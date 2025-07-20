11 най-добри AI агенти за срещи: автоматизирайте бележки, транскрипции и планиране

Срещите не са проблемът. Проблемът е това, което се случва след тях. Пропуснати задачи, забравени заключения и часове, прекарани в писане на последващи действия или претърсване на записи.

Всъщност екипите губят над 60% от времето си, опитвайки се да си припомнят контекста и да определят следващите стъпки. Тук на помощ идват AI агентите за срещи . Тези инструменти се включват в разговорите ви, водят бележки, обобщават ключовите моменти и проследяват задачите за действие, за да можете да останете фокусирани по време на срещата.

Аз тествах най-добрите от тях. Ето най-добрите AI агенти за срещи, които автоматично превръщат разговорите в яснота.

Какво да търсите в AI агентите за срещи?

Не всички AI агенти за срещи са еднакви. Някои са брилянтни в воденето на бележки, докато други са майстори в планирането. Най-добрите? Те правят всичко това, без да превръщат срещите в роботизирана бъркотия.

Ето какво да търсите, когато избирате AI агенти за срещи:

Точни транскрипции : Ако AI не може да различи разликата между „действие“ и „инцидент“, това е проблем.

Интелигентно обобщаване : Никой няма време да преглежда : Никой няма време да преглежда протоколите от срещите дума по дума — изкуственият интелект трябва да подчертава ключовите идеи, решения и действия.

Лесна интеграция : Независимо дали използвате Zoom, Google Meet, Slack или Microsoft Teams, вашият AI асистент трябва да се интегрира безпроблемно.

Помощ при планирането : Най-добрите инструменти не само водят : Най-добрите инструменти не само водят бележки от срещи с помощта на AI , но и ви помагат да резервирате, препланирате и организирате срещи.

Сигурност и поверителност: Чувствителните дискусии остават поверителни – търсете цялостно криптиране и строги политики за защита на данните.

Използвайте тези функции и вашият AI агент не само ще ви спести време, но и най-накрая ще направи виртуалните срещи полезни. Сега нека да разгледаме най-добрите инструменти за тази задача!

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите AI агенти за срещи на един поглед

Инструмент Най-добра функция Основен случай на употреба Цени ClickUp Управление на срещи с изкуствен интелект, обединени бележки и задачи, персонализирани табла Глобалните екипи и хибридните работни места се нуждаят от незабавно генериране на задачи. Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Otter AI Транскрипция в реално време, интелигентни обобщения, асинхронно сътрудничество Самостоятелни професионалисти и екипи, които се нуждаят от бързи обобщения и проследяване на действията Безплатно; Платените планове започват от 16,99 $/месец. Fireflies AI Транскрипции с възможност за търсене, CRM интеграции, гласови команди Екипи, които се нуждаят от търсене в срещите, CRM регистриране и анализи на говорителите Безплатно; Платените планове започват от 18 $/месец Avoma Прогнозиране на приходи, интелигентни обобщения, информация за сделки Търговски екипи, оптимизиращи производителността и проследяващи рисковете за приходите 29 $/месец за Meeting Assistant; 69 $/месец за Revenue Intelligence tl;dv Автоматично актуализиране на CRM инструменти, маркиране на живо, многоезичен транскрипт Търговски и глобални екипи, които се нуждаят от синхронизиране на CRM и споделяне на важни моменти от срещите Безплатно; Платените планове започват от 29 $/месец. MeetGeek Автоматизирани обобщения по имейл, създаване на задачи, CRM интеграции Екипи, които искат да получават подробна информация директно след срещата Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец Sembly AI Експортируеми транскрипции с времеви отметки, интелигентни бележки от срещи Екипи, които се нуждаят от структурирани транскрипции с времеви отметки за документация Безплатно; Платените планове започват от 15 $/месец Fathom AI Многоезични акценти и обобщения в реално време Отдалечени и нетехнически екипи, които търсят простота Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец Supernormal Транскрипция на над 60 езика, автоматична синхронизация с CRM системи Учениците и преподавателите се нуждаят от AI-базирано наставничество и помощ при ученето. Безплатно; Платените планове започват от 18 $/месец Jamworks AI флаш карти, записване на лекции, записване на бележки в реално време Екипите в шумна среда се нуждаят от по-ясни и чисти разговори 18,99 $/месец за студенти Krisp AI Отстраняване на шума, яснота на гласа, транскрипция с изкуствен интелект Екипи в шумна среда, които се нуждаят от по-ясни и чисти разговори Безплатно; Платените планове започват от 16 $/месец

11-те най-добри AI агенти за срещи

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

👀 Знаете ли, че... 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа, разпръсквайки важната информация в несвързани канали и ограничавайки ефективното сътрудничество.

Подходящият AI агент за срещи променя това, превръщайки срещите в действие, вместо в загуба на време. Ето моите 11 любими, които ми помагат да премина през натоварен ден с срещи!

1. ClickUp (Най-доброто AI супер приложение за срещи — управление на срещи, задачи за действие и автоматизация на работния процес)

На първо място е ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата. От управление на проекти и проследяване на цели до поддържане на натоварен график за срещи, ClickUp ви помага да поддържате всичко организирано, свързано и да вървите напред.

AI агенти за лесно проследяване на срещи и задачи за действие

AI агентите на ClickUp са проактивни цифрови асистенти, създадени да автоматизират „следващите стъпки“ след всяка среща.

Това, което отличава AI агентите, е способността им да предприемат реални действия, а не само да анализират или обобщават, а да изпълняват.

Направете повече с AI агентите на ClickUp.

С това можете да:

Автоматизирайте изпълнението: създавайте и възлагайте задачи незабавно от бележките или резюметата от срещите – без да се налага ръчно въвеждане на данни.

