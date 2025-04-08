11 най-добри алтернативи на Productive.io през 2025 г.

Използването на Productive.io може да ви накара да се чувствате, сякаш се опитвате да приспособите проектите си към чуждата форма. Между стръмната крива на обучение, ограничената гъвкавост при отчитането и бавната поддръжка на клиенти, лесно е да се почувствате затворени в кутия.

Представете си, че преминавате към платформа, която действително се адаптира към начина, по който работи вашият екип – където отчетите са персонализирани, потребителският интерфейс е интуитивен, а помощта е само на един клик разстояние. Това е точно това, което предлагат най-добрите алтернативи на Productive.io.

В тази публикация ще ви запознаем с най-добрите инструменти, които решават най-често срещаните проблеми на Productive и ви помагат да възвърнете контрола над работните си процеси. Независимо дали сте самостоятелен фрийлансър, развиващ се стартъп или голяма компания, разгледайте най-добрите предложения, преди взаимодействията с клиентите ви да се превърнат в кризисно управление.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Productive.io?

Изборът на подходяща алтернатива на Productive.io зависи от специфичните нужди на вашия екип. Търсите ли софтуер за управление на задачи, финансово проследяване или планиране на ресурси? Ето основните функции, които трябва да имате предвид:

Управление на проекти и задачи : Намерете инструменти, които ви позволяват лесно да създавате, възлагате и проследявате задачи. Функции като Kanban табла, диаграми на Гант и автоматизация могат да ви помогнат да оптимизирате работните процеси и да подобрите производителността.

Инструменти за сътрудничество : Изберете софтуер, който подобрява комуникацията в екипа чрез чат в реално време, споделяне на файлове и коментари към задачите, като по този начин всички са на една вълна.

Планиране на ресурсите : Оптимизирайте разпределението на натоварването с функции като разпределение на ресурсите, планиране на капацитета и балансиране на натоварването, като по този начин гарантирате ефективността на екипа.

Финансово управление : Опростете бюджетирането и фактурирането с проследяване на разходите, проследяване на отработените часове и фактуриране на клиенти, за да поддържате финансите под контрол.

Автоматизация и интеграции : Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и интегриране с CRM инструменти, платформи за електронна поща и счетоводен софтуер за безпроблемен работен процес.

Отчети и анализи: Вземайте решения въз основа на данни с персонализирани табла, отчети за отчитане на времето и анализи на производителността за по-добър поглед върху проекта.

👀 Знаете ли, че... Над 85% от бизнеса активно използват софтуер за управление на проекти, а пазарът се очаква да достигне оценка от 7 милиарда долара. Все още управлявате проекти с таблици и надежда? Може би е време да преминете към по-интелигентен инструмент за управление.

1. ClickUp (Най-добрият софтуер за управление на проекти „всичко в едно“)

Започнете Управлявайте проектите, задачите и документите си на едно място в ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е една от най-добрите алтернативи на Productive.io, която обединява управлението на задачи и проекти, сътрудничеството в екип и планирането на ресурсите под един покрив. Ако сте уморени да преминавате от един инструмент към друг, платформата „всичко в едно“ на ClickUp централизира вашите проекти, знания, чат и дори AI помощ, помагайки на екипи от всякакъв размер да работят по-умно.

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с ClickUp Tasks.

В сърцевината на решението за управление на проекти ClickUp са задачите ClickUp, които ви позволяват да разделите сложни проекти на управляеми и проследими стъпки. А най-хубавото? За разлика от други инструменти за управление на проекти, които не са достатъчно гъвкави, задачите ClickUp се адаптират към всеки работен процес.

С помощта на персонализираните полета в ClickUp можете да добавите всички подробности за задачите – от отговорни лица и крайни срокове до бюджети, нива на приоритет, имена на клиенти и дори персонализирани етикети, които отговарят на вашия работен процес. Прикачете линкове, документи и аудио или видео клипове директно в задачите за допълнителен контекст.

