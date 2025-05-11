10-те най-добри софтуера за планиране на графици в ресторанти за по-умно управление на персонала

В ресторанта, в който работя, имаме най-странните смени и графиците почти никога не са правилни. Имаме няколко къси смени (като 5-часови сутрешни смени и 3:30 следобедни смени), някои стандартни 7-часови смени и след това тези ужасни 10-часови вечерни смени от 5:00 следобед до 2:00 сутринта.

В ресторанта, в който работя, имаме най-странните смени и графиците почти никога не са правилни. Имаме няколко къси смени (като 5-часови сутрешни смени и 3:30 следобедни смени), някои стандартни 7-часови смени и след това тези ужасни 10-часови вечерни смени от 5:00 следобед до 2:00 сутринта.

Този коментар от потребител на Reddit перфектно подчертава често срещана трудност в ресторантьорския бранш – лошо планиране на графиците за смени.

Секторът на хотелиерството и ресторантьорството е силно зависим от хората. Когато служителите пропускат смени, мениджърите се борят да запълнят свободни позиции в последния момент, а в крайна сметка бизнесът страда.

Това, от което се нуждаете, е надежден софтуер за планиране на графици в ресторанти. Подходящият софтуер за планиране на графици на служителите може да се справи с отчитането на работното време и дори да автоматизира размяната на смени, така че промените в последния момент да не нарушават баланса на цялата ви дейност.

За да ви улесним, събрахме 10-те най-добри софтуерни платформи за планиране на графици в ресторанти, които ще ви помогнат да управлявате ефективно персонала си.

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на графици в ресторанти?

Искате да поддържате ангажираността на служителите в ресторанта, като същевременно контролирате разходите за труд? Уверете се, че софтуерът за планиране на графици за ресторанти предлага следните задължителни функции:

✅ Интуитивните инструменти за планиране трябва да позволяват на служителите да задават своята наличност, а мениджърите на ресторанти да могат лесно да създават и коригират месечните графици с интерфейси от типа „плъзгане и пускане” .

✅ Приложението за планиране на графици в ресторанти трябва да позволява на служителите да подават заявки за отпуск и да разменят смени без усилие, като същевременно мениджърите запазват контрол върху одобренията.

✅ Вградените функции трябва да ви помогнат да проследявате свободните смени, да уведомявате членовете на екипа за наличните свободни места и да изпращате незабавни известия , за да запълните празнините в реално време.

✅ Функционалността на часовника за отчитане на работното време и интеграцията с системите за изчисляване на заплатите гарантират точност при изчисляването на заплатите, като същевременно помагат на собствениците на ресторанти да контролират бюджета за труд.

✅ Приложението за планиране с съобщения в реално време улеснява обсъждането на графиците, промените в последния момент и важните актуализации.

Софтуер за планиране на графици в ресторанти на един поглед

Ето кратко резюме на най-добрите софтуери за планиране на графици в ресторанти:

Софтуер за планиране на графици в ресторанти Най-подходящ за Основни функции Цени ClickUp Планиране на екипа и автоматизация на работния процес за ресторанти от всякакъв размер Графици, базирани на изкуствен интелект, преглед на натовареността, интеграция с календар, проследяване на времето, шаблони за смени Наличен е безплатен план; Персонализирани планове за предприятия 7shifts Планиране и управление на персонала, специфично за ресторанти Автоматичен планировчик, синхронизация на POS/заплати, дневник на мениджъра, табло за ангажираност, мобилно приложение Безплатен план; Платените планове започват от 29,99 $/местоположение Homebase Малки екипи на ресторанти, които се нуждаят от всеобхватно планиране и изчисляване на заплатите График с функция „плъзгане и пускане“, проследяване на работното време, автоматизирано изчисляване на заплатите, управление на бакшишите, съобщения Безплатен план; Платените планове започват от 24,95 долара. Deputy Управление на работната сила и спазване на трудовото законодателство Автоматично планиране, инструменти за съответствие, проследяване на времето, мобилно приложение, проследяване на разходите за труд Плановете започват от 4,50 $/потребител. Sling Планиране на бюджета и комуникация в екипа Актуализации в реално време, проследяване на разходите за труд, географско ограждане, съобщения за екипа, синхронизиране на календара Безплатен план; Платените планове започват от 1,70 $/потребител. ZoomShift Малки предприятия и екипи, работещи на смени График с функция „плъзгане и пускане“, GPS отчитане на работното време, напомняния за смени, проследяване на отпуски, чат за екипа Безплатен план; Платените планове започват от 2 $/потребител Planday Бизнеси с множество локации и сложно планиране Интелигентно планиране, географско ограждане, отчети, готови за изчисляване на заплатите, инструменти за работа с няколко местоположения, съответствие с нормативните изисквания Цена от 3,25 $/потребител When I Work Бизнеси, които се нуждаят от услуги за планиране в една платформа Планиране с едно кликване, размяна на смени, синхронизиране на заплатите, контрол на бюджета за труд, мобилно приложение Цена от 2,50 $/потребител Buddy Punch Отдалечени екипи и интеграция на заплатите GPS проследяване, разпознаване на лица, автоматизация на работните часове, интеграция на заплатите, проследяване на отпуските Цена от 4,49 $/потребител Connecteam Управление на екипи без бюра и работна сила Часовник с GPS, автоматично планиране, вградена система за съобщения, инструменти за управление на човешките ресурси, интеграция с системата за изчисляване на заплатите Безплатен план; Платените планове започват от 29 $/месец

