12 безплатни шаблона за маркетингови материали за екипи през 2025 г.

Не е забавно да ровите в стари папки, да копирате и поставяте от брошурата от миналия тримесечие и да се надявате, че шрифтът все още съответства на вашата марка.

Маркетингът се развива бързо. Вашите активи също трябва да се развиват бързо.

Събрахме 12 безплатни шаблона за маркетингови материали на ClickUp, за да може вашият екип да пропусне рутинната работа и да създаде привлекателно съдържание, което да спечели клиентите.

Да започнем. 📝

Какво представляват шаблоните за маркетингови материали?

Шаблоните за маркетингови материали са готови формати за създаване на маркетингови материали като формуляри за заявки, планове за кампании и публикации в социалните медии. Те помагат на екипите да създават бързо последователно съдържание, съответстващо на бранда, без да започват от нулата.

Тези шаблони предоставят структура, която може да се персонализира, за да отговаря на конкретната задача, като планиране на кампания за разпознаваемост на марката, заявка за творческа работа или управление на активи. Освен това те поддържат всичко в съответствие със стила и маркетинговите цели на вашата марка, спестявайки време и усилия за продажби.

🧠 Интересен факт: Първият печатен текст? Библията на Гутенберг, отпечатана през 1450 г., със сигурност не е била брошура, но е проправила пътя за масово произвеждани материали като листовки и каталози.

Какво прави един шаблон за маркетингови материали добър?

Шаблонът за маркетингови материали трябва да улеснява работата на вашия екип по продажбите и да осигурява последователност във вашите материали. Ето какво отличава един добър шаблон:

Осигурява последователност на марката: Използва лога, цветове и шрифтове, за да поддържа Използва лога, цветове и шрифтове, за да поддържа единен стил на марката във всички материали.

Опростява създаването на съдържание: Предлага ясни секции за текст, изображения и призиви за действие за бързо персонализиране.

Адаптира се към различни формати: Поддържа различни видове маркетингови материали, като брошури или дигитални реклами, с гъвкави оформления.

Приоритет на визуалната привлекателност: Балансира празното пространство, изображенията и типографията, за да подобри четимостта и да привлече вниманието.

Включва стратегически съобщения: Предоставя място за ключови съобщения, които да съответстват на Предоставя място за ключови съобщения, които да съответстват на целите на маркетинговата кампания.

Оптимизира сътрудничеството: Позволява лесно редактиране и обратна връзка, като гарантира използваемост за екипи и дизайнери.

🔍 Знаете ли, че... Визитките са възникнали като формално представяне. През 15-ти век в Китай хората са използвали „визитни картички“ или Meishi, за да обявят намерението си да посетят дома на някого.

12 шаблона за маркетингови материали

Нека разгледаме 12 от най-полезните шаблони за маркетингови материали и да ги разберем в детайли. 👇

1. Шаблон за формуляр за заявка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте творческия процес с шаблона за формуляр за заявка за маркетингови материали на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp е създаден, за да помогне на творческите и маркетинговите екипи да обработват заявки за активи, без да се затрупват със съобщения в Slack или разпръснати имейли.

Този шаблон предоставя на вашия екип структурирана система за събиране, сортиране и действие по отношение на нуждите от маркетингови материали – например едностранични документи, графики за социални медии, презентации или банери за имейл бюлетини. Формулярът събира всички ключови подробности предварително, така че дизайнерите и създателите на съдържание не се налага да търсят контекста.

Всяка заявка се сортира автоматично в съответните изгледи:

Новият изглед на заявките подчертава заявките, които чакат да бъдат обработени.

Преглед на състоянието на заявките проследява работата на различните етапи – Нови, В процес, Одобрени или Отхвърлени.

Изглед на списъка с потребители показва кой какво подава, което помага да се открият повтарящи се заявки или модели.

Новият формуляр за заявка от потребител опростява създаването на заявки за заинтересовани лица извън екипа.

📌 Идеален за: Екипи, които се нуждаят от стандартизиран начин за събиране, проследяване и изпълнение на заявки за брошури, листовки, презентации за продажби и други брандирани материали.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и други, като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

2. Шаблон за творчески заявки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте творческите продукти с яснота, използвайки шаблона за формуляр за творчески заявки на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за творчески заявки на ClickUp опростява начина, по който маркетинговите екипи получават и управляват заявки за материали. Заинтересованите страни подават заявки с ключова информация като срокове, формати и предвидени канали, така че творците да могат да създават привлекателно съдържание без излишни обсъждания.

