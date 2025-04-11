13-те най-добри конкуренти на NetSuite за бизнес управление през 2025 г.

Знаете ли, че неефективността струва на компаниите до 30% от приходите им всяка година?
Решението? Стабилна, мащабируема система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), която свързва всички части на вашия бизнес, рационализира операциите и стимулира растежа.
В продължение на години NetSuite е доминираща сила в областта на ERP. Но наистина ли отговаря на очакванията? Или има по-гъвкава и рентабилна алтернатива, която ви очаква?
Прочетете нататък, за да разгледаме най-добрите конкуренти на NetSuite с всеобхватни функции, които ще ви помогнат да растете по-умно и по-бързо. 🚀
⏰ 60-секундно резюме
Ето кратък преглед на 13-те най-добри алтернативи на NetSuite, всяка от които се отличава в различни бизнес функции, като финанси, CRM, управление на проекти и автоматизация:
- ClickUp : Най-доброто за персонализирано управление на бизнеса
- Odoo: Най-добър за отворена ERP и CRM гъвкавост
- Microsoft Dynamics 365: Най-доброто решение за ERP и CRM интеграция на корпоративно ниво
- Sage Intacct: Най-доброто решение за финансово управление и автоматизация, базирано на изкуствен интелект
- Quickbooks Enterprise: Най-доброто решение за счетоводство и управление на запасите
- Acumatica: Най-доброто решение за мащабируеми ERP решения и управление на доставките
- Xero: Най-доброто решение за счетоводство и финансова автоматизация на малкия бизнес
- SAP S/4HANA Cloud: Най-доброто решение за управление на предприятия, базирано на изкуствен интелект
- Epicor Kinetic: Най-доброто за когнитивно ERP, ориентирано към производството
- Infor M3: Най-доброто решение за управление на сложни работни процеси в предприятията
- IFS Cloud ERP: Най-доброто решение за управление на корпоративни активи, базирано на изкуствен интелект
- Certinia: Най-подходяща за услуги и финансово управление
- Workday: Най-доброто решение за безпроблемна интеграция на човешките ресурси и финансите
🔎 Знаете ли, че... Oracle притежава NetSuite – един от най-големите си конкуренти! Oracle придоби NetSuite за 9,3 милиарда долара през 2016 г. и го интегрира напълно в своята екосистема. Въпреки това, компанията притежава и Oracle Fusion Cloud ERP, конкурент на NetSuite!
Какво е NetSuite?
NetSuite е облачно ERP софтуерно решение, което централизира основните ви бизнес операции. То интегрира счетоводството на проекти, управлението на веригата на доставки, обработката на поръчки и финансовото отчитане, като предоставя унифицирана платформа за повишаване на ефективността и мащабируемостта.
- Финансово управление: Автоматизирайте счетоводството, бюджетирането и проследяването на приходите.
- Управление на запасите: Наблюдавайте запасите, опростете изпълнението и намалете грешките
- Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM): Управлявайте продажбите, маркетинга и взаимодействията с клиенти
- Управление на складове: Оптимизирайте логистиката, доставките и взаимоотношенията с доставчиците
- Бизнес анализи и отчети: Получавайте информация в реално време с персонализирани табла
Ограничения на NetSuite
📈 Глобалният пазар на ERP е в разцвет и се очаква да се удвои от 55,38 милиарда долара през 2024 г. до 110,15 милиарда долара през 2034 г. при 7,1% CAGR! С нарастващото търсене, бизнеса се нуждае от мащабируеми и рентабилни ERP софтуерни решения, но не всеки инструмент може да отговори на тези изисквания.
Това важи и за NetSuite ERP. Неговата твърда структура, високите разходи и сложната настройка карат много компании да търсят по-гъвкави алтернативи.
Ето къде има недостатъци:
- Сложност на ценообразуването: Очаквайте високи начални и повтарящи се разходи. Годишният абонамент на NetSuite включва такси за платформата, такси за всеки потребител и допълнителни разходи за допълнителни модули и интеграции, което го прави скъпо задължение.
- Ограничена поддръжка на клиенти: Плащайте повече за приоритетно обслужване. NetSuite предлага основна поддръжка с телефонна помощ за критични проблеми и база от знания с възможност за търсене, което принуждава бизнеса да премине към по-високо ниво за по-бързи отговори и пълна поддръжка 24/7.