📮 ClickUp Insight: Изкуственият интелект завладява света, но голяма част от вашите служители се колебаят да го използват. 22% от участниците в нашето проучване остават скептични по отношение на използването на изкуствен интелект на работното място. Половината от тях са загрижени за поверителността на данните, а другата половина поставя под въпрос надеждността на изкуствения интелект. ClickUp отговаря директно на тези проблеми с протоколи за сигурност от най-високо ниво и прозрачни отговори, генерирани от изкуствен интелект, които включват източници и препратки към задачи. Това гарантира, че дори и най-предпазливите екипи могат с увереност да се възползват от производителността, осигурена от изкуствения интелект, без да се притесняват за сигурността на данните или точността на информацията.

Най-добрият софтуер за планиране на графици в ресторанти

Няма как да се отрече – управлението на ресторант е трудно. Премахнете главоболията, свързани с графиците, с тези софтуерни платформи за планиране на графици за ресторанти.

1. ClickUp (Най-добър за планиране на екипни графици и автоматизация на работния процес с помощта на изкуствен интелект)

Хотелиерският и ресторантьорският бизнес винаги е в движение. Затова времето е ограничено. Ето защо се нуждаете от софтуер „всичко в едно“, който предлага планиране на графиците на служителите и автоматизация на задачите с помощта на изкуствен интелект в една платформа.

ClickUp е приложение за работа , което комбинира управление на знанията, планиране на графиците на служителите с помощта на изкуствен интелект и автоматизация на задачите в една платформа. Ето как ClickUp може да помогне на ресторантите да управляват по-добре графиците си.

ClickUp Brain

Представете си, че разполагате с интелигентна система, която изучава вашия работен процес и постоянно ви информира с важни данни, обобщения на напредъка и задачи за изпълнение.

Това е ClickUp Brain за вас. Изкуственият интелект обединява ключовите задачи, графици и данни на вашия ресторант в полезни информации – всичко на едно място.

ClickUp Brain е особено полезен за автоматично генериране на графици на служителите чрез анализ на минали работни модели, наличност и изисквания за натоварване.

Създавайте лесно графици за служителите, генерирани от изкуствен интелект въз основа на съществуващи данни с ClickUp Brain

Изглед на натовареността в ClickUp

Workload View на ClickUp балансира ефективно работните смени на персонала, намалява разходите за труд и предотвратява прекалено натоварени или недостатъчно натоварени графици.

Визуализирайте обема работа, възложен на всеки член на екипа за избран период от време, с помощта на изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp

Друг начин да планирате смени според възможностите на вашите служители е да използвате шаблона за график на екипа на ClickUp. Той предоставя ясна представа за това кой работи, кога и за какви задачи отговаря.

💡 Съвет от професионалист: Когато управлявате ресторант, всяка секунда е от значение. За да разберете къде отива времето ви, функцията за проследяване на времето на ClickUp предлага автоматично въвеждане на времето и ръчно проследяване на времето. Тя дори се интегрира с популярни инструменти като Toggl, Harvest и Everhour, като гарантира, че всичко, което проследявате, е на едно място.

ClickUp AI-powered Calendar

ClickUp Calendar намалява визуалния хаос. Това е календар, задвижван от изкуствен интелект, проектиран да управлява интелигентно натоварването на вашия екип и да оптимизира вашата продуктивност.

Представете си, че имате виртуален асистент, който не само анализира натрупаната работа, но и приоритизира смени и автоматично ги разпределя по време за оптимална ефективност.