Всяка заявка преминава през статуси като „В процес“, „За преразглеждане“ и „Доставена“, което улеснява откриването на пречки и приоритизирането на спешните нужди.

Потребителските полета на ClickUp, като Тип заявка и Заявка от, помагат за филтриране и организиране на задачите, докато вградените изгледи, като Творчески заявки, дават на екипите видимост във всеки етап от производството.

Докато шаблонът за формуляр за заявка е насочен към събиране на мненията на заинтересованите страни, шаблонът за творчески заявки е пригоден за вътрешни маркетингови екипи, за да управляват по-ефективно потока от творчески проекти.

Докато шаблонът за формуляр за заявка се фокусира върху събирането на мненията на заинтересованите страни, шаблонът за творчески заявки е пригоден за вътрешни маркетингови екипи, за да управляват по-ефективно потока от творчески проекти.

📌 Идеално за: Маркетинг екипи, които обработват голям обем заявки за дизайн или копиране и искат централизиран начин за събиране на подробности за проектите и оптимизиране на работните процеси по създаване на съдържание.

3. Шаблон за заявка за услуга на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте, сортирайте и изпълнявайте заявки за материали с шаблона за заявка за услуга на ClickUp.

Шаблонът за заявка за услуга на ClickUp помага на маркетинговите и творческите екипи да управляват голям обем вътрешни заявки за материали, без да пропускат нищо.

Всяка подадена форма се вписва в структуриран процес, пригоден за маркетингови работни процеси, като филтрира заявките по тип, приоритет или заявител. Заинтересованите страни виждат точно къде се намират техните активи, а екипите знаят какво има в опашката, какво е блокирано и какво е готово за преглед.

С изгледи като „Решени грешки“ и „Обобщение на услугите“ е лесно да забележите повтарящи се заявки, да отбележите липсваща информация или да откриете модели, които помагат за стандартизиране на бъдещата работа.

📌 Идеално за: Вътрешни отдели или външни партньори, които искат да поискат маркетингова подкрепа чрез структуриран процес на приемане.

🧠 Интересен факт: Първият печатен каталог има научни корени. През 1498 г. Алдус Пиус Манутиус, основател на Aldine Press във Венеция, публикува каталог с книгите, предлагани от неговото издателство. Той даваше на читателите представа за наличните заглавия и се счита за един от най-ранните примери за печатен маркетингов материал.

4. Шаблон за заявка за промяна на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте запитванията на заинтересованите страни с шаблона за заявка за промяна на ClickUp.

Искания за промени, които пристигат по различни канали, натрупващи се активи, обратна връзка, която се повтаря до безкрай? Овладейте всичко това с шаблона за искания за промени на ClickUp.

Подавайте заявки чрез опростен формуляр, който улавя ключови подробности като обхват на въздействието, рецензент и дата на изпълнение. Премествайте всяка заявка през статуси като Назначен рецензент, За изпълнение и Изпълнено, за да следите напредъка.

Превключвайте между персонализирани изгледи като Местоположения на проекти, Списък с заявки и Формуляр за заявка за промяна, за да получите бързо нужния контекст. Освен това функции като проследяване на времето, предупреждения за зависимости и актуализации по имейл гарантират, че вашият екип ще бъде информиран и ще работи ефективно.

📌 Идеален за: Заинтересовани страни, които управляват текущи кампании или активи и се нуждаят от официален начин за подаване на ревизии или актуализации на съществуващи маркетингови материали.

5. Шаблон за управление на маркетингови кампании на ClickUp

Получете безплатен шаблон Провеждайте многоканални кампании с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Повечето кампании генерират редица допълнителни материали – брошури за продукти, рекламни текстове, целеви страници, съдържание за социални медии, разбивки на резултатите. Шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp събира всички тези допълнителни материали на едно място.

Имате нужда да се фокусирате върху една кампания или канал? Изгледите вече са настроени за това. Проследявайте работните процеси по пускането на продукти, наблюдавайте резултатите от социалните медии и следете бюджетите, без да се налага да ровите в много слоеве. Изгледът на таблицата с маркетинговата фаза разделя всяка кампания на етапи, а вграденият маркетингов календар поддържа графиците видими и датите на пускане в ред.

📌 Идеален за: Маркетинг екипи, които провеждат многоканални кампании и искат ясна структура за организиране на задачите, ресурсите, крайните срокове и обратната връзка от заинтересованите страни от начало до край.