Зависимостите между задачите в ClickUp гарантират, че екипите знаят какво трябва да се направи първо, а персонализираните статуси надхвърлят обичайните „Завършено“ и „Завършено“, което прави проследяването на напредъка по-динамично. А с нивата на приоритет всички остават фокусирани върху най-важното.

Разбира се, управлението на задачите е едно, а проследяването на времето, прекарано в тях, е друго. Въведете ClickUp Time Tracking. Стартирайте и спирайте таймерите от всяко устройство, регистрирайте часовете ръчно или синхронизирайте с приложения като Toggl и Harvest за безпроблемно въвеждане на времето. Освен това подробните отчети разбиват фактурираните часове, което помага на екипите да оптимизират производителността.

Записвайте времето ръчно или със задна дата от всяко устройство, като използвате Time Tracking на ClickUp.

За разпределени екипи сътрудничеството в реално време гарантира, че никой не остава изключен. С функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp вашият екип може да вижда кога колегите правят промени в споделените ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards, а автоматичната синхронизация поддържа актуализациите в реално време. Няма повече объркване с размяна на информация – само гладък напредък на проекта.

Вижте кога други потребители редактират документ с помощта на сътрудничеството в реално време в ClickUp.

ClickUp Brain с неговата разговорна и контекстуална изкуствена интелигентност в работното ви пространство улеснява управлението на задачите, като автоматизира състоянието и актуализациите на проектите, изготвя обобщения на дейностите и предлага действия, които да поддържат проектите в правилната посока – и всичко това за секунди.

С помощта на Ask AI в ClickUp екипите намират ключова информация незабавно, което елиминира загубата на време в претърсване на огромни папки и списъци. Извършването на повтарящи се задачи освобождава екипите, които могат да се съсредоточат върху работа с голямо въздействие, вместо на ръчна работа, която отнема много време.

Създавайте съдържание, извличайте данни от работната среда и бъдете в крак с работата си с ClickUp Brain.

Искате да намалите още повече рутинната ръчна работа? ClickUp Automations задейства действия въз основа на персонализирани условия, като се занимава с повтарящи се актуализации, задачи и известия. Това означава по-малко кликвания, по-малко усилия и по-ефективен работен процес по проекта.

Повишете производителността си с помощта на бързи команди за проекти и автоматизация на работните процеси в ClickUp.

А ако имате нужда от начален тласък, персонализираните шаблони за управление на проекти на ClickUp улесняват настройката.

Получете безплатен шаблон Управлявайте проектите от началото до края безпроблемно с шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за управление на проекти ClickUp помага на екипите да управляват сложни проекти без изолирани структури, като осигурява ясно разпределение на ресурсите, комуникация с клиенти и графици на проектите от първия ден.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество с вашия екип, партньори и клиенти с помощта на ClickUp Docs . Ограничете достъпа до чувствителни бизнес данни, за да запазите поверителността и сигурността.

Персонализирайте работното си пространство с над 15 изгледа на ClickUp , като например изглед „Таблица“ за създаване на бази данни, изглед „Диаграма на Гант“ за проследяване на графици и изглед „Табло“ за проследяване на напредъка на задачите през различните етапи.

Използвайте ClickUp Forms , за да събирате ефективно заявки, обратна връзка и резултати от анкети.

Сътрудничество и обмен на идеи в реално време с ClickUp Whiteboards

Свържете се с над 1000 приложения, използвайки ClickUp Integrations , за да оптимизирате работните процеси и да централизирате ключовите данни за вашите проекти в един инструмент.

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че се налага да се научат да работят с програмата поради богатия набор от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Ние използваме ClickUp за управление на всички наши проекти и задачи, както и като база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая, включително диаграми на работните процеси, формуляри за заявки за отпуск и работни процеси. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

2. Monday.com (Най-добър за интуитивно и визуално планиране на проекти)

Представете си, че можете да видите целия си проект с един поглед – без бъркотия и объркване. Monday.com дава на екипите интуитивно предимство с визуални инструменти за управление на проекти, като динамични диаграми на Гант, табла Канбан и табла за проекти.

