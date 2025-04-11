13-те най-добри конкуренти на NetSuite за бизнес управление през 2025 г.

Знаете ли, че неефективността струва на компаниите до 30% от приходите им всяка година?

Решението? Стабилна, мащабируема система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), която свързва всички части на вашия бизнес, рационализира операциите и стимулира растежа.

В продължение на години NetSuite е доминираща сила в областта на ERP. Но наистина ли отговаря на очакванията? Или има по-гъвкава и рентабилна алтернатива, която ви очаква?

Прочетете нататък, за да разгледаме най-добрите конкуренти на NetSuite с всеобхватни функции, които ще ви помогнат да растете по-умно и по-бързо. 🚀

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на 13-те най-добри алтернативи на NetSuite, всяка от които се отличава в различни бизнес функции, като финанси, CRM, управление на проекти и автоматизация: ClickUp : Най-доброто за персонализирано управление на бизнеса Най-доброто за персонализирано управление на бизнеса

Odoo: Най-добър за отворена ERP и CRM гъвкавост

Microsoft Dynamics 365: Най-доброто решение за ERP и CRM интеграция на корпоративно ниво

Sage Intacct: Най-доброто решение за финансово управление и автоматизация, базирано на изкуствен интелект

Quickbooks Enterprise: Най-доброто решение за счетоводство и управление на запасите

Acumatica: Най-доброто решение за мащабируеми ERP решения и управление на доставките

Xero: Най-доброто решение за счетоводство и финансова автоматизация на малкия бизнес

SAP S/4HANA Cloud: Най-доброто решение за управление на предприятия, базирано на изкуствен интелект

Epicor Kinetic: Най-доброто за когнитивно ERP, ориентирано към производството

Infor M3: Най-доброто решение за управление на сложни работни процеси в предприятията

IFS Cloud ERP: Най-доброто решение за управление на корпоративни активи, базирано на изкуствен интелект

Certinia: Най-подходяща за услуги и финансово управление

Workday: Най-доброто решение за безпроблемна интеграция на човешките ресурси и финансите

🔎 Знаете ли, че... Oracle притежава NetSuite – един от най-големите си конкуренти! Oracle придоби NetSuite за 9,3 милиарда долара през 2016 г. и го интегрира напълно в своята екосистема. Въпреки това, компанията притежава и Oracle Fusion Cloud ERP, конкурент на NetSuite!

Какво е NetSuite?

чрез NetSuit

NetSuite е облачно ERP софтуерно решение, което централизира основните ви бизнес операции. То интегрира счетоводството на проекти, управлението на веригата на доставки, обработката на поръчки и финансовото отчитане, като предоставя унифицирана платформа за повишаване на ефективността и мащабируемостта.

Финансово управление: Автоматизирайте счетоводството, бюджетирането и проследяването на приходите.

Управление на запасите: Наблюдавайте запасите, опростете изпълнението и намалете грешките

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) : Управлявайте продажбите, маркетинга и взаимодействията с клиенти

Управление на складове: Оптимизирайте логистиката, доставките и взаимоотношенията с доставчиците

Бизнес анализи и отчети: Получавайте информация в реално време с персонализирани табла

Ограничения на NetSuite

📈 Глобалният пазар на ERP е в разцвет и се очаква да се удвои от 55,38 милиарда долара през 2024 г. до 110,15 милиарда долара през 2034 г. при 7,1% CAGR! С нарастващото търсене, бизнеса се нуждае от мащабируеми и рентабилни ERP софтуерни решения, но не всеки инструмент може да отговори на тези изисквания.

Това важи и за NetSuite ERP. Неговата твърда структура, високите разходи и сложната настройка карат много компании да търсят по-гъвкави алтернативи.

Ето къде има недостатъци:

Сложност на ценообразуването : Очаквайте високи начални и повтарящи се разходи. Годишният абонамент на NetSuite включва такси за платформата, такси за всеки потребител и допълнителни разходи за допълнителни модули и интеграции, което го прави скъпо задължение.

Ограничена поддръжка на клиенти: Плащайте повече за приоритетно обслужване. NetSuite предлага основна поддръжка с телефонна помощ за критични проблеми и база от знания с възможност за търсене, което принуждава бизнеса да премине към по-високо ниво за по-бързи отговори и пълна поддръжка 24/7.

