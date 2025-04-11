Топ 10 софтуерни решения за малки и средни предприятия, които ще стимулират растежа през 2025 г.

Управлението на малък бизнес означава да изпълнявате много роли – да управлявате фактури, да контролирате проекти, да общувате с клиенти и да следите екипа си. Това е много!

Добрата новина е, че софтуерът за управление на проекти за малки и средни предприятия (МСП) ви освобождава от тежките задачи.

Например, платформа за управление на проекти с автоматизация може да направи работните процеси по-ефективни; машинно обучение може да помогне на бизнеса да предвижда тенденции, а изчислителните облаци оптимизират сътрудничеството. Възможностите продължават да се разширяват.

Ето защо сме съставили този списък с най-добрите софтуери за малки и средни предприятия, за да ви помогнем да ускорите растежа на бизнеса си и да привлечете нови клиенти.

Топ 10 софтуерни решения за малки и средни предприятия на един поглед

Ето една кратка сравнителна таблица за софтуера за малки и средни предприятия:

Какво трябва да търсите в софтуера за малки и средни предприятия?

Изборът на подходящ софтуер за управление на проекти за малки предприятия може да се окаже трудна задача. Има прекалено много опции, прекалено много функции и прекалено много цени. И така, какво всъщност е важно?

Ключът е да намерите инструменти, които отговарят на вашите нужди в момента, като същевременно ви дават гъвкавост за растеж. Ето на какво да обърнете внимание:

Основни бизнес функции: Използвате пет различни инструмента за фактуриране, Използвате пет различни инструмента за фактуриране, управление на инциденти и обслужване на клиенти? Това е хаос. Най-добрият софтуер за малки и средни предприятия обединява управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM), управлението на запасите, управлението на задачите и други основни бизнес функции в един удобен пакет.

Автоматизация: Изберете инструменти, които помагат за автоматизиране на задачи, като проследяване на клиенти, обработка на заплати и потвърждаване на поръчки, за да улесните работата си.

Отчети и анализи: Потърсете софтуер с разширени функции за отчети и анализи, които предоставят подробна информация в реално време за продажбите, наличността на служителите, напредъка на проектите, трафика на уебсайта и анализи.

Екипна работа : Ако работите с екип, потърсете софтуер за малки и средни предприятия с опции за разпределяне на задачи, проследяване на времето и споделяне на файлове. Ако работите с екип, потърсете софтуер за малки и средни предприятия с опции за разпределяне на задачи, проследяване на времето и споделяне на файлове.

Опростено ценообразуване и мащабируемост: Допълнителните функции не означават много, ако цената ви кара да плачете. Търсете гъвкави ценови планове, които отговарят на размера и бюджета на вашия бизнес. Бонус точки, ако има безплатна пробна версия, за да можете да тествате, преди да се ангажирате.

Лесна интеграция с това, което вече използвате: Никой не иска да смени всичко за една нощ. Новият ви софтуер трябва да се интегрира лесно с съществуващата ви Никой не иска да смени всичко за една нощ. Новият ви софтуер трябва да се интегрира лесно с съществуващата ви ИТ инфраструктура – независимо дали става дума за счетоводен софтуер, CRM или платформа за имейл маркетинг.

Удобство за ползване: Най-добрите инструменти за малки и средни предприятия са интуитивни, така че вие и вашият екип можете да започнете да ги използвате без часове на обучение.

🧠 Знаете ли, че... Според проучването SMB Tech Survey, 79% от собствениците на малки предприятия използват поне два цифрови инструмента за управление на операциите си, а 13% използват пет или повече!

10-те най-добри софтуера за малки и средни предприятия

Нека разгледаме най-добрите софтуери за малки и средни предприятия, техните най-добри функции, цени и дори ограничения.