Чрез интегрирането на ClickUp и Google Calendar ресторантите могат лесно да синхронизират информацията за графиците между платформите.

Свържете безпроблемно ClickUp с вашите съществуващи календари и се насладете на AI-базирани функции като AI Notetaker

Всяко действие, предприето в едното – като планиране на ново събитие или създаване на задача – автоматично актуализира другото, като осигурява безпроблемно планиране.

Тайлър Гътри, директор по приходите в Home Care Pulse, заяви, че функциите „Работна натовареност“ и „Календар“ на ClickUp улесняват планирането на капацитета.

Изгледите на натоварването и календара улесняват значително планирането на капацитета. Видимостта на това, върху което работят екипите, е много по-добра, отколкото беше преди

Изгледите на натоварването и календара улесняват значително планирането на капацитета. Видимостта на това, върху което работят екипите, е много по-добра, отколкото беше преди

Чрез интегрирането на ClickUp и Google Calendar ресторантите могат лесно да синхронизират информацията за графиците между платформите. Ето как:

Извършете планиране на сценарии, за да оптимизирате графика на смени

Използвайте график за обратно планиране на проекта , за да зададете структурирани цикли на ротация (например график на работа 2-2-3 ).

Организирайте членовете на екипа в определени структури за управление на смени.

Проследявайте и актуализирайте месечните графици с автоматизирани известия.

Шаблон за блокиране на графици в ClickUp

Можете също да опитате шаблона за блокиране на графици на ClickUp. Този шаблон помага на мениджърите на ресторанти да структурират ефективно работните дни, като дават приоритет на задачи като подготвителна работа, проверка на запасите и обслужване на клиенти, без да разчитат на разпръснати таблици.

Получете безплатен шаблон Структурирайте работните дни и определете приоритетите на задачите си с шаблона за блокиране на графици на ClickUp.

Получавате ясен график за пиковите часове, така че служителите в ресторанта да са съгласувани по отношение на своите задължения.

По същия начин, шаблонът за графици на смени на ClickUp опростява процеса на планиране на смени с редактиране чрез плъзгане и пускане, актуализации в реално време и визуална организация на смени.

ClickUp Tasks

Управлявайте запасите и приоритизирайте важните задачи с помощта на ClickUp Tasks

Докато Calendar се грижи за смени, ClickUp Tasks ви помага да управлявате всеки аспект от ежедневните операции на вашия ресторант.

Например, можете да планирате смени, да управлявате запасите и да контролирате задачите по обслужване на клиенти, като настройвате напомняния, разпределяте роли и проследявате всеки проект в реално време. Можете дори да създавате персонализирани полета, за да сте винаги в течение с най-важното за всяка задача: подготвителна работа, поръчки на клиенти или поддръжка.

Освен това, с функцията за автоматично планиране, никога повече няма да се налага да се притеснявате за припокриващи се задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Календарно представяне : Лесно планирайте и визуализирайте смени с интерфейс за плъзгане и пускане за бързи корекции.

Повтарящи се задачи : Автоматизирайте редовните смени, така че да се планират без ръчно въвеждане.

Проследяване на работното време : Следете работното време на служителите за точно изчисляване на заплатите и покриване на смени.

Шаблон за графици на смени : Опростете планирането на графиците на служителите в ресторанта с актуализации в реално време и опции за размяна на смени.

ClickUp Automations : Изпращайте автоматични напомняния за предстоящи смени и уведомявайте членовете на екипа за промени в графика.

Потребителски полета : Добавете подробности като местоположение, длъжност и специални инструкции към задачите за смени.

Мобилно приложение: Позволете на служителите в ресторанта да проверяват графиците си, да отбелязват влизане/излизане и да получават известия, докато са в движение.

Ограничения на ClickUp

Разнообразието от функции и шаблони може да се стори прекалено голямо за потребители, които го използват за първи път.

Използването на мобилното приложение може да бъде непостоянно, с периодични забавяния в актуализациите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

Едно от най-големите предимства на ClickUp са неговите интеграции и API възможности. Автоматизирахме почти половината от ръчните си задачи, което значително подобри ефективността и ни освободи време за по-ценна работа. Възможността да персонализираме таблата, да настроим автоматизации и да интегрираме съществуващите си инструменти прави ClickUp незаменима част от нашите технологии.

Едно от най-големите предимства на ClickUp са неговите интеграции и API възможности. Автоматизирахме почти половината от ръчните си задачи, което значително подобри ефективността и ни освободи време за по-ценна работа. Възможността да персонализираме таблата, да настроим автоматизации и да интегрираме съществуващите си инструменти прави ClickUp незаменима част от нашите технологии.

