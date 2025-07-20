11 най-добри AI агенти за срещи: автоматизирайте бележки, транскрипции и планиране

Срещите не са проблемът. Проблемът е това, което се случва след тях. Пропуснати задачи, забравени заключения и часове, прекарани в писане на последващи действия или претърсване на записи.
Всъщност екипите губят над 60% от времето си, опитвайки се да си припомнят контекста и да определят следващите стъпки. Тук на помощ идват AI агентите за срещи . Тези инструменти се включват в разговорите ви, водят бележки, обобщават ключовите моменти и проследяват задачите за действие, за да можете да останете фокусирани по време на срещата.
Аз тествах най-добрите от тях. Ето най-добрите AI агенти за срещи, които автоматично превръщат разговорите в яснота.
Какво да търсите в AI агентите за срещи?
Не всички AI агенти за срещи са еднакви. Някои са брилянтни в воденето на бележки, докато други са майстори в планирането. Най-добрите? Те правят всичко това, без да превръщат срещите в роботизирана бъркотия.
Ето какво да търсите, когато избирате AI агенти за срещи:
- Точни транскрипции: Ако AI не може да различи разликата между „действие“ и „инцидент“, това е проблем.
- Интелигентно обобщаване: Никой няма време да преглежда протоколите от срещите дума по дума — изкуственият интелект трябва да подчертава ключовите идеи, решения и действия.
- Лесна интеграция: Независимо дали използвате Zoom, Google Meet, Slack или Microsoft Teams, вашият AI асистент трябва да се интегрира безпроблемно.
- Помощ при планирането: Най-добрите инструменти не само водят бележки от срещи с помощта на AI, но и ви помагат да резервирате, препланирате и организирате срещи.
- Сигурност и поверителност: Чувствителните дискусии остават поверителни – търсете цялостно криптиране и строги политики за защита на данните.
Използвайте тези функции и вашият AI агент не само ще ви спести време, но и най-накрая ще направи виртуалните срещи полезни. Сега нека да разгледаме най-добрите инструменти за тази задача!
📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици.
С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.
Най-добрите AI агенти за срещи на един поглед
|Инструмент
|Най-добра функция
|Основен случай на употреба
|Цени
|ClickUp
|Управление на срещи с изкуствен интелект, обединени бележки и задачи, персонализирани табла
|Глобалните екипи и хибридните работни места се нуждаят от незабавно генериране на задачи.
|Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия
|Otter AI
|Транскрипция в реално време, интелигентни обобщения, асинхронно сътрудничество
|Самостоятелни професионалисти и екипи, които се нуждаят от бързи обобщения и проследяване на действията
|Безплатно; Платените планове започват от 16,99 $/месец.
|Fireflies AI
|Транскрипции с възможност за търсене, CRM интеграции, гласови команди
|Екипи, които се нуждаят от търсене в срещите, CRM регистриране и анализи на говорителите
|Безплатно; Платените планове започват от 18 $/месец
|Avoma
|Прогнозиране на приходи, интелигентни обобщения, информация за сделки
|Търговски екипи, оптимизиращи производителността и проследяващи рисковете за приходите
|29 $/месец за Meeting Assistant; 69 $/месец за Revenue Intelligence
|tl;dv
|Автоматично актуализиране на CRM инструменти, маркиране на живо, многоезичен транскрипт
|Търговски и глобални екипи, които се нуждаят от синхронизиране на CRM и споделяне на важни моменти от срещите
|Безплатно; Платените планове започват от 29 $/месец.
|MeetGeek
|Автоматизирани обобщения по имейл, създаване на задачи, CRM интеграции
|Екипи, които искат да получават подробна информация директно след срещата
|Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец
|Sembly AI
|Експортируеми транскрипции с времеви отметки, интелигентни бележки от срещи
|Екипи, които се нуждаят от структурирани транскрипции с времеви отметки за документация
|Безплатно; Платените планове започват от 15 $/месец
|Fathom AI
|Многоезични акценти и обобщения в реално време
|Отдалечени и нетехнически екипи, които търсят простота
|Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец
|Supernormal
|Транскрипция на над 60 езика, автоматична синхронизация с CRM системи
|Учениците и преподавателите се нуждаят от AI-базирано наставничество и помощ при ученето.
|Безплатно; Платените планове започват от 18 $/месец
|Jamworks
|AI флаш карти, записване на лекции, записване на бележки в реално време
|Екипите в шумна среда се нуждаят от по-ясни и чисти разговори
|18,99 $/месец за студенти
|Krisp AI
|Отстраняване на шума, яснота на гласа, транскрипция с изкуствен интелект
|Екипи в шумна среда, които се нуждаят от по-ясни и чисти разговори
|Безплатно; Платените планове започват от 16 $/месец
11-те най-добри AI агенти за срещи
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа, разпръсквайки важната информация в несвързани канали и ограничавайки ефективното сътрудничество.
Подходящият AI агент за срещи променя това, превръщайки срещите в действие, вместо в загуба на време. Ето моите 11 любими, които ми помагат да премина през натоварен ден с срещи!
1. ClickUp (Най-доброто AI супер приложение за срещи — управление на срещи, задачи за действие и автоматизация на работния процес)
На първо място е ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата. От управление на проекти и проследяване на цели до поддържане на натоварен график за срещи, ClickUp ви помага да поддържате всичко организирано, свързано и да вървите напред.
AI агенти за лесно проследяване на срещи и задачи за действие
AI агентите на ClickUp са проактивни цифрови асистенти, създадени да автоматизират „следващите стъпки“ след всяка среща.
