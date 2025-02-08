Как да определите маркетингови цели и задачи (+примери)

Според Gartner, една средна организация харчи 7,7% от годишните си приходи за маркетинг. По-младите компании и стартиращите фирми харчат много повече. За повечето стартиращи фирми маркетингът е третият по големина разход след заплатите и разработката на продукти.

Естествено, бизнес лидерите и инвеститорите ще изискват възвръщаемост на тази инвестиция. За да я измерят, те определят ясен и добре дефиниран набор от маркетингови цели, които трябва да бъдат постигнати.

В тази публикация в блога разглеждаме как можете да направите същото за себе си с подходящите инструменти и техники.

⏰ 60-секундно резюме Маркетинговите цели определят предназначението и целите на всички дейности, извършвани от маркетинговия екип. Те насочват маркетинговата дейност на екипа. Важно е да определите маркетингови цели, защото те осигуряват: Яснота и фокус за членовете на екипа

Съгласуваност на усилията между мултифункционалните екипи

Гъвкавост за адаптиране към променящите се бизнес нужди

Измерване на усилията и резултатите

По-голям шанс за успех За да определите маркетинговите цели в рамките на вашата компания, опитайте следната рамка. Разберете целите на организацията Изведете маркетинговите цели от целите на организацията. Направете ги конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с времеви рамки (SMART). Проследявайте напредъка с табла за управление в реално време, базирани на KPI. С ClickUp можете да задавате, управлявате, наблюдавате и постигате маркетингови цели в една високо персонализирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която ви предоставя на вас и вашите екипи ясна видимост по всяко време. За примери за маркетингови цели, които можете да си поставите, и начини за тяхното измерване, продължете да четете.

Какво представляват маркетинговите цели?

Маркетинговите цели се отнасят до целите и задачите, поставени за маркетинговите дейности на дадена организация. Тези цели служат като ориентир за маркетинговия план, стратегията и изпълнението на кампаниите.

Основната цел на маркетинговите цели е да съгласувате всички дейности, свързани с марката, рекламата, промоциите, събитията, социалните медии и връзките с обществеността, с целите на организацията.

Например, ако най-голямата цел на компанията е разширяване, тогава вашите маркетингови стратегии за растеж трябва да са насочени към разширяване на познаваемостта на марката, генериране на потенциални клиенти и конверсии. От друга страна, основната цел на стартиращ маркетингов инструмент може да бъде задържането на клиенти; в такъв случай организацията би инвестирала в успеха на клиентите, въвеждането на нови функции, ангажираността и т.н.

Значението на маркетинговите цели

Целта е ясно и запомнящо се изявление за крайната точка. Тя е крайната цел. По този начин това предлага няколко ключови предимства.

Яснота и фокус

Целите дават яснота на маркетинговия екип за това, което трябва да постигнат през годината. Това им помага да вземат правилни решения относно инвестирането на времето и бюджетите си в различните дейности.

Съгласуваност

С разрастването на маркетинговите екипи не винаги е възможно всички да си сътрудничат по всички въпроси. Изпълнимите маркетингови цели са лепилото, което ги свързва. Те гарантират, че социалният маркетолог и дизайнерът работят в тандем по една и съща маркетингова стратегия, дори и да не взаимодействат много.

Гъвкавост

Често се приема, че целите са негъвкави. Всъщност е точно обратното. Ясните цели осигуряват голяма гъвкавост на екипите да се фокусират върху дейностите, които дават най-добри резултати. Рекламите не водят до конверсии? Няма проблем, нека пренасочим тези средства към спонсориране на събитие!

Измерване

Целите придават реалистичност на маркетинговите усилия. Те помагат да се измери успехът или въздействието на задачите, изпълнявани от екипа. Въз основа на вашите резултати по отношение на тези цели, можете също да определите критерии за сравнение и да усъвършенствате маркетинговите си цели по време на процеса.

По-голяма вероятност за успех

Маркетинговите цели помагат на екипите да изготвят план за всички свои дейности. Те дават стратегическа насока за вземане на решения. Позволяват по-добро разпределение на ресурсите и помагат за изграждането на конкурентно предимство.

По същество, маркетинговите цели поставят основата за успеха. Нека видим как би изглеждало това на практика.

Примери за общи маркетингови цели

Маркетинговите цели, които поставяте, зависят от редица организационни, свързани с индустрията и средови фактори.

Етап на бизнеса: Ако сте в начален етап, може да се фокусирате върху привличането на нови клиенти. Ако сте утвърдена компания, може да имате цели за разширяване на клиентската база или кръстосани/допълнителни продажби.

Организационни цели: Макар че най-честата организационна цел е да се продава повече, понякога ситуациите изискват нещо друго.

