Топ 10 алтернативи на Amie за интегриран календар и управление на задачите

Amie е преди всичко календарно приложение с изчистен дизайн и опростен подход, което позволява на потребителите да управляват задачи, срещи и графици.

Той предлага най-подходящите времеви интервали за задачите, запазва време за приоритетите и ви напомня за срещи и останали задачи, за да не пропуснете нищо.

Функциите на Amie обаче са доста основни. Те не са достатъчни за потребители, които се нуждаят от усъвършенствани инструменти за управление на проекти. Amie също не е достъпна за Android, което значително ограничава достъпността ѝ. Затова е обичайно потребителите да търсят алтернативи на Amie с по-богати функции.

В тази публикация обсъждаме десетте най-добри алтернативи на Amie, включително най-добрите им функции, предимства и недостатъци, както и цените. Прочетете я, докато намерите най-подходящата за вас!

Защо да изберете алтернативи на Amie?

Макар Amie да е минималистично и лесно за използване приложение, то може да се окаже прекалено опростено за бизнес нужди. Ето няколко недостатъка, които карат потребителите да търсят алтернативи на Amie:

Ограничени функции: Макар Amie да е подходяща за неформално планиране, тя не разполага с функции за обработка на сложни работни процеси и нужди от управление на задачи. Освен това, ако искате разширени функции за планиране, Amie може да не ви задоволи ❌

Не е налична за Android: Amie понастоящем разполага само с мобилно приложение за iOS и десктоп приложение за macOS, което я прави недостъпна за потребителите на Android, което е значителен недостатък ❌

Лоша поддръжка на клиенти: Няколко потребители споделят, че обслужването на клиенти на Amie не е добро. Екипът не разполага с необходимите знания и отнема много време да разреши проблемите ❌

Чести проблеми: Приложението Amie за macOS, включително версията за настолни компютри, работи бавно, което може да бъде разочароващо за потребителите ❌

Проблеми със синхронизацията: Списъците със задачи и имейлите понякога не се синхронизират правилно, което води до пропуснати актуализации ❌

Преди да се впуснем в подробности, ето един кратък поглед върху алтернативите на Amie, техните примери за употреба, бизнес структури и цени за всяка платформа.

Алтернативи на Amie Пример за употреба Най-подходящи за Цени* ClickUp Пълна платформа за продуктивност с интегриран календар Екипи на МСП и големи предприятия, свободни професионалисти и професионалисти, работещи дистанционно Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Taskade Управление на задачи и планиране с изкуствен интелект Големи предприятия Безплатни; Платените планове започват от 20 долара на месец. Akiflow Планиране и управление на времето Частни лица, свободни професионалисти и екипи на МСП 34 долара на месец Vimcal Управление на графици в различни часови зони Глобални компании и професионалисти, работещи в различни часови зони Безплатен план; Платените планове започват от 15 долара на месец. Motion AI Планиране и управление на задачи Дистанционни работници и големи предприятия Безплатен пробен период; Платените планове започват от 19 долара на месец за работно място. Sunsama Балансиране между личната и професионалната работа Фрийлансъри и дистанционни работници Безплатен 14-дневен пробен период; Платените планове започват от 20 долара на месец. Todoist Управление на лични задачи Фрийлансъри и дистанционни работници Безплатни; Платените планове започват от 2,50 $/потребител на месец. Reclaim. ai Проследяване на навици и планиране Фрийлансъри и дистанционни работници Безплатни; Платените планове започват от 8 $/потребител на месец Morgen Calendar Управление на ежедневните задачи МСП и отдалечени екипи 30 долара на месец Notion Управление на проекти и знания Големи предприятия Безплатни; Платените планове започват от 12 $/потребител на месец

Най-добрите алтернативи на Amie, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-добрата все-в-едно платформа за продуктивност с интегриран календар)

Планирайте задачи, визуализирайте работата и създавайте автоматично дневни графици с ClickUp Calendar

Днес работата е разстроена. Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в различни, несвързани помежду си инструменти. Резултатът? Намалена продуктивност. Ако типичният ви работен сценарий изглежда така, имате нужда от платформа „всичко в едно“, за да оптимизирате работните процеси и да постигнете резултати.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управлението на проекти, знания и графици в една централизирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно.