Това, което отличава AI агентите, е способността им да предприемат реални действия, а не само да анализират или обобщават, а да изпълняват.
С това можете да:
- Автоматизирайте изпълнението: създавайте и възлагайте задачи незабавно от бележките или резюметата от срещите – без да се налага ръчно въвеждане на данни.
- Следене без ръце: AI агентите изпращат напомняния, проследяват напредъка и държат всички отговорни.
- Автоматизирайте повтарящи се работни процеси: За редовни срещи AI агентите могат да създават повтарящи се дневен ред, да възлагат подготвителна работа и да гарантират, че всяка среща започва с всички участници готови.
Най-добри примери за употреба:
- Създавайте и възлагайте задачи за действие незабавно
- Изпращайте автоматизирани напомняния и последващи съобщения.
- Проследявайте изпълнението на задачите от срещите
- Автоматизирайте подготовката и проследяването на повтарящи се срещи.
AI агентите се занимават с изпълнението и отчетността – автоматизират рутинните последващи действия и създаването на задачи, като същевременно позволяват на потребителите да запазят контрола.
Оставете ClickUp AI Notetaker да се погрижи за хаоса по време на срещите.
ClickUp AI Notetaker е вашият тих MVP на срещите, фокусиран върху записването и организирането на всичко, което се обсъжда.
Той се присъединява към вашите разговори в Zoom или Google Meet, записва разговора, транскрибира всичко в реално време и предоставя изпипани обобщения – автоматично.
- Транскрипция в реално време на вашите разговори
- Обобщения, генерирани от AI, с решения, изводи и следващи стъпки
- Полезни информации, които се превръщат в задачи в ClickUp с едно кликване.
- Записи с възможност за търсене, за да прегледате минали срещи по всяко време
Вие оставате присъстващи и ангажирани, а AI Notetaker се занимава с документацията.
💡 Съвет от професионалист: Активирайте интеграциите на календара на ClickUp, за да синхронизирате автоматично срещите си и да задействате AI Notetaker, когато започнат разговорите.
ClickUp Brain: Контекстно-ориентирани прозрения и генериране на съдържание
ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент, който превръща разговорите и съдържанието в ясни, приложими идеи в рамките на вашето работно пространство. С него можете:
- Интелигентно създаване на съдържание: Изготвяйте незабавно дневен ред, резюмета, имейли и актуализации на проекти, съобразени с вашия работен процес.
- Извличане на информация: Обобщавайте незабавно бележки от срещи, документи и коментари.
- Контекстуални препоръки: Предлагайте следващи стъпки, крайни срокове и автоматизации въз основа на активността във вашето работно пространство.
Най-добри примери за употреба:
- Създавайте дневен ред за срещи въз основа на цели или минали срещи.
- Обобщавайте бележки, документи и теми
- Изготвяйте последващи действия и актуализации на проекти
- Предоставяйте незабавни отговори в работната среда, подпомагани от AI
ClickUp Brain се фокусира върху контекстно-ориентирана интелигентност, като ви помага да подготвяте, обобщавате и планирате по-умни срещи.
Brain Max: Най-доброто AI супер приложение за срещи
За екипи, готови да консолидират своя AI стек, Brain Max е ъпгрейдът, който превръща ClickUp в истинско AI супер приложение.
Ето как Brain Max подобрява вашите срещи:
- Talk-to-Speech за срещи: Диктувайте бележки от срещи, задачи за изпълнение или последващи действия с глас – идеално за записване на мисли по време на дискусия или в моменти, когато имате свободни ръце.
- Автоматизация на срещи с изкуствен интелект: Автоматично превръщайте обобщенията от срещите в задачи за изпълнение, разпределяйте ги и планирайте напомняния – без да е необходимо ръчно въвеждане.
- Централизирано AI знание: Търсете във всичките си бележки от срещи, документи и задачи с AI-задвижвани заявки, за да не губите никога предвид решенията или следващите стъпки.
- Разширени интеграции: Свържете се безпроблемно с Zoom, Google Meet и календара си, за да активирате AI Notetaker, да синхронизирате дневния ред и да автоматизирате планирането.
- Елиминиране на разрастването на AI: Заменете мозайката от отделни AI инструменти, бележници и абонаменти за продуктивност с една сигурна, унифицирана платформа.
Най-добри примери за употреба:
- Диктувайте бележки и задачи с глас
- Автоматизирайте целия работен процес на срещите
- Търсете незабавно всяко решение или задача от среща
- Обединете всички AI инструменти за срещи в една платформа
Какво е истинската промяна? Brain Max ограничава разрастването на AI. Получавате всичко на едно място, вместо да плащате за няколко несвързани приложения. Екипите, които използват Brain Max, отчитат до 88% икономия на разходите чрез консолидиране на продуктивността си в ClickUp.
Накратко, ClickUp Brain предоставя интелигентен, контекстно-ориентиран AI за всяка среща. Brain Max превръща ClickUp във вашия всеобхватен AI команден център, рационализирайки срещите, автоматизирайки последващите действия и елиминирайки хаоса (и разходите) от разрастването на AI.
💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията за преобразуване на реч в текст на Brain Max, за да записвате задачи и обратна връзка в реално време, а след това оставете AI агентите да ги превърнат в задачи и напомняния, за да не пропуснете нищо.
Провеждайте фокусирани, ориентирани към действие срещи с ClickUp Meetings
Освен AI, ClickUp Meetings ви позволява да планирате, проследявате и автоматизирате последващите действия, като по този начин гарантирате, че задачите за изпълнение няма да бъдат пропуснати.