💡 Съвет от професионалист: Собствениците на ресторанти често се затрудняват да решат от какво да започнат. Без ясна йерархия на задачите рискувате да се сблъскате с пречки и пропуснати срокове. Научете как да приоритизирате задачите ефективно в „Как да приоритизирате задачите на работа“ и започнете да работите по-умно, а не по-усилено.

2. 7shifts (Най-добър за планиране и управление на персонала в ресторанти)

чрез 7shifts

Управлението на графиците в ресторантите изисква инструмент, създаден специално за уникалните предизвикателства на бранша. За разлика от общия софтуер за планиране на графиците на служителите, 7shifts е проектиран изключително за мениджъри и служители в ресторанти. Той предлага функции като обединяване на бакшишите, POS интеграции и прогнозиране на работната ръка.

Едно от най-големите главоболия в ресторантьорския бранш е поддържането на справедливи графици при балансиране на разходите за труд. 7shifts решава този проблем с автоматичния си планировчик, който създава оптимизирани графици на смени въз основа на наличността на служителите, исторически данни за продажбите и пиковите часове на работа.

Най-добрите функции на 7shifts

Автоматично разпределяйте оптимизирани смени въз основа на тенденциите в работната сила, прогнозите за продажбите и наличността на служителите с Auto-scheduler.

Синхронизирайте с водещи в бранша системи за изчисляване на заплати и POS инструменти, за да подобрите проследяването на разходите за труд и да намалите ръчното въвеждане на данни чрез POS и интеграция на заплатите.

получавайте достъп до показатели за ангажираност в реално време с Manager Log Book и Проследявайте обратната връзка за смени, управлявайте присъствието на работа ис Manager Log Book и софтуера за отчитане на присъствието на работа.

Следете размяната на смени, закъсненията и присъствието, за да идентифицирате потенциални проблеми с задържането на персонала с помощта на таблото за ангажираност на служителите.

Дайте възможност на служителите да разменят смени, да подават заявки за отпуск и да получават незабавни известия за предстоящи графици с мобилното приложение.

Ограничения на 7shifts

Прекалено сложен за начинаещи потребители поради разнообразието от функции

Някои потребители съобщават за спорадични проблеми със синхронизацията при интеграцията с POS системи на трети страни.

Мобилното приложение може да се възползва от по-интуитивен дизайн за промени в смени и проследяване на времето.

Цени на 7shifts

Безплатно

Entrée : 29,99 $/месец за локация

The Works : 69,99 $/месец на локация

Gourmet: 135 $/месец на локация

Оценки и отзиви за 7shifts

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1190 отзива)

Какво казват реалните потребители за 7shifts?

Той улеснява комуникацията с екипа, всеки знае какви задачи има, както и разполага с много инструменти за размяна, заявка за отпуск, преглед на смени и др. 7shifts спестява много време при планирането и е чудесен начин за комуникация с персонала.

Той улеснява комуникацията с екипа, всеки знае какви задачи има, а също така предлага много инструменти за размяна, заявка за отпуск, преглед на смени и др. 7shifts спестява много време при планирането и е чудесен начин за комуникация с персонала.

Прочетете също: 11 безплатни шаблона за управление на задачи в ClickUp и Excel

3. Homebase (Най-подходящ за малки ресторантски екипи, които се нуждаят от цялостно планиране и изчисляване на заплатите)

чрез Homebase

Управлението на ресторант означава редица административни задачи, съчетани с напрежението и хаоса в натоварената кухня, особено когато сте малък бизнес. Имате нужда от приложението Homebase, което комбинира планиране на графиците на служителите, отчитане на работното време и управление на човешките ресурси.

За разлика от повечето софтуери за планиране на графици в ресторанти, Homebase автоматизира и обработката на заплатите, преобразува табелите за отчитане на работното време в разплащателни ведомости, подава данъчни декларации за заплатите и дори предлага ранен достъп до заплатите за служителите.

Най-добрите функции на Homebase

Планиране на графиците на служителите с функция „плъзгане и пускане” и автоматично актуализиране на смени

Проследяване на времето с вграден часовник, който работи на мобилни устройства, таблети и POS системи.

Обработка на заплатите, която превръща работните часове в заплати и автоматично обработва данъчните декларации.

Комуникация в екипа с вградена система за съобщения, за да координирате размяната на смени и да изпращате актуализации.