Искате да управлявате графици, да координирате събития и да планирате проекти на едно място? Нека видим как можете да използвате ClickUp, за да повишите ефективността си.

Календар на ClickUp

С календара на ClickUp знаете какво трябва да направите, кога да го направите и кои са вашите приоритетни задачи. Той създава автоматично вашия дневен график въз основа на събития, задачи и цели.

Синхронизирайте календари, получавайте напомняния за срещи и сравнявайте графици с ClickUp Calendar

Освен това, ClickUp Calendar препланира задачите и автоматично блокира времето за концентрация, за да поддържа нещата в ред.

Научете как да автоматизирате работата си с ClickUp Calendar 👇

ClickUp Tasks

С ClickUp Tasks проследяването и управлението на задачите става изключително лесно. Можете да автоматизирате задачите, да променяте статуса им и да проследявате напредъка. ClickUp Tasks ви позволява също да приоритизирате задачите, да задавате крайни срокове, да създавате подзадачи и дори да споменавате членове на екипа с Assign Comments, за да не пропуснат нищо.

Създавайте, приоритизирайте и управлявайте задачи с ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Чудите се дали трябва да правите всичко ръчно? Не се притеснявайте. Вграденият AI агент на ClickUp ви помага да свършите повече за по-малко време. ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp, може да обобщи задачите за секунди, да генерира резюмета, да намира важни подробности за проектите, автоматично да планира работата ви въз основа на спешност, крайни срокове и натовареност и дори да създава задачи от бележки, чатове и документи.

Автоматизирайте създаването, разпределянето, планирането и други задачи с ClickUp Brain

Шаблон за календарно планиране на ClickUp

А черешката на тортата? ClickUp разполага с обширна библиотека от шаблони, които ще ви спестят ценно време. Например, шаблонът за календарно планиране на ClickUp събира задачите и крайните срокове на едно място, което улеснява следенето на актуалната информация.

Получете безплатен шаблон Поддържайте реда и управлявайте проектите си ефективно с шаблона за календарно планиране на ClickUp.

Този шаблон ви помага да:

Бъдете в крак с предстоящите събития и крайни срокове

Получете видимост върху работните процеси и напредъка на задачите

Организирайте проектите в управляеми части

Разпределяйте и управлявайте ресурсите по-ефективно

По същия начин, ClickUp също разполага с няколко шаблона за месечен календар, които ви помагат да организирате ефективно ежедневните задачи, като гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Организирайте бележки, създавайте бази от знания и сътрудничество по задачи по проекти с Организирайте бележки, създавайте бази от знания и сътрудничество по задачи по проекти с ClickUp Docs.

Проследяване на времето: Добавете приблизителни времена към задачите и подзадачите и проследявайте колко време прекарвате за всяка дейност с Добавете приблизителни времена към задачите и подзадачите и проследявайте колко време прекарвате за всяка дейност с функцията за проследяване на времето на ClickUp.

Персонализирани табла: Проследявайте личната и екипната продуктивност, натовареността, отработените часове и др. с Проследявайте личната и екипната продуктивност, натовареността, отработените часове и др. с таблата на ClickUp

Безпроблемна интеграция: Свържете се с над 1000 инструмента, за да работите без да сменяте платформи с Свържете се с над 1000 инструмента, за да работите без да сменяте платформи с ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

Платформата може да ви се стори прекалено сложна в началото поради големия брой функции.