С това можете да използвате:
- Присвоени коментари за делегиране на задачи и гарантиране на отчетност
- Контролни списъци, за да следите всичко, което планирате да обсъдите, и да отбелязвате изпълнените задачи.
- Повтарящи се задачи за автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се срещи
- Slash Commands за бързи и ефективни действия без ненужни кликвания
💡 Професионален съвет: Интегрирайте ClickUp с Zoom, Google Calendar и други инструменти, за да планирате, присъединявате се и проследявате срещи – всичко това, без да преминавате от едно приложение в друго.
Имате затруднения да поддържате бележките си от срещите подредени, полезни и четливи за по-късно? Тези шаблони на ClickUp премахват хаоса от документацията:
- Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp помага за организирането на бележките с помощта на страници и подстраници и използва AI за генериране на обобщения. Той включва раздели като Очаквания от срещата, за да структурирате ефективно вашите срещи.
- Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е вашето решение за документиране на всичко, което се случва по време на среща, в структуриран и лесен за следване формат. Той включва раздели за ключови детайли като фасилитатор, участници, дневен ред, точки за обсъждане, актуализации на комитета и действия, което улеснява проследяването на решенията и последващите действия.
Най-добрите функции на ClickUp
- Съхранявайте бележки от срещи, дневен ред и задачи в ClickUp Docs с вградени обобщения и създаване на задачи.
- Превърнете дискусиите в задачи с присвоени коментари, за да гарантирате, че ще има последващи действия.
- Проследявайте дневния ред и точките за обсъждане в реално време с помощта на контролни списъци.
- Записвайте асинхронни срещи с ClickUp Clips и използвайте AI за транскрибиране на видеоклипове за справка.
- Автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се вътрешни срещи
- Интегрирайте с Zoom и Google Calendar за лесно планиране и присъединяване.
Ограничения на ClickUp
- Широката гама от функции за спестяване на време може да отнеме известно време, докато новите потребители свикнат с тях.
- Мобилното приложение покрива основните функции, но не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp
В рецензия на TrustRadius се казва:
Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.
Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.
2. Otter AI (най-добър за създаване на кратки резюмета от срещи)
Вече можете да избегнете трескавото водене на бележки и пропуснатите задачи. Otter.ai, един от най-добрите AI асистенти за срещи, транскрибира срещите в реално време, генерира незабавни обобщения и дори възлага задачи, за да ви помогне да останете ангажирани, докато се занимава с ключовите точки и задачите.
За разлика от стандартните инструменти за транскрипция, Otter. ai отива по-далеч с OtterPilot, който автоматично се свързва с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да води бележки за вас. Ключова сила е способността му да съкращава дългите 1-часови срещи до бързи, 30-секундни обобщения.
Интелигентните функции за автоматизация на Otter са полезни както за самостоятелни професионалисти, така и за големи екипи. Те автоматично идентифицират ключови моменти, говорители и контекст, създавайки подробни бележки от срещите без ръчно маркиране. Можете да маркирате части от транскрипцията в същото работно пространство, да прикачвате слайдове и да генерирате последващи анализи.
Функциите за сътрудничество в реално време на Otter AI го правят особено ефективен за екипни срещи. Членовете на екипа могат да коментират, да се маркират един друг и да възлагат последващи действия, докато срещата все още тече – без да се налага да чакат края на срещата. AI Channels поддържат асинхронни актуализации, превръщайки транскрипциите в споделено екипно знание, което се развива с времето.
AI възможности: OtterPilot използва AI, за да се включва автоматично в срещи, да записва и транскрибира разговори в реално време, да генерира обобщения и задачи и да предоставя чат асистент, който отговаря на въпроси и изготвя съдържание.
Най-добрите функции на Otter AI
- Автоматично транскрибирайте, обобщавайте и записвайте задачи за действие с помощта на AI-базиран асистент за срещи.
- Използвайте Otter AI Chat, за да задавате въпроси или да генерирате имейли, актуализации на статуса и други информации.
- Сътрудничество извън рамките на срещите на живо с помощта на AI канали, които съчетават дискусии в реално време с асинхронни актуализации.
- Интегрирайте с Slack, Salesforce, HubSpot и други, за да автоматизирате работните процеси и да поддържате проектите си в правилната посока.
- Маркирайте части от транскрипцията ръчно или с AI, за да създадете незабавни последващи действия.
- Прикачете изображения, слайдове от презентации или документи към моменти от срещите за допълнителен контекст.
Ограничения на Otter AI
- Може да има затруднения с неамерикански или небритански акценти при автоматизираните транскрипции.
- Безплатният план позволява само три импорта на аудио/видео файлове на акаунт.
- Ограничени опции за форматиране на експортираните транскрипции в сравнение с други инструменти
Цени на Otter AI
- Безплатно
- Pro: 16,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 30 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Otter AI
- G2: 4,3/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 90 отзива)
Какво казват реалните потребители за Otter AI
Едно ревю в G2 казва:
Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.
Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.
🧠 Интересен факт: Otter.ai е кръстен на едно от най-умните и социални животни – видрите! Тези умни същества не са само интелигентни – те използват инструменти, помнят неща в продължение на години и дори играят игри за забавление. О, и освен това са много нежни – държат се за ръце, само за да бъдат близо един до друг.
3. Fireflies AI (Най-добър за транскрипции на срещи и водене на бележки с помощта на AI)
Искате да автоматизирате бележките, транскрипциите и резюметата от вашите срещи? Fireflies AI гарантира, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.
Като поканите Fireflies AI Notetaker на вашите разговори, можете да транскрибирате и обобщавате срещи в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и други. Функцията за AI търсене незабавно намира ключови теми, действия или важни детайли.
