Интелигентното маркиране и навигацията по времевата линия позволяват на екипите бързо да имат достъп до решения или рискове, а интеграцията с инструменти като Notion, Asana и HubSpot улеснява действията въз основа на получената информация.

AI възможности: MeetGeek използва AI, за да идентифицира теми, маркира решения, извлича важни моменти и изпраща автоматизирани обобщения, последващи действия и задачи към външни инструменти въз основа на контекста на срещата.

Най-добрите функции на MeetGeek

  • Търсете бележки от минали срещи по ключова дума, за да намерите конкретни подробности по-бързо.
  • Изпращайте точни и подробни обобщения по имейл с подробна информация към всеки инструмент след всяка среща.
  • Персонализирайте името, съобщенията и обобщенията на вашия AI асистент за персонализирано брандиране.
  • Интегрирайте с CRM платформи като HubSpot, за да предоставите на екипите по продажбите и обслужването на клиенти важни данни за клиентите по време на разговорите.
  • Изпращайте автоматизирани имейли за последващи действия с логото на вашата компания, въз основа на ролите на участниците и обсъжданите теми.
  • Използвайте споделени работни пространства и маркери за времева линия, за да оптимизирате междуфункционалните прегледи.

Ограничения на MeetGeek

  • Присъединява се автоматично към всяка среща, дори и да се използва само за бележки, което някои намират за натрапчиво.
  • Споделянето на директни записи от срещи може да бъде по-безпроблемно, според някои потребители.
  • Редактирането на генерираните резюмета след срещата може да изисква ръчна работа за специфични случаи на употреба.

Цени на MeetGeek

  • Безплатен план
  • Pro: 19 $/месец на потребител
  • Бизнес: 39 $/месец на потребител
  • Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MeetGeek

  • G2: 4,6/5 (над 430 отзива)
  • Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek

Едно ревю в G2 казва:

Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да запише кои са присъстващите и да даде подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.

Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да записва кои са присъстващите и да дава подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.

Прочетете също: Видове AI агенти за повишаване на ефективността на бизнеса

7. Sembly AI (Най-добър за експортиране на транскрипции от срещи с времеви отметки)

Sembly AI: AI агенти за срещи
чрез Sembly AI

Няма нужда да натискате бутона за запис – Sembly AI автоматично записва вашите срещи. Имате предварително записан разговор? Качете аудио или видео файла, за да получите бързо транскрипции, бележки и анализи.

Sembly се отличава с експортируеми транскрипции, които включват персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите – идеални за съответствие, документация или подробен анализ. Можете също да записвате офлайн разговори чрез браузър или телефон.

Личният AI асистент на Sembly може да участва в срещите ви и да анализира дискусиите за настроения, последващи действия и важни решения. Smart Meeting Notes организира транскрипциите в структурирани секции като проблеми, рискове, решения и резултати.

Платформата поддържа над 40 езика и се интегрира с инструменти като Microsoft Teams, Zoom и Google Calendar. Team Workspaces позволява на екипите да съхраняват, анотират, търсят и маркират транскрипции в различни отдели.

AI възможности: Sembly използва AI за транскрибиране, маркиране и структуриране на разговорите по време на срещи, като предоставя интелигентни обобщения, разпознаване на говорители, анализ на настроенията и транскрипции с времеви отметки, които могат да се търсят.

Най-добрите функции на Sembly AI

  • Експортирайте транскрипции в TXT, SRT или DOCX с персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите, след което ги споделете чрез Slack или вашата CRM система.
  • Интегрирайте с платформи за видеоконферентна връзка и услуги за съхранение в облак за безпроблемен достъп.
  • Търсете срещи по ключова дума, ключов елемент или участник, за да намерите информация незабавно.
  • Използвайте Smart Meeting Notes, за да организирате разговорите по проблеми, решения и резултати.
  • Сътрудничество в споделени работни пространства на екипа с разширени възможности за филтриране, маркиране и анализи.

Ограничения на Sembly AI

  • Навигацията може да ви се стори по-малко интуитивна в сравнение с по-опростените инструменти.
  • Функцията AI Meeting Chat има ниски ограничения за подсказки при по-ниските планове.
  • Някои потребители изпитват забавяне при експортиране на големи файлове или дълги записи.

Цени на Sembly AI

  • Лично: Безплатно
  • Професионален: 15 $/месец
  • Екип: 29 $/месец
  • Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

  • G2: 4,6/5 (над 40 отзива)
  • Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Sembly AI

Едно ревю в G2 казва:

Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.

Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.