Например, туристическият сектор, веднага след пандемията, се нуждаеше от изграждане на доверие сред клиентите.

Така че вашите маркетингови цели зависят от целите на компанията.

Индустрия: Компания за B2B счетоводен софтуер е по-малко вероятно да харчи бюджети за телевизионна реклама, отколкото продавач на сладолед. Така че продуктът, целевата аудитория, индустрията и т.н. играят решаваща роля в маркетинговите цели.

Въз основа на всички тези параметри, ето десет примера за маркетингови цели, които можете да вземете под внимание.

1. Подобряване на репутацията на марката

Репутацията на марката е начинът, по който потенциалните клиенти възприемат предложенията на вашата организация. Това може да се основава на техния собствен опит с вашите продукти или да е резултат от вашите усилия в областта на дигиталния маркетинг.

Например, Volkswagen отдавна е известен със своята безопасност и устойчивост. Въпреки това, през 2015 г., когато избухна скандалът с манипулирането на емисиите, фундаменталната репутация на марката беше поставена под въпрос.

Компанията пое отговорност за своите провали и удвои усилията си в областта на околната среда, устойчивостта и управлението (ESG), за да възстанови репутацията си. Според годишния им отчет, през 2020 г. доверието на клиентите в марката се стабилизира на основните европейски пазари.

Независимо дали стартирате нова марка или се възстановявате от криза, подобряването на репутацията на марката е важна маркетингова цел за всяка организация.

Пример: Повишете положителния имидж на марката сред основните групи клиенти с 30% в рамките на финансовата година с нова маркетингова комуникационна стратегия.

Измерване: Качествена цел като тази трябва да се измерва с помощта на нетния индекс на препоръчителност (NPS), целеви проучвания, мониторинг на настроенията в социалните медии и др. В зависимост от текущите референтни стойности, можете да зададете цели за всеки от тези показатели.

2. Увеличаване на присъствието на марката

Присъствието на марката и свързаната с него видимост са ключови фактори за достигане на върха на маркетинговия фуния. Това помага за повишаване на познаваемостта на марката, създавайки пазар за продукта, който продавате.

Пример: Увеличете присъствието на марката в ключовите канали за привличане на клиенти до края на тримесечието.

Показатели: Присъствието на марката може да бъде увеличено по редица начини.

Например, производител на козметични продукти или храни и напитки може да отвори нови магазини на различни места. Бранд за B2B технологии може да публикува съдържание в своя блог или социални медии. Бранд за D2C може да инвестира в реклама на пазари като Amazon.

3. Оптимизиране на позиционирането на марката

Позиционирането на марката се отнася до мястото, което продуктът заема в съзнанието на потребителите и потенциалните клиенти. Може би смятате, че предлагате най-добрите трансформативни и иновативни продукти на пазара. Ако обаче клиентите ви възприемат като по-евтина алтернатива, тогава това е вашата позиция.

Така че, създаването на пространство за вашата марка с конкретно позициониране е ключова маркетингова цел.

Пример: Позиционирайте марката като лесно използваемо, леко приложение, задвижвано от изкуствен интелект, за изпълнение на ежедневни задачи.

Показатели: Най-добрият начин да разберете позиционирането е да говорите директно с клиентите. Анкетите и фокус групите са чудесен начин да направите това. Анализът на настроенията в социалните медии и проучванията на онлайн рецензиите също могат да бъдат полезни.

4. Увеличаване на трафика

Трафикът е още един важен показател в горната част на фунията, който играе ключова роля в преминаването на клиентите от осведоменост към обмисляне. Независимо дали го включвате в категорията „присъствие на марката“ или създавате цел за трафика самостоятелно, ето как можете да подходите към него с помощта на някои шаблони за маркетингова пътна карта.

Пример: Увеличете трафика на уебсайта с 2% месечно в рамките на следващата година.

Показатели: Основният показател е, разбира се, самият трафик на уебсайта. За да го оптимизирате във времето обаче, можете да го разделите на други цели, като например:

Увеличете органичния трафик чрез управление на SEO проекти с 30%.

Повишете процента на кликвания в имейлите към уебсайта с 10%.

Оптимизирайте платената маркетингова кампания, за да генерирате 100 000 посещения всеки месец.

5. Подобряване на потока от потенциални клиенти

Процесът на привличане на потенциални клиенти се отнася до клиентите на различни нива на ангажираност с марката. Обикновено процесът на привличане на потенциални клиенти или фунията се състои от етапи като осведоменост, обмисляне, намерение и решение.

Маркетингова фуния, през която преминава потокът от потенциални клиенти (Източник: Wikimedia Commons )

Подобряването на този процес може да означава две неща: увеличаване на обема на потенциалните клиенти, достигащи до върха на фунията, или подобряване на процента на конверсия на всеки етап от процеса. Маркетинговата цел, която си поставите, ще повлияе на стратегията, която следвате.