Fireflies се отличава с подробния си анализ на срещите и базата си от знания с възможност за търсене. Всяка среща се превръща в ресурс, който може да се търси, с маркиране на ключови думи, анализ на настроенията и разбивка на времето за говорене на говорителите. Можете също да създавате персонализирани плейлисти с записани разговори по теми, като възражения или искания за функции.
Платформата позволява и интеграция с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot, като помага на екипите по продажби, поддръжка и наемане на персонал да записват автоматично разговори и задачи за действие. Функцията за гласови команди ви позволява да контролирате бота с фрази като „запиши“ или „маркирай това“ – идеално за проследяване без използване на ръце по време на разговори, изискващи висока концентрация.
AI възможности: Fireflies AI използва обработка на естествен език и машинно обучение, за да транскрибира срещи в реално време, да идентифицира настроения, да извлича действия за изпълнение и да активира гласови команди за записване на бележки от срещи без използване на ръце.
Най-добрите функции на Fireflies AI
- Проследявайте времето за разговори, настроенията и ключовите показатели, за да обучавате колегите си по-ефективно.
- Сътрудничество с коментари, закрепвания и звукови фрагменти за лесно споделяне в екипа.
- Записвайте бележки от разговори, дейности и записи в CRM системата си за бъдеща справка.
- Споделяйте бележки в Slack, Notion, Asana и други за безпроблемна интеграция на работния процес.
- Търсете транскрипции по ключова дума, говорител или тема за бързо извличане на информация.
- Създавайте персонализирани плейлисти от откъси от срещи за обучение, коучинг или предаване на задачи на екипа.
Ограничения на Fireflies AI
- Инструментът не е достъпен за мобилни устройства.
- Поддържа само един език за транскрипция на среща
- Времевите отметки в транскрипциите понякога могат да се изместят при дълги разговори с много участници.
Цени на Fireflies AI
- Безплатно
- Pro: 18 $/месец на работно място
- Бизнес: 29 $/месец на работно място
- Enterprise: 39 $/месец на работно място
Оценки и рецензии за Fireflies AI
- G2: 4,8/5 (над 610 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Fireflies AI
В рецензия на Capterra се казва:
Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за лични срещи, така и за видеоконференции.
Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за реални срещи лице в лице, така и за видеоконференции
4. Avoma (Най-доброто за прогнозиране на приходите с AI-базирани предупреждения)
Avoma е всеобхватна AI платформа, която автоматизира всичко – от водене на бележки до планиране, коучинг и прогнозиране на приходите. Истинската магия се случва с функциите „Conversation Intelligence“ и „Revenue Intelligence“. Тези функции анализират срещите, за да разкрият ключови прозрения, проследяват тенденции и подпомагат по-доброто вземане на решения.
Avoma подобрява ефективността на екипа по продажбите чрез автоматизиране на оценяването на разговорите, предоставяне на персонализирано обучение и изпращане на сигнали за рискове при сделките в реално време. Това води до по-добри резултати и постигане на квотите, което прави екипа ви по-ефективен и ефикасен.
Освен в продажбите, Avoma помага на екипите за успех на клиентите и продуктите да анализират обратната връзка, да обучават представителите на поддръжката и да идентифицират точките на триене при въвеждането. Платформата поддържа многоезична транскрипция, съвместно водене на бележки и възпроизвеждане на срещи с помощта на AI, така че екипите могат да прегледат ключови моменти, без да преглеждат цялото обаждане.
AI Scheduler автоматично съпоставя участниците с наличните времеви слотове, докато Smart Summaries разбива всеки разговор на дневен ред, изводи и възражения, готови за изпращане към CRM, Slack или имейл.
AI възможности: Avoma използва AI за транскрибиране, обобщаване и анализиране на срещи, прогнозиране на тенденции в приходите, оценяване на качеството на разговорите и генериране на коучинг прозрения за екипите по продажби и поддръжка.
Най-добрите функции на Avoma
- Спестете над четири часа седмично, като автоматизирате воденето на бележки, последващите имейли и актуализациите на CRM.
- Планирайте срещи и насочвайте потенциални клиенти без усилие с помощта на AI-базиран планировчик и маршрутизатор за потенциални клиенти.
- Създавайте протоколи от срещи с помощта на интелигентни разговори, за да увеличите процента на успеваемост и да ускорите въвеждането в работата.
- Подобрете прогнозите за приходите и успеха на сделките с AI-базирани предупреждения, анализ на печалби и загуби и проследяване на продажбите.
- Синхронизирайте бележки, задачи и обобщения на срещи директно в Salesforce, HubSpot и други CRM системи.
- Разделете срещите на глави – автоматично групирани по тема или възражение – така че търговските представители да могат да ги преглеждат по-бързо.
- Използвайте табла за коучинг, за да сравнявате представянето на представителите и да предоставяте персонализирана обратна връзка в голям мащаб.
Ограничения на Avoma
- Широкият набор от функции може да бъде плашещ за новите потребители.
- Разширените функции за анализ на приходите изискват по-скъпи тарифи.
- Резюметата може да се наложи да бъдат прегледани ръчно, когато говорителите се припокриват или качеството на аудиото е лошо.
Цени на Avoma
- Налична е безплатна пробна версия.
- Стартиране: 29 $/месец на потребител
- Организация: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 39 $ годишно
+Допълнения:
- Conversation Intelligence: 35 $/месец на потребител
- Revenue Intelligence: 35 $/месец на потребител
- Lead Router: 25 $/месец на потребител
Оценки и отзиви на клиенти за Avoma
- G2: 4,6/5 (над 1330 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Avoma
Едно ревю в G2 казва:
Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и по-късното справяне с ключовите моменти.
Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и позоваването на ключови моменти по-късно.
🧠 Интересен факт: Думата „минута“ в „протокол от среща“ не се отнася до времето – тя произлиза от латинското minuta scriptura, което означава „малко писане“. Така че, да, бележките ви от срещите винаги са били предназначени да бъдат кратки и ясни.
5. tl;dv (Най-добър за автоматично актуализиране на задачи в интегрирани CRM инструменти)
tl;dv (too long; didn’t view) е AI асистент за срещи, който записва, транскрибира, обобщава и – най-важното – интегрира резултатите от срещите с други инструменти за работния процес. Той се синхронизира безпроблемно с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Автоматично записва разговорите и предоставя кратки, генерирани от AI обобщения и акценти.
Той също така актуализира вашата CRM система след всеки разговор – автоматично попълва ключови детайли и прехвърля задачи в CRM системи като Salesforce и HubSpot или инструменти като Jira, Slack, Asana и ClickUp. С подсказки за срещи по конкретни теми или разговори с клиенти, можете да се съсредоточите повече върху усъвършенстването на вашите умения за продажби.
tl;dv се отличава с това, че ви позволява да маркирате моменти на живо и незабавно да генерирате клипове, които можете да споделяте, с AI-генерирани заглавия и резюмета. Тези клипове могат да бъдат вградени в документи, споделени чрез Slack или запазени в клиентски акаунти за по-бързо предаване на екипа.
Той включва търсене по ключови думи, маркирани моменти с времеви отметки и интелигентна пощенска кутия, която маркира срещите, които се нуждаят от вашата проверка. С многоезична транскрипция и етикети на говорителите, tl;dv работи добре за бързоразвиващи се глобални екипи.
AI възможности: tl;dv използва AI за транскрибиране на срещи, обобщаване на ключови точки, откриване на сигнали от говорители и автоматично задействане на актуализации на задачи в CRM и проектни инструменти.
tl;dv най-добри функции
- Използвайте персонализирани шаблони за бележки от срещи с поддръжка на над 30 езика.
- Автоматично актуализирайте CRM с подробности за срещите и прехвърляйте рутинни задачи към други инструменти.
- Създавайте клипове, маркирайте ключови моменти и ги споделяйте, без да претрупвате чатовете на екипа.
- Използвайте автоматични подсказки, за да извеждате на преден план ключови срещи или теми и да получавате отчети директно в пощенската си кутия.
- Маркирайте времето по време на срещите и създавайте моментални акценти с AI-генерирани резюмета.
- Търсете във всички транскрипции, като използвате филтри за говорител, ключова дума или тема, за по-бързо извличане на контекста.
Ограничения на tl;dv
- Ботът tl;dv може да не се включва в срещи при безплатния план.
- Мобилната версия е по-малко интуитивна от тази за настолни компютри, което затруднява записването на срещи в движение.
- Повторното възпроизвеждане на срещите може понякога да се забави или да има проблеми.
- При дълги срещи с лошо качество на звука генерирането на клипове може да отнеме повече време.
tl;dv ценообразуване
- Безплатно
- Pro: 29 $/месец на потребител
- Бизнес: 65 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
tl;dv клиентски оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 330 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за tl;dv
Едно ревю в G2 казва:
TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.
TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.
👀 Знаете ли, че... Microsoft установи, че времето за срещи се е утроило от 2020 до 2022 г. благодарение на дистанционната работа – не е чудно, че календарите са хаотични! Подходящите инструменти могат да ви помогнат да се справите с хаоса, като поддържат продуктивността на срещите и запазват душевното ви равновесие.
6. MeetGeek (Най-добър за изпращане на имейли с полезна информация от срещи към други инструменти)
MeetGeek е друг забележителен AI асистент за срещи, който си заслужава да се има предвид. Той предлага мощни инструменти, които автоматично се присъединяват към срещите в календара и генерират записи, транскрипции и бележки от срещите.
Отличителната черта на MeetGeek е способността му да открива и категоризира теми – маркира факти, решения и проблеми – и автоматично да изпраща подробни обобщения и наблюдения по имейл до съответните инструменти или заинтересовани страни след срещата.
MeetGeek поддържа и автоматизирани работни процеси за срещи, като изпращане на персонализирани имейли за проследяване, актуализиране на CRM записи и създаване на задачи в инструменти за проекти. Той позволява също така изпращането на имейли с обобщение на марката с персонализирани формати и връзки, които могат да се изпращат автоматично на участниците или каналите на екипа.
С общи работни пространства и архиви с възможност за търсене, MeetGeek е централен център за срещи. Интелигентното маркиране и навигацията по времевата линия позволяват на екипите бързо да имат достъп до решения или рискове, а интеграцията с инструменти като Notion, Asana и HubSpot улеснява действията въз основа на получената информация.
AI възможности: MeetGeek използва AI, за да идентифицира теми, маркира решения, извлича важни моменти и изпраща автоматизирани обобщения, последващи действия и задачи към външни инструменти въз основа на контекста на срещата.
Най-добрите функции на MeetGeek
- Търсете бележки от минали срещи по ключова дума, за да намерите конкретни подробности по-бързо.
- Изпращайте точни и подробни обобщения по имейл с подробна информация към всеки инструмент след всяка среща.
- Персонализирайте името, съобщенията и обобщенията на вашия AI асистент за персонализирано брандиране.
- Интегрирайте с CRM платформи като HubSpot, за да предоставите на екипите по продажбите и обслужването на клиенти важни данни за клиентите по време на разговорите.