Някои функции изискват време за усвояване.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Аз използвам ClickUp за всичко. Той е в основата на ежедневния ми работен процес, проектния план и базата ми от знания. Обичам това, че всичко е на едно място. През годините съм използвал много инструменти, които да ми помагат да следя работата си, и ClickUp решава всичките ми проблеми. Харесвам гъвкавостта, която предлага ClickUp – създал съм толкова много списъци за управление на задачи, ремонти, управление на проекти, софтуерни проекти, инвестиции в недвижими имоти, протоколи от срещи и проследяване на информация, че смятам, че това е задължително за всеки бизнес – от еднолични фирми до по-големи корпорации.

Аз използвам ClickUp за всичко. Той е в основата на ежедневния ми работен процес, плана за проекти и базата ми от знания. Обичам факта, че всичко е на едно място. През годините съм използвал много инструменти, които да ми помагат да следя работата си, и ClickUp решава всичките ми проблеми. Харесвам гъвкавостта, която предлага ClickUp – създал съм толкова много списъци за управление на задачи, ремонти, управление на проекти, софтуерни проекти, инвестиции в недвижими имоти, протоколи от срещи и проследяване на информация, че смятам, че това е задължително за всеки бизнес – от еднолични фирми до по-големи корпорации.

2. Taskade (Най-доброто за автоматизация на работния процес)

чрез Taskade

Taskade е платформа за продуктивност, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате персонализирани AI агенти за оптимизиране на рутинни дейности като създаване на съдържание, проучвания и управление на задачи.

Можете да автоматизирате създаването и приоритизирането на задачи, да намирате информация с помощта на изкуствен интелект и да генерирате действия. Също така ви позволява да създавате работни процеси с изкуствен интелект, за да автоматизирате повтарящи се задачи като одобрения, промяна на статуса на задачите и др., както и да създавате формуляри, които могат да се споделят, за събиране и анализ на данни.

Най-хубавото е, че въпреки мощните си функции, Taskade е лесен за настройка и потребителите, които не са технически подготвени, могат да го използват без интензивно обучение.

Най-добрите функции на Taskade

Създавайте персонализирани автоматизирани работни процеси с AI и автоматизирайте повтарящи се задачи.

Настройте автоматизирано извличане на данни от уебсайтове, за да извличате съдържание, данни и връзки в реално време от всеки уебсайт.

Създавайте конспекти, превръщайте бележките в изпълними задачи, приоритизирайте задачите автоматично и генерирайте мисловни карти с AI.

Ограничения на Taskade

Няма вградена функция за проследяване на времето

Предлага ограничени възможности за персонализиране и интеграция.

Цени на Taskade

Безплатни

Pro: 20 долара на месец

Екип: 100 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Taskade?

Потребител на Capterra казва:

Цялостното преживяване е страхотно. Лесно е да започнете. Започвам почти за 1 час и повечето интерфейси са доста интуитивни. Въпреки това, редактирането на текст може да бъде подобрено. Функцията „Избор и копиране“ не е стандартна, не е възможно преместването на големи части от текст/задачи, а действията, генерирани от изкуствен интелект, като обобщаване или проучване, нямат източници за справка. Ако Taskade обобщи качения документ, той не предоставя линк към мястото, където се намира изходният документ. Предполагам, че с течение на времето, когато натрупам толкова много документи, ще бъде много трудно да намеря оригиналния източник.

Цялостното преживяване е страхотно. Лесно е да започнете. Аз започнах почти за 1 час, а повечето интерфейси са доста интуитивни. Въпреки това, редактирането на текст може да бъде подобрено. Функцията „Избор и копиране“ не е стандартна, не е възможно преместването на големи части от текст/задачи, а действията, генерирани от изкуствен интелект, като обобщаване или проучване, нямат източници за справка. Ако Taskade обобщи качения документ, той не предоставя линк към мястото, където се намира изходният документ. Предполагам, че с течение на времето, когато натрупам толкова много документи, ще бъде много трудно да намеря оригиналния източник.