Той оптимизира управлението на задачите, като ви позволява да определяте отговорни лица, да задавате приоритети и да проследявате напредъка в реално време. Вградената автоматизация елиминира повтарящите се задачи, като поддържа проектите в движение без постоянни ръчни актуализации.

Най-добрите функции на Monday.com

Интегрирайте с инструменти на трети страни като Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack и Mailchimp.

Позволете на членовете на екипа да добавят и редактират съдържание едновременно по проектите.

Получете поддръжка за вградени табла и видеоклипове, за да организирате информацията на едно място.

Ограничения на Monday.com

Изгледите на времевата линия, диаграмата на Гант и календара са ограничени до плана Standard и по-високите планове, което ограничава потребителите на плана Basic.

Автоматизацията, интеграциите и приложенията са премиум функции, които изискват планове от по-висок клас.

Цени на Monday.com

Безплатно: Безплатно завинаги

Базов: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com

Като цяло работи фантастично. Отне ни известно време да разберем как най-добре да подредим таблата, подточките и връзките. Не използвахме нито един от готовите шаблони. Видимостта, която създава, е страхотна, а благодарение на автоматизацията просто не пропускаме крайни срокове и детайли.

3. Asana (Най-добър за управление на задачи и работни процеси)

чрез Asana

Интересен факт: Asana започва като вътрешен инструмент за управление на задачи, разработен от двама инженери на Facebook. Днес той се е превърнал в платформа за управление на работата, която ви позволява да управлявате задачи, да делегирате отговорности и да проследявате напредъка.

Автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, съгласуването на целите и отчитането в реално време гарантират, че екипите остават продуктивни и фокусирани върху задачите с висок приоритет.

Най-добрите функции на Asana

Свържете проектите с целите на компанията или организацията

Автоматизирайте повтарящите се процеси с прости правила за автоматизация и вградени шаблони.

Ограничения на Asana

Ограничени функции за сътрудничество в реално време в сравнение с конкурентите

Безплатният план има ограничения по отношение на размера на екипа и разширените отчети.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/потребител на месец

Разширена версия: 30,49 $ на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana

Asana е чудесен инструмент за управление на задачите на вашия екип, но е и изключително полезен за проследяване на вашите собствени проекти и дейности. Можете да използвате различни проекти/табла, за да поддържате всичко организирано и да имате ясна представа за това, което трябва да се направи, кой е ангажиран с него и кога е крайният срок за всяка конкретна задача.

💡 Професионален съвет: Една от основните причини проектите да се проточват безкрайно е неясната дефиниция на това какво всъщност означава „завършен“. Проектът завършен ли е, когато резултатите са предадени? Когато клиентът ги одобри? Когато е пуснат в експлоатация и дава резултати? Определете ясни критерии за успех в самото начало, за да няма неясноти, когато дойде време да приключите проекта. В противен случай рискувате безкрайни ревизии и разширяване на обхвата, което ще изяде времевата рамка и бюджета ви.

4. Zapier (Най-добър за автоматизация на работните процеси и интеграции)

чрез Zapier

Разбира се, Zapier не е типичен софтуер за управление на проекти. Той обаче е предпочитаната платформа за автоматизация за компании, които работят с най-популярните платформи за управление на проекти. Ако искате да оптимизирате операциите и да елиминирате повтарящите се задачи, Zapier може да ви помогне.

Свържете Zapier с вашия инструмент за управление на проекти и над 7000 други приложения, за да автоматизирате работните процеси – без да е необходимо кодиране. Кажете сбогом на досадните ръчни задачи и кажете здравей на ефективността. С помощта на AI-базирани анализи екипите могат да се фокусират върху високоценена работа, докато автоматизацията се занимава с натоварената работа.

Най-добрите функции на Zapier

Създавайте персонализирани работни процеси, наречени Zaps, с помощта на инструмента за автоматизация без кодиране.

Автоматично разпределяйте задачите на подходящите екипи въз основа на персонализирани правила.

Започнете бързо с готови за употреба шаблони за автоматизация.