🔍 Знаете ли, че... Докато 92% от B2B маркетолозите създават кратки статии и публикации, 76% използват видеоклипове, а 75% се обръщат към казуси или истории на клиенти, именно видеосъдържанието е това, което постоянно се оказва на първо място по отношение на постигането на най-добри резултати.

6. Шаблон за план за маркетингова кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Свържете стратегията с изпълнението с шаблона за план за маркетингова кампания на ClickUp.

Идеите за кампании са лесни. Превръщането им в графици, съдържание и измерими резултати? Това е мястото, където повечето екипи се затрудняват. Шаблонът за план за маркетингова кампания на ClickUp запълва тази празнина, превръщайки стратегията в реален план, който екипът ви може да следва, като се отчитат всички активи и етапи.

Тези видове шаблони за маркетингови планове ви позволяват да разделите процеса на кампанията на ясни, проследими части. Добавете стратегически подробности с персонализирани полета като Целеви пазар, Цел, Очаквани разходи и Действителни разходи, за да поддържате съгласуваност в екипа.

Преминете в режим на изпълнение с изгледите „Времева линия“ и „План на кампанията“ или планирайте резултатите по канали с таблото „Маркетингови канали“.

📌 Идеален за: Маркетинг специалисти, които се нуждаят от план за очертаване на целите на кампанията, сегментите на аудиторията, ключовите послания и тактическите планове преди началото на изпълнението.

7. Шаблон за кратко описание на кампания в ClickUp

Получете безплатен шаблон Стартирайте успешни кампании с шаблона за кампании на ClickUp.

Преди да бъдат създадени материалите и публикациите да бъдат пуснати, ви е необходим план за кампанията, който да обедини всичко. Тук е мястото, където шаблонът за кампания на ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да планирате и координирате екипа си.

Създаден в ClickUp Docs, този шаблон ви предоставя интелигентно, централизирано пространство, в което да дефинирате целта на кампанията си, да координирате екипа си и да организирате всички ресурси и резултати, преди да бъде планирана и една задача.

Задайте ясни цели, планирайте съобщенията, очертайте целевите аудитории и разпределете ключовите резултати в един елегантен документ. Можете също да прикачите бранд кита, творчески референции и информация за продукта директно в брифинга, превръщайки го в единствения източник на информация за вашата кампания.

📌 Идеален за: Маркетинг мениджъри, които искат да съгласуват вътрешните екипи или външните агенции със стратегическата визия, обхвата и творческата насока на дадена кампания.

🧠 Интересен факт: Печатните материали имат чар, който не може да се изтрие. За разлика от дигиталните реклами, потенциалните клиенти не могат да отхвърлят красива брошура или да изхвърлят умна пощенска картичка, без поне да я погледнат първо.

8. Шаблон за обща схема на кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стартирайте по-умни кампании с шаблона за план на кампания на ClickUp.

Шаблонът за обща схема на кампания на ClickUp ви помага да разделите кампанията си на ясни, структурирани фази само с няколко кликвания.

Отличителните му изгледи – Етапи на кампанията, Времева линия, Изпълнение и Обобщение на кампанията – ви предоставят обща картина и детайлен контрол. Всеки изглед ви позволява да се фокусирате върху важната работа и да проследявате динамиката през целия цикъл на кампанията.

Натиснете върху дадена кампания и ще видите подзадачи, подробности за отговорните лица и обратна връзка от заинтересованите страни – всичко на едно място. Шаблонът е планиращ инструмент за кампании и динамичен тракер, върху който вашият екип може да надгражда.

📌 Идеален за: Екипи, които се нуждаят от структура на кампания на високо ниво, за да очертаят компоненти като цели, канали и графици, преди да изготвят пълен план за кампанията.

9. Шаблон за предложение за кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете предложенията в практически планове с шаблона за предложения за кампании на ClickUp.

От стартирането до финализирането, шаблонът за предложение за кампания на ClickUp събира важни данни като данни за контакт с клиента, целева аудитория и цели на кампанията.

Използвайте предварително създадените секции, за да очертаете рамката на кампанията си, да планирате резултатите като целеви страници, имейли, видео маркетинг материали и рекламни творби, и да представите графици, по които заинтересованите страни могат да действат.

Разделите „Подготвено за“ и „Подготвено от“ ясно посочват собствеността и отговорността, а редактируемата корица придава на предложението ви изтънчен, професионален вид за презентации пред клиенти или вътрешни одобрения.