Дълготрайно внедряване: Чакайте по-дълго, за да започнете да работите. Внедряването на NetSuite изисква обширна конфигурация, миграция на данни и обучение на служителите, което често забавя пълното внедряване и нарушава бизнес процесите.

Ограничения при персонализирането: Модифицирайте с ограничена гъвкавост. Въпреки че NetSuite позволява персонализиране, по-сложните промени често изискват разработчици или външни консултанти, което затруднява адаптирането на системата към вашите уникални нужди.

Сложен потребителски интерфейс: Навигирайте в твърди работни процеси. Претрупаният потребителски интерфейс на NetSuite изисква седмици на обучение, което забавя внедряването и производителността. Освен това, проблемите със синхронизирането на данните създават пречки за бизнеса, който се нуждае от безпроблемна работа.

Най-добрите алтернативи на NetSuite на един поглед

Преди да разгледате подробностите, ето едно бързо сравнение на най-добрите конкуренти на Netsuite, идеални случаи на употреба и отличителни функции.

Решение 🏆 Идеален за ✅ Най-добри функции ClickUp Бизнеси, които се нуждаят от платформа „всичко в едно“ Управление на задачи и проекти, CRM, AI инструменти, персонализирани работни процеси, инструменти за сътрудничество Odoo Малки и средни предприятия Отворени, модулни приложения, мащабируеми и гъвкави ERP Microsoft Dynamics 365 Големи и корпоративни компании AI-базирани анализи, безпроблемна интеграция с Microsoft, мощни инструменти за финанси и продажби Sage Intacct Финансови екипи, счетоводители, финансови директори Усъвършенствано управление на паричните средства, табла в реално време, счетоводно решение за множество субекти QuickBooks Enterprise Развиващи се фирми, идеални за търговия на дребно, електронна търговия и производство Мащабируемо счетоводство, управление на запасите, заплати Acumatica Средни предприятия, особено в областта на производството и строителството ERP в облака, неограничени цени за потребители, ориентирано към клиента Xero Малки предприятия, стартиращи фирми и еднолични търговци Опростено счетоводство, финансово проследяване в реално време, лесен за използване интерфейс SAP S/4HANA Cloud Големи клиентски предприятия, глобални бизнеси ERP, задвижван от изкуствен интелект, и предсказуеми бизнес анализи Epicor Kinetic Производствени и дистрибуторски компании Специфични за индустрията ERP, задълбочено управление на веригата на доставки и автоматизация на складовете Infor M3 Храни, напитки, мода и химикали Усъвършенствана автоматизация на складовете и запасите, ERP в облака IFS Cloud ERP Индустрии с интензивно използване на активи, като строителството и авиацията ERP на базата на проекти, управление на активи Certinia Бизнеси, базирани на услуги Силна PSA (Professional Services Automation), най-подходяща за фирми, предлагащи професионални услуги Workday Компании, фокусирани върху човешките ресурси и финанси Управление на човешкия капитал (HCM), заплати, разширено планиране на работната сила и анализи

Топ конкуренти на NetSuite, които си заслужава да проверите

🧠 Интересен факт: Първата ERP система е разработена през 60-те години на миналия век от производствена компания, която се е опитала да автоматизира управлението на запасите. Това, което е започнало като прост инструмент, днес е индустрия за милиарди долари, която захранва бизнеса по целия свят! 🌍

Независимо дали се нуждаете от по-добро решение за финансово управление, по-голяма мащабируемост или гъвкави интеграции, подходящият инструмент прави разликата!

Ето най-добрите конкуренти на Netsuite, които правят фурор в тази област:

1. ClickUp (Най-добър за персонализирано управление на бизнеса)

Планирайте, проследявайте и оптимизирайте управлението на производителността на вашето предприятие с ClickUp

Управлението на вашия бизнес не е еднотипно и ClickUp ви гарантира, че никога няма да се налага да правите компромиси. Като универсално приложение за работа, то обединява екипи, процеси и данни в една свързана система, помагайки ви да оптимизирате работните потоци, да автоматизирате операциите и да мащабирате без усилие.

Управлението на проекти на ClickUp ви държи в течение с видимост в реално време на натоварването, капацитета и графиците на проектите. Персонализираните табла и отчети показват управлението на приходите, планирането на ресурсите на предприятието и KPI, като поддържат гъвкавостта на ръководството.