- Дълготрайно внедряване: Чакайте по-дълго, за да започнете да работите. Внедряването на NetSuite изисква обширна конфигурация, миграция на данни и обучение на служителите, което често забавя пълното внедряване и нарушава бизнес процесите.
- Ограничения при персонализирането: Модифицирайте с ограничена гъвкавост. Въпреки че NetSuite позволява персонализиране, по-сложните промени често изискват разработчици или външни консултанти, което затруднява адаптирането на системата към вашите уникални нужди.
- Сложен потребителски интерфейс: Навигирайте в твърди работни процеси. Претрупаният потребителски интерфейс на NetSuite изисква седмици на обучение, което забавя внедряването и производителността. Освен това, проблемите със синхронизирането на данните създават пречки за бизнеса, който се нуждае от безпроблемна работа.
Най-добрите алтернативи на NetSuite на един поглед
Преди да разгледате подробностите, ето едно бързо сравнение на най-добрите конкуренти на Netsuite, идеални случаи на употреба и отличителни функции.
|Решение
|🏆 Идеален за
|✅ Най-добри функции
|ClickUp
|Бизнеси, които се нуждаят от платформа „всичко в едно“
|Управление на задачи и проекти, CRM, AI инструменти, персонализирани работни процеси, инструменти за сътрудничество
|Odoo
|Малки и средни предприятия
|Отворени, модулни приложения, мащабируеми и гъвкави ERP
|Microsoft Dynamics 365
|Големи и корпоративни компании
|AI-базирани анализи, безпроблемна интеграция с Microsoft, мощни инструменти за финанси и продажби
|Sage Intacct
|Финансови екипи, счетоводители, финансови директори
|Усъвършенствано управление на паричните средства, табла в реално време, счетоводно решение за множество субекти
|QuickBooks Enterprise
|Развиващи се фирми, идеални за търговия на дребно, електронна търговия и производство
|Мащабируемо счетоводство, управление на запасите, заплати
|Acumatica
|Средни предприятия, особено в областта на производството и строителството
|ERP в облака, неограничени цени за потребители, ориентирано към клиента
|Xero
|Малки предприятия, стартиращи фирми и еднолични търговци
|Опростено счетоводство, финансово проследяване в реално време, лесен за използване интерфейс
|SAP S/4HANA Cloud
|Големи клиентски предприятия, глобални бизнеси
|ERP, задвижван от изкуствен интелект, и предсказуеми бизнес анализи
|Epicor Kinetic
|Производствени и дистрибуторски компании
|Специфични за индустрията ERP, задълбочено управление на веригата на доставки и автоматизация на складовете
|Infor M3
|Храни, напитки, мода и химикали
|Усъвършенствана автоматизация на складовете и запасите, ERP в облака
|IFS Cloud ERP
|Индустрии с интензивно използване на активи, като строителството и авиацията
|ERP на базата на проекти, управление на активи
|Certinia
|Бизнеси, базирани на услуги
|Силна PSA (Professional Services Automation), най-подходяща за фирми, предлагащи професионални услуги
|Workday
|Компании, фокусирани върху човешките ресурси и финанси
|Управление на човешкия капитал (HCM), заплати, разширено планиране на работната сила и анализи
Топ конкуренти на NetSuite, които си заслужава да проверите
🧠 Интересен факт: Първата ERP система е разработена през 60-те години на миналия век от производствена компания, която се е опитала да автоматизира управлението на запасите. Това, което е започнало като прост инструмент, днес е индустрия за милиарди долари, която захранва бизнеса по целия свят! 🌍
Независимо дали се нуждаете от по-добро решение за финансово управление, по-голяма мащабируемост или гъвкави интеграции, подходящият инструмент прави разликата!
Ето най-добрите конкуренти на Netsuite, които правят фурор в тази област:
1. ClickUp (Най-добър за персонализирано управление на бизнеса)
Управлението на вашия бизнес не е еднотипно и ClickUp ви гарантира, че никога няма да се налага да правите компромиси. Като универсално приложение за работа, то обединява екипи, процеси и данни в една свързана система, помагайки ви да оптимизирате работните потоци, да автоматизирате операциите и да мащабирате без усилие.