Следене без ръце: AI агентите изпращат напомняния, проследяват напредъка и държат всички отговорни.

Автоматизирайте повтарящи се работни процеси: За редовни срещи AI агентите могат да създават повтарящи се дневен ред, да възлагат подготвителна работа и да гарантират, че всяка среща започва с всички участници готови.

Най-добри примери за употреба: Създавайте и възлагайте задачи за действие незабавно

Изпращайте автоматизирани напомняния и последващи съобщения.

Проследявайте изпълнението на задачите от срещите

Автоматизирайте подготовката и проследяването на повтарящи се срещи.

AI агентите се занимават с изпълнението и отчетността – автоматизират рутинните последващи действия и създаването на задачи, като същевременно позволяват на потребителите да запазят контрола.

Оставете ClickUp AI Notetaker да се погрижи за хаоса по време на срещите.

ClickUp AI Notetaker е вашият тих MVP на срещите, фокусиран върху записването и организирането на всичко, което се обсъжда.

Той се присъединява към вашите разговори в Zoom или Google Meet, записва разговора, транскрибира всичко в реално време и предоставя изпипани обобщения – автоматично.

Позволете на ClickUp AI Notetaker да автоматизира воденето на бележки, обобщаването и планирането.

Транскрипция в реално време на вашите разговори

Обобщения, генерирани от AI , с решения, изводи и следващи стъпки

Полезни информации , които се превръщат в задачи в ClickUp с едно кликване.

Записи с възможност за търсене, за да прегледате минали срещи по всяко време

Вие оставате присъстващи и ангажирани, а AI Notetaker се занимава с документацията.

💡 Съвет от професионалист: Активирайте интеграциите на календара на ClickUp, за да синхронизирате автоматично срещите си и да задействате AI Notetaker, когато започнат разговорите.

ClickUp Brain: Контекстно-ориентирани прозрения и генериране на съдържание

ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент, който превръща разговорите и съдържанието в ясни, приложими идеи в рамките на вашето работно пространство. С него можете:

Интелигентно създаване на съдържание: Изготвяйте незабавно дневен ред , резюмета, имейли и актуализации на проекти, съобразени с вашия работен процес.

Извличане на информация: Обобщавайте незабавно бележки от срещи , документи и коментари.

Контекстуални препоръки: Предлагайте следващи стъпки, крайни срокове и автоматизации въз основа на активността във вашето работно пространство.

Създавайте подробни дневен ред за срещи мигновено с ClickUp Brain.

Най-добри примери за употреба: Създавайте дневен ред за срещи въз основа на цели или минали срещи.

Обобщавайте бележки, документи и теми

Изготвяйте последващи действия и актуализации на проекти

Предоставяйте незабавни отговори в работната среда, подпомагани от AI

ClickUp Brain се фокусира върху контекстно-ориентирана интелигентност, като ви помага да подготвяте, обобщавате и планирате по-умни срещи.

Brain Max: Най-доброто AI супер приложение за срещи

За екипи, готови да консолидират своя AI стек, Brain Max е ъпгрейдът, който превръща ClickUp в истинско AI супер приложение.

Пример за употреба на Brain Max

Ето как Brain Max подобрява вашите срещи:

Talk-to-Speech за срещи: Диктувайте бележки от срещи, задачи за изпълнение или последващи действия с глас – идеално за записване на мисли по време на дискусия или в моменти, когато имате свободни ръце.

Автоматизация на срещи с изкуствен интелект: Автоматично превръщайте обобщенията от срещите в задачи за изпълнение, разпределяйте ги и планирайте напомняния – без да е необходимо ръчно въвеждане.

Централизирано AI знание: Търсете във всичките си бележки от срещи, документи и задачи с AI-задвижвани заявки, за да не губите никога предвид решенията или следващите стъпки.

Разширени интеграции: Свържете се безпроблемно с Zoom, Google Meet и календара си, за да активирате AI Notetaker, да синхронизирате дневния ред и да автоматизирате планирането.

Елиминиране на разрастването на AI: Заменете мозайката от отделни AI инструменти, бележници и абонаменти за продуктивност с една сигурна, унифицирана платформа.

Най-добри примери за употреба: Диктувайте бележки и задачи с глас

Автоматизирайте целия работен процес на срещите

Търсете незабавно всяко решение или задача от среща

Обединете всички AI инструменти за срещи в една платформа

Какво е истинската промяна? Brain Max ограничава разрастването на AI. Получавате всичко на едно място, вместо да плащате за няколко несвързани приложения. Екипите, които използват Brain Max, отчитат до 88% икономия на разходите чрез консолидиране на продуктивността си в ClickUp.

Накратко, ClickUp Brain предоставя интелигентен, контекстно-ориентиран AI за всяка среща. Brain Max превръща ClickUp във вашия всеобхватен AI команден център, рационализирайки срещите, автоматизирайки последващите действия и елиминирайки хаоса (и разходите) от разрастването на AI.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията за преобразуване на реч в текст на Brain Max, за да записвате задачи и обратна връзка в реално време, а след това оставете AI агентите да ги превърнат в задачи и напомняния, за да не пропуснете нищо.

Провеждайте фокусирани, ориентирани към действие срещи с ClickUp Meetings

Освен AI, ClickUp Meetings ви позволява да планирате, проследявате и автоматизирате последващите действия, като по този начин гарантирате, че задачите за изпълнение няма да бъдат пропуснати.

Създавайте дневен ред с богато текстово редактиране, за да подчертаете ключовите моменти и да бъдете организирани с ClickUp Meetings.