Пример: Увеличете броя на месечните демонстрации до 150 на представител за развитие на продажбите (SDR). Показатели: Това може да се постигне по различни начини, като например: Увеличете конверсията от намерение към покупка с 50%.

Увеличете генерирането на потенциални клиенти в горната част на фунията с 50%.

Увеличете конверсионния процент на всеки етап с 5%.

6. Диверсифициране на източниците на потенциални клиенти

Типичната организация генерира потенциални клиенти чрез широк спектър от източници, като онлайн реклама, социални медии, устни препоръки, партньори, филиали и др. Понякога някои източници могат да бъдат по-концентрирани от други.

Например, стартиращ бизнес в ранен етап може да бъде прекалено зависим от инвеститорите си или инкубатора, за да привлича потенциални клиенти. Това е стратегия с висока степен на риск. Затова те може да се опитат да разнообразят източниците си на потенциални клиенти.

Пример: Генерирайте поне 60% от потенциалните клиенти от 4-5 канала, различни от най-популярния.

Показатели: Това може да се измери чрез броя на новите канали за генериране на потенциални клиенти, дела на потенциалните клиенти от всеки канал и разпределението на входящите и изходящите канали. Опитайте някои от тези примери за маркетингови планове, за да намерите подходящата комбинация от елементи за вашите нужди.

7. Увеличете приходите

Това е основната цел на всеки бизнес, не само на маркетинга. Оцеляването на един бизнес зависи от способността му да генерира, запазва и увеличава приходите си от година на година.

Пример: Увеличете приходите на компанията с 10% до края на финансовата година.

Показатели: Водещите показатели за това могат да бъдат увеличение на броя на клиентите, по-голям дял от пазара, навлизане на нови пазари и др. Например, ако сте B2B технологична компания, можете да увеличите приходите си чрез:

Продавайте повече софтуер

Продажба на разширени функции на съществуващи клиенти

Увеличаване на броя на лицензите, закупени от всеки клиентски акаунт

Повишаване на цените за всеки лиценз

Увеличаване на пазарния дял

8. Увеличете маржовете на печалбата

Въпреки непропорционалното внимание, което му се обръща, приходът е само средство за постигане на цел. Истинският показател за една организация са нейните печалби, т.е. действителната сума, която остава след всички разходи и данъци.

Пример: Увеличете маржа на печалбата с 5% до края на годината.

Показатели: Можете да увеличите печалбите, като увеличите приходите при същите разходи или намалите разходите за текущите приходи. В горната маркетингова цел видяхме как изглежда увеличаването на приходите. Ето някои показатели за намаляване на разходите.

Намалете разходите за заплати с 20%.

Намалете цената на придобиване до по-малко от 50 долара.

Увеличете стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (LTV) с 50%.

9. Увеличете задържането на клиенти

Задържането на клиенти се отнася до процента на съществуващите потребители, които подновяват договора си всеки цикъл. Съвременните технологии/SaaS бизнеси позволяват на клиентите да прекратят договора си по всяко време. Дори и най-строгите договори имат период на подновяване, през който клиентът може да напусне без да плаща неустойка.

Това означава, че по време на всеки цикъл организацията трябва да насочи маркетинговите си усилия към задържането на всеки клиент.

Пример: Намалете отлива на потребители до по-малко от 5% за следващата финансова година. Показатели: Показателите за задържане на клиенти могат да бъдат различни. Ето някои примери: Провеждайте целенасочена дигитална маркетингова кампания за най-важните клиенти.

Започнете 100% от разговорите за подновяване най-малко 90 дни преди изтичането на договора.

Провеждайте разговори за успеха на клиентите с бизнес заинтересованите страни поне веднъж месечно.

Демонстрирайте значителни нови функции на всеки съществуващ клиент.

10. Подобряване на лоялността на клиентите

Много малко организации се възползват от устната реклама като ефективен канал за продажби. Това е грешка. Устната реклама има достоверност и надеждност, каквито никой маркетингов канал, собственост на компанията, не може да има. Потенциалните клиенти, които са дошли по препоръка, са по-склонни да се превърнат в клиенти, отколкото тези, които са се абонирали за вашия бюлетин.

Пример: Увеличете с 30% броя на потенциалните клиенти, привлечени чрез препоръки, в рамките на тази финансова година. Показатели: Поискайте отзиви от клиенти на публични платформи като G2.

Изработете цялостна програма за подкрепа на клиентите до първото тримесечие.

Разработете прост механизъм за проследяване на препоръките, който клиентите да могат да използват.

Независимо от маркетинговите цели, които сте си поставили, трябва да ги направите SMART. Да видим как.