Управлението на бакшишите, което извлича данни за бакшишите от POS системите, изчислява разпределенията и ги добавя към ведомостта за заплати.

Ограничения на Homebase

Ограничени възможности за персонализиране на изгледите на графиците и отчетите

Някои потребители изпитват периодични проблеми със синхронизацията при интеграции с трети страни.

Разширените функции за управление на човешките ресурси и съответствие са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Homebase

Basic : Безплатен

Essentials : 24,95 $/месец за локация

Плюс : 59,95 $/месец за всеки обект

All-in-One: 99,95 $/месец на локация

Оценки и рецензии за Homebase

G2 : 4. 2/5 (128 отзива)

Capterra: 4,6/5 (1093 отзива)

Какво казват реалните потребители за Homebase?

Аз съм мениджър и използвам Homebase, който изпълнява необходимите функции. Персоналът може да се регистрира на терминал или директно на телефона си, ако го разрешите. На „началния екран“ на всеки служител се показва обобщение на предстоящите му смени и др., но също така и колко пари е „спечелил“ до момента, като му се дава възможност да изтегли парите си.

Аз съм мениджър и използвам Homebase, който изпълнява необходимите функции. Персоналът може да се регистрира на терминал или директно на телефона си, ако го разрешите. На „началния екран“ на всеки служител се показва обобщение на предстоящите му смени и др., но също така и колко пари е „спечелил“ до момента, като му се дава възможност да изтегли парите си.

4. Deputy (Най-добър за управление на работната сила и спазване на трудовото законодателство)

чрез Deputy

Всеки ресторант има свой ритъм – натоварени обедни часове, тихи следобеди и непредсказуеми пикови часове. Управлението на графиците на смени, като същевременно се гарантира, че разходите за труд остават в рамките на бюджета, е предизвикателство, но Deputy го улеснява с автоматично планиране, задвижвано от изкуствен интелект, и проследяване на труда в реално време.

Вместо да прекарвате часове в ръчно създаване на графици за ресторанти, Deputy ви помага да автоматизирате планирането на смени, като взема предвид наличността на служителите, тенденциите в продажбите и прогнозите за търсенето. Deputy наистина блести в областта на спазването на трудовото законодателство. Приложението за работни графици предлага вградена функция за спазване на Fair Workweek и проследяване на извънредния труд.

Най-добрите функции на Deputy

Оптимизирайте смени въз основа на търсенето, данните за продажбите и разходите за труд с автоматично планиране, задвижвано от изкуствен интелект .

Гарантирайте спазването на трудовото законодателство и предотвратете скъпи глоби с инструментите за съответствие на Fair Workweek.

Синхронизирайте директно със системите за изчисляване на заплатите, за да предотвратите грешки при отчитането на работното време и интегрирането на заплатите.

Позволете на служителите да разменят смени, да проверяват графици и да получават известия с помощта на мобилно приложение за планиране.

Проследявайте разходите за труд в реално време, за да предотвратите преразход на средства за труд и да управлявате ефективно бюджетите.

Ограничения на Deputy

Някои потребители съобщават за спорадични проблеми със синхронизацията с интеграции на трети страни за изчисляване на заплати и POS.

Интерфейсът на мобилното приложение може да изглежда претрупан , особено за нови потребители, които управляват няколко екипа.

Разширените отчети и персонализираните конфигурации на заплащането са достъпни само в плановете за предприятия.

Цени на Deputy

Планиране : 4,50 $/месец на потребител

Време и присъствие : 4,50 $/месец на потребител

Премиум : 6 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и отзиви за Deputy

G2 : 4,6/5 (310+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (740+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Deputy?

Deputy е страхотно допълнение към новооткрития ни бизнес, като ни помага да опростим процеса на заплащане в хотелиерството и да спестим много време! Поддръжката е фантастична, с много бързи отговори и отлично проследяване. Силно препоръчвам!

Deputy е страхотно допълнение към новооткрития ни бизнес, като ни помага да опростим процеса на заплащане в хотелиерството и да спестим много време! Поддръжката е фантастична, с много бързи отговори и отлично проследяване. Силно препоръчвам!

✨ Интересен факт: Първите хотели в историята, наречени „риокани“, са създадени в Япония в началото на VII век. Тези риокани са служили като места за почивка по Пътя на коприната, предлагайки на пътуващите място, където да се отпуснат по време на пътуването си.

5. Sling (Най-добър за бюджетно планиране и комуникация в екипа)

чрез Sling

За ресторанти с няколко локации Sling предлага опции за дългосрочно планиране, което улеснява управлението на смени в различни обекти.