1. ClickUp (Най-добрият софтуер за управление на работата за малки и средни предприятия)

Управлявайте всичките си проекти, документи и дискусии на едно място с решението за управление на проекти на ClickUp

Вие сте малка фирма с ентусиазиран екип, който е готов да свърши всякаква работа. Но има един проблем – всеки има свой собствен начин на работа. Финансите се управляват в електронни таблици, маркетинговият екип използва друга платформа за управление на потенциалните клиенти, а операциите? Те се управляват на съвсем друга платформа. Преди да се усетите, прекарвате повече време в превключване между инструменти, отколкото в действителното извършване на работата. Тук е мястото, където комплексни инструменти за управление на проекти като ClickUp улесняват работата ви. ClickUp е всичко в едно приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на малките и средни предприятия да работят по-бързо и по-умно.

С решението за управление на проекти ClickUp можете да планирате, изпълнявате и наблюдавате проектите си на едно място. Започнете с изброяване на обхвата и изискванията на проекта в ClickUp Docs. Можете да добавяте таблици, да вмъквате елементи за форматиране и да редактирате в реално време заедно с членовете на екипа си.

Управлявайте обхвата и изискванията на проектите в ClickUp Docs

Малките и средните предприятия често имат отворени роли и може да е трудно да се проследи какво прави всеки. Но не и с ClickUp Tasks. Той ви помага да разпределите ясни задачи на всеки член на екипа за по-добра отчетност.

Определяйте приоритетите на задачите и проследявайте напредъка лесно с ClickUp Tasks

Искате членовете на екипа да работят заедно? Задайте зависимости между задачите, за да се свърши работата по-бързо. Можете дори да зададете приоритети на задачите и персонализирани статуси на задачите за лесно наблюдение. Ако сте в движение и се нуждаете от бърза актуализация на задачите, които ви предстоят, и на това, върху което работи екипът ви, ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp, ще ви помогне!

Получавайте незабавни обобщения на задачите и информация с ClickUp Brain

ClickUp Brain може да предоставя незабавни актуализации за проекти и задачи и дори обобщения на чатове. Той действа като инструмент за управление на знанията и извлича отговори от вашите документи, задачи, уикита и чатове. Но това не е всичко! ClickUp Brain работи и като асистент за писане. Може да създава персонализирани имейл кампании, публикации в социалните медии или текстове за уебсайтове за клиенти. Ако търсите инструмент за подобряване на ефективността на работата, ClickUp Automations е всичко, от което се нуждаете. Помага ви да настроите работни потоци, базирани на тригери, за да свършите работата по-бързо.

Автоматизирайте работните процеси и подобрете ефективността с ClickUp Automations

Най-доброто в ClickUp? Не е нужно да харчите пари за множество инструменти, за да поддържате членовете на екипа си на една и съща страница. Всичко е достъпно в една цялостна платформа.

За да направи управлението на бизнеса още по-гладко, ClickUp предлага предварително проектирани шаблони. Например, шаблонът за управление на проекти на ClickUp събира всички задачи по проекта на едно място. Той ви помага също да видите описанието на проекта, статуса на приоритета на задачите и показателите за успеха на проекта.

Получете безплатен шаблон Управлявайте лесно сложни проекти с шаблона за управление на проекти ClickUp

Когато управлявате бизнес, винаги има много неща, с които трябва да се справяте, и наличието на ясен план може да направи голяма разлика. Шаблонът за бизнес план на ClickUp опростява стратегическото планиране, като превръща целите в ясни, изпълними стъпки. Той ви помага да координирате екипите, да приоритизирате задачите и да визуализирате напредъка – всичко на едно място.

Получете безплатен шаблон Визуализирайте бизнес стратегията си и определете приоритетите на задачите с шаблона за бизнес план на ClickUp.

Можете дори да опитате шаблона за регистър на бизнес инвентара на ClickUp, за да проследявате всички инвентарни артикули на едно място, и шаблона за месечен отчет за състоянието на бизнеса на ClickUp, за да визуализирате месечните бизнес резултати.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се нуждаят от време, за да се ориентират и да използват пълноценно всички функции.