И това не е всичко! ClickUp съчетава CRM и управление на проекти, за да ви помогне да проследявате потенциални клиенти, да автоматизирате продажбите и да управлявате клиентите, без да напускате работното си място. Всичко, от привличането на клиенти до проследяването на сделки и управлението на поръчки, е централизирано в ClickUp CRM.

Оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа! Този AI-задвижван асистент автоматизира повтарящи се задачи, генерира незабавни отчети, обобщава срещи и идентифицира несъответствия в работния процес. Така вашият екип се фокусира върху работа с голямо въздействие, вместо върху административни задачи.

Автоматизирайте проследяването на продажбите, следете етапите на проектите или оптимизирайте вътрешните одобрения – без да се налага да общувате с ClickUp

ClickUp Automations премахва ръчната работа – възлагане на задачи, актуализиране на статуси, задействане на известия и автоматично управление на одобренията. Няма повече отиване и връщане, а само гладки работни процеси, които поддържат работата на мултифункционалните екипи.

💡Съвет от професионалист: Успешната бизнес стратегия е нещо повече от планиране – тя се състои от изпълнение и работа в екип. Използвайте SWOT анализ, за да оптимизирате процесите, а след това реализирайте стратегията си с инструментите за сътрудничество на ClickUp. Използвайте ClickUp Docs, за да документирате инициативи, да централизирате подробности и да създавате вътрешни уикита с редактиране в реално време и богато форматиране. Имате нужда от бързи решения? ClickUp Chat поддържа разговорите свързани с задачите, така че нищо не се губи в разпръснати имейли или съобщения!

Най-добрите функции на ClickUp

💡 Съвет от професионалист: Не можете да се решите между ERP и CRM – защо да избирате едното, когато можете да имате и двете? ClickUp съчетава най-доброто от двата свята, като ви предлага безпроблемно управление на проекти, проследяване на продажбите, автоматизация на работния процес и пълна персонализация – всичко това в една платформа.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да се стори прекалено сложен за нови потребители.

Някои усъвършенствани AI функции изискват период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Използвам ClickUp, за да се справя с различни бизнес предизвикателства, вариращи от стратегическо и портфолио управление до надзор на ресурси и доставчици, дори и ERP решения. Чрез установяване и автоматизиране на бизнес процесите наблюдавах забележимо подобрение в оперативната ефективност. Възможностите за отчитане на платформата, включително изчерпателни табла и перспективи за ресурсите, допринесоха значително за по-широко и по-задълбочено разбиране на цялостния ни бизнес пейзаж.

Използвам ClickUp, за да се справя с различни бизнес предизвикателства, вариращи от стратегическо и портфолио управление до надзор на ресурси и доставчици, дори и ERP решения. Чрез установяване и автоматизиране на бизнес процесите наблюдавах забележимо подобрение в оперативната ефективност. Възможностите за отчитане на платформата, включително изчерпателни табла и перспективи за ресурсите, допринесоха значително за по-широко и по-задълбочено разбиране на цялостния ни бизнес пейзаж.

2. Odoo (Най-доброто за отворена ERP и CRM гъвкавост)

чрез Odoo

Odoo е софтуер за ERP „всичко в едно“, който расте заедно с вас. Започнете с основните функции – инвентар, човешки ресурси, маркетинг или счетоводство – и разширявайте с разрастването на бизнеса си. Модулната му структура ви позволява да изградите перфектната бизнес система, адаптирана към вашите уникални нужди.

Какво е страхотното? Гъвкавостта на отворения код ви дава контрол. Безплатната версия позволява пълна персонализация, докато версията Enterprise предлага хостинг, поддръжка и експертна подкрепа – идеална за бизнеса, който се нуждае от напълно управлявано ERP решение.

Най-добрите функции на Odoo

Управлявайте бизнеса си отвсякъде с уеб, настолни и мобилни устройства

Бъдете в крак с логистиката с проследяване в реално време в складове и локации.

Интегрирайте баркод скенери и POS системи за безпроблемно управление на запасите.

Автоматизирайте управлението на поръчките с оптимизация на веригата за доставки, задвижвана от изкуствен интелект.

Ограничения на Odoo

Разширените персонализации изискват техническа експертиза, което прави настройката сложна за хора, които не са разработчици.