3. Akiflow (Най-доброто за планиране и организиране на задачи)

чрез Akiflow

Платформата за продуктивност Akiflow предлага функции за управление на времето и организиране на задачите. Можете да преобразувате имейли и съобщения в задачи, да ги организирате с помощта на папки и етикети за проекти и да персонализирате изгледите, за да разделите по-подробно работните си процеси.

Платформата ви помага да организирате задачите в календара с функцията за планиране чрез плъзгане и пускане и да препланирате задачите въз основа на променящите се приоритети.

Това, което се откроява, е функцията „Ритуали“ на Akiflow, която ви позволява да създавате структурирани, повтарящи се работни процеси. Тя насърчава ежедневното и седмичното планиране, с опционални ритуали за планиране и приключване, които ви помагат да започнете и да завършите деня си ефективно.

Най-добрите функции на Akiflow

Превърнете имейли, съобщения или текстове от всеки уебсайт в задачи, планирайте графика си и работете ефективно.

Автоматично присвояване на задачи с AI въз основа на персонализирано обучение

Използвайте клавишни комбинации и персонализирани команди, за да ускорите работните процеси.

Ограничения на Akiflow

Основни функции за управление на задачите

Някои функции изискват дълъг период на обучение.

Цени на Akiflow

Pro Monthly: 34 долара на месец

Pro Yearly: 19 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Akiflow

G2: 5/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Akiflow?

Един потребител на G2 казва:

Обичам възможността да създавам задачи с конкретно отредено време и да ги премествам в календара. Това наистина ми помогна да имам по-реалистична представа за това, което мога да постигна в даден ден или седмица. Функцията за ежедневно планиране е полезна за целенасочено планиране на всеки ден с конкретни цели и времеви блокове за завършване на определени задачи. Това ми помогна да подобря общата си ефективност!

Обичам възможността да създавам задачи с конкретно отредено време и да ги премествам в календара. Това наистина ми помогна да имам по-реалистична представа за това, което мога да постигна в даден ден или седмица. Функцията за ежедневно планиране е полезна за целенасочено планиране на всеки ден с конкретни цели и времеви блокове за изпълнение на определени задачи. Това ми помогна да подобря общата си ефективност!

4. Vimcal (Най-доброто решение за управление на срещи в различни часови зони)

чрез Vimcal

Vimcal опростява сложните изчисления на часови зони, което го прави подходящ за потребители, които работят с глобален екип. Това е платформа за организиране и управление на календари, която помага за по-ефективното планиране на срещи. Изкуственият интелект на инструмента помага да намерите най-подходящото време за срещи и да създадете събития въз основа на въведените от вас данни.

Vimcal също помага за разчистване на календарите, като управлява ненужните срещи. Той се занимава с планиране в различни часови зони и предлага индивидуализирани часови зони, анкети за по-големи групи и автоматично изтриване на задържания в своя разширен пакет (Vimcal EA).

А най-хубавото? Инструментът разполага с мощен команден център, където можете да създавате събития и да задавате наличност с помощта на клавишни комбинации или бързи клавиши.

Най-добрите функции на Vimcal

Управлявайте сложни графици в различни часови зони с управление на часови зони

Създавайте анкети, за да намерите най-подходящото време за срещи или събития, подпомагайки вземането на групови решения.

Използвайте режим „Фокус“ или „Не ме безпокойте“ с таймер Pomodoro, за да останете концентрирани по време на работните часове.

Ограничения на Vimcal

Няма възможности за управление на задачи

Някои потребители съобщиха за проблеми с потребителския интерфейс на приложението за iOS, като забавяне при избора на събития, затруднения при достъпа до подробности за събитията и спорадични технически проблеми.

Цени на Vimcal

Безплатни: само за iOS

iOS и настолни компютри: 15 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

EA Scheduling: 75 $/месец

EA Agency & Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vimcal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Motion (Най-доброто за планиране и управление на задачи с изкуствен интелект)

чрез Motion

Motion ви помага да планирате работните си дни, като взема предвид личните и професионалните ви задачи. Помага ви с разпределянето на времето и автоматично пренарежда графика ви, когато имате незавършена работа в списъка си със задачи. Платформата предлага Kanban табла за управление на проекти, подробни анализи на производителността и персонализирани шаблони за графици , за да ви спести време.