Ограничения на Zapier

Липсва вградена функция за проследяване на задачи и отчитане, което налага интеграция с инструменти за управление на проекти.

Сложните работни процеси могат да изискват отстраняване на проблеми, особено за потребители без технически познания.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: Започва от 29,99 $/месец

Екип: Започва от 103,50 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

5. Jira (най-подходящ за екипи за гъвкаво разработване и разработване на софтуер)

чрез Jira

Управлявате технологичен екип, който се кълне в методологията Agile? Вашите колеги ще се чувстват като у дома си с Jira.

Разработен от Atlassian, Jira е създаден за Agile екипи, които управляват сложни проекти, и предлага мощни инструменти за планиране на спринтове, проследяване на проблеми и автоматизация на работните процеси.

Той позволява на екипите да разбиват задачите, да проследяват зависимостите и да оптимизират изпълнението с помощта на AI-базирани анализи. С вградени функции за отчитане на проекти, интеграции и високо персонализирани работни процеси, Jira поддържа екипите за разработка съгласувани и ефективни.

Най-добрите функции на Jira

Използвайте усъвършенствано проследяване на проблеми и спринтове, за да подкрепите методологиите Agile и Scrum.

Насладете се на сътрудничество в реално време с интеграции за Figma, Slack, Google Drive и други.

Оптимизирайте производителността на екипа с изчерпателни отчети и анализи.

Ограничения на Jira

Настройката, изискваща много конфигуриране, може да изисква административни познания за пълна оптимизация.

Проблеми с производителността при мащабни проекти, особено с големи бази данни и проекти с голям обем

Цени на Jira

Безплатно: За до 10 потребители

Стандартен: 7,53 $/потребител на месец

Премиум: 13,53 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)

🧠 Интересен факт: Манифестът Agile, който промени управлението на проекти в разработката на софтуер, е написан и разработен от група разработчици през 2001 г. – в ски курорт в Юта!

6. Wrike (Най-добър за управление на проекти на корпоративно ниво)

чрез Wrike

Не всеки проект протича по план – просто попитайте 3M! Когато ученият Спенсър Силвър се зае да създаде супер силно лепило, той случайно изобрети слабо такова. Но вместо да го обяви за провал, 3M намери нова употреба за него, което доведе до създаването на едно от най-емблематичните офис консумативи на всички времена: Post-it Notes.

Доброто управление на проекти не се състои само в придържането към плана, а в адаптирането, когато нещата не вървят както очаквате. Тук на помощ идва Wrike.

Wrike помага на екипите да останат гъвкави с корпоративна сигурност, интеграции с инструменти като Slack, Microsoft, Google и Adobe, както и табла в реално време, които подчертават пречките, преди те да попречат на напредъка.

Най-добрите функции на Wrike

Превключвайте между диаграми на Гант, табла Канбан, таблици и табла за проследяване на проекти.

Персонализирайте таблата, работните процеси и шаблоните, за да отговарят на нуждите на вашия екип.

Получавайте актуални новини за проектите, проследявайте ефективността и анализирайте данните – всичко това в един инструмент.

Ограничения на Wrike

Много гъвкав, но труден за настройка за начинаещи

Разширените функции като автоматизация и изкуствен интелект са достъпни само в премиум плановете, което ги прави скъпи за по-малките екипи.

Цени на Wrike

Безплатно

Професионална версия: 10 $/потребител на месец

Бизнес: 25 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Pinnacle: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 рецензии)

7. Teamwork (Най-доброто за управление на клиенти и агенции)

чрез Teamwork

Повечето инструменти за управление на проекти са създадени за вътрешни екипи. Но какво, ако искате по-стабилен инструмент, насочен към клиенти? Teamwork може да е точно това, от което се нуждаете.

Това е платформа за управление на проекти, специално разработена за фирми, които се фокусират върху обслужването на клиенти. Тя опростява привличането, управлението и обслужването на клиенти, така че всички да са на една и съща страница. Агенции, ИТ услуги, консултантски фирми и инженерни екипи могат да се възползват от функциите за сътрудничество в реално време на Teamwork.