С Sling мениджърите на ресторанти могат лесно да създават, редактират и споделят графици, като по този начин намаляват промените в графиците в последния момент и недоразуменията. Платформата поддържа и проследяване на работното време и управление на разходите за труд, което улеснява контрола на разходите за труд и спазването на бюджета.

Най-добрите функции на Sling

Планирайте смени с функция „плъзгане и пускане” и актуализации в реално време.

Проследявайте времето мобилно с географско ограждане , за да се уверите, че служителите се регистрират от правилното място.

Управлявайте разходите за труд, за да проследявате заплатите във времето и да избягвате конфликти в графиците.

Комуникирайте незабавно с частни и групови съобщения без външни приложения.

Синхронизирайте календарите, за да ги интегрирате със съществуващите инструменти за планиране.

Ограничения на Sling

Ограничени възможности за отчитане и персонализиране в сравнение с по-усъвършенствания софтуер за планиране

Интерфейсът може да изглежда претрупан при управлението на големи екипи.

Някои потребители съобщават за незначителни проблеми в мобилното приложение при обработката на размени на смени.

Цени на Sling

Безплатно

Премиум : 1,70 $/потребител на месец

Бизнес: 3,40 $/потребител на месец

Оценки и отзиви за Sling

G2 : 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 180 отзива)

6. ZoomShift (Най-подходящ за малки предприятия и екипи, работещи на смени)

чрез ZoomShift

Бизнесите, които дават приоритет на почасово заплатените работници, ценят ZoomShift, тъй като той предлага лесни за използване функции като проследяване на отпуските, размяна на смени и контрол на разходите за труд, които помагат на мениджърите да се придържат към бюджета, като същевременно поддържат удовлетвореността на служителите.

Освен това, благодарение на планирането с функцията „плъзгане и пускане“, автоматичните напомняния и вградената комуникация в екипа, служителите винаги знаят кога и къде да бъдат, което намалява броя на отсъствията и объркването в графика.

Най-добрите функции на ZoomShift

График с функция „плъзгане и пускане” с шаблони за работни графици , които могат да се използват многократно, за лесно планиране на смени.

Проследявайте времето с GPS верификация и опции за мобилно отчитане на работното време.

Изпращайте автоматични напомняния и потвърждения за смени, за да намалите броя на отсъствията.

Управлявайте отпуските и отсъствията с работни потоци за одобрение в реално време.

Предоставяйте информация за разходите за труд, за да помогнете на мениджърите да контролират извънредния труд и да се придържат към бюджета.

Улеснете комуникацията в екипа с частни съобщения, групови чатове и известия за размяна на смени.

Ограничения на ZoomShift

Липсва дълбока интеграция с системите за изчисляване на заплатите (все още няма поддръжка за ADP или Paychex)

Без автоматизация на графиците с изкуствен интелект, както при някои конкуренти

Някои отчети са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на ZoomShift

Essentials : Безплатен

Стартово ниво : 2 $/потребител на месец

Премиум: 4 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за ZoomShift

G2 : 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за ZoomShift?

Ние сме музикален клуб с нестопанска цел в колеж, който разполага с екип от над 40 студенти, които ни помагат да организираме събитията си. ZoomShift ни помага да организираме подробностите, датата, часа и позициите (т.е. асистенти/сценичен екип и т.н.) на събитията. Възможността да се поиска покритие на смени е полезна, тъй като студентите понякога имат натоварени графици. Тъй като студентите идват и си отиват/завършват, е лесно да се добавят и премахват членове.

Ние сме музикален клуб с нестопанска цел в колеж, който разполага с екип от над 40 студенти, които ни помагат да организираме събитията си. ZoomShift ни помага да организираме подробностите, датата, часа и позициите (т.е. асистенти/сценичен екип и т.н.) на събитията. Възможността да се поиска покритие на смени е полезна, тъй като студентите понякога имат натоварени графици. Тъй като студентите идват и си отиват/завършват, е лесно да се добавят и премахват членове.

💡 Съвет от професионалист: Искате да предложите на екипа си повече гъвкавост, без да губите от производителността? Работен график 9/80 може да е идеалното решение! Научете как работи и как да го приложите безпроблемно с приложения за планиране. Какво е работен график 9/80 и как работи?

7. Planday (Най-подходящ за бизнеси с множество локации и сложни нужди от планиране)

чрез Planday

Чувствали ли сте някога, че планирането е пълноценна работа в допълнение към вашата действителна пълноценна работа? Planday ви помага да планирате по-умно, да комуникирате по-добре и да поддържате заплатите в ред без главоболия.