Управлението на проекти на ClickUp ви държи в течение с видимост в реално време на натоварването, капацитета и графиците на проектите. Персонализираните табла и отчети показват управлението на приходите, планирането на ресурсите на предприятието и KPI, като поддържат гъвкавостта на ръководството.
И това не е всичко! ClickUp съчетава CRM и управление на проекти, за да ви помогне да проследявате потенциални клиенти, да автоматизирате продажбите и да управлявате клиентите, без да напускате работното си място. Всичко, от привличането на клиенти до проследяването на сделки и управлението на поръчки, е централизирано в ClickUp CRM.
Оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа! Този AI-задвижван асистент автоматизира повтарящи се задачи, генерира незабавни отчети, обобщава срещи и идентифицира несъответствия в работния процес. Така вашият екип се фокусира върху работа с голямо въздействие, вместо върху административни задачи.
ClickUp Automations премахва ръчната работа – възлагане на задачи, актуализиране на статуси, задействане на известия и автоматично управление на одобренията. Няма повече отиване и връщане, а само гладки работни процеси, които поддържат работата на мултифункционалните екипи.
💡Съвет от професионалист: Успешната бизнес стратегия е нещо повече от планиране – тя се състои от изпълнение и работа в екип. Използвайте SWOT анализ, за да оптимизирате процесите, а след това реализирайте стратегията си с инструментите за сътрудничество на ClickUp.
Използвайте ClickUp Docs, за да документирате инициативи, да централизирате подробности и да създавате вътрешни уикита с редактиране в реално време и богато форматиране. Имате нужда от бързи решения? ClickUp Chat поддържа разговорите свързани с задачите, така че нищо не се губи в разпръснати имейли или съобщения!
Най-добрите функции на ClickUp
- Проектирайте работни процеси, които отговарят на вашия бизнес – независимо дали става въпрос за операции, човешки ресурси, финанси или продажби.
- Съгласувайте всеки екип с целите на цялата компания, използвайки ClickUp Goals.
- Балансирайте натоварването и повишете отчетността с усъвършенствани инструменти за управление на ресурсите.
- Превърнете дискусиите в действия, като преобразувате чатове, коментари, имейли и документи в задачи незабавно.
- Визуализирайте и планирайте по-умно с ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и картографиране на работния процес.
- Оптимизирайте одобренията с ClickUp Forms за структурирано събиране на данни и автоматизация на работния процес.
- Синхронизирайте без усилие финансовите си данни с QuickBooks, Xero и други счетоводни интеграции – без да са необходими таблици.
- Мащабирайте без хаос – ClickUp for Operations проследява производителността, за да поддържа растежа ефективен и рентабилен.
💡 Съвет от професионалист: Не можете да се решите между ERP и CRM – защо да избирате едното, когато можете да имате и двете? ClickUp съчетава най-доброто от двата свята, като ви предлага безпроблемно управление на проекти, проследяване на продажбите, автоматизация на работния процес и пълна персонализация – всичко това в една платформа.
Ограничения на ClickUp
- Богатият набор от функции може да се стори прекалено сложен за нови потребители.
- Някои усъвършенствани AI функции изискват период на обучение.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Използвам ClickUp, за да се справя с различни бизнес предизвикателства, вариращи от стратегическо и портфолио управление до надзор на ресурси и доставчици, дори и ERP решения. Чрез установяване и автоматизиране на бизнес процесите наблюдавах забележимо подобрение в оперативната ефективност. Възможностите за отчитане на платформата, включително изчерпателни табла и перспективи за ресурсите, допринесоха значително за по-широко и по-задълбочено разбиране на цялостния ни бизнес пейзаж.
2. Odoo (Най-доброто за отворена ERP и CRM гъвкавост)
Odoo е софтуер за ERP „всичко в едно“, който расте заедно с вас. Започнете с основните функции – инвентар, човешки ресурси, маркетинг или счетоводство – и разширявайте с разрастването на бизнеса си. Модулната му структура ви позволява да изградите перфектната бизнес система, адаптирана към вашите уникални нужди.