Най-добрата част е изкуственият интелект на Motion. Той автоматично приоритизира задачите, управлява статусите, проверява документи, прави бележки, създава работни потоци и намира всичко, което търсите – задачи, подробности за проекти, бележки и комуникации. Ако имате свободно време, той също така попълва графика ви с предстоящи приоритетни задачи.

Най-добрите функции на Motion

Комбинирайте Outlook, iCloud и Google Calendar в един изглед и автоматично блокирайте задачите с AI Calendar.

Въвеждайте задачи, създавайте повтарящи се задачи, водете бележки и избирайте персонализирани времена за задачите с помощта на мениджъра на задачи.

Задайте дневни лимити за срещи и предпочитани часове за срещи и позволете на асистента за срещи на Motion да управлява графиците.

Ограничения на движението

Функцията за изкуствен интелект има стръмна крива на обучение.

Не можете да споделяте задачи в Motion с външни заинтересовани страни. Работи само за вътрешния екип.

Ценообразуване на Motion

Безплатна пробна версия

Pro AI: 19 долара на месец за работно място

Business AI: 29 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Motion?

Потребител на Capterra казва:

Хареса ми, че се интегрира с календарите ми, особено защото имам няколко календара, базирани на различни клиенти, свързани с работата ми. Въпреки това, беше трудно да се науча да го използвам и не беше лесен за работа. Проектите никога не бяха планирани, защото не беше интуитивен. Скъп календар.

Хареса ми, че се интегрира с календарите ми, особено защото имам няколко календара, базирани на различни клиенти, свързани с работата ми. Въпреки това, беше трудно да се науча да го използвам и не беше лесен за работа. Проектите никога не бяха планирани, защото не беше интуитивен. Скъп календар.

6. Sunsama (Най-доброто решение за поддържане на баланс между работата и личния живот)

чрез Sunsama

Sunsama работи около идеята за баланс между работата и личния живот. Неговите функции за ежедневно планиране, поставяне на цели и таймбоксинг помагат на професионалистите, които работят дистанционно, да създадат ефективни графици за работа от дома.

Инструментът за продуктивност, с минималистичен дизайн и режим на фокусиране, ви помага да разширите списъците със задачи, за да можете да се концентрирате върху конкретната задача, върху която работите. Той ви предупреждава, когато се изтощите от задачите, и ви позволява да спрете работата си по разумен начин. Освен това можете да получите достъп до аналитични данни, за да разберете как прекарвате времето си на работа.

Най-добрите функции на Sunsama

Планирайте деня си с помощта на стъпка по стъпка рутина

Планирайте задачите автоматично в календара

Въвеждайте задачи от имейли, задачи от инструменти за управление на проекти и срещи от календари с безпроблемна интеграция.

Ограничения на Sunsama

Някои потребители казват, че сътрудничеството в реално време може да бъде по-гладко.

Няма специфична функция за дългосрочно водене на бележки. Въпреки това, можете да добавяте бележки към задачите.

Цени на Sunsama

14-дневен безплатен пробен период

Месечен абонамент: 20 долара на месец

Годишен абонамент: 16 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Sunsama

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (25 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sunsama?

Потребител на Capterra казва:

Като самостоятелен предприемач, често ми е трудно да се справя с броя задачи, които имам за деня. Sunsama ми напомня да си взема почивки, дава ми реалистична представа за колко време ще отнеме дадена задача и ми предоставя седмично обобщение за това как прекарвам времето си. Мога да обединя личния си и бизнес календара, дейностите за добро състояние и времето, прекарано с семейството, на едно място. Това ми помага да остана в синхрон с целите и намеренията си. Въвеждането на задачи и подзадачи обаче може да бъде по-плавно.