Създаден за ресторанти, хотели, магазини, екипи в здравеопазването и бизнеси от всякакъв мащаб, Planday автоматизира досадните задачи, за да можете да се съсредоточите върху управлението на бизнеса си. Независимо дали управлявате едно или няколко места, Planday ви помага да синхронизирате екипа си, да намалите разходите за труд и да улесните изчисляването на заплатите.

Най-добрите функции на Planday

Автоматизирайте интелигентното планиране с планиране на базата на търсенето

Уверете се, че служителите отчитат работното си време от правилното място с Punch Clock и географско ограждане.

Създавайте отчети, готови за изплащане на заплати, с безпроблемна интеграция за изчисляване на заплатите.

Активирайте самообслужването на служителите за размяна на смени, заявки за отпуск и известия с помощта на приложението.

Предотвратете нарушенията на извънредния труд и управлявайте правилата за почивките с инструменти за съответствие .

Управлявайте графиците на различни локации и съхранявайте договорите за управление на човешките ресурси.

Ограничения на Planday

Според отзивите на потребителите мобилното приложение може да работи бавно.

По-висока цена в сравнение с някои конкуренти, особено за малки екипи

Някои разширени функции за отчитане са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Planday

Стартово ниво : 3,25 $/месец на потребител

Плюс : 5,50 $/месец на потребител + 27,50 $ базова такса

Pro: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Planday

G2 : 4,5/5 (88 отзива)

Capterra: 4,3/5 (56 отзива)

8. When I Work (Най-подходящ за фирми, които се нуждаят от услуги за планиране на графици в една платформа)

чрез When I Work

Репутацията на When I Work говори сама за себе си – лесна за използване платформа за планиране и управление на персонала, на която се доверяват над 150 000 бизнеса по целия свят.

Най-добрата характеристика на инструмента е, че автоматизира планирането, проследява времето безпроблемно и поддържа екипите свързани – всичко на едно място. Независимо дали управлявате малко кафене, магазин с няколко локации или разрастващо се здравно заведение, When I Work ви помага да създадете графици за минути.

Най-добрите функции на When I Work

Създавайте графици за минути с инструмент с едно кликване

Управлявайте екипи на различни места

Позволете на служителите да разменят или отказват смени, докато мениджърите одобряват промените незабавно.

Синхронизирайте се директно с доставчиците на услуги за изчисляване на заплатите, за да оптимизирате изчисляването на заплатите.

Управлявайте бюджетите за труд и предотвратявайте разходите за извънреден труд.

Ограничения на When I Work

Някои потребители съобщават за забавяне на приложението и проблеми с излизането от профила

Функциите за персонализиране (като правила за планиране) са достъпни само в по-скъпите пакети.

Ограничено проследяване на отпуските, освен ако не преминете към план Pro или Premium.

Цени на When I Work

Essentials : 2,50 $/месец на потребител

Pro : 5 $/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за When I Work

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1140 отзива)

Какво казват реалните потребители за When I Work?

Харесва ми, че всичко, от което се нуждая, е на едно място. Харесва ми също, че мога да виждам графика на екипа, както и моя личен график. Беше лесно да се внедри за екипа и предвид колко често го използваме, се радвам, че е толкова лесна за употреба система.

Харесва ми, че всичко, от което се нуждая, е на едно място. Харесва ми също, че мога да виждам графика на екипа, както и моя личен график. Беше лесно да се внедри за екипа и предвид колко често го използваме, се радвам, че е толкова лесна за употреба система.

✨ Интересен факт: McDonald’s е известен като една от най-популярните вериги ресторанти в света, но също така е и най-големият дистрибутор на играчки в света, благодарение на своите Happy Meals!

9. Buddy Punch (Най-подходящ за отдалечени екипи и интеграция на заплатите)

чрез Buddy Punch

Ако управлявате служители на почасова работа, дистанционни работници или няколко работни места, Buddy Punch прави отчитането на работното време и изчисляването на заплатите лесно и безпроблемно. С GPS проследяване, географско ограждане и разпознаване на лица можете да се уверите, че служителите се регистрират от правилното място и навреме, без ръчно наблюдение.

Създаден за фирми от всякакъв размер, Buddy Punch автоматизира изчисляването на заплатите, следи извънредния труд и се интегрира с QuickBooks, Paychex и Workday, което го прави едно от най-добрите решения за отчитане на работното време и изчисляване на заплатите, предлагани днес.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Проследявайте времето мобилно с GPS маркиране и географско ограждане

Предупреждавайте за извънредния труд и осигурете проследяване в реално време, за да предотвратите превишаване на разходите за труд.