Зависимост от външни разработчици за модификации, което води до по-високи разходи и по-дълго време за внедряване

Цени на Odoo

Безплатно завинаги

Стандартен: 24,90 $/месец на потребител

Персонализирано: 37,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

Това, което най-много ми харесва в Odoo ERP, е неговото цялостно решение, което обхваща широк спектър от бизнес нужди, от счетоводство до системи за управление на запасите, с лесна персонализация и удобен за ползване интерфейс. То помага за рационализиране на операциите и подобряване на цялостната ефективност.

Това, което най-много ми харесва в Odoo ERP, е неговото цялостно решение, което обхваща широк спектър от бизнес нужди, от счетоводство до системи за управление на запасите, с лесна персонализация и удобен за ползване интерфейс. То помага за рационализиране на операциите и подобряване на цялостната ефективност.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (най-доброто решение за ERP и CRM интеграция на корпоративно ниво)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics е цялостен пакет, създаден да опрости операциите, да подобри клиентското преживяване и да насърчи по-интелигентни решения. Най-голямото му предимство? Дълбока интеграция с MS 365, Power BI и Teams – идеално за бизнеса в екосистемата на Microsoft.

Неговото флагманско решение, Business Central, обединява финансите, операциите, продажбите и обслужването на клиенти в една единствена система, базирана на облак, което позволява безпроблемно мащабиране. AI прозрения, автоматизация и анализи в реално време ви помагат да работите по-умно, без да увеличавате разходите.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Обединете ERP и CRM данните за информация в реално време за финансите, продажбите и операциите.

Автоматизирайте финансовото управление с прогнозиране, отчитане и проследяване на разходите.

Подобрете взаимоотношенията с клиентите с помощта на AI продажбени прозрения и предсказуеми бизнес анализи.

Оптимизирайте операциите на терен с интелигентно планиране, проследяване и дистанционна помощ.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Високи разходи за внедряване – най-подходящи за предприятия с големи ИТ бюджети

Стръмна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране

Цени на Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 USD/месец на потребител

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 180 отзива)

Този инструмент е като високопроизводителен секретар, който улеснява работата ви; той разполага с невероятно разнообразие от приложения, които ни помогнаха да увеличим производителността си. Той се интегрира и с почти всички програми на Microsoft, което ни позволява да поддържаме отличен контрол върху финансите и продажбите чрез свързване с Excel.

Този инструмент е като високопроизводителен секретар, който улеснява работата ви; той разполага с невероятно разнообразие от приложения, които ни помогнаха да увеличим производителността си. Той се интегрира и с почти всички програми на Microsoft, което ни позволява да поддържаме отличен контрол върху финансите и продажбите чрез свързване с Excel.

4. Sage Intacct (Най-доброто решение за финансово управление и автоматизация, базирано на изкуствен интелект)

чрез Sage Intacct

Sage Intacct е създаден за фирми, които поставят финансите на първо място и са готови да се откажат от електронните таблици, да автоматизират счетоводството и да вземат по-интелигентни решения. Неговата AI автоматизация оптимизира бюджетирането, паричния поток и финансовото приключване, докато поддръжката на множество субекти опростява консолидациите между дъщерните дружества.

С табла в реално време и автоматизация, съобразена с нормативните изисквания, получавате 360° поглед върху рентабилността, разходите и тенденциите в приходите. От задълженията до прогнозите и интеграцията с Salesforce, Sage Intacct поддържа вашите цифри точни и под контрол.

Най-добрите функции на Sage Intacct

Автоматизирайте основните финансови процеси – от AP/AR до банкови изравнявания и признаване на приходи.

Управлявайте лесно множество организации, консолидирайте финансовите данни на дъщерните дружества и глобалните операции.

Оптимизирайте спазването на данъчните изисквания с автоматизирано отчитане и финансови отчети, готови за одит.

Интегрирайте с Salesforce, инструменти за управление на заплатите и разходите

Ограничения на Sage Intacct

По-малко всеобхватен като ERP софтуер в сравнение с други алтернативи

Скъпо за малките предприятия, тъй като цените са по-подходящи за средни и големи предприятия.

Цени на Sage Intacct

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sage Intacct

G2: 4,3/5 (над 3600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sage Intacct?

Преминахме от NetSuite, защото те не можеха да се справят адекватно с комплексността на електронната търговия при изпълнението на поръчки. Intacct се справя с проблеми като изпълнение от няколко склада и покупка по поръчка или дропшипинг в рамките на една и съща поръчка.