Цени на ClickUp

[таблица с цени]

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Тъй като сме малък екип и имаме хиляди поръчки от цял свят, трябва да бъдем изключително ефективни, а диаграмите на ClickUp Gantt ни позволяват да проследяваме цялото ни производство и логистика на едно място, което прави нашия производствен екип с две трети по-ефективен.

Тъй като сме малък екип и имаме хиляди поръчки от цял свят, трябва да бъдем изключително ефективни, а диаграмите на ClickUp Gantt ни позволяват да проследяваме цялото ни производство и логистика на едно място, което прави нашия производствен екип с две трети по-ефективен.

2. Intuit QuickBooks Online (най-добър за фактуриране и счетоводство)

чрез QuickBooks

QuickBooks Online е решението за малките предприятия, които искат да контролират финансите си без главоболия. Той обхваща всичко – от проследяване на фактури и разходи до обработка на плащания и банково съгласуване. Всъщност можете да го персонализирате с стотици интеграции на приложения.

QuickBooks автоматично импортира вашите банкови и кредитни карти транзакции и след това ги съпоставя с вашите записи, за да поддържа всичко точно. Можете дори да настроите банкови правила, за да улесните съгласуването и категоризацията. А ако някога се затрудните, вграденият AI чатбот е на разположение, за да ви помогне с финансови съвети и счетоводни въпроси.

Най-добрите функции на Intuit QuickBooks Online

Автоматизирайте повтарящите се фактури, плащания на сметки и напомняния за плащания, като същевременно запазвате резервно копие на данните си в облака.

Изпращайте фактури директно от телефона си или Gmail, добавяйте бутони за плащане и превръщайте оферти във фактури с едно кликване.

Управлявайте запасите, доставчиците и поръчките за покупка с вградени функции за проследяване и пакетиране.

Получавайте подробни финансови отчети при поискване или ги настройте да се изпълняват автоматично, за да получавате бизнес информация в реално време.

Ограничения на Intuit QuickBooks Online

Среща редовни бъгове, които могат да нарушат работните процеси

Липсва силно управление на потребителите и точност на разпознаването във функцията за моментални разписки.

Цени на Intuit QuickBooks Online

Simple Start: 35 $/месец

Essentials: 65 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Разширен: 235 $/месец

Оценки и рецензии за Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (270+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 7000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Intuit QuickBooks Online?

Лесното влизане и навигация в Intuit QuickBooks беше любимата ми част. Можех да добавя нов служител за около 10 минути и да му изпратя линкове, за да се регистрира в системата за отчитане на работното време. Мисля, че частта, която най-много ми допадна, е цената. Използването му определено струваше на компанията повече, отколкото новата ни услуга за изчисляване на заплатите. Обслужването на клиенти също не беше най-доброто.

Лесното влизане и навигация в Intuit QuickBooks беше любимата ми част. Можех да добавя нов служител за около 10 минути и да му изпратя линкове, за да се регистрира в системата за отчитане на работното време. Мисля, че частта, която най-много ми допадна, е цената. Използването му определено струваше на компанията повече, отколкото новата ни услуга за изчисляване на заплатите. Обслужването на клиенти също не беше най-доброто.

🧠 Знаете ли, че... QuickBooks Online ви позволява да споделяте безопасно счетоводните си книги с вашия счетоводител, като използвате функцията Покани счетоводител.

3. HubSpot CRM (най-добър за управление на продажбите)

чрез HubSpot

HubSpot CRM съхранява всичко, от което се нуждаете, на едно място – маркетинг, продажби и обслужване, всичко свързано. Можете лесно да привличате потенциални клиенти чрез уеб формуляри, чатботове или мобилни устройства и да проследявате всяко взаимодействие, за да не пропуснете нито една стъпка в пътуването на клиента. Общувайте с потенциалните клиенти чрез имейл, телефон, чат на живо или социални медии и автоматизирайте последващите действия с персонализирани работни процеси.