🧠 Интересен факт: Един на всеки пет американци вече работи на място, където AI е широко използвана. С развитието на работните места ключът не е да избягвате AI, а да се научите да работите с нея, особено по време на срещи, където AI инструментите могат да повишат производителността, да събират информация и да поддържат всички в синхрон.

8. Fathom AI (Най-добър за подпомагане на нетехнически екипи при оптимизирането на техните срещи)

Fathom AI: AI агенти за срещи
чрез Fathom AI

За екипи, които искат да пропуснат етапа на обучение, Fathom AI е просто и ефективно решение. Той разполага с изчистен, интуитивен интерфейс, което го прави един от най-лесните за използване асистенти за срещи. Можете да превърнете дискусиите си в обобщение на срещата и да изготвите план за действие за минути. Fathom генерира подробни бележки, подчертава важните точки и ви помага да изготвите имейли за последващи действия.

Отличителната черта на Fathom е поддръжката на 28 езика, което позволява да се правят точни бележки, независимо от езика на срещата.

Fathom AI е популярен сред екипите, които работят с клиенти и дистанционно и искат да останат фокусирани по време на разговорите и да получават точна документация. По време на срещите потребителите могат да маркират ключови моменти с едно кликване, а Fathom незабавно добавя тези клипове към резюмето.

След всяка среща Fathom изпраща обобщения по имейл или Slack, включващи решения, въпроси и следващи стъпки. Автоматично прехвърляйте информация от срещите в инструменти като HubSpot или Salesforce – без да се налага ръчна работа.

AI възможности: Fathom използва AI за записване, транскрибиране, подчертаване и обобщаване на срещи, като предлага многоезична поддръжка, създаване на клипове в реално време и автоматизирано проследяване на съдържанието чрез имейл или CRM синхронизация.

Най-добрите функции на Fathom AI

  • Създавайте и споделяйте кратки видеоклипове, за да подчертаете ключови моменти.
  • Генерирайте акценти в реално време и обобщения на срещите, базирани на изкуствен интелект.
  • Проследявайте прегледите на страници и най-популярните източници на препратки в централизирания табло на Fathom Analytics.
  • Прехвърляйте информация от срещите директно в инструменти като HubSpot или Salesforce, без да мръднете и пръст.
  • Получавайте обобщаващи имейли с действия, списъци с говорители и графици веднага след всяка среща.

Разберете ограниченията на изкуствения интелект

  • Копираните бележки могат да включват видео връзки, които някои потребители считат за ненужни.
  • Инсталирането е лесно, но може да отнеме повече време от очакваното.
  • Ограничена интеграция с платформи, които не са CRM, в сравнение с конкурентите

Цени на Fathom AI

  • Безплатно
  • Премиум: 19 $/месец на потребител
  • Team Edition: 29 $/месец на потребител
  • Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fathom AI

  • G2: 5/5 (над 4400 отзива)
  • Capterra: 5/5 (670+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom AI

Едно ревю в G2 казва:

Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Обичам начина, по който автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спести време!

Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Харесва ми как автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спестява време!

Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

9. Supernormal (Най-подходящ за глобални екипи, които се нуждаят от многоезична поддръжка за записване на протоколи от срещи)

Supernormal: AI агенти за срещи
чрез Supernormal

Следващият е Supernormal – AI агент, съвместим с Zoom, създаден да опрости вашите срещи. Този Zoom AI агент е Supernormal. Той автоматично прави бележки, генерира AI обобщения и синхронизира безпроблемно задачите за действие с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Norma, AI асистентът, категоризира ключовите точки, създава задачи и автоматично актуализира вашите CRM или проектни инструменти.

Създаден за глобални екипи, той се интегрира с Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot и Asana и поддържа над 60 езика.

Supernormal елиминира административната работа след срещите, като превръща обобщенията в структурирани задачи и ги разпределя незабавно. То включва шаблони, пригодени за продажби, продукти или HR роли, така че всеки формат на срещата да съответства на работния процес на вашия екип.

Той автоматично се синхронизира с календара ви, за да се присъедините към подходящите срещи, и поддържа резюмета с брандиране и форматиране на транскрипции за конкретни говорители. Екипите могат да си сътрудничат по бележките в реално време или асинхронно – идеално за хибридни среди.

AI възможности: Supernormal използва AI, за да се включва в срещи, да транскрибира на над 60 езика, да генерира автоматично структурирани резюмета, да възлага задачи и да изпраща актуализации в CRM и проектни инструменти с минимална настройка.