📌 Идеален за: Маркетинг специалисти или агенции, които представят нови идеи за кампании на клиенти, мениджъри или заинтересовани страни, които се нуждаят от изпипан и убедителен формат, за да представят своята визия и да стимулират продажбите.

🔍 Знаете ли? Дори изборът на дизайн на PDF файловете е от значение. Изпипаният дизайн и визуалните елементи, съответстващи на бранда, могат да имат огромно значение за това дали съдържанието ви ще бъде прочетено или незабавно затворено.

10. Шаблон за календар на кампании на ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте целите, графиците и активите с шаблона за календар на кампаниите на ClickUp.

Шаблонът за календар на кампании на ClickUp внася яснота в работната ви натовареност по кампаниите, за да можете да създавате съдържание, което се превръща в продажби. Той ви помага да координирате B2B и B2C инициативи, като организирате подробностите по кампаниите, като продължителност, цели, бюджет и фази, в достъпно пространство.

Вижте всичко на един поглед – пускане на продукт в Планиране, подарък за Свети Валентин в Производство или интервю с клиент в Пускане. Можете да сегментирате усилията си по бизнес цели (като Привличане на потребители или Увеличаване на продажбите) и да разпределите ресурсите въз основа на прогнозираните разходи и типа на пазара.

Този шаблон включва пълен списък за проверка на маркетинговата кампания, календар на събитията и визуална времева линия, които ще ви помогнат да съгласувате творческите ресурси, публикациите в социалните мрежи, съобщенията за продуктите и дистрибуцията.

📌 Идеален за: Екипи, които управляват припокриващи се кампании и искат визуален и лесно споделяем начин да планират резултатите, да съгласуват графиците и да избягват конфликти между каналите.

11. Шаблон за насоки за марката на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте активите на марката, като използвате шаблона за насоки за марката на ClickUp.

Шаблонът с указания за марката ClickUp помага на екипите да поддържат последователност във всички маркетингови материали. Приложете го, за да организирате цветовете на марката, мисията, правилата за логото, типографията и указанията за употреба.

Всяка секция е ясно структурирана, за да улесни разбирането и прилагането на идентичността на вашата марка. Редактируемият дизайн в Whiteboards поддържа сътрудничество в реално време, което улеснява съгласуването на вътрешните екипи и външните партньори по отношение на стандартите за дизайн и съобщения.

📌 Идеално за: Дизайнери и мениджъри на марки, които трябва да документират визуалните и гласовите стандарти за маркетинговите активи, за да гарантират последователността на марката във всички материали.

12. Шаблон за публикации в социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте, преглеждайте и пускайте съдържание по-бързо с помощта на шаблона за публикации в социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за публикации в социални медии на ClickUp опростява планирането, създаването и публикуването на съдържание в различни социални профили.

Този шаблон е пълен с функции, от които маркетолозите се нуждаят: статуси като „В процес на преглед“ или „Публикувано“, специални полета за хаштагове, връзки и показатели за ангажираност, както и визуални индикатори за проследяване на това, което е готово за пускане. Можете да създавате персонализирани изгледи по канали – Facebook, Twitter, Pinterest – така че всеки екип да работи с подробностите, които са важни за него.

Функциите за управление на проекти на ClickUp, като начални и крайни дати, приблизителни времена и повтарящи се задачи, улесняват точното планиране на публикациите.

📌 Идеален за: Маркетинг специалисти в социалните медии, които планират кампании или еднократни публикации и искат да изготвят чернови, да проследяват одобренията и да сътрудничат по визуалните елементи.

Маркетингът стана по-лесен с ClickUp

Създаването на маркетингови материали може бързо да се превърне в хаос от срокове, ревизии и пропуснати детайли. Но какво, ако не е нужно да бъде така?

Влезте в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Той предлага персонализирани шаблони, предназначени да оптимизират процеса на продажби и да ви спестят време. По този начин можете да поддържате организация, да сътрудничите безпроблемно и да създавате професионални маркетингови материали без усилие.

Маркетинговите материали не трябва да са сложни. С шаблоните всичко става с едно кликване – можете да следите заявките и да проследявате кампаниите си.

Маркетинговите шаблони на ClickUp правят работния ви процес безпроблемен. Те ви помагат да управлявате заявки, да проследявате напредъка и да поддържате всички в синхрон. Ще оптимизирате процесите, ще намалите размяната на информация и ще прекарвате по-малко време в организиране.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