Какво е страхотното? Гъвкавостта на отворения код ви дава контрол. Безплатната версия позволява пълна персонализация, докато версията Enterprise предлага хостинг, поддръжка и експертна подкрепа – идеална за бизнеса, който се нуждае от напълно управлявано ERP решение.
Най-добрите функции на Odoo
- Управлявайте бизнеса си отвсякъде с уеб, настолни и мобилни устройства
- Бъдете в крак с логистиката с проследяване в реално време в складове и локации.
- Интегрирайте баркод скенери и POS системи за безпроблемно управление на запасите.
- Автоматизирайте управлението на поръчките с оптимизация на веригата за доставки, задвижвана от изкуствен интелект.
Ограничения на Odoo
- Разширените персонализации изискват техническа експертиза, което прави настройката сложна за хора, които не са разработчици.
- Зависимост от външни разработчици за модификации, което води до по-високи разходи и по-дълго време за внедряване
Цени на Odoo
- Безплатно завинаги
- Стандартен: 24,90 $/месец на потребител
- Персонализирано: 37,40 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Odoo
- G2: 4,3/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)
Това, което най-много ми харесва в Odoo ERP, е неговото цялостно решение, което обхваща широк спектър от бизнес нужди, от счетоводство до системи за управление на запасите, с лесна персонализация и удобен за ползване интерфейс. То помага за рационализиране на операциите и подобряване на цялостната ефективност.
3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (най-доброто решение за ERP и CRM интеграция на корпоративно ниво)
Microsoft Dynamics е цялостен пакет, създаден да опрости операциите, да подобри клиентското преживяване и да насърчи по-интелигентни решения. Най-голямото му предимство? Дълбока интеграция с MS 365, Power BI и Teams – идеално за бизнеса в екосистемата на Microsoft.
Неговото флагманско решение, Business Central, обединява финансите, операциите, продажбите и обслужването на клиенти в една единствена система, базирана на облак, което позволява безпроблемно мащабиране. AI прозрения, автоматизация и анализи в реално време ви помагат да работите по-умно, без да увеличавате разходите.
Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365
- Обединете ERP и CRM данните за информация в реално време за финансите, продажбите и операциите.
- Автоматизирайте финансовото управление с прогнозиране, отчитане и проследяване на разходите.
- Подобрете взаимоотношенията с клиентите с помощта на AI продажбени прозрения и предсказуеми бизнес анализи.
- Оптимизирайте операциите на терен с интелигентно планиране, проследяване и дистанционна помощ.
Ограничения на Microsoft Dynamics 365
- Високи разходи за внедряване – най-подходящи за предприятия с големи ИТ бюджети
- Стръмна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране
Цени на Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/месец на потребител
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (800+ отзива)
- Capterra: 4,0/5 (над 180 отзива)
Този инструмент е като високопроизводителен секретар, който улеснява работата ви; той разполага с невероятно разнообразие от приложения, които ни помогнаха да увеличим производителността си. Той се интегрира и с почти всички програми на Microsoft, което ни позволява да поддържаме отличен контрол върху финансите и продажбите чрез свързване с Excel.
4. Sage Intacct (Най-доброто решение за финансово управление и автоматизация, базирано на изкуствен интелект)
Sage Intacct е създаден за фирми, които поставят финансите на първо място и са готови да се откажат от електронните таблици, да автоматизират счетоводството и да вземат по-интелигентни решения. Неговата AI автоматизация оптимизира бюджетирането, паричния поток и финансовото приключване, докато поддръжката на множество субекти опростява консолидациите между дъщерните дружества.
С табла в реално време и автоматизация, съобразена с нормативните изисквания, получавате 360° поглед върху рентабилността, разходите и тенденциите в приходите. От задълженията до прогнозите и интеграцията с Salesforce, Sage Intacct поддържа вашите цифри точни и под контрол.
Най-добрите функции на Sage Intacct
- Автоматизирайте основните финансови процеси – от AP/AR до банкови изравнявания и признаване на приходи.
- Управлявайте лесно множество организации, консолидирайте финансовите данни на дъщерните дружества и глобалните операции.
- Оптимизирайте спазването на данъчните изисквания с автоматизирано отчитане и финансови отчети, готови за одит.