Като самостоятелен предприемач, често ми е трудно да се справя с броя задачи, които имам за деня. Sunsama ми напомня да си взема почивки, дава ми реалистична представа за колко време ще отнеме дадена задача и предоставя седмично обобщение за това как прекарвам времето си. Мога да обединя личния си и бизнес календара, дейностите за добро състояние и времето, прекарано с семейството, на едно място. Това ми помага да остана в синхрон с целите и намеренията си. Въвеждането на задачи и подзадачи обаче може да бъде по-плавно.

7. Todoist (Най-доброто за управление на лични задачи)

чрез Todoist

Todoist е платформа за управление на задачи с интуитивен интерфейс, която позволява на потребителите да управляват ефективно ежедневните си задачи. За разлика от Amie, която се фокусира върху управлението на календара на мениджърите, Todoist ви позволява да организирате, сортирате и приоритизирате задачите, използвайки персонализирани филтри и множество изгледи.

Todoist също има уникална функция за геймификация, наречена Karma, която ви помага да проследявате тенденциите в производителността и да натрупвате точки с изпълнението на задачи и постигането на цели. Можете също да видите ежедневния си напредък с графики, обозначени с цветове, и да сравнявате седмичната си производителност с графики за всяка седмица.

Най-добрите функции на Todoist

Записвайте и организирайте задачите, категоризирайте ги, маркирайте ги и ги планирайте автоматично.

Планирайте проекти, добавяйте описания на задачи и подзадачи и проследявайте напредъка с гъвкави изгледи на проектите.

Използвайте споделен календар, за да сътрудничите с екипа си и да поддържате проектите си в правилната посока.

Ограничения на Todoist

Добавянето на подзадачи включва няколко стъпки, което понякога може да бъде разочароващо.

Липсва гъвкавост при организирането на реда на задачите

Функцията за създаване на текст понякога не успява да разбере конкретни команди.

Цени на Todoist

Начинаещи: 0 долара

Pro: 2,50 $ на потребител/месец

Бизнес: 8 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Потребител на Capterra казва:

Харесва ми, че мога да изпращам имейли към списъка си със задачи. Обичам да имам списък с неща за вършене, защото ми помага да бъда организиран, а понякога искам да отложа отговора на имейлите си. Затова просто ги препращам с дата към списъка си със задачи и получавам уведомление по-късно. Освен това обичам да проверявам задачите си, когато ги завърша, и да ги зачерквам, както бих направил с хартия и химикал. Смятам обаче, че функциите за сътрудничество с екипа са сложни.

Харесва ми, че мога да изпращам имейли към списъка си със задачи. Обичам да имам списък с неща за вършене, защото ми помага да бъда организиран, а понякога искам да отложа отговора на имейлите си. Затова просто ги препращам с дата към списъка си със задачи и получавам известие по-късно. Освен това обичам да проверявам задачите си, когато ги завърша, и да ги зачерквам, както бих направил с хартия и химикал. Смятам обаче, че функциите за сътрудничество с екипа са сложни.

8. Reclaim. ai (Най-доброто за изграждане на навици и планиране с помощта на изкуствен интелект)

Reclaim. ai от Dropbox е платформа за продуктивност, която помага да се предотврати грешката в планирането с усъвършенствани функции за проследяване на времето, автоматизирано планиране на почивките, синхронизиране на календара и интелигентно проследяване на навиците.

С Reclaim можете да планирате автоматично задачите въз основа на приоритет и крайни срокове. Можете да зададете конкретна продължителност на задачите, да сравните работното с личното време, да извършвате задълбочено или повърхностно проследяване на работата и дори да докладвате най-продуктивните дни.

Най-уникалната функция на инструмента е неговият AI тракер на навици, който автоматично препланира задачите, когато работата превишава навиците, подпомагайки личностното развитие. Той също така проследява времето за лични дейности, генерира седмични отчети и автоматично планира/препланира срещи въз основа на вашите предпочитания.