С това можете да използвате:

Присвоени коментари за делегиране на задачи и гарантиране на отчетност

Контролни списъци , за да следите всичко, което планирате да обсъдите, и да отбелязвате изпълнените задачи.

Повтарящи се задачи за автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се срещи

Slash Commands за бързи и ефективни действия без ненужни кликвания

💡 Професионален съвет: Интегрирайте ClickUp с Zoom, Google Calendar и други инструменти, за да планирате, присъединявате се и проследявате срещи – всичко това, без да преминавате от едно приложение в друго.

Имате затруднения да поддържате бележките си от срещите подредени, полезни и четливи за по-късно? Тези шаблони на ClickUp премахват хаоса от документацията:

Очаквания от срещата , за да структурирате ефективно вашите срещи. Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp помага за организирането на бележките с помощта на страници и подстраници и използва AI за генериране на обобщения. Той включва раздели като, за да структурирате ефективно вашите срещи.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е вашето решение за документиране на всичко, което се случва по време на среща, в структуриран и лесен за следване формат. Той включва раздели за ключови детайли като фасилитатор, участници, дневен ред, точки за обсъждане, актуализации на комитета и действия, което улеснява проследяването на решенията и последващите действия.

Най-добрите функции на ClickUp

Съхранявайте бележки от срещи, дневен ред и задачи в ClickUp Docs с вградени обобщения и създаване на задачи.

Превърнете дискусиите в задачи с присвоени коментари, за да гарантирате, че ще има последващи действия.

Проследявайте дневния ред и точките за обсъждане в реално време с помощта на контролни списъци.

Записвайте асинхронни срещи с ClickUp Clips и използвайте AI за транскрибиране на видеоклипове за справка.

Автоматично генериране на дневен ред за повтарящи се вътрешни срещи

Интегрирайте с Zoom и Google Calendar за лесно планиране и присъединяване.

Ограничения на ClickUp

Широката гама от функции за спестяване на време може да отнеме известно време, докато новите потребители свикнат с тях.

Мобилното приложение покрива основните функции, но не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В рецензия на TrustRadius се казва:

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

2. Otter AI (най-добър за създаване на кратки резюмета от срещи)

чрез Otter AI

Вече можете да избегнете трескавото водене на бележки и пропуснатите задачи. Otter.ai, един от най-добрите AI асистенти за срещи, транскрибира срещите в реално време, генерира незабавни обобщения и дори възлага задачи, за да ви помогне да останете ангажирани, докато се занимава с ключовите точки и задачите.

За разлика от стандартните инструменти за транскрипция, Otter. ai отива по-далеч с OtterPilot, който автоматично се свързва с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да води бележки за вас. Ключова сила е способността му да съкращава дългите 1-часови срещи до бързи, 30-секундни обобщения.

Интелигентните функции за автоматизация на Otter са полезни както за самостоятелни професионалисти, така и за големи екипи. Те автоматично идентифицират ключови моменти, говорители и контекст, създавайки подробни бележки от срещите без ръчно маркиране. Можете да маркирате части от транскрипцията в същото работно пространство, да прикачвате слайдове и да генерирате последващи анализи.

Функциите за сътрудничество в реално време на Otter AI го правят особено ефективен за екипни срещи. Членовете на екипа могат да коментират, да се маркират един друг и да възлагат последващи действия, докато срещата все още тече – без да се налага да чакат края на срещата. AI Channels поддържат асинхронни актуализации, превръщайки транскрипциите в споделено екипно знание, което се развива с времето.

AI възможности: OtterPilot използва AI, за да се включва автоматично в срещи, да записва и транскрибира разговори в реално време, да генерира обобщения и задачи и да предоставя чат асистент, който отговаря на въпроси и изготвя съдържание.

Най-добрите функции на Otter AI

Автоматично транскрибирайте, обобщавайте и записвайте задачи за действие с помощта на AI-базиран асистент за срещи.

Използвайте Otter AI Chat, за да задавате въпроси или да генерирате имейли, актуализации на статуса и други информации.

Сътрудничество извън рамките на срещите на живо с помощта на AI канали, които съчетават дискусии в реално време с асинхронни актуализации.

Интегрирайте с Slack, Salesforce, HubSpot и други, за да автоматизирате работните процеси и да поддържате проектите си в правилната посока.

Маркирайте части от транскрипцията ръчно или с AI, за да създадете незабавни последващи действия.

Прикачете изображения, слайдове от презентации или документи към моменти от срещите за допълнителен контекст.

Ограничения на Otter AI

Може да има затруднения с неамерикански или небритански акценти при автоматизираните транскрипции.

Безплатният план позволява само три импорта на аудио/видео файлове на акаунт.

Ограничени опции за форматиране на експортираните транскрипции в сравнение с други инструменти

Цени на Otter AI

Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter AI

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter AI

Едно ревю в G2 казва:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

🧠 Интересен факт: Otter.ai е кръстен на едно от най-умните и социални животни – видрите! Тези умни същества не са само интелигентни – те използват инструменти, помнят неща в продължение на години и дори играят игри за забавление. О, и освен това са много нежни – държат се за ръце, само за да бъдат близо един до друг.

3. Fireflies AI (Най-добър за транскрипции на срещи и водене на бележки с помощта на AI)

чрез Fireflies AI

Искате да автоматизирате бележките, транскрипциите и резюметата от вашите срещи? Fireflies AI гарантира, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Като поканите Fireflies AI Notetaker на вашите разговори, можете да транскрибирате и обобщавате срещи в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и други. Функцията за AI търсене незабавно намира ключови теми, действия или важни детайли.