Преминахме от NetSuite, защото те не можеха да се справят адекватно с комплексността на електронната търговия при изпълнението на поръчки. Intacct се справя с проблеми като изпълнение от няколко склада и покупка по поръчка или дропшипинг в рамките на една и съща поръчка.

5. QuickBooks Enterprise (Най-доброто за счетоводство и управление на запасите)

чрез QuickBooks Enterprise

Докато QuickBooks е широко известен като счетоводен софтуер, QuickBooks Enterprise надхвърля основните счетоводни функции. Той предлага цялостно ERP решение за бизнеса, който се нуждае от подробно проследяване на запасите и финансово управление.

Дълбоките финансови анализи и персонализираните отчети правят QuickBooks идеален избор за търговци на едро, производители и търговци на дребно. Проследяването на запасите в реално време, многостепенната категоризация на запасите и автоматизираното поръчване помагат за намаляване на различията и предотвратяване на изчерпването на запасите.

Най-добрите функции на QuickBooks Enterprise

Генерирайте над 200 персонализирани отчета, за да проследявате финансите, продажбите и прогнозите.

Автоматизирайте подбора, опаковането и изпращането с мобилно управление на склада

Организирайте запасите по-умно с многостепенна категоризация и проследяване на срока на годност.

Задайте дати на валидност на продуктите и управлявайте по-ефективно бързоразвалящите се стоки.

Ограничения на QuickBooks Enterprise

Проблеми с навигацията – няма ясен начин да се върнете към първоначалната страница след отваряне на транзакция

Съобщаваните проблеми, като например изчезването на счетоводни записи, ако първият ред няма сметка.

Цени на QuickBooks Enterprise

Gold: 2210 долара на година (годишен абонамент)

Платина: 2717 долара на година (годишен абонамент)

Diamond: 5264 долара на година (месечен абонамент)

Оценки и рецензии за QuickBooks Enterprise

G2: 4. 2/5 (940+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 000 отзива)

Компанията, за която работя, е разпръсната на няколко места, а QuickBooks ни позволява да работим заедно в реално време, въпреки че не сме физически заедно. Използваме го и за документацията за превоз на товари, отчети, просрочени плащания и съхранение на документи, които използва нашият производствен завод.

Компанията, за която работя, е разпръсната на няколко места, а QuickBooks ни позволява да работим заедно в реално време, въпреки че не сме физически заедно. Използваме го и за документацията за превоз на товари, отчети, просрочени плащания и съхранение на документи, които се използват в нашия производствен завод.

6. Acumatica (Най-доброто решение за мащабируеми ERP решения и управление на доставките)

чрез Acumatica

Acumatica е модерна, гъвкава ERP система, която предлага набор от инструменти за автоматизация на професионални услуги и планиране на проекти. За разлика от традиционните системи, тя не начислява такси на потребител, което я прави идеална за компании, които планират да се разрастват, без да увеличават разходите за лицензи.

Модулите на Acumatica за производство, дистрибуция, строителство и търговия на дребно, специфични за различните индустрии, се открояват. Те позволяват на бизнеса да персонализира работните процеси, да проследява финансовите резултати в реално време и да оптимизира операциите.

Най-добрите функции на Acumatica

Синхронизирайте без усилие с Amazon, BigCommerce и Shopify за гладка работа на търговията на дребно.

Управлявайте финансите си на едно място с автоматизирано проследяване на паричните средства и банкови изравнявания.

Опростете работните процеси по проектите, като свържете офертите с CRM и проследявате историята на версиите.

Подобрете процеса на снабдяване, като обедините заявките и автоматизирате одобренията.

Ограничения на Acumatica

Грешки при прехвърлянето на данни поради независимо разработени модули

Сложната терминология и стръмната крива на обучение може да изискват допълнително обучение за новите потребители.

Цени на Acumatica

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acumatica

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност се справят отлично с девет или по-малко. Въпреки това, много алтернативи на NetSuite все още разчитат на разпръснати инструменти за управление на проекти, CRM, автоматизация и сътрудничество, което води до неефективност, вместо до решения. ClickUp елиминира хаоса, като обединява задачи, проекти, документи, уикита, чат и автоматизация в едно безпроблемно работно пространство. Няма повече преминаване между несвързани инструменти – направете работата си видима, сътрудничете без усилие и оставете AI да се справи с натоварената работа. 🚀

7. Xero (Най-доброто за счетоводство и финансова автоматизация на малкия бизнес)

чрез Xero

Искате да опростите фактурирането, банковото съгласуване и проследяването на разходите? Xero автоматизира тези задачи и предоставя в реално време информация за паричния поток, финансовото състояние и предстоящите плащания чрез интуитивния си табло.