- Изпращайте автоматизирани имейли за последващи действия с логото на вашата компания, въз основа на ролите на участниците и обсъжданите теми.
- Използвайте споделени работни пространства и маркери за времева линия, за да оптимизирате междуфункционалните прегледи.
Ограничения на MeetGeek
- Присъединява се автоматично към всяка среща, дори и да се използва само за бележки, което някои намират за натрапчиво.
- Споделянето на директни записи от срещи може да бъде по-безпроблемно, според някои потребители.
- Редактирането на генерираните резюмета след срещата може да изисква ръчна работа за специфични случаи на употреба.
Цени на MeetGeek
- Безплатен план
- Pro: 19 $/месец на потребител
- Бизнес: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 59 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за MeetGeek
- G2: 4,6/5 (над 430 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за MeetGeek
Едно ревю в G2 казва:
Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да запише кои са присъстващите и да даде подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.
Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да записва кои са присъстващите и да дава подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.
7. Sembly AI (Най-добър за експортиране на транскрипции от срещи с времеви отметки)
Няма нужда да натискате бутона за запис – Sembly AI автоматично записва вашите срещи. Имате предварително записан разговор? Качете аудио или видео файла, за да получите бързо транскрипции, бележки и анализи.
Sembly се отличава с експортируеми транскрипции, които включват персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите – идеални за съответствие, документация или подробен анализ. Можете също да записвате офлайн разговори чрез браузър или телефон.
Личният AI асистент на Sembly може да участва в срещите ви и да анализира дискусиите за настроения, последващи действия и важни решения. Smart Meeting Notes организира транскрипциите в структурирани секции като проблеми, рискове, решения и резултати.
Платформата поддържа над 40 езика и се интегрира с инструменти като Microsoft Teams, Zoom и Google Calendar. Team Workspaces позволява на екипите да съхраняват, анотират, търсят и маркират транскрипции в различни отдели.
AI възможности: Sembly използва AI за транскрибиране, маркиране и структуриране на разговорите по време на срещи, като предоставя интелигентни обобщения, разпознаване на говорители, анализ на настроенията и транскрипции с времеви отметки, които могат да се търсят.
Най-добрите функции на Sembly AI
- Експортирайте транскрипции в TXT, SRT или DOCX с персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите, след което ги споделете чрез Slack или вашата CRM система.
- Интегрирайте с платформи за видеоконферентна връзка и услуги за съхранение в облак за безпроблемен достъп.
- Търсете срещи по ключова дума, ключов елемент или участник, за да намерите информация незабавно.
- Използвайте Smart Meeting Notes, за да организирате разговорите по проблеми, решения и резултати.
- Сътрудничество в споделени работни пространства на екипа с разширени възможности за филтриране, маркиране и анализи.
Ограничения на Sembly AI
- Навигацията може да ви се стори по-малко интуитивна в сравнение с по-опростените инструменти.
- Функцията AI Meeting Chat има ниски ограничения за подсказки при по-ниските планове.
- Някои потребители изпитват забавяне при експортиране на големи файлове или дълги записи.
Цени на Sembly AI
- Лично: Безплатно
- Професионален: 15 $/месец
- Екип: 29 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Sembly AI
- G2: 4,6/5 (над 40 отзива)
- Capterra: Няма налични оценки
Какво казват реалните потребители за Sembly AI
Едно ревю в G2 казва:
Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.
Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.
🧠 Интересен факт: Един на всеки пет американци вече работи на място, където AI е широко използвана. С развитието на работните места ключът не е да избягвате AI, а да се научите да работите с нея, особено по време на срещи, където AI инструментите могат да повишат производителността, да събират информация и да поддържат всички в синхрон.
8. Fathom AI (Най-добър за подпомагане на нетехнически екипи при оптимизирането на техните срещи)
За екипи, които искат да пропуснат етапа на обучение, Fathom AI е просто и ефективно решение. Той разполага с изчистен, интуитивен интерфейс, което го прави един от най-лесните за използване асистенти за срещи. Можете да превърнете дискусиите си в обобщение на срещата и да изготвите план за действие за минути. Fathom генерира подробни бележки, подчертава важните точки и ви помага да изготвите имейли за последващи действия.
Отличителната черта на Fathom е поддръжката на 28 езика, което позволява да се правят точни бележки, независимо от езика на срещата.
Fathom AI е популярен сред екипите, които работят с клиенти и дистанционно и искат да останат фокусирани по време на разговорите и да получават точна документация. По време на срещите потребителите могат да маркират ключови моменти с едно кликване, а Fathom незабавно добавя тези клипове към резюмето.
След всяка среща Fathom изпраща обобщения по имейл или Slack, включващи решения, въпроси и следващи стъпки. Автоматично прехвърляйте информация от срещите в инструменти като HubSpot или Salesforce – без да се налага ръчна работа.
AI възможности: Fathom използва AI за записване, транскрибиране, подчертаване и обобщаване на срещи, като предлага многоезична поддръжка, създаване на клипове в реално време и автоматизирано проследяване на съдържанието чрез имейл или CRM синхронизация.
Най-добрите функции на Fathom AI
- Създавайте и споделяйте кратки видеоклипове, за да подчертаете ключови моменти.
- Генерирайте акценти в реално време и обобщения на срещите, базирани на изкуствен интелект.
- Проследявайте прегледите на страници и най-популярните източници на препратки в централизирания табло на Fathom Analytics.
- Прехвърляйте информация от срещите директно в инструменти като HubSpot или Salesforce, без да мръднете и пръст.
- Получавайте обобщаващи имейли с действия, списъци с говорители и графици веднага след всяка среща.