Fireflies се отличава с подробния си анализ на срещите и базата си от знания с възможност за търсене. Всяка среща се превръща в ресурс, който може да се търси, с маркиране на ключови думи, анализ на настроенията и разбивка на времето за говорене на говорителите. Можете също да създавате персонализирани плейлисти с записани разговори по теми, като възражения или искания за функции.

Платформата позволява и интеграция с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot, като помага на екипите по продажби, поддръжка и наемане на персонал да записват автоматично разговори и задачи за действие. Функцията за гласови команди ви позволява да контролирате бота с фрази като „запиши“ или „маркирай това“ – идеално за проследяване без използване на ръце по време на разговори, изискващи висока концентрация.

AI възможности: Fireflies AI използва обработка на естествен език и машинно обучение, за да транскрибира срещи в реално време, да идентифицира настроения, да извлича действия за изпълнение и да активира гласови команди за записване на бележки от срещи без използване на ръце.

Най-добрите функции на Fireflies AI

Проследявайте времето за разговори, настроенията и ключовите показатели, за да обучавате колегите си по-ефективно.

Сътрудничество с коментари, закрепвания и звукови фрагменти за лесно споделяне в екипа.

Записвайте бележки от разговори, дейности и записи в CRM системата си за бъдеща справка.

Споделяйте бележки в Slack, Notion, Asana и други за безпроблемна интеграция на работния процес.

Търсете транскрипции по ключова дума, говорител или тема за бързо извличане на информация.

Създавайте персонализирани плейлисти от откъси от срещи за обучение, коучинг или предаване на задачи на екипа.

Ограничения на Fireflies AI

Инструментът не е достъпен за мобилни устройства.

Поддържа само един език за транскрипция на среща

Времевите отметки в транскрипциите понякога могат да се изместят при дълги разговори с много участници.

Цени на Fireflies AI

Безплатно

Pro : 18 $/месец на работно място

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (над 610 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies AI

В рецензия на Capterra се казва:

Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за лични срещи, така и за видеоконференции.

Избрах Fireflies, защото може да създава протоколи както за реални срещи лице в лице, така и за видеоконференции

4. Avoma (Най-доброто за прогнозиране на приходите с AI-базирани предупреждения)

чрез Avoma

Avoma е всеобхватна AI платформа, която автоматизира всичко – от водене на бележки до планиране, коучинг и прогнозиране на приходите. Истинската магия се случва с функциите „Conversation Intelligence“ и „Revenue Intelligence“. Тези функции анализират срещите, за да разкрият ключови прозрения, проследяват тенденции и подпомагат по-доброто вземане на решения.

Avoma подобрява ефективността на екипа по продажбите чрез автоматизиране на оценяването на разговорите, предоставяне на персонализирано обучение и изпращане на сигнали за рискове при сделките в реално време. Това води до по-добри резултати и постигане на квотите, което прави екипа ви по-ефективен и ефикасен.

Освен в продажбите, Avoma помага на екипите за успех на клиентите и продуктите да анализират обратната връзка, да обучават представителите на поддръжката и да идентифицират точките на триене при въвеждането. Платформата поддържа многоезична транскрипция, съвместно водене на бележки и възпроизвеждане на срещи с помощта на AI, така че екипите могат да прегледат ключови моменти, без да преглеждат цялото обаждане.

AI Scheduler автоматично съпоставя участниците с наличните времеви слотове, докато Smart Summaries разбива всеки разговор на дневен ред, изводи и възражения, готови за изпращане към CRM, Slack или имейл.

AI възможности: Avoma използва AI за транскрибиране, обобщаване и анализиране на срещи, прогнозиране на тенденции в приходите, оценяване на качеството на разговорите и генериране на коучинг прозрения за екипите по продажби и поддръжка.

Най-добрите функции на Avoma

Спестете над четири часа седмично, като автоматизирате воденето на бележки, последващите имейли и актуализациите на CRM.

Планирайте срещи и насочвайте потенциални клиенти без усилие с помощта на AI-базиран планировчик и маршрутизатор за потенциални клиенти.

Създавайте протоколи от срещи с помощта на интелигентни разговори, за да увеличите процента на успеваемост и да ускорите въвеждането в работата.

Подобрете прогнозите за приходите и успеха на сделките с AI-базирани предупреждения, анализ на печалби и загуби и проследяване на продажбите.

Синхронизирайте бележки, задачи и обобщения на срещи директно в Salesforce, HubSpot и други CRM системи.

Разделете срещите на глави – автоматично групирани по тема или възражение – така че търговските представители да могат да ги преглеждат по-бързо.

Използвайте табла за коучинг, за да сравнявате представянето на представителите и да предоставяте персонализирана обратна връзка в голям мащаб.

Ограничения на Avoma

Широкият набор от функции може да бъде плашещ за новите потребители.

Разширените функции за анализ на приходите изискват по-скъпи тарифи.

Резюметата може да се наложи да бъдат прегледани ръчно, когато говорителите се припокриват или качеството на аудиото е лошо.

Цени на Avoma

Налична е безплатна пробна версия.

Стартиране: 29 $/месец на потребител

Организация: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $ годишно

+Допълнения:

Conversation Intelligence : 35 $/месец на потребител

Revenue Intelligence : 35 $/месец на потребител

Lead Router: 25 $/месец на потребител

Оценки и отзиви на клиенти за Avoma

G2 : 4,6/5 (над 1330 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma

Едно ревю в G2 казва:

Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и по-късното справяне с ключовите моменти.

Функциите за автоматично записване и транскрипция са много точни, което ни спестява време и гарантира, че нищо няма да се изгуби от разговора. Възможността да се различават говорителите и обобщението на бележките от срещата, което се предоставя в края, улесняват проследяването на дискусиите и позоваването на ключови моменти по-късно.