Вградената изкуствена интелигентност помага да прогнозирате продажбите, да откривате възможности за растеж и да обогатявате данните си. Можете да създавате персонализирани отчети, да управлявате задачи и да задействате работни процеси без проблеми. С над 1800 интеграции можете да го адаптирате към нуждите на вашия екип, така че CRM да работи за вас, а не обратното.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Проследявайте персонализираните взаимодействия и историята на контактите, за да оптимизирате последващите действия и управлението на взаимоотношенията.

Създавайте автоматизирани работни процеси за вътрешни задачи, одобрения и известия, като използвате персонализирани или предварително конфигурирани опции.

Достъп до споделени табла за информация в реално време, за да съгласувате екипите по продажби и маркетинг

Използвайте интелигентния Breeze Copilot, за да създавате и предлагате работни процеси.

Ограничения на HubSpot CRM

Ограничени възможности за отчитане, особено за данни, които не са събрани чрез HubSpot.

Персонализирането може да бъде предизвикателство за сложни продажбени процеси, което ограничава гъвкавостта.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Marketing Hub Starter : 15 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на работно място

Marketing Hub Professional: 800 $/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара/месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

Най-доброто нещо в HubSpot Sales Hub са функциите за връзка с клиенти или дори за напомняне на вашия екип вътрешно. Удивително е какви отчети може да генерира, когато се въведе правилната информация. Лесен за използване, внедряване и интегриране, ако вашият екип е готов да се учи. Има крива на обучение, към която вашият екип трябва да е отворен. Онлайн ресурсите са чудесни за обучение. Ако вашият екип е регистриран и го използва, е лесно да го използвате често.

Най-доброто нещо в HubSpot Sales Hub са функциите за връзка с клиенти или дори за напомняне на вашия екип вътрешно. Удивително е какви отчети може да генерира, когато се въведе правилната информация. Лесен за използване, внедряване и интегриране, ако вашият екип е готов да се учи. Има крива на обучение, към която вашият екип трябва да е отворен. Онлайн ресурсите са чудесни за обучение. Ако вашият екип е регистриран и го използва, е лесно да го използвате често.

✨ Интересен факт: Преди HubSpot да има продукт, неговите основатели, Дармеш Шах и Брайън Халиган, стартираха блог, за да популяризират идеята за инбаунд маркетинга. Те изградиха аудитория и позиционираха софтуера си като най-доброто решение – още преди той да съществува!

📖 Прочетете още: Използвайте шаблони за проследяване на проблеми, за да следите обратната връзка от клиентите или да идентифицирате и разрешавате бързо бъгове.

4. Trello (най-добър за визуализиране на проекти)

чрез Trello

Trello ви помага да визуализирате маркетингови кампании, създаване на съдържание, проследяване на продажбите и задачи, свързани с човешките ресурси, с лекота. Можете да създавате картички за задачи, да ги сортирате в списъци и да добавяте подробности като крайни срокове, етикети и приоритети. Имате нужда да добавите бележки, файлове или списъци за проверка? Няма проблем – всичко това е на разположение на картичката.

Trello ви позволява да маркирате колеги, да оставяте коментари и да получавате известия в реално време, за да насърчите отчетността. Макар че не е създаден за бюджетиране или фактуриране, все пак можете да прикачвате такива документи, ако е необходимо. С Power-Ups за проследяване на времето, диаграми на Гант и анализи, можете да персонализирате Trello, за да отговаря на вашия начин на работа.

Най-добрите функции на Trello

Персонализирайте работните процеси с цветни етикети, фонове, шаблони и стикери, за да отговарят на нуждите и предпочитанията на екипа.

Управлявайте и измервайте маркетинговите си усилия с множество изгледи, включително Kanban табла, времеви линии, календари и таблични изгледи.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с Butler и създавайте тригери, действия на базата на правила и персонализирани бутони.

Повишете ефективността чрез сътрудничество в облака и интеграции като Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox и стотици други приложения.

Ограничения на Trello

Разчита в голяма степен на интеграции от трети страни, което добавя потенциални разходи и проблеми със съвместимостта.