Най-добрите функции на Supernormal

  • Записвайте транскрипции в реално време и обобщения на срещи, генерирани от AI.
  • Задавайте действия и създавайте автоматично задачи в Asana, ClickUp и други инструменти.
  • Гарантирайте криптиране на корпоративно ниво и SOC 2 сертификат за сигурност.
  • Получавайте седмични обобщаващи имейли с ключови резюмета от срещите всяка неделя.
  • Използвайте шаблони за срещи според ролята, за да генерирате по-бързо подходящи резюмета.
  • Сътрудничество по бележки в реално време – дори ако някои участници пропуснат срещата на живо.

Ограничения на Supernormal

  • Някои потребители намират опциите за персонализиране за сложни в началото.
  • Има ограничение на токените – надвишаването му може да доведе до съкратени отговори или грешки.
  • Възможно е да има забавяне при синхронизирането на актуализациите във всички интегрирани инструменти.

Супернормални цени

  • Безплатно
  • Pro: 18 $/месец на потребител
  • Бизнес: 29 $/месец на потребител (7-дневен безплатен пробен период)
  • Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Supernormal

  • G2: Недостатъчно отзиви
  • Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Supernormal

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точният транскрипт, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записването да започва автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.

Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точността на транскрипцията, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записите да започват автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.

👀 Знаете ли, че... Проучвания показват, че 68% от служителите считат неефективните екипни срещи за най-големия убиец на производителността. Това е много загубено време, което би могло да бъде спестено с помощта на софтуер за управление на срещи, базиран на изкуствен интелект!

10. Jamworks (Най-доброто за лично обучение с флаш карти)

Jamworks: AI агенти за срещи
чрез Jamworks

Все още си водите бележки като през 90-те години? Запознайте се с Jamworks. Това не е просто поредното приложение за водене на бележки – то е вашият личен асистент за учене. Записва лекции, генерира бележки с помощта на изкуствен интелект и дори създава интерактивни флаш карти, за да ви помогне да запомните ключовите концепции.

Разсеяни сте в час? Имате нужда от бързо освежаване на знанията преди изпит? Jamworks ви помага.

Jamworks е създаден за студенти, преподаватели и учащи, които се фокусират върху достъпността и искат да запаметяват повече с по-малко усилия. Маркирайте ключовите моменти по време на лекция и незабавно генерирайте учебни материали от тези сегменти.

AI-учителят може да обясни сложни идеи с прости думи, да превежда бележки на различни езици и да ви тества с помощта на персонализирани флаш карти. Той се интегрира с платформи за обучение като Canvas и Moodle, за да синхронизира съдържанието ви.

AI възможности: Jamworks използва AI за транскрибиране на лекции, идентифициране на ключови теми, генериране на флаш карти и предлагане на 24/7 наставничество чрез персонализиран AI асистент.

Най-добрите функции на Jamworks

  • Записвайте и транскрибирайте лекции в реално време, за да можете да се съсредоточите върху ученето, вместо да си водите бележки.
  • Откривайте автоматично ключовите теми и разделяйте уроците на глави за лесна навигация.
  • Създавайте висококачествени бележки от лекции, които са достатъчно подробни, за да впечатлят професорите.
  • Създавайте AI-базирани флаш карти с автоматично генерирани въпроси и отговори за лесно преразглеждане.
  • Попитайте AI-учител за персонализирани обяснения, достъпни 24/7 на всеки език.
  • Маркирайте ключови части от лекциите и ги превърнете незабавно в подсказки за учене или флаш карти.
  • Интегрирайте с популярни LMS платформи като Canvas, Blackboard и Moodle за безпроблемна синхронизация.

Ограничения на Jamworks

  • Функцията за запис може да бъде тромава, като изисква многократни кликвания, за да намерите и споделите линка към срещата.
  • Материалите на уебсайта може да не са винаги точни, пълни или актуални.
  • Понастоящем поддържа само индивидуална употреба – без вградена функция за съвместна работа за групово учене или споделяне на бележки.

Цени на Jamworks

  • 14-дневен безплатен пробен период
  • Цена: 18,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Jamworks

  • G2: Няма налични оценки
  • Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Jamworks`

Коментар в Reddit гласи:

Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!

Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!

11. Krisp AI (Най-добър за подобряване на преживяването от срещите с отстраняване на шума)

Krisp AI: AI агенти за срещи
чрез Krisp AI

Имате проблеми с фоновия шум или прекаленото количество информация по време на срещите? Krisp, AI-базиран асистент, е създаден, за да направи срещите по-продуктивни.

Той филтрира шума, транскрибира разговорите и генерира бележки от срещите – идеален за индивидуални потребители и екипи. Krisp работи безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams – не са необходими плъгини.