🧠 Интересен факт: Думата „минута“ в „протокол от среща“ не се отнася до времето – тя произлиза от латинското minuta scriptura, което означава „малко писане“. Така че, да, бележките ви от срещите винаги са били предназначени да бъдат кратки и ясни.

tl;dv (too long; didn’t view) е AI асистент за срещи, който записва, транскрибира, обобщава и – най-важното – интегрира резултатите от срещите с други инструменти за работния процес. Той се синхронизира безпроблемно с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Автоматично записва разговорите и предоставя кратки, генерирани от AI обобщения и акценти.

Той също така актуализира вашата CRM система след всеки разговор – автоматично попълва ключови детайли и прехвърля задачи в CRM системи като Salesforce и HubSpot или инструменти като Jira, Slack, Asana и ClickUp. С подсказки за срещи по конкретни теми или разговори с клиенти, можете да се съсредоточите повече върху усъвършенстването на вашите умения за продажби.

tl;dv се отличава с това, че ви позволява да маркирате моменти на живо и незабавно да генерирате клипове, които можете да споделяте, с AI-генерирани заглавия и резюмета. Тези клипове могат да бъдат вградени в документи, споделени чрез Slack или запазени в клиентски акаунти за по-бързо предаване на екипа.

Той включва търсене по ключови думи, маркирани моменти с времеви отметки и интелигентна пощенска кутия, която маркира срещите, които се нуждаят от вашата проверка. С многоезична транскрипция и етикети на говорителите, tl;dv работи добре за бързоразвиващи се глобални екипи.

AI възможности: tl;dv използва AI за транскрибиране на срещи, обобщаване на ключови точки, откриване на сигнали от говорители и автоматично задействане на актуализации на задачи в CRM и проектни инструменти.

tl;dv най-добри функции

Използвайте персонализирани шаблони за бележки от срещи с поддръжка на над 30 езика.

Автоматично актуализирайте CRM с подробности за срещите и прехвърляйте рутинни задачи към други инструменти.

Създавайте клипове, маркирайте ключови моменти и ги споделяйте, без да претрупвате чатовете на екипа.

Използвайте автоматични подсказки, за да извеждате на преден план ключови срещи или теми и да получавате отчети директно в пощенската си кутия.

Маркирайте времето по време на срещите и създавайте моментални акценти с AI-генерирани резюмета.

Търсете във всички транскрипции, като използвате филтри за говорител, ключова дума или тема, за по-бързо извличане на контекста.

Ограничения на tl;dv

Ботът tl;dv може да не се включва в срещи при безплатния план.

Мобилната версия е по-малко интуитивна от тази за настолни компютри, което затруднява записването на срещи в движение.

Повторното възпроизвеждане на срещите може понякога да се забави или да има проблеми.

При дълги срещи с лошо качество на звука генерирането на клипове може да отнеме повече време.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro : 29 $/месец на потребител

Бизнес : 65 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

tl;dv клиентски оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 330 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv

Едно ревю в G2 казва:

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

👀 Знаете ли, че... Microsoft установи, че времето за срещи се е утроило от 2020 до 2022 г. благодарение на дистанционната работа – не е чудно, че календарите са хаотични! Подходящите инструменти могат да ви помогнат да се справите с хаоса, като поддържат продуктивността на срещите и запазват душевното ви равновесие.

чрез MeetGeek

MeetGeek е друг забележителен AI асистент за срещи, който си заслужава да се има предвид. Той предлага мощни инструменти, които автоматично се присъединяват към срещите в календара и генерират записи, транскрипции и бележки от срещите.

Отличителната черта на MeetGeek е способността му да открива и категоризира теми – маркира факти, решения и проблеми – и автоматично да изпраща подробни обобщения и наблюдения по имейл до съответните инструменти или заинтересовани страни след срещата.

MeetGeek поддържа и автоматизирани работни процеси за срещи, като изпращане на персонализирани имейли за проследяване, актуализиране на CRM записи и създаване на задачи в инструменти за проекти. Той позволява също така изпращането на имейли с обобщение на марката с персонализирани формати и връзки, които могат да се изпращат автоматично на участниците или каналите на екипа.

С общи работни пространства и архиви с възможност за търсене, MeetGeek е централен център за срещи. Интелигентното маркиране и навигацията по времевата линия позволяват на екипите бързо да имат достъп до решения или рискове, а интеграцията с инструменти като Notion, Asana и HubSpot улеснява действията въз основа на получената информация.

AI възможности: MeetGeek използва AI, за да идентифицира теми, маркира решения, извлича важни моменти и изпраща автоматизирани обобщения, последващи действия и задачи към външни инструменти въз основа на контекста на срещата.

Най-добрите функции на MeetGeek

Търсете бележки от минали срещи по ключова дума, за да намерите конкретни подробности по-бързо.

Изпращайте точни и подробни обобщения по имейл с подробна информация към всеки инструмент след всяка среща.

Персонализирайте името, съобщенията и обобщенията на вашия AI асистент за персонализирано брандиране.

Интегрирайте с CRM платформи като HubSpot, за да предоставите на екипите по продажбите и обслужването на клиенти важни данни за клиентите по време на разговорите.

Изпращайте автоматизирани имейли за последващи действия с логото на вашата компания, въз основа на ролите на участниците и обсъжданите теми.

Използвайте споделени работни пространства и маркери за времева линия, за да оптимизирате междуфункционалните прегледи.

Ограничения на MeetGeek

Присъединява се автоматично към всяка среща, дори и да се използва само за бележки, което някои намират за натрапчиво.