Работите с периодични абонаментни плащания или международни транзакции? Xero предлага поддръжка на различни валути и автоматизирани напомняния за фактури, за да поддържате плащанията си в ред.

Освен това, с над 1000 интеграции на трети страни, той се свързва с платформи за електронна търговия, платежни портали и услуги за изчисляване на заплати, което го прави универсален избор за развиващите се бизнеси.

Най-добрите функции на Xero

Проследявайте проектите и финансите на едно място с проследяване на задачите, бюджетиране и фактуриране.

Синхронизирайте с над 21 000 банки по целия свят за съпоставяне и съгласуване на транзакции в реално време.

Приемайте плащания незабавно чрез дебитна карта, кредитна карта или директен дебит директно от фактурите.

Следете паричния поток в реално време с актуална информация и автоматизирани финансови отчети.

Ограничения на Xero

Проектиран предимно като счетоводен софтуер с минимални CRM или по-широки инструменти за управление на операциите.

Може да имате затруднения с големи обеми на транзакции, сложни работни процеси и разширени отчети за по-големи предприятия.

Цени на Xero

Ранно: 20 $/месец на потребител

Растеж: 47 $/месец на потребител

Установено: 80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Xero

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Xero е надеждно счетоводно решение, което ни позволява да се справяме с всичките си нужди по финансово управление на едно място. То помага при управлението на разходите и проследяването на паричните потоци в и извън бизнеса.

Xero е надеждно счетоводно решение, което ни позволява да се справяме с всичките си нужди, свързани с финансовото управление, на едно място. То помага при управлението на разходите и проследяването на паричните потоци в и извън бизнеса.

8. SAP S/4HANA Cloud (Най-доброто решение за управление на предприятието, базирано на изкуствен интелект)

SAP S/4HANA Cloud е ERP система, базирана на изкуствен интелект, за големи предприятия, която опростява финансите, логистиката и специфичните за индустрията операции. Автоматизацията в реално време подобрява планирането, управлението на доставчиците и капацитета за сложни бизнес среди.

Лансиран през 2015 г. като флагманско решение на SAP, той използва изчисления в паметта, за да обработва огромни обеми данни в реално време, което го прави идеален за финансови прогнози, управление на риска и спазване на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на SAP S/4HANA Cloud

Оптимизирайте глобалните финанси с IFRS съответствие и усъвършенствано управление на касовите наличности

Предефинирайте бизнес моделите в движение с автоматизация на работния процес в реално време

Защитете бизнес данните си с вградени функции за архивиране, възстановяване при бедствия и поддръжка на системата.

Свържете се безпроблемно с SAP и приложения на трети страни за пълна интеграция.

Ограничения на SAP S/4HANA Cloud

Сложната имплементация изисква значителни ИТ ресурси и експертиза.

Твърда архитектура – необходим е мидълуер за интеграции с трети страни

Цени на SAP S/4HANA Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP S/4HANA Cloud

G2: 4,5/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Приложенията SAP S/4HANA увеличават скоростта и достъпността на данните. Много лесни са за използване, а обслужването на клиенти е невероятно.

Приложенията SAP S/4HANA увеличават скоростта и достъпността на данните. Много лесни са за използване, а обслужването на клиенти е невероятно.

9. Epicor Kinetic (най-доброто за когнитивно ERP, ориентирано към производството)

чрез Epicor Kinetic

Epicor Kinetic е специално създаден ERP за скорост, прецизност и мащабируемост, който дава възможност на производителите на дискретни продукти, процеси и по поръчка.

Управлявате един обект или глобална мрежа? Тя обединява производството в различни местоположения и повишава ефективността. Освен това, нейната система за управление на производството (MES) осигурява проследяване в реално време на производствения цех, което намалява престоите, съкращава отпадъците и максимизира производителността.

Най-добрите функции на Epicor Kinetic

Оптимизирайте персонализираните поръчки с конфигуратор на продукти, за да събирате и управлявате заявките на клиентите.