- Интегрирайте с Salesforce, инструменти за управление на заплатите и разходите
Ограничения на Sage Intacct
- По-малко всеобхватен като ERP софтуер в сравнение с други алтернативи
- Скъпо за малките предприятия, тъй като цените са по-подходящи за средни и големи предприятия.
Цени на Sage Intacct
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (над 3600 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)
Какво казват реалните потребители за Sage Intacct?
Преминахме от NetSuite, защото те не можеха да се справят адекватно с комплексността на електронната търговия при изпълнението на поръчки. Intacct се справя с проблеми като изпълнение от няколко склада и покупка по поръчка или дропшипинг в рамките на една и съща поръчка.
5. QuickBooks Enterprise (Най-доброто за счетоводство и управление на запасите)
Докато QuickBooks е широко известен като счетоводен софтуер, QuickBooks Enterprise надхвърля основните счетоводни функции. Той предлага цялостно ERP решение за бизнеса, който се нуждае от подробно проследяване на запасите и финансово управление.
Дълбоките финансови анализи и персонализираните отчети правят QuickBooks идеален избор за търговци на едро, производители и търговци на дребно. Проследяването на запасите в реално време, многостепенната категоризация на запасите и автоматизираното поръчване помагат за намаляване на различията и предотвратяване на изчерпването на запасите.
Най-добрите функции на QuickBooks Enterprise
- Генерирайте над 200 персонализирани отчета, за да проследявате финансите, продажбите и прогнозите.
- Автоматизирайте подбора, опаковането и изпращането с мобилно управление на склада
- Организирайте запасите по-умно с многостепенна категоризация и проследяване на срока на годност.
- Задайте дати на валидност на продуктите и управлявайте по-ефективно бързоразвалящите се стоки.
Ограничения на QuickBooks Enterprise
- Проблеми с навигацията – няма ясен начин да се върнете към първоначалната страница след отваряне на транзакция
- Съобщаваните проблеми, като например изчезването на счетоводни записи, ако първият ред няма сметка.
Цени на QuickBooks Enterprise
- Gold: 2210 долара на година (годишен абонамент)
- Платина: 2717 долара на година (годишен абонамент)
- Diamond: 5264 долара на година (месечен абонамент)
Оценки и рецензии за QuickBooks Enterprise
- G2: 4. 2/5 (940+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 20 000 отзива)
Компанията, за която работя, е разпръсната на няколко места, а QuickBooks ни позволява да работим заедно в реално време, въпреки че не сме физически заедно. Използваме го и за документацията за превоз на товари, отчети, просрочени плащания и съхранение на документи, които използва нашият производствен завод.
6. Acumatica (Най-доброто решение за мащабируеми ERP решения и управление на доставките)
Acumatica е модерна, гъвкава ERP система, която предлага набор от инструменти за автоматизация на професионални услуги и планиране на проекти. За разлика от традиционните системи, тя не начислява такси на потребител, което я прави идеална за компании, които планират да се разрастват, без да увеличават разходите за лицензи.
Модулите на Acumatica за производство, дистрибуция, строителство и търговия на дребно, специфични за различните индустрии, се открояват. Те позволяват на бизнеса да персонализира работните процеси, да проследява финансовите резултати в реално време и да оптимизира операциите.
Най-добрите функции на Acumatica
- Синхронизирайте без усилие с Amazon, BigCommerce и Shopify за гладка работа на търговията на дребно.
- Управлявайте финансите си на едно място с автоматизирано проследяване на паричните средства и банкови изравнявания.
- Опростете работните процеси по проектите, като свържете офертите с CRM и проследявате историята на версиите.
- Подобрете процеса на снабдяване, като обедините заявките и автоматизирате одобренията.
Ограничения на Acumatica
- Грешки при прехвърлянето на данни поради независимо разработени модули
- Сложната терминология и стръмната крива на обучение може да изискват допълнително обучение за новите потребители.
Цени на Acumatica
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Acumatica
- G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)
📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност се справят отлично с девет или по-малко.
Въпреки това, много алтернативи на NetSuite все още разчитат на разпръснати инструменти за управление на проекти, CRM, автоматизация и сътрудничество, което води до неефективност, вместо до решения.