Споделянето на директни записи от срещи може да бъде по-безпроблемно, според някои потребители.

Редактирането на генерираните резюмета след срещата може да изисква ръчна работа за специфични случаи на употреба.

Цени на MeetGeek

Безплатен план

Pro : 19 $/месец на потребител

Бизнес : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2 : 4,6/5 (над 430 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek

Едно ревю в G2 казва:

Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да запише кои са присъстващите и да даде подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.

Ако имам повече от една среща едновременно, мога да настроя MeetGeek да присъства на срещите и да взема всички важни бележки, да записва кои са присъстващите и да дава подробна информация за това, което се е случило по време на срещата.

Прочетете също: Видове AI агенти за повишаване на ефективността на бизнеса

чрез Sembly AI

Няма нужда да натискате бутона за запис – Sembly AI автоматично записва вашите срещи. Имате предварително записан разговор? Качете аудио или видео файла, за да получите бързо транскрипции, бележки и анализи.

Sembly се отличава с експортируеми транскрипции, които включват персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите – идеални за съответствие, документация или подробен анализ. Можете също да записвате офлайн разговори чрез браузър или телефон.

Личният AI асистент на Sembly може да участва в срещите ви и да анализира дискусиите за настроения, последващи действия и важни решения. Smart Meeting Notes организира транскрипциите в структурирани секции като проблеми, рискове, решения и резултати.

Платформата поддържа над 40 езика и се интегрира с инструменти като Microsoft Teams, Zoom и Google Calendar. Team Workspaces позволява на екипите да съхраняват, анотират, търсят и маркират транскрипции в различни отдели.

AI възможности: Sembly използва AI за транскрибиране, маркиране и структуриране на разговорите по време на срещи, като предоставя интелигентни обобщения, разпознаване на говорители, анализ на настроенията и транскрипции с времеви отметки, които могат да се търсят.

Най-добрите функции на Sembly AI

Експортирайте транскрипции в TXT, SRT или DOCX с персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите, след което ги споделете чрез Slack или вашата CRM система.

Интегрирайте с платформи за видеоконферентна връзка и услуги за съхранение в облак за безпроблемен достъп.

Търсете срещи по ключова дума, ключов елемент или участник, за да намерите информация незабавно.

Използвайте Smart Meeting Notes, за да организирате разговорите по проблеми, решения и резултати.

Сътрудничество в споделени работни пространства на екипа с разширени възможности за филтриране, маркиране и анализи.

Ограничения на Sembly AI

Навигацията може да ви се стори по-малко интуитивна в сравнение с по-опростените инструменти.

Функцията AI Meeting Chat има ниски ограничения за подсказки при по-ниските планове.

Някои потребители изпитват забавяне при експортиране на големи файлове или дълги записи.

Цени на Sembly AI

Лично : Безплатно

Професионален : 15 $/месец

Екип : 29 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2 : 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Sembly AI

Едно ревю в G2 казва:

Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.

Sembly работи с всички платформи и дори когато не сте онлайн, предоставяйки постоянен източник за водене на бележки. Аз го използвам всеки ден и тъй като е уеб базиран, е лесен за интегриране.

🧠 Интересен факт: Един на всеки пет американци вече работи на място, където AI е широко използвана. С развитието на работните места ключът не е да избягвате AI, а да се научите да работите с нея, особено по време на срещи, където AI инструментите могат да повишат производителността, да събират информация и да поддържат всички в синхрон.

8. Fathom AI (Най-добър за подпомагане на нетехнически екипи при оптимизирането на техните срещи)

чрез Fathom AI

За екипи, които искат да пропуснат етапа на обучение, Fathom AI е просто и ефективно решение. Той разполага с изчистен, интуитивен интерфейс, което го прави един от най-лесните за използване асистенти за срещи. Можете да превърнете дискусиите си в обобщение на срещата и да изготвите план за действие за минути. Fathom генерира подробни бележки, подчертава важните точки и ви помага да изготвите имейли за последващи действия.

Отличителната черта на Fathom е поддръжката на 28 езика, което позволява да се правят точни бележки, независимо от езика на срещата.

Fathom AI е популярен сред екипите, които работят с клиенти и дистанционно и искат да останат фокусирани по време на разговорите и да получават точна документация. По време на срещите потребителите могат да маркират ключови моменти с едно кликване, а Fathom незабавно добавя тези клипове към резюмето.

След всяка среща Fathom изпраща обобщения по имейл или Slack, включващи решения, въпроси и следващи стъпки. Автоматично прехвърляйте информация от срещите в инструменти като HubSpot или Salesforce – без да се налага ръчна работа.

AI възможности: Fathom използва AI за записване, транскрибиране, подчертаване и обобщаване на срещи, като предлага многоезична поддръжка, създаване на клипове в реално време и автоматизирано проследяване на съдържанието чрез имейл или CRM синхронизация.

Най-добрите функции на Fathom AI

Създавайте и споделяйте кратки видеоклипове, за да подчертаете ключови моменти.

Генерирайте акценти в реално време и обобщения на срещите, базирани на изкуствен интелект.

Проследявайте прегледите на страници и най-популярните източници на препратки в централизирания табло на Fathom Analytics.

Прехвърляйте информация от срещите директно в инструменти като HubSpot или Salesforce, без да мръднете и пръст.

Получавайте обобщаващи имейли с действия, списъци с говорители и графици веднага след всяка среща.

Разберете ограниченията на изкуствения интелект

Копираните бележки могат да включват видео връзки, които някои потребители считат за ненужни.

Инсталирането е лесно, но може да отнеме повече време от очакваното.