Използвайте изкуствен интелект, за да откривате пречки, да предвиждате закъснения и да поддържате плавното протичане на производственото планиране.

Подобрете видимостта на управлението на ресурсите с проследяване, базирано на IoT, и информация за запасите.

Изпълнявайте действия чрез въвеждане на текст, изображения и глас – превръщайте оферти в поръчки

Ограничения на Epicor Kinetic

Настройката и персонализирането може да изискват допълнителни ИТ ресурси.

Непостоянна поддръжка на клиенти – потребителите съобщават за забавяния при разрешаването на сложни проблеми

Цени на Epicor Kinetic

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Epicor Kinetic

G2: 3,8/5 (над 470 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 170 отзива)

Epicor Kinetic е многофункционален ERP софтуер, който позволява на потребителя да създава полета, да прави запитвания към базата данни и да показва информация на персонализирани табла.

Epicor Kinetic е многофункционален ERP софтуер, който позволява на потребителя да създава полета, да прави запитвания към базата данни и да показва информация на персонализирани табла.

10. Infor M3 (Най-добър за управление на сложни работни процеси в предприятията)

чрез Infor M3

Infor M3 е облачна ERP система, създадена за производствени, дистрибуторски и оборудване под наем фирми, опериращи в различни локации, страни и валути. Тя осигурява видимост в реално време на производството, запасите и финансите, гарантирайки безпроблемна работа.

С високо конфигурируеми работни потоци и гъвкав достъп до облака, Infor M3 позволява на бизнеса да се разраства без усилие, да се адаптира бързо и да оптимизира процесите за максимална ефективност.

Най-добрите функции на Infor M3

Автоматизирайте анализа на данни, обобщенията и отчетите с вградена генеративна AI.

Открийте неефективностите и идентифицирайте пречките с помощта на процес миннинг.

Проследявайте и докладвайте ESG усилията директно в рамките на ежедневните операции

Подобрете прогнозирането, планирането и ефективността на склада с инструменти за управление на веригата на доставки, специфични за вашия бранш.

Ограничения на Infor M3

Сложната персонализация изисква ИТ експертиза за настройка.

По-високи разходи за внедряване в сравнение с други ERP решения

Цени на Infor M3

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Infor M3

G2: 3,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Впечатлява с възможността си за ефективно установяване на потребителски разрешения, като предлага опции за персонализиране, за да се приспособи към различни операции. Особено ценен за управление на процесите по придобиване и амортизация на дълготрайни активи.

Впечатлява с възможността си да създава ефективно потребителски разрешения, като предлага опции за персонализиране, за да се приспособи към различни операции. Особено ценен за управление на процесите по придобиване и амортизация на дълготрайни активи.

11. IFS Cloud ERP (най-доброто решение за управление на корпоративни активи, базирано на изкуствен интелект)

чрез IFS Cloud

IFS Cloud надхвърля традиционния ERP, като комбинира управление на корпоративни активи (EAM), управление на услуги и автоматизация в централизирана система. Неговият интелигентен AI асистент, IFS. ai Copilot, опростява работните процеси и повишава производителността на работната сила.

Създаден с оглед на мащабируемост и ефективност, IFS Cloud помага на бизнеса да намали сложността и да подобри операциите си. Той също така ви позволява да интегрирате устойчивостта в основните си процеси, от проследяване на емисиите до подобряване на изпълнението на поръчките и предоставянето на услуги.

Най-добрите функции на IFS Cloud ERP

Оптимизирайте производителността на активите с проследяване в реално време и предсказуема поддръжка

Подобрете управлението на услугите, като подобрите времето за реакция и графика на работната сила.

Въведете устойчивостта в работните процеси, като гарантирате съответствие с CSRD и проследяване на емисиите.

Подобрете изпълнението на поръчките и скоростта на доставка с интелигентна автоматизация на веригата за доставки.

Ограничения на IFS Cloud ERP

Конфигурациите, специфични за дадена индустрия, са сложни и изискват експертни познания.

Усъвършенстваните AI и автоматизационни функции са на по-висока цена.

Цени на IFS Cloud ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IFS Cloud ERP

G2: 4,0/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Това е цялостно ERP решение за всеки бизнес във всяка индустрия. Работи отлично в облака и поддържа впечатляваща наличност „в работно състояние”. Съдържа изключителен набор от вътрешни контроли, за да гарантира целостта на данните във всички области на функционалността.