Ограничените възможности за персонализиране го правят по-малко адаптивен за уникални работни процеси.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец

Премиум: 10 $/месец

Enterprise: 17,50 $/месец за 50 потребители

Оценки и рецензии за Trello:

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Trello е чудесен инструмент за поддържане на организация и напредък и аз го намирам за доста ефективен. Неговата безпроблемна интеграция с други инструменти като Google Drive и Slack опростява управлението на различни задачи в централизирано място. Въпреки че безплатната версия е чудесна, някои полезни функции са достъпни само в премиум версията. Би било хубаво да има още няколко опции в безплатния план.

Trello е чудесен инструмент за поддържане на организация и напредък и аз го намирам за доста ефективен. Неговата безпроблемна интеграция с други инструменти като Google Drive и Slack опростява управлението на различни задачи в централизирано място. Въпреки че безплатната версия е чудесна, някои полезни функции са достъпни само в премиум версията. Би било хубаво да има още няколко опции в безплатния план.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

5. Gusto (най-добър за обработка на заплати и управление на HR процеси)

чрез Gusto

Gusto улеснява изплащането на заплатите на пълноработни, непълноработни и договорни работници – без обичайните усложнения. Можете да добавите нови служители само с няколко кликвания, а тъй като Gusto начислява фиксирана месечна такса, можете да изплащате заплатите толкова често, колкото е необходимо, без допълнителни разходи.

Той се предлага и с Gusto Wallet, който помага на служителите да управляват парите си с вградени инструменти за бюджетиране. Gusto предлага 11 вида отчети, които обхващат всичко – от заплатите до информация за човешките ресурси. Освен фиксираните отчети, като данъчни документи, можете да персонализирате отчетите за всеки период и дори да ги настроите да се изпълняват автоматично – ежедневно, ежеседмично или когато имате нужда от тях.

Най-добрите функции на Gusto

Разделете заплатата автоматично, като използвате инструмента за разделяне на заплати, за да разпределите доходите между няколко сметки.

Следете лесно времето с вградените функции за отчитане на работното време, излизане от работа и история на смени.

Автоматизирайте управлението на заплатите и данъците за безпроблемни изчисления, удръжки и плащания към данъчните служби.

Интегрирайте с над 46 приложения за бизнес, счетоводство, човешки ресурси и комуникации, включително QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack и Microsoft 365.

Ограничения на Gusto

Ограничените възможности за персонализиране могат да направят платформата по-малко гъвкава.

Липсват напомняния за почивки и извънреден труд за спазване на трудовото законодателство

Цени на Gusto

Simple: 49 $/месец (плюс 6 $/месец на човек)

Плюс: 80 $/месец (плюс 9 $/месец на човек)

Премиум: 180 $/месец (плюс 22 $/месец на човек)

Оценки и рецензии за Gusto:

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Gusto?

Навигацията в Gusto е лесна. Мога лесно и бързо да намеря задачите, които трябва да изпълня. Всяка необходима информация, като фишове за заплати, данъци, вноски и обезщетения, е лесно достъпна. Обслужването на клиенти е отлично и отзивчиво. Навигацията в Gusto е лесна. Един недостатък е, че някои функции може да отнемат малко време, за да свикнете с тях, особено за нови потребители, а някои опции могат да се усещат малко скрити в платформата.

Навигацията в Gusto е лесна. Мога лесно и бързо да намеря задачите, които трябва да изпълня. Всяка необходима информация, като фишове за заплати, данъци, вноски и обезщетения, е лесно достъпна. Обслужването на клиенти е отлично и са много отзивчиви. Навигацията в Gusto е лесна. Един недостатък е, че някои функции може да отнемат малко време, за да свикнете с тях, особено за нови потребители, а някои опции могат да се усещат малко скрити в платформата.

✨ Интересен факт: С Gusto Wallet можете да зададете лимити за разходите за основни нужди като наем и хранителни продукти и да следите напредъка си всеки месец.