ClickUp елиминира хаоса, като обединява задачи, проекти, документи, уикита, чат и автоматизация в едно безпроблемно работно пространство. Няма повече преминаване между несвързани инструменти – направете работата си видима, сътрудничете без усилие и оставете AI да се справи с натоварената работа. 🚀
7. Xero (Най-доброто за счетоводство и финансова автоматизация на малкия бизнес)
Искате да опростите фактурирането, банковото съгласуване и проследяването на разходите? Xero автоматизира тези задачи и предоставя в реално време информация за паричния поток, финансовото състояние и предстоящите плащания чрез интуитивния си табло.
Работите с периодични абонаментни плащания или международни транзакции? Xero предлага поддръжка на различни валути и автоматизирани напомняния за фактури, за да поддържате плащанията си в ред.
Освен това, с над 1000 интеграции на трети страни, той се свързва с платформи за електронна търговия, платежни портали и услуги за изчисляване на заплати, което го прави универсален избор за развиващите се бизнеси.
Най-добрите функции на Xero
- Проследявайте проектите и финансите на едно място с проследяване на задачите, бюджетиране и фактуриране.
- Синхронизирайте с над 21 000 банки по целия свят за съпоставяне и съгласуване на транзакции в реално време.
- Приемайте плащания незабавно чрез дебитна карта, кредитна карта или директен дебит директно от фактурите.
- Следете паричния поток в реално време с актуална информация и автоматизирани финансови отчети.
Ограничения на Xero
- Проектиран предимно като счетоводен софтуер с минимални CRM или по-широки инструменти за управление на операциите.
- Може да имате затруднения с големи обеми на транзакции, сложни работни процеси и разширени отчети за по-големи предприятия.
Цени на Xero
- Ранно: 20 $/месец на потребител
- Растеж: 47 $/месец на потребител
- Установено: 80 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Xero
- G2: 4. 3/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)
Xero е надеждно счетоводно решение, което ни позволява да се справяме с всичките си нужди по финансово управление на едно място. То помага при управлението на разходите и проследяването на паричните потоци в и извън бизнеса.
8. SAP S/4HANA Cloud (Най-доброто решение за управление на предприятието, базирано на изкуствен интелект)
SAP S/4HANA Cloud е ERP система, базирана на изкуствен интелект, за големи предприятия, която опростява финансите, логистиката и специфичните за индустрията операции. Автоматизацията в реално време подобрява планирането, управлението на доставчиците и капацитета за сложни бизнес среди.
Лансиран през 2015 г. като флагманско решение на SAP, той използва изчисления в паметта, за да обработва огромни обеми данни в реално време, което го прави идеален за финансови прогнози, управление на риска и спазване на нормативните изисквания.
Най-добрите функции на SAP S/4HANA Cloud
- Оптимизирайте глобалните финанси с IFRS съответствие и усъвършенствано управление на касовите наличности
- Предефинирайте бизнес моделите в движение с автоматизация на работния процес в реално време
- Защитете бизнес данните си с вградени функции за архивиране, възстановяване при бедствия и поддръжка на системата.
- Свържете се безпроблемно с SAP и приложения на трети страни за пълна интеграция.
Ограничения на SAP S/4HANA Cloud
- Сложната имплементация изисква значителни ИТ ресурси и експертиза.
- Твърда архитектура – необходим е мидълуер за интеграции с трети страни
Цени на SAP S/4HANA Cloud
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за SAP S/4HANA Cloud
- G2: 4,5/5 (над 750 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)
Приложенията SAP S/4HANA увеличават скоростта и достъпността на данните. Много лесни са за използване, а обслужването на клиенти е невероятно.
9. Epicor Kinetic (най-доброто за когнитивно ERP, ориентирано към производството)
Epicor Kinetic е специално създаден ERP за скорост, прецизност и мащабируемост, който дава възможност на производителите на дискретни продукти, процеси и по поръчка.
Управлявате един обект или глобална мрежа? Тя обединява производството в различни местоположения и повишава ефективността. Освен това, нейната система за управление на производството (MES) осигурява проследяване в реално време на производствения цех, което намалява престоите, съкращава отпадъците и максимизира производителността.
Най-добрите функции на Epicor Kinetic
- Оптимизирайте персонализираните поръчки с конфигуратор на продукти, за да събирате и управлявате заявките на клиентите.