Свързване на SMART целите с маркетинговите цели

SMART целите са конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с време. Рамката на SMART целите позволява на организациите да направят своите цели ефективни и успешни.

При определянето на маркетинговите цели е полезно те да бъдат SMART. Нека разгледаме как би изглеждала една цел като увеличаване на приходите.

Вашите SMART маркетингови цели биха били „увеличаване на приходите от основния продукт с 10% през следващата финансова година“. Това означава:

Конкретно : Увеличаване на приходите от основния продукт

Измерими : 10%

Постижимо : въз основа на миналите резултати това би било разумна цел, която да си поставите.

Релевантно : Това е релевантна цел за подкрепа на организационния растеж.

Срок: В рамките на финансовата година

Ако сте начинаещ в определянето на цели, опитайте шаблона за план за действие SMART Goal на ClickUp. Този лесен за начинаещи и персонализируем шаблон ви позволява да определяте цели, да правите планове и да проследявате напредъка на вашите маркетингови дейности.

Как да определите и постигнете маркетинговите си цели

Примерите за маркетингови цели в тази публикация в блога служат като вдъхновение за вас да определите свои собствени. Дори и да знаете какви цели искате да постигнете, правилното им определяне може да бъде предизвикателство. Ние ви предлагаме помощ.

1. Разберете целите на вашата организация

Разберете от бизнес лидерите какви са общите цели и планът за действие на организацията. Запознайте се с основните приоритети, неотменимите условия и наличните ресурси за тяхното постигане.

Управлението и разбирането на организационните цели ще бъде значително по-лесно с инструмент като шаблона за OKR и цели на компанията на ClickUp. Този шаблон за средно ниво е мощен инструмент за консолидиране и организиране на многобройните цели, които една компания може да има.

2. Определете вашите маркетингови цели

Въз основа на организационните цели планирайте вашите маркетингови цели. Вземете предвид всички аспекти на маркетинга, както и свързаните с него отдели, като продажби и успех на клиентите. Използвайте шаблони за определяне на цели, за да ускорите този процес.

Ето шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp и шаблона за маркетингов план на ClickUp, които ще ви помогнат да планирате маркетинговите си дейности за годината. Този шаблон, подходящ за начинаещи, ви помага да документирате всичко – от цели до дейности и резултати – на едно място.

3. Поставете SMART цели

Определете маркетинговите си цели под формата на SMART цели. Освен това, направете ги видими за екипа.

ClickUp Goals е чудесен начин да го направите. Задайте маркетинговите си цели като ключови резултати с числови, парични, верни/неверни или задачи. Организирайте ги в папки и използвайте обобщение на напредъка, за да видите текущото състояние в един прозорец. Насърчавайте членовете на екипа да приемат целите като част от своите KPI.

ClickUp Goals за определяне, проследяване и постигане на вашите маркетингови цели

📖 Допълнителна информация: Примери за маркетингови OKR за бизнеса.

4. Проследявайте напредъка

Използвайте софтуер за маркетингова аналитика, за да създадете изчерпателни табла за вашите маркетингови цели. С таблата на ClickUp можете да настроите персонализирани джаджи за всеки от ключовите показатели за ефективност, които проследявате.

Можете също така лесно да интегрирате външни източници, като например управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), инструменти за продажби, инструменти за управление на социални медии и др., за да изградите цялостна картина.

Отчети в реално време за всички маркетингови цели

Можете да започнете просто с шаблона за маркетингов отчет на ClickUp. Или да настроите свой собствен многофункционален табло за вашите нужди.

📖 Допълнителна информация: Как да използвате изкуствения интелект за маркетинг

Постигнете маркетинговите си цели с ClickUp

Дните на „създайте продукта и хората ще дойдат“ отдавна са отминали. Независимо дали става дума за рафта с портокалов сок в супермаркета или за счетоводен софтуер, във всяка категория има десетки, ако не и стотици продукти.

Тъй като разликите между тях са минимални, маркетингът (позициониране, съобщения, таргетиране и т.н.) играе значителна роля за успеха на продукта. За да бъде маркетингът ефективен, е необходим стратегически подход, започващ с правилните цели.

Поставянето на измерими маркетингови цели е само началото. Оттам нататък се нуждаете от мощен инструмент, с който да определяте цели, да проследявате напредъка, да правите корекции и да се придържате към плана. ClickUp for Marketing е създаден, за да бъде точно такъв инструмент.

ClickUp е мощен софтуер за управление на проекти, който позволява провеждането на дигитални маркетингови кампании, създаването на съдържание, сътрудничество в реално време, планиране на маркетингови процеси, отчитане и много други. Оптимизирайте вашите маркетингови дейности в дигитален формат.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.