6. NetSuite (най-добър за планиране на ресурсите на предприятието)

чрез NetSuite

NetSuite свързва всичко – финанси, инвентар, CRM, HR и др. – в една унифицирана система. Видимостта в реално време и единният източник на информация ви помагат да вземате по-умни и по-бързи решения без да се налага да гадаете. А ако вашият бизнес има уникални изисквания? Можете да надградите настоящата си конфигурация с гъвкави функции, които растат заедно с вас. Над тридесет модула и безброй добавки ви позволяват да персонализирате система, съобразена с вашите точни нужди.

Облачният дизайн на NetSuite прави всичко достъпно отвсякъде. Той ви позволява да проследявате запасите, да автоматизирате работните процеси и да получавате точна информация, без да се налага да използвате няколко платформи.

Най-добрите функции на NetSuite

Персонализирайте работните процеси, формулярите и интеграциите, за да отговарят на уникалните нужди на вашия бизнес.

Получавайте информация в реално време чрез персонализирани табла и предсказуеми анализи.

Използвайте вградените инструменти за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, автоматизация на маркетинга и оптимизация на веригата за доставки.

Управлявайте и актуализирайте цените централизирано, за да максимизирате печалбите и да създадете специални оферти, които стимулират продажбите.

Ограничения на NetSuite

Липсват гъвкави опции за отчитане, което затруднява създаването на ясни обобщения и четливи резултати.

Цени на NetSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за NetSuite?

Мисля, че NetSuite е чудесен инструмент, който фирмите могат да използват за много различни неща. От управление на запасите до вземания, този сайт ни позволява да управляваме и проследяваме сравнително лесно разнообразна статистическа информация за нашата компания, запасите и сметките.

Мисля, че NetSuite е чудесен инструмент, който фирмите могат да използват за много различни неща. От управление на запасите до вземания, този сайт ни позволява да управляваме и проследяваме сравнително лесно разнообразна статистическа информация за нашата компания, запасите и сметките.

7. MailChimp (най-добър за имейл маркетинг)

чрез MailChimp

Ако изпращате имейли на клиенти, потребители или абонати, MailChimp ви помага да го правите по-ефективно. Можете да дизайнирате брандирани бюлетини, да автоматизирате кампании и да проследявате ефективността с подробни анализи.

Той предлага два интуитивни редактора с основни блокове съдържание и модерни шаблони за малки предприятия с функция „плъзгане и пускане“, които улесняват дизайна на професионални имейли. MailChimp се интегрира и с над 500 приложения, включително WordPress, Facebook и Google, за лесно персонализиране и разширяване на аудиторията.

Най-добрите функции на MailChimp

Провеждайте входящи кампании с вградени формуляри, целеви страници и автоматизирани последователности от съобщения.

Използвайте резервация на срещи с интегриран инструмент за планиране, който поддържа онлайн плащания.

Продавайте продукти и управлявайте маркетинга с помощта на вградените инструменти за електронна търговия.

Автоматизирайте създаването на съдържание с MailChimp GPT-базиран създател на имейли

Ограничения на MailChimp

Не е подходящ за партньорски маркетинг, тъй като строгите правила могат да доведат до закриване на акаунта.

Ограничава създаването на списъци, което затруднява управлението на контактите

Цени на MailChimp

Безплатно

Essentials: 13 $/месец

Стандартен: 20 $/месец

Премиум: 350 $/месец

Оценки и рецензии за MailChimp

G2: 4. 4/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 17 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за MailChimp?

Mailchimp е доста солиден за имейл маркетинг, особено ако тепърва започвате. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” улеснява дизайна на имейлите, а инструментите за автоматизация спестяват много време с неща като имейли за добре дошли и напомняния. Повишението на цената е малко рязко. С нарастването на списъка ви с имейли, цената бързо става висока, а клиентската поддръжка на безплатния план на практика не съществува.