Това е цялостно ERP решение за всеки бизнес във всяка индустрия. Работи отлично в облака и поддържа впечатляваща наличност „в работно състояние“. Съдържа изключителен набор от вътрешни контроли, за да гарантира целостта на данните във всички области на функционалността.

12. Certinia (Най-доброто за сервизни фирми и възможности за финансово управление)

чрез Certinia

Certinia (по-рано FinancialForce) е ERP, ориентирана към услугите, изградена на базата на Salesforce. Тя комбинира финансово управление, автоматизация на професионални услуги (PSA) и анализи, базирани на изкуствен интелект, в една безпроблемна платформа.

Проследявайте приходите, разходите и рентабилността на проектите в реално време с автоматизирана синхронизация на транзакциите за винаги точни финансови данни. Получавайте незабавна информация за разходите, паричния поток и прогнозите, като поддържате всеки проект рентабилен и в правилната посока.

Най-добрите функции на Certinia

Проследявайте, оптимизирайте и защитете маржовете с информация в реално време, като коригирате стратегиите според нуждите.

Разпределете подходящите таланти към подходящите проекти, като подобрите ефективността и резултатите за клиентите.

Повишете морала и задържането на персонала, като създадете работна среда, която насърчава растежа и

Повишете ангажираността и комуникацията чрез една платформа за всички взаимодействия с клиенти.

Ограничения на Certinia

Разширените финансови и PSA функции може да изискват експертни познания за Salesforce за пълно персонализиране.

Най-подходящи за фирми, които вече използват екосистемата на Salesforce.

Цени на Certinia

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Certinia

G2: 4. 1/5 (над 1100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Лесен за използване – особено ако имате опит с Salesforce, инструментът е персонализируем, а екипът за поддръжка на клиенти ни помага да разберем къде можем да се възползваме най-добре от ъпгрейдите и новите функции. Има добра видимост за цялата организация, за да се покаже работният поток, напредъкът и финансовите резултати на проекта, които не се ограничават само до управлението на услугите. ’

Лесен за използване – особено ако имате опит с Salesforce, инструментът е персонализируем, а екипът за поддръжка на клиенти ни помага да разберем къде можем да се възползваме най-добре от ъпгрейдите и новите функции. Има добра видимост за цялата организация, за да се покаже работният процес, напредъкът и финансовите резултати на проекта, които не се ограничават само до управлението на услугите.

13. Workday (Най-доброто решение за безпроблемна интеграция на човешките ресурси и финансите)

чрез Workday

Workday предоставя на бизнеса реално време информация за производителността на персонала и финансовото състояние. Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, прогнозните анализи и проследяването на съответствието опростяват изчисляването на заплатите, управлението на разходите и планирането на персонала – всичко в една система.

Независимо дали наемате персонал, управлявате бюджети или оптимизирате производителността на работната сила, Workday се адаптира с мащабируеми, интуитивни решения, предназначени за средни и големи предприятия.

Най-добрите функции на Workday

Оптимизирайте персонала, планирането на приемствеността и разходите за труд с табла в реално време.

Използвайте стратегии, базирани на данни, за подобряване на информираността, финансовата консолидация и намаляване на времето за приключване.

Бъдете в крак с данъчните разпоредби, трудовото законодателство и индустриалните стандарти с вграденото проследяване на съответствието.

Повишете ефективността, намалете рисковете и укрепете взаимоотношенията в целия процес от източника до плащането.

Ограничения на Workday

Сложните функции и обширните възможности за персонализиране изискват време и обучение.

Най-подходящи за средни и големи предприятия с бюджет за настройка и текуща поддръжка.

Цени на Workday

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Преминете от NetSuite — управлявайте бизнеса си по-умно с ClickUp

Когато сравняваме NetSuite с най-добрите алтернативи, едно нещо е ясно – макар NetSuite ERP да е мощен, той не е единственият вариант. По-подходящ вариант е на разположение, ако искате по-голяма гъвкавост, достъпност, по-лесно внедряване или по-задълбочена персонализация.

ClickUp надхвърля традиционните ERP системи, като предлага напълно персонализирана, всеобхватна платформа за управление на проекти, CRM, автоматизация, бизнес анализи и сътрудничество – всичко на едно място. Регистрирайте се в ClickUp още днес и изведете бизнеса си на ново ниво!