Най-добрите функции на Teamwork

Следете отчитаните часове в реално време, проследявайте бюджетите и гарантирайте точното фактуриране.

Достъп до готови шаблони за проекти за разработване на уебсайтове, привличане на клиенти и др.

Вижте наличността на екипа, оптимизирайте натоварването и планирайте ефективно ресурсите.

Ограничения на работата в екип

Не е подходящ за екипи, които не се занимават с обслужване на клиенти.

Липсват надеждни вградени инструменти за управление на проектната документация.

Въпреки че инструментът е богат на функции, разходите могат да се увеличат бързо с разрастването на бизнеса.

Цени за екипна работа

Доставка: 13,99 $/потребител на месец

Grow: 25,99 $/потребител на месец

Цена: 69,99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Teamwork има изключително интуитивен интерфейс; не се наложи да се губя в море от настройки, за да започна. Успях да създавам проекти, да разпределям задачи и да определям крайни срокове, без да се чувствам като че ли разбивам таен код.

8. Scoro (Най-добър за финансово и бизнес управление)

чрез Scoro

Представете си, че се борите с множество инструменти, само за да поддържате гладкото функциониране на вашата консултантска фирма или агенция. С Scoro можете да интегрирате управлението на проекти, CRM, офериране, фактуриране и отчитане в една система.

Платформата помага на екипите да поддържат организация, да оптимизират ресурсите и да получават информация в реално време, без да се налага да превключват между различни приложения. Тя се отличава с интуитивен дизайн и солидна интеграция с инструменти като Slack и Google Calendar, което прави ежедневните операции по-ефективни.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите функции на Scoro

Получавайте информация в реално време за разходите, приходите и рентабилността на проектите, за да гарантирате финансовия успех.

Оптимизирайте капацитета на екипа, предотвратете преумората и подобрете степента на използване на ресурсите.

Ограничения на Scoro

Създадени специално за бизнеса, базиран на услуги, и свързаните с него проекти.

По-структурирани около финансовите аспекти на проекта и бизнес операциите, отколкото сътрудничеството на ниво задачи.

По-скъп в сравнение с повечето други инструменти за управление на проекти

Цени на Scoro

Essential: 28 $/потребител на месец

Стандартен: 42 $/потребител на месец

Pro: 71 $/потребител на месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 рецензии)

👀 Знаете ли, че... Терминът „проектен мениджър“ набира популярност по време на Втората световна война, когато американската армия се нуждае от структуриран начин за надзор на сложни военни операции. Оттогава управлението на проекти се превръща в критична дисциплина в различни индустрии, но не всички инструменти са създадени за една и съща цел.

9. Kantata (Най-добър за управление на ресурси и прогнозиране)

чрез Kantata

За разлика от софтуера за управление на проекти с общо предназначение, Kantata е специално създаден за консултантски фирми и агенции, които искат да следят отблизо управлението на разходите.

Той предлага разширени прогнози за проекти, проследяване на състоянието на портфолиото в реално време и интегрирано счетоводство на проекти, като помага на фирмите да оптимизират рентабилността и ефективността си.

Той осигурява високо ниво на стратегически надзор за бизнеса, базиран на услуги.

Най-добрите функции на Kantata

Проследявайте работните часове, разходите и фактурирането с автоматизирани функции за съответствие.

Събирайте обратна връзка от клиенти и полезни информации чрез анкети.

Лесно прогнозирайте нуждите от ресурси за всеки проект

Ограничения на Kantata

Подходящ само за професионални услуги или консултантски фирми.

По-подходящ за финансово проследяване и планиране на ресурсите, отколкото за задачи и работни процеси.

Липсват Kanban, Gantt и други гъвкави опции за проследяване и визуализация на проекти.

Цени на Kantata

Цени: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Kantata

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 рецензии)

Той е чудесен за управление на времето и разпределението на проектите. Управлението на данните изисква известни умения, но ако вашата компания разполага с подходящ специалист, тогава това е много лесно.