Mailchimp е доста солиден за имейл маркетинг, особено ако тепърва започвате. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” улеснява дизайна на имейлите, а инструментите за автоматизация спестяват много време с неща като имейли за добре дошли и напомняния. Повишението на цената е малко прекалено. С нарастването на списъка ви с имейли, цената бързо става висока, а поддръжката на клиенти в безплатния план практически не съществува.

🧠 Знаете ли, че... Mailchimp има над 14 милиона активни потребители, като всеки ден се регистрират близо 14 000 нови!

8. Zendesk (най-добър за управление на обслужването на клиенти)

чрез Zendesk

Zendesk е добре познат софтуер за управление на проблеми. Той улеснява обслужването на клиенти, като събира всички ваши разговори – имейли, чат, телефонни разговори и социални медии – на едно място. Имате нужда от незабавни отговори? AI чатботовете са на ваше разположение. Искате съобщения в реално време? Вграден е чат на живо. Освен това, базата от знания помага на клиентите да си помогнат сами.

Zendesk се интегрира лесно със Slack, Teams и над 1200 приложения, така че всичко остава свързано. Вградените аналитични инструменти ви позволяват да проследявате времето за отговор и да анализирате удовлетвореността на клиентите, а вие можете да персонализирате брандинга, темите и джаджите, за да отговарят на вашия бизнес.

Най-добрите функции на Zendesk

Проследявайте поведението на посетителите и анализирайте данните, за да получите полезна информация и да подобрите взаимодействието с клиентите.

Съберете данните за вашите клиенти, от покупки до предпочитания, с Zendesk Sunshine.

Персонализирайте чат джаджи, за да съответстват на брандинга, дизайна на уебсайта и функционалните нужди

Следете ключовите показатели за поддръжка, за да оптимизирате времето за реакция и удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Zendesk

Новите агенти може да намерят платформата за прекалено сложна поради прекалено многото инструменти и опции.

Обработката на големи обеми билети може да бъде трудна за малки екипи без ясни процеси.

Цени на Zendesk

Екип за поддръжка: 25 $/месец на потребител

Suite Team: 69 $/месец на потребител

Suite Professional: 149 $/месец на потребител

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Потребителското изживяване е наистина просто; то обединява цялата комуникация с клиентите на едно място, независимо дали става въпрос за имейл, чат на живо или телефонни разговори. Възможността за автоматизиране на работни задачи като разпределяне на билети, изпращане на отговори и проследяване на взаимодействия е наистина забележителна. Настройването от самото начало отне много време, но системата е мощна и се нуждае от някои промени, преди да може да бъде включена и използвана в пълния си потенциал.

Потребителското изживяване е наистина просто; то обединява цялата комуникация с клиентите на едно място, независимо дали става въпрос за имейл, чат на живо или телефонни разговори. Възможността за автоматизиране на работни задачи като разпределяне на билети, изпращане на отговори и проследяване на взаимодействия е наистина забележителна. Настройването от самото начало отне много време, но системата е мощна и се нуждае от някои промени, преди да може да бъде включена и използвана в пълния си потенциал.

✨ Интересен факт: Zendesk предлага програма за стартиращи компании, чрез която стартиращите компании в ранен етап могат да получат безплатен кредит от Zendesk за шест месеца!

9. Wave (най-добър за фактуриране и приемане на плащания)

чрез Wave

Wave улеснява счетоводството – без висока цена. Този безплатен софтуер, базиран в облака, ви позволява да проследявате приходите и разходите, да съгласувате банковите транзакции и да изпращате професионални фактури. Той също така позволява широко персонализиране на фактурите и настройка на автоматични напомняния за плащания, така че да не се налага постоянно да преследвате плащанията.

Можете да организирате разписките с мобилно сканиране на разписки за автоматизирано заснемане на сметки и импортиране на партиди. За заплатите Wave генерира данъчни отчети, за да улесни работата ви. Това е лесен и икономичен начин да следите финансите си.

Най-добрите функции на Wave

Присвойте роли на потребителите, като например администратор, редактор, мениджър по заплатите, зрител и съветник по човешки ресурси и данъци.