- Използвайте изкуствен интелект, за да откривате пречки, да предвиждате закъснения и да поддържате плавното протичане на производственото планиране.
- Подобрете видимостта на управлението на ресурсите с проследяване, базирано на IoT, и информация за запасите.
- Изпълнявайте действия чрез въвеждане на текст, изображения и глас – превръщайте оферти в поръчки
Ограничения на Epicor Kinetic
- Настройката и персонализирането може да изискват допълнителни ИТ ресурси.
- Непостоянна поддръжка на клиенти – потребителите съобщават за забавяния при разрешаването на сложни проблеми
Цени на Epicor Kinetic
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Epicor Kinetic
- G2: 3,8/5 (над 470 отзива)
- Capterra: 3,8/5 (над 170 отзива)
Epicor Kinetic е многофункционален ERP софтуер, който позволява на потребителя да създава полета, да прави запитвания към базата данни и да показва информация на персонализирани табла.
10. Infor M3 (Най-добър за управление на сложни работни процеси в предприятията)
Infor M3 е облачна ERP система, създадена за производствени, дистрибуторски и оборудване под наем фирми, опериращи в различни локации, страни и валути. Тя осигурява видимост в реално време на производството, запасите и финансите, гарантирайки безпроблемна работа.
С високо конфигурируеми работни потоци и гъвкав достъп до облака, Infor M3 позволява на бизнеса да се разраства без усилие, да се адаптира бързо и да оптимизира процесите за максимална ефективност.
Най-добрите функции на Infor M3
- Автоматизирайте анализа на данни, обобщенията и отчетите с вградена генеративна AI.
- Открийте неефективностите и идентифицирайте пречките с помощта на процес миннинг.
- Проследявайте и докладвайте ESG усилията директно в рамките на ежедневните операции
- Подобрете прогнозирането, планирането и ефективността на склада с инструменти за управление на веригата на доставки, специфични за вашия бранш.
Ограничения на Infor M3
- Сложната персонализация изисква ИТ експертиза за настройка.
- По-високи разходи за внедряване в сравнение с други ERP решения
Цени на Infor M3
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Infor M3
- G2: 3,8/5 (над 100 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Впечатлява с възможността си за ефективно установяване на потребителски разрешения, като предлага опции за персонализиране, за да се приспособи към различни операции. Особено ценен за управление на процесите по придобиване и амортизация на дълготрайни активи.
11. IFS Cloud ERP (най-доброто решение за управление на корпоративни активи, базирано на изкуствен интелект)
IFS Cloud надхвърля традиционния ERP, като комбинира управление на корпоративни активи (EAM), управление на услуги и автоматизация в централизирана система. Неговият интелигентен AI асистент, IFS. ai Copilot, опростява работните процеси и повишава производителността на работната сила.
Създаден с оглед на мащабируемост и ефективност, IFS Cloud помага на бизнеса да намали сложността и да подобри операциите си. Той също така ви позволява да интегрирате устойчивостта в основните си процеси, от проследяване на емисиите до подобряване на изпълнението на поръчките и предоставянето на услуги.
Най-добрите функции на IFS Cloud ERP
- Оптимизирайте производителността на активите с проследяване в реално време и предсказуема поддръжка
- Подобрете управлението на услугите, като подобрите времето за реакция и графика на работната сила.
- Въведете устойчивостта в работните процеси, като гарантирате съответствие с CSRD и проследяване на емисиите.
- Подобрете изпълнението на поръчките и скоростта на доставка с интелигентна автоматизация на веригата за доставки.
Ограничения на IFS Cloud ERP
- Конфигурациите, специфични за дадена индустрия, са сложни и изискват експертни познания.
- Усъвършенстваните AI и автоматизационни функции са на по-висока цена.
Цени на IFS Cloud ERP
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за IFS Cloud ERP
- G2: 4,0/5 (над 250 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Това е цялостно ERP решение за всеки бизнес във всяка индустрия. Работи отлично в облака и поддържа впечатляваща наличност „в работно състояние”. Съдържа изключителен набор от вътрешни контроли, за да гарантира целостта на данните във всички области на функционалността.