Разберете ограниченията на изкуствения интелект
- Копираните бележки могат да включват видео връзки, които някои потребители считат за ненужни.
- Инсталирането е лесно, но може да отнеме повече време от очакваното.
- Ограничена интеграция с платформи, които не са CRM, в сравнение с конкурентите
Цени на Fathom AI
- Безплатно
- Премиум: 19 $/месец на потребител
- Team Edition: 29 $/месец на потребител
- Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Fathom AI
- G2: 5/5 (над 4400 отзива)
- Capterra: 5/5 (670+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Fathom AI
Едно ревю в G2 казва:
Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Обичам начина, по който автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спести време!
Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Харесва ми как автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спестява време!
9. Supernormal (Най-подходящ за глобални екипи, които се нуждаят от многоезична поддръжка за записване на протоколи от срещи)
Следващият е Supernormal – AI агент, съвместим с Zoom, създаден да опрости вашите срещи. Този Zoom AI агент е Supernormal. Той автоматично прави бележки, генерира AI обобщения и синхронизира безпроблемно задачите за действие с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.
Norma, AI асистентът, категоризира ключовите точки, създава задачи и автоматично актуализира вашите CRM или проектни инструменти.
Създаден за глобални екипи, той се интегрира с Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot и Asana и поддържа над 60 езика.
Supernormal елиминира административната работа след срещите, като превръща обобщенията в структурирани задачи и ги разпределя незабавно. То включва шаблони, пригодени за продажби, продукти или HR роли, така че всеки формат на срещата да съответства на работния процес на вашия екип.
Той автоматично се синхронизира с календара ви, за да се присъедините към подходящите срещи, и поддържа резюмета с брандиране и форматиране на транскрипции за конкретни говорители. Екипите могат да си сътрудничат по бележките в реално време или асинхронно – идеално за хибридни среди.
AI възможности: Supernormal използва AI, за да се включва в срещи, да транскрибира на над 60 езика, да генерира автоматично структурирани резюмета, да възлага задачи и да изпраща актуализации в CRM и проектни инструменти с минимална настройка.
Най-добрите функции на Supernormal
- Записвайте транскрипции в реално време и обобщения на срещи, генерирани от AI.
- Задавайте действия и създавайте автоматично задачи в Asana, ClickUp и други инструменти.
- Гарантирайте криптиране на корпоративно ниво и SOC 2 сертификат за сигурност.
- Получавайте седмични обобщаващи имейли с ключови резюмета от срещите всяка неделя.
- Използвайте шаблони за срещи според ролята, за да генерирате по-бързо подходящи резюмета.
- Сътрудничество по бележки в реално време – дори ако някои участници пропуснат срещата на живо.
Ограничения на Supernormal
- Някои потребители намират опциите за персонализиране за сложни в началото.
- Има ограничение на токените – надвишаването му може да доведе до съкратени отговори или грешки.
- Възможно е да има забавяне при синхронизирането на актуализациите във всички интегрирани инструменти.
Супернормални цени
- Безплатно
- Pro: 18 $/месец на потребител
- Бизнес: 29 $/месец на потребител (7-дневен безплатен пробен период)
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Supernormal
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват реалните потребители за Supernormal
Едно ревю в G2 казва:
Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точният транскрипт, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записването да започва автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.
Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точността на транскрипцията, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записите да започват автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.
👀 Знаете ли, че... Проучвания показват, че 68% от служителите считат неефективните екипни срещи за най-големия убиец на производителността. Това е много загубено време, което би могло да бъде спестено с помощта на софтуер за управление на срещи, базиран на изкуствен интелект!
10. Jamworks (Най-доброто за лично обучение с флаш карти)
Все още си водите бележки като през 90-те години? Запознайте се с Jamworks. Това не е просто поредното приложение за водене на бележки – то е вашият личен асистент за учене. Записва лекции, генерира бележки с помощта на изкуствен интелект и дори създава интерактивни флаш карти, за да ви помогне да запомните ключовите концепции.
Разсеяни сте в час? Имате нужда от бързо освежаване на знанията преди изпит? Jamworks ви помага.
Jamworks е създаден за студенти, преподаватели и учащи, които се фокусират върху достъпността и искат да запаметяват повече с по-малко усилия. Маркирайте ключовите моменти по време на лекция и незабавно генерирайте учебни материали от тези сегменти.
AI-учителят може да обясни сложни идеи с прости думи, да превежда бележки на различни езици и да ви тества с помощта на персонализирани флаш карти. Той се интегрира с платформи за обучение като Canvas и Moodle, за да синхронизира съдържанието ви.
AI възможности: Jamworks използва AI за транскрибиране на лекции, идентифициране на ключови теми, генериране на флаш карти и предлагане на 24/7 наставничество чрез персонализиран AI асистент.
Най-добрите функции на Jamworks
- Записвайте и транскрибирайте лекции в реално време, за да можете да се съсредоточите върху ученето, вместо да си водите бележки.
- Откривайте автоматично ключовите теми и разделяйте уроците на глави за лесна навигация.
- Създавайте висококачествени бележки от лекции, които са достатъчно подробни, за да впечатлят професорите.
- Създавайте AI-базирани флаш карти с автоматично генерирани въпроси и отговори за лесно преразглеждане.
- Попитайте AI-учител за персонализирани обяснения, достъпни 24/7 на всеки език.
- Маркирайте ключови части от лекциите и ги превърнете незабавно в подсказки за учене или флаш карти.
- Интегрирайте с популярни LMS платформи като Canvas, Blackboard и Moodle за безпроблемна синхронизация.