Най-добрите функции на Reclaim.ai

Проследявайте времето, прекарано от екипа ви в срещи, и подобрете производителността с анализи на хората.

Оптимизирайте работните процеси с връзки за планиране и вградете тези връзки за бърза и персонализирана система за резервации.

Автоматично планиране на почивки след срещи или работни сесии с AI

Ограничения на Reclaim.ai

Потребителският интерфейс на мобилното приложение може да бъде труден за използване в някои случаи.

Не можете да автоматизирате планирането на зависими задачи

Понякога инструментът пренатоварва календара с задачи, което го прави прекалено зает.

Цени на Reclaim.ai

Lite: Безплатна

Стартово ниво: 8 долара на месец за работно място

Бизнес : 12 долара на месец за работно място

Enterprise: 18 долара на месец за работно място, фактурира се ежегодно

Reclaim. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Reclaim. ai?

Един потребител на G2 казва:

Това е просто и мощно решение за управление на задачи, приоритизиране и планиране. По-специално, работи чудесно за моя случай на употреба за отбелязване на действия в Google Docs, които се синхронизират двупосочно за Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Опитах много други инструменти, по-специално Smartsheet, ClickUp, Motion и Google Sheets, и мисля, че Reclaim. ai е най-накрая този, който ще използвам. Въпреки това, функциите за управление на проекти на Reclaim са ограничени.

Това е просто и мощно решение за управление на задачи, приоритизиране и планиране. По-специално, работи чудесно за моя случай на употреба за отбелязване на действия в Google Docs, които се синхронизират двупосочно за Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Опитах много други инструменти, по-специално Smartsheet, ClickUp, Motion и Google Sheets, и мисля, че Reclaim. ai е най-накрая този, който ще използвам. Въпреки това, функциите за управление на проекти на Reclaim са ограничени.

9. Morgen Calendar (Най-добър за ежедневни задачи и управление на времето)

чрез Morgen

Morgen е ежедневен планиращ инструмент с разширени възможности за блокиране на време и основно управление на задачите. Неговият AI Planner организира деня ви, като приоритизира задачите и предлага кога да работите по тях въз основа на вашите възможности и ежедневни цели. Можете да използвате тези планове заедно с ръчното блокиране на време, за да планирате и препланирате вашите дейности.

Интегрираното управление на календара на платформата позволява създаването на специален календар за задачи, синхронизиране на задачите във всички календари и интеграция с инструменти за управление на проекти.

За разлика от Amie, Morgen предлага статистически данни за личните модели на планиране и времето, прекарано в задачи. Освен това можете да създавате „рамки“ за различни видове задачи и да следите времето, прекарано във всяка от тях.

Най-добрите функции на Morgen Calendar

Получавайте препоръки кога да работите по кои задачи въз основа на вашите цели и най-продуктивните часове с AI Planner.

Решавайте конфликти в графика, добавяйте съдомакини към линковете за график и преглеждайте актуализирани в реално време времеви слотове с график за целия ден.

Създавайте задачи, добавяйте крайни срокове и категоризирайте списъци със задачи с помощта на мениджъра на задачи.

Ограничения на Morgen Calendar

Според някои потребители мобилното приложение Morgen има проблеми със синхронизацията, което може да бъде разочароващо.

Управлението на задачите може да изглежда ръчно, с малко или никакви автоматизации.

Цени на Morgen Calendar

Индивидуални потребители на месечна база: 30 долара на месец

Индивидуални потребители на годишна база: 15 $/месец, фактурирани ежегодно

Believer: 6,50 $/месец, фактурира се на всеки пет години

Team Monthly: 25 долара на месец за работно място

Team Yearly: 10 долара на месец за всеки потребител

Оценки и рецензии за Morgen Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Morgen Calendar?