12. Certinia (Най-доброто за сервизни фирми и възможности за финансово управление)
Certinia (по-рано FinancialForce) е ERP, ориентирана към услугите, изградена на базата на Salesforce. Тя комбинира финансово управление, автоматизация на професионални услуги (PSA) и анализи, базирани на изкуствен интелект, в една безпроблемна платформа.
Проследявайте приходите, разходите и рентабилността на проектите в реално време с автоматизирана синхронизация на транзакциите за винаги точни финансови данни. Получавайте незабавна информация за разходите, паричния поток и прогнозите, като поддържате всеки проект рентабилен и в правилната посока.
Най-добрите функции на Certinia
- Проследявайте, оптимизирайте и защитете маржовете с информация в реално време, като коригирате стратегиите според нуждите.
- Разпределете подходящите таланти към подходящите проекти, като подобрите ефективността и резултатите за клиентите.
- Повишете морала и задържането на персонала, като създадете работна среда, която насърчава растежа и
- Повишете ангажираността и комуникацията чрез една платформа за всички взаимодействия с клиенти.
Ограничения на Certinia
- Разширените финансови и PSA функции може да изискват експертни познания за Salesforce за пълно персонализиране.
- Най-подходящи за фирми, които вече използват екосистемата на Salesforce.
Цени на Certinia
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Certinia
- G2: 4. 1/5 (над 1100 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Лесен за използване – особено ако имате опит с Salesforce, инструментът е персонализируем, а екипът за поддръжка на клиенти ни помага да разберем къде можем да се възползваме най-добре от ъпгрейдите и новите функции. Има добра видимост за цялата организация, за да се покаже работният поток, напредъкът и финансовите резултати на проекта, които не се ограничават само до управлението на услугите. ’
13. Workday (Най-доброто решение за безпроблемна интеграция на човешките ресурси и финансите)
Workday предоставя на бизнеса реално време информация за производителността на персонала и финансовото състояние. Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, прогнозните анализи и проследяването на съответствието опростяват изчисляването на заплатите, управлението на разходите и планирането на персонала – всичко в една система.
Независимо дали наемате персонал, управлявате бюджети или оптимизирате производителността на работната сила, Workday се адаптира с мащабируеми, интуитивни решения, предназначени за средни и големи предприятия.
Най-добрите функции на Workday
- Оптимизирайте персонала, планирането на приемствеността и разходите за труд с табла в реално време.
- Използвайте стратегии, базирани на данни, за подобряване на информираността, финансовата консолидация и намаляване на времето за приключване.
- Бъдете в крак с данъчните разпоредби, трудовото законодателство и индустриалните стандарти с вграденото проследяване на съответствието.
- Повишете ефективността, намалете рисковете и укрепете взаимоотношенията в целия процес от източника до плащането.
Ограничения на Workday
- Сложните функции и обширните възможности за персонализиране изискват време и обучение.
- Най-подходящи за средни и големи предприятия с бюджет за настройка и текуща поддръжка.
Цени на Workday
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Workday
- G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)
Специални споменавания
- Salesforce: Salesforce е повече от CRM, той предлага ERP-подобни възможности за управление на продажбите, приходите и данните за клиентите с автоматизация и анализи, базирани на изкуствен интелект.
- QAD Adaptive ERP: ERP система, разработена за автомобилната индустрия, биологичните науки и промишленото производство. Тя се отличава с гъвкавост на веригата за доставки, управление на съответствието и анализи в реално време за глобални предприятия.
- SAP Business One: Мащабируема ERP система за малки, бързоразвиващи се бизнес операции. Тя предлага основни функции за счетоводство, управление на запасите и продажбите с опции за локално, облачно и хибридно внедряване.
Преминете от NetSuite — управлявайте бизнеса си по-умно с ClickUp
Когато сравняваме NetSuite с най-добрите алтернативи, едно нещо е ясно – макар NetSuite ERP да е мощен, той не е единственият вариант. По-подходящ вариант е на разположение, ако искате по-голяма гъвкавост, достъпност, по-лесно внедряване или по-задълбочена персонализация.
ClickUp надхвърля традиционните ERP системи, като предлага напълно персонализирана, всеобхватна платформа за управление на проекти, CRM, автоматизация, бизнес анализи и сътрудничество – всичко на едно място. Регистрирайте се в ClickUp още днес и изведете бизнеса си на ново ниво!