Експортирайте финансови отчети във формати CSV и PDF, а транзакциите – в Excel и CSV.

Преглеждайте актуализации на транзакциите в реално време на таблата

Управлявайте няколко компании с един абонамент

Ограничения на Wave

Изисква платен абонамент за мобилни разписки и автоматизирано заснемане на фактури.

Автоматизацията на заплатите и данъците е достъпна само в поддържаните щати.

Ценообразуване на Wave

Starter: Безплатен

Предимства: 16 $/месец

Оценки и рецензии за Wave

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wave?

Тяхната система за фактуриране е много лесна за използване и удобна за клиентите. Те също така начисляват разумна такса за обработка на кредитни карти за малки компании. Банковата интеграция за проследяване на плащанията на сметки може да бъде малко объркваща.

Тяхната система за фактуриране е много лесна за използване и удобна за клиентите. Те също така начисляват разумна такса за обработка на кредитни карти за малки компании. Банковата интеграция за проследяване на плащанията на сметки може да бъде малко объркваща.

10. Zoho Inventory (най-добър за управление на запасите)

чрез Zoho Inventory

Zoho Inventory улеснява управлението на запасите, като се свързва с Amazon, eBay и други. Можете да проследявате всеки артикул с сериен номер, да комбинирате продукти без усилие и да задавате автоматични точки за повторна поръчка, за да предотвратите изчерпване на запасите.

Той работи и с USPS, FedEx, PayPal и Stripe, за да оптимизира доставките и плащанията. Искате още? Zoho Books и Zoho CRM помагат с счетоводството и данните за клиентите. С мощни отчети, които ви помагат да вземете решения, контролирането на запасите никога не е било по-лесно.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Създавайте и проследявайте поръчки за покупка с информация за чакащи и изпълнени поръчки

Прогнозирайте нуждите от запаси, като използвате прогнозиране на търсенето въз основа на тенденциите в продажбите.

Групирайте няколко компонента в едно цяло с управление на съставни елементи за по-лесно боравене.

Автоматизирайте доставките с интеграция на превозвачи, печат на етикети и проследяване

Ограничения на Zoho Inventory

Предлага ограничена съвместимост с външни системи извън пакета Zoho.

Цени на Zoho Inventory

Безплатно

Стандартен: 29 $/месец, фактурира се ежегодно

Професионален: 79 $/месец, фактурира се ежегодно

Премиум: 129 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 249 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Inventory?

Въпреки че Zoho Inventory покрива всички необходими аспекти на традиционния бизнес модел, имах нужда от някои персонализирани отчети за моя бизнес. Екипът на Zoho ме подкрепяше на всеки етап и ми предостави всички персонализирани отчети, които бях поискал, още преди да премина към платен план. Силно препоръчвам Zoho на всички. Те биха могли да подобрят софтуера, за да се фокусират и върху B2B сектора.

Въпреки че Zoho Inventory покрива всички необходими аспекти на традиционния бизнес модел, имах нужда от някои персонализирани отчети за моя бизнес. Екипът на Zoho ме подкрепяше на всеки етап и ми предостави всички персонализирани отчети, които бях поискал, още преди да премина към платен план. Силно препоръчвам Zoho на всички. Те биха могли да подобрят софтуера, за да се фокусират и върху B2B сектора.

Опитайте ClickUp: най-добрият софтуер за малки и средни предприятия за максимална продуктивност

Успешното управление на малък бизнес зависи изцяло от използването на подходящите инструменти за работата.

От управление на проекти до финансово проследяване и сътрудничество в екип, най-добрият софтуер може да стимулира растежа и устойчивостта. Инструментите, които сме разгледали, са от съществено значение за бизнеса, който иска да се развива, без да компрометира бюджета си.

Ако се нуждаете от инструмент, който обединява всичко, ClickUp е идеалното решение. Той комбинира управление на проекти, проследяване на задачи, управление на времето и сътрудничество в екип в една платформа, което прави по-лесно от всякога да бъдете в крак с всичко.