Интегрирайте заплатите с QuickBooks, Paychex, Workday и други

Автоматизирайте работните графици с подробни отчети за заплатите и разходите за труд.

Предотвратете фалшивото отчитане на работното време с уеб камера и разпознаване на лица при отчитане на работното време.

Създавайте гъвкави графици с инструменти за създаване на смени чрез плъзгане и пускане.

Проследявайте отпуските и почивните дни с автоматични одобрения и натрупвания.

Ограничения на Buddy Punch

Някои функции на настолния компютър липсват на мобилните устройства.

Базовата такса от 19 долара на месец може да се окаже скъпа за малки екипи.

Цени на Buddy Punch

Стартово ниво : 4,49 $/потребител + 19 $/месечна базова такса

Pro : 5,99 $/потребител + 19 $/месечна базова такса

Enterprise: 10,99 $/потребител + 19 $/месечна базова такса

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1050 отзива)

10. Connecteam (Най-подходящ за екипи без работни места и управление на персонала)

чрез Connecteam

Да поддържате всички свързани, организирани и отговорни е предизвикателство, ако управлявате персонал, който не работи на бюро, независимо дали в търговията на дребно, хотелиерството, строителството или услугите на място.

Connecteam решава този проблем, като предлага всеобхватно мобилно приложение за планиране на графиците на служителите, проследяване на работното време, комуникация, управление на отпуските и управление на човешките ресурси. Мениджърите могат да планират смени, да проследяват работното време с часовници с GPS, да изпращат съобщения, да възлагат задачи и да съхраняват документи на служителите – всичко това от един единствен контролен панел.

Той е еднакво интуитивен и за служителите: те могат да се регистрират при пристигане/напускане, да разменят смени, да подават заявки за отпуск и да чатят с мениджърите от мобилните си устройства.

Най-добрите функции на Connecteam

Уверете се, че служителите отчитат работното си време от правилното място с помощта на часовник за отчитане на работното време и GPS проследяване.

Планирайте смени с функция „плъзгане и пускане”, автоматично планиране и размяна на смени.

Поддържайте екипите си в синхрон с вградени функции за съобщения, новини и анкети.

Подобрявайте ефективността на работата с чеклисти, формуляри и управление на задачите.

Опростете управлението на човешките ресурси с инструменти за назначаване, обучение и проследяване на представянето.

Интегрирайте заплатите с QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex и Xero.

Ограничения на Connecteam

Функциите за географско ограждане понякога могат да бъдат ненадеждни в райони със слаб сигнал.

Усъвършенстваната автоматизация на заплатите не е толкова надеждна, колкото специализираният софтуер за заплати.

Някои потребители съобщават за периодични забавяния на приложението при обработката на големи количества данни.

Цени на Connecteam

План за малки предприятия : Безплатен

Основен : 29 $/месец

Разширен : 49 $/месец

Expert: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Connecteam

G2 : 4,6/5 (2241 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1221 отзива)

✨ Интересен факт: Почти 40% от американците са работили в ресторант в даден момент – било то на пълно работно време или за краткосрочна работа на непълно работно време.

Ето някои инструменти, които не са влезли в нашата топ 10, но могат да ви бъдат полезни:

Toggl Track : Помага да проследявате работното време на служителите в различни смени, като предоставя информация за ефективността на труда.

Zoho People : Интегрирайте планирането с изчисляването на заплатите, проследяването на отпуските и оценките на представянето.

Shiftboard: Използвайте планиране в реално време с инструменти за комуникация в екипа, за да се уверите, че смени са запълнени ефективно и екипите работят в синхрон.

Спестете време и овладейте планирането на ресторанти с ClickUp

Планирането на графиците в ресторантите не е лесна задача – 83% от работната сила в САЩ дава приоритет на гъвкавото работно време. Въпреки това, в един натоварен сектор като хотелиерството и ресторантьорството е необходимо да има баланс и прозрачна комуникация.

Подходящият софтуер за планиране на графици в ресторанти премахва стреса, свързан с назначаването на персонал. Защо да се борите с обаждания в последния момент и объркващи графици?

ClickUp се справя с това чрез автоматизирани напомняния, размяна на смени, проследяване на работното време и дори интеграция с ведомостите за заплати. Готови ли сте да направите графика си да работи за вас? Регистрирайте се в ClickUp сега!