💡 Професионален съвет: Най-добрите проектни мениджъри разглеждат всеки проект като възможност за учене. След приключване на проекта, провеждайте анализ, за да оцените какво е минало добре и какво не. Документирайте тези наблюдения и ги приложете в бъдещи проекти на клиенти. С течение на времето тези малки корекции ще усъвършенстват работния ви процес и ще направят всеки нов проект по-гладък от предишния.

10. Accelo (Най-подходящ за сервизни фирми и автоматизация)

чрез Accelo

Услугите се основават на ефективността, но използването на множество инструменти и ръчни работни процеси може да доведе до затруднения. Accelo централизира управлението на проекти, управлението на продажбите, отчитането на работното време, фактурирането и отчитането в една платформа, като по този начин намалява неефективността и подобрява контрола.

С автоматизация на работните процеси, проследяване в реално време и клиентски портал, екипите могат да останат съгласувани, да оптимизират операциите и да поддържат ясна видимост във всеки проект.

Най-добрите функции на Accelo

Автоматизирайте повтарящи се задачи, задействайте действия и намалете ръчната работа.

Предлагайте на клиентите актуализации на проектите в реално време чрез специален клиентски портал.

Преминавайте безпроблемно от продажбите към изпълнението на проекти , като поддържате екипите в синхрон с очакванията на клиентите.

Ограничения на Accelo

Предназначени предимно за компании и агенции, предлагащи услуги

Не предлага безплатен план за малки екипи или стартиращи компании.

Цени на Accelo

Цени: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Accelo

G2: 4,4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)

11. Workamajig (Най-подходящ за креативни агенции)

чрез Workamajig

В ерата на „Mad Men“ агенциите работеха с уиски, инстинкт и много документи. Днес творческите екипи се нуждаят от нещо повече от добри идеи – те се нуждаят от структура. Именно това предлага Workamjig.

Създаден специално за креативни агенции, Workamajig съчетава управление на проекти, бюджетиране, планиране на ресурси и сътрудничество с клиенти.

От проследяване на задачи до управление на оферти от доставчици и автоматизиране на фактурирането, той опростява всичко, за да може вашата агенция да остане организирана, ефективна и печеливша.

Най-добрите функции на Workmajig

Оптимизирайте творческите прегледи с вградени инструменти за маркиране и маршрутизиране на одобрения.

Използвайте клиентския портал за заявки, одобрения и комуникация в реално време.

Разпределяйте ресурсите ефективно и автоматизирайте задачите, за да поддържате гладкото протичане на работните процеси.

Ограничения на Workamajig

Проектиран предимно за креативни агенции, той може да не е идеален за други индустрии.

Платформата може да изисква дълъг процес на обучение и време за внедряване.

Цени на Workamajig

Вътрешно: 41 $/месец за 10 потребители

Агенция: 41 $/месец за 10 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workamajig

G2: 3,8/5 (над 280 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 320 отзива)

Удобен за ползване, всеобхватен софтуер. Обичам персонализираните отчети и това, че функциите за управление на проекти, проследяване на времето и счетоводство са взаимосвързани.

ClickUp: лесната за използване алтернатива на Productive.io

Един добър инструмент за управление на проекти трябва да улеснява работата ви, а не да ви натоварва с управлението на самия инструмент. Когато изберете разумно, поддържате синхрон между екипите, премахвате препятствията и улеснявате сътрудничеството в цялата организация.

Ако Productive.io ви кара да се чувствате ограничени, ClickUp може да е точно адаптивното решение, от което се нуждаете. С гъвкавите си изгледи на проекти, мощна автоматизация и цени, които няма да разплачат финансовия ви екип, ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да поддържате проектите си в правилната посока и приходите да продължават да постъпват. Няма повече жонглиране с инструменти, няма повече пропуснати срокове – просто работно пространство, което работи за вас.

Екипите, които преминават към ClickUp, съобщават, че заменят поне три инструмента на цената на един, като спестяват над 3 часа всяка седмица. Това е инвестиция, от която всички печелят!

Регистрирайте се в ClickUp още днес и влезте в нова ера на ефективност.