Krisp не само елиминира шума, но и разделя гласовете, открива ехото и ви позволява да активирате собствен филтър за яснота на гласа. Това гарантира, че гласът ви ще остане ясен, дори в шумна среда.

AI Meeting Assistant транскрибира разговори, идентифицира говорителите и предоставя обобщения на разговорите, които могат да се изтеглят. За хибридни или отдалечени екипи в шумна среда Krisp подобрява качеството на звука, без да се налага ъпгрейд на хардуера.

AI възможности: Krisp използва AI, за да премахва фоновия шум, да елиминира ехото, да преобразува акцентите за по-голяма яснота и да генерира транскрипции и интелигентни резюмета в реално време.

Най-добрите функции на Krisp AI

  • Премахнете фоновия шум в реално време с AI-базирано шумопотискане.
  • Транскрибирайте срещите автоматично с точен текст, генериран от AI.
  • Създавайте бележки, базирани на изкуствен интелект, с ключови точки и задачи за действие.
  • Записвайте срещите и ги преглеждайте по-късно или ги споделяйте.
  • Използвайте AI, за да преобразувате акценти и да подобрите яснотата
  • Активирайте елиминиране на ехото, подобряване на гласа и филтриране на пресичащи се разговори.
  • Изтеглете обобщени транскрипции и информация на ниво говорител.

Ограничения на Krisp AI

  • Безплатният план ограничава дневните AI обобщения и продължителността на шумопотискането.
  • Някои потребители изпитват периодични проблеми с определени интеграции на приложения.
  • Ограничени възможности за редактиране на транскрипции в приложението в сравнение със специализираните инструменти за водене на бележки

Цени на Krisp AI

  • Безплатно
  • Pro: 16 $/месец на потребител
  • Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Krisp AI

  • G2: 4,7/5 (560+ отзива)
  • Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Krisp

Коментар в Reddit гласи:

Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят абсолютно навсякъде и по всяко време) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.

Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят постоянно и навсякъде) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.

💡Професионален съвет: Преди да изпратите поканата за срещата, запитайте се – може ли това да бъде имейл? Ако да, спестете време на всички и използвайте ClickUp Brain, за да нахвърлите мислите си или да обобщите ключовите точки!

🔎 Специални споменавания: още 3 AI инструмента за срещи, които си заслужава да проучите

Макар че тези инструменти не са сред нашите 11 най-добри, те набират популярност благодарение на уникалните си предимства и могат да бъдат перфектно допълнение към вашия набор от инструменти за срещи.

Равно време

💡 Най-подходящо за: Включващо, балансирано участие по време на срещиЗащо се откроява: Equal Time използва AI, за да проследява времето за говорене и да гарантира, че всеки има право на глас, което е особено ценно за хибридни екипи и култури, ориентирани към DEI. То подканя прекалено говорливите, подтиква по-тихите участници и предлага анализи на участието след срещата. Чудесно за: Синхронизиране на лидерството, сесии за мозъчна атака и включващи екипни проверки

Notta

💡 Най-подходящ за: Бърз, многоезичен транскриптЗащо се отличава: Notta транскрибира срещи на над 40 езика и поддържа качване на аудио/видео файлове за транскрипти с възможност за търсене и времеви отметки. Той е особено полезен за глобални екипи, които се нуждаят от точност в реално време без сложна настройка. Идеален за: Международни интервюта, уебинари и сесии за проучване на клиенти

Bubbles

💡 Най-подходящо за: Асинхронно видео сътрудничество + синхронизирани AI бележкиЗащо се отличава: Bubbles съчетава запис на екрана с AI-генерирани бележки, позволявайки на колегите да оставят подробни коментари с времеви отметки. Идеално за намаляване на претоварването при срещи на живо и поддържане на контекстуална комуникация, дори и при асинхронни срещи. Отлично за: Представяния на продукти, прегледи на демо версии и асинхронни цикли на обратна връзка

Направете срещите значими с ClickUp

В САЩ се провеждат над 11 милиона срещи дневно, 55 милиона седмично и над 1 милиард годишно! Но да бъдем честни, не всички водят до реален напредък.

Дори с AI асистент за срещи, истинското предизвикателство започва след разговора – бележките се натрупват, задачите се губят, а последващите действия се пропускат.

Тук ClickUp предлага явно предимство. Това не е просто още един асистент за срещи; това е платформа, където информацията от срещите се превръща в изпълними задачи, интегрирани директно във вашите проекти и комуникацията в екипа.

Защото срещите трябва да водят до действие, а не до още по-голям хаос. Готови ли сте да превърнете дискусиите в резултати?

Опитайте ClickUp безплатно и променете вашите срещи още днес! 🎯