Ограничена интеграция с платформи, които не са CRM, в сравнение с конкурентите

Цени на Fathom AI

Безплатно

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition : 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fathom AI

G2 : 5/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 5/5 (670+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom AI

Едно ревю в G2 казва:

Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Обичам начина, по който автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спести време!

Това приложение е изключително полезно за поддържане на организация и продуктивност, особено по време на срещи. Харесва ми как автоматично записва ключови моменти, генерира обобщения и ми позволява да се концентрирам върху разговора, вместо да си водя бележки. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, а функциите са точно това, от което се нуждая. Препоръчвам го на всеки, който иска да работи по-умно и да спестява време!

Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

9. Supernormal (Най-подходящ за глобални екипи, които се нуждаят от многоезична поддръжка за записване на протоколи от срещи)

чрез Supernormal

Следващият е Supernormal – AI агент, съвместим с Zoom, създаден да опрости вашите срещи. Този Zoom AI агент е Supernormal. Той автоматично прави бележки, генерира AI обобщения и синхронизира безпроблемно задачите за действие с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Norma, AI асистентът, категоризира ключовите точки, създава задачи и автоматично актуализира вашите CRM или проектни инструменти.

Създаден за глобални екипи, той се интегрира с Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot и Asana и поддържа над 60 езика.

Supernormal елиминира административната работа след срещите, като превръща обобщенията в структурирани задачи и ги разпределя незабавно. То включва шаблони, пригодени за продажби, продукти или HR роли, така че всеки формат на срещата да съответства на работния процес на вашия екип.

Той автоматично се синхронизира с календара ви, за да се присъедините към подходящите срещи, и поддържа резюмета с брандиране и форматиране на транскрипции за конкретни говорители. Екипите могат да си сътрудничат по бележките в реално време или асинхронно – идеално за хибридни среди.

AI възможности: Supernormal използва AI, за да се включва в срещи, да транскрибира на над 60 езика, да генерира автоматично структурирани резюмета, да възлага задачи и да изпраща актуализации в CRM и проектни инструменти с минимална настройка.

Най-добрите функции на Supernormal

Записвайте транскрипции в реално време и обобщения на срещи, генерирани от AI.

Задавайте действия и създавайте автоматично задачи в Asana, ClickUp и други инструменти.

Гарантирайте криптиране на корпоративно ниво и SOC 2 сертификат за сигурност.

Получавайте седмични обобщаващи имейли с ключови резюмета от срещите всяка неделя.

Използвайте шаблони за срещи според ролята, за да генерирате по-бързо подходящи резюмета.

Сътрудничество по бележки в реално време – дори ако някои участници пропуснат срещата на живо.

Ограничения на Supernormal

Някои потребители намират опциите за персонализиране за сложни в началото.

Има ограничение на токените – надвишаването му може да доведе до съкратени отговори или грешки.

Възможно е да има забавяне при синхронизирането на актуализациите във всички интегрирани инструменти.

Супернормални цени

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител (7-дневен безплатен пробен период)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Supernormal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Supernormal

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точният транскрипт, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записването да започва автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.

Това, което най-много ми харесва в Supernormal, е точността на транскрипцията, дори на португалски, и начинът, по който автоматично организира бележките от срещите по теми. Това ми спести много време при подготовката на документацията и обобщенията след срещите за съгласуване с техническите екипи. Оценявам и безпроблемната интеграция с Google Meet, която позволява записите да започват автоматично, без ръчно въвеждане. Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което помага много при управлението на множество проекти.

👀 Знаете ли, че... Проучвания показват, че 68% от служителите считат неефективните екипни срещи за най-големия убиец на производителността. Това е много загубено време, което би могло да бъде спестено с помощта на софтуер за управление на срещи, базиран на изкуствен интелект!

10. Jamworks (Най-доброто за лично обучение с флаш карти)

чрез Jamworks

Все още си водите бележки като през 90-те години? Запознайте се с Jamworks. Това не е просто поредното приложение за водене на бележки – то е вашият личен асистент за учене. Записва лекции, генерира бележки с помощта на изкуствен интелект и дори създава интерактивни флаш карти, за да ви помогне да запомните ключовите концепции.

Разсеяни сте в час? Имате нужда от бързо освежаване на знанията преди изпит? Jamworks ви помага.

Jamworks е създаден за студенти, преподаватели и учащи, които се фокусират върху достъпността и искат да запаметяват повече с по-малко усилия. Маркирайте ключовите моменти по време на лекция и незабавно генерирайте учебни материали от тези сегменти.

AI-учителят може да обясни сложни идеи с прости думи, да превежда бележки на различни езици и да ви тества с помощта на персонализирани флаш карти. Той се интегрира с платформи за обучение като Canvas и Moodle, за да синхронизира съдържанието ви.

AI възможности: Jamworks използва AI за транскрибиране на лекции, идентифициране на ключови теми, генериране на флаш карти и предлагане на 24/7 наставничество чрез персонализиран AI асистент.

Най-добрите функции на Jamworks

Записвайте и транскрибирайте лекции в реално време, за да можете да се съсредоточите върху ученето, вместо да си водите бележки.

Откривайте автоматично ключовите теми и разделяйте уроците на глави за лесна навигация.

Създавайте висококачествени бележки от лекции, които са достатъчно подробни, за да впечатлят професорите.

Създавайте AI-базирани флаш карти с автоматично генерирани въпроси и отговори за лесно преразглеждане.

Попитайте AI-учител за персонализирани обяснения, достъпни 24/7 на всеки език.

Маркирайте ключови части от лекциите и ги превърнете незабавно в подсказки за учене или флаш карти.

Интегрирайте с популярни LMS платформи като Canvas, Blackboard и Moodle за безпроблемна синхронизация.