Ограничения на Jamworks
- Функцията за запис може да бъде тромава, като изисква многократни кликвания, за да намерите и споделите линка към срещата.
- Материалите на уебсайта може да не са винаги точни, пълни или актуални.
- Понастоящем поддържа само индивидуална употреба – без вградена функция за съвместна работа за групово учене или споделяне на бележки.
Цени на Jamworks
- 14-дневен безплатен пробен период
- Цена: 18,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Jamworks
- G2: Няма налични оценки
- Capterra: Няма налични оценки
Какво казват реалните потребители за Jamworks`
Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!
Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!
11. Krisp AI (Най-добър за подобряване на преживяването от срещите с отстраняване на шума)
Имате проблеми с фоновия шум или прекаленото количество информация по време на срещите? Krisp, AI-базиран асистент, е създаден, за да направи срещите по-продуктивни.
Той филтрира шума, транскрибира разговорите и генерира бележки от срещите – идеален за индивидуални потребители и екипи. Krisp работи безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams – не са необходими плъгини.
Krisp не само елиминира шума, но и разделя гласовете, открива ехото и ви позволява да активирате собствен филтър за яснота на гласа. Това гарантира, че гласът ви ще остане ясен, дори в шумна среда.
AI Meeting Assistant транскрибира разговори, идентифицира говорителите и предоставя обобщения на разговорите, които могат да се изтеглят. За хибридни или отдалечени екипи в шумна среда Krisp подобрява качеството на звука, без да се налага ъпгрейд на хардуера.
AI възможности: Krisp използва AI, за да премахва фоновия шум, да елиминира ехото, да преобразува акцентите за по-голяма яснота и да генерира транскрипции и интелигентни резюмета в реално време.
Най-добрите функции на Krisp AI
- Премахнете фоновия шум в реално време с AI-базирано шумопотискане.
- Транскрибирайте срещите автоматично с точен текст, генериран от AI.
- Създавайте бележки, базирани на изкуствен интелект, с ключови точки и задачи за действие.
- Записвайте срещите и ги преглеждайте по-късно или ги споделяйте.
- Използвайте AI, за да преобразувате акценти и да подобрите яснотата
- Активирайте елиминиране на ехото, подобряване на гласа и филтриране на пресичащи се разговори.
- Изтеглете обобщени транскрипции и информация на ниво говорител.
Ограничения на Krisp AI
- Безплатният план ограничава дневните AI обобщения и продължителността на шумопотискането.
- Някои потребители изпитват периодични проблеми с определени интеграции на приложения.
- Ограничени възможности за редактиране на транскрипции в приложението в сравнение със специализираните инструменти за водене на бележки
Цени на Krisp AI
- Безплатно
- Pro: 16 $/месец на потребител
- Бизнес: 30 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Krisp AI
- G2: 4,7/5 (560+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно оценки
Какво казват реалните потребители за Krisp
Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят абсолютно навсякъде и по всяко време) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.
Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят постоянно и навсякъде) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.
💡Професионален съвет: Преди да изпратите поканата за срещата, запитайте се – може ли това да бъде имейл? Ако да, спестете време на всички и използвайте ClickUp Brain, за да нахвърлите мислите си или да обобщите ключовите точки!
🔎 Специални споменавания: още 3 AI инструмента за срещи, които си заслужава да проучите
Макар че тези инструменти не са сред нашите 11 най-добри, те набират популярност благодарение на уникалните си предимства и могат да бъдат перфектно допълнение към вашия набор от инструменти за срещи.
Равно време
💡 Най-подходящо за: Включващо, балансирано участие по време на срещиЗащо се откроява: Equal Time използва AI, за да проследява времето за говорене и да гарантира, че всеки има право на глас, което е особено ценно за хибридни екипи и култури, ориентирани към DEI. То подканя прекалено говорливите, подтиква по-тихите участници и предлага анализи на участието след срещата. Чудесно за: Синхронизиране на лидерството, сесии за мозъчна атака и включващи екипни проверки
Notta
💡 Най-подходящ за: Бърз, многоезичен транскриптЗащо се отличава: Notta транскрибира срещи на над 40 езика и поддържа качване на аудио/видео файлове за транскрипти с възможност за търсене и времеви отметки. Той е особено полезен за глобални екипи, които се нуждаят от точност в реално време без сложна настройка. Идеален за: Международни интервюта, уебинари и сесии за проучване на клиенти
Bubbles
💡 Най-подходящо за: Асинхронно видео сътрудничество + синхронизирани AI бележкиЗащо се отличава: Bubbles съчетава запис на екрана с AI-генерирани бележки, позволявайки на колегите да оставят подробни коментари с времеви отметки. Идеално за намаляване на претоварването при срещи на живо и поддържане на контекстуална комуникация, дори и при асинхронни срещи. Отлично за: Представяния на продукти, прегледи на демо версии и асинхронни цикли на обратна връзка
Направете срещите значими с ClickUp
В САЩ се провеждат над 11 милиона срещи дневно, 55 милиона седмично и над 1 милиард годишно! Но да бъдем честни, не всички водят до реален напредък.
Дори с AI асистент за срещи, истинското предизвикателство започва след разговора – бележките се натрупват, задачите се губят, а последващите действия се пропускат.
Тук ClickUp предлага явно предимство. Това не е просто още един асистент за срещи; това е платформа, където информацията от срещите се превръща в изпълними задачи, интегрирани директно във вашите проекти и комуникацията в екипа.
Защото срещите трябва да водят до действие, а не до още по-голям хаос. Готови ли сте да превърнете дискусиите в резултати?
Опитайте ClickUp безплатно и променете вашите срещи още днес! 🎯