Един потребител на G2 казва:

Мога да виждам какво съм направил и да следя задачите си. Мога да създам линк за планиране за нула време и да избегна размяната на имейли, за да намеря подходящо време за среща. Освен това мога да създавам задачи с приоритет и да обединявам всичките си календари в един. Много е удобно да проверяваш различни часови зони за срещи с хора от цял свят. Не можеш обаче да изпращаш линкове за планиране на срещи с повече от един човек.

Мога да виждам какво съм направил и да следя задачите си. Мога да създам линк за планиране за нула време и да избегна размяната на имейли, за да намеря подходящо време за среща. Освен това мога да създавам задачи с приоритет и да обединявам всичките си календари в един. Много е удобно да проверяваш различни часови зони за срещи с хора от цял свят. Не можеш обаче да изпращаш линкове за планиране на срещи с повече от един човек.

10. Notion (Най-доброто решение за управление на знанията в предприятията)

чрез Notion

Notion е приложение за продуктивност с интегриран календар и инструменти за управление на проекти, които ви помагат да организирате задачи, да планирате срещи, да правите бележки, да централизирате информация и да си сътрудничите.

Докато Amie е по-скоро фокусирана върху календара, Notion отговаря на разнообразни нужди на предприятията. Гъвкавостта ѝ ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, да интегрирате инструменти, да проследявате проекти и да използвате интерактивни Kanban табла и таблици за управление на данни.

Календарът на Notion обаче е достъпен като отделно приложение, а неговите AI функции са ограничени.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте гъвкави бази данни, за да организирате информацията и задачите

Планирайте събития, задавайте напомняния и организирайте срещи и заседания с Notion Calendar.

Създайте персонализирани табла за визуализиране на работата и проследяване на напредъка.

Достъп до различни шаблони за списъци със задачи , предназначени за ежедневно управление на задачите, проследяване на етапите на проекти и др.

Ограничения на Notion

Има стръмна крива на обучение

Ограничените офлайн функции затрудняват редактирането на бележки или достъпа до важна информация без интернет връзка.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец за работно място

Бизнес: 24 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Потребител на G2 казва,

Базите данни са страхотни за организиране на производствени графици и социални календари. Интеграцията с календара, интеграцията на приложението с всичките ми Google продукти и AI функциите ми спестиха много време при извършването на досадни задачи. AI все още се нуждае от човешка намеса и преглед, но за мен е чудесен инструмент, с който да бъда суперпродуктивен в по-кратки работни сесии. Въпреки това, понякога редактирането на бележки в Android е непоследователно. Инструментите за модифициране на блок понякога изчезват и трябва да затворя приложението и да го отворя отново, за да заработи.

Базите данни са страхотни за организиране на производствени графици и социални календари. Интеграцията с календара, интеграцията на приложението с всичките ми Google продукти и AI функциите ми спестиха много време при извършването на досадни задачи. AI все още се нуждае от човешка намеса и преглед, но за мен е чудесен инструмент, с който да бъда изключително продуктивен в по-кратки работни сесии. Въпреки това, понякога редактирането на бележки в Android е непоследователно. Инструментите за модифициране на блок понякога изчезват и трябва да затворя приложението и да го отворя отново, за да заработи.

Автоматизирайте планирането на задачите като професионалист с ClickUp

Макар AI планирането и предложенията за задачи на Amie да са страхотни, основното управление на задачите и интеграцията с календара понякога не са на ниво. Те ви карат да искате повече, за да си осигурите максимална продуктивност и ефективно управление на работата.

Всички инструменти, които обсъдихме, ще ви помогнат да се справите с всичките си задачи и да улесните планирането на срещи. Само една платформа обаче може да изведе управлението на задачи и проекти на по-високо ниво.

ClickUp, приложението за всичко за работа, обединява управление на задачи, управление на проекти, комуникация, интегриран календар и планиране, базирани на изкуствен интелект, под един покрив.

Това улеснява справянето с комплексни проектни нужди и оптимизира работните процеси, позволявайки ви да свършите работата си бързо.

Искате да научите повече за ClickUp? Регистрирайте се безплатно и започнете да разглеждате!