Ограничения на Jamworks

Функцията за запис може да бъде тромава, като изисква многократни кликвания, за да намерите и споделите линка към срещата.

Материалите на уебсайта може да не са винаги точни, пълни или актуални.

Понастоящем поддържа само индивидуална употреба – без вградена функция за съвместна работа за групово учене или споделяне на бележки.

Цени на Jamworks

14-дневен безплатен пробен период

Цена: 18,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Jamworks

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Jamworks`

Коментар в Reddit гласи:

Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!

Наистина препоръчвам приложението jamworks! То записва лекциите ми и използва интелигентен AI, за да прави бележките ми 🙂 Току-що въведе и тест за бележките ви!!

11. Krisp AI (Най-добър за подобряване на преживяването от срещите с отстраняване на шума)

чрез Krisp AI

Имате проблеми с фоновия шум или прекаленото количество информация по време на срещите? Krisp, AI-базиран асистент, е създаден, за да направи срещите по-продуктивни.

Той филтрира шума, транскрибира разговорите и генерира бележки от срещите – идеален за индивидуални потребители и екипи. Krisp работи безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams – не са необходими плъгини.

Krisp не само елиминира шума, но и разделя гласовете, открива ехото и ви позволява да активирате собствен филтър за яснота на гласа. Това гарантира, че гласът ви ще остане ясен, дори в шумна среда.

AI Meeting Assistant транскрибира разговори, идентифицира говорителите и предоставя обобщения на разговорите, които могат да се изтеглят. За хибридни или отдалечени екипи в шумна среда Krisp подобрява качеството на звука, без да се налага ъпгрейд на хардуера.

AI възможности: Krisp използва AI, за да премахва фоновия шум, да елиминира ехото, да преобразува акцентите за по-голяма яснота и да генерира транскрипции и интелигентни резюмета в реално време.

Най-добрите функции на Krisp AI

Премахнете фоновия шум в реално време с AI-базирано шумопотискане.

Транскрибирайте срещите автоматично с точен текст, генериран от AI.

Създавайте бележки, базирани на изкуствен интелект, с ключови точки и задачи за действие.

Записвайте срещите и ги преглеждайте по-късно или ги споделяйте.

Използвайте AI, за да преобразувате акценти и да подобрите яснотата

Активирайте елиминиране на ехото, подобряване на гласа и филтриране на пресичащи се разговори.

Изтеглете обобщени транскрипции и информация на ниво говорител.

Ограничения на Krisp AI

Безплатният план ограничава дневните AI обобщения и продължителността на шумопотискането.

Някои потребители изпитват периодични проблеми с определени интеграции на приложения.

Ограничени възможности за редактиране на транскрипции в приложението в сравнение със специализираните инструменти за водене на бележки

Цени на Krisp AI

Безплатно

Pro : 16 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Krisp AI

G2: 4,7/5 (560+ отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Krisp

Коментар в Reddit гласи:

Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят абсолютно навсякъде и по всяко време) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.

Използвам го от години в Бразилия (където кучетата лаят постоянно и навсякъде) и работи чудесно. Всички други шумове се филтрират още по-добре.

💡Професионален съвет: Преди да изпратите поканата за срещата, запитайте се – може ли това да бъде имейл? Ако да, спестете време на всички и използвайте ClickUp Brain, за да нахвърлите мислите си или да обобщите ключовите точки!

Макар че тези инструменти не са сред нашите 11 най-добри, те набират популярност благодарение на уникалните си предимства и могат да бъдат перфектно допълнение към вашия набор от инструменти за срещи.

💡 Най-подходящо за: Включващо, балансирано участие по време на срещиЗащо се откроява: Equal Time използва AI, за да проследява времето за говорене и да гарантира, че всеки има право на глас, което е особено ценно за хибридни екипи и култури, ориентирани към DEI. То подканя прекалено говорливите, подтиква по-тихите участници и предлага анализи на участието след срещата. Чудесно за: Синхронизиране на лидерството, сесии за мозъчна атака и включващи екипни проверки

💡 Най-подходящ за: Бърз, многоезичен транскриптЗащо се отличава: Notta транскрибира срещи на над 40 езика и поддържа качване на аудио/видео файлове за транскрипти с възможност за търсене и времеви отметки. Той е особено полезен за глобални екипи, които се нуждаят от точност в реално време без сложна настройка. Идеален за: Международни интервюта, уебинари и сесии за проучване на клиенти

💡 Най-подходящо за: Асинхронно видео сътрудничество + синхронизирани AI бележкиЗащо се отличава: Bubbles съчетава запис на екрана с AI-генерирани бележки, позволявайки на колегите да оставят подробни коментари с времеви отметки. Идеално за намаляване на претоварването при срещи на живо и поддържане на контекстуална комуникация, дори и при асинхронни срещи. Отлично за: Представяния на продукти, прегледи на демо версии и асинхронни цикли на обратна връзка

Направете срещите значими с ClickUp

В САЩ се провеждат над 11 милиона срещи дневно, 55 милиона седмично и над 1 милиард годишно! Но да бъдем честни, не всички водят до реален напредък.

Дори с AI асистент за срещи, истинското предизвикателство започва след разговора – бележките се натрупват, задачите се губят, а последващите действия се пропускат.

Тук ClickUp предлага явно предимство. Това не е просто още един асистент за срещи; това е платформа, където информацията от срещите се превръща в изпълними задачи, интегрирани директно във вашите проекти и комуникацията в екипа.

Защото срещите трябва да водят до действие, а не до още по-голям хаос. Готови ли сте да превърнете дискусиите в резултати?

Опитайте ClickUp безплатно и променете вашите срещи още днес! 🎯